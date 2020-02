NDBC BIDA BALITA (Feb. 24, 2020)

NEWSCAST

1. DALAWANG drug suspects, arestado nang maaktuhang gumagamit ng iligal na droga sa Cotabato city.

2. MAG-AMA, patay habang anim na iba pa, sugatan sa vehicular crash sa Arakan, North Cotabato

3. TULONG ng publiko, hiniling ng South Cotabato Provincial Health Office para maging ligtas sa ASF ang lalawigan.

4. PNP chief, binigyan na lamang ang mga police regional director ng isang linggo para sugpuan ang illegal gamling operations sa kani-kanilang lugar.

ARESTADO ang dalawang drug suspects nang maaktuhan ng nagpa-pot session ng mga nagpa-patrolyang tanod sa Purok Rajahmuda, barangay Poblacion 7, Cotabato City pasado alas otso ng umaga kahapon.

Kinilala ang mga nadakip na sina Haron Saula Karis at Ronnie Padasan Mantikayan, na parehong residente rin ng nabanggit na lugar.

Nakuha mula sa dalawan ang 20 maliliit na sachets na suspected shabu at drug Paraphernalia.

Agad namang dinala ng mga barangay official sa City Police Office Station 1 sina Karis at Mantikayan para makulong at masampahan ng kaukulang kaso.

PATAY ang isang pharmacy worker matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang motorcycle-riding tandem suspects sa Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao pasado alas siete kagabi.

Nakilala ang biktima na si FAHAD ABID BANDILA, 24 anyos at residente rin ng nasabing bayan.

Base sa inisyal na report ng DOS PNP, kalalabas lamang umano ng biktima sa pinagtatrabahuang botika nang pagbabarilin siya ng mga suspek gamit ang di pa natukoy na uri ng armas.

Agad namang tumakas ang mga suspek sa di natukoy na direksyon habang ang biktima ay kaagad na isinugod sa ospital pero idineklara itong dead on arrival dahil sa mga tinamong tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan mula sa cal. 45 pistol.

Personal naman ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa nangyaring krimen.

PATAY naman ang dalawang mga miyembro umano ng Abu Sayyaf Group o ASG sa pakikipagbakbakan sa mga sundalo sa Patikul, Sulu pasado ala una ng hapon kahapon.

Sinabi ni Western Mindanao Command Chief, Lieutenant General Cirilito Sobejana na habang nagpapatrolya ang mga tauhan ng 15th Scout Ranger Company ng Philippine Army sa Brgy Bakong ay nakasagupa ng mga ito ang grupo nina ASG-Leader Radullan Sahiron at sub-leader Hatib Hajan Sawadjaan.

Ayon kay Sobejana, tumagal ng isang oras ang labanan ng magkabilang panig at kinalaunan ay umatras din ang ASG nang paputukan sila ng mortar ng mga sundalo.

Nabatid na dalawang mga sundalo rin ang nasugatan sa naturang engkwentro.

Sa ngayon ay nagpapatuloy ang combat clearing operation ng militar laban sa ASG sa Patikul.

Sa kabilang dako, sumuko naman ang dalawang mga miyembro ng Abu Sayaf Group sa militar kamakalawa sa Basilan.

Sinabi ni Joint Task Force chief Brig. Gen. Fernando Beyeg na nakilala ang mga sumukong ASG member na sina Suwaib Mungkay o mas kilala sa tawag na "Abu Black" at Nakib Asmad alyas "Abu Halifa"

Isinuko rin aniya ng dalawa ang kanilang dalang dalawang carbine rifles at isang caliber 45 pistol at mga bala.

Ayon kay Beyeg, si Mungkay at Asmad ay sangkot sa naganap na "Lamitan city Bombing" noong July 31,2018 kung saan tatlo katao ang nasawi habang pitong iba pa ang nasugatan kabilang ang isang sundalo sa Barangay Magkawit.

Sina Mungkay at Asmad ay sasailalim sa custodial briefing bago makinabang sa mga programa ng gobyerno para sa mga rebel returnee.

UMAABOT sa 13 mga armas ang isinuko ng mga mamamayan ng Talitay, Maguindanao sa Army’s 601st Infantry Brigade.

Si Army’s 601st Brigade Commander Col. Joel Mamon ang tumanggap ng mga armas na kinabibilangan ng isang M-79 granade launchers; isang M-203; dalawang M-16 rifles, apat na shotguns, isang garand rifle; isang homemade barrett caliber 50; isang caliber 45 pistol; dalawang caliber 38 pistols at iba’t ibang uri ng bala.

Ang simpleng turnover ceremony ay pinangunahan ni Talitay Acting Mayor Moner Sabal na ginanap sa Brigade Conference Room, Shariff Aguak Maguindanao

Ayon kay Sabal, ang turnover ng naturang mga armas ay bilang pagpapakita ng suporta ng LGU at ng mga mamamayan ng kanilang bayan sa kampanya ng militar at ng pamahalaang Duterte laban sa loose firearms.

Nagpasalamat naman si Col. Mamon kay Sabal at sa mga local official ng Talitay dahil sa pagsisikap ng mga itong makatulong sa mga peace and security initiatives ng AFP.

Nabatid na nasa kustodiya na ng Army’s 90th Infantry Battalion ang mga isinukong armas at bala.

ISINAILALIM sa pagsasanay patungkol sa parliamentary rules at procedures ang mga miembro at staff ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na sinimulan noong Sabado ay nakatakdang magtapos ngayong araw sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City.

Ang nasabing training ay sa pakikipagtulungan ng Asia Foundation at Australian Aid.

Kabilang naman sa tinalakay sa naturang pagsasanay ang functions at composition ng parliament, composition ng house, legislations, special chambers, committee at maraming iba pa.

Naging resource persons naman ng training sina Sultan Idris Education University, Malaysia senior lecturer Dr. Muhammad Sayuti Hassan, Malaysian senate parliament secretary Muhammad Sujuri Abdullah, at Malaysian parliament research officer Augustine Leonard Jen.

Sinabi ni BTA Secretary-General Professor Raby Angkal na nasa 117 BTA members at personnel ang lumahok sa nasabing training.

Aniya, minabuti ng BARMM government na mag-imbita ng mga eksperto mula sa Malaysia para maibahagi ng mga ito ang kanilang mga karanasan at good practices ng Malaysian Federal Government.

Mahigit 70 mga motorsiklo, kiunmpiska sa ipinatupad na Oplan Lambat Bitag Sasakyan ng PNP sa Tulunan, North Cotabato

Abot sa 79 na mga motorsiklo habang isang tricycle naman na may iba't-ibang traffic violations ang kasalukuyang naka-impound ngayon sa Tulunan PNP matapos ang ikinasang Localized Oplan Lambat Bitag Sasakyan nitong Sabado.

Ayon kay Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat, karamihan sa mga nakumpiskang motorsiklo ay kulang-kulang ang dokumento gaya ng OR/CR at may iba ring walang driver's license.

Katuwang ng Tulunan PNP ang Traffic Management Unit o TMU sa nasabing bayan at iba pang mga force multipliers kung saan pumwesto ang mga ito sa iba't-ibang mga entry at exit points sa bayan.

Layunin ng nasabing operasyon na maiwasan ang kaso ng mga car-napping incidents o motorcycle theft sa nabanggit na bayan at upang masiguro na rin ang kaligtasan ng mga motorista.

Dagdag din dito ang layuning masita ang mga gumagamit ng modified mufflers o bora-bora na mahigpit na ring minomonitor ng PNP.

Samantala, ang mga nakumiskang mga motorsiklo naman ay maibabalik sa mga may-ari sa sandaling ma-ipresenta na ng mga ito ang mga kaukulang dokumento.

Public hearing hinggil sa water rate hike ng Metro Kidapawan Water District O MKWD, isasagawa ngayong araw

Sisimulan na ngayong araw ang public hearing hinggil sa proposed water rate increase sa Kidapawan City.

Sinabi ni Assistant General Manager Engineer Sandy Alqueza, gagawin ang unang araw ng public hearing sa mga water concessionaire Barangay Poblacion at Barangay Magsaysay ng lungsod. Isa sa mga ihahayag ng tanggapan ang status ng water supply sa lungsod ngayon.

Sinabi ni Alqueza, nasa 80 percent pa lang ang naayos matapos na masira ang ilang mga line facilities dahil sa lindol. Aminado naman si Alqueza na hindi pa 100 percent na water concessioners na sakop ng MKWD ang nasusuplayan ng tubig lalo na sa Sandawa homes. Magtatagal naman ang nasabing public hearing mula ngayong araw hanggang sa March 2, 2020.

Sa February 26, ang clustered 3 area naman ay nasa covered court ng Barangay Binoligan na ang mga naimbitahang dumalo sa public hearing ang mga concessionaire naman mula sa mga barangay ng East Patadon, Amas, Binoligan, Onica, Amazion, Paco, Malinan, at Katipunan.

Sa February 26 din ang public hearing na gagawin sa covered court ng Barangay Sudapin na ang mga dadalo ay mula sa mga barangay ng Perez, Manongol, Indangan, Birada, Mua-an, Ginatilan, Ilomavis, Meohao, Sudapin, at Nuangan. Sa February 27, nakatakda ang public hearing sa proposed water rate increase sa covered court sa Barangay Mateo. Ang mga dadalo ay mula sa mga barangay ng Sikitan, San Isidro, Sto Nino, Linangkob, Marbel, Sibawan, Mateo, at Luvimin.

Ang clustered 6 na public hearing ay gagawin sa February 27 sa covered court ng Barangay Balindog. Ang covered sa public hearing ang mga residente mula sa mga barangay Lanao, Kalasuyan, Balindog, at New Bohol. Sa February 28 gagawin ang clustered 7 na public hearing sa may covered court ng Barangay Saguing sa Makilala, Cotabato. Sakop nito ang mga barangay ng Batasan, Katipunan, Libertad, Patulangon, New Cebu, Poblacion, Saguing, Jose Rizal, Sto Nino, at Sta Felomina.

Ang clustered 8 public hearing ay gagawin ngayong March 2 sa covered court ng Magpet. At ang clustered 9 public hearing ay sa March 2 gagawin na kinabibilangan ng mga concessionaire ng buong Matalam area.

Dalawang mga drug suspek, arestado sa buy-bust operation ng mga pulis sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato

Inaresto ng mga pulis ang dalawang mga drug suspek sa patuloy na anti- illegal drug operation ng PNP sa Pikit at Kabacan, North Cotabato. Unang naaresto ang isang Takwad Manibped Dalanda, 36 anyos, may asawa at nakatira sa Barangay Gli-Gli.

Ang operasyon ay pinangunahan ng Pikit PNP ala 1:30 ng hapon nitong biyernes kung saan nakuha mula sa suspek ang dalawang sachets ng pinaghihinalaang shabu at ang marked money.

Samantala, arestado din ang isa pang tulak droga matapos ikasa ang operasyon pasado ala 1:00 naman ng hapon nitong sabado sa Barangay Malamote, Kabacan , North Cotabato. Kinilala ng PNP ang suspek na si Miguel Silijon Macaraeg Jr, alyas Nog-Nog 29 years old, isang butcher at nakatira sa Purok 4 Barangay Katidtuan Kabacan, Cotabato.

Nakuha sa kanya ang dalawang pakete ng suspected shabu at ang marked money na ginamit sa operasyon. Kakaharapin ng dalawa ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na ngayon ay kulong na sa custodial facility ng PNP.

Mag-ama, patay habang anim na iba pa sugatan sa nangyaring vehicular crash sa Arakan, North Cotabato

Patay ang mag-ama habang sugatan naman ang anim na iba pa makaraang mabundol ng sasakyan ang kanilang multicab sa Barangay Gambudes, Arakan, North Cotabato alas 10:00 ng umaga nitong sabado.

Kinilala ang mag-amang nasawi na sina Jonathan Gandalla Nueva, may asawa at nakatira sa Davao City habang ang ama nito ay kinilalang si Juan Nuevo na residente ng Parang Maguindanao.

Sa panayam kay ni Arakan PNP Chief Police Captain Gaspar Maguiwe, sinabi nitong habang binabaybay ng dalawang sasakyan ang kasalungat na lane ng daan pero pagsapit sa lugar ay huminto ang multicab na sinasakyan ng dalawang nasawi sakay ang dalawang iba pa iba pa dahil nagbigay ng daan na mauna ang kasalubong na sasakyan dahil sa kasalukuyang road construction at hindi madanaan ang dalawang lane.

Pero nag-overtake anya sa isa pang sasakyan ang Nissan Almera na minamaneho ng Indian national na kinilalang si Akash Suresh, 20 anyos isang mag-aaral sakay ang apat na iba pa na lahat ay nakatira sa Davao City dahilan para bumangga sa nakahintong multicab.

Dahil sa lakas ng impact nahulong sa drainage sa gilid ng kalsada ang multicab at naipit ang mag-ama habang sugatan din ang mga sakay ng Almera. Sugatan din ang kanilang dalawang kapamilya na nakaupo sa likurang bahagi ng sasakayan.

Nagkayupi-yupi din ang unahang bahagi ng dalawang sasakyan. Mabilis na rumeponde sa lugar ang PNP at isinugod sa pagamutan ang mga sugatan upang malapatan ng lunas.

Napag-alamang nakainom din ang drayber ng Almera at nakita din ang bukas na nakakalasing na inumin sa loob ng sasakyan. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Arakan PNP ang drayber na Indian looking national.

Livelihood Program ng OWWA napakinabangan ng 42 distressed OFW sa region 12

Tumanggap ng 20 thousand pesos na livelihood at financial assistance mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWWA ang apatnaput dalawang mga distressed OFW sa region 12.

Ang mga ito ay pawang mga benepisyaryo ng Balik Pinas, Balik Hanapbuhay o BPBH program ng ahensya.

Ayon kay OWWA 12 Programs and Services Division OIC Chief Jenny Umag, layun ng programa na makapagsimula muli ng kabuhayan ang mga OFW na biktima ng pangabuso sa pinagtrabahuhang bansa. Maaring makinabang sa BPBH ang mga OFW na hindi natapos ang kanilang kontrata sanhi ng hindi inaasahang mga dahilan.

Ayon kay Umag sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng permanenteng kita ang mga umuwing OFW. Tiniyak din ni Umag na nagsasagawa ng monitoring ang OWWA sa mga nkinabang ng kanilang mga livelihood programs.

Ayon kay Umag layon nito na malaman kung napalago pa ng mga OFW ang tulong ng ibinigay sa kanila ng pamahalaan.

Payo naman nito sa mga distressed OFW na nais makinabang sa nasabing programa makipagugnayan sa OWWA 12 Office sa Koronadal City.

GenSan City Adminstrator may paliwanag kung bakit hindi kaagad maaring ipagbawal ang mga tricycle sa mga national highway ng Gensan

Kailangan pa ng lokal na pamahalaan ng sapat na panahon para tuluyang ipagbawal ang mga tricycle sa mga national highway ng General Santos City. Ito ang ipinahayag ni Gensan City Administrator Arnel Zapatos.

Ayon kay Zapatos noon pa man kasi ay naging bahagi na ng ruta ng mga tricycle lalong lalo ang patungo sa mga barangay ang mga pangunahing daan sa Gensan. Kaya ayon kay Zapatos, nahihirapan ang LGU na ipatupad ang utos na ito ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa kasalukuyang “Geographical setup” ng lungsod.

Paliwanag ni Zapatos hindi maaring basta na lamang ipagbawal ng LGU ang mga tricycle sa mga national highway ng Gensan dahil sa kawalan ng alternatibong ruta. Pero nilinaw din nito na handa ang Gensan LGU na tumalima sa utos ng DILG.

Sa katunayan ayon kay Zapatos , inaayos na ngayon ng Gensan LGU ang rationalization o pagtalaga ng mga lugar kung saan lamang makapagbyahe ang grupo ng mga tricycle sa lungsod.

Sinabi ni Zapatos na magpapatupad ng clustering sa mga color coded na tricycle ang Gensan LGU. Ayon kay Zapatos ang mga pula, pink,green at puting trycycle ay maaqri lamang dumaan sa mga alternatibong ruta na inilaan sa kanila ng lokal na pamahalaan. Target ng Gensan LGU ayon kay Zapatos na ito ay maipatupad na sa Hunyo o Hulyo nitong taon.

Ayon kay Zapatos isinusulong din ng LGU ang pagbyahe ng modern jeepneys sa labin labinapat na mga establisadong ruta sa Gensan.

Sinabi din nito na target ng LGU na mapunan ang kinakailangang 900 units ng mga mondernong jeep na bumyahe sa lahat ng ruta na itinakda ng Local Tranport Route Plan ng Gensan LGU Ito ay bilang kabahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng national government.

Problema sa trapiko tutukan ng bagong traffic chief ng Koronadal City

Naniniwala si bagong talagang Koronadal Traffic Chief Danilo Asong na disiplina at tamang impormasyon ang kailangan para maresolba ang problema ng trapiko sa lungsod.

Ayon kay Asong ito ang dahilan kung bakit mas tututukan ngayon ng city traffic section ang pagpapaigting ng kanilang information education campaign.

Ito ay maliban pa ayon kay Asong sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko. Iginiit ni Asong na kailangan nila itong gawin dahil nakasalalay din sa kalagayan ng trapiko ang imahe ng isang lugar. Kaya ayon kay Asong kailangan nilang magsagawa ng re-orientatation ng traffic rules sa mga tricycle drivers.

Kalakip dito ayon kay Asong ang national guidelines at traffic ordinance ng lungsod. Ayon kay Asong bago nila i-release ang sasakyan ng nahuling traffic violator kailangan muna ng driver na kumuha ng student permit sa LTO kahit na nakapabayad na ito ng penalty.

Obligado na rin ang mga traffic enforcers na manatili sa kanilang mga pwesto sa buong araw.

Ayon kay Asong hiniling din nito sa konseho na amyemdahan ang traffic ordinance ng Koronadal. Sinabi ni Asong na inirerekomenda nito na gamitin para sa mga slow moving vehicles tulad ng mga tricycle at motorsiklo ang bike lanes sa lungsod.

Umapela din si Asong sa mga mamamayan na makipagtulungan sa kanila lalong lalo na sa tuwing may operation laban sa mga pasaway na driver ang Koronadal city traffic Section.

Headline Tulong ng publiko para maging ligtas sa ASF ang South Cotabato hinilng ng Provincial health officer ng nasabing lalawigan

Iwasan ang pagbili ng mga karne sa labas ng South Cotabato at sa halip ay tangilikin na lamang ang mga karne mula sa lalawigan. Ito ang panawagan sa publiko ni South Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot.

Ayon kay Bigot sa pamamagitan nito ay makatutulong pa ang publiko para mapanatiling ligtas sa African Swine Fever o ASF. Maliban dito ayon kay Bigot malaki din ang maitutulong ng pagbili ng local meat product sa ekonomiya ng South Cotabato.

Pinagiingat din ni Bigot ang publiko na maging mapanuri sa mga processed meat products tulad ng Chorizo, tocino at maraming iba pa lalong lalo na kung hindi alam ang pinangalingan.

Ang Provincial Veterinary Office ay mayroon nang dalwamput isang animal quarantine checkpoints laban sa ASF. Layun nito ayon kay Bigot na matiyak na hindi kumalat sa lalawigan ang pinangangambahang ASF.

Monitoring sa ASF tuloy pa rin kahit na napigilan ang pagkalat nito sa Soccksargen, ayon sa ASF Tasforce Spokesperson ng DA 12

Nagpapatuloy pa rin ang mahigpit na monitoring ng Department of Agriculte sa African Swine Fever kahit na napigilan ang pagkalat nito sa region 12.

Ayon kay DA 12 Regulatory Division Chief at ASF Task Force Spokesperson John Pascual, nagsasagawa sila ng surveillance sa paligid na mga lugar na nagkaroon ng ASF kada araw.

Ito ang pagkuha ng blood samples ng mga baboy sa mga barangay na malapit sa mga lugar na may ASF particular na sa mga barangay ng Sarangani na nasa boundary ng Davao Occidental.

Ayon kay Pascual negatibo sa ASF ang mahigit isang libong blood samples na kanilang nasuri. Dinagdag din nito na wala nang naitalang kaso ng ASF sa region 12 buhat ng ma-depopulate ang mga baboy na nagpositibo nito sa Koronadal noong February 4.

Bukod dito ayon kay Pascual pinaigting din ng DA 12 ang kanilang mga quarantine checkpoints.

Ang DA 12 ay mayroon ngayong dalawamput limang quarantine checkpoints sa mga entry points ng rehiyon sa Arakan, North Cotabato at Calinan sa Davao City kung saan nagpositibo sa ASF ang dalawang mga barangay nito.

Habang ang mga coastal areas naman ay mariing binabantayan ng Philippine Coastguard at Maritime Industry Authority. Ito ay matapos ireport ni Malapatan, Sarangani Mayor Salay Sumbo Jr, ang pagkakaharang nila sa mga motorboats na may lulang mga baboy.

Tiniyak ni Pascual na nanatili pa ring ligtas sa ASF ang Socckargen. Gayunpaman umapela din ito sa publiko na tumulong sa monitoring at agad na isumbong ang posibleng ASF infection sa kanilang mga municipal agriculture office, city o provincial veterinarian o DA regional office.

NATIONAL NEWS………………….

Nagbigay na ng isang linggong ultimatum si PNP chief General Archie Gamboa sa mga regional director ng pulisya para mapahinto ang illegal gambling operations sa kani-kanilang mga lugar.

Giit ni Gamboa, ibinigay na niya ang listahan ng mga illegal gamling operator kaya kung hindi pa rin mahihinto ang iligal na pasugalan sa kanilang mga lugar ay matatanggal sila sa kanilang pwesto.

Sa iba pang balita, nagbabala ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ukol sa pagbebenta ng injectable liquid shabu sa social media.

Ito ay matapos nasamsam ng PDEA Special Enforcement Service ang 26 syringes sa isang buy-bust operation sa harap ng isang kilalang fast food chain sa Mandaluyong City noong February 20.

Naaresto sa operasyon ang mga suspek na sina Mark Kenneth San Juan alyas “Xtian” 23-anyos, at kasamang si Jeffrey Saclao, 28-anyos na ibinibenta umano ang naturang mga iligal na droga sa pamamagitan ng Twitter, Planet Romeo, Grinder, Facebook, at Skype

Sa kabilang dako naman, wala umanong balak si Pangulong Duterte na panoorin at subaybayan ang gagawing pagdinig ng Senado, simula ngayong araw sa franchise renewal ng ABS-CBN.

Sinabi ni Presidential spokesperson Salvador Panelo na hindi interesado si Pangulong Duterte sa naturang usapin.

Bukod dito, sinabi ni Panelo na tambak ang trabaho ni Pangulong Duterte kaya wala itong oras na manood ng telebisyon.