NDBC BIDA BALITA (July 28, 2020)

HEADLINES:

1. 4-MONTH OLD baby, kabilang sa 12 bagong kaso ng COVID-19 positive sa Soccsargen; tatlo namang ang bago sa BARMM

2. MOTORCYCLE BARRIER, anit-poor ayon kay MinDA Sec. Manny Pinol

3. TOURIST DESTINATION na nabuo habang nasa lockdown, dinadayo ngayon sa Koronadal City

4. SA COTABATO CITY, bawal ang kasal, binyag, seminar at iba pang pagtitipon kung walang permit galing LGU.

5. WALANG maayos na plano ang gobyerno laban sa COVID-19, ayon kay Sen. Hontiveros

6. SENADOR, kongresista, nagpositibo sa COVID-19 kahapon

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

Local………………..

LABING DALAWANG bagong COVID-19 positive ang naitala ng Dept of health sa Region 12, kabilang dito ang 4-month old baby girl na taga Cotabato City.

Dahil dito, abot na ngayon sa 231 ang total COVID positive sa Soccsksargen region at 105 na ang naka-recover.

Sa pinakahuling situation report ng DOH-12 kagabi, SArangani province pa rin ang may pinakamarami positibo sa COVID na 60 habang pinaka-may maliit na bilang ang Cotabato City na meron lang 26.

Soouth Cotabato at Sultan Kudarat parehong merong tig-40 COVID-19 positive, North Cotabato 34 at Gen. Santos City 30.

-0-

Local………………..

SA Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tatlo ang nadagdag sa bilang ng mga nagpositibo sa buong rehiyon na ngayon ay meron nang 451, ayon kay Ministry of Health o MOH-BARMM surveillance head Dr, Ameril Usman.

Sa bilang na ito ay 153 ang naka-recover na at nananatiling siyam ang nasawi.

Sinabi ni Dr. Usman na Lanao Sur at Marawi City pa rin ang nangunguna na meron nang 179, Basilan at Lamitan City ay may 100, Sulu ay may 11 at tatlo sa Tawi-Tawi.

Sa mga locally stranded individual na dumaan sa Maguindanao patungong Basulta ay abot sa 120 ang positive case.

Sa tatlong bagong kaso, dalawa sa Lanao Sur at isa sa Tawi-Tawi na tatay ng batang naunang nagpositibo sa Covid at nasawi.

SAMANTALA, sa panayam ng DXMS Radyo Bida ngayong umaga, sinabi ni Usman na maraming mga LSI ang nakatakdang dumating sa rehiyon.

-0-

Local………………..

PINALALAHANAN ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani Sayadi na ang lahat ng mga magkakaroon ng seminar, meeting, kasal, binyag, at kung ano pang mga pagtitipon, kailangang kumuha ng CLEARANCE mula sa city government.

Ayon kay Sayadi, nakapaloob ito sa Executive Order No. 357 o ang COVID-19 E-Filing Order.

Aniya, dapat ay sundin ang kautusan upang multa ay maiwasan.

-0-

LOCAL...

ANG OLD CAPITOL ng Maguindanao provincial government sa Shariff Aguak, Maguindanao ay ginawa nang isang COVID-19 Ligtas Center.

Ito ay opisyal nang binuksan kahapon sa pamamagitan ng simpleng seremonya na pinamunuan ni Maguindanao Gov. Bai Mariam Sangki-Mangudadatu.

Abot sa 200 bed ang maaring gamitin ng mga pasyenteng magpositibo sa coronavirus.

Nakatakda kasing dumating ang may pitong libong locally stranded individuals sa lalawigan mula sa ibat ibang lugar sa bansa, lalo na sa Metro Manila.

Sinabi ni Mangudadatu na kumpleto na sa gamit ang Covid Ligtas Center na pangangasiwaan ng Integrated Provincial Health Office.

Ito na ang ikatlong isolation facility sa Maguindanao.

-0-

LOCAL...

WALONG MGA KASAPI ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang sumuko sa pamahalaan sa pamamagitan ng local government unit ng Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

Isinuko din nila ang kanilang armas kay Datu Saudi Ampatuan Mayor REsty Sindatok.

Ayon kay 6th Infnatry Division commander Major Gen. Diosdado Carreon, ang mga sumuko ay pinamumunuan ni Commander Ibrahim Guno.

Ayon kay Guno, ipinasiya nilang sumuko dahil pagod na sila at wala namang katiyakan ng magandang buhay ang kanilang pagsapi sa BIFF.

-0-

Local …………………….

NAMIGAY SI Shariff Aguak Mayor Marop Ampatuan ng mga wheelchair sa mga differently abled persons kahapon kasabay ng flag raising ceremonies sa bayan.

Sinabi ni Ampatuan na sadyang mahirap para sa mga differently abled persons o mas kilala sa tawag na Persons With Disabilities o PWD ngayong nasa ilalim ng pandemya ang bansa.

Bukod sa wheelchair, namigay din ng dagdag na ayuda si Mayor Ampatuan sa mga PWDs at inatasan ang mga barangay official sa buong bansa na magsumete ng talaan ng mga PWDs sa kanilang lugar upang mabigyan ng ayuda ang mga ito.

Sinabi ni Shariff Aguak spokesperson at secretary to the Mayor Anwar Emblawa, secretary to the mayor, na sa buong Shariff Aguak ay merong 200 PWDs.

Ang bawat wheelchair ay nagkakahalaga ng mula P7,000 hanggang P10,000.

-0-

LOCAL......

Kung si Mindanao Development Authority Chairman Emmanuel Piñol ang tatanungin, anti-poor ang paggamit o paglalagay ng barrier sa mga motorsiklo kahit paman mag-asawa o kapamilya na nagsasama sa loob ng lamang ng isang bahay.

Ito’y dahil maaring maapektuhan ang ekonomiya kung ipupursige ng Interagency Task Force ang panukalang ito. Sa mga liblib kasi na mga remote areas lalo na sa Cotabato Province motorsiko lamang ang tanging transportasyon na kinakargahan ng kanilang produkto patungo sa merkado lalo na ngayong may krisis pa na dala ng COVID-19 at bumabawi pa ang mga mamamayan. Bagaman maganda ang hangarin ng panukala dahil proteksyon ng karamihan ang nakasalalay laban sa COVID-19 pero para kay Piñol hindi ito epektibo sa mga farflung areas.

Dagdag pa niya, maaring makapgdulot pa ito ng kapahamakan sa commuting public at dagdag gastos pa sa kanila. Nabatid na simula sa July 31, mahigpit ng ipapatupad ng mga enforcer ang No barrier No backride policy.

-0-

LOCAL..

Patuloy pa ring umaasa ang mahigit sa 300 na mga Internally Displaced Person o IDP sa tulong na ipingako sa kanila ng gobyerno lalo na ang bahay na matutuluyan matapos na masira dahil sa nagdaang lindol noong Oktubre.

Lumipas na ang ilang araw, buwan at malapit ng mag-isang taon ang naranasang malalakas na lindol, nanatili pa rin sa mga evacuation center ang mga bakwit na mula sa Barangay Luayon na pansamantalang namalagi ngayon sa Barangay Batasan dahil sa wala na silang babalikan pa matapos ideklarang “No Build Zone” ang kanilang lugar. Ayon kay Lorna na isa sa mga IDP sa lugar, ang sinabi sa kanila ng LGU kailangan lamang nilang maghintay dahil patuloy ang ginagawang pagproseso ng dokumento ng Makilala LGU para sa kanilang relocation area.

Ayon din kay Aling Lida, hindi nila maisawan ang matrauma lalo na noong nakaraang mga araw na nakaranas muli ng lindol. Sinabi din ni Orlan, apela nito sa gobyerno na dagdagan ang tulong sa kanila dahil sa wala na silang iba pang pagkakakitaan sa ngayon. Para kay Aling Lorna, Lida at Orlan, iisa lamang ang kanilang kahilangan ngayon ang magkaroon na ng kanilang sariling simpleng bahay at payak na pamumuhay dahil ilang buwan na ring silang nagtitiis sa mainit at malamig na panahaon sa ilalim lamang ng trapal. Ang kabuuang kwento at apela ng mga bakwit sa bayan ng Makilala abangan sa special report ng DXND- Radyo BIDA ngayong sabado.

-0-

LOCAL..

Kahit paman dumaan sa mainit na diskusyon sa Supplemental Budget Number 8 ng Sangguniang Panlungsod ay natuloy na ang pagbili at pagsisimula ng operasyon ng Refrigerated Centrifuge sa bago at temporaryong City Blood Center sa Kidapawan City.

Ito ay gagamitin para sa mga lubos na nanganagilangan ng dugo na nagkakahalaga ng abot sa 5Million pesos. Ang naturang medical equipment ay makatutugon sa kinakailangang dugo ng mga pasyente na may sakit na dengue, mga inang manganganak, mga naaksidente at iba pang pasyenteng nangangailangan nito para sa kanilang kaligtasan.

Hindi na kailangang bumiyahe patungo sa Cotabato City at Davao City para lang makakuha ng dugo. Pinoproseso ng Refrigerated Centrifuge ang dugo patungo sa iba’t-ibang components gaya ng platelet para sa mga dengue patients at Packed RBC para sa mga nangangailangan ng blood transfusion.

Matatandaang natagalan ang pag-aapruba ng Supplemental Budget No.8 ng Sangguniang Panlungsod dahil sa ilang ulit na pag-aadjourn ng maaga ng sunod sunod na sesyon ni Presiding Officer City Vice Mayor Jivy Roe Bombeo.

Ang nasabing Supplemental budget number 8 ay siyang pagmumulan ng pondo para ipambili ng nabanggit na medical equipment.

Maliban pa sa bagong Refrigerated Centrifuge, may mga bago ding kagamitan ang ibinigay sa City Blood Center ng National Voluntary Blood Services Program ng Department of Health. Pansamantalang inilagak ang mga pasilidad ng City Blood Center sa mga airconditioned container vans na mula naman sa Energy Development Corporation na matatagpuan sa Pavilion ng City Plaza. Sa ngayon, bukas na ang City blood center simula noong July 20, 2020.

-0-

LOCAL...

Mapapatawan na ng penalidad ang mga mamamayan ng Antipas, North Cotabato na lalabag sa itinakdang health protocol ng lokal na pamahalaan hinggil sa ipinatutupad na new normal policy dahil sa banta ng COVID-19.

Sa ilalim ng ‘Face Mask and Social Distancing Ordinance of 2020, ang quarantine violator ay mapapatawan ng 200-pesos sa first offense, 500-pesos sa second offense, 1000-pesos sa third offense, 1,500-pesos naman sa mga succeeding offense at isang araw na community service.

Sa ilalim ng ordinansa, mahigpit nang susundin ng mga residente ang mga itinakdang health practices at protocols lalo na ang pag-oobserba ng 1-meter physical distancing at mandatory na pagsusuot ng face mask kung lalabas at kung nasa pampublikong lugar. No face-mask no-entry na rin sa mga pampubliko o pribadong institusyon man.

Pero malinaw sa ordinansa na hindi kasali sa magsusuot ng face mask ang mga magsasakang nagtatrabaho sa kanilang sakahan lalo na sa mga malalayong sitio ng bayan bastat panatilihin pa rin ang social distancing at exempted rin ang mga indibidwal na may problema sa paghinga.

Samantala, ang mga indibidwal naman na mahuhuli sa kanilang mga barangay ay obligadong magbayad ng multa sa kanilang barangay treasurer at ang 50 porsyento ng kanilang bayad ay mapupunta sa kita barangay. Nabatid na bago paman naipasa sa sanggunian ang naturang ordinansa ay abot sa mahigit dalawang libo ang naitalang quarantine violators sa nasabing bayan.

-0-

LOCAL..

Muling nadagdagan ang bilang ng kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Cotabato Province. Ito ay base sa pinakahuling datus na ipinalabas ng Department of Health o DOH Center for Health Development Soccksargen kagabi.

Sinabi naman ni EOC Manager at COVID Taskforce spokesperson Board Member Philbert Malaluan, ang pasyente ay 23 anyos na lalaki at residente ng Aleosan North Cotabato. Batay sa ulat, wala namang travel history ang pasyente pero siya ay naconfine sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City dahil sa non-COVID reason pero isinailalim ito sa swab testing bilang bahagi ng protocol ng ospital. Hanggang sa ngayon ay nakaadmit pa sa naturang pagamutan ang pasyente.

Sa kabuuan, abot na sa tatlumput-apat ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Cotabato Province. Patuloy naman ang paalala ang health authorities na sundin ang minimum health standards sa pag-iwas sa COVID-19.

-0-

Bukas na sa mga turista pero nasa limited capacity ang Damweng Dmatal Mountain Resort, B’laan term sa Overlooking the Plains at Bong Gumne de Muhon o Big House sa Sitio Datal Fitak, Barangay Assumption sa Koronadal City.

Ang nasabing tourist destinations na may siyam na kilometro lamang ang layo mula sa sentro ng lungsod ay nagiging pabortiong pasyalan ng mga mamamayan sa Koronadal at karatig lugar ngayong may pandemya sa COVID-19.

Ayon sa isa sa mga mayari ng Damweng Dmatal na si Maricel Digu, sinimulan nila ang pag-develop sa lugar noong kasagsagan ng lockdown dahil sa COVID-19. Paliwanag ni Digu, dahil bawal lumabas sa kanilang barangay, sa tulong ng kanilang mga kamag-anak at kapitbahay, nag-desisyon silang magkakapatid na gawing tourist destination ang kanilang lugar mula sa mga indigenous materials tulad ng mga kawayan at cogon na matatagpuan dito.

Habang sinabi naman ng isa sa mga may ari ng Bong Gumne na si Dela Patricio na natuloy lamang ang matagal na nilang plano na pagtayo ng cultural village sa kanilang lugar noong enhanced community quarantine. Ito ayon kay Patricio ay bilang pagbibigay pugay sa kanyang ama na isang traditional B’laan musician.

Makikita mula sa nasabing mga tourist site ang paglubog ng araw, Mt. Matutum, Koronadal Valley at ang dinarayong sea of clouds. Pero iginiit ng may ari ng mga ito na pawang magkaka-maganak na mahalaga pa rin sa pagdayo sa lugar ang pagkakaroon ng immersion sa mayamang kultura ng mga mamamayang B’laan.

Maliban sa mga tradisyunal na Bahay Kubo ang mga turista na nais mag-overnight sa lugar ay maari ring magdala ng tent. Nilinaw naman ni Patricio ang mariing pagpapatupad ng health protocols sa nasabing tourist destinations.

Ang mga ito ay ang pagpapanatili ng 50 percent capacity, paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, at physical distancing. Pinayuhan din nito ang mga turista na magdala ng sanitizer o alcohol.

-0-

LOCAL..

South Cotabato Governor tiniyak ang maayos na pamamahala sa paguwi ng mahigit pitong daang mga

Itinalaga ng pamahalaan na isa sa dalawang drop off points ng mahigit pitong daang mga locally stranded indviduals na uuwi sa Soccksargen ang Jaycee Avenue sa Koronadal City.

Ang mga ito ay lulan ng dalawamput tatlong mga bus na sumundo sa kanila sa Rizal Memorial Sports Complex sa Metro Manila.

Ito ay ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Kabilang sa mga ito ang 256 na mga LSI mula South Cotabato, 119 ang mula sa Sultan Kudarat, 110 mula sa General Santos City at 69 ay pawang mga taga Sarangani.

Habang ang nalalabing 237 ay inaasahang darating naman sa isa pang drop off point na Kidapawan City.

Nabatid na 211 sa mga ito ay mula sa North Cotabato, 18 sa Maguindanao at walo ang taga Cotabato city. Ayon naman kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. lahat ng mga uuwing LSI at ROF ay nag-negatibo sa COVID-19 rapid antibody screening.

Tumanggap din ang mga ito ng tig dalawang libong pisong cash assistance bilang mga benepisyaryo ng “Hatid Tulong” Program ng pamahalaan.

Binigyan diin ni Aturdido na magiging mas-maingat na ngayon ang incident management team ng lalawigan sa pamamahala sa paguwi ng mga LSI at ROF . Dinagdag din nito na iniutos din ni Governor Tamayo ang pagbibigay ng pagkain sa mga ito. Sinabi naman ni Tamayo na ang mga LSI mula South Cotabato ay agad na ilalagay sa isolation facilities para sa 14-day quarantine.

Kailangan din ng mga ito na sumailalim sa rapid antibody screening para matiyak na negatibo ang mga ito sa COVID-19. Dumating na kaninang ala una ng madaling araw sa Koronadal City ang 184 na unang batch sa nasabing mga LSI at ROF 62 sa mga ito ay mula South Cotabato, 22 ang taga General Santos City, 34 naman ang umuwi na sa Sarangani Province. Inaasahan naman ang pagdating ng mahigit limang daan pang mga LSI at ROF sa mga susunod na araw.

-0-

LOCAL..

Mayroon lamang hanggang July 31 ang mga local government units o LGUs na gamitin bilang quarantine facilities ang mga eskwelahan para sa mga locally stranded individuals o LSIs at returning OFWs o ROF .

Paliwanag ni Deped 12 Regional Director Allan Farnazo, kailangan na rin kasing paghandaan ng mga guro ang pasukan sa August 24. Sinabi ni Farnazo na karamihan sa mga eskwelahan na ito na ginagamit pa ring isolation facilities ay matatagpuan sa mga lalawigan ng North Cotabato at Sarangani.

Kinumpirma ni din ni Farnazo na may mga LGU pa rin na humiling sa Deped na gawing isolation facility ang kanilang mga eskwelahan. Pero ayon sa nasabing Deped 12 Regional Director ito ay dapat nilang hilingin sa national Inter-Agency Task Force ayon naman sa utos ng Deped Secretary. Nilinaw ni Farnazo, na ayon sa batas hindi maaring gawing isolation facility o evacuation center ang mga eskwelahan.

Dinagdag din nito na sa ngayon ay abala na rin ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtatayo ng mga quarantine at isolation facility para sa mga LSI, ROF at COVID-19 patients. NDBC

-0-

LOCAL..

Nagbayad ng 4.8 million pesos sa pamahalaan ang mga may ari ng Rodrigo Lorna Gere Fishing Industry Corporation o RLGFI Protected Area Management Board o PAMB. Ito ay bilang penalty sa kasiraan sa coral reef na nadiulot ng sumadsad nitong barko malapit sa baybayin ng Barangay Batulaki, Glan noong May 1.

Ipinahayag ito ni Sarangani 1202ND Philippine National Police-Maritime Group Chief Major Virgilio Carona. Ayon kay Carona inamin ng kompanya na mayroon silang pagkakamali at pumayag na magbayad ng kaukulang multa. Dinagdag din nito na nakikipagugnayan din ang nasabing kompanya sa mga concerned na ahensya ng pamahalaan para maresolba ang problema.

Matatandaan ayon sa report noon ng PAMB, kadadala lamang ng F/B Mark Anthony-17 ng mga kargamento sa General Santos City ng sumadsad sa coral reef dahil sa masamamang panahon. Una nang nagbayad ng limang daang libong piso bilang indemnification ang kompanya, habang inaalam pa ng technical working group ng PAMB ang kabuuan nilang penalty.

Ayon kay Sarangani Bay Protected Seascape Superintendent Joy Oloquin, ang nakolekta nilang multa ay ilalagay sa Integrated Area Protected Fund para magamit sa rehabilitation programs at maigting pangangalaga sa Sarangani Bay.

-0-

LOCAL..

Survival garden sa Tampakan,nais gawing eco-agri-site ng ni South Coabato Second District Representative Banas-Nograles Plano ni South Cotabato Second District Representative Shirlyn Banas-Nograles na maghain ng bill sa mababang kapulungan para gawing eco-agrisite survival garden sa Tampakan, South Cotabato.

Layon din nito na matiyak ang pangangalaga sa dalawamput isang ektaryang survival garden sa tuktok ng Sitio Silway, Barangay Tamblu, Tampakan. Pinuri din ni Nograles ang lokal na pamahalaan ng Tampakan sa pagtatag ng proyekto. Igniit ng kongresista na ganitong mga proyekto ang dapat tutukan ng pamahalaan lalo na sa Mindanao na kilalang food basket.

Ayon kay Nograles para mapaigting ang produksyon sa survival garden at pag-market ng mga produkto mula dito, kailangan ang mas maayos na daan at pagtatag ng food hub. Ipinahayag ito ni Nograles sa kanyang patungo sa nasabing survival garden .

Kaugnay nito ipinagpasalamat naman ni Tampakan Mayor Leonard Escobillo na kinikilala ng national government ang ginagawa ng lokal na pamahalaan para sa pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain sa kanilang lugar. Umaasa ang alkalde na makakatulong ito para sa pagdevelop ng lugar na ayon sa kanya ay malaking tulong sa mga magsasaka ng Tampakan.

Itinatag ng Tampakan LGU ang survival garden para matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa mga komunidad sa COVID-19 pandemic apat na buwan na ang nakararaan. Kinuha ng Tampakan LGU na magtanim ng samu’t saring mga gulay at mangalaga dito ang mga mamamayang B’laan na nakatira sa paligid nito. Makikita din mula sa 1,800 above sea level na survival garden ang Mt. Matutum.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Sa gitna nang kinakaharap na problema ng bansa tungkol sa COVID-19, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na mas mahalaga ang buhay kaysa sa ibang bagay.

Sa kanyang ika-limang State of the Nation Address, sinabi ng Pangulo na mas binigyan niya ng prayoridad ang buhay kaysa sa ibang sinasabi ng mga eksperto.

Kabilang sa agad na pinasalamatan ng Pangulo ang mga frontliner na lumalaban sa COVID-19.

Binanggit din ng pangulo na nakikidalamhati ang gobyerno sa pamilya ng mga nasawi dahil sa virus.

Anya, nasa magulong panahon ngayon ang bansa dahil sa virus na naging dahilan kaya nahinto ang pangarap na pagunlad.

Umaasa si Duterte na matutuklasan na ang vaccine sa lalong madaling panahon.

Nilinaw din ng Pangulo na hindi pa rin niya papayagan ang face-to-face na klase ng mga estudyante hangga’t hindi nadidiskubre ang vaccine.

-0-

NDBC EXPRESS BALITA

SMART AT GLOBE , pinagsabihan at binalaan ni P. Duterte na pagandahin ang serbisyo bago sumapit ang Disyembre ng taong ito. Dapat daw bumilis ang internet speed na kanilang ibinibenta sa mga Filipino.

, pinagsabihan at binalaan ni P. Duterte na pagandahin ang serbisyo bago sumapit ang Disyembre ng taong ito. Dapat daw bumilis ang internet speed na kanilang ibinibenta sa mga Filipino.

SEN FRANK DRILON , binatikos ni P. Duterte sa kanyang SONA dahil sa pagkampi sa mga Lopez. Sagot ni Drilon, ang pagtatanggol niya sa ABS-CBN ay sa ngalan ng malayang mapapahayag at hindi sa pamilyang Lopez.

, binatikos ni P. Duterte sa kanyang SONA dahil sa pagkampi sa mga Lopez. Sagot ni Drilon, ang pagtatanggol niya sa ABS-CBN ay sa ngalan ng malayang mapapahayag at hindi sa pamilyang Lopez.

SEN. MIGZ SUBIRI , positibo ulit sa COVID-19. Tatlong beses daw siyang nag-negatibo pero ngayon positibo uli sa panibagong RT=PCR tests.

, positibo ulit sa COVID-19. Tatlong beses daw siyang nag-negatibo pero ngayon positibo uli sa panibagong RT=PCR tests.

SURIGAO DEL SUR REP. Johnny Pimentel, positibo rin sa coronavirus.

SUR REP. Johnny Pimentel, positibo rin sa coronavirus.

DATING COMELEC CHAIR Sixto Brillantes positibo rin sa Covid-19. Ang 80 taong gulang na si Brillantes ay naging Comelec chair mula 2011 hanggang 2015

-0-

ABROAD...

UMAABOT NA sa mahigit 16.4 million ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa buong mundo.

99 percent sa nasabing bilang ang nasa mild condition at one percent naman ang nasa serious o critical condition.

Ang mga nasawi naman ay umaabot na sa mahigit 651 thousand habang ang mga gumaling ay nasa mahigit sampung milyon na.

Nangunguna pa rin sa dami ng COVID patients ang Estados Unidos na may mahigit 4.3 million cases.

Pangalawa ang Brazil na may mahigit 2.4 million at pangatlo ang India na nagkaroon ng higit 1.4 million COVID 19 cases.

Samantala, nakatakdang magpulong ang emergency committee ng World Health Organization para pag-usapan ang emergency status ng COVID-19 matapos ang anim na buwan ng ito ay maideklara.

Sinabi ni WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang public health emergency ay isang international concern na dapat hindi ipagsawalang bahala.

Ang Public Health Emergency of International concern ay siyang pinakamataas na alarma sa ilalim ng international health rules at nire-reevaluate kada anim na buwan.

Bago ang COVID-19, limang beses nang nagdeklara noon ang WHO ng Public Health Emergency of International concern mula ng napalitan ang International Health Regulations noong 2007 sa swine flu, polio, Zika at dalawang beses sa Ebola outbreaks sa Africa.

-0-

SPORTS

Tanong ng boxing fans - may pag-asa pa ba ang Casimero-Inoue fight?

Lumalabo na ang pag-asang matuloy ang unification fight nina World Boxing Organization bantamweight champion Johnriel Casimero at super World Boxing Association - International Boxing Federation bantamweight titlist Naoya Inoue sa taong ito.

Ayon kay MP Promotions chief Sean Gibbons, posibleng sa susunod na taon na maikasa ang laban nina Casimero at Inoue sa oras na maayos na ang lahat at wala nang banta ng coronavirus disease.

Sinabi ni Gibbons na ayaw ni Top Rank Promotions head Bob Arum na itanghal ang isang malaking laban gaya ng Casimero-Inoue fight sa isang closed-door venue dahil nasasayangan ito sa kikitain ng laban.

Sang-ayon naman si Gibbons sa pananaw ni Arum dahil hindi basta-basta ang unification bout nina Casimero at Inoue na tiyak na dudumugin ng mga boxing fans.