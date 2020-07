NDBC BIDA BALITA (July 2, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. SUSPECTED member ng teroristang grupo, patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

2. Bahay ng mga suspected NPA sa Magpet, North Cotabato, sinalakay ng PNP kaninang umaga.

3. Mataas na kaso ng dengue, naitala sa Makilala; mahigit 400 naman sa buong lalawigan

4. Taga-Sarangani, pinakahuling nagpositibo sa Covid sa Region 12; walo naman sa BARMM

5. Mga mamamayan ng South Cotabato, pinag-iingat sa landslides at flashfloods.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

-0-

Local………………..

ISA NA NAMANG TAGA SARANGGANI province ang nagpositibo sa Covid-19, ayon sa Department of Health Region 12.

Sa situation report on Covid, iniulat ng DOH-12 na isang lalaki ang positibo sa virus. Siya ay dumating sa lalawigan mula Maynila noong July 16.

Ayon sa DOH, bagaman at siya ay positibo, nasa stable condition naman ito.

Samantala, inihayag ng Cotabato Regional and Medical Center, ang referral hospital ng Covid-19 mula BARMM at Region 12, na walang nang confirmed Covid-19 patient sa naturang ospital.

-0-

SA BANGSAMORO region, walo pang Covid 19 positive ang naitala kahapon at naging 134 na ang total coronavirus positive.

Sa harap ng tila patuloy na tumataas na kaso sa BARMM, nanawagan si Health Minister Dr. Safrullah Dipatuan sa lahat na panatilihin at ugaliin ang paggamit ng face masks, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at obserbahan palagi ang physical distancing.

Ang mga bagong kaso ay mula Lanao del Sur at Basilan.

-0-

ANG MGA MARKET VENDORS at kawani ng city government na aktibo sa trabaho sa pamilihang bayan ay negatibo sa rapid test, ayon sa Cotabato city health office.

Ayon kay Cotabato City Health Office Dr. Meyasser Patadon, itutuloy pa ng city health services ang rapid testing sa mga sektor na kung tawagin ay vulnerable o may mas malaking tsansa na magkaroon ng local infection.

Abot sa mahigit isang libo ang mga vendor sa mga pamilihang bayan na sasailalim sa rapid testing, ayon sa city health.

-0-

local....

HINIKAYAT ng Maguindanao 2 Schools Division Office ang mga magulang na samantalahin ang extension na ibinigay ng DeptEd sa enrolment para sa school year 2020-2021.

Sinabi ni Schools Division Supt. Bai Meriam Kawit na sana ay huwag nang antayin na maging normal ang sitwasyon tulad ng dati dahil naniniwala silang matatagalan pa bago manumbalik sa dati ang sitwasyon sa mga paaralan.

Ayon kay Kawit sadyang kailangan nila ang tulong ng mga magulang para gabayan ang mga mag-aaral dahil sa bagong paraan ng pagtuturo ngayon sa edukasyon.

-0-

local

Inaresto ng mga otoridad ang isang lalaki matapos na isilbi sa kanya ng mga otoridad ang isang Warrant of Arrest sa Barangay Poblacion 5 sa Cotabato City.

Kinilala ng pulisya ang suspek na si MARLON KASAN AVELA, alyas MARLON ABO, 29 anyos na taga Manday, Mother Barangay Bagua.

Pinangunahan ni Polive Station 4 commander 4 Major Razid Lincob ang paghuli sa suspek na may kasong pagpatay batay sa arrest warrant ni RTC-12 Branch 27 Hon. Kasan K. Abdulrakman/

Maayos na sumama at walang ginawang pagpalag ang suspek sa mga arresting officer. Kasalukuyang nakapiit si Avela, sa Cotabato City Jail.

-0-

Modified General Community Quarantine sa South Cotabato pinalawig ng gobernador hanggang sa July 15

Magtatagal pa hanggang sa July 15 ang modified general community quarantine o MGCQ sa South Cotabato na nagtapos na sana noong June 30. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ito ay bilang pagsunod na rin sa mandato ng national government.

Ipinahayag ni Tamayo na kasabay din nito ang pagpapanumbalik ng mga economic activities sa lalawigan. Bukas na rin ayon sa gobernador ang mga border ng south Cotabato. Pero iginiit ni Tamayo na mariin pa ring ipatutpad ang 50 percent capacity sa mga establisemento. Mandatory din sa mga ito ang physical distancing, pagsusuot ng face mask , paghugas ng kamay gamit ang sabon, alcohol o sanitizer at temperature checking.

Sinabi ni Tamayo pinapayagan na rin ang dine-in sa mga restaurant. Habang ang mall operation naman ay nakasunod sa direktiba ng Department of Trade and Industry o DTI. Gayunpaman umapela din si Tamayo sa mga menor de edad at senior citizen na kung wala din lang mahalagang gagawin o bibilhin mas makabubuting huwag nang umalis ng bahay.

Iginiit din ng gobenador na walang local transmission ng COVID 19 sa South Cotabato at karatig lalawigan. Kaya napapanahon din ang pagtanggal ng ilang mga restriction sa MGCQ. Maliban dito ayon kay Tamayo nakapag-comply na rin sa tatlong mga mahahagang requirement ang South Cotabato. Ang mga ito ay ang tracing, testing at treatment sa COVID-19.

Gayunpaman ayon kay Tamayo kailangan pa rin ng mga mamamayan ng ibayong pagiingat para manatiling ligtas sa nasabing karamdaman.

-0-

Arts Culture Tourism and Museum Development Unit may sapat na pondo para sa pagpapauwi ng mga returning overseas Filipinos at Locally Stranded Individuals sa South Cotabato

Inilaan ng Arts, Culture, Tourism and Museum o ACTM Development Unit ng South Cotabato ang kanilang tourism development funds para sa pagpapauwi sa lalawigan ng mga returning overseas Filipinos o ROF at locally stranded individuals o LSIs.

Ayon kay ACTM Officer-in-Charge Indira Cagaanan, gumawa din sila ng activity design para sa dagdag na pondo. Ito ay upang may magamit para sa pagkain, renta ng mga bus at van, at iba pang operating expenses sa Balik Probinsya Program. Layon nito ayon kay Cagaanan na matulungan pa ang labinisang mga local government unit sa South Cotabato na makauwing ligtas sa Covid-19 ang kanilang mga mamamayan.

Ayon kay Cagaanan may inihandang limang milyong piso ang ACTM para sa Balik Probinsya Program sa susunod na anim na buwan. Kaugnay nito sinabi naman ni ACTM Tourism Operation Officer I Argie Asaria na tututukan nila ang muling pagpapasigla ng turismo sa South Cotabato kapag nakauwi na ang lahat na mga ROF at LSI.

Binigyan diin nito na hindi dapat maisantabi ang industriya ng turismo. Kaya lamang ayon kay Asaria nakatutok lamang sila ngayon sa kasalukuyan.

-0-

Myembro ng notorious group na Daulah Islamiah-Maguid Group patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

Inaalam pa ng pulisiya ang pagkakakilanlan ng umano’y myembro ng Daulah Islamiah-Maguid Group na napatay sa shootout sa national highway barangay Pagalungan, Polomolok, South Cotabato. Ayon kay Police Captain Randy Apostol ng Polomolok PNP ang suspek ay nasukol sa follow up operation ng mga pulis kahapon ng madaling araw. Ito ay matapos mahulog sa tulay ang sinakyan nitong motorsiklo habang tumatakas..

Sinabi ni Apostol na wala nang nagawa pa ang mga pulis kungdi gumanti nang barilin sila ng suspek. Ayon kay Apostol habang nagpapatrolya pinahihinto ng mga pulis ang apat katao na nakasakay sa motorsiklo sa highway.

Nagduda kasi ang mga pulis dahil dalawa sa mga ito ay sakay ng ni-remodel na motorsiklo na may sirang license plate.

Ayon kay Apostol sa halip na huminto pinaharurot pa ng mga ito ang sinakyang motorsiklo sabay baril sa mga humahabol na pulis. Sinabi ni Apostol tatlo naman sa mga kasama ng nasawing suspek ang nakatas. Kinilala ng PNP patrol team ang mga ito na sina Russel Mamo, Abu Saif, at Jayrol Darino.

Ayon kay Apostol ang kinabibilangan ng mga ito na Daulah Islamiah-Maguid Group ay sangkot sa mga serye ng panghohold up, at robbery incident sa Polomolok at karatig lugar. Narekober sang mga pulis sa lugar na pinangyarihan umano ng shootout ang Honda XRM motorcycle,mga basyo ng 5.56 at 9 mm na mga baril.

Nakuha din ng mga ito sa lugar ang M16 rifle na issued sa sumakabilang buhay nang si Patrolman Bryan Costelo. Ayon kay Apostol si Costelo ay isa sa dalawamg mga pulis na nasawi nang tambangan ng armadong grupo sa Barangay Koronadal Proper, Polomolok noong April 21.

-0-

Gensan Mayor may hiling sa national government para sa mas ligtas na pagpapauwi sa region 12 ng mga returning overseas Filipinos at Locally stranded inviduals.

Isailalim muna sa mahigpit na health screening at coronavirus disease 2019 testing ang mga locally stranded inviduals o LSIs at returning Overseas Filipinos o ROF bago pauuwiin sa kanilang mga lugar. Ito ang panawagan sa national government ni General Santos City Mayor Ronnel Rivera.

Binigyan diin ni Rivera na mahalaga ang pagsailalim sa mga LSI lalo na mula sa mga lugar na may local transmission ng COVID-19 sa mandatory Reverse transcription-polymerase Chain Reaction o RT-PCR test. Paliwanag ni Rivera napatunayan kasi na epektibo ito para mapigilan ang infection sa mga ROF at LSI lalo na sa mga unang na-repatriate ng pamahalaan. Sa pamamagitan nito ayon kay Rivera ay mas mapoprotektahan din laban sa COVID-19 ang mga komunidad.

Tiniyak din ng alkalde na patuloy pa rin sa pagtanggap ng mga LSI at ROF ang lokal na pamahalaan ng Gensan sa pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi din ni Rivera na sana ay magkaroon ng advanced information sa mga uuwing ROF at LSI sa mga lokal na pamahalaan ang national government. Layon nito na mapaghandaan ng maayos at masigurong ligtas sa COVID 19 ang mga darating na ROF at LSI.

-0-

Provincial Disaster Reduction and Management officer pinagiingat sa baha at landslide ngayong tagulan ang mga mamamayan ng South Cotabato

Magingat para makaiwas sa mga pagbaha at landslide. Ito ang panawagan sa mga mamamayan na nakatira sa mga delikadong lugar ni South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino. Sinabi ito ni Aquino matapos makapagtala ng mga insidente na ng mga paguho ng lupa at baha ang ilang mga bayan sa lalawigan.

Ito ay bunsod ng walang patid na mga pagulan. Kalakip sa mga ito ayon kay Aquino ang mga bayan ng Tampakan, Norala at Tantangan na madalas ay inuulan nitong mga nakalipaas na araw. Payo naman ni Aquino sa mga mamamayang nakatira malapit sa mga pampang ng ilog at gilid ng bundok maging mapagtyag lalo na tuwing umuulan. Dinagdag din ni Aquino na nagpalabas na ng pondo para sa food for work program ng mga apektadong mga mamamyan ang PDRRMO.

Ipinahayag ni Aquino na para sa mabilisang pagresponde sa oras ng emergency, biente kwatro oras na naka-activate ang kanilang operasyon center . Nananawagan din ito sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga local government government unit na magsumite sang spot report may hinggil sa epekto ng tagulan para kanilang maaksyunan.

-0-

Dalawang mga armas at isang pampasabog ang nakumpiska ng PNP mula sa bahay ng mag-asawang naging target ng operasyon ng Magpet PNP sa Sitio Tagaytay, Barangay Mahongkog, Magpet Cotabato kaninang madaling araw.

Kinilala ang mga target na sina Ronilo Ansabo at asawa nitong si Leleth Ansabo na mga residente ng nasabing lugar. Ang mag-asawa ay mga myembro ng Communist Terrorist Group na New Peoole's Army sa ilalim ng guerilla front 53.

Katuwang ang Provincial Mobile Force Company o PMFC ng CPPO at 72nd Infantry Battalion ay tinungo ng team sa pangunguna ni Magpet PNP Chief, Police Major Judge Barotas ng Magpet PNP ang lugar pero ang lalaking Ansabo lang ang naabutan ng PNP.

Kasama ang Barangay Officials ay isinilbi ng PNP ang search warrant at dito nakuha ang isang RG, isang 12 gauge shotgun at improvised air gun. Dagdag pa rito ang anim na bala ng M16 at dalawang mga bala ng 12 gauge shotgun.

Nakuha rin sa kwarto ng mag-asawa ang isang kahon na naglalaman ng first aid kit na posibleng ginagamit nila sa kanilang grupo. Bukod sa search warrant ay isisilbi rin sana ng PNP sa asawa nito ang warrant of arrest sa kasong murder pero wala na ito sa lugar. Problema din ayon kay Barangay Mahongkog Chairman ang lalaking ansabo dahil nito lng nakalipas na araw ay nakarating sa kanya ang report na nagpa putok umano ito ng kanyang baril.

-0-

-0-

-0-

-0-

