NDBC BIDA BALITA (Jan. 15, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DATING barangay kagawad, sugatan pamamaril sa Cotabato city; ginang, sugatan din nang tamaan ng ligaw na bala.

2. Mekaniko patay, angkas na binatilyo sugatan sa vehicular crash sa Sto. Nino, South Cotabato

3. Improvised Explosive Device o IED, narekober sa isang Barangay sa Matalam, North Cotabato

4. PANUKALANG pagtatatag ng Department of Disaster Resilience, pinasi-sertipikahang urgent kay P. Duterte.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

SUGATAN at patuloy ngayong ginagamot sa ospital ang isang dating barangay kagawad matapos mabiktima ng pamamaril sa Cotabato city kahapon.

Kinilala ng City PNP ang sugatang biktima na si FAISAL IBAD na dating kagawad ng Barangay Rosary Heights 10 ng lungsod.

Sugatan din si SUYAW ELISI matapos tamaan ng ligaw na bala.

Sa report ng City PNP, pasado alas singko ng hapon kahapon habang nakikipag kwentuhan si IBAD sa isang kakilala sa tapat ng sari-sari store ni Elisi nang biglang lumapit ang hindi pa nakikilalang suspek at agad na pinagbabaril si Ibad at saka mabilis na tumakas.

Nagtamo ng tama ng bala sa tiyan si IBAD habang tinamaan naman sa kaliwang hita si Elisi na noon ay nagbabantay lamang ng kanyang tindahan.

Kapwa isinugod sa pagamutan ang dalawa para agad na malapatan ng lunas.

-0-

PATAY naman sa pamamaril ang isang mekaniko sa Midsayap, North Cotabato.

Sa report ng Midsayap PNP, nakilala ang biktima na si Anthony Bediot Catubig, 37 anyos, may asawa, mekaniko ng Mitsukoshi Philippines Inc. at taga Barangay Poblacion 8 ng bayan.

Sinabi ni Midsayap PNP Chief, Police Lt. Col. John Miridel Calinga, nakatayo lamang si Catubig sa tapat ng kanyang pinagta-trabahuan sa Barangay Poblacion 8 nang may dumaang tatlong hindi pa nakikilalang mga suspek na naka-motorsiklo at pinagbabaril siya ng isa sa mga ito gamit ang cal. 45 pistol.

Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit hindi na ito umabot ng buhay matapos na magtamo ng mga tama ng bala sa noo at dibdib.

Ayon kay Calinga, mayroon na umano silang sinusundang lead kaugnay sa pagbaril at pagpatay kay Catubig.

-0-

DALAWANG DRUG SUSPECTS ang nadakip ng mga otoridad sa hiwalay na buy bust operations sa Midsayap, North Cotabato.

Sa report ng Midsayap PNP, unang nadakip ang suspek na si Mark Jay Tampos, 31 years old, isang mekaniko na taga barangay Sadaan.

Pasado ala una ng hapon kamakalawa nang magsagawa ng operasyon ang mga otoridad laban sa suspek sa Barangay Poblacion Singko.

Samantala, pasado alas siete naman ng gabi nung parehong araw nang madakip sa Barangay Poblacion Siete ang isa pang suspek na si KING SABAN, 35 anyos ng Barangay Salunayan.

Nakuha mula kay Tampos ang dalawang sachets ng hinihinalang shabu, motorsiklo at drug paraphernalia.

Habang nakumpiska naman kay Saban ang apat na sachets ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 60 thousand pesos, motorsiklo at drug paraphernalia.

Nabawi rin sa dalawa ang mga marked money na ginamit ng mga otoridad para mabitag ang mga suspek.

Nasa custodial facility na ng Midsayap PNP ang dalawa at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

NAIS ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Interim Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim na mai-turnover na sa Bangsamoro region ang Cotabato city sa lalong madaling panahon.

Giit ni Ebrahim, hindi na dapat patagalin pa ang gagawing turnover ng lungsod sa BARMM dahil may itinakda naman umanong timeline ang Department of the Interior and Local Government o DILG para gawin ito.

Ayon kay Ebrahim, inaasahang pormal nang mapapasailalim sa BARMM ang lungsod bago matapos ang buwang ito

Una rito, matatandaang nagpahayag noon ng pagtutol si Cotabato City Mayor Cynthia Guiani na mapasailalim sa BARMM ang lungsod at iminungkahi sa Bangsamoro Parliament ang pagbalangkas ng administrative code, magna carta for social workers, magna carta for health workers at magna carta for teachers.

Kinuwestyon din ng alkalde ang kawalan ng education act at Local Government Code ng BARMM na dapat aniya ay unang pagtutuunan ng pansin ng Bangsamoro Parliament.

Sabi naman ni Ebrahim, nirerespeto niya ang pahayag ng alkalde at tiniyak na ginagawa nila ang lahat ng mga ligal na hakbang para matugunan ang mga pagkukulang sa BARMM.

-0-

Nagbuwis ng buhay ang hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU at isang civilian asset habang isa pa ang nasugatan makaraang pagbabarilin ng siyam na mga hinihinalang miyembro ng drug syndicate sa isinagawang anti-drug operation sa Brgy. Tagbak, Indanan, Sulu.

Kinilala ni BARMM PNP spokesperson Police Major Jemar delos Santos ang mga nasawi na sina Police Lt. Sali Aspi Salim, hepe ng Sulu PNP- Drug Enforcement Unit at ang sibilyang asset na si alyas “Hipon”.

Isa namang PDEU personnel ang sugatang isinugod sa pagamutan matapos nitong tangkaing habulin ang mga umatakeng armadong suspek.

Bandang alas-dyes ng umaga kamakalawa habang nagmamanman ang mga miyembro ng Sulu PDEU sa napaulat na talamak na bentahan ng droga sa lugar nang mangyari ang insidente.

Agad silang pinaputukan ng mga suspect kung saan napuruhan si Salim at ang nasabing kasamang asset.

Kaugnay nito, pinarangalan naman ng Sulu PNP ang kabayanihan ni Salim na nagbuwis ng buhay sa drug war na tinanggap naman ng pamilya nito.

Ayon kay delos Santos, tumanggap din ng financial assistance mula sa pamahalaan ang mga naulila ni Salim.

Samantala, isang linggo namang naka half mast naman ang lahat ng tanggapan ng pulisya sa lalawigan bilang pagluluksa sa pagkamatay ni Salim.

-0-

Kabacan PNP, tinutugis na ang mga suspek sa pagbaril at pagpatay sa isang trisikad driver sa bayan

Patuloy ang pursuit operation ng mga pulis sa mga suspek sa pagbaril at pagpatay sa isang trisikad driver sa Diego Silang Street Barangay Osias, Kabacan, North Cotabato. Kinilala ang nasawing biktima na si Basir Alon Saidona, 32 anyos, at nakatira sa Kapayapaan, Kabacan.

Batay sa ulat ng Kabacan Police, lumalabas na alas 9:12 ng gabi nitong lunes pinagbababaril ang biktima habang nakatayo lamang sa naturang lugar gamit ang caliber 45 pistol. Nagtamo ng sugat mula sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan at ulo ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay.

Ayon sa kanyang pamilya wala naman umano silang alam na nakaaway ng kanilang kaanak na posibleng suspek sa pagpatay sa kanya.

Dagdag pa sa report, ito ang unang kaso ng pamamaril sa bayan ng Kabacan ngayong 2020.

-0-

Mahigit P2 Million, iniwang danyos ng nasunog na delivery truck na lulan ng mga hotdog sa Makilala, North Cotabato

Aabot sa P2.3 milyon ang kabuoang danyos matapos na masunog ang isang delivery truck at ang laman nitong mga goods sa bayan ng Makilala, Cotabato umaga nitong Martes.

Sa imbestigasyon ng Makilala Bureau of Fire Protection, mula sa Davao City at patungo sana sa Midsayap Cotabato ang delivery truck na may kargang libu-libong piraso ng mga hotdogs ng lumiyab partikular sa may Sitio Lambac, Barangay Malasila, bandang alas 5:00 ng umaga.

Habang binabaybay ng sasakyan ang daan, nakaramdam umano ng init sa likurang bahagi ang driver at nang kanyang nilingon, malaki na ang apoy at unti-unti na itong kumakalat papunta sa kanila.

Dahil gawa sa fiber ang kabuoan ng delivery truck, mas lalong nagngangalit ang apoy, dahilan upang tuluyan nang abandonahin ng mga sakay nito ang sasakyan.

Ayon kay SFO1 Rey Pacris, ng BFP-Makilala, nasa P150, 000 din ang halaga ng mga nasirang hotdogs na kanila sanang idedeliver sa Kidapawan City at sa bayan ng Midsayap. Pag aari ni Froilan Mamasamayor, na residente ng General Santos City ang nasunog na delivery truck.

Lumalabas sa imbestigasyon ng Makilala BFP na maaaring deperensiya sa koneksiyon ng wiring sa sasakyan ang pinagmulan ng apoy. Nilinaw naman ng Makilala PNP na walang katotohanan ang spekulasyon na umanoy kagagawan ng New People’s Army o NPA ang nabanggit na sunog.

Wala anila itong katotohanan, lalo pa at ang mismong tatlong mga sakay ng sasakyan ang nagsasabing kusang nagliyab ang likurang bahagi ng kanilang sasakyan, dahil sa pinaniniwalaang depektibong mga wirings.

-0-

Lalaki na matagal ng nasa watchlist ng PDEA, arestado sa buy bust operation sa Pikit, North Cotabato

Hindi na nakapalag pa ang isang drug suspek matapos ikasa ng pinagsanib pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 at Pikit PNP ang buy bust operation alas 5:15 ng umaga kahapon sa Manuel L. Quezon Avenue, Barangay Poblacion, Pikit, North Cotabato.

Kinilala ang suspek na si Jolang Dela Cerna alias Jek-Jek, 28-anyos, may asawa, isang matador na residente ng Colony St., Brgy. Poblacion ng nabanggit na bayan.

Naaresto ang suspek matapos itong mabilhan ng droga ng isang PDEA agent gamit ang buy bust money. Nakuha mula sa kanya ang anim na pakete ng pinaniniwalaang shabu na may may street value na abot sa 3, 600 pesos.

Si Dela Cerna ay matagal nasa listahan ng mga otoridad simula pa noong taong 2016. Sasampahan naman ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang naturang suspek.

-0-

PNP may paalala sa publiko kasunod ng serye ng road crash sa Kidapawan City

Muling nagpaalala ngayon sa publiko ang Kidapawan City PNP kasunod ng serye ng road crash sa lungsod simula nitong unang araw ng bagong taon.

Sa tala ng Kidapawan City PNP traffic section, kadalasan sa mga sangkot sa vehicular crash ay mga motorsiklo na minsan ay nauuwi sa matinding disgrasya at ang mas malala pa rito, nahahantong sa kaso ng reckless imprudence resulting to homicide.

Dagdag pa sa ulat ng PNP, kadalasan din umano sa mga nasasangkot sa disgrasya ay mga nasa edad 17-taong gulang pataas.

Ayon sa PNP, mga magulang dapat ang unang mananagot kung sakaling masangkot ang kanilang mga menor de edad na anak sa mga kaso ng vehicular crash lalo pa’t karamihan sa kanilang nahahawakang kaso, ay walang mga lisensya ang mga ito.

Pero dahil sa human consideration na pinaiiral ng PNP, halos lahat ng kanilang kaso ay nauuwi na lamang sa amicable settlement.

Samantala, nito namang weekend sunod-sunod din na aksidente sa daan ang naitala ng Kidapawan City PNP kung saan ilan dito ay sugatan.

Humigit kumulang sampung kaso naman ng vehicular crash ang naitala ng PNP simula noong nakalipas na linggo. Kadalasan umano sa rason kung bakit nasasangkot ang mga motorista sa aksidente ay dahil sa matulin na pagpapatakbo na madalas nangyayari sa national highway.

Matatandaan na nitong linggo ay isang motorista ang nawalan ng buhay matapos ring masangkot sa vehicular crash sa national highway ng lungsod.

-0-

Improvised Explosive Device o IED narekober sa isang barangay sa Matalam, North Cotabato

Narekober ng Matalam PNP at ng 7th Infantry Battalion at 602nd Brigade ng Philippine Army ang mga gamit sa pampasabog 1:55 ng hapon kahapon sa Sitio New Leon, Barangay Latagan, Matalam, North Cotabato.

Nabatid na nakatanggap ng ulat ang mga otoridad na may mga pampasabog sa nabanggit na lugar kung saan nakasilid ang mga ito sa sako at nakabaon sa gilid ng isang puntod.

Dalawang mga IED, isang set ng electronic tester, electrical stranded wire na may humigit kumulang 22 meters at 10 piraso ng ever-ready battery ang matagumpay na narekober ng mga otoridad.

Dagdag pa sa ulat ng PNP na ang nasabing mga pampasabog ay iniwan ng pinaniniwalaang miyembro ng CPP-NPA-terrorist sa lugar.

Agad namang itong dinala sa himpilan ng PNP at naiturn-over na PNP Explosive Ordinance Disposal o EOD Team sa Kidapawan City.

-0-

Balay Silangan Reformatory Center sa Tupi, South Cotabato binuksan na para sa mga nais magbagong buhay na drug offenders

Kabilang sa unang batch ng mga kliyente ng South Cotabato Balay Reformatory Center ang apatnaput anim katao. Tatlo sa mga ito ay mga babae at apatnaput tatlo naman ay pawang mga kalalakihan .

Ang mga ito ay mga inmate ng South Cotabato Rehabilitation and Detention Center na nabigyan ng court order para sumailalim sa siyamnapung araw na reformation.

Nilinaw ni PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan na dahil mild lamang ang addiction ng mga pumasok sa reformatory center, walang ibibigay na medikasyon sa kanila.

Sa halip ayon kay Duquiatan sasailalim lamang ang mga ito sa social at spiritual intervention para sa tuloy tuloy na pagbabagong buhay. Ang nasabing pasilidad ay pamamahalaan muna ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12.

Pero ayon Duquiatan kung kaya na nila, ituturn over din ito ng PDEA 12 sa provincial government ng South Cotabato.

Ang Acceptance ceremony kahapon para sa unang batch ng mga kliyente sa Balay Silangan ay dinaluhan ng mga opisyal ng South Cotabato, at mga kinatawan ng iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sector.

Magbibigay naman ng tulong pangkabuhayan sa mga persons involved in drugs o PID sa pasilidad ang Department of Trade and Industry o DTI at Technical Education Skills and Development Authority o TESDA.

Ang Balay Silangan Reformatory Center na matatagpuan sa Tupi, South Cotabato ay pangalawa na sa Region 12. Unang nagkaroon nito ang bayan ng Malungon sa Sarangani Province.

-0-

DOH isinusulong ang full operation ng regional drug treatment and rehabilitation center sa Sarangani Minamadali na ng Department of Health o DOH 12 ang hiring ng dagdag na mga personnel para sa full operation ng regional drug treatment and rehabilitation center sa lalawigan ng Sarangani.

Ito ay ayon kay DOH 12 Spokesperson Jenny Panizales. Matatagpuan ang Soccksargen Drug Treatment and Rehabilitation center sa may tatlong ektaryang lupain sa Barangay Kawas, Alabel.

Ayon kay Panizales dahil sa kakulangan ng mga personnel isang taon nang naantala ang patanggap ng “in- patients” ng nasabing pasilidad. Sa ngayon ang pasilidad ay mayroong dalawampung mga-out patients.

Sinabi ni Panizales na para makapag operate ng husto kailangan ng regional drug treatment and rehabilitation center ng siyamnaput walong dagdag na mga staff lalong lalo na ng mga doctor. Ang pasilidad ay mayroon lamang ngayong dalawampung mga personnel.

Ayon kay Panizales ang hiring ng mga permanent employees ay pinamamahalaan ng DOH Central Office. Sinabi ni Panizales na para sa mas mabilis na hiring may ipinatutupad nang mekanismo ang DOH at pinalawak na rin ang kanilang recruitment activities.

Sinimulan ang pagpapatayo sa Soccksargen Drug Treatment and Rehabilitation center sa pamamagitan ng 350 million pesos grant ng Chinese government noong nakaraang taon.

-0-

Paghihigpit sa pagkuha ng driver’s license ipinaliwanag ng Regional Director ng LTO 12

Maghihigpit na ng screening process sa pagbibigay ng driver’s license ang Land Transporation Office o LTO region 12 .

Layon nito na maresolba ang lumalalang kaso ng vehicular crashes sa rehiyon. Ayon kay LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga iniutos na nito sa mga district office ng ahensya na suriin ng mabuti ang kaalaman sa mga batas trapiko ng mga bibigyan ng driver’s license.

Ipinahayag ni Gonzaga na ito ay kahit hindi pa nai-release ng LTO ang bagong mga panuntunan sa application at pagbibigay ng driver’s license.

Iginiit ni Gonzaga na may malaking pagbabago sa issuance ng driver’s license para masiguro na tanging mga karapat-dapat lamang ang mabigyan ng mga ito. Sa ngayon ang mga bagong driver’s license applicants ay kailangan lamang sumailalim sa written examination hinggil sa traffic rules and regulations.

Habang ang mga kukuha ng student permits ay kailangang magsumite ng medical at birth certificates. Pero kapag naipatupad na ang bagong guidelines kailangan ng mga aplikante na sumailalim sa labinlimang oras na mandatory training.

Sasanayin ang mga ito ng mga driver instructors na accredited ng LTO at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.

Ayon kay Gonzaga layon nito na maiwasan ng mga nais matuto na magpaturo ng driving sa mga myembro ng pamilya, kaanak, o kaibigan bago mag-apply ng student permit.

Sinabi ni Gonzaga na sa bagong guidelines kailangan din ng mga kukuha ng student permit na sumailalim sa theoretical assessment. Paliwanag ni Gonzaga, lumabas kasi sa mga pagaaral na human error o hindi pagiingat ang pangunahing sanhi ng vehicular crashes.

Ayon kay Gonzaga, ito ay matutugunan kapag ang mga driver ay may sapat na kaalaman sa batas trapiko at defensive driving.

-0-

Mekaniko patay, angkas na binatilyo sugatan sa vehicular crash sa Sto. Nino, South Cotabato

Kinilala ng Sto. PNP na pinamumunuan ni Acting Chief of Police, Captain Ian Bagot ang nasawing biktima na si Arsad Johny del Rosario, 27 years old, binata at nakatira sa Barangay Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na bumangga sa puno ng Gemelina ang motorsiklo na minamaneho ni Del Rosario. Ito ay matapos mawalan ng control sa pagmamaneho at mag-overshoot sa highway pagsapit sa Barangay M. Roxas,Sto.Nino, South Cotabato. Ang mekanikong si Del Rosario ay agad na binawian ng buhay sanhi ng matinding sugat sa kanyang ulo.

Ang kinse anyos naman na angkas nitong binatilyo na sugatan sa tiyan at iba pang parte ng katawan ay ginagamot pa sa Sultan Kudarat Provincial Hospital sa bayan ng Isulan. Ang Rusi motorcycle na sinakyang ng mga biktima ay ikinustodya ng Sto. Nino PNP.

Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

-0-

Pantay na pakikitungo sa mga mamamayan, iniutos ni Governor Tamayo sa mga kawani ng provincial government ng South Cotabato

Tratuhin ng patas ang kanilang mga kliyente. Ito ang utos ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa mga kawani ng pamahalaang panlalawigan.

Kasunod ito ng reklamo na hindi magandang pakikitungo umano ng dalawang mga staff ng dalawa ring government hospital sa lalawigan.

Ang mga ito ay nakatalaga sa Upper Valley Community Hospital sa bayan ng Surallah at South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City.

Nabatid na isang residente sa komunidad na binista ng gobernador ang nagsumbong ng hindi magandang pakikitungo sa kanya ng isang kawani ng provincial government.

Binigyan diin ni Tamayo dapat magiging maayos sa pagharap sa lahat ng mga kliyente ang mga empleyado ng provincial government lalong lalo na sa mga minority na mas nangangailangan sa kanila. Hinamon din nito ang mga kawani ng provincial government na pagbutihin ang kanilang mga trabaho alinsunod sa kanilang “Panunumpa ng Lingkod ng Bayan.”

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Pinasesertipikahang urgent ng ilang kongresista kay Pangulong Duterte ang panukalang batas na magtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR.

Binigyan diin ni AKO Bicol party-list Rep. Alfredo Garbin ang kahalagahan nang pag-apruba ng panukalang batas matapos na mag-alburutoang Taal Volcano.

Nanawagan naman ang kongresista kina Human Settlements Sec. Eduadro Rosario at Interior Secretary Eduardo Año na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga lugar sa palibot ng Taal tulad ng mga probinsya ng Cavite, Batangas at Rizal.

Kinalampag din nito ang mga ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng no-build zones sa mga lugar na natukoy bilang permanent danger zones upang sa gayon maiwasan ang pagkalagas ng buhay sa tuwing mayroong mga sakuna.

Sa kabilang dako, tiniyak naman ng National Food Authority o NFA na mayroong sapat na suplay ng bigas sa mga lugar na naapektuhan ng pagputok ng Taal Volcano.

Ayon kay NFA Administrator Judy Carol Dansal, bukas din ang lahat ng Operation Centers ng NFA central at field offices sa loob ng 24-oras.

Base sa datos ng NFA, mayroong stocks ng bigas sa Region 4 na aabot sa 1.9 million bags; ang NCR ay mayroong 197 thousand bags, habang ang Region 3 naman ay mayroon ding 1.9 million bags.