NDBC BIDA BALITA (Feb. 27, 2020)

1. TATLO KATAO, sugatan kabilang ang mag-ama sa magkahiwalay na mga insidente ng pamamaril sa Cotabato city kahapon.

2. Drug suspect, patay sa shootout sa Tupi, South Cotabato

3. Mahigit 20 mga dating miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na sumuko sa militar, nagtapos na sa aftercare program ng pamahalaan sa Carmen, North Cotabato

4. Pangulong Duterte, tinanggap na ang paghingi ng paumanhin ng pamunuan ng ABS-CBN network.

NASA KRITIKAL na kondisyon ngayon sa isang pagamutan sa Cotabato city ang isang lalaking biktima ng pamamaril sa lungsod pasado alas dos ng hapon kahapon.

Kinilala ng City PNP ang biktima na si si Jefrey Albores, taga-Mintex, Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Sa inisyal na ulat ng Police Station 2, sakay ng motorsiklo si Albores at may angkas na nakilalang si Teressa Tarmak nang pagbabarilin sila ng di pa nakikilalang suspek sa bahagi ng Purok Paraiso, Barangay Rosary Heights 7 ng syudad.

Tinamaan sa tiyan si Albores mula sa cal. 45 pistol habang ligtas naman ang kasama nitong si Tarmak.

Samantala, pasado alas kwatro naman ng hapon kahapon nang tambangan ang mag-amang sina Homer Lazalita Mamasapano, 34 anyos, kawani ng DPWH at Shieka Mamasapano, onse anyos, estudyante na pawang mga taga Tanghal Subdivision, Barangay Bagua Dos.

Sa report ng Police Station 2, pauwi na sana ang mag-ama sakay ng Toyota Hilux nang dikitan sila at pagbabarilin ng motorcycle-riding tandem suspects sa bahagi ng Ramon Rabago Sr. Street, Mother Barangay Rosary Heights.

Pawang nagtamo ng tama ng bala sa kanilang mga balikat ang mag-amang Mamasapano na ngayon ay ginagamot pa sa ospital.

Inaalam na ng mga otoridad ang motibo sa dalawang mga panibagong kaso ng pamamaril sa lungsod at kung sino ang mga nasa likod ng naturang mga krimen.

KALABOSO ang bagsak ng isang bagong kasal na construction worker sa halip na mag-honeymoon matapos siyang madakip sa inilunsad na buy bust operation ng mga otoridad sa Cotabato city.

Kinilala ang naarestong suspek na si Matmat Estacio Unged, 27 anyos na taga Earth street, Barangay Rosary Heights 8 ng lungsod.

Sinabi ni Police Station 2 commander Capt. Rustom Pastolero na pasado ala una ng hapon kamakalawa nang ilunsad nila ang operasyon kung saan nakuhanan ng sachet ng pinaniniwalaang shabu si Unged.

Nabawi rin mula rito ang marked money na ginamit sa operasyon.

Ayon kay Pastolero, isang linggo muna nilang minanmanan ang suspek bago ikinasa ang buy bust operation laban dito.

Sa kabilang dako naman, tatlong mga lalaki ang arestado rin dahil sa iligal na pagsusugal.

Kinilala ang mga nadakip na sina Nelson Esmael Salam, Jonathan Talusi Entapa at Zukarnain Salvador Kamad, na pawang mga taga – Purok Usman, barangay Poblacion 7 ng syudad.

Sa report ng Police Station 1, pasado alas kwatro ng hapon kahapon nang mahuli nila sa aktong naglalaro ng "cara y cruz" o 'hantak' ang tatlo kaya agad nilang dinakip ang mga ito.

Nakumpiska mula sa mga suspek ang mahigit limang daang pisong pusta at mga gamit sa sugal.

NASAKOTE na ng mga otoridad ang isang Moro Islamic Liberation Front o MILF commander na isa sa mga akusado sa pagpaslang sa tinaguriang SAF 44 sa Barangay Tukanalipao, Mamasapano, Maguindanao noon pang 2015.

Sa bisa ng Warrant of Arrest para sa kasong Direct Assult with Murder na inisyu ni RTC 12th Judicial Region, Branch 15 Judge Alandrex Betoya ay dinakip ng pinagsanib na pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group, Regional Force - BARMM, 6th MIB ng Army’s 6th ID, Police Station 2 at Task Force Kutawato ang suspek na si Abu Halil na kilala rin bilang Abuhalil Sabpa alyas Commander Haraemen.

Nabatid na na-confine kasi si Halil sa Cotabato Regional Medical Center kaya’t sinamantala ng mga otoridad ang pagkakataon para madakip ang suspek.

Ang naturang akusado ay Battalion Commander umano ng 105th Base Command.

Wala namang inirekomendang piyansa kay Abu Halil na nakatakdang iharap sa korte pagkalabas sa pagamutan.

Naglaan ng isang 1.3 billion pesos na pondo ang Bagsamoro Government para sa konstruksyon ng modern road networks sa 63 mga barangay sa North Cotabato na ngayon ay sakop na ng BARMM.

Kinumpirma ito ni BARMM Minister of Interior and Local Government at BARMM Spokesperson Atty. Naguib Sinarimbo sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng Barangay Damatolan, Midsayap.

Sinabi ni Sinarimbo na nakikipag-ugnayan na sila sa Ministry of Public Works and Highways para masimulan ang proyekto ngayong taon.

Aniya, manggagaling sa annual block grant ng BARRM ang pondong gagamitin sa proyekto bilang pagtupad sa nauna ng ipinangako ng BARMM Chief Minister na bibigyan nito ng mas payapa at maunlad na buhay ang mga mamamayan sa 63 mga barangay.

Ordinansa ng Koronadal na magbibigay ng honorarium sa mga SK Kagawad, Secretary at Treasurer ibinasura ng Sangguniang Panlalawigan ng South Cotabato

Idineklarang invalid ng mga myembro ng Sangguniang Panlalawigan ang ordinansa ng Koronadal na magbibigay ng honorarium at iba pang mga benepisyaryo sa mga Sangguniang Kabataan Kagawad, Secretaries at Treasurer sa dalawamput pitong mga barangay sa lungsod.

Ito ay bilang pagtalima naman ng konseho sa rekomendasyon ng Committee on Youth and Development na pinamumunuan ni SK Provincial Federation President at Ex-officio member Alyssa Marie Fale.

Tinukoy ni Fale sa pag-review ng SP sa ordinansa ang mga dokumento, circular at opinsyon ng mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno hingil sa pagbibigay ng honorarium sa mga SK Officials. Isa sa naging batayan ng komite sa pagbasura sa ordinansa ang pahayag ng Department of Budget and Management o DBM 12 sa inter-agency meeting noong nakaraang taon.

Ayon kay Fale, ito ay kaugnay sa Appropriation, Releasing, Planning, at Budgeting ng SK Funds. Idineklara ng ahensya na inoperative o defective in part ang supplemental budget ng isang lalawigan sa rehiyon dahil sa paglakip ng honoraria ng lahat na barangay SK Members , secretary at treasurer na walang legal basis.

Binigyan diin ng DBM na isinusulong din ng batas kaugnay sa SK ang bolontarismo sa mga kabataan. Ayon kay Fale, nakasaad din sa local government code at DILG opinion na tanging mga SK Chairperson lamang ang mayroong honorarium.

Nabatid na nauna ring tinutulan ng DBM ang kahalintulad na mga ordinsansa ng Dumaguete at General Santos City dahil sa kawalan ng basehan.

Angkas ng motorsiklo at senior citizen na pedestrian patay sa vehicular crash sa mga bayan ng Surallah at Banga sa South Cotabato

Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang biktimang si Lea Paquera 22 years old nang masangkot sa vehicular crash ang sinakyang nitong motorisklo sa Barangay Tubi-ala, Surallah, South Cotabato. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Police Major Marifel Maganto na nabangga umano ng nakasunod sa kanilang van ang motorsiklo na sinakyan ni Paquera. N

akaligtas naman sa vehicular crash ang driver ng motorsiklo at live-in partner ni Paquera na si Allan Antonio, 32 years old, at sampung buwan nilang sanggol. Pinatunayan ng medical staff ng Upper Valley Community Hospital na pinagdalhan sa mga ito na nakainum umano ng nakalalasing na inumin ang driver ng motorsiklo na si Antonio nang maganap ang vehicular crash.

Ligtas din sa insidente ang driver ng van na nakabangga umano sa kanilang si Charlie Sumalinog, 24 years old, binata, negosyante at nakatira sa Poblacion, Tupi,South Cotabato.

Sa karatig bayan naman ng Banga, patay din ang isang senior citizen matapos mabangga ng humaharurot motorsiklo sa national highway, Barangay San Vicente. Kinilala ng Banga PNP na pinamumunuan ni Police Major Joseph Forro III ang biktima na si Efren Agarcio, 71 Years old, magsasaka at nakatira din sa nasabing barangay.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Banga PNP na si Agarcio ay nabangga ng motorsiklong minamaneho ni Jason Teruel, 26 years, lending collector nakatira sa Barangay Libertad, Surallah na sugatan din sa insidente. Ito ay habang tumatawid sa pedestrian lane sa highway. Ang biktimang si Agarcio ay binawian ng buhay sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City.

Sarangani Provincial government naglaan ng pondo para panlaban sa COVID-19

Aprubado na ng Sangguniang Panlalawiganang isang milyong pisong pondo para sa mga programa kontra coronavirus disease o COVID-19 sa lalawigan ng Sarangani.

Ang nasabing pondo ay kinuha mula sa mahigit 24 million pesos na Local Disaster Risk Reduction and Management Trust Fund ng lalawigan. Gagamitin ito sa pagbili ng personal protective equipment o PPE at disinfectant para mapigilan ang posibleng outbreak ng COVID-19 sa Sarangani. Ito ay ayon kay Sarangani Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro.

Gayunpaman ayon kay Alejandro habang pinoproseso pa ang pagbili ng PPE pwede munang gamitin ang misting machines sakali mang may maitalang kaso ng COVID-19 sa nasabing lalawigan. Ayon naman kay Sarangani Governor Steve Chiongbian Solon minadali nila ang pagbili ng mga PPE hindi lamang kontra sa COVID-19 kungdi maging sa paglaban sa African Swine Fever o ASF.

Matatandaan na para mapanatiling ASF-free ang Sarangani, ipinatupad ng provincial government ang temporary lockdown ng mga buhay na baboy at pork meat products sa nasabing lalawigan.

Kapakanan ng mga commuter sa pagbabawal ng mga tricycle sa mga national highways, tiniyak ng city local government operations officer ng Koronadal.

Prayoridad ng lokal na pamahalaan ng Koronadal ang kapakanan ng mga pasahero sa pagbabawal ng mga tricycle sa mga national highway ng lungsod.

Tiniyak ito ni Koronadal City Local Government Operations Officer Jennifer Fernandez. Ito ang tugon ni Fernandez sa pangamba ng ilang mga commuter na maaring tumaas ang pasahe sa lungsod kapag naipatupad na ang alternatibong ruta para sa mga tricycle.

Ayon kay Fernandez, pagaaralan nila itong mabuti para makahanap ng win-win solution. Ang magbabawal ng mga tricycle sa national highways ay ipinagutos ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Fernandez, layon nito na matiyak ang kaligtasan ng publiko.

Nauna nang ipinahayag ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena na ito ay pinagaaralan na ng lokal na pamahalaan.

Ang pagbuo ng route plan para dito ay pangungunahan na naman ng Task Force Tricyle ng lungsod.

Drug suspect patay sa shootout sa Tupi, South Cotabato

Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina ang drug suspect na nasawi umano sa shootout na si Jojo Solaiman, 44 years old, may asawa, driver at nakatira sa Barangay Polonoling, Tupi, South Cotabato.

Si Solaiman ay sugatan matapos makipagbarilan sa mga pulis na aaresto sana sa kanya sa nasabing barangay. Nabatid na nang matunugan na nagkuwaring pulis ang katransaksyon nito sa iligal na droga nagpaputok umano ng baril si Solaiman para makatakas.

Napilitan naman na gumanti sa kanya ang mga pulis. Si Solaiman ay dead on arrival sa Dr. Roel I. Senador Memorial Hospital sa Tupi sanhi ng malubhang mga tama ng bala ng baril. Narekober ng mga pulis sa kanya ang 38 revolver na armas, iba’t ibang uri ng mga bala, 1,000 pesos marked money na ginamit ng mga ito sa anti-illegal drug operation.

Nakakuha din ang mga pulis sa kanya ng labinisang pakete ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit pitong libong piso. Kasama ng Tupi PNP na nagsagawa ng anti-illegal operation laban kay Solaiman ang mga kasapi ng Regional Drug Enforcement Unit at Regional Intelligence Division ng PNP 12.

Koronadal Mayor, binigyan diin ang pagamit ng public transport terminal, kasunod ng pagbubukas muli ngayong araw ng private terminal ng Yellow bus Line incorporated

Naninidigan si Koronadal Mayor Eliordo Ogena na dapat pa ring kumuha ng mga pasahero sa integrated public transport terminal ang lahat ng mga pampasaherong sasakyan sa lungsod.

Ito ang ipinahayag ni Ogena kasunod ng pagbabalik muli ng operasyon ng private terminal ng Yellow Bus Line Incorporated ngayong araw.

Ayon kay Ogena, wala business permit sa lokal na pamahalaan ang nasabing pribadong terminal kaya hindi ito maaring gamitin ng YBL. Kaugnay nito, sinabi naman ni YBL Operations Boy Par na mayroon na silang court order kaya binuksan muli ang YBL terminal.

Nilinaw naman ni Par na sa ngayon ay dadaan pa rin sa public terminal ang mga Bus ng YBL. Matatandaan na kinasuhan ng YBL ang Koronadal LGU noong nakaraang taon,dahil sa pagbabawal na pagamitng kanilang private terminal. Matapos katigan ng korte ang nasabing kompanya naghain naman ng motion for reconsideration ang lokal na pamahalaan ng Koronadal.

Ayon naman kay Mayor Ogena, pupulungin nito ngayong uamga ang mga kasapi ng terminal board para pagusapan ang nasabing problema.

Mahigit 20 na mga dating miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na sumuko sa militar, nagtapos na sa aftercare program ng pamahalaan sa Carmen, North Cotabato

Nakapagtapos na ang mahigit dalawampu na mga dating Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIIF combatants sa aftercare program ng gobyerno simula nang sila ay nagbalik loob sa pamahalaan sa isinagawang programa sa Carmen, North Cotabato kamakailan.

Nasa 22 na mga dating rebelde ang isinailalim sa Returnee Comprehesive program na kung saan sila ay sinanay sa pyscho social intervention upang manumbalik ang kanilang kumpiyansa sa pakikisalamuha sa lipunang ligtas at malayo sa panganib.

Sinabi ni 602nd Deputy Brigade Commander Col Donald Gumiran, ang nasabing programa ay unang hakbang lamang ng militar upang mahikayat pa na magbalik loob sa pamahalaan at huwag ng sumapi sa rebeldeng grupo o organisasyon na makakasira sa kanilang pamumuhay.

Ito ay upang maitaguyod din ang kapayapaan lalo na sa mga komunidad at wakasan na ang hidwaan ng magkalabang grupo.

Kabilang sa mga aktibidad ng RCAP ay ang skills training, social immersion kung saan ipinasyal ang mga partisipante sa lungsod ng Davao, pagpapakilala sa kanila sa mga ahensya ng gobyerno na nangakong magbibigay tulong sa kanilang pamumuhay at pagpapalago ng kanilang pananampalataya. Umaasa ang mga opisyal ng militar na sa kanilang muling pagbabalik sa kanilang mga lugar ay makakapamuhay ng tahimik at mapaunlad ng mga ito ang kanilang buhay.

Pamilya ng bakwit na nagpakamatay sa isang evacuation center sa Makilala, North Cotabato, makakatanggap ng tulong mula sa provincial government

Makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa provincial government ang pamilyang iniwan ng isang padre de pamilya na piniling wakasan ang kanyang buhay sa isang evacuation center sa Purok 5 Balawan Malasila, Makilala.

Ito matapos na personal na binisita ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang pamilya ni Marciano Adlaon, 47-anyos na residente ng nabanggit na lugar na umano’y nagpakamatay dahil matinding naranasan sa buhay, Ang pamilya ni Adlaon ay isa lamang sa mga biktima ng tumamang lindol nitong Oktubre nakaraang taon kung saan sa iglap ay nawala ang kanilang tirahan ang maging ang lupang sinasaka.

Kaugnay nito, maliban sa financial assistance sa pagpapalibing kay Adlaon, nangako rin ng tulong pinansyal at scholarship sa pamilya ang gobernadora lalo na sa pagpapa-aral sa walong magkakapatid na iniwan ng biktima. Habang sasagutin din ni Catamco ang gastos sa pagpapa-ospital sa asawa ng biktima na ngayo’y buntis para sa kanilang ika-siyam na anak.

State-run college na itatayo sa bayan ng Tulunan, North Cotabato, sisimulan na ng LGU

Sinimulan na ng Local Government Unit ng Tulunan ang pagpo-proseso sa mga kinakailangan dokumento upang tuluyan nang magbukas ang kauna-unahang state-run college sa nasabing bayan.

Ayon kay Tulunan Vice Mayor Maureen Villamor, sa ngayon ay nasa proseso na ang mga papeles na kinakailangan ng Technical Educational Schools Development Authority o TESDA.

Tinatayang nasa isang milyong piso ang ilalaang pondo ng LGU para lamang sa mga equipment at mga kinakailangan sa opisina. Ayon sa bise-alkalde na pansamantala muna nilang gagamitin sa ngayon ang bilang gusali ng pamantasan ang lumang evacuation center ng bayan.

Sa ngayon, nagsimula nang maghanap ng mga instructors para sa mga vocation courses ang LGU. Samantala, una nang sinabi ng alkalde sa bayan na magiging libre ang nasabing programa sa pakikipagtulungan ng TESDA.

Habang tanging ang mga residente pa lamang sa nasabing bayan ang unang makaka-avail sa nasabing proyekto. Pero sinigurado naman ng konseho ng Tulunan na ang pagpapatayo ng nasabing paaralan ay hindi makakaapekto sa mga nauna nang naitayong tertiary schools sa nasabing bayan. Aasahang ngayon Hunyo ay magsisimula nang tumanggap ng enrollee ang naturang paaralan.

Bilang ng mga kabataang nabigyan ng police vaccine sa North Cotabato, umabot na sa 88 porsyento – ayon sa IPHO

Umabot na sa walong pu’t walong porsyento mula sa kabuuang bilang ng mga kabataan sa North Cotabato ang nabigyan o napatakan ng polio vaccine sa ika-siyam na araw ng Sabayang Patak kontra polio ng Departmnet of Health.

Ito ay katumbas ng 157,225 na mga batang may edad 0 hanggang 59 months old sa lahat ng lugar sa probinsya. Batay sa datus ng Provincial Health Office, sa ika-9 na araw ng kanilang kampanya kontra polio ay pagtitiyak ng kagawaran makakamit ang 95 percent o higit pa na kanilang target na mabibigyan ng bakuna.

Sa lahat ng mga bayan sa probisnya, ang bayan ng Carmen ang nakakuha na ng 98 percent mula sa kabuuang mga kabataan. Sa Carmen 12,129 o 98% Kabacan 10,968 o 95% Kidapawan 15,008 o 83% Libungan 5,900 o 94% Magpet 5,659 o 89% Makilala 8,931 o 82% Matalam 9,018 o 88% Midsayap 16,771 o 86% Mlang 8,859 o 72% Pigcawayan 7,291 o 85% Pikit 17,414 o 87% Pres. Roxas 5,926 o 96% Tulunan 6,889 o 94% Antipas 2,636 o 81% Banisilan 5,527 o 98% Aleosan 4,671 o 92% Arakan 5,933 o 95% Na may kabuuang bilang na 157,225 o 88% .

Sa Kidapawan City, ipinatutupad ang door to door vaccination ng City Health workers, naglagay din ng tauhan sa mga day care center, checkpoints, Mega market, City Overland Terminal, mga mall at simbahan. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang oral polio vaccine ng nga health workers sa nasabing lalawigan hanggang Marso a-1 ngayong taon.

Tinanggap na ni Pangulong Duterte ang paghingi ng paumanhin ng pamunuan ng ABS-CBN network dahil sa pag-ere ng anti-Duterte commercial noong 2016 presidential elections.

Kasabay nito, wala na umanong balak si Pangulong Duterte na tanggapin pa ang 2.6 million pesos na refund dahil sa hindi pagkaka-ere ng kanyang campaign materials.

Sa halip, ayon sa pangulo, ibigay na lamang daw ito sa isang charitable institution na mapipili ng ABS-CBN FOundation.

Samantala, muling iginiit ng pangulo na bahala na ang Kongreso na magpasya sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN network.

Sa kabilang dako naman, lumusot na sa Senado ang Anti-Terrorism Act of 2020 na ipapalit sa Human Security Act of 2007 sa botong 19-2.

Si Sen. Ping Lacson, ang may-akda ng Senate Bill No. 1083 at aniya ito ay magbibigay ng ngipin sa batas kontra terorismo.

Tanging sina opposition Senators Francis Pangilinan at Risa Hontiveros ang hindi sumang-ayon sa panukala.

Ayon kay Lacson, magkakaroon na ng mas matatag na criminal justice kontra terorismo at bibigyan din nito ang awtoridad ng dagdag kapangyarihan para lubos na protektahan ang mamamayan.