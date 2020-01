NDBC BIDA BALITA (Jan. 25, 2020)

NEWSCAST

Jores: 1. Habal-habal driver, patay sa pamamarils a Cotabato City

Jores: 2. PNP SAF sa North Cotabato inalala ang katapangan ng mga kasamahang nagbuhis ng buhay sa Mamasapano encounter

Cherry 3. PNP 12 inutusan ang mga pulis units sa rehiyon na resolbahin ang dumadaming kaso ng pamamaril at iba pang krimen

Cherry 4. Pilipinas nananatiling novel coronavirus free

PATAY ang isang habal-habal driver sa panibago na namang kaso ng pamamaril sa Cotabato city pasado alas tres ng hapon kahapon.

Sa report ng City PNP, nakilala ang biktima na si Alimudin Pasawilan Racman alyas Modz, 40 anyos na taga Nayon Shariff, Barangay Rosary Heights 3 ng lungsod.

Sa inisyal na imbestigasyon ng mga otoridad, naghihintay lamang ng pasahero ang biktima sa Anacleto Badoy Street, Barangay Poblacion 3 nang lapitan siya ng hindi pa nakikilalang suspek na naka-motorsiklo at agad na pinagbabaril.

Sinabi ni Police Station 1 commander Police Major Glenn Mar Avisa na nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan.

Natagpuan sa crime scene ang dalawang basyo ng bala ng cal. 45 pistol na pinaniniwalaang ginamit ng suspek sa pagbaril at pagpatay kay Racman.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng City PNP para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspek at ang motibo sa naturang pamamaril.

Sugatan ng isugod sa pagamutan ang mag asawang lulan ng kanilang sinasakyang Pick Up matapos na aksidente umanong mahulog sa bangin sa National Highway na sakop ng Barangay Tanwel, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nakilala ang mag asawang biktima na sina Barangay Chairwoman FAIDZAH SAMBULAWAN KANAPIA, ng Brgy. Dapantis, Rajah Buayan, Maguindanao at Mister nito na si SARIF KANAPIA.

Base sa kwento ng mga kasamahan ng mga biktima, bandang alas tres ng hapon kahapon habang binabaybay ng mag asawa ang kalsada lulan ng kanilang Hilux na sasakyan pauwi ng bigla umanong may mag over take sa kanila na isa pang sasakyan dahilan upang mawalan sila ng kontrol at mag tuloy tuloy hanggang mahulog sa malalim na hukay sa gilid ng kalsada.

Agad nakatalon ang tatlo pang kasamahan ng mag asawa na nasa likod ng sasakyan kaya wala silang tinamong sugat liban lang sa mag-asawang nagtamo ng mga sugat at bali sa katawan.

SAMANTALA Halos walang malay ng dalhin sa ospital ang isang lalaki matapos na magtamo ng sugat makaraang mabagsakan ng sako sako ng mais sa Brgy. Crossing Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si RUSTY MANGAYAO,30anyos, residente ng Parang, Maguindanao.

Base sa inisyal na ulat,mula sa kanilang lugar sumama ang biktima sa kanyang mga kasamahan kamakalawa ng umaga para mag deliver ng mais sa isang malaking bodega sa nabanggit na Barangay, at habang nagwawalis sa taas ng Truck si MANGAYAO ay biglang nag collapse ang pinag patung patong na sako ng mais at aksidenteng nabagsakan ang biktima.

Nagtamo ng sugat sa katawan at binti si MANGAYAO dahilan upang isugod ito sa pagamutan upang malapatan ng lunas.

MAHIGIT 400 pamilyang bakwit mula sa dalawang mga barangay ng Makilala, North Cotabato ang mabibigyan ng solar-powered lights.

Sinabi ni Notre Dame Broadcasting Corporation o NDBC Special Projects In-Charge Mae Piñol na pangungunahan ng mga personalidad ng HAPPY FM at RADYO Bida mula Cotabato city at Kidapawan city ang pamamahagi ng solar-powered lights ngayong umaga sa Barangay Sta. Felomina at Barangay Buena Bida.

Ayon kay Piñol, katuwang ng NDBC sa gagawing outreach project ang Yellow Boat of Hope Foundation, One Renewable Energy Enterprise, Unilab at ang tanggapan ni Maguindanao 2nd District Cong. Toto Mangudadatu.

Aniya, tumulong din sa aktibidad ang Agencia Aira, Provident STL - Cotabato, Bioleaf Amino Soap at ang grupo ni Raj Robin ng Singapore.

Bukod sa solar-powered lights ay mamahagi rin ang grupo ng mga bigas at bath soap.

Magkakaroon din ng palaro sa mga batang bakwit at bibigyan din ang mga ito ng pagkain at mga laruan.

Ayon pa kay Piñol, patuloy silang mamamahagi ng tulong sa mga pamilyang lubos na apektado ng mga nagdaang lindol sa North Cotabato hangga't may mga grupong nais na magpaabot ng tulong sa mga ito.

Lubos ding nagpasalamat si Piñol sa Makilala LGUs, barangay officials at sa lahat ng volunteers ma walang sawang nagbibigay ng panahon para tumulong sa kanilang mga kababayan.

Dumating na sa Lipa City sa lalawigan ng Batanggas ang BARMM-READI na naghatid ng tulong sa mga biktima ng pagputok ng bulkang taal na tumulak noong araw ng Martes.

Pinangungunahan ni BARMM Spokesperson at Minister of Local Government ang team na binubuo ng mga miyembro ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidence (BARMM-READI) at ilang ‘Bantay Tulay’ volunteers na dating Moro Islamic Liberation Front (MILF) combatants.

Sa panayam kay Minister Sinarimbo, nakapag-check-in na rin sa operation center ng Lipa City upang malaman ang bilang ng dala nilang relief assistance at upang malaman na rin kung ilan katao ang bumubuo ng kanilang team.

Samantala sinabi pa ni Minister Sinarimbo na sa inisyal na datos nila ay abot sa mahigit 600 Bangsamoro ang nasa Monte Claro na hahatiran rin nila ng relief assistance bagamat aalamin pa nila ang sa iba pang lugar.

Ayon pa sa opisyal dala na nila ang mga hiling na tulong ng mga Bangsamoro sa lugar tulad ng malong at veil.

Ang BARMM-READI ay may dalang 1,500 food packs ng relief assistance na naglalaman ng 10 kilo ng bigas, canned goods, kape, malong, hijab, prayer mats, blue water jug, mga gamot at hygiene kit.

Umento sa sahod maasahan din ng mga kasambahay sa region 12, ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board

Matapos aprubahan ang umento sa sahod ng mga mangagawa sa pribadong sector, may aasahang ding pagtaas sa kanilang sweldo ang mga kasambahay sa region 12.

Resulta ito ng public hearing at konsultasyon na pinangunahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB 12 na isinagawa sa Koronadal City noong Martes.

Dinaluhan ito ng mga kasambahay, mga employer at iba pang stakeholders.

Ayon kay RTWPB 12 Secretary Jessie Dela Cruz napagdesisyunan ng board ang 1,500 pesos na dagdag sa buwanang sweldo ng mga kasambahay sa rehiyon.

Ibig sabihin nito ayon kay Dela Cruz kapag magiging epektibo na ang bagong wage order para sa kanila ang mga kasambahay sa mga lungsod ng region 12 ay makatatanggap na ng 4,000 pesos na buwanang sweldo.

Habang 3,500 naman ang mga kasambahay na nasa mga bayan o munisipyo. Binigyan diin ni Dela Cruz na may sapat na batayan ang RTWPB 12 para sa umento sa sahod ng mga kasambahay.

Paliwanag ni Dela Cruz ang mga kasambay sa region 12 ay tumatanggap lamang ng mula 2,000 hanggang 2,500 na buwanang sahod buhat pa noong December 2017.

Nilinaw ni Dela Cruz na isusumite pa ng RTWPB 12 para sa affirmation at rerview ng National Wages Productivity Commission ang wage increase sa mga kasambahay sa rehiyon.

Ayon kay Dela Cruz, bago ito ipatupad kailangan munang hintayin na matapos ang labinlimang araw na publication nito sa mga lokal na pahayagan.

Kahandaan ng Comelec offices sa ginaganap ngayon voters registration tiniyak ng election supervisor ng South Cotabato

Handa ang mga tanggapan ng Comelec kaugnay sa pagpapatuloy muli ng voters registration bilang paghahanda sa eleksyon sa 2022. Tiniyak ito ni South Cotabato Provincial Election Supervisor Atty. Jay Gerada.

Ayon kay Gerada, bukas ang mga opisina ng comelec para sa mga gusto magparehistro mula alas otso ng umaga hanggang alas singko ng hapon, Lunes hanggang Sabado.

Ipinahayag ni Gerada na maliban sa mga magpaparehistro ang mga botante ay pwede ring magpalipat ng presinto at magpalit ng status sa ginaganap ngayong voters registration. Ayon kay Gerada inaasahan nito ang pagdami ng mga pagpaparehistro sa Comelec.

Paliwanag ni Gerada magtatagal pa kasi ang voters registration sa September 30 sa susunod na taon. Umapela naman si Gerada sa mga mamamayan na magparehistro ng mas maaga. Ito ay upang makaiwas sa siksikan na madalas nangyayari sa mga tanggapan ng Comelec sa tuwing malapit na o sa araw mismo ng deadline ng voters registration.

Barangay Empowerment program na magbibigay ng honorarium sa mga Purok at Sitio President inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Koronadal

Makakatanggap na ng honorarium ang mga Purok at Sitio President sa Koronadal City. Kasunod ito ng paglunsad kahapon sa Barangay Empowerment Program ng lokal na pamahalaan na pinangunahan mismo ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena.

Naglaan ang Koronadal LGU ng 27 million pesos para sa unang taon ng pagpapatupad ng nasabing programa.

Ayon kay Ogena mula kasi sa 10 thousand pesos itinaas ng lokal na pamahalaan sa one million pesos ang taunang budget ng bawat isa sa dalawamput pitong mga barangay sa Koronadal City. 75 percent sa nasabing pondo ay gagamitin ng LGU sa mga prayoridad na development projects sa mga barangay habang nalalabing 25 percent ay ida-down load naman ng LGU sa mga ito.

Ayon kay Ogena may inilaan ding mahigit 2.1 million pesos ang LGU para sa tig 500 hundred pesos na buwanang honorarium ng mahigit 350 na mga Purok at Sitio Presidents sa lungsod. Bahagi din ng Barangay Empowerment Program ang pagsasagawa ng Search for Best Performing Barangay.

Layun nito na hikayatin ang mga opisyal ng bawat barangay na pagbutihin pa ang serbisyo at programa sa pangangalaga ng mga likas yaman. Naniniwala si Ogena na bilang nangunguna sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan kailangang masimulan ang pagbabago sa mga barangay na pinamaliit yunit ng sosyodad.

PNP 12 inutusan ang mga pulis units sa rehiyon na resolbahin ang dumadaming kaso ng pamamaril at iba pang krimen

Wakasan na ang mga insidente ng pamamaril at iba pang krimen sa SOCCKSARGEN. Ito ang utos ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz sa mga chief of police sa rehiyon.

Kasunod ito ng tumataas na mga kaso ng insidente ng pamamaril na karamihan ay kagagawan ng mga riding tandem suspects sa General Santos City at iba pang mga lugar sa region 12.

Ayon kay PNP 12 Spokesperson Lieutenant Colonel Lino Capellan, ikinadismaya ni Corpuz ang kabiguan ng ilang mga chief of police na solosyonan ang nasabing mga problema.

Sinabi ni Capellan na nakapagtala ng mahigit dalawang daang insidente ng pamamaril ang PNP 12 simula ng pagupo ni Corpuz bilang regional director Setyembre noong nakaraang taon.

Ayon kay Capellan inutasan na ng PNP 12 ang lahat ng PNP Units sa rehiyon na paigtingin pa ang kanilang mga istratihiya kontra krimen.

Sinabi ni Capellan na tinukoy ng PNP 12 na areas of concern ang mga bayan ng Matalam sa North Cotabato at Polomolok sa South Cotabato.

Ayon kay Capellan hanggang ngayon ay hindi pa rin nareresolba ng Polomolok PNP ang pagbaril at pagpatay kay dating South Cotabato Board Member Vicente Yungco Jr. noong Nobyembre at Barangay Lapu Chairman Abdula nilong noong bisperas ng bagong taon.

Sinabi ni Capellan na iniutos din ni Corpuz sa mga local police units na paigtingin pa ang police visibility, intelligence monitoring, security patrols at checkpoint operations. Ito ay upang mahadlangan ang masamang balak ng mga nakamotorsiklong mga kriminal.

Ayon kay Capellan ang mga police chief na bigong makapagpatupad ng mga ito ay isasailalim sa disciplinary action.

Scholarship program para sa mga nasa transport sector na apektado ng public utility vehicle modernization program ng pamahalaan paiigtingin ng Department of Transportation sa Region 12

Nakikipagugnayan ngayon ang Department of Transportation o DOTr sa Technical Education and Skills Development Authority para sa pagpapalawak pa ng kanilang “Tsuper Iskolar” Program sa region 12.

Ipinahayag ito ni DOTr Assistant Secretary Mark Steven Pastor sa kanyang pagsisita sa General Santos City. Ayon kay Pastor nais nilang makinabang sa nasabing programa ang mas maraming mga tsuper sa rehiyon. Kaya hiling nito sa mga myembro ng tricyle operators at drivers associations sa Soccksargen pakinabangan ang nasbing programa.

Matatandaan na ang “Tsuper Iskolar” ay inilunsad sa Gensan ng DOTr noong nakaraang taon. Ayon kay Pastor layon ng programa na maturuan ng bagong mga kasanayan at magkaroon ng alternatibong kabuhayan ng mga mangagawa sa sector ng transportasyon.

Ang “Tsuper Iskolar” Program ay laan para sa mga transport workers na apektado ng public utility vehicle o PUV modernization program ng pamahalaan. Pero nilinaw ni Pastor na bukas din ito para sa mga dependent ng mga transport workers, indigenous peoples, dating mga Overseas Filipino Workers at sumukong myembro ng rebeldeng grupo.

Ang mga benepisyaryo ng nasabing programa ay mabibigyan ng libreng skills training ,skills assessment at entrepreneurship training. Ito ay bukod pa sa tig 350 pesos na arawang support fund para sa kanilang mga pagkain at transportation allowance sa loob ng tatlumput limang araw.

Ang programa sa region 12 ay pinaglaanan ng DOTr at TESDA ng mahigit 23 million pesos noong nakaraang taon. Napakinabangan ito ng mahigit 1,500 na mga magagawa sa transport sector sa buong Soccksargen.

Daan-daang mga pamilya sa North Cotabato, libreng mapapailawan ng Cotabato Electric Cooperative ngayong taon

ABOT sa 200 pamamahay mula sa malalayong Barangay ang libreng mapapailawan sa ilalim ng Sitio Electrification Program ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO, ngayong taon.

Kinabibilangan ito ng Sitio Lawan sa Ilian, Magpet; Kalye Pugsit sa San Isidro, Kidapawan city; Sitio Manela, barangay Simone, Kabacan, Sitio Catalina, San Vicente, Makilala at Purok 5, Datu Agod, Antipas, Cotabato. Ayon kay General manager Engineer Godofredo Homez, binibilisan na ang pagkompleto ng proyekto at sinisimulan na ang inspeksyon upang agad mapailawan ang bawat tahanan.

Paliwanag ni Homez, sa kabila ng liwanag ay dala ng elektrisidad ang pag-unlad at pag-asa sa bawat pamilya na matamasa ang pag-unlad ng buhay.

Sa ilalim ng Sitio Electrification Program, libreng binibigay sa mga benepisaryo ang wiring materials at installation. Base sa datus, mahigit 17-libong pamilya na mula sa 570 sitio ang napailawan ng programa simula taong 2012

Mga Barangay workers sa bayan ng Antipas, North Cotabato, matatanggap na ang kanilang bonus

Matatanggap na ng mga Barangay Officials sa bayan ng Antipas, Cotabato ang kanilang bonus na ipinangako ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Ayon kay Antipas Mayor Eguidio “Ekis” Cadungon, sa darating na araw ng Lunes, January 27, ay ipamimigay na ang bonus na nagkakahalaga ng P3000 para sa mga barangay officials.

Kabilang sa mga tatanggap ang mga Barangay Captains, Barangay Secretary at Treasurer, Tanods, miyembro ng lupong tagapamayapa at mga barangay workers.

Maaaring kunin ang nasabing bonus ng mga barangay workers sa Treasurer’s Office, ayon narin sa impormasyong nakalap ng Radyo Bida.

Ang bayan ng Antipas ang pinakaunang nagbigay ng bonus sa mga Barangay workers sa lalawigan ng Cotabato. Sa kalatas naman ng Department of Budget and Management, ang pondong ibibigay na bonus sa mga barangay workers ay kukunin sa pondo ng barangay.

Mahigit 8,000 na mga magsasaka ng palay sa North Cotabato, nakinabang na sa SURE AID program ng Department of Agriculture

Nakatanggap na ng tulong ang mga palay farmers sa North Cotabato sa Expanded Survival and Recovery Assistance (SURE Aid) ng Department of Agriculture. Ito ay sa pamamagitan ng Land bank of the Philippines na nagpapahiram ng 15,000 pesos sa mga magsasaka.

Ang SURE Aid program ay pang-agapay sa mga magsasaka na apektado ng pagbaba ng presyo ng palay dahil sa ipinatupad na Rice Tarrification Law (RTL). Ang naturang programa ay nagpapahiram ng nasabing halaga sa pamamagitan ng cash card ng walang interes o kolateral hanggang walong taon.

Ilan sa mga kwalipikadong nakinabang sa programa ay ang mga magsasakang mayroong isang ektaryang sakahan o mas maliit pa at miyembro ng kooperatibang Agricultural Credit Policy Council (ACPC). Sinabi ni Provincial Agriculturist Sustines Balanag, sa buong North Cotabtao 12, 404 na mga magsasaka ang makikinabang sa programa habang 8,000 dito ay nakatanggap na.

Dagdag pa niya sa mga magsasaka na may karagdagang tanong hinggil sa programa ay maaring sumangguni sa mga Municipal at City Agriculture office sa inyong mga lugar.

PNP SAF sa North Cotabato inalala ang katapangan ng mga kasamahang nagbuhis ng buhay sa Mamasapano encounter

Kasabay ng National Day of Remembrance ng tinaguriang Gallant SAF 44, magsasagawa ngayong umaga ng Wreath Laying Ceremony ang mga miyembro ng PNP-Special Action Force sa Amas, Kidapawan City.

Ito ay bilang pag-alala sa kabayanihang ipinakita ng kanilang mga kasamahan na nagbuhis ng buhay sa ngalan ng paglilingkod bayan limang taon na ang lumipas.

Sa panayam ng Radyo Bida sa isang police official na tumangging ibigay ang pagkakakilanlan, January 25, 2015 sa mismong encounter site sa Brgy Tukanalipao, Mamasapano Maguindanao, sariwa pa sa kanyang isipan hanggang ngayon ang palitan ng putok sa pagitan ng kanilang tropa at hindi aniya mabilang na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF.

Ang kasamahan nito ay papasok na sana sa lugar kung saan nauna ang assault team na magsisilbi lang sana ng warrant of arrest sa matataas na lider ng teroristang grupo kabilang na ang international terrorist na sina Basit Uzman at Zulkifli Bin hir ayas Marwan.

Ayon sa kanya, nawala ang tropang sinusundan nila nang hindi na ito sumasagot sa kanilang dala-dalang handheld radio. Una niya na ring naisip na ang sandaling iyon ay siyang magiging wakas ng kanyang buhay at inakalang doon na ang katapusan ng kanyang pagsisilbi sa bayan.

Gayunpaman, naniniwala ang nasabing opisyal na ang ipinakitang katapangan at pagbuwis ng buhay para sa kapayapaan at demokrasya ay magsisilbing gabay at inspirasyon sa susunod na henerasyon.

Samantala, aasahan naman ngayong umaga sa 4th Special Action Battalion ng PNP-SAF sa CPPO Compound, Amas, Kidapawan City ang pagdalo ng isa sa mga pamilya ng namayapang SAF44 sa gaganaping Commemoration Program.

Nabatid na una nang idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang January 25 bawat taon bilang National Day of Remembrance for the SAF 44, bilang pagkilala sa apa’t naput apat na miyembro ng SAF sa namatay sa Mamasapano encounter.

Negosyante, patay sa vehicular crash sa Makilala, North Cotabato kahapon Ideneklarang

Dead on arrival sa ospital ang isang negosyante makaraang masangkot sa disgrasya sa Purok Pomelo, Barangay Malasila Makilala North Cotabato pasado alas 4:00 ng hapon kahapon.

Kinilala ang nasawi na si Junel Lasaca Cabilin, 26 anyos, may sawa at residente ng North Fairview Quezon City.

Sa isinagawang imbestigasyon ng PNP Traffic section, lumalabas na habang binabaybay ng biktima ang Highway lulan ng raider 150 motorcycle galing ng Digos City at patungo sana ng Kidapawan City pero nang pagsapit nito sa lugar ay nasagi umano ito nang isa pang motorsiklo.

Napag-alamang mabilis din ang pagpapatakbo nito dahilan para matumba sa sementadong kalsada at magtamo ng ibat-ibang sugat sa kanyang katawan at ulo. Habang agad namang tumakas ang drayber ng motorsiklo na nakasagi sa halip na tulungan ang duguang biktima.

Naisugod pa sa pagamutan si Cabilin pero ideneklarang patay ng mga doctor.

Negatibo ang resulta ng pagsusuri sa 5 taong gulang na batang lalaki na dumating sa Cebu at may history ng pagbiyahe sa Wuhan City.

Ayon sa Department of Health (DOH) natanggap na nila ang resulta ng confirmatory test galing Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory sa Melbourne, Australia.

Lumitaw sa pagsusuri sa samples na kinuha sa bata na negatibo ito sa 2019 novel coronavirus.

Ang naturang bata ay unang nakitaan ng kahalintulad na sintomas ng pneumonia at naospital sa Cebu City.

Sa iba pang mga balita, Nagbabala sa publiko ang Department of Health (DOH) na iwasan ang mga “exotic food.”

Sinabi ito ni Health Secretary Francisco Duque III sa harap na rin ng mga naglalabasang ulat na maaaring paniki at ahas ang pinagmulan ng 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) na namiminsala ngayon sa iba’t ibang bansa, partikular sa Wuhan, China.

Gayunman, ani Du­que, wala pang kumpirmasyon sa naturang mga report ngunit ma­buti na aniyang maging maingat ang lahat.

May ilang sakit na rin kasi na napatuna­yan nang galing sa mga hayop, gaya ng SARS na mula sa civet cat, habang ang Ebola virus naman ay sinasabing galing naman daw sa mga paniki at unggoy.

Anang kalihim, hindi naman bago ang pagkain ng mga exotic food, gaya na lamang sa Pilipinas na may mga taong sumusubok sa iba’t ibang pagkain.

Kung maaari ay huwag nang kumain ng mga pagkain na posibleng magdulot ng pa­nganib sa kanilang kalusugan.

Aniya, kailangan ding matiyak na hindi malalagay sa alanganin ang kalusugan at buhay ng sinuman, kung hindi mapipigilan ang pagkain ng mga kakaibang pagkain lalo na ang mga “animal meat.”