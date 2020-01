NDBC BIDA BALITA (Jan. 31, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. ASSOCIATION OF BARANGAY CHAIRPERSONS President ng South Upi, Maguindanao, patay sa pamamaril sa Sultan Kudrat, Maguindanao.

2. Top 10 wanted person sa region 12, patay matapos na manlaban sa mga otoridad sa Matalam, North Cotabato

3. BATA, patay sa rabies sa South Cotabato, ayon sa Disease Surveillance Office ng lalawigan

4. Tupi PNP may lead nang sinusundan sa tangkang pagpatay sa lady manager ng KAPA.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PATAY ang pangulo ng Association of Barangay Chairpersons sa South Upi, Maguindanao makaraang pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa Sultan Kudarat, Maguindanao kahapon.

Kinilala ang nasawing biktima na si JORDAN ABDULRAHMAN IBRAHIM, 37 years old, chairman ng Barangay Pilar, South Upi, Maguindanao.

Sa report ng Sultan Kudarat PNP, dead on arrival sa pagamutan si Ibrahim matapos barilin ng motorcycle –riding tandem suspects pasado alas tres ng hapon kahapon sa national high way na bahagi ng Brgy. Dalumangcob, Sultan Kudarat.

Dumalo lamang umano sa kasalan ang biktima kasama ang kanyang asawa at pauwi na sana sakay ng kanilang pick up vehicle.

Ngunit saglit na huminto ang mga ito para bumili at kumain ng prutas sa nabanggit na lugar nang huminto sa kanilang harapan ang mga suspek at saka pinagbabaril si IBRAHIM ng isa sa mga ito.

Nagtamo ng tama sa ulo at sa iba pang parte ng kanyang katawan ang biktima na naging sanghi ng kanyang kamatayan.

Ligtas naman ang misis nito na di kinilala sa ulat.

DRUG-CLEARED na ang anim sa 37 mga barangay sa Cotabato city.

Sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na mismong ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM ang naghayag ng magandang balitang ito.

Kabilang sa mga drug-cleared barangay ay ang Kalanganan 1, Kalanganan 2, Tamontaka 3, Tamontaka 4, Tamontaka 5 at Rosary Heights 12.

Samantala, sa tala ng PDEA BARMM, nasa 51 drug personalities na ang nadakip noong nakaraang taon at 45 cases ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang naisampa ng mga otoridad.

Inatasan naman ni Mayor Guiani ang mga opisyal ng mga barangay na doblehin pa ang kanilang pagsisikap na paigtingin ang kampanya laban sa iligal na droga para tuluyang maging drug-cleared ang lahat ng mga barangay sa lungsod.

Idineklara na bilang “Persona Non Grata” ang New People’s Army o NPA sa Buldon, Maguindanao.

Sinabi ni Buldon Mayor Abolais Manalao na ito ang napagpasyahan nila sa ginanap na Municipal Peace And Order Council meeting na dinaluhan ng mga opisyal mula sa Philippine Marines, PNP at LGU.

Ang deklarasyon bilang Persona Non Grata ng NPA sa bayan ay kasunod ng report na may mga namamataan umanong presensiya ng NPA sa Boundary ng Buldon, Butig, Lanao del sur, Pigcawayan, North Cotabato at sa bahagi ng Bukidnon.

Patuloy namang pinaaalahanan ni Manalao ang lahat ng mga residente sa bayan lalo na ang mga kabataan, na huwag maniwala sa panghihikayat ng NPA na sumali sa kanilang grupo.

Nananawagan din ang mga otoridad sa mga residente na agad ipagbigay alam sa pulisya o mga sundalo sakaling may mapansing mga kahina hinalang armadong gruo sa kanilang lugar.

NAKAMIT na ng Integrated Provincial Health Office o IPHO Maguindanao ang 99 Percent completion rate para sa ikatlong round ng Sabayang Patak Kontra Polio

Sa February 2 nakatakdang magtapos ang naturang kampanya pero masayang ibinalita ni IPHO Maguindanao Chief, Dr. Elizabeth Samama na ngayon pa lamang ay 99 percent na ang immunization coverage ng Sabayang patak Kontra Polio sa lalawigan.

Nabatid na mula sa higit 195 thousand na target ng IPHO Maguindanao ay umaabot na ngayon sa higit 193 thousand ang nabigyan ng Oral Polio vaccine.

Samantala, ayon kay Samama, magkakaroon pa muli ng sabayang patak kontra polio sa Marso at Abril.

Top 10 wanted person sa buong region12, patay matapos na manlaban sa operasyon ng PNP sa Matalam, North Cotabato

Ideneklarang dead on arrival ng mga doctor ang isang wanted person matapos umanong manlaban sa mga operatiba sa Purok Mansanilla, Barangay Poblacion Matalam, North Cotabato.

Kinilala ang nasawi na si Toni Palti, may kinakaharap na kasong Carnapping with Homicide at nakatira sa Barangay Kilada.

Ayon kay Police Corporal Moiser Diocales ang imbestigador ng Matalam PNP, pasado alas 9:00 ng umaga kahapon nang isisilbi lamang sana ng mga pulis ang warrant of arrest ay bigla anyang bumunot ng baril ang suspek at pinaputok sa mga operating team dahilan para manlaban din ang pulisya.

Dagdag pa sa ulat ng PNP, ang suspek na target sa operasyon ay top 10 wanted person sa Regional level. Patuloy namang pina-iigting ng PNP ang kanilang kampanya laban sa wanted person sa kanilang Area of Responsibility.

Mga health worker ng Provincial Health Office sa North Cotabato, nakaalerto na laban sa coronavirus sa lalawigan

Ngayong may isang kumpirmado ng kaso ng coronavirus sa Pilipinas, mas pina-iigting at nakaalerto ang surveillance and monitoring unit ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ng North Cotabato laban sa nasabing sakit.

Sinabi ni IPHO Head Dr. Eva Rabaya, nasa dalawampu’t apat ka tao na ang under surveillance matapos makitaan ng sintomas ng novel coronavirus.

Anya nagbaba na ng kautusan ang National Government sa mga sa health office sa bansa na aktibong pakikipag-ugnayan sa mga health centers at sa lahat ng ospital.

Kabilang na ang may kasasayan ng pagluwas sa ibang bansa lalo na sa China na taga North Cotabato. Paliwanag nito na sipon, ubo at lagnat ang karaniwang sintomas ng NCov at kagaya anya ng trangkaso ngunit maaring makaramdam ng hirap sa paghinga.

Nagbabala din ang opisyal na ito ay lubhang nakakahawa kung kaya’t payo nito sa publiko na ugaliing komunsulta sa doctor kung makakaramdan ng sakit sa katawan dalawa hanggang tatlong araw. VC- RABAYA 3 Si IPHO Head Dr. Eva Rabaya. Ugaliin din maging malinis sa katawan tulad ng paghugas ng kamay, magsuot ng mask at iwasan ang pakikipag-kamay.

Mount Apo trekking sa Kidapawan City, muling bubuksan sa mga climber sa darating na Semana Santa

Muling bubuksan para sa mga trekkers ang Mount Apo sa darating Semana Santa. Ito ang kinumpirma ni Joey Recimilla, ang City Tourism and Investment Promotion Officer sa Radyo Bida.

Paaakyatan ang bundok mula buwan ng Marso hanggang Abril, pero nilinaw ng opisyal na kontrolado ang bilang ng mga climbers na papayagang makiisa sa taunang Holy Week climb.

Nasa 50 mga trekkers lang ang papayagan kada araw at kailangan ding nakapag rehistro sila sa mga accredited travel and tour agency sa lungsod ang mga turista, mapa lokal man o mga dayuhan. Sasailalim din muna sila sa orientation kung saan ipapaalala sa mga ito ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag nasa bundok apo na ang mga ito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakalat ng mga basura at ang paliligo sa Lake Venado.

Kailangan ding dala ng climber ang mga basura niya pababa bago siya payagang makalabas ng exit points sa lahat ng mga trails ng Kidapawan City.

Sa nakaraang 2019, dalawang beses na naudlot ang pagpapaakyat sa Mount Apo dahil sa naganap na sunog at ang mga serye ng paglindol. Sinabi ni Recimilla na na sa taong 2019, nakapagtala ng zero visitors ang Mount Apo.

Bagong Fire marshal ng Bureau of Fire Protection o BFP, suportado ng City LGU ang kaniyang magiging programa sa lunsgod

Full support ang maaasahan ng bagong Fire Marshal ng Kidapawan City mula sa City Government. Ito ay matapos personal na makausap ni City Mayor Joseph Evangelista si F/CINsp Leilani Bangelis ang bagong pinuno ng Bureau of Fire Protection ng Kidapawan City.

Sa kanilang pag-uusap, ibibigay ng City Government ang kinakailangang suporta sa BFP sa magpapatupad ng mandato nito. Dagdag pa ng alkalde, kinakailangan din para sa post-earthquake rehabilitation efforts ng City Government ang kooperasyon ng BFP sa pagpapatupad ng mga proyekto para manumbalik na sa normal ang kabuhayan ng apektadong mamamayan kasabay ng pagsasaayos ng mga nasirang imprastraktura at komunidad.

Una ng naglingkod bilang Fire Marshal ng Surallah South Cotabato si Bangelis bago madestino sa Kidapawan City. Papalitan niya si outgoing City Fire Marshal F/CInsp Marjorie Resurreccion na siyang bagong pinuno ng BFP ng Carmen, North Cotabato

39th IB ng Philippine Army na nakabase sa Makilala, North Cotabato, may bagong commanding officer

Pormal nang umupo bilang bagong commander ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army si Lt Col. Geoffrey Carandang kahapon ng umaga. Pinalitan nito si Lt. Col Rhodjun Rosales na umupo bilang battalion commander noong Enero ng taong 2018.

Sa ginawang change of command ceremony, ibinida ni Rosales ang kanyang mga naging accomplishment sa loob ng dalawang taon. Isa sa mga ito ay ang pagbuwag sa mga guerilla front at pulang bagani command sa ilalim ng kanilang area of responsibility.

Kabilang din dito ang mga nailunsad na mga combat operations sa ilalim ng kanilang focus military operations kung saan nagresulta sa pagka aresto ng ilang mga guerilla front commanders at ilang mga lider ng Communist Terrorist Group. Ibinida rin ng opisyal ang pagka-aresto sa isang Guerilla Front Secretary sa pamamagitan ng kanilang Special Intelligence Operation na naging dahilan upang matigil ang kanilang extortion activities.

Habang sa kanilang Civil Military Operations, maraming barangay rin ang kanilang nabuwag mula sa pagiging NPA-affected areas. Samantala, dagdag pa ni Rosales na malaki rin ang naging papel ng militar sa ilalim ng kanilang Rescue and Relief Operations lalo na nitong nagdaang kalamidad partikular ang tumamang lindol sa North Cotabato.

Samantala, naging hamon naman kay Lt.Col Carandang ang pagpapatuloy nito sa mga naiwang legasiya ni Rosales.

Nabatid na nagmula si Carandang sa 10th Infantry Division na nakabase sa Camp General Manuel T. Yan sa Barangay Tuburan, Mawab, Compostela Valley kung saan ililipat si Rosales bilang assistant Chief of Staff for Intelligence. Panauhing pandangal sa change of command si 10th ID commander Major General Reuben Basiao. NDBC BIDA BALITA

City health officer ng Gensan may panawagan sa publiko matapos mabulaanan ang suspected case ng novel coronavirus sa nasabing lungsod

Iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa novel corona virus para hindi magdulot ng pangamba sa publiko.

Ito ang apela sa mga mamamayan ni General Santos Acting City Health Officer Dr. Rochelle Oco. Ipinahayag ito ni Oco matapos pabulaanan ang mga mensahe na kumalat sa social media na iniimbestigahan sa isang ospital sa Gensan ang suspected na kaso ng nCOV virus.

Binigyan diin ni Oco na nanatili pa ring ligtas sa nCOV ang Gensan at walang tao na iniimbestigahan ang city health office dahil sa nasabing karamdaman.

Ayon kay Oco dapat lamang paniwalaan ng publiko ang mga update sa mga social media account ng City Public Information Office at city Health Office.

Sa isang public advisory, nilinaw naman ng management ng St. Elizabeth Hospital sa Gensan na wala silang pasyente na itinuturing na peson under investigation o PUI dahil sa coronavirus.

Sa halip pinayuhan ng mga ito ang mga mamamayan ng Gensan na galing sa Wuhan City at Hubie Province sa China o nagkaroon ng contact sa sinumang galing sa nasabing mga lugar na magpakonsulta sa mga doctor.

Gayunpaman tiniyak din ng ospital na mariin nilang susundin ang mga panuntunan para mapangalagaan ang kapakanan ng mga pasyenteng may coronavirus na maaring dalhin sa kanila.

Fogging operation dahil sa dumadaming Chikungunya cases ipinatupad ng lokal na pamahalaan sa Tampakan, South Cotabato

Nagpatupad ng fogging operation ang municipal disaster risk reduction and management council o MDRRMC ng Tampakan,South Cotabato para mapigilan ang pagdami ng kaso ng Chikungunya sa nasabing bayan.

Ayon kay Tampakan MDRRM Officer Stela Pascua ang mahigit apatnapung kaso ng Chikungunya ay naitala ng municipal health office sa Purok 3 at 4 ng Barangay Maltana sa nasabing bayan.

Sinabi ni Pascua na para matiyak na mapigilan ang pagkalat ng nasabing karamdaman nagsasagawa din sila ng fogging operation sa karatig purok.

Ayon kay Pascua Disyembre pa noong nakaraang taon ay may ilang kaso na ng Chikungunya ang kanilang namonitor sa Tampakan.

Ito ayon kay Pascua ay unti unting dumami ngayon Enero kaya nagdesisyon ang lokal na pamahalaan na magsagawa ng fogging operation. Paliwanag ni Pascua ang Chikungunya ay isa ring uri ng mosquito-borne disease o sakit na sanhi rin ng lamok na namumuhay sa mga stagnant water at sagingan na malawak sa Barangay Maltana.

Tulad ng dengue mga sintomas din ng Chikungunya ang pagkakaroon ng rashes, mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo.

Pinaka-prominenteng sintomas nito ayon kay Pascua na kadalasan ay lumabas pagkalipas ng tatlong araw ang panghihina at pananakit ng joints o kasu-kasuan.

Pero nilinaw ni Pascua na hindi kasing mapanganib ng dengue ang Chikungunya. Sa katunayan ayon kay Pascua ang mga nagkasakit ng Chikungunya sa Tampakan ay nagagamot na sa kanila pa lamang municipal health office.

Nananawagan din si Pascua sa mga mamamayan ng Tampakan na para masawata ang mga lamok na nagdadala ng Chikungunya virus, panatilihin ang kalinisan sa kapaligaran.

PNP South Cotabato may grupo nang sinusundan sa pagdukot sa nakaligtas na OIC Manager ng KAPA sa Alabel, Sarangani

Nakatutok ngayon ang imbestigasyon ng mga pulis sa dalawang grupo na dumukot sa nakaligtas na OIC manager ng Kabus Padatuon o KAPA Ministry International sa Alabel, Sarangani Province.

Ito ay ayon kay South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jimuel Siason. Ayon kay Siason nakipag negosasyon ang biktimang si Remely Iral sa isang grupo na ibalik ang kanilang investment sa KAPA. Pero isang araw bago ito nangyari, tinambangan na si Iral at dinukot sa General Santos City noong January 23.

Ayon kay Siason ang pagdukot kay Iral ay maari ring kagagawan ng isa pang grupo na nawalan na ng pagasa matapos pangakuan na maibalik din ang kanilang investment.

Ito rin ang dahilan kung bakit ayon kay Siason mariing minomonitor ngayon ng PNP ang mga opisyal ng mga investment scheme na may hawak na pera at nangakong maibabalik ang investment ng kanilang mga myembro.

Kaya payo ni Siason sa mga naloko ng investment scheme magsampa ng kaso sa korte. Mahalaga ito ayon kay Siason dahil kahit papaano ay may makukuha pa rin ang mga ito sakali mang dumating araw na ipagutos ng korte na ibabalik ang kanilang pera.

Matatandaan na ang biktimang si Iral ay tadtad ng saksak at duguan na na-rescue sa pineapple plantation sa Barangay Kablon, Tupi, kamakalawa ng madaling araw. Siya ay gwardyado ngayon sa isang pribadong ospital sa Koronadal City.

Bata patay sa rabies sa South Cotabato, ayon sa Disease Surveillance Officer ng lalawigan

Tinukoy ni Disease Surveillance Officer Cecille Lorenzo ang nasawi dahil sa rabies sa South Cotabato ngayong taon na isang apat na taong gulang na bata.

Ang biktima ay nakatira sa barangay Mongokayo bayan ng Tboli. Ayon kay Lorenzo sa halip na dalhin sa ospital para mabigyan ng anti rabies, ang batang biktima ay ipina-tandok lamang ng kanyang mga magulang.

Ito ay isang uri ng tradisyunal na paggamot na gumagamit sa sungay ng kalabaw sa pagtanggal umano ng rabies sa katawan ng taong nakagawat ng hayop na may rabies. Kaya panawagan ni Lorenzo sa mga mamamayan na nakagat o nakalmot ng hayop na rabies tulad ng mga aso at pusa agad na pumunta sa animal bite center para magamot.

Matatagpuan ang mga animal bite center sa South Cotabato Provincial Hopstal at ilang mga pribadong ospital sa lalawigan. Binigyan diin ni Lorenzo na tanging anti-rabies lamang ang gamot at tugon sa pagakalat ng rabies

Vaccination rate sa ikalawang round ng Sabayang Patak Kontra Polio sa South Cotabato tumaas,

Abot na sa mahigit 100 thousand o 90 percent sa target na mga bata ang nabigyan ng bakuna sa unang walong araw ng ikalawang round ng Sabayang Patak Kontra Polio sa lalawigan ng South Cotabato.

Ipinahayag ito ni National Immunization Program Manager Genesis Navales. Ayon kay Navales, mas mataas ito kumpara sa mga nabigyan ng bakuna sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sinabi ni Navales na nakatulong sa pagdami ng mga batang nabigyan ng oral polio vaccine ang mga bagong istratehiya na kanilang ipinatupad sa lalawigan.

Kalakip sa mga ito ayon kay Navales ang pagdagdag ng mga personnel na magsagawa ng polio vaccination. Ayon kay Navales nakapagtala ng pinakamataas na immunization rate na 98 percent sa target na mahigit limang libong mga bata ang bayan ng Norala. Nakapagtala din ng mahigit sa 95 percent accomplishment rate ang mga bayan ng Banga, Surallah, at Sto. Nino.

Habang ang ibang mga bayan naman ayon kay Navales ay mayroong 80 percent vaccination rate. Kaugnay nito, umapela si Navales sa mga magulang na huwag magatubling pabakunahan kontra polio ang kanilang mga anak na nasa limang taong gulang pababa. Matatandaan na nagiikot ngayon sa lalawigan ang mahigit dalawang libong mga health personnel para mamigay ng bakuna laban sa sakit na Polio.

NATIONAL NEWS………………….

IPINAGMALAKI ng PNP-Integrated Monitoring and Enforcement Group o IMEG na umakyat sa 18 porsyento ang bilang ng mga pulis na kanilang nahuli nuong 2019 kumpara noong 2018.

Base sa datos na inilabas ng PNP IMEG, umabot sa 52 ang mga pulis na naaresto noong 2019, tumaas ito kung ikukumpara sa 44 na mga pulis na hinuli noong 2018.

Ayon kay PNP IMEG spokesperson Capt. Mae Ann Cunanan, pito sa mga naaresto ay mga Police Commissioned Officer habang 43 naman sa mga ito ay Police Non-Commissioned Officers.

Pinakamarami sa mga nahuli ay mga pulis na nakatalaga sa National Capital Region Police Office at Police Regional Office-3.

Simula 2017, nasa 147 rogue cops na ang naaresto ng IMEG.

Sa kabilang dako naman, maaapektuhan ang disaster response ng bansa kapag natuloy ang nais ni Pangulong Duterte na i-terminate ang Visiting Forces Agreement o VFA dahil malaki ang naitutulong ng bansang Amerika sa atin bansa.

Ayon kay House Committee on National Defense Senior Vice Chairperson Ruffy Biazon, halimbawa na lamang ng tulong na ipinaabot ng Amerika ay ang ayuda sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda.

Malaki rin umano ang nakukuhang tulong ng bansa sa defense ang security at mga defense strategy.