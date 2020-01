NDBC BIDA BALITA (Jan. 20, 2020)

NEWSCAST

1. COTABATO CITY mayor, may tugon sa pahayag ng BARMM Interim Chief Minister ukol sa turnover ng lungsod sa Bangsamoro region.

2. Magasawa at isa nilang anak, patay sa pananaga ng kanilang manugang sa Surallah, South Cotabato.

3. Lalaki natagpuang patay sa ilog ng Barangay Sudapin habang magsasaka sugatan naman sa pamamaril sa Barangay Macebolig, Kidapawan City

4. NDBC, muling nagsagawa ng relief operation sa mga biktim ang lindol sa Makilala, North Cotabato

NANINDIGAN ni Cotabato city mayor Cynthia Guiani na kailangan munang maipasa ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang mga mahahalaga at kinakailangang batas bago maipapasailalim ang syudad sa Bangsamoro government.

Nais ni Mayor Guiani na ipasa muna ng BTA ang Local Government Code at Administrative code.

Gusto din nitong magkaroon muna ng magna carta for workers, teachers, health workers, social workers at baguhin ang wage pay sa BARMM na mas mababa kung ikukumpara sa region 12.

Giit ni Guiani, HINDI PA HANDA ang BARMM para tanggapin ang Cotabato city dahil nasa transition period pa lamang ito.

Pinayuhan din ni Guiani si BARMM Interim Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim na kumunsulta sa kanyang mga legal counsel ukol sa umano ay turnover ng lungsod sa BARMM ngayong buwan.

Samantala, nilinaw naman ni Murad na tatalima sila sa batas at nirerespeto nito ang naging komento ng alkalde.

Sa ngayon ay nakabinbin pa sa Korte Suprema ang isinampang petisyon ng alkalde na kumukwestyon sa pagkakapanalo ng “Yes” para sa ratipikasyon ng Bangsamoro Organic Law at pagsasailalim ng Cotabato city sa BARMM sa isinagawang plebesito noong January 2019.

ISANG KAHINDIK HINDIK na krimen ang nangyari sa Sitio Lambukon, Barangay Canahay, Suralla, South Cotabato sabado ng gabi matapos na pagtatagain ng isang lalaki ang kanyang mga biyanan at bayaw kasunod ng mainitang pagtatalo at pag-insulto.

Nangyari ang pananaga at pananaksak sa loob mismo ng bahay ng mga biktima.

Kinilala ng pulisya ang suspect na si John Jobert Dones alias Jun-Jun Tiko, 31 taong gulang at residente ng Barangay Canahay habang ang mga napatay ay nakilalang sina Benevicto Calibayan, 53, ang kanyang misis na si Hapelina, 512 at bayaw na si Victoria, 15 taong gulang.

Ayon sa imbestigasyon ng Surallah MPS, nag-iinuman sa bahay ng mga biktima ang suspek at biyenan nito na si Benevicto habang nasa loob naman ng bahay si Hapelina at Victoria na nanunuod ng TV.

Kinumpronta umano ni Benevicto ang suspek kung bakti hindi maghanap ng trabaho dahil meron na itong pamilya. Subalit, bigla nalang umanong tumayo si John Jobert, kumuha ng at pinagtataga ang kanyang mga biyanan.

Samantala, dalawang araw matapos ang krimen, ang suspect ay kusang sumuko sa isang barangay kagawad at ngayon ay nasa custodial facility ng Surallah PNP.

Siya ay nahaharap sa kasong multiple murder.

NAGSAGAWA ng ocular inspection sa boundary ng Buldon, Lanao Del Sur, Bukidnon at North Cotabato ang mga otoridad matapos makatanggap ng report dahil sa report ng mayroong mahigit 50 mga miyembro ng New People's Army o NPA ang namataan sa lugar.

Mismong si Buldon mayor Abolais Manalao ang sumama sa tropa ng Marine Battalion Landing Team 2 at Buldon PNP sa paglilibot.

Ayon kay Manalao, hindi ipagsasawalang-bahala ng lokal napamahalaan ang report para maiwasang makapaghasik ng gulo ang rebeldeng grupo sa kanilang lugar.

Samantala, ngayong Enero ay umaabot na sa limang mga pamilya ang napagkasundo ng Buldon LGU katuwang ang Marine Battalion Landing team 2 sa pangunguna ni Lt. Col. Jorge Garcia at Buldon PNP na pinangungunahan ni Lt. Mizomra Untal.

January 14, nang mapagkasundo ni mayor Manalao ang pamilya Macaraub at Macadaag.

Nitong January 15 ay pinangunahan din mismo ng alkalde ang pag-aayos sa sigalot ng pamilya Batio, Cawi at Tocal.

Kasabay ng pagkakaayos ng mga pamilya ay kanilang isinuko ang kanilang mga armas kapalit ng cash assistance na ibinigay ng lokal na pamahalaan.

Kapwa naman nanumpa sa Qur’an ang dating magkakalabang pamilya na di na muling idadaan sa dahas ang anumang hindi pagkakaunawaan.

NATUWA ang pamunuan ng Department of Education Maguindanao 2 Schools Division sa mga tinatanggap na papuri mula sa siyam na mga school division ng BARMM na lumahok sa kauna-unahang Palarong BARMMAA 2020 na ginaganap ngayon sa North Upi, Maguindanao.

Sinabi ni Maguindanao 2 Schools Division Superintendent Bai Meriam Kawit na malaking karangalan sa kanila para mapili bilang host ng kauna-unahang Palarong BARMAA.

Malaki rin aniya ang kanilang pasasalamat kay Upi Mayor Ramon Piang Sr. na labis-labis ang binigay na suporta sa aktibidad partikular na sa mga equipment at mga pasilidad.

Ayon pa kay Kawit, inspirasyon ng mga guro ang alkalde upang mas pagbutihan pa ang kanilang mga ginagawa.

Ang kauna-unahang BARMMAA ay mayroong 5,327 deligates mula sa siyam na divisions ng BARMM na kinabibilangan ng Maguindanao Division 1 and 2, Lanao del Sur Division 1 and 2, Basilan, Tawi-Tawi, Sulu, Marawi City at Lamitan City.

Ang mananalong mga atleta ay ilalaban sa Palarong Pambansa na isasagawa sa Marikina City ngayong Mayo.

AGAD NA NAGSUMBONG sa pulisya ang isang lalaki matapos umanong pagnakawan ang kanyang nakaparadang sasakyan sa parking area ng isang Hotel sa Sinsuat Avenue, barangay Rosary Heights 9, Cotabato City.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si MUAMAR HARREN AKMAD, trenta anyos, DPWH BARMM employee, at taga barangay Rosary Heights 11 ng lungsod.

Base sa inisyal na imbestigasyon ng mga otoridad, pasado alas dyes ng gabi kamakalawa nang madiskobre umano ng biktima na nabuksan ng di nakilalang kawatan ang kanyang nakaparadang Hilux at tinangay ang kanyang Sling bag na naglalaman ng mga mahahalagang dukomento, cellphone at cash na 34 thousand pesos.

Hiniling ng biktima at ng mga otoridad sa establisyemento na masuri ang kanilang CCTV footages upang makita at posibleng makilala ang suspek sa pagnanakaw.

INUWI ng Grupong Sayap ang kampeonato matapos magpakitang Gilas sa katatapos na 31st Halad Festival 2020 Street Dancing Competition and Showdown sa Midsayap, North Cotabato.

2nd place naman sa nasabing kompetisyon ang Grupong Sulagad na nakatanggap rin special award na Festival Queen, best in costume at best in musical.

3rd place ang Tribu Taguranawon na nakatanggap ng Best in Street Dancing special award.

Consolation price winner naman ang Sining Kandulang Dance Troupe

Kabilang sa mga lumahok sa open category ay ang Grupong Sulagad ng South Upi, Maguindanao, Tribu Taguranawon ng Matalam, Grupong Sayap ng Notre Dame of Midsayap College, Sining Kandulang Dance Troupe ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nagwagi rin sa Church-based category ang Grupong Sadaanon at nakatanggap din ng special award na best in Street Dancing.

2nd place naman ang Tribung Bulaniño na may special award na best in costume

Habang 3rd place ang Grupong Kristohanon at nakapaguwi naman ng consolation price ang Tribung Salunayanon.

Samantala, Nagpasalamat naman si Halad Festival chair Eni Cacabelos sa lahat ng lumahok at nakisaya sa taunang Halad Festival.

105 million pesos school buildings ng DSWD napakinabangan na ng mga batang IP sa region 12

Nakapagpatayo ng mahigit 105 million pesos na halaga ng mga school buildings para sa mga Indigenous Peoples o IP sa Central Mindanao ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa region 12.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ang mga ito napakinabangan na ng mahigit anim na libong mga batang IP sa rehiyon. Ang proyekto ay naipatayo sa pamamagitan ng Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive Integrated Delivery of Social Services o KALAHI-CIDSS ng ahensya.

Pero ayon kay Espejo may counterpart din ang Deped sa tatlumput dalawa sa limampung mga gusali na target nilang ipatayo sa rehiyon.

Layon nito ayon kay Espejo na mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang mga malalayong IP Community. Sinabi ni Espejo na hindi tulad sa mga nakasanayan ng classroom, ang mga IP ay may kalayaan na pumili ng pangalan o uri ng classroom na ipatatayo sa kanilang lugar.

Layon nito na mabigyan halaga ang kanilang mga tradisyon ng kultura.

Ang pamahalaan ay naglaan ng 500 million pesos para sa pagpapatayo ng mahigit tatlong daang mga school buildings sa mga IP areas sa limang rehiyon ng Mindanao.

Mahigit 60 thousand na license plate sa Soccksargen, hindi pa nakukuha ng mga motor vehicle owners sa kanilang mga tanggapan, ayon sa regional director ng LTO sa nasabing rehiyon

Kabilang sa 2016 hanggang July 2019 na batch na prinoseso ng Land Transportation Office o LTO ang mahigit animnapung libong mga license plate na hindi pa nakuha sa kanilang mga district office sa Soccksargen. Ito ay ayon kay LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga.

Ayon kay Gonzaga kokonti lamang ang may ari ng mga sasakyan na nagtatanong at kumukuha ng kanilang license plate sa mga tanggapan ng LTO.

Kaya ayon kay Gonzaga, kung noon problema nila ang pagkaantala ng releasing ng mga license plate, ngayon ito ay ang piling up naman sa mga ito. Kaugnay nito, umapela si Gonzaga sa mga mamamayan na pumunta sa mga tanggapan ng LTO kung saan nakarehistro ang kanilang mga sasakyan .

Ito ay upang alamin kung maari nang makuha ang kanilang mga license plate. Ang LTO ay mga tanggapan sa Koronadal City, Surallah at Polomolok, sa South Cotabato; Kidapawan, Kabacan at Midsayap sa North Cotabato; Tacurong City, Sultan Kudarat at Alabel sa Sarangani.

Pwede ring i-verify ng publiko ang kanilang license plate sa verification facility ng LTO na “Motor Vehicle 7-Character Plate Backlog Inquiry” na makikita sa kanilang website. Ayon kay Gonzaga pagmumultahin ng LTO ang mga mayari ng mga sasakyan na bigong makuha ang kanilang license plate. Dinagdag din ni Gonzaga na minamadali din ng LTO ang processing ng license plate at pagtugon sa backlog na nakaapekto sa buong bansa.

Tatlong mga pulis sa region 12 tanggal dahil sa sabong, ayon sa Regional Director ng PNP sa rehiyon

Sabong ang naging sanhi ng pagkaka dismiss sa tatlong mga police personnel mula sa magkakaibang lugar sa region 12. Ipinahayag ito ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz.

Kinilala ni Corpuz ang mga na-dissmiss na pulis na sina Chief Master Sergeant Dexter Lamanero na nakatalaga noon sa Sarangani at mga police corporal na sina Warren Bejar at Mark Madisidis na dating nakatalaga naman sa South Cotabato.

Ayon kay Corpuz ang nasabing mga pulis ay naaktuhan sa mga sabungan noong termino pa ng nagretiro nang si dating PNP 12 Regional Director Brigadier General Eliseo Tam Rasco.

Si Lamanero ay nakita sa sabungan sa Alabel, Sarangani noong July 8, 2018 at naghain ng motion for reconsideration sa dismissal nito noong December 30, 2019.

Si Madisdis naman ay namataan sa sabungan sa Polomolok, South Cotabato noong July 9, 2018 at nakatanggap ng dismissal order noong Juanuary 2. Habang si Bejar ay nahuli ring nagsasabong sa cockpit arena sa Barangay Apopong, General Santos City, Agosto noong nakaraang taon.

Ang motion for reconsideration na inihain nito ay hindi kinatigan ng Police Regional office 12. Bago tinaggal sa serbisyo ang tatlong mga pulis ay sumailalim muna sa summary dismissal proceedings.

Na-dismiss ang mga ito dahil sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Corpuz ang pagtanggal sa tatlong mga pulis dahil sa sabong ay patunay na seryoso ang PNP sa kanilang internal cleansing.

Ang final confirmation ng National Police Commission appellate board sa naging desisyon nila sa kaso ng tatlong mga pulis ay hinihintay pa ng PRO 12

Programa sa pautang ng DA napakinabangan ng mahigit 15 thousand na mga magsasaka sa region 12, ayon sa regional director ng nasabing ahensya

Nakinabang sa zero-interest loan sa ilalim ng Expanded Survival Recovery Assistance o SURE-Aid Program ng Department of Agriculture ang mahigit labinlimang libong mga magsasaka sa region 12. Ipinahayag ito ni DA 12 Regional Executive Director Milagros Casis.

Ayon kay Casis ang mga benpisyaryo ay mula sa apat na mga lalawigan ng Soccksargen. Pinakamarami na mahigit walong libo sa mga ito ay nasa North Cotabato at may apatna libo naman sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Ayon kay Casis ang mahigit 15 thousand na mga magsasaka na nabigyan ng tig 15 thousand pesos loan assistance ay mula sa mahigit 18 thousand na mga nag-apply sa nasabing programa. Paliwanag ni Casis pinoproseso pa ng ahensya ang application ng nalalabing mahigit tatlong libong mga magsasaka.

Layon ng Sure-Aid Program na matulungan ang mga magsasaka na naapektuhan ng pagsadsad ng presyo ng palay. Kwalipikado sa programa ang mga rice farmers na may sakahan na hindi lagpas sa isang ektarya. Babayaran ito ng mga magsasaka sa loob ng walong taon na walang interes.

Lima katao inaresto sa sinalakay na drug den ng mga kasapi ng PDEA 12 sa General Santos City

Kakasuhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang lima katao na kanilang naaresto sa drug den na kanilang sinalakay sa General Santos City.

Kabilang sa mga ito ang target ng kanilang drug buy-bust operation sa Yu Village, Barangay Apopong na si Rodrigo Dadibo, 47 years old. Ayon kay PDEA 12 Information Officer Kath Abad ang taga Pagadian City at Branch Manager ng Multicab shop na si Dadibo ay nagbenta umano ng isang pakete ng pinaghihinalaang shabu sa isang PDEA agent.

Si Dadibo na drug den maintainer at high value target ay minamanmanan na ng PDEA 12 buhat pa noong Nobyembre noong nakaraang taon. Sa follow up operation ng mga kasapi ng PDEA, naaktuhan nila sa katabing bunkhouse ang pagpa-pot session ng apat katao.

Kinilala ni Abad ang mga ito na sina Abdul Aziz Ayub at Jesherhon Bagatua pawang mga driver, at Credit Officer na si Noel Morales pawang mga taga Gensan. Arestado din ang kasama umano nilang live in partner ni Dadibo na si Rechie Sarabia ng Todilla, Misamis Occidental.

Natuklasan din ng mga otoridad sa lugar ang limang pakete ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 68 thousand pesos. Matatandaan na noong January 8, arestado din ang limang drug suspek sa drug den na nabuwag ng mga otoridad sa Barangay Apopong, Gensan.

Magsasaka na pedestrian, patay matapos na mabundol ng sasakyan sa Makilala, North Cotabato nitong weekend

Ideneklarang patay ng mga doctor ang isang pedestrian matapos na mabundol ng sasakyan sa Davao- Cotabato highway partikular sa Crossing Floortam Barangay Batasan, Makilala North Cotabato pasado alas 7:00 ng gabi nitong sabado.

Kinilala ang nasawi na si Rizalde Abrigana Manib, 41years old, single, isang magsasaka at nakatira sa Purok 7 Barangay Batasan. Sa isinagawang imbestigasyon ng Makilala PNP traffic section, lumalabas na habang binabaybay ng isang Nissan Pick–up ang National Highway mula Digos City at patungong Kidapawan City na minamaneho ni Napeleon Mangondato Lomondot, 39 anyos, may asawa, isang negosyante at nakatira sa Maa Davao City at nang pagsapit sa lugar ay nabundol nito ang pedestrian.

Dagdag pa sa ulat, bigla na lamang umanong tumawid sa Highway ang magsasaka dahilan para hindi agad napansin ni Lomondot hanggang sa nabundol nito. Nagtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan at ulo si Manib na nagresulta ng kanyang agarang pagkamatay. Sumuko naman sa estasyon ng mga pulis ang drayber ng sasakyan matapos ang nasabing aksidente.

Miyembro ng New People’s Army o NPA na kumikilos sa ilang lugar sa bayan ng Matalam, North Cotabato, sumuko sa militar

Nagbalik loob na sa pamahalaan ang isang kasapi ng New People’s Army o NPA na mula sa unit ng Guerilla Front 53 ng Southern Mindanao Regional Party Committee. Siya ay si alyas Raffy, isang lumad at sinasabing kumikilos sa bulubunduking lugar sa bayan ng Matalam, North Cotabato.

Dala sa kanyang pagsuko ang mga matataas na uri ng armas, isang Caliber 7.62MM, M- 14 rifle at mga bala. Nagdesisyong sumuko sa 7th Infantry Battalion ng Philippine Army ang NPA member dahil nahihirapan na siyang mamuhay kasama ang iba pang miyembro ng kilusan at sinabi niyang walang patutungohan ang kanilang ipinaglalaban.

Nalaman din nitong sumuko ang kanyang ibang kasamahan na nabigyan na din ng tulong mula sa gobyerno at dahil na rin anya sa mahinang pamamalakad nga mga lider ng kanilang unit. Sinisiguro naman ng militar ang kanyang seguridad at inaasahang mabibigyan ng tulong ng pamahalaan para sa sumukong rebelled.

Samantala, hinihikayat naman ng 7IB ang iba pang mga kasapi ng Gurellia Front 53 na taliwas sa propaganda ng mga pamunuan ng NPA, binibigyan sila ng pagkakataon ng pamahalaan na sumuko at sila ay buong loob na tatanggapin ng mga sundalo na hindi sasaktan o gigipitin.

COMELEC Kidapawan City, nanawagan sa mga botante na magparehistro simula ngayong araw

Handa na ang pamunuan ng Commission on Elections o COMELEC sa muling pagbubukas ng pagpapatala simula ngayong araw. Nanawagan ngayon ang COMELEC Kidapawan City sa mga botante ng lungsod na magparehistro sa muling pagbubukas nito.

Ito ay bukas para sa 18 years old pataas na mga botante bilang paghahanda sa National and Local elections sa 2022. Hinihikayat ang mga botante na personal na dumulog at i-update ang kanilang voting records sa tanggapan ng City Comelec sa JP Laurel street sa likurang bahagi ng City gymnasium sa barangay Poblacion.

Bukas ang tanggapan ng Comelec alas 8:00 ng umaga hanggang alas 5:00 ng hapon sa raw ng Lunes hanggang Sabado kabilang na ang Holidays. Pero nilinaw ng tanggapan na hindi kasali dito ang huwebes santto at biyernes santo.

Ang registration period ay simula January 20, 2020 hanggang sa September 30, 2020. Panawagan naman ni City Election Officer Angelita Failano na sunggaban na ang pagkakataon at wag ng hintayin pa ang huling araw ng registration. Sakop nito ang registration of voters, transfer ng voter registration, pagpapalit o pagtatama ng voter registration records, reactivation ng voter registration records; at pagpapabalik ng pangalan ng botante sa listahan ng Comelec.

Notredame Brodcasting Corporation NDBC, muling nagpaabot ng tulong sa mga bakwit sa Makilala, North Cotabato

Patuloy na nagsasagawa ng relief mission ang Notredame Broadcasting Corporation o NDBC ang Radyo BIBA at happy FM sa mga bakwit ng Barangay Bato, Makilala North Cotabato nitong sabado.

Ang mahigit sa tatlong daan na mga residente ng Barangay Bato na isa sa mga lugar na ideneklarang high risk area sa bayan ay pansamantalang nasa evacuation center sa Barangay Bulacanon, Makilala Cotabato. Katuwang ng NDBC ang mga volunteers na nag-abot ng bigas at laminated sacks sa 372 na mga pamliya na hindi pa nakakabalik at nasira ang bahay dulot pa rin ng lindol.

Samantala, nagbigay naman ng saya sa mga batang bakwit ang palibreng ice cream ng mga broadcast journalists ng DXND- Radyo BIDA at happy FM sa evacuation center ng nasabing lugar. Patuloy naman ang isasagawang relief operation ng NDBC hanggang sa makabagnon muli ang mga nabiktima ng lindol.

Barangay Kagawad na dating drug surenderee arestado nang makuhanan ng iligal na droga sa Tulunan, North Cotabato

Huli ng Tulunan PNP ang isang barangay kagawad matapos ikasa ng raiding operatives ang search warrant operation pasado alas kwatro ng madaling araw kanina sa Purok 5, Brgy Bagumbayan, Tulunan, North Cotabato.

Kinilala ni Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat, ang suspek na si Johnny Baltazar, 43-anyos, may asawa, 2nd termer barangay kawagad ng nabanggit na barangay, na residente ng nasabing lugar.

Bitbit ng operatiba ang search warrant na inisyu ni Judge Arvin Sadiri Balagot na may kinalaman sa droga. Sa paghalughog ng mga otoridad, nakuha sa pamamahay ng suspek ang dalawang maliliit na sachet ng pinaniniwalaang shabu.

Nasa kostudiya na ngayon ng Tulunan PnP ang suspek at kakaharapin ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

ITINALAGA NA ni P. Duterte si Police Lt. Gen. Archie Gamboa bilang bagong pinuno ng PNP mula sa pagiging OIC nito.

Ayon sa pangulo, nakita niya ang sinseridad ni Gamboa at nais niyang mag-iwan ito ng magandang ala-ala sa PNP.

Samantala, welcome naman sa kapulisan ang paghirang ni kay Lt. Gen. Gamboa.

Sa inilabas na pahayag ng PNP public Information Office, mananatili umanong committed ang PNP sa pagpapaigting ng kampanya kontra krimen, iligal na droga at korapsyon.

Tiniyak din na gagawin ng PNP ang mga mandato nang patuloy na sumusunod sa rule of law at inirerespeto ang karapatang pantao.

Sa iba pang balita, Sa February 1, 2020 na sisimulan ng Department of Education ang early registration para sa School Year 2020-2021.

Base sa orihinal na schedule ay January 25 dapat ang umpisa ng early registration pero ang naturang petsa ay holiday para sa Chinese New Year.

Ayon sa DepEd ang early registration para sa mga bagong estudyante sa Kinder, Grades 1, 7, at 11 sa public elementary at secondary schools ay tatagal hanggang sa March 6, 2020.