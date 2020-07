NDBC BIDA BALITA (July 1, 2020)

NEWSCAST

1.COVID RESTRICTIONS sa mga tindahan at malls sa Koronadal, inalis na

2.COTABATO CITY, zero Covid-19 case na, ayon sa city health office

3. WALANG BAGONG kaso ng Covid-19 sa Soccsksargen region kahapon, ayon sa DOH-12

4. MODIFIED GENERAL Community Quarantine, extended muli sa Cotabato Province

5. MAG-INA, patay sa sunog na naganap sa Pagadian City

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

MAGANDANG BALITA AT SANA TULOY TULOY NA.

Negatibo na sa coronavirus ang isang 32-year-old na babae sa Cotabato City at siya ay umalis na sa Ligtas Covid center kahapon.

Dahil dito, sa 15 positive case sa Cotabato, 15 din ang nag-negative, ayon kay city health officer Dr. Meyasser Patadon. Zero Covid-death din ang Cotabato City.

Pinakahuling nag-positibo sa virus sa Cotabato City ay noong June 16.

Sa kanyang pahayag sa social media, labis ang pasasalamat ni Cotabto City Mayor Cynthia Sayadi.

Aniya, napagtagumpayan ng lungsod isang laban na noong una ay halos hindi natin alam kung paano salubungin. Dumating pa sa puntong halos araw araw ay may naidadagdag sa listahan ng mga nagpositibo sa virus.

Kasabay ng kanyang pag saludo sa mga frontliner, pinasalamatan ni Guiani ang Cotabatenio sa pagsuporta sa local government sa kampanya kontra Covid.

Sabi ni Mayor Sayadi sa mga Cotabateño, hindi pa dito nagtatapos ang laban at sana ay gawin na ng bawat taga lungsod sa pang-araw araw na buhay ang pagsusuot ng face mask, ang social distancing, ang madalas na paghugas ng mga kamay, at ang pagpapanatili ng kalinisan ng paligid.

LOCAL…

Sa isang kalatas, sinabi Deparment of Health o DOH-12 spokesperson Arjohn Gangoso na walang panibagong kaso ng positibo sa Covid sa Soccsksasrgen region hanggang kahapon.

SA BARMM, meorn na ngayong 126 confirmed case matapos maitala sa Basilan ang tatlong nagpositibo, kabilang ang isang frontliner.

Hangggang kagabi, abot na sa 59 ang admitted sa ibat-ibang isolation center habang 63 ang naka recover.

Ang Tawi-Tawi ay nananatiling zero Covid positive.

SA panayam ngayong umaga ng DXMS Radyo Bida kay BARMM Cabinet Secretary at inter-agency task force on Covid spokesperson Asin Pendatun, hiniling sa lahat na gumamit palagi ng sabon sa paghuhugas ng kamay, gumamit ng face masks at social distancing palagi.

SUSUNDUIN ng BARMM READi sa Zamboanga city ang mga parating na Overseas Filipinos mula Sabah, Malaysia ngayong araw.

Kasama ng BARMM READi ang Zamboanga Task Force na mag aabang sa mga darating na ROF.

Sinabi ni BARMM Interior and Local Government Minister Atty. Naguib Sinarimbo na marami sa mga parating na ROF ay uuwi ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.

Tiniyak naman ni Sinarimbo na fully protected ang mga BARMM READi staff na susundo sa naturang mga pauwing Pinoy.

Mahigpit din aniyang susundin ang quaratine protocols para sa mga ROF upang matiyak na ligtas ang mga ito sa Covid 19 at maginf ang kanilang mga uuwiang pamilya.

Local……………………

Umabot sa mahigit 400 kaso ng dengue ang naitala ng Integrated Provincial Health Office o IPHO-Maguindanao mula Enero hanggang ngayon.

Paliwanag ni IPHO-Maguindanao chief Dr. Elizabeth Samama na mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon na kapareha ding mga buwan.

Bagamat mababa ang bilang ng dengue cases, nagpapatuloy pa rin ang paalala ng IPHO-Maguindanao sa publiko ang: Ugaliing linisin ang bubong at alulod ng bahay; suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok; takpan at itaob ang mga lalagyan na maaaring mapag-ipunan ng tubig katulad ng mga balde, bote, basurahan, at gulong.

Dagdag pa rito, palitan din ang tubig at hugasan ng maige sakaling may plorera; makiisa sa nga clean up drive at sa iba pang aktibidad ng barangay para sa kalinisan at huwag magsagawa ng indiscriminate fogging

DAHIL SA COVID-19, wala munang Filipino pilgrims ang papayagang makadalo sa annual hajj sa Mecca, Saudi Arabia.

Sinabi ito ni National Commission on Filipinos o NCMF Bureau of Pilgrimage and Endowment Director Malo Manonggiring.

Si Manonggiring ay nakapanayam ng DXMS Radyo Bida ngayong umaga.

LOCAL...

Isinagawa kahapon ang Municipal Peace and Order Council Meeting sa bayan ng Datu Blah Sinsuat, Maguindanao at naging tampok ang paghahanda ng bayan sa pag-uwi ng mg locally stranded individuals.

Tampok din ang pagkakumpiska ng smuggled cigarettes sa bayan.

Sinabi ni Mayor Marshall Sinsuat na naglaan na siya ng P100,000 pabuya sa sino man ang makapagsumbong sa mga otoridad tungkol sa mga smuggled items na pinapasok sa kanilang bayan.

Samantala, natalakay din sa pagpupulong ang patuloy na pagmonitor sa mga dumating ng Locally Stranded Individuals at Returning OFWs kung saan bago sila ihahatid sa Isolation Facility ng bayan ay kailangan umano nilang marusi at dumaan sa test ng IPHO Maguindanao Hospital.

City Health Office pinagiingat laban sa dengue ang mga mamamayan sa Koronadal

Huwag maging kampante kahit na mas mababa ang dengue cases ngayon sa Koronadal City. Ito ang paalala sa publiko ni Koronadal Acting City Health Officer Dr.Edito Vego sa kabila ng pandemya sa sa COVID-19.

Ayon kay Vego ang Koronadal ay mayroon lamang 85 na dengue cases mula Enero hanggang Hunyo. Ito ayon kay Vego ay nasa 85 percent ding na mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Wala ring binawian ng buhay dahil sa dengue sa Koronadal sa unang anim na buwan ng taong kaslaukyan. Pero binigyan diin ni Vego na kahit na walang dapat ikaalarma ang mga mamamayan sa mababang kaso ng dengue ngayon, kailangan pa rin ng mga ito na magingat para makaiwas sa nasabing karamdaman.

Ayon kay Vego mariin pa ring ipinatutupad ng city government sa 4S Campaign para labanan ang dengue. Ang mga ito ay ang search and destroy mosquito breeding sites, self protection measurers tulad ng pagsusuot ng mahahabang damit, early consultation,at support fogging ospraying sa mga hotspot area. Nananawagan din si Vego sa publiko na sundin ang 4-o’cloc habit.

Ito ang paglilinis o pagsira sa mga lugar na maaring pamahayan ng lamok na nagdadala ng dengue tuwing alas kwatro ng hapon. Ayon kay Vego ito kasi ang oras na aktibo ang mga dengue carrying mosquito.

Movement pass at iba pang restriction sa pagpasok sa mga establismento sa Koronadal, tinanggal na ng lokal na pamahalaan

Pagsunod sa rekomendasyon ng City of Koronadal Task Force Against Covid-19 ang pagtanggal ng restriction sa mga movement pass sa pagpasok sa mga mall, shopping Centers at merkado publiko. Simula ngayong araw, hindi na rin kailangan pa ng mga mamamayan sa karating mga bayan na kumuha ng mayor certification bago makapasok sa lungsod.

Ito ay matapos mapabilang ang Koronadal City sa mga lugar na low risk sa COVID-19 Ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena, kailangan din ng balance approach para sa pagbangon ng ekonomiya ng lungsod na labis na naapektuhan ng krisis sa Covid-19.

Ayon kay Ogena ginagawa din kasi ng lokal na pamahalaan ang lahat para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan Pinaalalahanan din ng alkalde ang publiko na kung wala din lang mahalagang gagawin o bibilhin huwag nang pumunta sa Koronadal.

Ayon sa alkalde ipatutupad pa rin kasi ang first come first serve basis sa papasok sa mga establismento basi naman sa 50 percent capacity limit ng kanilang floor area. Layon nito na mapanatili pa rin ang physical o social distancing.

Bawal pa rin sa mga nasa 21 years old pababa , 60 years old pataas at may malubhang mga karamdaman na lumabas maliban na lamang kung magtrabaho at bumili ng mahahalagang pangangailangan. Ipinahayag din ng alkalde na ipatutupad pa rin ang pagsusuot ng face mask at regular na disinfection, at body temperature check.

Ayon sa alkalde bilang regional center ng region 12 hindi maaring pagbawalan ang mga nais pumasok sa Koronadal, kaya umaaasa din ito ng suporta mula sa business sector Dinagdag din ni Ogena na kung mabibigo ang lokal na pamahalaan na protektahan ang ekonomiya ng lungsod, hindi lamang kalusugan ng mga mamamayan ang sisirain ng COVID-19 kungdi maging ang magandang kinabukasan ng Koronadal.

Training center ipatatayo ng TESDA sa Colombio, Sultan Kudarat

Magkakaroon na ng training center ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Colombio, Sultan Kudarat. Ito ang ipinahayag ni TESDA Secretary Isidro Lapena kasunod ng kanyang pagbisita sa lugar.

Ayon kay Lapena layon ng proyekto na tugunan ang pangangailangan sa training ng mga mamamayan sa Columbio. Prayoridad na makibang dito ang mga benepisyaryo ng Project I-PEACE o Indigenous Peoples Empowered as Agripreneurs Toward Collective End.

Layon ng proyekto na inilunsad sa Barangay Datal Blao, Colombio na gawing food production site ang mga Indigenous People Community. Ayon kay Lapena napagkasunduan nila ni Colombio Mayor Edwin Bermudez na magpatayo ng extension school sa nasabing bayan.

Ito ay para hindi na bumababa sa provincial training center sa Lambayong, Sultan Kudarat ang mga mamamayan ng Columbio. Ibig sabahin nito, hindi na kailangan pa ng mga mamamayan ng Columbio na mamasahe para makarating sa training center.

Napili ng Joint Regional Task Force to End Local communist Armed Conflict o JRTF-ELCAC para maging pilot area ng I-PEACE ang Barangay Datal-blao sa Colombio. Magsisilbi ding training site ng mga magsasaka ang demo farm na sa nasabing barangay.

Monitoring sa umuwing mga mamamayan hinigpitan pa ng health officials sa Sarangani matapos maitala ang ikatlong kaso ng COVID-19 sa lalawigan

Binabantayan ng mariin ng mga otoridad ang mga isolation at quarantine facilities sa Sarangani Province. Layon nito na matiyak na maipapatupad ang “no close contact” protocol sa mga returning Locally Stranded Inviduals o LSIs at returning overseas Filipino o ROF .

Ito ay ayon kay Sarangani Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro. Sinabi ni Alejandro na nasusunod din ng mga health personnel na namamahala sa paguwi ng mga LSIs at ROF ang tamang safety at health measure.

Dinagdag din nito na ang mga LSI at ROF ay deretso agad sa mga isolation center ng pitong mga bayan sa Sarangani. Ito ay pagdating sa mga airport, seaport at transport terminals. Kailangan kasi ng mga LSI at ROF ayon kay Alejandro na sumailalim sa 14-day quarantine.

Ipinahayag ito ni Alejando matapos maitala ang panibagong kaso ng COVID-19 sa Sarangani. Ayon kay Alejandro ang ikatlong COVID-19 patient sa lalawigan ay isang 26 years old na babae mula bayan ng Malapatan.

Siya ay dumating sa lalawigan sakay ng commercial flight mula Maynila noong June 15.

Ayon kay Alejandro stable ang kalagayan ng nasabing pasyente na mariin pa ring minomonitor ng mga health worker sa Sarangani.

Agricultura products mabibili na ng publiko sa Kadiwa ni Ani at Kita Stalls sa DA 12 office sa Koronadal City

Bukas ang Kadiwa ni Ani at Kita Stalls sa harap ng Tanggapan ng Department of Agriculture 12 sa regional center, Koronadal City mula alas otso ng umaga hanggang alas singko ng hapon tuwing araw ng Byernes.

Ito ay pinamamahalaan naman ng Agribusiness Marketing Assistance Division o AMAD ng DA 12. Mabibili dito sa abot kayang presyo ang mga bigas, prutas, gulay, isda ,karne at iba. Kaugnay nito umapela si DA 12 Regional Director Arlan Mangelen sa publiko na tangkilikin ang mga paninda sa Kadiwa ni Ani at Kita Stalls. Ito ay upang makatulong sa mga magsasaka at mangingisda lalo na ngayong may pandemic pa rin sa COVID-19.

Paalala naman ni Mangelen para sa mga mamimili sa kanilang Kadiwa ni Ani at Kita Stalls magsuot ng face mask, magdala ng eco bag, at sundin ang physical distancing.

Cotabato Division, magsasagawa ng imbestigasyon sa kinasasangkutan ng guro na nahuli sa entrapment operation ng CIDG- Kidapawan

Pansamantalang nakalaya ngayon ang isang guro na una ng nahuli sa entrapment operation ng Criminal Investigation o CIDG- Kidapawan City noong nakaraang linggo. Ayon sa CIDG- Kidapawan, nakapagpiyansa ng higit sa 90,000 ang guro.

Pero idiniin ni Jovanny Daven na ginagampanan lamang nito ang kanyang trabaho bilang Joint Development Delivery Voucher Program ng nasabing paaralan at may pahintulot naman sa kanilang school head. Bilang referral sa mga kabataang mapasok sa Technical Vocational Accredited School, humuhingi ito ng dalawang libong piso bawat mag-aaral pero mapupunta din ang pera sa pambili ng gamit sa kanilang paaralan.

Samantala, naipaabot na ang nasabing isyu sa tanggapan ni Schools Division Superintendent Dr. Isagani Dela Cruz at hanggang sa ngayon ay inaantaya na lamang ang resulta ng isinasagawang imbestigasyon hinggil sa nasabing usapin. Sinabi naman ni Division Information Officer Charlie Antipolo, tiniyak nito na mabibigyan ng hustisya ang parehong panig.

Nanindigan naman ang CIDG-Kidapawan maging ang administrator ng Institute for Motorbikes and Auto Mechanics, Inc. na tuloy pa rin ang tatlong kaso na inihain laban sa kanya kabilang na ang Anti Red Tape law, graft and corrupt practices Act at Extortion.

Department of Trade and Industry o DTI- North Cotabato, pinangunahan ang orientation hinggil sa price tag law sa ilang online sellers sa probinsya

Upang mabigyan ng dagdag na kaalaman hinggil sa guidelines ng price tag law para sa lahat ng online sellers at consumer protection, nagsagawa ng orientation ang Department of Trade and Industry o DTI- North Cotabato.

Layon din nito na malaman ang mga dapat at hindi dapat gawin para maiwasan ang paglabag sa consumer protection act of the Philippines at ang price tag law or RA 71. Ayon kay DTI Consumer Protection Division Chief Kenn Wong, nasa labinlimang mga online seller ang dumalo sa unang araw ng oryentasyon. Sa susunod na schedule ay ibang batch nanaman ang dadalo mula sa ibat-ibang lugar sa Cotabato Province na isasagawa sa July 10 at July 24 sa senior citizen building Kidapawan City.

Panawagan nito sa lahat ng online sellers na sundin ang nakapaloob sa price tag law dahil maaring maharap sa kaukulang penalidad ang lalabag ddito.

Nilinaw nito na walang registration fee at libre pa ang snacks. Ito ay first to list basis dahil nililimitahan lamang ang mga kalahok upang maipatupad pa rin ang Physical Distancing habang ang mga hindi naman makakadalo ay maaring makasali sa live streaming sa facebook pages ng DTI- North Cotabato.

Modified General Community Quarantine, extended muli sa Cotabato Province

Inanusiyo kahapon ng Provincial Interagency Task Force on COVID-19 na muling pinalawig ang Modified General Community Quarantine MGCQ simula ngayong araw. Ito ay batay sa kautusan alinsunod sa rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force on COVID-19 at suportado ni Governor Nancy Catamco. Dahil dito, patuloy naman ang ipinatutupad na guidelines sa ilalim ng MGCQ at magtatagal hanggang sa July 15.

Binigyan diin ni Task Force COVID at EOC Manager Board Member Philbert Malaluan na on top of the situation ang pamahalaang panlalawigan sa pagsiguro na lahat ng mga na close contacts ng tatlong panibagong nagpositibo sa Covid-19 sa lalawigan kabilang ang mga health personnels ay sumailalim na sa rapid at swab tests.

Pawang nag negatibo aniya sa pagsusuri ang mga direktang na close contact ng 38 taong gulang na residente ng Tulunan habang nag negatibo naman sa swab test ang isang pulis na direktang naka halubilo ng 20 anyos na COVID-19 patient.

Samantala, pinatanggal na ng City LGU ang inilagay na yellow line sa labas ng bahay ng probable case ng COVID-19 sa Purok 2, Barangay lanao ng lungsod. Umalma kasi ang pamilya dahil sa diskriminasyon umano ito para sa kanila bilang mga frontliner at hindi manlang sila nasabhan hinggil dito. Itinanggi ni Mayor Evangelista sa panayam ngayong umaga na sila ang nagpalagay ng yellow line at magsasagawa aniya ng imbestigasyon ang LGU hinggil dito.

Nilinaw din ni Mayor Evangelista na may breach of Protocol na nilabag ang probable case ng COVID-19 sa Barangay Lanao dahil sa hindi umano ito agad nakipag-ugnayan sa City Epidemiology and surveillance Unit ng City health matapos nitong maka close contact ang 20 anyos na nagpositibio sa COVID-19.

Imbes kasi na sa Isolation facility ng LGU siya dalhin ay kusa itong pumunta sa isolation facility ng probinsya sa USM hospital dahil asymptomatic naman ito.

Iba’t-ibang uri ng armas at pampasabog, isinailalim sa ‘Balik-Baril’ program ng PNP sa North Cotabato

Abot sa 84 na mga high at low-powered firearms at limang mga pampasabog ang isinailalim ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO sa programang ‘Balik-baril’ o ‘Tugro Pusil program’ na pinasiyaan sa CPPO compound, Amas, Kidapawan City kahapon.

Ayon kay CPPO Director Police Colonel Henry Villar, nagmula ang mga baril sa 17 munisipyo at isang lungsod sa North Cotabato na boluntaryong isinuko ng mga sibilyan sa pamamagitan ng mga local police station sa lalawigan.

Ang boluntaryong pagsuko ng mga sibilyan sa kanilang mga di-lisensyadong mga armas ay isang hakbang upang hindi na masampahan ng kaso at masilbihan ng search warrant ang mga ito. Ayon kay Villar, malaking tulong ang Balik Baril Program ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan at maging sa pagbaba ng bilang ng iba’t-ibang krimen.

Ang nasabing mga armas ayon pa sa opisyal ay paunang bilang pa lamang at aasahan ang susunod pang mga batch dahil tuloy-tuloy ang isasagawang kampanya ng PNP laban sa loose firearms. May panawagan naman nito sa mga sibilyan nagtatago pa rin ng mga armas na walang kaukulang dokumento. VC: PD VILLAR Ang tinig ni CPPO Director Police Colonel Henry Villar.

Pagsisilbi lang sana ng warrant of arrest, nauwi sa putukan, dalawang suspek patay sa Matalam, North Cotabato habang tricycle driver patay din sa pamamaril sa Kidapawan City

Sa pagamutan na binawian ng buhay ang dalawang mga suspek matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis alas 5:50 ng hapon kahapon sa National Higway, Purok 4, Barangay Kilada, Matalam, North Cotabato. Kinilala ng Matalam PNP ang mga nasawi na sina Kadali Panigas, 40-anyos, may asawa, magsasaka na residente ng Purok 6, Brgy. Kilada, Matalam, Cotabato habang kinilala rin ang kasama nito na si Jomarie Ambel “Alias Smoke”, 25-anyos, single, laborer, na residente ng Purok 8, Barangay Kidama.

Ayon sa ulat ng PNP magsisilbi lang sana ng warrant of arrest ang Matalam PNP laban kay Panigas dahil sa kasong paglabag sa of Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016, habang sakay ito sa kanyang motorsiklo sa nabanggit na lugar at angkas si Ambel. Pero imbes na sumuko si Panigas ay nanlaban ito sa mga pulis habang bumunot din ng hand grenade si Ambel na tangka sanang ihahagis sa operatiba pero naunahan ang mga ito.

Naisugod pa sa pagamutan ang dalawa pero ideneklara ito dead on arrival ng mga doktor matapos matamo ang iba’t-ibang tama ng bala sa kanilang katawan. Narekober sa crime scene ang isang fired cartridge case at tatlong mga live ammunition ng cal .38 mula kay Panigas at isang hand grenade naman ang narekober kay Ambel at isang ng unit yamaha DT motorcycle, kulay itim na walang license plate.

Pitong fired cartridge cases naman ng 5.56mm ang narekober mula sa Toyota Hilux Pick-up na ginamit ng mga pulis matapos na matamo mula sa palitan ng putok. Sa isinagawang imbestigasyon ng SOCO team nakuha rin sa posesyon ni Panigas ang isang sachet ng hinihinalang shabu.

Samantala, patay din ang isang tricycle driver matapos na barilin sa Sitio Magsaysay, Barangay Balindog Kidapawan City bago mag alas 4:00 ng hapon kahapon. Nakilala ang biktima na si Nasser Palakasi, 40 anyos at nakatira sa relocation site ng lungsod.

Batay sa imbestigasyon ng mga pulis, minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle nang pagsapit sa lugar ay pinagbabaril ito ng di pa kilalang suspek. Nagtamo ng sugat sa kanyang ulo ang biktima at mabilis na isinugod sa ospital pero ideneklarang patay ng mga doctor. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng City PNP sa panibagong kaso ng pamamaril sa lungsod.

NATIONAL NEWS………………….

IPINAG-UTOS ni P. Duterte sa Department of the Interior and Local Government (DILG) na ipunin ang lahat ng locally stranded individuals (LSIs) at bigyan sila ng sapat na pagkain at matutuluyan habang stranded sa Metro Manila.

Sa kanyang ulat sa bayan kagabi, sinabi ng pangulo na babayaran ng gobyerno ang lahat ng gastusin ng mga stranded individuals hanggang sa sila ay makauwi sa kanilang mga probinsya.

Payo niya sa mga stranded, huwag naman kumain sa mga first class restaurant. Eatery o roadside carenderia ay okay na at handa ang budget department na bayaran ang kanilang pagkain, kasama na ang softdrinks.

Una nang umalma ang mga local officials na ang kanilang mga kababayan na stranded sa Maynila, lalo na sa Port Area ay hirap dahil walang pera, walang matutuluyang maayos at walang sapat na pagkain.

SA ATING EXPRESS BALITA..