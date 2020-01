NDBC BIDA BALITA (Jan. 7, 2020)

7:00 AM

HEADLINES:

1. Isa pang akusado sa Maguindanao massacre, arestado sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

2. Halos isang libong mga mag-aaral sa isang barangay sa Mlang, North Cotabato, balik eskwela na sa mga temporary learning center

3. South Cotabato Provincial Health Office, nananawagan sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak sa ikalawang round ng massive polio vaccination sa lalawigan.

4. P. Duterte, nais magpatawag ng special session sa Kongreso para talakayin ang tensyon sa Middle East

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NADAKIP ng pulisya ang isa sa 80 convicts ng Maguindanao massacre case kahapon ng umaga sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

Kinilala ni PNP BARMM Director, Police Brig. Gen. Marni Marcos ang nahuling akusado na si Faisal Dimaukom alyas Kagi Faizal.

Ayon kay Marcos, bandang alas singko ng umaga

Kahapon ang ikasa ng Regional Intelligence Division at Regional Mobile Force Battalion 14 ang operasyon laban kay Dimaukom sa Barangay Kabengi, Datu Saudi Ampatuan.

Nakuha naman mula kay Dimaukom ang isang fragmentation hand grenade.

Si Dimaukom ay nasa kustodiya ngayon ng Parang PNP.

Tiniyak naman ni Marcos na paiigtingin pa nila ang kanilang intelligence gathering at operasyon para mahuli ang iba pang mga convicted sa Maguindanao massacre case.

Una nang ipinagutos ni PNP Officer-in-Charge Police Lt.Gen. Archie Gamboa ang pagtugis sa mga convict ng Maguindanao massacre case matapos na mahatulang guilty ang mga ito ni Quezon City Judge Jocelyn Solis-Reyes.

-0-

SINUMULAN ng isalang sa pagdinig ang mga mosyon na inihain ng Ampatuan massacre convicts sa Quezon City Regional Trial Court.

May kinalaman ito sa hirit ni dating ARMM Gov. Zaldy Ampatuan na mailipat siya sa infirmary facility ng New Bilibid Prisons.

Habang may hiwalay ding mga mosyon sina Anwar Ampatuan, Sr., dalawa nitong anak at Police Col. Bahnarin Kamaong.

Sa hirit ni Kamaong, nais niyang malinawan ang pagkakasama ng pangalan sa acquitted at sa listahan ng mga convicted.

Dahil dito, hinihingan ng panig ng hukuman ang prosekusyon hinggil sa mga kahilingan ng masacre convicts.

-0-

Local………………..

Aretado ang isang ginang matapos na magtangkang magnakaw sa isang mall sa Gov. Gutierrez Avenue, Cotabato City.

Kinilala lamang ang babaeng suspek sa pangalang MARLENE, nasa hustong gulang, at taga Barangay Bagua Mother ng lungsod.

Ayon sa Security Guard na naka talaga sa grocery section ng mall, pasado alas tres ng hapon nang mapansin nito si Andog na nangunguha ng ilang paninda saka palihim na isinisilid sa kanyang damit.

Nagmamadali umanong lumabas ang ginang ngunit mabilis itong hinarang ng bantay at saka sinita.

Doon na nakuha mula kay Ando gang ninakaw niyang items na umaabot sa mahigit dalawang libong piso ang halaga.

Kalaboso na ang suspek at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya.

-0-

ARESTADO ang dalawang mga miyembro umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa operasyon ng mga otoridad sa UN Avenue, Ermita, Maynila.

Ayon kay National Capital Region Police Office chief Police Brig. Gen. Debold Sinas, nakilala ang mga suspek na sina Remedios Habin Villojan, 52 anyos at Alvin Gadin, 32.

Naharang ng mga miyembro ng Regional Operations Unit ang van kung saan sakay ang dalawa.

Sinubukan pa umanong manlaban ng mga ito ngunit hindi nagtagumpay ang mga ito laban sa pwersa ng mga pulis at tuluyang sumuko.

Sa ngayon ay nagsasagawa na ng follow-up operations ang mga otoridad para maaresto ang iba pang mga miyembro ng BIFF na umano ay nasa Maynila.

Nakuha naman mula kay Villojan at Gadin ang mga hindi pa natukoy na uri ng pampasabog.

Kaya nakatakda silang sampahan ng kasong illegal possession of explosive devices.

-0-

Seminar ng mga tricycle driver at operator sa Kidapawan City, inilunsad simula kahapon

Nagsimula na kahapon araw ng lunes ang taunang seminar ng mga drayber at operator ng tricycle sa Kidapawan City.

Ayon kay TMU Head Rey Manar, isinagawa ang aktibidad sa City Pavilion at ipatutupad ang skedyul bawat ruta. Kabilang sa magiging laman ng kanilang seminar ang paalala na dapat sumunod sa mga batas trapiko na ipinatutupad ng LGU bago din e- renew ang kanilang prangkisa.

Matatandaang bumuo na ng ahesnya ang TMU- Kidapawan na adjudication board na siyang tututok sa mga reklamo o hinaing ng mga commuters sa lungsod. Ito matapos na marami na rin ang mga natatanggap na reklamo laban sa mga tricycle drivers dahil sa pamimili ng mga pasahero at hindi pagbibigay ng tamang sukli.

Dadalo din sa nasabing seminar ang representante mula sa Committee on Transportation, PNP, TMU, Business Licensing at City Treasurer’s Office. Pagkatapos ng seminar ay sasailalim sa inspeksyon ang bawat tricycle upang malaman kung dapat itong bumiyahe.

Samantala aminado naman ni City Councilor Ruby Padilla- Sison ang may hawak ng committee on Transportation na may tricycle drivers na pasaway at meron din namang sumunod sa batas.

Dahilan kung bakit bago ibigay ang renewal ng kanilang prangkisa ay sasailalim muna sa seminar upang muling ipaalala at ipaintindi sa kanila. Kadalasan din anya sa mga dahilan ng drivers kung bakit minsan tinatanggihan nila ang mga pasahero ay dahil sa malayo at mahal ang gasolina.

-0-

Basic Occupational Safety and Health Seminar ng DOLE 12, isinasagawa na rin ngayon sa Kidapawan City simula kahapon

Nagsimula na kahapon ang Basic Occupational Safety and Health Seminar na isinagawa sa Farmhouse Barangay Binoligan, Kidapawan City.

Ayon kay DOLE North Cotabato Provincial Director Marjorie Latoja, ang pagsasanay ay nagsimula kahapon at magtatapos naman sa January 10 araw ng biyernes.

Ito ay base sa Department order 198 sa bawat mga establishmento na magkaroon ng isang safety officer at mapalakas pa ang implementasyon ng nasabing department order.

Ang bawat partisipante ay sasailalim sa limang araw na seminar at pagkatapos ng kanilang pagsasanay na pangangasiwaan ng COSHEMAP ay magkakaroon sila ng eksaminasyon bago maging ganap na safety officer 2 kung maipasa ang naturang pagsusulit.

Ito ay magagamit kapag may disgrasya gawa man ng tao o natural na kalamidad sa kanilang mga tinatrabahuan.

-0-

Oplan Iwas Paputok, naging epektibo ayon sa gobernadora ng North Cotabato

Naging mayapa sa pangkalahatan ang pagdiriwang ng holiday season sa lalawigan ng North Cotabato.

Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pasasalamat sa lahat ng mamamayan ng probinsya si North Cotabato Governor Nancy Catamco sa mapayapang pagdiriwang sa pasko at pagsalubong sa taon.

Sinabi ng Gobernadora na labis niyang ikinagalak ang kooperasyon ng mamamayan upang masigurong mapayapa at masayang maipagdiwang ng bawat pamilya ang pasko at bagong taon.

Ayon kay Catamcio na naging susi nito ang epektibong kampanya na "Oplan Iwas Paputok" na inulinsad ng Cotabato Police Provincial Office at mga lokal na pamahalaan katuwang ang iba pang ahensiya ng gobyerno lalo na ang DOH.

Matatandaan na sa inilabas na report ni Integrated Provincial Health Office o IPHO North Cotabato, abot na sa 18 katao ang naitalang biktima ng fire-cracker related injury sa buong lalawigan.

Ang lungsod naman ng Kidapawan ang may pinakamataas na kaso na nakapagtala ng siyam, habang tatlo naman ang biktima sa Tulunan at Mlang, at mag tig-iisang kaso ang mga bayan ng Aleosan, Midsayap at Pikit.

Isa naman ang nabiktima ng stray bullet sa bayan ng Pikit habang isang kaso naman ng idiscriminate firing o ligaw na bala ang naitala sa Kidapawan City.

Samantala, sinabi naman ni Catamco, ang kooperasyon na ipinamalas ng mga mamamayan ay hudyat ng matibay na pakikiisa at tiwala sa kanyang administrasyon.

Umaasa naman ang gobernadora na ganap nang maging zero firecracker related injuries ang North Cotabato tuwing holiday season sa susunod na mga taon.

-0-

Halos isang libo na mga mag-aaral sa isang Barangay sa Mlang, North Cotabato, balik eskwela na sa temporary learning centers

Kahit nangamba nagbalik skwela na ang nasa 870 mga mag aaral ng Nueva vida National High School sa bayan ng Mlang Cotabato nitong araw ng Lunes. Pero sa halip na sa mga classrooms sila papasok, sa mga temporary learning centers muna pumasok ang mga mag aaral mula grade 7 hanggang grade 12.

Wala na kasing mga classrooms at halos lahat ng mga silid aralan sa nasabing paaralan ay hindi na maaari pang gamitin matapos na ideneklara itong delikado ng Municipal Engineering Office. Kaya ang mga mag aaral, nagtitiis sa mainit at madilim na mga temporary learning shelters.

Sa katunayan, hinati na ang mga mag aaral. Ang mga grade 7 hanggang 9 sa gilid muna ng Barangay Hall nagka klase. Habang ang mga grade 10 hanggang senior highschool ay sa likod ng mga inabandonang mga gusali sa mismong paaralan.

Ayon sa principal, titiisan nila ang sitwasyon dahil kailangang maipagpapatuloy ng mga bata ang kanilang pag aaral.

Pero asahan na raw na kahalintulad na sitwasyon parin ang madadatnan ng mga bata sa susunod na school year dahil said na umano ang pondo ng DepEd para mapagawan sila ng mga bagong classrooms. Matatandaan na isa ang Nuevabida National High School sa mga lubhang naapektuhan nang tumama ang mga malalakas na mga lindol nong oktubre.

-0-

Ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, tumulong sa pagbunot ng mga marijuana plants sa Datu Montawal Maguindanao

Tumulong ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pagsira at pagbunot ng isang plantasyon ng marijuana sa Datu Montawal Maguindanao.

Nanguna sa pagsira sa libu-libong puno ng marijuana si Hadji Abdullah Hamsa alyas Kumander Transiver ng 128th Base Command ng MILF sa hangganan ng Barangay Dungguan, Datu Montawal at Pagalungan, Maguindanao Agad nila itong tinurn-over ang mga puno ng Marijuana sa Datu Montawal PNP, 7th Infantry Battalion Philippine Army, 602n Brigade, MILF Adjag, PDEA-BARMM, OPAPP at ni Dunguan Barangay Chairman Safrullah Buday Alhaj.

Mismong mga sibilyan ang nagbigay ng impormasyon sa MILF at mga opisyal ng Barangay sa plantasyon ng marijuana. Maliban sa mga fully grown marijuana plants may mga binhi rin na handa na sanang itanim ang narekober. Una nang pinaigting pa ng LG U-Datu Montawal, katuwang ang militar, pulisya, PDEA-BARMM at MILF ang kampanya laban sa ipinagbabawal na droga.

-0-

Magsasaka, sugatan sa pamamail sa Tulunan, North Cotabato

Maswerteng nakaligtas ang isang magsasaka matapos paulanan ng bala sa Purok 5, Dungos, Tulunan, North Cotabato alas kwatro ng hapon kahapon. Kinilala ni Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat ang biktima na si Alvin Buna, nasa hustong gulang, may asawa at isang magsasaka na residente ng Brgy. Dungos, Tulunan, Cotabato.

Habang kinilala naman ang mga suspek na sina Jun, Cuyapon, nasa hustong gulang, may asawa, magsasaka; Text Manticayan, nasa hustong gulang, may asawa, magsasaka; at Tores Lumabao alyas pulis, may asawa, magsasaka na lahat ay residente ng barangay Dungos, Tulunan, Cotabato.

Sa ulat ng Tulunan PNP, habang binabaybay ng biktimang si Buna ang daan papunta sa barangay Dungos sakay ng kanyang Hyundai Sedan type service, na may license plate LDG 837, kulay gray at nang makarating sa pinangyarihan ng krimen partikular sa Purok Singko ng nabanggit na barangay ay dito na ito pinagbabaril ng mga suspek pero maswerte namang nakaligtas ang biktima.

Dagdag pa sa ulat ng PNP, na ang isa sa mga suspek na positibong kinilala ng biktima na si Tores Lumabao alyas pulis, ay siyang responsable sa pagnanakaw ng motorsiklo alas dos ng hapon kahapon din sa Brgy. Tambac, Tulunan habang si Text Manticayan ay isang miyembro ng MILF lost command.

Inihahanda na ang kasong frustrated murder laban sa tatlong mga suspek at karagdagang kaso ng carnapping labang kay Tores Lumabao. Lang conflict naman ang tinatanaw ng anggulo ng PNP sa nangyaring krimen. NDBC BIDA BALITA

-0-

Sinimulan ng gawin ng Makilala LGU at ng Barangay Council ang bagong daan na maaring daanan ng mga residenteng babalik sa Barangay Bato sa Makilala North Cotabato.

Matatandaan na natabunan ng makapal na lupa ang kanilang dating daanan papasok sa naturang Barangay matapos na gumuho ang bahagi ng bundok dahil sa magkasunod na lindol. Tatahakin ng naturang bagong daan ang Barangay Malabuan at bago makarating sa Barangay Luayon.

Nabatid na sa ngayon ay pinagtutulungan ng maibalik ang mga nasirang imprastraktura sa Barangay kagaya ng daan at isusunod naman ang tubig at kuryente. Nito lang sabado nang pulongin ni Barangay Chairman Solociano Manggi ang mga residente dahil ang iilan umano sa kanila ang gusto ng bumalik sa kanilang mga bahay sa lugar.

Sa ngayon kasi ay nanatili parin sa Evacuation Center sa loob ng Bulakanon Elementary School ang abot sa 370 mga pamilya. Pero sa naging pagpupulong ng LGU kasama ang Barangay Council ng Barangay Bato ay nilinaw na hindi pa pwedeng pabalikan ang lugar dahil napabilang ito sa tatlong mga barangay na idineklarang "No Dwelling Zone".

Ayon kay Municipal Administrator Sheryl Orbita, simula January 20 ay ililipat na sa kanilang temporary Shelter na ipinatayo ng Philipinne Army sa Barangay Luna Norte ang mga Evacuees ng Barangay Bato na sa kasalukuyang ay nasa Bulacanon Elementary School.

Babalik lang aniya sila sa kanilang barangay tuwing umaga para sa kanilang hanap buhay pero kailangan din nilang bumalik tuwing hapon sa mga evacuation camps. Kahapon ay muling binisita ng news team ng Radyo Bida ang barangay gamit ang bagong gawang daan pero hindi pa ito tapos dahilan para lakarin nalang ang natitirang kilometro bago marating ang lugar.

Namataan ng News Team ang isang mag-asawa na malapit lang ang bahay sa gumuhong bundok. Aniya, umuuwi nalang anila sila tuwing umaga para balikan ang kanilang hanap buhay para may pang gastos araw-araw. Hindi narin aniya naging maganda sa kalusugan ang pagtira nila sa Evacuation center kayat kagustohan nilang balikan ang kanilang tirahan.

Kinumpirma rin nito sa Radyo Bida na apat na mga bahay ang natabunan ng lupa kasagsagan ng landslide at apat katao rin ang nalibing na buhay kabilang na dito ang kanyang pamangkin. Mapanganib rin ang pagpunta sa landslide area dahil sa maputik at baka lumubog ang katawan ng tao kung susubukin nitong tumawid.

-0-

Turismo pauunlarin pang lalo ng lokal na pamahalaan sa Koronadal City

Pasisiglahin pang lalo ng lokal na pamahalaan ng Koronadal ang turismo sa pamamagitan ng pag-develop g mga tourist destination sa lungsod. Ipinahayag ito ni Koronadal City Mayor Eliordo Ogena. Ayon kay Ogena tututukan ng Koronadal LGU ang pagpapaunlad pa sa Si-ok falls sa Barangay Mabini at Mambucal Hot Spring sa Barangay Mabucal.

Pagagandahin din ng LGU ang El Gawel Resort sa Barangay Saravia. Ayon kay Ogena gagawin ding pangunahing tourist attraction sa Koronadal City ang Indigenous Peoples Community sa Barangay Assumption. Layun nito na kilalanin ang mga IP sa lugar bilang mga unang nanirahan o settlers sa Koronadal.

Ipinahayag ng alkalde na ang Assumption ay natatanging barangay sa Koronadal na karamihan sa mga naninirahan ay kabilang sa tribung B’laan. Voice Clip…Si Koronadal Mayor Eliordo Ogena

-0-

Provincial Health officer nananawagan sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak bilang pinaghahanda sa ang ikalawang round ng polio vaccination sa South Cotabato

Naghahanda na sa ikalawang bugso ng malawakang polio vaccination ang Integrated Provincial Health Office o IPHP South Cotabato. Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Health officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Ayon kay Aturdido ang second round ng polio vaccination ay gaganapin sa January 20 hanggang February 2.

Kaugnay nito, nananawagan si Aturdido sa mga magulang na may mga anak na nabakunahan sa unang round ng polio vaccination na muling pabakunahan ang mga ito. Ayon kay Aturdido target ng IPHO na mabigyan ng oral polio vaccine sa second round ng polio vaccination ang 95 percent na mga nasa zero hanggang 5 years old na mga bata sa South Cotabato.

Matatandaan na sa unang round ng Polio vaccination noong nakaraang taon, abot lamang sa 93 percent na mga bata na nasa kanilang target ang nabigyan ng oral polio vaccine sa South Cotabato. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Aturdido, kailangan ng IPHO ang tulong ng lahat ng mga magulang para sa ikatatagumpay ng nasabing programa.

-0-

Tranport modernization program sa Gensan pinuri ng LTFRB Chairman

Nangunguna sa pagpapatupad ng public transport modernization ang General Santos city kaya ito pinuri ni Land Trandportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Lagra.

Ayon kay Lagra ang transport plan ng Gensan LGU ay naayon din sa mga programa ng national government. Ito ay ang pagbibigay ang proteksyon sa interes ng mga local transport sectors at commuters. Ayon kay Lagra hindi madali at malaking hamon sa mga LGU ang modernisasyon sa public transport. Kaya kailangan ng nasabing programa ang suporta ng lahat ng sektor.

Matatandaan na ang Gensan ang unang LGU sa bansa na nakakumpleto ng Local Public Transport Route Plan o LTPRP. Ang LTPRP ay isa sa mga requirement ng pamahalaan sa modernization program ng mga PUV.

Ang Gensan LGU ay may subsidy program din sa ilalim ng Barangay Entrepreneur Support and Trust Ordinance. Ito ay mapapakinabangan ng mga local transport cooperatives na maapektuhan ng PUV modernization. Sakop din ng programa ang pagsasanay sa mga driver at transport operators sa pamamahala ng mga kooperatiba.

Tiniyak naman ni Gensan City Administrator Atty. Arnel Zapatos ang suporta ng lokal na pamahalaaan ng Gensan sa PUV modernization program. Sinabi ni Zapatos na ipatatawag nila para sa Transport Operators and Drivers o Toda Summit ngayong Enero ang mga stakeholders sa transport industry sa Gensan.

-0-

Alkalde nagpaliwanag sa temporaryong pagpapasara ng Lake Holon sa T’boli, South Cotabato

Bawal muna sa mga turista na umakyat sa Lake Holon, sa T’boli,South Cotabato simula kahapon January 6. Ito ay ayon kay T’boli Mayor Dibu Tuan. Layon nito ayon kay Tuan na mabigyan daan ang taunang rehabilitasyon ng mga pasilidad sa nasabing tourist destination.

Ayon kay Tuan kailangan ding isailalim sa refresher course ang kanilang mga frontline personnel. Ito ay bukod pa sa pagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng Biodiversity Assessment sa lugar.

Magtatagal naman ang temporaryong pagpapasara sa Lake Holon sa March 14,2020. Ang Lake Holon na matatagpuan sa Mt. Melebingoy sa Barangay Salacafe, T’boli, ay isa sa mga pangunahing tourist attraction sa lalawigan ng South Cotabato.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Iminungkahi ni Pangulong Duterte sa Kongreso na magsagawa ng special session para talakayin ang tensyon sa Middle East.

Sinabi ng pangulo na nais niyang magkaroon ng standby fund na magagamit sakaling kailanganing pauwiin ang OFWs sa Iran.

Nag-aalala kasi ang pangulo sa posibleng kahinatnan ng mga Pinoy bunsod ng lumalalang iringan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.

Sa kabilang dako, tuluyan nang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon para payagan ang same-sex marriage sa bansa.

Sa resolusyong may petsang December 10, pinagtibay ng en banc ang pagbasura sa motion for reconsideration na nais baliktarin ang naunang desisyon.

Iginiit ng Kataastaasang Hukuman na walang makabuluhang argumento na naidiga para baliktarin ang desisyon.

Sa iba pang balita, pinalawig ng Department of Health ang Sabayang Patak Kontra Polio sa National Capital Region at Mindanao hanggang sa Abril.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kailangan ng pakikiisa ng lahat ng ahensya ng gobyerno, local government units, partners at local health workers para tuluyang matapos ang outbreak sa bansa.