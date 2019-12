NDBC BIDA BALITA (Dec. 28, 2019)

DECEMBER 28, 2019 (SAT)

7:00 AM

HEADLINES:

1. AFP CHIEF at iba pang mga opisyal, nakipagpulong sa BARMM Interim Chief Minister

2. BOMBA at mga sangkap sa paggawa ng pampasabog, narekober ng nagpapatrolyang mga sundalo sa Pikit, North Cotabato

3. BINATA, patay sa vehicular crash sa Polomolok, South Cotabato

4. P. Duterte, hindi na umano pauunlakan ang imbitasyon ni US Pres. Donald Trump na bumisita sa US; mga Kano sa Pilipinas, hihingan na rin ng Visa.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

IED at mga sangkap sa paggawa ng pampasabog, narekober ng nagpapatrolyang militar sa Pikit, North Cotabato

Narekober ng militar ang mga malalakas na uri ng Improvised Explosive Device o (IED) at mga sangkap sa paggawa ng bomba sa umano’y kuta ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) sa Sitio Blah, Barangay Manaulanan, Pikit North Cotabato.

Ayon sa ulat ng 602nd Brigade na nakubkob ng pinagsanib na puwersa ng 7th Infantry Battalion Philippine Army, 34th IB,62nd Division Reconnaissance Company, EOD Team at ng Pikit PNP ang pagawaan ng pampasabog.

Kabilang sa kanilang mga narekober ng militar ang sampung (10) Plastic Container 1Liter Flash powder, Improvised Electric Blasting Cap, (1) Plastic Container 1Liter Flash Powder, (1) Firing Wire (20 mtrs), at isang 12volts Battery.

Malaki ang paniniwala ni 602nd Brigade Commander Brigadier General Roberto Capulong na ang grupo ng BIFF na kanilang tinutugis sa Barangay Manaulanan sa bayan ng Pikit ang may-ari ng mga bomba na posibleng responsible sa pagpapasabog sa bayan ng Libungan at maging Cotabato City kamakailan.

Nanawagan naman si 7th IB Commander Lieutenant Colonel Niel Roldan sa publiko na maging mapagmatyag sa lahat ng pagkakaton at agad na ereport sa mga otoridad ang makikitang kahina-hinalang tao o bagay sa lugar. NDBC BIBA BALITA

-0-

NATIONAL NEWS………………….

TATANGGIHAN na umano ni Pangulong Duterte ang imbitasyon ni US President Donald Trump na bumisita sa US.

Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, tutugon naman ang pangulo sa imbitasyon pero tatangihan niya ang paanyaya.

Taong 2017 nang magkausap sa telepono ang pangulo at Trump at inimbitahan siya nitong magtungo sa US.

Noong 2018, nakatanggap din ng liham si P. Duterte mula sa gabinete ni Trump para muli siyang imbitahan.

Sa kaugnay na balita, magpapatupad na ng visa requirements ang Pilipinas sa mga mamamayan ng Amerika kapag itinuloy ng US government ang pag-ban sa ilang opisyal ng gobyerno na may kinalaman umano sa pagkakakulong ni Senator Leila De Lima.

Ayon kay Panelo, aatasan din ni Pangulong Duterte ang Bureau of Immigration na huwag payagang makapasok sa Pilipinas sina US Senators Dick Durbin at Patrick Leahy.

Ang dalawang senador ang nagpasok ng probisyon sa 2020 national budget ng US na nagsasabing ang mga nasa likod ng pagkakabilanggo ni De Lima ay patawan ng ban.

-0-

Sa iba pang balita, natanggap na ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang kopya ng written ceasefire order ng pamahalaan.

Sinabi ni NDFP peace panel chair Fidel Agcaoili na umaasa siyang magiging epektibo ang ipatutupad na ceasefire ng magkabilang panig.

Ayon pa kay Agcaoili, natanggap ng NDFP ang kopya ng Suspension of Offensive Military Operations at Suspension of Offensive Police Operations mula kay Labor Secretary at government peace negotiator Silvestre Bello III kahapon, December 26 at alas 3:54 ng hapon oras sa Pilipinas.

-0-

Sa kabilang dako pa, hihirit ang ilang transport group sa Enero na itaas sa eleven pesos mula sa kasalukuyang otso pesos ang minimum na pamasahe ng jeepney para sa unang apat na kilometro.

Katwiran ni Pasang Masda president Obet Martin, tataas ng P1.50 kada litro ang presyo ng krudo sa January 1 dahil sa tax reform law.

Ang naturang taas-presyo ay masyado umanong mabigat sa bulsa ng tsuper na kumikita lang ng P400 hanggang P600 para sa 14 hanggang 16 oras na pamamasada.

Maaari rin aniyang tumaas sa dose pesos ang hirit nilang minimum fare kung papalo sa P49 ang kada litro ng diesel.

-0-

PINAG-USAPAN nina AFP Commanding General Lt. Gen. Gilbert Gapay at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Interim Chief Minister Al-Hadj Murad Ebrahim ang pagpapalakas pa ng seguridad sa buong rehiyon.

Kasama nina Gapay at Ibrahim ang ilan pang mga high ranking officials ng AFP sa pagpupulong kahapon kung saan tinalakay din ng mga ito ang iba’t ibang mga paraan para labanan ang terorismo ang ektremismo.

Sinabi ni Army’s 6th Infantry Division Spokesperson Major Homer Estolas na humingi rin ng pang-unawa si Gapay sa publiko, partikular sa mga mamamayan ng Cotabato city at pinakalma ang mga ito sa presensya ng mga sundalo sa lungsod.

Ayon kay Estolas, tinitiyak lamang ng AFP ang kaligtasan ng mga mamamayan ng lungsod gayundin ng mga opisyal ng BARMM na nasa BARMM Compound.

Tiniyak naman ni Estolas na patuloy ang suporta ng AFP sa Joint Peace and Security Team ng BARMM upang protektahan ang mga sibilyan sa rehiyon.

-0-

ARESTADO ang dalawang drug suspects matapos silang maaktuhan nag pa-pot session sa loob ng isang hotel sa Don Rufino Alonzo Street, Barangay Poblacion 5, Cotabato City.

Pasado alas dyes ng gabi kamakalawa nang madatdan ng mga barangay official na gumagamit ng iligal na droga ang mga suspek na sina Jeyan Mokamad, may asawa isang payong-payong driver na taga barangay Rosary Heights 8 at Johaira Abog Tahup, 21, may asawa, self-employed at taga Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Agad na nakipag-ugnayan ang mga barangay official sa City PNP dahilan para madakip ang mga suspek.

Nakuha mula sa mga ito ang isang sachet ng suspected shabu, isang empty sachet na pinaniniwalaang pinaglagyan rin ng shabu at mga drug paraphernalia.

Kalaboso na ngayon ang dalawa na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

TINUTUTUKAN ngayon ng Department Trade and Industry o DTI-Cotabato ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa posibleng tumaas ang mga ito habang papalapit ang new year’s celebration.

Sinabi ni DTI Cotabato officer Carlito Nuñez na sa ngayon ay wala pa namang naitatalang mga pagtaas sa presyo ng noche Buena products.

Katunayan aniya, mas bumaba pa nga ang presyo ng ilan sa mga pangunahing bilihin dahil umano ito sa mataas na supply.

Kaugnay nito, pinayuhan naman ni Nuñez ang publiko na mamili na ng maaga at wag makipagsiksikan o makipag-unahan sa holiday rush.

Ayon pa kay Nuñez, dapat ay ugaliin ding tingnan ang expiry date ng mga produkto at humingi ng resibo sa mga pinamili.

Samantala, sa presyo naman ng mga prutas, wala ring naitatalang pagbabago batay sa monitoring ng DTI.

Sa iba pang balita, may paalala naman ang Department of Health o DOH 12 sa pagsalubong ng Bagong Taon.

Sinabi ni Nurse Boom Kali ng DOH 12, dapat maging maingat sa paghahanda ng mga pagkain ngayong bagong taon para makaiwas sa pagkalason.

Aniya, dapat iwasang mag-imbak ng pagkaing madaling mapanis at tiyaking malinis ang ginagawang food preparation.

Pinayuhan din ni Kali ang publiko na umiwas sa paggamit ng mga paputok at sa halip ay gumamit na lamang ng torotot, coins at lata o iba pang mga bagay para makapag-ingay sa pagsalubong ng bagong taon.

-0-

NAGTUNGO sa Police Station 2 sa Cotabato city ang mag-asawang nabiktima ng magnanakaw habang nasa loob ng ospital sa lungsod kahapon.

Ayon sa biktimang si NORHANA PAGLALA, 30 anyos ng Barangay Dinaig Proper, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao, pasado alas nuebe ng ng umaga kahapon nang madiskobre nilang mag-asawa na nawawala na ang kanilang sling bag.

Hinala ni Paglala, nasalisihan sila ng kawatan na pumasok sa kwarto ng ospital habang abala sila sa pag-aasikaso sa anak nilang may sakit.

Laman umano ng naturang bag ang ilang mahahalagang mga dokumento at cash na pang gastos sana ng mag-asawa sa kanilang pang araw-araw na pangangilangan.

SAMANTALA, biktama rin ng kawatan ang isang senior citizen habang nasa loob ng isang pampasaherong sasakyan sa Virgo Subdivision, barangay Rosary Heights 9 ng lungsod.

Kwento ng biktimang si lola LOURDES MANUEL BASTE, 73 years old, pasado alas nuebe rin ng umaga kahapon habang sakay ng pampasaherong multicab ang biktima at pauwi na nang biglang hablutin ng suspek na nakilala lamang sa alyas na “Kokoy Tangkad” ang pitaka ng biktima.

Mabilis na tumakas ang suspek tangay ang wallet ni lola Lourdes na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento at cash.

-0-

Iwas paputok campaign ngayong Holiday Season naging matagumpay sa SOCCKSARGEN, ayon sa Violence and Injury Prevention Program Coordinator ng DOH 12

Malaking tagumpay sa kanilang kampanya kontra mga paputok ang isang kaso lamang ng fire-cracker related injury na naitala ng Department of Health sa region 12.

Ito ay ayon kay Department of Health 12 Violence and Injury Prevention Program Coordinator Mohammad Zein Kali. Ayon kay Kali ang biktima ay isang 10 anyos na batang lalaki sa Malungon, Sarangani na nagtamo ng second degree burn.

Ito ay matapos masabugan ng homemade firecracker noong December 23. Nilinaw ni Kali na walang naitalang firecracker related injury ang DOH 12 sa bisperas at araw mismo ng Pasko. Ito ayon kay Kali ay patunay nang matagumpay na “Oplan Iwas Paputok” campaign ng DOH na humihikayat sa publiko na manood na lamang ng community fireworks display sa halip na bumili ng mga paputok.

Ayon kay Kali malaking tulong din sa kanilang “Oplan Iwas Paputok” ang pinaigting na kampanya ng PNP, militar at iba pang law enforcement agency sa mga illegal firecrackers. Naniniwala din si Kali na ang pagbaba ng firecracker related injury sa rehiyon ay epekto din ng Executive Order number 28 ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Isinusulong nito ang community fireworks display at mariing ipagbabawal ng mga paputok sa mga bahay. Ayon kay Kali para mapanatiling ligtas sa firecracker related injury ang publiko tuloy pa rin ang pakikipagtulungan ng DOH sa mga law enforcement agency sa pagsalubong ng Bagong taon.

Nananawagan din si Kali sa mga mamamayan na para sa ligtas na pagsalubong ng bagong taon, umiwas sa mga firerackers. Angn DOH ay nakapagtala ng 27 firecracker related injury mula December 21 2018 hanggang January 5 ngayong 2019.

-0-

Supplementary feeding program ng DSWD napakinabangan ng mahigit 100 thousand malnourish na mga bata sa region 12

Nakinabang sa mahigit 100 million pesos na supplementary feeding program ng Department of Social welfare and Development ang mahigit 100 thousand na na mga bata sa region 12.

Mas marami ito sa mahigit 99 thousand na nabigyan ng SFP ng ahensya kumpara sa kaparehong panahon na Hunyo ang hanggang Disyembre noong nakaraang taon. Layun ng SFP na matulungan ang mga malnourish na bata sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng hot meals sa loob ng 120 days.

Ang hotmeals ay inihahanda mismo ng mga magulang o guardian ng mga batang benepisyaryo. Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ayon kay Espejo, benepisyaryo ng SFP ang mga 2 hanggang 5 years old na mga bata sa mga day care centers . Kaugnay nito, ipinahayag ni Espejo na titiyakin ng pamahalaan na magkaroon ng access sa de kalidad na mga pagkain ang mga SFP beneficiary.

Ito ay upang matiyak ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Maliban sa regular na feeding program, ang mga benepisyaryo ng SFP nay tinuturuan din ng DSWD sa tamang paghuhugas ng mga kamay. Habang ang mga maulang naman ng mga ito ay sinasanay sa paghahanda ng masustansyang mga pagkain mula sa mga gulay na itinamim sa kanilang mga bakuran.

-0-

Binata patay sa vehicular crash sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Chief of Police Lt.Colonel Marvin Duadua ang biktima na si Nepthaly Navasquez, 23 anyos, binata. Si Navasquez ay dead on arrival sa Howard Hubbard Memorial Hospital sa Polomolok, South Cotabato.

Ito ay matapos masangkot sa vehicular crash habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa Barangay Cannery Site sa nasabing bayan.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nabangga ng motorsiklo na minamaneho ni Navasquez ang konkretong harang sa daan dahilan para ito mahulog sa malalim na kanal.

Ito ay matapos mawalan ng control habang papauwi mag-aalas onse kamakalawa ng kagabi. Ang biktimang si Navasquez ay nagtamo ng matinding mga sugat na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi. Ang motorsiklo ng biktima ay ikinustodya ng Polomolok PNP habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

-0-

Children in conflict with the law sa South Cotabato bumaba raw ang bilang ngayong 2019, ayon sa PNP

Nakapagtala ng 44 na mga children in conflict with the law o CICL ang Provincial Police Office ng South Cotabato mula Enero hanggang Oktobre nitong taon.

Ito ay mas mababa ng 67 percent sa 146 na kanilang naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kinumpirma ito ni Police Lieutenant Jojie Alog ng Women’s Children and Protection Desk ng South Cotabato PNP. Pinakamarami sa mga youth offenders ayon kay Alog nasangkot sa pagnanakaw at lumabag sa curfew hours.

Ang mga ito ay nasa pangangalaga ng Regional Rehabilitation and Youth Center ng DSWD at iba pang mga kahalintulad na mga pasilidad.

Ito ay ayon naman kay Provincial Social Welfare and Development Officer Haydee Agustin. Pero ang mga menor de edad na sangkot sa iligal na droga ayon kay Agustin ay deretso sa Bahay Silangan Reformatory Center.

Sinabi ni Agustin na may mga programa ang mga barangay sa South Cotabato para mailihis sa masamang bisyo ang mga menor de edad.

Ayon kay Agustin ang mga nasa kinse anyos pababa na may mga minor offense ay idinitine na lamang sa barangay level para hindi malayo at maalagaan pa rin ng kanilang mga magulang.

-0-

Bilang ng krimen sa North Cotabato bahagyang bumaba ngayon taon ayon sa PNP

Bahagyan bumaba ang bilang ng ibat-ibang krimen sa probinsya ng North Cotabato ngayon taon. Ito ay ayon kay Cotabato Police Provincial Office o CPPO Spokersperson PLTC Bernard Tayong sa panayam ng Radyo Bida.

Sinabi ni Tayong na ngayon taon, nakapagtala ang CPPO ng kabuuang 3,080 na ibat-ibang uri ng krimen mas mababa noong nakalipas na 2018 na mayroong 3, 747 sa parehong index at non-index crime.

Noong 2018, physical injury ang nangungunang kaso sa crime statistics habang homicide naman ngayong 2019 Kapansin-pansin din ang pagbaba ng bilang sa 8 focus crime.

Samantala, nanatili pa ring naka-alerto ng PNP matapos ang anibersaryo ng CPP-NPA kamakalawa kung saan nagsagawa ang hanay ng pulisya ng indignation rally sa bawat himpilan na nakasentro sa pagkondenda at pagwawaksi sa makakaliwang grupo.

Habang sa kabila naman ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng gobyerno at NPA ay nananatili pa ring nasa red alert status ang PNP maging ang militar dahil sa posibleng pag-atake ng teroristang grupo. Kaugnay nito, muling umapela sa publiko si Tayong na manatiling mapagmatyag at hiniling din ang kooperasyon ng mga mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan sa bansa.

Nabatid kasi na naging generally peaceful ang pagsalubong ng pasko sa buong probinsya maliban na lamang sa mga minor incidents na hindi naman nakaapekto sa pagpapatupad ng seguridad ngayong holiday season.

-0-

Pwersa ng New People’s Army o NPA, unti-unti nang humihina sa mga lugar na sakop ng 39th Inafantry Battalion – ayon sa militar

Humihina na at unti-unti nang nabubuwag ang mga grupo ng New People’s Army o NPA sa mga lugar na sakop ng 39th Infantry Battalion kabilang na ang Makilala, Tulunan sa probinsya ng Cotabato at Davao Del Sur.

Ito ang inihayag ni 39th Infantry Battalion commanding officer Lt. Col Rhodjun Rosales sa Radyo BIDA kahapon.

Ito ay dahil sa patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa mga rebeldeng grupo at ang unti-unting pagsuko sa militar. Kasabay ng isinagawang simultaneous indignation rally sa ibat-ibang lugar sa rehiyon noong nakaraang, nakilahok at sumali din ang mga former rebels na lumapit sa 39th IB. VC- ROSALES Si 39th IB Commanding Offier Rhodjun Rosales.

Dagdag pa nito na magtatapos ang suspension ng Military operation dahil sa pagdeklara ng ceasefire hanggang January 7, 2020.

-0-

Mga pagamutan sa North Cotabato, tiniyak ang kahandaan para sa bagong taon

Nakahanda na ang lahat mga pribado at pampublikong pagamutan sa North Cotabato kaugnay sa nalalapit na pagsalubong ng pasko kung saan una na itong isinailalIm sa code white alert ng Department of Health o DOH. Tiniyak naman ng mga kinatawan ng mga ospital na handa sila para sa mga pasyente lalo na sa mga mabibiktima ng paputok sa papalapit na Bagong Taon.

Sa pagsasailalim sa code white alert hindi papayagang lumiban ang lahat ng tauhan ng ospital, lalo na ang mga nakatalaga sa emergency rooms at lahat ng hospital personnel sa buong bansa ay nakaantabay para sa deployment at augmentation kung kakailanganin.

Nabatid na inaasahan ng DOH na bababa ang bilang dahil sa pagpapalabas ni Pangulong Duterte ang kautusang nagreregula sa mga paputok. Kaugnay nito, pinayuhan ni naman ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Head Dra. Eva Rabaya na sa pagsalubong ng Bagong Taon ay umiwas sa paggamit ng paputok para hindi madisgrasya.

Dagdag pa nito na dapat rin aniyang maging maingat laban sa mga karamdaman tulad ng respiratory infections na maaaring makuha ngayong holiday season lalo na ang mga paputok.

Ayon pa kay Rabaya na magtatagal ang code white alert hanggang January 3-5, 2020.

-0-

Ilang mga Person with disability o PWD mula sa North Cotabato, sumailalim sa Food Processing Training ng TESDA 12

Daan- daang mga miyembro ng Person with Dissability o PWD ang sumailalim sa Food Processing Training ng Technical Education and Skills Development Authority sa probinsya ng North Cotabato.

Ito ay kanilang ibinida naman naman at mismong si TESDA 12 Regional Director Rafael Y. Abrogar II ang tumikim sa mga niluto ng mga partisipante na pawang mga miyembro ng PWD sa iba’t ibang barangay sa probinsya.

Ayon pa kay Canuto Quiñones, 69 anyos at Presidente ng Kabacan PWD Federation na 19 anyos palang ito ng maputol ang kanyang isang paa, at simula ng nag-aral ito sa koleheyo ay naging miyembro na ng PWD sa probinsya. Isa lang si Quiñones sa daan-daan pang mga binepisyaryo ng TESDA sa probinsya.

Siniguro din ni TESDA 12 Regional Director Rafael Y. Abrogar II sa mga miyembro ng PWD na hindi lilimitahan ng TESDA ang kanilang mga programa para sa mga PWD sa probinsya.

Dagdag pa ni Abrogar II na bukas ang mga programa ng TESDA para sa kanila dahil walang limitasyon sa isang tao na may pangarap at nagpupursige sa buhay. Ngayong 2019 ay nasa isang libong mga miyembro ng PWD ang sumailalim sa mga programa ng TESDA sa buong rehiyon.

-0-