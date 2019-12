NDBC BIDA BALITA (Dec. 26, 2019)

NEWSCAST

DECEMBER 26, 2019 (THU)

7:00 AM

HEADLINES:

1. MGA SUSPEK sa pananambang kay Shariff Aguak Vice-Mayor Akmad Ampatuan at Security Escorts nito, tukoy na ng PNP.

2. LALAKING taga-Davao city, arestado matapos makuhanan ng 300 libong pisong halaga ng shabu sa isang chechpoint sa Pagalungan, Maguindanao.

3. DALAWANG mga sundalo, patay matapos pagbabarilin ng kapwa nila sundalo na nag-amok sa Pagayawan, Lanao del Sur.

4. Selebrasyon ng Pasko sa bansa, payapa umano sa pangkalahatan, ayon sa PNP

ANG DETALYE NG MGA BALITA

MAYROON na umanong mga person of interest na ini-imbestigahan ngayon ang Maguindanao PNP kaugnay sa pananambang kay Shariff Aguak Vice-Mayor Akmad Ampatuan at dalawang security escorts nito.

Sinabi ni Maguindanao PNP Dir. Col. Arnold Santiago na posibling paghihiganti ang motibo sa pananambang sa bise alkalde.

Si vice mayor Ampatuan ay isa sa mga testigo ng Maguindanao Massacre case laban sa mga mismo nitong kamag-anak na sangkot sa naturang kaso.

Matatandaang sugatan si Ampatuan nang tambangan ng mga armadong lalaki habang sakay ng pulang Toyota Innova pasado ala una ng hapon kamakalawa sa national highway ng bayan.

Nasawi naman habang ginagamot sa ospital ang mga security escort nito na sina Elham Khalid at Hadji Akmad Lumenda Ampatuan.

Ito na ang ikalawang pagkakataon na tinambangan ang bise alkalde at pangalawang pagkakataon din na siya ay nakaligtas.

Kaugnay nito, nananawagan naman ng dagdag na police escort ang mga local official ng Maguindanao.

Kasunod ito nang pananambang kay Shariff Aguak Vice-Mayor Akmad Ampatuan na ikinasawi ng dalawang security escorts nito.

Pinuna ng mga kamag-anak ng bise alkalde ang hindi pagbibigay ng police escort kay Ampatuan na pangalawang beses nang tinambangan.

Bukod kay Ampatuan, may mga local official din umano sa Maguindanao na walang police escort at buwis buhay na ginagawa ang kanilang tungkulin sa kabila ng naka-ambang panganib.

Napag-alamang mula nang ideklara ang martial law Mindanao ay halos nawalan na ng mga police at military escort ang mga politiko sa Maguindanao.

Samantala, mariin namang kinondena ni Maguindanao 2nd District Cong. Toto Mangudadatu ang tangkang pagpatay kay Vice-Mayor Akmad Ampatuan na isa sa mga principal witness sa Maguindanao massacre case.

Umaasa naman ang kongresista na dodoblehin ang seguridad na ibinibigay kay Ampatuan dahil malinaw na mayroong mga nagtatangka sa kanyang buhay.

-0-

ARESTADO ang 43 –anyos na lalaking taga Mintal, Davao City dahil sa pagdadala ng nasa 300 libong pisong halaga ng pinaniniwalaang shabu sa Pagalungan, Maguindanao.

Nakilala ang suspek na si JC MENDOZA CASTILLON na may dalang 25 gramo ng shabu na nakalagay sa kanyang sling bag.

Sa report ng Pagalungan PNP, nahuli si Castillon sa isang checkpoint ng 4th MP - 1st Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Captain Kris Alob Solivio sa national highway na sakop ng Barangay Galakit, Pagalungan.

Sakay umano ang suspek sa isang kulay puti na Toyota Hi Ace Commuter UV Express Van at nakaupo sa Front Seat.

Nabatid na pabalik na sana ng Davao city ang suspek nang mahuli ng mga otoridad.

Kalaboso na ngayon si Castillon sa lockup cell ng Pagalungan PNP at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

PATAY ang acting police chief ng Binidayan PNP kasama ang isa pang tauhan nito matapos silang tambangan ng di pa nakikilalang mga armadong lalaki sa Pagayawan, Lanao del Sur.

Naakilala ang mga biktima na sina Police Executive Master Sergeant Amen Lucman Macalangan at si Ramel Pangcatan na kapwa dead on the spot habang nakaligtas naman ang iba pang mga kasama nila na sina NUP Asliah Adiong at Patrolman Nasser Arafat Alodino Dumaraya.

Sa report ng Lanao del Sur PNP, sakay ang mga biktima ng kanilang patrol car at pagsapit sa Sitio Banisilan, Brgy. Bandaraingud, Pagayawan, Lanao Del Sur ay pinaulanan umano sila ng bala ng di pa natukoy na armadong grupo pasado alas sais ng gabi kamakalawa.

Pabalik na sana ang tropa ni Macalangan sa kanilang headquarters sa Binidayan, Lanao del Sur matapos dumalo sa isang weekly oversight meeting sa kanilang Provincial headquarters nang mangyari ang pananambang.

Agad dinala ang bangkay ni Macalanggan sa kanilang lugar sa Brgy. Palao Bayang Lanao del Sur habang sa bayan naman ng Binidayan dinala ang bangkay ni Pangcatan.

Tiwala naman si Lanao del Sur PNP Director Col. Madzghani Mukaraam na may kaugnayan sa trabaho ang pananambang at pagpatay kay Macalangan at escort nito.

Sa kabilang dako naman, palaisipan pa hanggang ngayon sa AFP kung ano ang motibo ng nag-amok na scalawag soldier na biglang namaril ng kaniyang mga kasamahang sundalo sa Sitio Banisilan, Barangay Bandaraingud, Pagayawan, Lanao del Sur.

Sinabi ni AFP Western Mindanao Command spokesperson Maj. Arvin Encinas na sa ngayon ay patuloy pa nilang pinaghahanap ang suspek na si Corpotal Nao Mohammad Lassam na mabilis na tumakas matapos ang ginawang krimen.

Napatay ni Lassam ang mga sundalo ng Army’s 55th Infantry Battalion na sina 1st Lt. Mark Linne Banua at Sgt. Jhankjihan Carumba.

Gamit ang dalang M4 assault rifle ay pinagbabaril ni Lassam ang kaniyang mga kasamahan habang nagsagawa ng clearing operations.

Sugatan din sa insidente sina PFC Roger Amihan, Nielo Rubiato, Technical Sgt. Randy Esmade na nadala sa Amai Pakpak Medical Center ng Marawi City habang sina PFCs Jovanie Calaguian at Therenz John Francisco ay isinugod naman sa Iligan hospital.

-0-

Dead on Arrival sa ospital ang isang estudyante habang sugatan naman ang tatlong iba pa sa salpukan ng motorsiklo at payong-payong sa Barangay Capayuran Pigcawayan, North Cotabato.

Kinilala ni Pigcawayan PNP chief Police Major Reynaldo Delantien ang nasawing biktima na si Hasseth John Espero, 21 anyos na taga Sitio Barte ng nabanggit na Barangay.

Habang nakilala rin ang tatlo pang mga sugatan na sina Reymark Seguinte Cordero, 20 anyos; Kanotan Kalnan Ondiya, 28 anyos, at Matitik Kenan Palakasi, 27 na parehong mga taga barangay Poblacion 1 ng bayan.

Sa report ng Pigcawayan PNP, patungo sana ng Midsayap sina Ondiya at Palakasi sakay ng motorsiklo nang bigla umanong nag u-turn ang kasalubong nitong payong-payong na minamaneho ni Cordero kung saan sakay ang namatay na si Espero.

Hindi na nakaiwas pa si Ondiya sa kasalubong na payong-payong kaya’t nagkasalpukan ang mga ito.

-0-

Vulcanizing shop worker, sugatan sa panibagong kaso ng pamamaril sa Pikit, North Cotabato sa araw mismo ng pasko

Isinugod sa pagamutan ang isang vulcanizign shop attendant na senior citizen makaraang pagbabarilin ng di pa kilalang suspek sa Colony street, Barangay Poblacion, Pikit North Cotabato alas 7:35 ng umaga kahapon.

Nakilala ang biktima na si Rogelio Barona Yuro, 65 years old at residente ng nabanggit na lugar.

Ayon sa isinagawang imbestigasyon ng Pikit Police, pinagbabaril ng dalawang mga suspek ang biktima habang abala sa kanyang vulcanizing shop sa nasabing lugar.

Nagtamo ng sugat sa ibat- ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima mula sa caliber 45 pistol. Habang mabilis ding tumakas ang mga suspek patungo sa Barangay Gli- Gli Pikit matapos ang pamamaril. Hanggang sa ngayon ay hindi pa tukoy ng PNP kung ano ang motibo ng mga salarin sa pagbaril sa naturang biktima.

Patuloy namang nagpapagamot ang biktima sa isang ospital sa Cotabato City.(Cherry Exim) NDBC BIDA BALITA

-0-

Magpatawad at magbigayan ang mensahe ng Obispo ng Diocese of Kidapawan sa lahat ng mananampalatayang katoliko kasabay ng pagdriwang ng pasko kahapon

Magpatawad sa mga taong nagkasala at magbahagi ng mga biyayang natanggap ngayong taon. Ito ang naging mensahe ni Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD sa mga mananampalatayang katoliko kasabay ng isinagawang Misa kahapon sa araw ng pasko sa Our Lady Mediatrix of All Grace Cathedral, Kidapawan City.

Ipinaalala din nito ang tunay na kahulugan at diwa ng pasko dahil ito ay hindi lamang para sa mga materyal na bagay kundi panahon ng pagbibigayan at pagmamahalaan sa bawat isa. Tuloy din ang pagdiriwang ng pasko ng mga bakwit na nasalanta ng lindol sa Makilala, North Cotabato.

Anila kahit walang Noche Buena, ang kanilang tanging kahilingan ay hindi na ulit makakaranas pa ng lindol.

Nagbigay naman si Second District Congressman Rudy Caogdan ng karne ng baka bilang pamasko sa isang evacuation center sa Barangay Luayon, Makilala.

Samantala, mas hinigpitan naman ng City PNP ang seguridad sa mga simbahan kahapon kaugnay pa rin sa mga pagsabog sa Cotabato City at Libungan, North Cotabato. NDBC BIDA BALITA

-0-

20% bawas sa Real Property Taxes para sa 2020, ganap ng ordinansa sa Kidapawan City

20% ang ibabawas ng City Government sa singil sa buwis sa lupa, makinarya at gusali simula January 1 hanggang December 31, 2020 sa Kidapawan City.

Inaprubahan na ni City Mayor Joseph Evangelista ang City Ordinance 19-1297 na nagbibigay pribilehiyo sa mga real property owners sa pagbabayad ng buwis sa lokal na pamahalaan.

Layun ng ordinansa na gawing magaan para sa mga tax payers na biktima ng mga nakaraang malalakas na paglindol ang pagbabayad ng buwis. Una ng ipinasa ng Sangguniang Panlungsod ang nabanggit na nilagdaan naman ng alkalde noong December 9, 2019.

Sakop ng ordinansa ang lahat ng lupain sa lungsod. Pero bago maka avail ng diskwento ang tax payer kinakailangan muna niyang mabayaran ang mga naunang bayarin sa City Government.

Bibigyan naman ng tax credit yaong mga real property taxpayers na advance na nagbayad ng buwis bago pa man naaprubahan ang nabanggit na ordinansa.

Pwedeng ibawas ang tax credit ng mga nag-advance payment ng real property taxes pagsapit ng Calendar year 2021, ayon pa sa City Ordinance number 19-1297. Basehan ng pagsasa ordinansa ng 20% real property tax reduction ang Section 276 ng Local Government Code of 1991 na nagsasabing pwedeng magbawas sa singil sa buwis ang mga LGU's na napinsala ng kalamidad. NDBC BIDA BALITA

-0-

Kidapawan City ‘NO UNTOWARDS INCIDENTS’ at wala ring naitalang fire-cracker related injury sa pagsalubong ng pasko ayon sa PNP

Zero crime incidents at wala ring naitalang fire-cracker related injury sa Kidapawan City sa pagsalubong ng pasko. Ito ang sinabi ni Kidapawan City PNP Chief Lt.Col Ramel Hojilla sa Radyo Bida. Matatandaang naghigpit ng seguridad ang PNP kasunod ng serye ng pambobomba sa Libungan, North Cotabato at Cotabato City.

Isa sa mga hakbang na tinututukan ng PNP sa ngayon ay ang pagsasagawa ng Oplan Yawyaw sa mga pampumblikong lugar at iba pang mga public places upang ipaalala sa publiko kung paano makaiiwas sa pagsabog ng Improvised Explosive Device o IED.

Kaugnay nito, kamakailan lang ayon kay Hojilla ay nagsagawa ng bomb drill ang city PNP katuwang ang Philippine army upang maihanda rin ang publiko sa posibleng insidente nito lalo’t magsisidagsaan pa rin ang mga tao sa mga pamilihan hanggang bagong taon.

Samantala, muling nagpapalala ang opisyal sa publiko sa mga dapat gawin kung sakaling makakita ng mga kahina-hinalang mga bagay o gamit na naiwan sa isang lugar. Una dapat ay maging kalmado, huwag galawin o lapitan at ipag-bigay alam sa mga otoridad o kinauukulan upang agad itong maaksyunan. NDBC BIDA BALITA

-0-

Drug-free barangay sa SOCCSKSARGEN umaabot na raw sa mahigit 900 ayon sa PDEA sa rehiyon

Idineklarang drug free ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit 900 sa may 1,100 na mga barangay sa region 12. Nakabase ito sa resulta ng assessment ng Regional Oversight Committee on the Barangay Drug-Clearing Program noong Nobyembre.

Ito ay ayon kay PDEA 12 Information Officer Kath Abad. Ayon kay Abad ang mga drug-cleared barangay na ito ay patuloy pa ring imomonitor at isasailalim sa evaluation ng nasabing komitiba.

Ito ay matapos makapasa sa mga panuntunan ng Dangerous Drugs Board . Ayon kay Abad maituturing na drug free ang isang barangay kung wala nang namonitor nagpapakalat ng iligal na droga o pusher.

Para maideklarang drug free kailangan din ng mga barangay na mag-institutionalize ng mga programa kontra iligal na droga. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng functional na anti-drug abuse council.

Ayon sa datus ng PDEA 12 siyam sa dalawamput anim na barangay ang maituturing nang drug free sa General Santos City. Sa Sarangani, 127 naman sa 141 na mga barangay ang ideklarang drug free ng PDEA. Ayon kay Abad nagsasagawa pa sila ng updating sa drug-free barangay sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat at North Cotabato.

Pinaalaahanan naman ni Abad ang mga opisyal ng drug cleared barangay na para ito mamintina kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang maigting na kampanya kontra iligal na droga.

-0-

Regional Director ng PNP 12 hiniling ang tulong ng publiko para sa katiwasayan matapos ang mga pagsabog sa Cotabato City at Libungan,North Cotabato

Maging alerto laban sa mga pagbabanta ng mga masasamang loob. Ito ang panawagan sa publiko ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz sa mga mamamayan ng rehiyon. Kasunod ito ng mga pagsabog sa Cotabato City at Libungan,North Cotabato na ikinasugat na may labinsiyam katao.

Umaasa si Corpuz na sa kabila ng insidente ay buo pa rin ang paniniwala ng publiko sa mga otoridad. Ayon kay Corpuz pakay kasi ng mga nagpasimuno sa pagsabog ay upang mawalan ng tiwala ang mga mamamayan sa gobyerno.

Binigyan diin ni Corpuz na mahalaga ang tiwala ng publiko sa mga kinauukulan para sa isang matiwasay na pamayanan. Kaya hiling ng nasabing police official sa mga ito, agad na isumbong sa mga kinauukulan ang mga kahina hinalang bagay o personalidad.

Ipinagutos na rin ni Corpuz sa mga provincial directors at city directors ng PNP ang pagpapaigting ng mga choke at checkpoints sa kanilang mga boundary. Sinabi din nito na pinaigting din ng PNP ang kanilang intelligence monitoring para matiyak na hindi makalulusot ang anumang karahasan na binabalak ng mga masasamang loob sa region 12.

-0-

Ordinansa para maiwasan ang paglala ng problema sa trapiko inirekomenda ng South Cotabato board member sa mga local government units ng lalawigan

Gayahin ang lokal na ordinansa ng Polomolok na umoobligada sa mga slow moving vehicles na dumaan sa outer lane ng highway. Ito ang panawagan sa iba pang mga local government units ni South Cotabato Board Member Dardanilo Dar. Layon nito ayon kay Dar na mapaghandaan ang mga problema sa trapiko ng mga bayan sa South Cotabato dahil sa pagbubukas ng maraming trabaho.

Ayon kay Dar na siya ring Chairperson ng Committee on Transprtation ng Sangguniang Panlalawigan, ang mga tricycle at motorsiklo sa Polomolok ay dumadaan sa outer lane ng highway. Ito ay bilang pagtalima na rin sa kanilang lokal na ordinansa.

Ayon kay Dar ang ginawa na ito ng bayan ng Polomolok ay kanyang ibinabahagi sa Sanggunian ng iba pang mga bayan sa South Cotabato. Ang pagdaan ng mga motorsiklo at tricycle sa national highway ay mariing ibinagbabawal ng nasyonal na batas.

Pero ito ay pinapayagan naman sa mga bayan na walang alternatibong ruta. Sa pamamagitan ng local ordinance ang mga slow moving vehicles ay maaring dumaan sa national highway sa Polomolok basta’t ookupahin lamang ang outer lane ng highway.

Ang problema sa trapiko ay madalas nararanasan sa Koronadal City at karatig bayan ng Surallah. Maging ang iba pang mga bayan sa South Cotabato ay nahaharap din sa nasabing problema. Dahilan kung bakit ayon kay Dar hinihikayat nito ang mga local councils na resolbahin ang problema sa trapiko sa pamamagitan ng isang local ordinance.

-0-

PNP sa South Cotabato nakaalerto kaugnay sa anibersaryo ng CPP-NPA ngayong araw

Nakalatag na ang seguridad at nakaalerto ang lahat na mga police units sa lalawigan ng South Cotabato. Kaugnay ito sa anibersaryo ng CPP-NPA ngayong araw. Ito ay ayon kay South Cotabato PNP Provincial Director Colonel Jemuel Siason.

Ayon kay Siason, mariing minomonitor ngayon ng PNP ang posibleng karahasan na maaring ilunsad ng nasabing grupo. Umapela si Siason sa mga myembro ng NPA na sumuko na lamang at isipin kung ano ang mas makabubuti sa nakararami. Umaabot na sa mahigit animnapung mga NPA member ang sumuko sa South Cotabato sa nakalipas na anim na buwan.

Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.,pinakahuling nagbalik loob sa pamahalaan ang dalawang mga myembro ng NPA sa barangay Ned, Lake Sebu, South Cotabato.

Naniniwala si Tamayo ito ay dahil naabot na rin ng serbisyo ng gobyerno ang mga malalayong lugar na pinagkukutaan ng mga rebeldeng grupo.

-0-

Cash assistance ibibigay ng gobyerno sa mga magsasaka na apektado ng impact ng rice tarrification law.

Magbibigay ng tig five thousand pesos na cash assistance sa mga magsasaka na apektado ng initial impact ng rice tarrification law o RTL ang Duterte Administration. Gagawin ito sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture sa Land Bank of the Philippines.

Ang DA ay nakipagkasundo sa Land Bank at DPB noong December 16. Ito ay upang mamahagi ng mahigit three billion pesos na Rice Farmer Financial Assistance o RFFA o unconditional cash transfer. Mapapakinabangan ito ng mahigit six hundred thousand na mga magsasaka ng palay na mayroong one-half hectares hanggang two hectares na sakahan.

Ayon kay DA Secretary William Dar naiintidihan nila ang kalagayan ngayon ng mga magsasaka na nahaharap sa hamon ng liberized rice trade. Kaya ang RFFA ayon kay Dar ang isa sa mga paraan para makasabay ang mga magsasaka sa kumpetisyon sa merkado.

Matatandaan na noong Nobyembre, ipinagutos mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang agarang pagpapatupad ng RFFA para makatulong sa maliliit na mga rice farmers. Makukuha ng mga benepisyaryo ng programa ang cash assistance sa pamamagitan ng cash card, over-the-counter withdrawal sa DPB at Land Bank o sa mga accredited payout outlets.

Ang inisyal na pondo para sa RFFA ay mula sa 2019 execess revenue ng bansa. Maglalaan naman ang pamahalaan ng dagdag na tatlong bilyong pisog pondo sa RFFA mula sa excess collection sa ilalim ng Rice Competitiveness Enchancement Fund o RCEF sa susunod na taon.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

NAGING PAYAPA sa pangkalahatan ang selebrasyon ng Pasko sa buong bansa, ayon sa PNP.

Sinabi ni PNP spokesperson Brig. Gen. Bernard Banac na walang naitalang matinding kaso ng krimen o karahasan sa bansa sa pagsalubong ng pasko.

Sa kabila ng ipinatupad na suspensyon sa operasyon, sinabi ni Banac na nananatili pa ring handa ang kanilang hanay para rumesponde sa anumang insidente.

Dagdag pa ng opisyal, nakikipagtulungan din ang PNP sa ikinakasang rescue at relief operations sa mga apektadong residente ng Bagyong Ursula.

Payo ng PNP, manatiling alerto upang masiguro ang seguridad ngayong holiday season.

Sa iba pang balita, walo sa bawat sampung mga Pinoy ang umaasang magiging masaya sila ngayong Christmas season.

Ang naitalang 79 percent sa survey ng Social Weather Stations o SWS, ang pinakamataas simula noong 2002 kung kailan nakapagtala ng 82 porsyento.

Sa isinagawang survey noong December 13 -16 sa 1,200 respondents, may dalawang porsyento pa na nagsabi na malungkot ang kanilang Pasko ngayong 2019 at 19 porsyento naman ang hindi tiyak kung magiging masaya o hindi ang kanilang Kapaskuhan.

-0-

Sa kabilang dako pa, inimbitahan ni Pangulong Duterte ang hari at prinsipe ng Saudi Arabia na dumalaw sa Pilipinas sa pagdiriwang ng ika-50 taong diplomatic relations ng Saudi at Pilipinas.

Ipinaabot ng Pangulo ang imbitasyon kina King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salaman sa pamamagitan ni Chief of Presidential Protocol at Presidential Assistant on Foreign Affairs Robert Borje sa courtesy call nito sa Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al-Saud sa Riyadh.

Nagkita sina Pangulong Duterte at hari ng Saudi saka ng crown prince noong state visit nito sa KSA noong April 2017.

Ipinaabot naman ni Borje ang pasasalamat ng Pangulo sa pagkalinga sa mga OFWs sa Saudi Arabia.

Sinabi naman ni Prince Faisal ang kahandaan ng KSA upang tumulong sa pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.