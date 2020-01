NDBC BIDA BALITA (Jan. 27, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. HIGIT 400 mga pamilyang bakwit at nasa 600 mga kabataan mula sa dalawang mga barangay ng Makilala, North Cotabato, nabigyan ng tulong ng NDBC and partners.

2. BARANGAY CHAIRMAN sa Ampatuan, Maguindanao, arestado matapos makuhanan ng mga baril at bala.

3. Mahigit 100 fully grown marijuana plants, natuklasan ng mga pulis sa Tampakan, South Cotabato

4. PAGTAAS ng bilang ng mga Pinoy na nagsabing mahirap sila, ipinagkibit-balikat lang ng Malacañang

ANG DETALYE NG MGA BALITA

UMAABOT sa mahigit 400 mga pamilyang bakwit mula sa dalawang mga barangay ng Makilala, North Cotabato ang nabigyan ng solar-powered lights.

Sinabi ni Notre Dame Broadcasting Corporation o NDBC Special Projects In-Charge Mae Piñol na pinangunahan ng mga personalidad ng HAPPY FM at RADYO Bida mula Cotabato city at Kidapawan city ang pamamahagi ng solar-powered lights kamakalawa ng umaga sa Barangay Sta. Felomina at Barangay Buena Vida.

Ayon kay Piñol, katuwang ng NDBC sa outreach project ang Yellow Boat of Hope Foundation, One Renewable Energy Enterprise, Unilab at ang tanggapan ni Maguindanao 2nd District Cong. Toto Mangudadatu.

Nagbigay din ng donasyon ang Agencia Aira, Provident STL - Cotabato, Bioleaf Amino Soap at ang grupo ni Raj Robin ng Singapore.

Bukod sa solar-powered lights ay namahagi rin ang grupo ng mga bigas at sabon.

Habang tumanggap naman ng mga laruan at pagkain ang mga batang bakwit.

Ayon pa kay Piñol, patuloy silang mamamahagi ng tulong sa mga pamilyang lubos na apektado ng mga nagdaang lindol sa North Cotabato hangga't may mga grupo pang nais na magpaabot ng donasyon sa mga ito.

Lubos ding nagpasalamat si Piñol sa Makilala LGU, barangay officials at sa lahat ng volunteers na walang sawang nagbibigay ng panahon para tumulong sa kanilang mga kababayan.

-0-

ARESTADO ang isang punong barangay sa Ampatuan, Maguindanao matapos siyang makuhanan ng mga baril at bala ng mga otoridad.

Nasa kustodiya ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG BARMM si Barangay Kauran Chairman Reynaldo Huesca matapos na madakip ng mga otoridad sa inilunsad na operasyon pasado alas singko ng umaga kamakalawa.

Ito ay sa bisa naman ng inilabas na search warrant ni Maguindanao Municipal Trial Court Judge Angelito Rasalan laban sa suspek.

Nakuha mula kay Huesca ang isang shotgun at walong mga bala nito; isang cal. colt 45 pistol na may isang magazine at pitong mga bala.

-0-

KRITIKAL ngayon ang kondisyon ng isang sundalo na pinakahuling biktima ng pamamaril sa De Mazenod Street, barangay Rosary Heights 4, Cotabato city.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa leeg at kanang balikat ang biktimang si PFC RYAN JAY ITAO, 24 anyos, taga – Midsayap, North Cotabato at naka-talaga sa Army’s 6th Infantry Division, Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Sa report ng City PNP, pasado alas tres ng hapon kahapon habang sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima nang sabayan ng motorcycle-riding tandem suspects at nang maka-tiempo ay agad siyang pinagbabaril ng mga ito gamit ang cal. 45 pistol.

Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naturang kaso upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo ng mga ito sa pamamaril sa biktima.

-0-

SUMUKO sa militar ang 16 na mga miyembro umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao.

Ang sumukong mga rebelde, na pinangunahan ni Kumander Wazire Kumpas, ay iniharap sa media ng Army’s 6th Infantry Division sa Camp Siongco Awang, Datu Odin Sinsuat.

Ayon kay Assistant Division Commander, Brig. Gen. Juvy Max Uy, 12 sa mga miyembro ng BIFF ay sumuko sa 33rd Infantry Battalion at apat naman sa 40th IB.

Sabi naman ni Kumander Kumpas, pagod na umano sila sa pakikibaka laban sa gobyerno at gusto nang magbagong buhay kasama ang kanilang pamilya.

Saksi sina BARMM Interior and Local Government Minister Atty. Naguib Sinarimbo at mga alkalde ng General Salipada K. Pendatun at Sultan Sa Barongis sa formal turnover ng mga rebel surrenderee sa militar.

Dala ng mga rebelde sa kanilang pagsuko ang mga matataas na uri ng armas at mga sangkap sa paggawa ng improvised explosive device.

Agad namang nagbigay ng financial assistance ang Bangsamoro Government sa mga sumukong BIFF member.

Sa tala ng Army’s 6th ID, umaabot na ngayon sa 115 BIFF members ang magbalik-loob sa pamahalaan mula sa Maguindanao at North Cotabato.

-0-

NAGTAMA ng mga sugat at pasa sa katawan ang lima katao matapos na mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang pick-up vehicle sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nakilala ang mga sugatan na sina Sarip Kugan Kanapia, 48, driver ng sasakyan; Faiza Kanapia, barangay chairwoman; Edwin Lumenda Sambolawan, 47, teacher; at ang mga estudyanteng sina Datuwata Kanapia Sambolawan, 16; at Datu Jasim Kanapia, kinse anyos, na pawang mga taga Brgy. Dapantis, Rajah Buayan.

Sa report ng DOS PNP, pauwi na sana ang lima mula sa Cotabato City ngunit pagsapit sa Barangay Dulangan, Datu Odin Sinsuat ay nag-overtake ito sa isang sasakyan.

Bigla umanong huminto ang sasakyan nasa unahan nila kaya nawalan ng kontrol si Kanapia sa minamanehong sasakyan kaya’t nahulog sila sa malalim na bangin sa gilid ng national highway.

Agad na isinugod sa ospital sa Cotabato city ang mga sugatang biktima.

-0-

Mahigit isang daang puno ng fully grown marijuana plants natukasan ng mga pulis sa Tampakan, South Cotabato

Abot sa isang daang puno ng fully grown marijuana plants at may syamnaraang puno ng newly grown marijuana plants ang natuklasan ng mga otoridad sa liblib na Sitio ng Datal Biao, Barangay Danlag, Tampakan, South Cotabato. Ang mga ito ayon sa Tampakan PNP na pinamumunuan ni Police Captain Joseph Villanueva ay nagkakahalaga ng mahigit P40,000. Wala naman sa lugar ang cultivator ng mga natuklasang marijuana plants ng salakayin ito ng mga pulis.

Dahil sa layo ng lugar, karamihan sa mga nabunot na marijuana plants ay sinunog na lamang doon ng mga pulis habang ang iba naman ay ikinustodya ng Tampakan PNP.

Kasama ng mga personnel ng Tampakan PNP na pinamumunuan ni Police Senior Master Sergeant Robert Roy Lazana na sumalakay sa marijuana plantation ang mga personnel ng Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Mobile Force Company ng South Cotabato PNP at Regional Mobile Force Batallion ng PNP 12.

-0-

Programa para wakasan ang kahirapan at local communist armed conflict ng South Cotabato Provincial government mapapakinabangan ng mahigit animnapung mga barangay sa lalawigan

Makikinabang sa Convergence Program ng pamahalaang panlalawigan ang 69 na mga barangay sa South Cotabato ngayong taon. Layon ng nasabing programa na mawakasan ang local communist armed conflict at kahirapan lalong lalo na sa mga liblib na barangay ng South Cotabato.

Ito ay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga sangay ng provincial government, ahensya ng gobyerno, business sector at iba pang grupo sa pagbibigay ng serbisyo sa mga ito. Ipinahayag ito ni Convergence Program Focal Person Chris Fuentes.

Ayon kay Fuentes ang mga barangay na makikinabang sa nasabing programa ay tinukoy ng kanilang Provincial End Local Communist Armed Conflict Task Force. Labinlima sa mga barangay na ito ay matatagpuan sa Banga, tig dalawa sa Koronadal City at bayan ng Sto. Nino , apat sa Lake Sebu, tig walo sa Norala at Tboli at labintatlo sa Surallah. Wala namang natukoy na priority barangay sa Polomolok ang nasabing Task Force.

Kaugnay nito, ipinahayag naman ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, na prayoridad ng kanyang administrasyon ang mga liblib na lugar sa lalawigan. Pero binigyan diin nito na ang mga mamamayan mismo ang tutukoy ng mga proyektong nais ipatupad sa kanilang komunidad.

Samantala magbibigay ng tig 1.4 million pesos na pondo sa mga barangay ng South Cotabato na may Barangay Development Plan o BDP ang Duterte Administration.

Kaya paalala ng Department of the Interior and Local Government o DILG South Cotabato sa mga barangay officials gumawa ng BDP sa lalong madaling panahon.

-0-

Gensan airport nakaalerto na rin laban sa Coronavirus ayon sa regional director ng DOH 12

Nagpapatupad ng mahigpit na monitoring ngayon laban sa nakababahalang novel coronavirus ang Department of Health 12 sa General Santos City International Airport

Ang mga personnel ng Bureau of Quarantine ng ahensya ay mariing minomonitor ang mga pasahero na galing China kung saan may outbreak ng coronavirus. Ito ay ayon kay DOH 12 Regional Director Dr. Aristides Tan.

Tiniyak ni Tan na ginagawa ng DOH ang lahat upang mapigilan ang pagpasok sa rehiyon ng nasabing virus. Ayon kay Tan bagama’t nananatiling ligtas sa nCov ang bansa hindi ito binabalewala ng ahensya para maiwasan ang mas malaking problema na maaring dalhin nito.

Ang Gensan Airport ay madalas daanan ng mga mamamayan na uuwi sa mas malaking bahagi ng Soccksargen. Kaya hiling ni Tan sa publiko, regular na imonitor ang kanilang health status at panatilihin ang healthy lifestyle.

Sinabi ni Tan na bagama’t wala pang vaccine o gamot para dito, mapipigilan ang pagkalat ng nCov sa pamamagitan ng proper hygiene at sanitation.

Maari itong simulan ayon kay Tan sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng kamay. Pinayuhan din nito ang mga mamamayan na mangingibang bansa na umiwas sa mga matataong lugar at maging maingat para hindi madapuan ng nCOV.

-0-

20 million pesos naibigay na ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayang nawalan ng trabaho sanhi ng pagkasunog ng isang mall sa General Santos City

Nakinabang sa 20 million pesos na tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan ang mahigit 2,400 na mga mangagawa ng Gaisano Mall sa General Santos City. Matatandaan na ang nasabing mall ay nasunog matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Soccksargen Oktobre noong nakaraang taon. Bawat benepisaryo ay nabigyan ng tig 8,400 pesos na calamity assistance.

Ito ay ayon kay Gensan City Social Welfare Officer Rebecca Magante. Ayon kay Magante ang pondo ay kinuha sa disaster risk reduction and management fund ng local government ng Gensan. Ito ayon kay Magante ay inaprubahan ng City Council noong nakaraang taon.

Paliwang ni Magante naantala ang pamimigay ng nasabing tulong o dahil sa serye ng validation sa listahan ng mga benepisyaryo. Nabatid na ang CSWDO Gensan ay unang nakapag-profile ng 1,400 direktang apektadong mga mangagawa hangang sa lumobo na ito sa mahigit dalawang libo.

Ayon kay Magante nabigyan ng cash assistance ang lahat ng mga apektado ng sunog bilang pagtalima na rin sa utos ni Gensan Mayor Ronnel Rivera. Matatandaan na ang mga mangagawa sa nasunog na mall na nawalan ng trabaho ay nabigyan din ng tig 3,000 pesos na pinansyal na tulong ng Department of Social Welfare and Development Nobyembre noong nakaraang taon.

-0-

Agricultural projects ng DA na nagkakahalga ng mahigit 40 million pesos mapapakinabangan ng mga magsasaka sa South Cotabato

Nanguna sa pamimigay ng mahigit 40 million pesos na halaga ng mga agricultural projects sa South Cotabato si Department of Agriculture Secretary Willian Dar.

Isinagawa ito sa bayan ng Tantangan kasabay ng kanilang isang linggong Kulitantang Festival at Foundation Anniversary. Dinaluhan ito ng mahigit 1,500 na mga magsasaska sa buong lalawigan.

Ayon kay Dar ito ay bilang pagpapatuloy lamang ng mga sinimulang proyekto ng ahensya para sa ikauunlad ng bansa.

Kabilang sa mga interbensyon ng mapapakinabangan ng mga magsasaka sa South Cotabato ang 2.3 million pesos na farm machinery at equipment ng DA rice program, 1.5 million na certified seeds ng Philippne Rice Institute at 7.8 million pesos na Bottom-up-budgeting program ng Department of the Interior and Local Government at maraming iba pa. Ang interbensyon na ibinigay ng pamahalaan ay malaking tulong sa kanilang pagsasaka.

Ito ay ayon naman kay Barangay Dumadalig Ilocano Farmers’ Association President Antonio Corpuz. Ayon kay Corpuz kung mabibigyan ng pagkakataon hihilingin din nito sa DA ang irrigation project dahil sa ngayon ay umaasa lamang sila sa ulan para makapagsaka.

-0-

Jewelry-making magiging tourist attraction na rin sa T’boli South Cotabato

Dinadayo ng mga mamamayan ang bayan ng T’boli, South Cotabato dahil sa ganda ng Lake Holon at Bakngeb cave nito, pero simula sa Marso may isa pang dahilan para dayuhin ng mga turista ang nasabing bayan.

Ito ay ang kanilang small scale mining at ang jewelry-making industry. Ayon kay T’boli Tourism Officer Rodel Hillado sa halagang 1,700 pesos maari nang mag tour at makita ng dalawang turista ang pagkuha ng ginto at pilak mula sa ore.

Mararansan din ng mga turista kung papaano gumawa ng kanila mismong accessories na ang desinyo ay hango sa kultura ng mga mamamayang Tboli. Magiging bahagi din ng package ang pagiikot ng mga turista sa cultural village sa Barangay Lemsnolon kung saan maaring makihalubilo ang mga ito sa mga mamamayan ng lugar at makikita ang kanilang cultural presentation at matikiman ang mga indigenous na mga pagkain.

Ayon kay Hillado magtatapos ang tour sa isang shop kung saan makikita ang diplay ng mga jewelry na ginawa ng mga local miners, kababaihang T’boli at estudyante. Ang mga ito ay sinanay ng lokal na pamahalaan at International Labor Organizations at iba pang stakeholders.

Ilulunsad ng lokal na pamahalaan ang bagong tour package na ito kasabay ng Seslong Festival ng T’boli sa Marso. Para lalo pang isulong ang mercury-free na pagmimina ibibida muli ng Tboli LGU sa kanilang One Town One Product o OTOP ang jewelry making.

-0-

Binata, sugatan sa vehicular crash sa President Roxas, North Cotabato

Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang isang lalaki matapos na maaksidente sa Barangay Sagcungan, President Roxas, North Cotabato alas 5:00 ng hapon nitong biyernes. Nakilala ang biktima na si Kenneth Jay Tupas, 24 anyos at nakatira sa nasabing lugar.

Sinasabing pauwi na sana ang biktima na lulan ng kanyang motorsiklo. Napag-alamang nag overtake sa isa pang motorsiklo si Tupas pero nawalan ito ng kontrol hanggang sa natumba.

Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima na agad namang isinugod sa New Cebu Distruct Hospital at kalauna'y inilipat sa Cotabato Provincial Hospital, Amas Kidapawan City. Sinasabing lasing umano si Tupas nang mangyari ang aksidente matapos makipag- inuman kasama ang kanyang kaibigan.

Hanggang sa ngayon ay patuloy ang imbestigasyon sa insidente.

-0-

Koleksyon ng buwis sa bayan ng Mlang sa huling kwarter ng 2019 lumampas sa target NALAMPASAN ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa bayan ng Mlang ang kanilang quota sa nakalipas na huling kwarter ng taong 2019.

Binigyan ng quota na nasa P11 milyon ang BIR, pero lumampas ang koleksiyon sa huling kwarter ng taon ng mahigit sa tatlongdaang libong piso. Sa kabuoan, dapat sana ay makakolekta lang ng P11, 202, 000 pero sa kabuoan may nakolektang P11, 546, 809.03, may sobra itong P344, 809.03 o katumbas ng 3.08% na pagtaas ng tax collections.

Ang nasabing halaga ay mula sa mga bayad ng kumuha ng Business permits, Real Property Taxes at sa Individual tax Returns. Bahagi ng koleksiyon ay mapupunta sa taunang Internal Revenue Allotment ng bayan ng Mlang, para maipatupad ang mga programa at proyekto ng nasabing bayan.

Pinuri naman ni Angelo C. Ibanez, Jr. ang Revenue Collection Officer 1 na nakatalaga sa Mlang ang maagap na pagbabayad ng mga mamamayan ng kanilang buwis.

Nagpaabot naman ng kanilang pagbati sa BIR at kay Mr. Ibanez sina Mayor Russel Abonado at Vice Mayor Joselito Pinol, dahil sa maayos nitong nagagampanan ang mandato na iniatang sa kanyang tanggapan.

Pinasalamatan din ng dalawang mga opisyal ang mga taxpayers at mga may ari ng negosyo, dahil sa kanilang katapatan at pagiging seryoso sa usapin ng pagbabayad ng kanilang mga taxes.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Ipinagkibit-balikat lamang ng Malakanyang ang panibagong resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS na nagsasabing tumaas ang bilang ng mga Pinoy na ikinokonsidera ang kanilang sarili bilang mahirap.

Base sa survey ng SWS sa ikaapat na quarter ng 2019, tumaas ito sa 54 percent kumpara sa 42 percent na naitala noong September 2019.

Ito na ang pinakamataas na self-rated poverty record mula noong 2014.

Sinabi ni Presidential spokesperson Salvador Panelo na makababawi ang gobyerno dahil magagaling naman ang mga economic managers ni Pangulong Duterte.

Katunayan, sinabi ni Panelo na maraming incoming projects na ikinakasa ang pamahalaan na magbibigay ng maraming mga trabaho.

Sa iba pang balita, hindi naman nababahala ang Malakanyang sa babala ng Feng Shui expert na si Joey Yap na mag-ingat si Pangulong Duterte sa banta ng mga iskandalo at kontrobersiya ngayong taon.

Ayon kay Panelo, sa kabila ng mga iskandalo na ipinupukol sa Pangulo ay mataas pa rin ang approval rating nito.

Hindi na aniya bago ang mga iskandalo sa pangulo dahil noon pa man ay binabato na siya ng kaliwa’t kanang kontrobersiya.

Naka-focus aniya ngayon ang pangulo sa pagtatrabaho.

Samantala, Good news naman para sa mga motorista!

Magpapatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo.

Ayon sa Shell at Cleanfuel, may tapyas na 30 centavos sa kada litro ng gasolina habang 40 centavos naman sa kada litro ng diesel.