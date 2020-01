NDBC BIDA BALITA (Jan. 10, 2020)

NEWSCAST

1. MGA LABI ng OFW na napatay sa Kuwait, naiuwi na sa kanilang bahay sa Norala, South Cotabato; hustisya para sa biktima, hiling pa rin ng pamilya!

2. IPHO-Maguindanao, handa na para sa second round ng Sabayang Patak Kontra Polio sa lalawigan.

3. Temporary shelters ng mga pamilyang apektado ng ng lindol, sinimulan ng itayo ng Army’s Engineering Battalion sa Makilala, North Cotabato

4. P. Duterte, dadalaw sa Pigcawayan, North Ctoabato

DUMATING NA sa kanilang bahay sa Norala, South Cotabato ang mga labi ng OFW na umano ay pinaslang ng kanyang employer sa Kuwait.

Patuloy namang sumisigaw ng hustisya ang pamilya, mga kaanak at kaibigan ng nasawing biktima na dumanas ng pambubugbog at pagpapahirap mula sa kanyang amo sa Kuwait.

Naghihinagpis na sinalubong ng kanyang mga kaanak ang mga labi ni Jeanelyn Villavende sa General Santos City International Airport pa lamang kahapon.

Hawak ng mga ito ang mga placard na humihiling ng hustisya para kay Villavende. Si Villavende ay nasawi umano dahil sa pambubogbog ng kanyang babaeng employer sa Kuwait noong Disyembre.

Sa halip na sa kanilang bahay, paglalamayan ng kanyang mga kaanak ang sumakabilang buhay na overseas filipino worker (OFW) sa bahay ng kanyang lola sa kanilang lugar sa Barangay Tinago, Norala.

Ayon sa isa sa mga kaanak ng mga Villavende na si Richard Padernal, wala pang itinakdang petsa ang pamilya sa libing nito.

Iginiit naman ng ama ni Jeanelyn na si Avelardo na hustisya at hindi pera ang kanilang kailangan. Kaya kung sakali mang may magaalok, hindi ito tatanggap ng blood money sa employer na suspek sa pagpatay sa kanyang anak.

Matatandaan na dahil sa trahedya na sinapit ng 26 anyos na si Villavende nagpatupad ng partial deployment ban ng mga OFW sa Kuwait ang Pilipinas. Bibisita naman sa lamay ni Villavende si Department of Labor Secretary Silvestre Bello III.

-0-

DADALAW MAMAYANG HAPON sa bayan ng Pigcawayan, North Cotabato si P. Rodrigo Duterte upang mamahagi ng agricultural intervention sa mga farmer organization ng lalawigan.

Ito na ang pangalawang pagbisita ng pangulo sa lalawigan sa nakalipas na 11 araw. Noong Dec. 30 o labing isang araw na ang nakalipas siya ay nasa Mlang, North Cotabato para naman magpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol.

Sa Pigcawayan gymnasium, mamahagi ang pangulo ng agricultural assistance tulad ng pre at post harvest facilities. Makakasama niya si Agriculture Sec. William Dar at iba pang cabinet officials.

Inaasahan ang pagdating ng pangulo sa Pigcawayan guymnasium alas 3 ng hapon.

-0-

PINAMAMADALI NA ni Sen. Manny Pacquiao ang pagpasa ng Department of Overseas Employment bill.

Sinabi ni Pacquiao na ang pagkamatay ng mga OFW sa Singapore at Kuwait ang dapat magtulak sa Kongreso para agad ipasa ang naturang panukala.

Ayon kay Pacquiao, pangunahing may akda ng Republic Act No. 11227 o ang Handbook for Overseas Filipino Workers of 2018, marami sa mga OFW ang nasa panganib habang naghahanap-buhay sa ibang bansa.

Ito aniya ang dahilan kaya inihain niya ang Senate Bill 997 na layong bumuo ng Department of Overseas Employment para lubos na matulungan ng gobyerno ang OFWs at mapangalagaan ang kanilang kapakanan.

Giit pa ng senador, kapag may kagawaran na para sa OFWs ay mabibigyan ng ganap at mabilis na serbisyo ang mga tinaguriang ‘bagong bayani.’

Una nang nangako si Pacquiao na bibigyan ng 100 libong piso ang mga naiwang pamilya nina Jeanelyn Villavende na OFW sa Kuwait at Abigail Danao Leste at Arlyn Nucos na OFWs naman sa Singapore, bukod sa scholarship assistance sa mga anak ng tatlo.

Magugunita na sina Leste at Nucos ay nasawi sa Singapore dahil sa aksidente sa kalsada, habang si Villavende ay napaulat na binugbog at pinatay ng kanyang amo sa Kuwait.

Una ng sinuspinde ng Department of Labor and Employment ang pagpapadala ng household workers sa Kuwait dahil sa insidente.

Ngayong buwan ay magpupulong din ang mga opisyal ng Pilipinas at Kuwait upang bumalangkas ng kontrata na magbibigay proteksyon sa mga OFW sa naturang bansa.

-0-

ISINUKO ng residente ng Datu Montawal, Maguindanao ang isang high-powered firearm sa mga sundalo at pulis.

Pormal na tinanggap ng mga otoridad ang isinukong

50 caliber sniper rifle o barret at dalawang mga bala sa simpleng turnover program kahapon sa munisipyo ng Datu Montawal.

Sinaksihan ng mga LGU official at mga barangay official ang turnover ng naturang armas na kabilang sa loose firearms na pinaghahanap ng gobyerno.

Nagpasalamat naman ang mga otoridad sa Datu Montawal LGU at sa mga mamamayan ng bayan dahil sa patuloy na pagsuporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa loose firearms.

-0-

HANDA NA ang Integrated Provincial Health Office o IPHO Maguindanao at ang Maguindanao Provincial Hospital sa ikalawang round ng Sabayang Patak Kontra Polio sa lalawigan.

Sinabi ni IPHO Maguindanao Chief at Maguindanao Provincial Hospital Head Dr. Elizabeth Samama na gaganapin ang massive anti-polio vaccination sa January 20 hanggang February 2.

Ayon kay Samama, nasa 195 thousand, 68 na mga bata na edad zero to 59 months old ang target nilang mabakunahan.

Ipinagmamalaki naman ni Samama na nakapagtala sila ng 98% completion sa mga unang round ng sabayang patak kontra polio.

Ang Sabayang Patak Kontra Polio ay isinasagawa ng Department of Health sa tulong ng UNICEF at World Health Organization para labanan ang sakit na Polio at maiwasan ang Polio outbreak.

-0-

MAGBIBIGAY ng libreng Licensure Examination for Teachers o LET review ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM para sa mga non-LET eligible teachers sa Maguindanao Schools Division 1 at 2.

Sinabi ni BARMM Education Minister Mohagher Iqbal na kahapon ay isinagawa na nila ang orientation para sa mga lalahok sa naturang 40-day LET review na magsisimula sa January 16.

Ayon kay Iqbal, ito ang nakikita nilang solusyon para matugunan ang mababang bilang ng LET passers sa Maguindanao, Basilan at Sulu.

Dagdag pa ni Iqbal, prioridad ng naturang programa sa volunteer teachers at mga kumuha na ng LET pero hindi pumasa.

Gaganapin ang ang LET reviews at special exams sa anim na cluster areas ng Tacurong City, Kabacan, Midsayap, Datu Odin Sinsuat, Parang at North Upi, Maguindanao.

Sa iba pang balita, inaasahang matatanggap na ng mga guro sa BARMM ang kanilang salary recognition Incentive sa Lunes, January 13.

Sinabi ni Iqbal na nabalam ng halos isang buwan ang SRI ng mahigit 26 na liobng mga guro ng BARMM dahil kulang umano ang manpower para mag-asikaso ng mga papeles ito.

0-0

Itinurn-over na sa mga opisyal ng BARMM ang Grand Masjid ng Sultan Bolkiah ng Brunei.

Ito ay itinanggap ni BARMM Interim Chief Minister Ahod Murad Ebrahim kamakalawa.

Saksi rin sa nasabing turnover ang kinatawan ng Department of Public Works and Highways na si Undersecretary Emil Sadain.

Ayon kay BARMM Spokesperson Atty. Naguib Sinarimbo, pangangalagaan ng Bangsamoro Government ang tinaguriang pinakamalaking Mosque sa Pilipinas at itinuturing na isa sa mga tourism spot sa bahaging ito ng rehiyon.

Siyam na taon na mula nang itayo sa Cotabato city ang "Grand Mosque".

-0-

Parada at palabas na magpapakita ng kasaysayan at kultra ng mga mamamayan, tampok sa 15th Hinugyaw Festival ng Koronadal, Non-working Holiday, idineklara ng Malakanyang sa lungsod ngayong araw

Ipapakita ng mahigit isang libong mga performer sa street dancing at Handurawan Grand rites ang kasaysayan ng Koronadal City sa nakalipas na walumpung taon.

Kaugnay ito sa 15th Hinugyaw Festival at 80th Founding Anniversary ng Koronadal ngayong araw. Ito ay ayon kay Hinugyaw Festival Director Elric Batilaran. Binigyan diin ni Batilaran na kakaiba ang selebrasyon ngayong taon. Ayon kay Batilaran, ang pagdiriwang ay hindi lamang para sa entertainment kungdi ito ay pagpapalawak din ng kaalaman sa kasaysayan ng lungsod.

Ipapakita kasi sa parada at Handurawan Grand Rites ang ang kalagayan ng Koronadal sa panahon ng pananakop ng mga haponesa noong World War II. at pamumuhay ng mga B’laan at Maguindanaon na unang nanirahan sa lungsod.

Magkakaroon din ng balik tanaw sa pagdating ng mga settler mula sa Visayas at Luzon. Bibigyan pugay din sa Handurawan Rites na gaganapin sa South Cotabato Sports Complex ang 17 martyrs ng Koronadal na pinatay ng mga hapones pati na sina Albert Morrow at Santiago Odie.

Sina Morrow at Odie ay nagpakamatay para maisalba ang buhay ng iba pang mga mamamayan ng Koronadal sa mga Hapones noong World War II. Ayon kay Batilaran masasaksihan din ng mga mamamayan sa pagdirwiang mamamayang gabi ang fireworks display at mga peformance ng ilang mga sikat performers .

Kaugnay nito ideneklara din ng Malakanyang ang Special non-working Holiday ngayong araw January 10 sa Koronadal. Ibig sabihin nito walang pasok sa lahat ng mga pampubliko at pribadong mga tanggapan at eskwelahan sa syudad. Layon nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan ng lungsod na makisaya sa selebrasyon.

-0-

Tulong sa mga OFW mula Soccksargen na apektado ng tension sa Middle East tiniyak ng regional director ng DSWD 12

Inihahanda na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 ang kaukulang tulong para sa mga Overseas Filipino Workers mula Soccsksargen na maapektuhan ng repatriation dahil sa tension sa Middle East. Tiniyak ito ni DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ipinahayag ito ni Espejo matapos ipagutos ng pamahalaan ang sapilitang pagpapauwi ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa bansang Iraq. Kahit ibinaba ng pamahalaan ang alert level sa Iran at Lebanon, tuloy pa rin ang mandory evacuation sa Iraq na may mahigit 1,600 na mga Pilipino.

Kasunod ito ng pagpapakawala ng missles ng Iran sa dalawang US airbase sa Bagdhad.

Ayon kay Espejo agad na mabibigyan ng tulong ang mga OFW galing Iraq pagdating ng mga ito. Sinabi ni Espejo na ito ay kanya nang ipinagutos kay DSWD Protective Services Division Head Naira Aratuc.

Ang mga repatriated OFW ay makikinabang sa Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Layun ng programa na matulungan na makaahon sa krisis dahil sa hindi inaasahang pangyayari ang mga OFW at kanilang mga pamilya.

Sa ilalim ng AICS ang mga uuwing OFW ay isasailalim sa assessment ng mga social workers ng DSWD. Ito ay para matukoy kung anong tulong ang kanilang kailangan paguwi sa kanilang mga lugar.

Ayon kay Espejo tutulungan din ng DSWD ang mga na makahanap ng bagong mga trabaho ang mga repatriated OFW sa region 12. Sinabi ni Espejo na para matukoy ang kinaroroonan ng mga uuwing OFW makikipag ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWWA ang mga staff ng DSWD 12.

-0-

Limang drug suspek kabilang ang mayari umano ng drug den na kanilang nabuwag inaresto ng mga otoridad sa General Santos City.

Humantong sa pagkakatuklas at pagbuwag ng drug den at pagkaarersto sa lima katao ang isinagawang drug-bust operation ng mga kasapi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 at PNP sa General Santos City. Ito ay ayon kay PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan. Kasama ng mga taga PDEA na umaresto sa mga suspek ang mga personnel ng Police Station 4 ng Gensan PNP.

Target sana ng anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa bahay na pagaari ni Aldirico Lubaton III alias “King” sa Purok Malipayon, Barangay Apopong ang drug suspect na si Kim Bautista alias “Jay-R”, 28 years old empleyado at nakatira sa Polomolok, South Cotabato.

Sina Lubaton na “maintainer” umano ng drug den at Bautista ay parehong inaresto ng mga otoridad. Kasama din sa mga inaresto ang mga bisita umano sa pamamahay ni Lubaton na sina Jimruel Dumanjog alias Wel, 28 years old at Ian Paul Escobanez alias “Toto” pawang mga binata at nakatira sa Poblacion, Polomolok.

Nakumpiska ng mga otoridad mula sa mga arestadong drug suspek ang limang mga pakete ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 74 thousand pesos, drug paraphernalia at five hundred pesos marked money.

Ang nasabing mga drug suspek na kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ay nakakulong na ngayon sa lock up cell ng PDEA 12 sa General Santos City.

-0-

Tacurong LGU dinagdagan ang pondo para sa kanilang sports program matapos ang tagumpay ng kanilang mga atleta sa iba’t ibang mga palaro noong nakaraang taon.

Naglaan ng mahigit pitong milyong piso para sa mga sports program nito ngayong 2020 ang lokal na pamahalaan ng Tacurong City,Sultan Kudarat. Mas mataas ito ng dalawang milyon kumpara noong nakaraang taon.

Ayon kay Tacurong Mayor Angelo Montilla layon nito na mapaigting ang mga sports program sa lungsod. Sinabi ni Montilla na naging inspirasyon kasi ng mga lokal na opisyal ang naging tagumpay ng mga atleta ng Tacurong sa iba’t ibang mga palaro noong 2019.

Dalawa sa limang arnis players ng Tacurong city na napabilang sa national team ay nakasungkit ng mga medalya sa South East Asian Games na ginanap sa bansa. Naging matagumpay din sa iba pang mga palaro ang mga student-athletes ng syudad noong nakaraang taon.

Labinlima sa dalawamput anim na gold medals na nakuha ng Region 12 sa 2019 Palarong Pambansa ay nasungkit ng mga arnisador mula Tacurong City. Kaugnay nito pinulong na rin ni Montilla ang mga myembro ng bagong tatag na City Physical Fitness and Sports Development Council ng Tacurong.

Pinagusapan ng mga ito ang pagpapaigting pa ng mga sports programs ng syudad base sa resulta ng review na kanilang isinagawa noong nakaraang taon.

Inirekomenda naman ni Deped Tacurong Schools Division Superintendent Miguel Fillalan, ang paglakip ng sports track sa kasalukuyang curriculum sa senior high school.

-0-

Security guard ng isang ospital, sugatan sa panibagong kaso ng pamamaril sa Pikit, North Cotabato

Patuloy na nagpapagamot ngayon sa ospital ang isang security guard makaraang pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspek sa Pikit, North Cotabato.

Ayon sa ulat ng Pikit PNP, nakilala ang biktima na is Gilber Gokotano, 37 years old, may asawa, security guard ng Cruzado Medical Hospital sa bayan ng Pikit.

Sa isinagawang imbestigasyon ng mga pulis lumalabas na pinagbabaril bandang alas 9:00 ng gabi nitong Miyerkules ang biktima habang nasa kanyang trabaho. Sinasabing lulan ng Kawasaki Bajaj na motorsiklo ang mga suspek na responsable sa pamamaril kay Gokotano.

Narekober ng pulisya sa crime scene ang basyo ng caliber 45 pistol habang isinasagawa na ngayon ang hot pursuit operation upang mahuli ang responsable sa pagbaril sa biktima.

-0-

Pedestrian, sugatan matapos na ma hit and run ng motorsiklo sa Makilala, North Cotabato

Sugatan ang isang babaeng pedestrian matapos na mabundol ng di pa kilalang drayber ng motorsiklo sa National Highway particular sa tapat ng Makilala Central Elementary School Barangay Poblacion, Makilala.

Kinilala ang sugatang biktima na si Luisita Bangcaylan Baruis, 32 anyos, na residente ng Barangay New Cebu, President Roxas Cotabato. Sa isinagawang imbestigasyon ng Makilala PNP Traffic section, nabundol ng isang Suzuki Raider na motorsiklo ang biktima alas 7:30 ng umaga kamakalawa kasama ang kanyang asawa na si Municipal Councilor Henry Baruis sa lugar.

Mabilis namang pinaharurot ng di pa nakikilalang drayber ang kanyang motorsiklo habang duguang isinugod sa Makilala Medical Specialist ang babaeng pedestrian.

Habang nagtamo naman ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima at agad na isinugod ng kanyang asawa sa ospital upang malapatan ng lunas. Tinutugis na rin ngayon ng PNP ang drayber ng motorskilo na responsable sa pagbundol sa pedestrian.

-0-

Pulis na lasing at nagpaputok gamit ang kanyang service firearm habang nasa labas ng isang tindahan sa Kidapawan City, patuloy na iniimbestigahan ng PNP

Patuloy ngayong iniimbestigahan ng Kidapawan City PNP ang insidente ng pagpapaputok ng isang pulis gamit umano ang kanyang service firearm habang nasa isang tindahan sa kanilang lugar kamakalawa ng gabi sa Purok Tambis, Brgy Poblacion ng lungsod.

Kinilala ang nasabing pulis na si Police Master Sergeant Rex Nomen, nasa hustong gulang, may asawa at nakatalaga sa Regional Civil Security Unit o RCSU na nakabase sa Davao City.

Ayon kay Kidapawan City PNP Chief Lt. Col Rammel Hojilla, hinihintay na lamang nila ngayon ang pormal na paghahain ng reklamo laban sa nasabing pulis.

Nabatid na ayon sa ulat, isang residente sa lugar ang nagparating sa himpilan ng PNP na bigla na lamang umanong nagpaputok ang naturang pulis dahilan kung bakit nangangamba ang mga residente sa lugar.

Hindi rin umano ito ang unang pagkakataon na nagpaputok ang nasabing pulis.

Si Nomen ay dati ring na-assign sa Amas Kidapawan City partikular sa unit ng PNP-Special Action Force o SAF na ayon pa sa ulat dati rin itong nagpaputok sa loob ng kampo gamit din ang kanyang service firearm kung saan naubos nito ang mga bala ng isang magazine.

Samantala, sa hiwalay na panayam ng Radyo Bida kay Regional Civil Security Unit Davao Chief, Police Colonel Julius Silagan na kung sakaling masampahan ng kaso ang kanyang tauhan, posible nitong kakaharapin ang parehong kasong kriminal at administratibo.

-0-

City LGU, pinaghahandaan na ang sakaling pagbabalik ng mga OFW’s mula sa Middle East na taga Kidapawan City

Pinaghahandaan na ng ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang posibleng pagbabalik bansa ng mga Overseas Filipino Workers na maaaring maaapektuhan bunsod ng nagaganap na tensiyon sa pagitan ng Amerika at Iran.

Ayon kay Herminia Infanta, ang Public Employment Services Officer ng Kidapawan City, magsasagawa sila ng jobs fair at job matching sa mga OFW’s na posibleng mawalan ng trabaho at umuwi sa Pilipinas, partikular sa lungsod. Sa taya ni Infanta, mayroong mahigit sa 5,000 mga OFW’s na mula sa Kidapawan at kasalukuyang nagta-trabaho sa Gitnang Silangan.

Nilinaw ng opisyal na ang lahat ng mga OFW’s ay nakakuha ng kanilang working Visa sa isang lihetimong recruitment agency na nakabase mismo sa Kidapawan City.

Sa ngayon gumawa na ng social media account ang PESO at hinihikayat ang lahat ng mga OFW’s na taga Kidapawan na mag komento doon ng kanilang lugar at kung nasa ligtas na kalagayan sila sa anumang banta ng karahasan. Hindi naman masabi ni Infanta kung may mga OFW na taga Kidapawan na paso na ang visa at pasaporte ngunit patuloy na nananatili at nagta-trabaho sa Middle East.

Ilang mga OFW’s narin ang tumawag at nag text sa kanilang mga kaanak dito sa Kidapawan at nagsasabing dinig na mula sa kanilang kinalalagyan ang mga panaka-nakang mga putok.

Marami narin raw mga sundalong Amerikano na gumagala gala sa mga lansangan sa bansang Kuwait, kaya ang mga Kidapaweno doon ay nangangamba narin sa kanilang kaligtasan.

-0-

Temporary shelter ng mga apektadong pamilya dulot ng lindol, sinimulan ng itayo ng Engineering Battalion ng Philippine Army sa Makilala, North Cotabto.

Nasa 75 units ng Temporary core shelter ang sinimulang itayo para sa mga lubhang naapektuhan ng nagdaang lindol na pinagtulungan ng Army’s 52nd Engineering Brigade sa bayan ng Makilala, North Cotabato.

Ito ay pinondohan ng Philippine Army na itinayo sa Pacheco Rubber Farm, Luna Norte, Makilala para sa mga internally displaced families kung saan napili ang mga pamilya na mula sa Barangay Bato na ideneklarang high risk area.

Samantala, binisita naman kahapon ng mga miyembro ng Cotabato Provincial Rehabilitation Plan Task Force na bahagi pa rin ng rebuilding program ng Provincial Government sa pangunguna ni Governor Nancy Catamco.

Samantala sa President Roxas, North Cotabato nakatanggap naman ng Financial assistance ang mga pamilya na nasira ang bahay kapwa partially at totally damage. Ayon sa President Roxas LGU, ito ay First batch pa lamang matapos ang assessment sa bawat mga bahay na isinagawa ng Municipal Engineers ng bayan.