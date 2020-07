NDBC BIDA BALITA (July 14, 2020)

HEADLINES:

1. MAHIGIT 100 na mga baboy, pinatay dahil sa African Swine Fever

2. 79 KATAO, positibo sa COVID-19 sa BARMM kahapon, zero sa Soccsargen

3. VICE MAYOR ng Sto Nino, South Cotabato, umupo bilang bagong alkalde

4. SA DAVAO CITY, isang ospital lang ang tatanggap ng COVID-19 patients

5. P. DUTERTE, palihim na dumalaw sa Sulu kahapon

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

Mahigit 100 na mga baboy inilibang na buhay sa Magpet, North Cotabato matapos na magpositibo sa kaso ng African Swine Fever o ASF sa dalawang mga Barangay ng bayan

Nasa 112 na mga baboy ang inilibing na buhay ng Provincial Veterinary Office matapos maiulat na positibo sa African Swine fever o ASF ang ilang mga alagang baboy sa tatlong mga Barangay sa Magpet, Cotabato Province.

Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia, ito ay mula sa Barangay ng Illan, Sitios Lawan, Onoc and Damali at Barangay Magcaalam sa Sitio Kaunod.

Isa sa mga posibleng dahilan ng pagpasok nito ay ang processed food tulad ng chorizo na nilalako at pagkauso ng online selling habang ipinatutupad ang Community Quarantine dahil sa COVID-19.

Matapos na makuhanan ng blood samples ang mga naiulat na namamatay na baboy sa nasabing lugar ay agad na ipinadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory na nakabase General Santos City.

Kaugnay nito, sinimulan na ng Veterinary Office ang pag depopulate sa mga ito upang hindi na makahawa sa iba pang mga baboy.

Ayon naman kay Department of Agriculture Regional Director Arlan Mangelin, sa 30 blood samples na kinuha 30 ang nagpositibo.

Samantala, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapapasok ng mga buhay na baboy at karne pati na produkto nito sa Kidapawan bilang preventive measure upang maiwasana ng pagkalat ng ASF.

Sa bisa ng Executive Order number 057 na nilagdaan ni City Mayor Joseph Evangelista, bawal na ipasok sa Kidapawan City ang mga nabanggit mula sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng ASF o walang kaukulang dokumento tulad ng mga sumusunod: Certificate of Meat Inspection na magmumula sa National Meat Inspection Services(NMIS), Veterinary Health Certificate na mula naman sa lisensyadong beterinaryo, at Shipping Permit na galing sa Bureau of Animal Industry at mga Regional Veterinary Quarantine Offices nito.

Agad isasagawa ang ‘culling’ o pagpatay sa mga baboy na makukumpirmang tinamaan ng ASF. Ipagbabawal na rin ang pagtitinda ng karne ng baboy sa labas ng Mega Market na walang permiso mula sa NMIS para matiyak ang kaligtasan sa pagkain nito.

Bawal na rin ang swill feeding o pagpapakain ng tira-tirang pagkain sa mga alagang baboy. Hinihikayat ang lahat na istirktong magpatupad ng ‘biosecurity’ measures sa mga hog farms para maiwasan ang posibleng pagkalat ng ASF.

-0-0-

LOCAL…

ABOT sa 79 katao ang nagpositibo sa COVID-19 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) kahapon.

Ito ang highest single-day record sa rehiyon, ayon kay BARMM spokesperson at Interior Minister Naguib Sinarimbo.

Sinabi ni Sinarimbo na ang mga nagpositibo ay kabilang sa mga Locally Stranded Individual (LSI) mula Maynila na ibinaba sa Cagayan de Oro City at hinakot patungong Maguindanao isolation facilities.

Ang mga nagpositibo at iba pa ay kasalukuyang nasa BARMM isolation facility sa Salimbao, Sultan Kudarat, Maguindanao, di kalayuan sa Cotabato Sanitarium hospital.

Naniniwala si Sinarimbo na posibleng dumami pa ang bilang na ito dahil di pa lumabas ang resulta ng swab testS ng iba pang LSI.

Dahil dito, abot na sa 240 katao na ang nagpositibo sa buong BARMM. Pinakamarami pa rin ang Lanao del Sur at Marawi City.

SAMANTALA, SA SOCCKSARGEN REGION, sa ikalawang sunod na araw ay walang naitalang bagong kaso ng COVID-19, ayon sa DOH-12.

Nananatili sa 102 ang total coronavirus patients sa Region 12, kabilang na ang pinakahuling naka-recover na isang 27-taong gulang na lalaki mula South Cotabato.

-0-

Local………………..

HINILING NI COTABATO CITY Mayor Cynthia Guiani-Sayadi sa bawat mamamayan ng lungsod na magiging mapagmatyag sa mga bagong mukha sa kanilang barangay.

Aniya, sakaling may makita silang bagong mukha, mas makabututi agad na i-report sa mga barangay official dahil posibleng galing sila sa mga lugar na mataas ang kaso ng COVID-19.

Ito ay upang maiwasan ang local transmission ng sakit.

Apat katao ang positibo ngayon sa lungsod mula sa 19 na locally stranded individual na ka-uuwi lang sa lungsod.

-0-

Local…

PAGLALAGAY ng Protective o Physical Barrier ay hindi na magiging mandatory sa mga naka-motorsiklo sa Cotabato City.

Ito ang sinabi ni Cotabato City Inter Agency Task Force ayon sa Vice Chairman ng Composite Quarantine Team, Rolen Balquin sa panayam ng DXMS Radyo Bida kahapon.

Ang importnte lang ay may face mask, face shield, protective suit at hand gloves ang mga nakasakay ng motor.

Sinabi ni Balquin na ito ay aprobado ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani–Sayadi.

Ang desisyon ay pinalabas matapos ang masusing pag-aaral sa paggamit ng DILG recommended protective barrier sa motorsiklo na maari pang pangmulan ng disgrasya.

Pero, dapat ang magka-angkas ay mag asawa, live in partner, anak, kapatid o sinumang miyembro ng pamilya na nakatira sa loob ng isang bahay.

-0-

Local…

PANSAMANTALA munang hindi tatanggap ang Cotabato city LGU ng mga uuwing locally stranded individual o LSIs at Returning Overseas Filipinos o ROFs.

Sa programang Gandang Umaga Bida ng DXMS AM Radyo Bida kahapon, sinabi ni City Health Officer Dr. Meyasser Patadon na batay sa memorandum na inilabas ng Region 12 Inter-Agency Task Force, tatagal ng labinlimang araw ang moratorium.

Paliwanag ni Patadon, ginawa ang hakbang na ito para mabigyan ng sapat na panahon ang lokal na pamahalaan na paghandaan ang maramihang pag-uwi ng LSIs at ROFs sa lungsod at iba pang mga lugar sa rehiyon sa mga susunod ba araw.

-0-

Local...

PATAY ANG TATLONG mga wanted persons sa isinagawang law enforcement operation ng mga tauhan ng Sultan Kudarat police provincial office sa Barangay Malangit, Pandag, Maguindanao.

Kinilala ni Sultan Kudarat acting police director Colonel Noel Kinazo ang mga nasawing suspect na sina Tongal Usop na may kasong murder, Mhajirin Usop na may kasong frustrated murder at Mohamiden Dagadas, na kasama ng isa sa dalawang primary wanted persons.

Sila ay lahat taga President Quirino Sultan Kudarat.

Sa report ng PNP, nanlaban daw ang mga suspect nang malaman na mga police ang dumarating kayat nagkaroon ng ilang minutong labanan.

Sugatan ang tatlo at dinala sa ospital pero sabi ng PNP, sila ay idineklarang dead on arrival.

Nakuha mula sa tatlo ang isang 12 gauge shot gun, isang cal. 38 revolver at isang fragmentation grenade.

Pero, sinabi ng kamag-anak ng mga biktima na hindi sila nanlaban at ang mga baril ay nilagay lang ng mga police upang pagtakpan ang kanilang operation.

Tumanggi na silang magpa-interview.

-0-

Local……………………

PORMAL NANG INILUNSAD kahapon ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (MBHTE-BARMM) ang flagship programs para sa school year 2020-2021.

Ito ay alinsunod sa policy ng BARMM at education ministry na “No Bangsamoro child is left behind” sa larangan ng edukasyon.

Nanguna sa launching sina BARMM Chief Minister Murad Ebrahim at Education Minister Mohagher Iqbal na ginanap sa Shariff Kabunsuan Cultural Complex.

Ang priority programs ng BARMM education ministry ay nakapaloob sa 12-point agenda na kinabibilangan ng pagpapalakas ng Madaris education at Islamic studies; higher and technical education; and skills development.

Kasama sa programa ang pagbibigay ng review program para sa licensure examination for teachers.

-0-

-0-

LOCAL…

ISANG MALAKAS na pagsabog ang naganap sa Barangay Meta, Datu Unsay, Maguindanao kahapon subalit wala namang nasaktan sa pangyayari.

Sa report ni Datu Unsay town police chief Major Reggie Abellera kay Maguindanao police director Colonel Arnold Santiago, sinabi nito na ang pagsabog ng pinaniniwalaang IED ay naganap alas 2:30 ng hapon kahapon.

Ayon kay Abellera, ang pagsabog ay naganap ilang metro mula sa highway sa pagitan ng public market at detachment ng 57th Infantry Battalion.

Posibleng napilitan ang bomb courier na iiwan ito sa gilid ng highway at pinasabog dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng Army at PNP ng inspection sa mga checkpoint.

-0-

LOCAL...

SUMANGGUNI sa kanilang Community Environment and Natural Resources Office o CENRO. Ito ang payo ni Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer, sa mga mamamayan na nais kumuha ng titulo para sa kanilang mga lupain.

Sinabi ito ni Alicer matapos kumpirmahin ang pagbawi ng DENR ng suspension ng titling ng public lands sa South Cotabato, Sarangani at General Santos City makalipas ang pitong taon. Pero nilinaw ni Alicer na may mga bagong kondisyon na inilatag ang DENR Central Office sa land titling.

Isa sa mga ito ang pag-sumite ng application sa DENR 12 regional Office para sa evaluation at assessment. Paliwanag ni Alicer kailangan din itong gawin ng DENR 12 dahil magiging batayan din ito ng central office sa kanilang kahandaan sa pagbibigay ng land title.

Binigyan diin ni Alicer na maari lamang mabigyan ng mga titulo ang mga public land na kailanman ay hindi nabigyan nito.

Nilinaw naman ni Alicer na walang suspension noon sa titling ng public lands sa North Cotabato at Sultan Kudarat. Kaya nakatutok ngayon ang patent processing ng DENR-12 sa nasabing mga lalawigan.

-0-

Vice Mayor ng Sto. Nino, South Cotabato nanumpa na bilang alkalde ng bayan kapalit ng napaslang nilang alkalde

May bago nang alkalde ang bayan ng Sto. Nino, South Cotabato matapos sumakabilang buhay sa pamamaril si Mayor Pablo Matinong Jr. Pumalit sa yumaong alkalde ang Vice Mayor nitong si Sulpicio Villalobos na nanumpa na kahapon sa pwesto.

Ito ay bilang pagtalima naman sa law of succession. Sinabi ni Villalobos na ipagpapatuloy pa rin nito ang nakalatag nang mga proyekto hanggang sa 2022 ng pinaslang na alkalde. Hiling lamang nito sa mga kinakuukulan na ito ay mapaglaanan ng pondo para maipatupad para sa mga mamamayan ng Sto. Nino. Umapela din ng suporta sa mga mamamayan ng nasabing bayan si Villalobos

Kasabay na nanumpa ni Villalobos na kapalit nito bilang Vice Mayor si Sto. Nino number municipal councilor Wilfredo Dimson.

Samantala pinayuhan naman ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang mga local Chief executives sa lalawigan na huwag balewalain ang kanilang kaligtasan. Ipinahayag ito ni Tamayo kasunod ng pagbaril patay kay Sto. Nino Mayor Matinong noong Byernes.

Ayon sa gobernador, noon pa man ay pinayuhan na nito ang napatay na alkalde na magsama ng guwardiya. Sinabi ni Tamayo na ito ay ipinakiusap mismo sa kanya ng mga malalapit na kamaganak ni Matinong.

Kinumpirma ni Tamayo na madalas umaalis ng bahay ang alkalde na walang kasama. Ayon kay Tamayo, hindi maikakaila ang mga pagbabanta sa mga public officials kaya dapat ay huwag ring balewalain ng mga ito ang kanilang seguridad.

Iniutos din ni Tamayo sa pulisiya ang masusing imbestigasyon sa kaso para sa ikadarakip ng mga salarin.

-0-

Drug suspek patay sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Koronadal City

Kinilala naman ng mga kaanak nito ang nasawing drug suspek na si Ronnie Junsay, 56 years old.

Si Junsay ay nasawi sa umanoy shootout nang magsagawa ng anti-illegal drug operation ang mga pulis sa kanilang bahay sa Purok Potikar, Barangay General Paulino Santos Koronadal, kahapon ng madaling araw. Iginiit naman ng mga kaanak ni Junsay na matagal na itong nagbago dahil suportado ito ng anak sa ibang bansa.

Pinabulaanan din ng mga ito na kay Junsay ang walong pakete ng suspected shabu na narekober ng mga pulis sa kanyang bahay. Hindi rin umano pagmamari ni Junsay ang itim na sling bag na pinagsidlan sa mga narekober umanong kontrabando.

-0-

City Health Office ng Koronadal pinaghahandaan ang mga pagbabagong ipatupad para sa ikatlong bugso ng Sabayang Patak Kotra Polio

Pinagaaralan pa ng lokal na pamahalaan kung itutuloy ang house-to-house na oral polio vaccination sa July 20 hanggang August 2.

Kaugnay ito sa ikatlong bugso ng Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP ng pamahalaan. Paliwanag ni Koronadal City Acting Health Officer Dr. Edito Vego, nais kasi ng city heath office na matiyak ang pagpapatupad ng social o physical disatancing.

Bukod dito ayon kay Vego pagod na rin ang mga health worker sa Koronadal City. I

to ay dahil sa patuloy na pakilipaglaban ng mga ito sa coronavirus disease 2019 ukon COVID-19. Sinabi ni Vega na kinokonsidera ngayon ng lokal na pamahalaan sa SPKP ang pagkakaroon ng “modified fixed post.”

Ito ay ang pagtalaga sa isang lugar kung saan maaring gawin ang oral polio vaccination.

Tiniyak naman ni Vego ang pagsusuot ng personal protective equipment o PPE tulad ng face mask ng mga health personnel na mangunguna sa pagbibigay ng bakuna kontra polio.

Sa kabila ng mga pagbabagong ito, umaasa si Vego na maabot pa rin ng lokal na pamahalaan ang 96 at 98 percent accomplishament sa una at ikawalang bugso ng pamimigay ng oral polio vaccine sa Koronadal City.

-0-

Naglaan ng mahigit siyam na milyong piso para sa Peace and Order and Public Safety o POPS initiative nito ang lokal na pamahalaan ng Tacurong city, Sultan Kudarat.

Ayon kay Tacurong Mayor Angelo Montilla ang pondo ay kinuha mula sa supplemental budget ng local government. Layon nito na lalo pang mapaigting ang mga programa para sa katiwasayan sa lugar. Nabatid na two million pesos sa nasabing pondo ay ibibili ng Tacurong LGU ng dagdag na gadgets para sa kanilang close circuit television system.

Paliwanag ng alkalde bagama’t maayos na ang kanilang CCTV system noon pang 2019, kailangan pa rin itong ma-upgrade. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng dagdag na mga CCTV camera sa mga matataong lugar. Naglaan din ang LGU ng 2.7 million pesos para sa kanilang civil security support program, at four million para sa peacekeeping mobilization support program.

Habang ang nalalabing 613 thousand pesos ay para naman sa traffic management at enforcement support programs.

Binigyan diin ni Montilla na hindi dapat makaligtaan ang peace and order sa Tacurong City. Ito ay sa kabila ng pagiging abala ng local government sa pagtugon sa problemang dulot ng pandemya sa COVID-19.

-0-

Task Force Sagip Team, nakapag-uwi na ng halos sa 10,000 na mga LSI at ROF sa Cotabato Province

Patuloy na tumutulong sa pagpapauwi ng mga Locally Stranded Individual o LSI at Returning Overseas Filipino Workers o OFW ang Task force Sagip North Cotabatenos.

Sa pinakahuling datus, abot na sa 10, 000 na mga LSI at ROF ang nakauwi na mula sa ibat-ibang lugar matapos ipatupad ang Community Quarantine ng pamahalaan.

Sila ay sumasailalim na sa quarantine sa kani-kanilang LGU isolation facility bilang pagsunod sa protocol upang maiwasan ang local transmission.

Sa nasabing bilang, tatlo ang nagpositibo sa COVID-19 dalawa mula sa bayan ng Libungan at isa naman sa bayan ng Tulunan. Ang lahat ng mga LSI at OFWs na nakabalik sa probinsiya ay sumailalim sa 14-day quarantine bago payagang makabalik sa kani-kanilang mga pamilya.

Ngayong araw ay magsasagawa ng pagsunod sa abot 170 na mga LSI at ROF mula sa ibat-ibang lugar at sa mga susunod pang mga araw.

Samantala, pumalo na sa 10,097ang bilang ng mga Persons Under Monitoring (PUMs) na totally cleared batay sa pinaka huling tala ng Integrated Provincial Health Office Cotabato hanggang alas 4:00 ng hapon. Nasa 2, 230 naman ang patuloy na naka quarantine/isolated habang 45 ang mga tinaguriang suspects.

-0-

Dating Magpet Mayor, itinalaga ng bagong Provincial Administrator sa North Cotabato

Uupo na bilang bagong Provincial Administrator ng North Cotabato si dating Magpet Mayor Efren Pinol epektibo sa July 16, 2020. Ito ang inanunsiyo ni North Cotabato Governor Nancy Catamco sa isinagawang Management Committee meeting kahapon, kasama ang mga department and division heads na isinagawa sa Provincial Governor’s Office sa Amas, Kidapawan City.

Bilang tugon, taos pusong pinasalamatan ni Pinol si Catamco sa pagbibigay sa kanya ng oportunidad na makapaglingkod sa kanyang administrasyon kasabay ng katiyakan na bilang Provincial Adminsitrator na pakikinggan niya at kokonsultahin ang lahat ng mga pinuno ng tanggapan sa mga bagay na may kinalaman sa public service delivery lalo't higit paiiralin niya ang transparency.

Samantala, pinasalamatan naman ni Governor Catamco si PA Nicholas S. Marasigan sa suporta at paglilingkod nito sa provincial government ng Cotabato.

-0-

LOCAL...

Kulungan ang bagsak ang apat katao matapos na mahuli sa ikinasang anti-illegal drug operations ng mga pulis sa apat na magkakahiwalay na lugar sa lalawigan kahapon.

Kabilang na rito ang isang 16-anyos na mag-aaral matapos na mabilhan ng tuyong mga dahon ng marijuana, mag aalas-dose ng tanghali kahapon sa Brgy Magsaysay, Kidapawan City sa ikinasang buy-bust operation ng City PNP.

Alas dos naman ng hapon ng maaresto rin ng Makilala PNP sa buy bust operation si Jezreel Lambac Ely alias Janjan, 30 years old, single, driver na taga Purok Molave, Brgy Malasila, Makilala, Cotabato.

Kabilang ang suspek sa top ten municipal level drug watchlist na nakuhanan naman ng tatlong sachet ng hinihinalang shabu. Habang sa Magpet, North Cotabato, dalawang mga suspek naman ang naaresto sa magkahiwalay na drug buy bust operation.

Unang nahuli alas 10:45 ang isang Ricky Budan, 35 anyos na residente ng Purok 5B, Barangay Gubatan, Magpet.

Nakuha mula sa kanya ang isang papel kung saan naka silid ang mga tuyong dahon ng marijuana. Sa ulat ng PNP, binabagsak din ng suspek ang mga marijuana sa isa pang barangay ng Magpet at posibleng may mga naimpluwensyahan na rin ito sa lugar Nauna ng sumailalim sa Balik Pangarap program bilang drug surrenderee ang suspek.

Itinanggi naman niyang kanya ang nakuhang marijuana. Sumunod namang nahuli ang apat na buwang buntis na si Rona Mae Igaan Malacas, 19-anyos na residente ng Purok 3, Barangay Kauswagan, Magpet. Si Malacas ayon sa PNP ay una ng nahuli sa Kidapawan City dahil din sa iligal na droga.

Nakuha naman mula sa kanya ang isang sachet ng pinaghihinalaang iligal na droga. Samantala, panglima sana ang isang drug suspek na nakatakas matapos matunugan ang mga paparating na tropa ng Tulunan PNP alas 3:00 ng madaling araw kahapon.

Subject na ngayon sa manhunt ng mga pulis si Rexzy Solmayor Jr., 33-anyos, single na residente ng Purok 1, Brgy Poblacion, Tulunan, North Cotabato.

Nakuha naman sa ikinasang search warrant operation ng mga pulis ang dalawang mga sachet ng pinaniniwalaang shabu at narekober din ang sampung cartridges cases ng caliber 45 pistol.

-0-

TIMRA REPORTS

SUPORTADO NG Department of Health national ang desisyon ng Davao City government na isang ospital lang ang gamitin para sa lahat ng mga Covid-19 patient.

Ayon kay DOH Usec. Leopoldo Vega, hindi tutol ang national government sa bagay na ito dahil tama naman upang maka-focus ang attention ng gobyerno sa isang ospital lang. Ang Southern Philippine Medical Center (SPMC) sa Davao ang natatanging Covid-19 hospital at ang ibang mga government at private hospital ay hindi pwedeng tumanggap ng pasyanteng may kinalaman sa coronavirus, ayon kay Mayor Sara Duterte.

Mga non-Covid related patients ay maaring tanggapin sa ibang pagamutan sa Davao.

TINGOG MINDANAO EXPRESS BALITA

1. BAYAN NG Kalamansig sa Sultan Kudarat, niyanig kahapon ng Magnitude 4 na lindol. Naganap ang pagyanig alas 2:15 ng hapon, tectonic in origin at ang epicenter sa Moro Gulf o 43 kilometro mula sa bayan.

2. SA ILIGAN CITY, muling itatayo ang bago at state-of-the-art fully integrated steel mill upang buhayin muli ang steel industry sa bansa. Ayon kay Iligan Mayor Celso Regencia, isang grupo ng mga dayuhang negosyante ang nagpasiyang buhayin muli ang National Steel Corporation.

3. SA MALAYBALAY CITY, nanawagan ang local government sa lahat ng mamamayan ng lungsod na huwag paniwalaan ang kumakalat na balitang ipatutupad ang total lockdown sa lungsod dahil sa COVID-19. Fake yan, ayon sa LGU.

4. SA MATI CITY, nakatakdang buksan sa mga katoliko sa July 16 ang San Salvador del Mundo Parish sa Caraga, Davao Oriental kasabay ng parochial fiesta nito. Ang simbahan ay nasa pangangalaga na ngyon ng Diocese of Mati, ayon kay Mati Diocese Bishop Abel Apigo. 

-0-

National…

NATIONAL NEWS………………….

LIMANG BUWAN matapos maitala ng Pilipinas ang kauna-unahang COVID-19 positive, pinakilala ng Malacanang ang mga anti-coronavirus czars na mamumuno sa kampanya laban sa COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Presidential spokesperson Harry Roque na ang Philippine Anti-COVID czars ay pinangungunahan ni Public Works Sec. Mark Villar. Siya ang naatasan ni P. Duterte na pangasiwaan ang quarantine facilities ng bansa.

Kasama ni Villar si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tinalaga bilang “chief tracing czar.”

Si Health Undersecretary Leopoldo Vega ay siyang “Chief treatment czar,” at naatasang mag-monitor ng mga opistal sa bansa para sa COVID-19 patients.

“Chief testing czar” naman si Bases and Conversions Development Authority chief Vince Dizon.

Ø P. Duterte palihim na dumalaw sa Sulu upang kausapin ang tropa ng pamahalaan doon 14 na araw matapos ang pagpatay ng mga police sa apat na sundalo.

Ø TATLONG MGA OSPITAL sa National capital region ang nasa critical care capacity na dahil sa dami ng mga pasyenteng may sakit na COVID-19. Ganito rin ang sitwasyon sa ibat ibang pagamutan sa bansa na nagsisilbing referral hospital for COVID patients, ayon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega.

Ø SA TAKOT NA ang kanilang mga kilos protesta ay ituturing na act of terrorism, hiniling ng militanteng grupo sa Supreme Court na alisin ang malabong definition ng “act of terrorism” ng anti-terror law.

Ø MGA NAWALAN ng trabaho dahil sa pagsasara ng ABS-CBN, tutulungan ng gobyerno., Pwede silang lumapit sa Dept of Labor, DTI, PAG-Ibig at Land Bank, ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque.