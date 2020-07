NDBC BIDA BALITA (July 6, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. LOLO na taga Kidapawan Ctiy, pumanaw sa Davao hospital

2. ISA pang taga Sarangani, positibo sa Covid 19, 600 stranded na taga Region 12, darating ngayon

3. YELLOW BUS, balik biyahe na sa Region 12, ruta pati Makilala, Kidapawan, Tacurong hanggang GenSan, balik na din

4. MGA APEKTADO ng kaguluhan sa Arakan, North Cotabato, tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan

5. ON LINE NA PAGTITINDA NG inuming nakalalasing, bawal na din

ANG DETALYE NG MGA BALITA….

-0-

Local………………..

Nakapagtala ng kauna-kaunahang confirmed positive death ang Cotabato Province batay sa ulat ng Department o Health o DOH tracker.

Siya ay 84 years old na lalaki at taga Barangay Sudapin Kidapawan City. Ang pasyente ay nasawi habang ginagamot sa Southern Philippines Medical Center o SPMC Davao City noong June 30, 2020.

Base sa tracker, namatay ang pasyente dahil sa iba pang underlying medical condition tulad ng cardiac arrhythmia secondary to hyperkalemia, acute coronary syndrome, Non ST- Elevation myocardial infarction, acute respiratory failure type 1 secondary to community acquired pneumonia at COVID-19 confirmed critical.

Matatandaang ang travel history ng pasyente ay mula sa tatlong ospital sa Davao City kung kaya’t nanatili pa ring zero local transmission case ang buong probinsya.

Nabatid na negatibo na rin sa RT- PCR test ang lahat ng mga kapamilya at hospital personnel sa lungsod na nakasalamuha ng nasawing pasyente dahil dito, inalis na rin agad ng City Government of Kidapawan ang focus containment o ‘partial lockdown’ sa nasabing lugar kung saan nakatira ang pasyente.

Kaugnay nito, patuloy pa rin ang paalala ng City Health Office sa publiko na sundin ang minimum health protocols sa pag-iwas at pagkakaroon ng COVID-19.

-0-

ISA PA ANG NADAGDAG SA BILANG ng mga nagpositibo sa Covid 19 sa Region ito, ayon sa Dept of Health.

Dahil dito, abot na ngayon sa 74 ang confirmed cases sa Soccsksargen.

Ang pinakahuling pasyente ay taga Sarangani province na may history of travel to Manila. Siya ay dumating sa lalawigan noon June 19 at nasa stable na kalagayan hanggang ngayon.

Abot naman sa 44 katao na ang naka-recover sa sakit.

SA BARMM, 13 panibagong kaso ang naitala sa buong rehiyon at ngayon ay meron nang kabu-uang 149 positive cases.

Mga panibagong kaso ay mula Maguindanao, Lanao del Sur at Marawi City at Basilan at Lamitan City.

-0-

LOCAL…

ANIM NA MGA binatilyo ang inaresto ng Quarantine Composite Team sa Coitabato City dahil sa paglabag sa mga alituntunin ng Modified General Community Quarantine sa Cotabato City.

Ang mga ito ay nagkakaedad ng 18 hanggang 20 taong gulang at nadakip sa Barangay Rosary Heights 10.

Noong Biernes, pito katao ang inaresto dahil walang suot na face mask.

Sa ngayon, abot na sa 13 katao ang inaresto dahil sa paglabag sa ipinatutupad na ordinansa.

-0-

Local…

MATAPOS NA tanggihan ang panawagang i-veto ni Pangulong Duterte ang anti-terror bill nang ito lagdaan ng President at naging ganap na batas, nais ng Bangsamoro region na magkaroon ng kinatawan sa Anti-Terrorism Council.

Sa isang pahayag, sinabi ni BARMM Chief Minister Murad Ebrahim na handa ang regional government na makipagtulungan sa national government ukol sa usapin ng terorismo sa bansa, lalo na sa Mindanao.

Ayon kay Ebrahim, iginagalang ng BARMM ang desisyon ng pangulo kahit di napakinggan ang kanilang saloobin na nakapaloob sa resolusyon ng BTA.

Ang pagkakaroon aniya ng kinatawan sa anti-terrorism council ay paunang hakbang upang maityak na ang mga Moro ay hindi maging biktima ng pang-aabuso habang ipinatutupad ang batas.

-0-

Local………………..

INARESTO ng pinagsamang pwersa ng police at Philippine Drug Enforcement Agency ang isang mag-asawa sa Midsayap, North Cotabato kahapon.

Kinilala ang mga nadakip na sina Anwar Gutierrez, 34 taong gulang at asawang si Samia, 33 taong gulang, pawing nakatira sa Barangay Poblacion 3.

Nagbenta ng shabu si Gutierrez ng shabu sa isang pulis na nagpanggap bilang buyer, ayon sa pulisya.

Apat na sachet ng shabu ang nakuha sa kanya.

-0-

INAMIN NG MGA EDUCATION official ng BARMM na bumaba ang bilang ng mga enrollees ngayong taon.

Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang pagpapatala sa mga eskwelahan sa BARMM sa pamamagitan ng online, text at pagkuha ng form ng mga magulang.

Ayon kay Ministry of Basic Higher Technical Education o MBHTE-BARMM Minister Mohagher Iqbal, nais nilang madagdagan pa ang mga magpapatala sapagkat umabot lang ng 50 porsyento ang enrollment rate.

Ito'y mababa sa kanilang inaasahan kumpara noong nakaraang school year kaya't patuloy pa rin ang kanilang panghihikayat sa mga magulang na ipa-enroll na ang kanilang mga anak.

Naniniwala si Iqbal na takot pa rin ang mga magulang sa Covid 19 sakaling magkaroon ng face to face classes.

-0-

Mga katutubo na apektado ng sagupaan sa Arakan, North Cotabato, nakatanggap ng tulong mula sa Provincial Government

Higit sa dalawang daan na mga katutubo na naapektuhan ng engkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army ang nabigyan ng tulong mula sa pamahalaan.

Ang mga nabanggit na pamilya ay mula sa Barangay ng Sumalili at Napaliko na lumikas dahil sa takot na madamay sa bakbakan. Ang tulong ay mula sa tanggapan ni Governor Nancy Catamco sa pamamagitan ng IP affairs at Provincial Social Welfare and Development Office.

Sila ay pansamantalang namalagi sa sentrong bahagi ng Barangay. Sila ay nakatanggap ng bigas, de lata at asukal habang aasahan namang patuloy na mag-aabot ng tulong ang LGU Arakan at pamahalaang panlalawigan ng Cotabato.

Samantala, matapos ang air support ng militar laban sa teroristang New NPA, patuloy naman ngayon ang isinagawang hot pursuit at clearing operation ng 27th Infantry Battalion na nakabase sa Arakan at 3rd IB na nakabase sa Baguio District Davao City sa mga lugar na apektado ng tensyon.

-0-

Mga internet café na nakapasa isinagawang inspeksyon ng compliance monitoring team sa Kidapawan City, maari ng makapag-operate bilang paghahanda ngayong pasukan

‘REGULATED’ ang magiging polisiya ng pagbubukas ng mga Internet Cafѐ sa Kidapawan sa panahon na ipinatutupad ang Modified General Community Quarantine. Kinakailangang pumasa sa inspection ng City Government Compliance team ang mga internet cafѐs bago papayagang makapag-operate muli.

Pinayagan ni City Mayor Joseph Evangelista ang pagbubukas ng mga ito upang makatulong sa mga nagmamay-ari na apektado ng COVID-19 pandemic.

Nabatid na pansamantalang isinara ang mga Internet Cafѐ dahil hindi pasok ang mga ito sa essential business establishments na kasali sa guidelines sa panahon ng Enhanced Community Quarantine kontra COVID- 19.

Dapat na sundin ng may-ari ang sumusunod:bawal papasukin ang mga bata para mag computer games, pagkakaroon ng business permits, 50% capacity, kinakailangang may isang metro o higit pang distansya ng mga papasok at gagamit ng computer, dapat may disinfectant solution gaya ng alcohol at hand sanitizers, operating hours na hindi lalagpas sa alas 9:00 ng gabi, at dapat nakasuot ng face mask ang mga papasok sa tindahan pati na ang mismong nagbabantay.

Bagkus, tanging research o educational purposes ang dahilan ng pagpasok o di kaya ay para sa ‘online enrollment’ ng mga bata para sa nalalapit na pasukan ang pwedeng papasukin. Kapag nahuling lumabag sa Quarantine Protocol ang isang Internet Cafѐ ay maari itong pagmultahin,kanselahin ang Business Permit at ipapasarado ng City Government.

Hinihikayat naman ng City Government ang lahat na agad ireport sa compliance team sa 09105740540 ang mga business establishments maging ang mga pribado at pampublikong tanggapan na nag-ooperate sa lungsod na hindi sumusunod sa mga itinakdang minimum health protocols. Papanagutin ng City Government ang mga ito batay na rin sa mga isinasaad ng RA11332.

-0-

Mga mag-aaral na nagpapatala sa pribadong paaralan sa Kidapawan City, bumaba ngayong school year- ayon sa School Division Superintendent ng lungsod

Nanawagan ngayon ang Department of Education sa Kidapawan City Division sa mga magulang na ipa-enrol na ang kanilang mga anak ngayong pasukan dahil nagbigay ng palugit ang DepEd sa mga hindi na nakapagpatala. Aminado naman si City Schools Division Superintendent Omar Obas na bumaba ang enrolment rate ngayon sa mga private school sa lungsod.

Base sa datus nasa 35percent pa lamang ito kung ikukumpara noong nakaraang taon. Para sa mga pampublikong paaralan naman nasa 80 hanggang 85 percent na ng mga mag-aaral ang nakapag-enroll ngayong school year 2020- 2021.

Blended learning ang gagamiting modality ng City Division ngayon Agosto ibig sabihin may modular at radio based instruction sa pakikipagtulungan ng With Love Jan Foundation at DXND- NDBC Kidapawan upang maabot ang lahat ng kabataang mag-aaral sa lungsod bilang new normal dahil sa pandemya.

Panawagan din nito sa mga magulang at mag-aaral na hindi pa nakapagpatala ay tumungo lamang sa malapit na paaralan sa kanilang lugar bago mag July 15, 2020. VC- OBAS 2 Si Kidapawan City Schools Division Superintendent Omar Obas.

-0-

Mga reklamong may kaugnayan sa Land and Boundary Dispute, sinimulan nang resolbahin ng Sangguniang Bayan sa Tulunan, North Cotabato

Abot ngayon sa 12 kaso ng land dispute at boundary conflict ang nakabinbin sa Sangguniang Bayan ng Tulunan na nakatakdang resolbahin sa pamamagitan ng lingguhang pagpupulong ng mga miyembro ng Municipal Task Force on Land Boundary Dispute Committee.

Ayon kay Sangguniang Bayan Presiding Officer Vice-Mayor Maureen Ann Villamor, ang mga nasabing reklamo ay mga matagal na nakabibin sa lebel ng barangay kaya't iniakyat na sa lebel ng sanggunian upang pag-aralan at bigyan ng agarang rekomendasyon.

Nabatid na nag-ugat ang naturang mga land at boundary dispute mula sa mga complainants na may hawak na kaukulang dokumento ngunit ibang pamilya ang umuukopa sa kanilang pagmamay-aring lupa. Isa rin sa mga nakikitang problema ng komitiba ay ang pagkakaroon ng 'double titles' o parehong partido ang may hawak ng land titles.

Ayon sa bise-alkalde, karamihan sa naturang mga inihaing reklamo ay mula sa mga barangay ng Maybula at Bual na kadalasan ay kinasasangkutan ng mga kapatid na muslim. Sa pamamagitan naman ng Task Force ay magkakaroon ng masusing pag-aaral at bibigyan solusyon ang mga hindi matapos-tapos na awayan sa lupa. NDBC BIDA BALITA

-0-

Nutrition Month Celebration ng National Nutrition Council 12 ngayong Hulyo nakatutok pa rin sa pagresolba ng problema sa pagka-bansot

Aminado si National Nutrition Council o NNC 12 Nutrition Officer III Mayet Flores na sa kabila ng kanilang malawakang kampanya konti lamang ang ibinaba ng kaso ng stunting o pagkabansot sa rehiyon simula noong 2016 Bukod dito ayon kay Flores ang Pilipinas ay pangsiyam sa stunting prevalence rate o may pinakaraming bansot sa buong mundo.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Flores, nakatutok pa rin sa pagresolba ng stunting ang nutrition month celebration na pinangungunahan ng NNC tuwing Hulyo. Kinumpirma din ni Flores na base sa pinakahuling datus ng NNC 12 noong 2019, nangunguna sa may pinakamaraming bansot sa Soccksargen ang Tacurong City na may 10.40 percent o 910 cases.

Pangalawa naman ang Cotabto City na may 10.21 percent . Ang Sultan Kudarat na may 9.15 percent ay nasa pangatlong pwesto. Ipinahayag din ni Flores na ang buong region 12 ay may 35,244 o 8.90 percent stunted o mga batang kulang ang tangkad sa kanilang edad na isang uri ng malnutrisyon.

Binigyan diin ni Flores na mahalaga na maresolba ang nasabing problema dahil bukod sa kalusugan ng mga bata, nakaapekto din ang stunting sa ekomoniya ng bansa. Voice Clip… si NNC 12 Nutrition Officer III Mayet Flores.

Kaugnay nito sinabi naman ni NNC 12 Nutiriton Officer II Leah Fe Utlang na kailangan sa pagresolba ng problema sa malnutrisyon ang sapat na nutrition sa unang 1,000 days ni Baby. Ibig sabihin nito ayon kay Utlang sa pagbubuntis pa lamang dapat ay matiyak na ang nutrition ng mga ina.

Ito ay maliban pa sa mariing pagpapatupad ng breastfeeding lalong lalo na sa mga bagong silang na sanggol.

-0-

Programa para sa mga persons with disability sa kabila ng COVID-19 crisis, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Koronadal

Abala man sa mga programa sa laban sa COVID-19 tuloy din ang pagtulong ng lokal na pamahalaan sa mga persons with disability o PWD sa Koronadal City. Sa katunayan ayon kay Mayor Eliordo Ogena,tututukan ng city government ang pag-empower sa mga PWD sa lungsod. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kabuhayan.

Ayon kay Ogena, gagawing pilot area ng LGU para dito ang barangay New Pangasinan na pagtatuyuan ng PWD friendly facility. Sinabi ito ni Ogena nang pangunahan ng City population office sa nasabing barangay ang Gender and Development-Violence Against Women o GAD-VAW Orientation. Dinaluhan ito ng mga inang PWD.

Ayon kay Population Officer II Janet Demonteverde, layon nito na tanggalin ang pangamba ng mga PWD sa pakikiisa sa mga aktibidad sa kanilang mga komunidad.

Ayon kay Demonteverde may karapatan din sa tamang impormasyon ang mga PWD. Ipinaalala sa mga PWD ni Demontervde ang kanilang mga karapatan sa social justice, equality lalo na sa trabaho at karapatan na magkaroon ng marangal na hanapbuhay.

Ayon kay Demonteverde isa kasi ang PWD sa sector na maaring labis maapektuhan ng pandemya sa COVID-19. Kaya maliban sa pangangalaga sa kanilang kalusgan kailangan din ng mga ito na mabigyan ng suporta tulad ng tulong pangkabuhayan.

-0-

City Health Office ng Koronadal may panawagan sa mga tanggapan at establisemento kasunod ng pagtanggal ng movement pass sa lungsod

Paigtingin pa ang mga health measure para mapigilan ang transmission ng COVID-19. Ito ang panawagan sa mga establisemento at opisina ni Koronadal acting City Health Officer Dr. Edito Vego.

Ipinahayag ito ni Vego kasunod ng pagtanggal ng movement pass at iba pang restrictions at pagbukas ng border ng South Cotabato. Pinaalalahan ni Vego ang mga kompanya lalong lalo na ang mga business establishment na mariing ipatupad ang temperature checking, physical distancing, pagsusuot ng face mask, palagiang paghuhugas ng kamay at pagamit ng alcholol o hand sanitizer.

Ayon kay Vego ang mga non-pharmaceutical measures na ito ay mabisang pananggalang sa COVID-19. Binigyan diin ni Vego na kahit walang local transmission kailangan pa rin ng publiko ng ibayong pagiingat hangga’t wala pang bakuna sa COVID-19.

-0-

Yellow Bus Company na may ruta sa region 12 at karatig lugar bumalik na ng kanilang operasyon

Balik bayahe na ang mga unit ng Yellow Bus Line o YBL Incorporated na nakabase sa Koronadal City. Kasunod naman ito ng pagtanggal ng ilang mga restriction kaugnay sa pagpapalawig ng Modified General Community Quarantine sa South Cotabato at karatig lugar. Pero nilinaw ni YBL Operation Manager Boy Par na limitado pa rin ang byahe ng kanilang mga bus sa ngayon.

Ayon kay Par tanging mga ibinalik lamang nila ngayon ang kanilang mga ruta sa General Santos City, Isulan at Tacuong city sa Sultan Kudarat ,Surallah at Koronadal City sa South Cotabato, at Makilala at Kidapawan City sa North Cotabato.

Bukod dito ayon kay Par iniklian din ang oras ng kanilang byahe ng mula alas sais ng umaga hanggang alas sais ng gabi. Tiniyak din ni Par na bilang pagsunod sa protocol, mahigpit ding ipinatutupad ang physical disatancing sa mga bus ng YBL. Ayon kay Par obligado din ang kanilang mga pasahero na sumuot ng face mask at sumailalim sa temperature checking.

-0-

Cash assistance ibinigay ng DA 12 sa mahigit pitong daang mga magsasaka sa Koronadal City

Nakinabang sa tig limang libong cash assistance ng Department of Agriculture ngayong may global health crisis ang mahigit pitong daang mga magsasaka sa Koronadal City. Ang mga nabigyan ng tulong ay pawang mga benepisyaryo ng Rice Farmers Financial Assistance o RFFA Program ng DA 12.

Ito ay para sa mga magsasaka na apektado sa pagsadsad ng presyo ng palay sanhi ng pagpapatupad sa rice tarrification law. Ang programa ay isa lamang sa maraming mga interbensyon ng DA sa magsasaka. Ito ay ayon kay RFFA/RSBSA Focal Person Janet Fernandez.

Ayon kasi kay Fernandez ay iba pa silang mga programa para sa mga rice farmer. Ang mga ito ay ang Rice Resiliency Project o RRP, “Ahon Lahat, Pagkaing Sapat” o ALPAS Program at iba pang mahahalagang mga programa.

Sa kabilang dako, hinikayat din ni Fernandez ang mga magsasaka na magpatala at i-update ang kanilang record sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ito ay para makinabang sa mga programa ng DA.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Ipagbabawal na ng Department of Finance ang bentahan ng alak at sigarilyo online.

Ayon kay Finance Secretary Sonny Dominguez, ipatutupad nila ang ban sa pangambang hindi na matutukan kung sino ang mga bumibili ng alak at sigarilyo.

Nangangamba si Dominguez na maaaring mga bata ang tunatangkilik sa naturang mga produkto.

Babantayan ng DOF ang mga online shopping site at ang mga independent online seller.

Sa iba pang balita, ipinagbabawal pa rin ang pagbiyahe para sa pamamasyal sa abroad dahil sa patuloy pang banta ng COVID-19.

Ayon sa Bureau of Immigration, bawal ang mga turista lalo na kung leisure o pamamasyal ang layunin ng pagbiyahe abroad.

Base sa talaan ng BI, ilang mga Pinoy na ang nagtatangkang bumiyahe at mamasyal sa gitna ng pandemya.

-0-

Nadagdagan nang halos 2,500 ang bilang ng tinamaan ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Umabot na sa 44,254 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa. Sinabi ng DOH na 2,434 ang napaulat pang kaso ng COVID-19 kung saan 1,147 ang “fresh cases” habang 1,287 ang “late cases.”

Nasa pito pasyente ang nasawi kung kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay 1,297 na.