NDBC BIDA BALITA (Dec. 18, 2019)

NEWSCAST

DECEMBER 18, 2019 (WED)

HEADLINES:

1. MAGUINDANAO MASSACRE prime suspect na si dating ARMM Governor Zaldy Ampatuan, pinababalik na ng korte sa kanyang kulungan sa Camp Bagong Diwa mula sa ospital.

2. 12 wanted persons na may iba’t ibang kaso, arestado sa isinagawang simultaneous one time big time operation ng mga pulis sa North Cotabato

3. Mahigit 7.2 million pesos na halaga ng iligal na droga, nakumpiska ng mga pulis sa South Cotabato sa huling quarter ng 2019

4. P. Duterte, binigyan ng ‘excellent performance rating’ ng mga mamamayan ng BARMM

ANG DETALYE NG MGA BALITA

IPINAG-UTOS ng Quezon City court ang agarang pagpapabalik kay dating ARMM Governor Zaldy Ampatuan sa kanyang bilangguan sa Camp Bagong Diwa, Taguig City.

Iniutos ito ng korte kahapon, dalawang araw bago ang ilalabas na hatol hinggil sa Maguindanao massacre case kung saan isa sa mga pangunahing akusado ang dating ARMM governor.

Sa kautusan ni Judge Jocelyn Solis-Reyes ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221, sinabi nito na hindi na kailangang manatili pa si Zaldy Ampatuan sa Makati Medial Center dahil maaari nang gawin ang rehabilitation procedure nito bilang out-patient.

Sinabi pa nito na “neurologically stable” na naman ito at wala ng inirereklamong sakit ng ulo at pagkahilo.

Matatandaang na-confine si Zaldy Ampatuan sa ospital matapos ma-stroke noong Oktubre.

Samantala, umaasa naman ang Malakanyang na mamananaig ang hustisya sa Maguindanao massacre oras na maglabas na ng desisyon ang korte bukas, December 19.

Ayon kay Presidential spokesperson Salvador Panelo, kumpiyansa sila na ibabatay ng hukom ang desisyon sa mga iprinisentang ebidensya.

Si Quezon City Regional Trial Court judge Jocelyn Reyes ang may hawak sa Maguindanao massacre kung saan itinuturong prime suspects sina Datu Andal Unsay Ampatuan Jr., tumaong ama nitong si Andal Sr. at dating ARMM Gov. Zaldy Ampatuan.

Ayaw namang magkomento ni Panelo sa kaso sa pangambang baka makukulayan lamang ito lalo’t isa siya sa mga naging abogado ng pamilya Ampatuan noon.

Nangyari ang Maguindanao massacre noong November 23, 2009 kung saan 58 katao ang nasawi kabilang na ang 32 mga miembro ng media.

Kasama rin sa mga nasawi ang asawa ni Maguindanao 2nd District Cong. Toto Mangudadatu na si Jenalyn, mga kapatid ng kongresista at ilan pang mga kaanak at kaibigan.

-0-

NASA KRITIKAL na kondisyon ngayon ang isang lalaki matapos na pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa national highway na sakop ng Barangay Baital, Rajah Buayan, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si BUHARIE ABI, 28 anyos, may asawa, at residente rin ng nabanggit na bayan.

Sa inisyal na report ng PNP, pasado alas onse ng gabi kamakalawa habang nagmo-motorsiklo si Abi at pauwi na nang sabayan at tambangan ng motorcycle-riding tandem suspects.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan ang biktima mula sa cal. 45 pistol at nagkaroon din ng mga sugat at galos matapos siyang matumba at dumausdos sa kalsada.

Agad namang tumakas ang mga suspek matapos gawin ang pamamaril.

-0-

PORMAL nang ng nanumpa sa tungkulin ang bagong alkalde ng Rajah Buayan na si Datu Yacob Ampatuan kapalit ni incoming Department of Agriculture Undersecretary Datu Zamzamin Ampatuan.

Kahapon, isinagawa ang turnover of responsibility sa harap ni Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament member Akmad Abas sa Municipal Hall ng bayan.

Sinabi ni dating Rajah Buayan Mayor Zamzamin Ampatuan na personal niyang denisisyunan na tanggapin ang alok ni Pangulong Duterte na maging undersecretary ng Deparment of Agriculture.

Anya, mas malaki umano ang kanyang maitutulong sa Mindanao kung siya ay nasa National Government.

Samantala, naging emosyunal naman si Mayor Yacob Ampatuan dahil mahihiwalay na siya sa kanyang kapatid.

Ngunit malugod nitong tinanggap ang responsibilidad bilang alkalde ng bayan by Rule of Succession at nangakong ipagpapatuloy ang mga proyekto at programa ng kanyang nakababatang kapatid.

Sa kabilang dako naman, opisyal ding nanumpa bilang bagong bise alkalde ng Rajah Buayan ang dating first councilor na si Bai Sittie Jane Utto Lumenda.

-0-

ITINANGHAL NA KAMPEON ang Looy Integrated Technical Vocational High School ng South Upi, Maguindanao sa Kuyog Street Dancing Competition ng nagpapatuloy na 42nd Shariff Kabunsuan festival sa Cotabato city kahapon.

Ginanap ang showdown sa Cotabato City State Polytechnic College ground at nilahukan ito ng iba't ibang mga competitor mula sa Cotabato city at mga karatig lugar kabilang na ang Datu Piang, Sultan Mastura, Datu Odin Sinsuat, Upi at South Upi.

Tumanggap ang South Upi ng 195 thousand pesos na cash prize.

Samantala, 2nd place naman ang Upi, Maguindanao na tumanggap ng 150 thousand pesos at pangatlo ang contingents mula sa Cotabato City na nanalo ng 100 thousand pesos.

Ang mga kalahok naman mula sa mga bayan ng Datu Odin Sinsuat, Sultan Mastura at Datu Piang ay nakatanggap ng tig -75 thousand pesos bilang consolation prize.

Kaugnay nito, idineklara namang special legal holiday bukas, December 19 bilang pagdirawang ng Shariff Kabunsuan Day alinsunod sa Batas Pambansa Bilang 14.

Sakop ng holiday declaration ang mga lalawigan ng Maguindanao, Sultan Kudarat, North Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte at ang mga lungsod ng Cotabato, Kidapawan, Tacurong, Iligan at Marawi

Sa advisory na inilabas ng National Commission on Muslim Filipinos, hinimok nito ang lahat ng mga Muslim sa bansa na magdiwang, manalangin at alalahanin si Shariff Mohammad Kabunsuan na nagdala ng relihiyong Islam sa Pilipinas.

-0-

NASISIYAHAN umano ang maraming mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa pamumuno ni Pangulong Duterte batay sa resulta ng September 2019 survey ng Social Weather Stations o SWS.

Batay sa resulta ng SWS survey, 94 percent ang nasisiyahan sa trabaho ng presidente habang tatlong porsyento lamang ang hindi.

Ang natitira namang tatlong porsyento ay hindi tiyak o undecided.

Dahil dito pumalo ang net satisfaction rating ng pangulo sa ‘excellent’ na positive 90 sa BARMM, lubhang mas mataas sa ‘very good’ na positive 65 na naitala sa buong bansa at sa ‘excellent din na positive 74 sa mga lugar sa Mindanao na hindi bahagi ng BARMM.

Ayon sa SWS, posibleng nakapagbigay ng excellent rating sa pangulo ang pagtupad sa campaign promise nitong Bangsamoro Organic Law na nagbigay ng mas malawak na kapangyarihan sa rehiyon.

Nasisiyahan din ang mga mamamayan ng BARMM sa performance ng national administration na nakapagtala ng net satisfaction rating na excellent o positive 81.

-0-

Philvocs, pinayuhan ang mga mamamayan ng North Cotabato at kalapit na lugar sa probinsya na laging maghanda at wag maging kampante sa lahat ng pagkakataon

Bagaman hindi sa North Cotabato ang sentro ng malakas na bagong pagyanig na tumama sa Davao Del Sur nitong linggo pinayuhan pa rin ng Philvocs ang publiko lalo na ang mga mamamayan ng probinsiya na wag mag kumpiyansa at dapat handa sa lahat ng pagkakaton.

Nilinaw ni Philvocs Kidapawan Field Observation Officer Engineer Hermes Daquipa, ang 6.9 na pagyanig ay panibagong lindol na tumama sa Mindanao at posibleng ang bahagi ng Makilala- Malungon faultline ang gumalaw na kayang mag generate ng Magnitude 7.2 na lindol.

Ipinaliwanag din ni Daquipa ang dahilan kung bakit unang napa-ulat na tumama ang lindol sa bayan ng Padada ngunit batay sa Eathquake Information number 2 ng Philvocs, namataan ang episentro ng lindol Northwest ng Matan-ao Davao Del Sur.

Anya, ang Earthquake Information number 1 ay nakabase sa preliminary report na dumating mula sa ibat-ibang mga seismic stations na ginagamit sa pagcompute dahilan kung bakit hindi pareho sa earthquake information number 2 na kanilang ipinapalabas.

Sinabi niyang hindi lamang ang mga faultlines na nasa Cotabato fault system ang dapat na paghandaan ng publiko dahil marami pang mga faultlines na nakapalibot sa Mindanao na maaring makakaapekto rin sa Cotabato Province.

Patuloy din ang panawagan ng Philvocs sa publiko na wag maging kampante, dapat may eksaktong preparasyon, wag mataranta kung may lindol upang makapag-isip ng maayos sa mga dapat at hindi dapat gawin kapag may kahalintulad na kalamidad.

Nagpaalala naman ang philvocs na iwasan magbahagi ng Fake news o hindi kumpirmadong ulat na nagdudulot ng panic sa mga mamamayan. VC- DAQUIPA Si Philvocs Kidapawan Field Observation Officer Engineer Hermes Daquipa.

-0-

12 wanted persons na may ibat-ibang kaso, arestado sa isinagawang simultaneous one time big time operation ng mga pulis sa North Cotabato

Abot sa labindlawang mga wanted persons ang naaresto ng PNP sa inilunsad na one time big time operation sa ibat-ibang lugar sa North Cotabato.

Layon nito na malinis na ang probinsiya at madakip na ang matagal nang pinaghahap ng batas dahil sa kasong kanilang kinakaharap. Kabilang sa mga naaresto ay sina: Gina Fe Cam-Ani alyas Nap-nap Patubo dahil sa kasong Slight Physical Injuries, Ramil Dacudao may sa kasong rape, Marry Ann Dimson Labradorat Rosel Juanito Pameron alyas Nening na parehong may kasong paglabag sa PD 1602, Dante Guabong Idao dahil sa Frustrated Murder, attempted murder at theft, Omar Binasing Panduma alyas Polakan Panduma, at Orik Paindo, Domingo Baba Reston Jr Violation of Section 78 ng PD 705 at 24,000.00 ang nakatakdang piyansa, Saidali Dulompungan Asem dahil sa kaosng frustrated murder,Julius Genobia Dadang for the violation of Section 5 RA 9262 habang 72, 000 pesos naman ang piyansa, Roderick Gellado Samolde for the crime of Acts of Lasciviousness na may 36,000 na piyansa at Norvie Gubat Ano dahil naman sa kaosng Qualified Theft.

Nakakulong na ngayon sa ibat-ibang custodial facility ng pulisya ang mga nahuling suspek at kakaharapin ang kasong isinampa laban sa kanila. Pinuri naman ni North Cotabato Provincial Director Police Col. Maximo Layugan ang lahat ng tauhan ng CPPO sa matagumpay na pagsasagawa ng one-time big time laban sa mga wanted persons.

Dagdag pa nito, na kahit holiday season ay patuloy na gagampanan ng PNP ang kanilang tungkulin na pagsilbihan at pagtitiyak ng seguridad sa lahat ng mga lugar sa Cotabato Province. NDBC BIDA BALITA

-0-

Mamamahayag na itinuturong isa sa mga suspek sa pagpatay kay Ed Dizon sa Kidapawan City, pansamantalang nakalaya matapos makalagak ng piyansa

Pansamantalang nakalaya na sa kulungan ang isang mamamayag sa Kidapawan City na isa sa mga itinuturong akusado sa pagbaril at pagpatay kay Brigada News FM Anchor Eduardo Ed Dizon noong hulyo. Ito matapos makalagak ang akusado na si Sotero Jacolbe Jr., alyas Jun Jacolbe ng abot sa kalahating milyong piso ang kanyang pamilya kahapon.

Ang release order ni Jacolbe ay inisyu ni Judge Arvin Sadiri Balagot ng Regional Trial Court (RTC) Branch 17 sa Kidapawan City. Na nagsasabi sa warden ng Kidapawan City Jail na pansamantalang palayain si Jacolbe.

Matatandaang naidawit ang pangalan ni Jacolbe na isa ring mamamahayag na umano’y look out ng mga suspek sa pamamaril at pagapatay kay Ed Dizon noong gabi ng July 10.

Nabatid na ang iba pang mga kinasuhan sina Dante Tabosares alyas, “Bong Encarnacion”, at Junnel Jane Andagkit Poten na nanatiling at large. Si Encarnation ay una ng umapela sa Department of Justice o DOJ na ipinasusuri ang laman ng complaint murder sa isinampa laban sa kanya.

Nakasaad sa release order na ipinalabas ng RTC 12 sa Kidapawan City ang nag post ng cash bond para sa kanyang pansamantalang kalayaan ay si Erlinda Omas-as Jacolbe. NDBC BIDA BALITA

-0-

Mga bakwit sa paanan ng Mt. Apo inihayag na mga barangay officials ang nagbigay ng abiso sa kanila na maaari na silang makabalik sa mga high risk areas sa isang barangay sa Kidapawan City

Bagama’t dismayado ang ilang mga residente sa muling paglisan ng kanilang mga tahanan sa Sitio Mawig at Umpan Village sa Brgy Balabag, Kidapawan City, pero kinailangan ng mga ito na muling bumalik sa evacuation camp dahil sa muling pagtama ng malakas na lindol.

Inihayag din ng mga ito na mismong si Brgy Balabag Chairman Eduardo Umpan at iba pang mga barangay officials ng nasabing barangay ang nag-anunsyo na maaari na silang makabalik sa kanilang mga sitio.

Matatandaang muling pinababa ng city government ang nasabing mga bakwit nitong linggo dahil wala pang abiso mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC na maaari na silang makauwi.

Inihayag din ng mga bakwit na mismong sila ay nais na ring makauwi dahil pahirapan na umano sa evacuation camp. VC: BALABAG RESIDENTS Ang tinig ng ilang mga residente ng Umpan Village, Brgy Balabag ng lungsod

Samantala, inihayag naman ni Brgy Balabag Kgwd. Rey Capin na kaya bumalik ang mga residente sa mga lugar na naideklarang high risk dahil mali umano ang pagkakaintindi ng mga ito nang inanunsyo ni North Cotabato Governor Nancy Catamco na maaari na silang makauwi.

Malinaw kasi na ayon sa gobernadora, maaari na silang makabalik pero kinakailangan muna nilang hintayin ang rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau o MGB at PHIVOLCS na ligtas ng tirhan ang nasabing mg lugar.

-0-

Trabaho para sa mga napalayang preso, tiniyak ng provincial jail warden ng South Cotabato

Nabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho ang mga napalaya nang persons deprived liberty o PDL sa South Cotabato.

Ipinahayag ito ni South Cotabato OIC Provincial Jail Warden Felecito Gumapac. Ayon kay Gumapac wala itong alam na may PDL sa lalawigan na hindi nabigyan ng pagkakataon magtrabaho.

Tugon ito ni Gumapac sa pangamba ng ilang sektor na mahihirapan na makahanap ng trabaho ang pinalayang mga PDL dahil sa ginawang mga kasalanan o masamang record.

Binigyan diin ni Gumapac na sa halip na balewalain mas nabibigyan ng prayoridad ang dating mga PDL sa paghahanap ng trabaho. Sa katunayan, ayon kay Gumapac may mga dating PDL ang mayroon nang regular na trabaho sa ngayon.

Ito ay matapos magaral sa alternative learning system o ALS ng Deped habang nasa kulungan. Voice Clip…Si South Cotabato OIC Provincial Jail Warden Felecito Gumapac

-0-

Mahigit 7.2 million pesos na halaga ng iligal na droga nakumpiska ng mga pulis sa South Cotabato sa huling quarter ng 2019

Nakakumpiska ng mahigit 7.2 million pesos na halaga ng iligal na droga ang mga pulis sa South Cotabato sa nakalipas na tatlong buwan. Ito ay resulta ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal drugs.

Base sa datus ng South Cotabato PNP na pinamumunuan ni Police Colonel Jemuel Siason, nakapagsagawa rin sila ng mahigit isang daang police operation.

Nagresulta naman ito sa pagkakakumpiska nila sa mahigit 27 thousand na puno ng Marijuana plants at may 97 grams ng suspected shabu. Kinasuhan din ng PNP ang walumput walo sa siyamnaput isang drug suspek na kanilang naaresto.

Nabatid na ang ang halaga ng shabu ngayon sa South Cotabato ay nasa five hundred hanggang one thousand pesos per sachet.

Habang ang marijuana namana y iligal na binebenta sa halagang three hundred hanggang five hundred pesos per bundle o three thousand pesos kada kilo.

Sa pagpupulong ng mga kasapi ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC tiniyak naman ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, bilang Chairperson nito ang suporta ng pamnahalaang panlalawigan sa mga programa kontra iligal na droga ng mga pulis. Kalakip dito pagpapaigting ng community awareness acitivities, at maraming iba pa.

Pinasalamatan din ni Tamayo ang mga myembro ng PADAC dahil sa mga accomplishment sa pagsugpo sa illegal drugs.

-0-

Child Development Center sa Koronadal pinarangalan sa 21st Gawad KALASAG ng National Disaster Risk Reduction and Managemnent Council

Kinilala sa katatapos lang na 21st Gawad KALASAG ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang Best Child Development Center ang San Lorenzo Ruiz Child Development Center sa Koronadal City na kumatawan sa lalawigan ng South Cotabato.

Ang parangal ay tinanggap mismo ng Early Childhood Care Development Worker nito na si Shaun Pumaren sa awarding ceremony na ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.

Ayon kay Pumaren sa kabila ng pagiging first timer, nakuha ng nasabing pasilidad ang pretiyosong parangal. Ito ay dahil sa mga inisyatibong ipinatupad para maibsan ang masamang epekto ng kalamidad .

Ang mga ito ay ang pagtatayo ng material recovery facility, training at playground facilities na tuturo sa mga bata sa paglaban sa kalamidad tulad ng paggamit ng buhangin sa pagapula ng apoy. Ayon kay Pumaren mayroon na rin silang herbal garden at ginawa na ring disaster risk reduction station ang nasabing pasilidad..

Sinabi ni Pumaren na bumuo din sila ng quick response team na kinabibilangan ng mga volunteer, guardian, at magulang ng mga magaaral. Ayon kay Pumaren ang insentibo na nakuha nito ay kanyang gagamitin sa pagsasaayos ng kanilang child development center.

Umapela din si Pumaren sa kapwa mga daycare workers na ipagpapatuloy ang trabaho , maging pasensyoso sa mga bata at maging transparent sa kanilang mga magulang bilang mga partner sa pagpapatupad ng kanilang mga programa.

-0-

Kawani ng lokal na pamahalaan na naaktuhang gumagamit umano ng iligal na droga inaresto ng mga pulis sa Surallah, South Cotabato

Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Police Major Marifel Maganto ang inarestong drug suspect na si Jhon Rey Advincula, 30 years old, kawani ng lokal na pamahalaan ng Surallah, South Cotabato. Si Advincula ay inaresto ng Intelligence Operative ng Surallah PNP pinamumunuan ni Police Senior Master Sergeant Ramon Pillado at Police Senior Master Sergeant Dennis Ortuoste.

Ito ay matapos maaktuhang gumagamit umano ng iligal na droga sa bahay na pagaari ni Raffy Reoyan sa Zone IV, Libertad sa nasabing bayan.

Si Advincula ay naaresto matapos makorner ng mga pulis. Habang ang kasama nitong nagpa-pot session na si Reoyan ay nakatakas. Narekober ng mga pulis sa bahay ni Reoyan ang isang pakete ng umano’y shabu, at drug paraphernalia. Si Advincula na nakakulong na sa lock up cell ng Surallah PNP ay kakasuhan ng mga pulis ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

-0-

Pangamba ng publiko sa ASF ngayong kapaskuhan pinawi ng DA Secretary

Ligtas sa African Swine Fever o ASF ang mga karneng baboy sa Pilipinas kaya walang dapat ipangamba ang mga mamamayan. Ito ang tiniyak ni DA Secretary William Dar. Sa katunayan ayon kay Dar,lumalakas ang bentahan ngayong ng karneng baboy.

Sinabi ni Dar na inaasahan na kasi ang pagtaas ng demand nito ilang araw bago mag-Pasko. Binigyan diin ni Dar na ang pagpanumbalik sa normal ng bentahan ng karneng baboy ay patunay na hindi ito mapanganib sa tao.

Kaya ayon kay Dar walang dapat ikatakot sa pagtangkilik nito ang publiko. Sinabi din Dar na sa pamamagitan ng pagbili ng karneng baboy ay matutulungan din ang mga magbababoy na makarekober sa pagkalugi dahil sa takot noon sa ASF at mapasaya ang kanilang Pasko.