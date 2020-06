NDBC BIDA BALITA (June 1, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. REGION 12 at BARMM, nasa ilalim na ng Modified General Community Quarantine simula ngayong araw.

2. Suspek sa tangkang panghahalay sa limang taong gulang na bata, naaresto ng PNP sa Matalam, North Cotabato

3. SAP funding disbursement, 100 percent complete na raw, ayon sa DSWD 12

4. DA-12 namigay ng rice seeds sa mga magsasaka ng North Cotabato

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

NASA ILALIM na ngayon ng Modified General Community Quarantine o MGCQ ang mga lugar na sakop ng region 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Ang pinakamababang pamantayan ng pampublikong kalusugan ay dapat sundin sa panahon ng MGCQ tulad ng palagiang pagsusuot ng mask, panatilihin ang protocol na social distancing kahit pinapayahan ng lumabas ng kani-kanilang mga bahay ang lahat ng tao.

Gayunman, hinihikayat pa ring manatili sa bahay ang mga 21 years old below at senior citizens.

Ang mga panloob at panlabas na laro na hindi nangangailangan ng body contacts at iba pang uri ng pang-ehersisyo ay pinapayagan na rin.

Ang mga pagtitipon ay pinapayagan na rin pero kailangan na ang mga dadalo ay nasa kalahati ng buong populasyon ng aktibidad.

Dapat ding sundin ang mga alintuntunin ng Inter-Agency Task Force.

Ang harapang pag-aaral ay maaaring payagan para sa mga nasa kolehiyo ngunit kailangan isa alang-alang ang pinakamababang pamantayan ng pampublikong kalusugan.

Ang mga aktibidad na may mga pagtitipon ng mag-aaral ay mananatiling ipagbabawal.

Para sa K-12 Basic Education, ang Basic Education Learning Plan ng DepEd ay kailangan pagtibayin.

Mga pang-opisinang pampubliko at pampribado ay maaaring payagan para ipagpatuloy ang pisikal na trabaho upang makapagtrabaho ng may buong kapasidad.

Ngunit may alternatibo naman para sa mga manggagawang nasa edad na 60 at mahigit, mga manggagawang mayroong immunodeficiency, comorbidity, iba pang may banta sa kalusugan, at mga buntis.

Ang mga pampublikong sasakyan ay pinapayagan na ring bumiyahe alinsunod sa mga alituntuning itinakda ng DOTr.

Ang lahat ng konstruksyon pampubliko at pampribado ay papayagan ngunit kailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga alituntuning pangkaligtasan.

Sa Cotabato city, ipatutupad pa rin ang number-coding scheme para sa mga bumibyaheng pribado at pampublikong sasakyan.

Maaari na ring payagan ang mga stranded individual sa lungsod na makauwi sa kani-kanilang mga lugar.

Ang mga uuwi naman sa lungsod na mga stranded at mga OFW ay kailangang sumailalim sa 14-day quarantine at sundin ang panuntunan ng IATF.

-0-

DALAWANG drug suspects ang nasawi matapos umano silang makipagbarilan sa mga operatiba ng PDEA-BARMM sa ikinasang buy bust operation sa Rosales Street, Barangay Rosary Heights-6, Cotabato City.

Kinilala ng PDEA-BARMM ang dalawang mga nasawi na sina SUHARTO TUAS alyas BURON at MASHUD USOP.

Pito katao naman ang naaresto ng mga otoridad sa naturang operasyon.

Ayon kay PDEA BARMM Assistant Director MARLON SANTOS, posibleng natunugan ng mga suspek ang pagdating ng kanilang mga operatiba kaya agad na nagpaputok ang mga ito pasado alas singko ng hapon kamakalawa

Napilitan aniyang gumanti ng putok ang mga otoridad dahilan para tamaan ng bala ang dalawa sa mga suspek at nasawi.

Nakuha naman sa operasyon ang tatlong mga di natukoy na uri ng baril at ilang sachets ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga umano ng 360 thousand pesos.

-0-

DAAN-DAANG pamilya ang lumikas ngayon mula sa kani-kanilang mga tahanan sa takot na maipit sa gulo ng mga armadong grupo at militar sa Barangay Kuya, Barangay Pilar at Barangay Pandan ng South Upi, Maguindanao.

Ayon kay South Upi Mayor Reynalbert Insular, nagkasagupa ang mga sundalo sundalo at mga armadong kalalakihan sa Brgy Kuya.

Nagtungo umano sa lugar ang mga sundalo kasama ng iba pang mga emisaryo para sa gagawin sanang settlement sa pinag-aagawang lupa sa lugar.

Ngunit agad na pinaulanan ng bala ang mga paparating na sundalo kaya’t nauwi sa palitan ng putok nitong weekend.

Una rito, nagkasagupa rin ang dalawang armadong grupo sa hangganan ng Barangay Pilar at Pandan sa bayan.

Agawan sa lupa pa rin ang dahilan ng engkwentro.

Kahapon ay nagsagawa na ng assessment ang Municipal Social Welfare and Development Office sa mga apektadong pamilya para agad silang mabigyan ng ayuda.

-0-

LUMIKAS din ang maraming mga sibilyan dahil sa rido o alitan ng mga armadong grupo sa Midsayap, North Cotabato.

Sinabi ni Midsayap PNP Chief, Police Lieutenant Colonel John Miridel Calinga na lumikas ang mga residente ng Barangay Malingao, Midsayap Cotabato dahil sa presensya ng mga armadong grupo sa lugar.

Kapwa umano may kinaaanibang Moro Fronts ang dalawang pamilya kaya armado ang mga ito ng matataas na uri ng armas.

Gayunman, nasa paligid lamang ang tropa ng Army’s 34th Infantry Battalion at pulisya na nagbabantay sa mga lumikas na sibilyan na pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga paaralan at covered court ng Barangay Bual Norte.

-0-

TUMAOB ang bangkang sinakyan nina Maguindanao 1st District Board Member Mashur Biruar at pito pang mga kasamahan nito na maghahatid sana ng Relief goods sa Bongo Island, sa Parang, Maguindanao.

Ayon kay Biruar, pasado alas siete ng umaga kamakalawa nang umalis sila sa Parang Port para maghatid ng ayuda sa Frontliners at Persons With Disability o PWD.

Ngunit dahil aniya sa lakas ng alon ay biglang tumaob ang sinasakyan nilang Bangka.

Ayon pa kay Biruar, halos 30 minuto umano silang palutang lutang sa dagat at mabuti na lamang ay marunong silang lumangoy.

Agad namang nagresponde ang Maritime Police sa pangunguna ni Police Capt. Fritze James Madrid kaya nasagip ang mga ito.

Samantala, maghahain naman umano si Biruar ng resolusyon sa Sangguniang Panlalawigan para mabigyan ng Sea Ambulance ang mga taga Bongo Island.

-0-

Provincial Government of Cotabato, nagpalabas ng bagong executive order hinggil sa pagsasailalim sa Modified General Community Quarantine ng probinsya simula ngayong araw

Epektibo na alas 12:00 ng madaling araw kanina, isinailalim na sa Modified General Community Quarantine ang buong probinsya ng North Cotabato. Ito ay base sa Executive order number 68 na nilagdaan ni Governor Nancy Catamco kahapon na nagsasailalim sa MGCQ sa lalawigan mula ngayong araw hanggang sa June 15, 2020.

Base sa EO, mananatili pa ring 24/7 ang pagbabantay sa Quarantine checkpoints ng bawat bayan at maging sa Barangay. Pagbubuo ng local contract tracing and monitoring team sa mga nagkaclose contact o mga nakasalamuha ng COVID- 19 positive na binubuo ng Municipal o City Health Officer, PNP at iba pang frontliner. Ang mga business establishment na nasa Category 1, 2 and 3 gaya ng mga nagbebenta ng essential goods ay 100 percent operational na.

Habang ang nasa Category 4 ay 50 percent in capacity lamang tulad ng barber shop, salon at dine in service sa mga food retail establishment. Maari na ang public transportation pero in reduce capacity pa rin upang mapanatili ang physical distancing. Pinahihintulutan na ang mass gathering pero 50 percent lang mula sa orihinal na kapasidad maging ang weddings and baptism. Sa MGCQ, alas 9 ng gabi hanggang alas 5:00 pa rin ng hapon ang curfew.

-0-

IPHO- North Cotabato, mas lalo pang hinigpitan ang pagpapatupad ng health and safety protocol sa mga uuwing stranded Cotabateño

Upang matiyak na hindi makakapasok sa North Cotabato ang COVID-19 carrier mas lalo na ngayon ang ginagawang paghihigpit ng Integrated Provincial Health Office sa pagpapatupad ng standard protocols sa Task Force Sagip ng pamahalaan. Ito’y dahil sa patuloy pa rin ang ginagawang pagtulong ng Provincial Government sa mga nastranded nitong mga mamamayan mula sa ibat-ibang panig ng bansa.

Ayon kay IPHO head Dra. Eva Rabaya, bago sila tutulungang makauwi dapat ay natapos na sa 14-day quarantine, magpakita ng negative test result sa kinuhang swab sample at nakumpleto ang health certificate mula sa kanilang Barangay na kung saan sila pansamantalang namalagi no nastranded. Kailangan din muna ang letter of acceptance mula sa kanilang Local Government Unit para masundo sa mga border control checkpoints. Pagkatapos, kailangan pa rin silang isailalim sa 14-day quarantine sa mga isolation facility bago makauwi sa kanilang bawat LGU.

Ngayong may natitira pang COVID-19 positive sa probinsya mas maghihigpit pa ang lahat ng frontliner upang maiwasan ang local transmission.

-0-

Suspek sa tangkang panghahalay sa limang taong gulang na bata, naaresto ng PNP sa Matalam, North Cotabato

Arestado ang lasing na suspek matapos na pagtangkaing gahasain ang limang taong gulang na bata sa Matalam, North Cotabato nitong sabado.

Sa report ng PNP, nakilala ang suspek na si Christian Berdin, 25 anyos habang sadya naman hindi kinilala sa report ang 5-anyos na biktima. Agad umanong nagreport sa himpilan ng pulisya ang ama ng biktima matapos na magsumbong sa kanya kung ano ang ginawa ng suspek habang sila lamang dalawa.

Napag-alamang lango sa nakakalasing na inuman ang suspek nang gawin ang tangkang panghahalay sa bata at sa himpilan na ito na himasmasan ang suspek. Sa isinagawang interogasyon ng mga pulis, inamin din ng suspek ang kanyang ginawa sa bata at sinabing wala siya sa kanyang maayos na pag-isip nang gawin dahil sa kalasingan.

Bukod pa rito, nakuhanan din ng isang sachet ng pinaghihinalaang shabu ang suspek. Sasampahan ng kasong rape in realtion to child abuse si Berdin ngayong araw na ngayon ay nakapiit na sa custodial facility ng Matalam PNP.

-0-

Greyhound Operation sa Kidapawan City District Jail, araw-araw na isinasagawa sa kabila ng COVID-19

Kasabay ng preventive measure laban sa COVID-19, araw-araw naman ang pagsasagawa ng Oplan Galugad ng Kidapawan City District Jail. Ayon kay Deputy Wardeb SJO4 Josefino Cabacha Jr., sa ngayon ay walang nakukumpiskang ng mga kontrabando ang mga jail personnel maliban na lamang sa mga matutulis na bagay. Ang pagsasagawa aniya ng greyhound operation sa loob ng mga selda ay bahagi ng hakbang ng pamunuan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga bilanggo.

Samantala, sa ngayon ay hindi pa batid ng opisyal kung kailan magiging fully functional ang bagong itinayong district jail sa Magsaysay, Kidapawan City matapos na masira ang lindol ang buong pader na pumapalibot sa buong jail facility. Sinabi nito na sa ngayon tapos na two-storey building na mayroon anim na mga prison cell kung saan bawat selda ay kayang maka-accomodate ng hanggang 40 mga bilanggo.

-0-

Quarantine pass, Blue pass at Tricycle, pass, hindi na kailangan pa sa Kidapawan City sa pagsisimula ng MGCQ ngayong araw

Bagama't unti-unti ng bumabalik sa normal sa ilalim ng Modified General Community Quarantine sa Kidapawan City, hinihikayat pa rin ng LGU ang publiko na sundin ang health protocols o Stay at home pa rin kung kinakailangan. Sa bagong Executive Order na ipinalabas ni City Mayor Joseph Evangelista, hindi na kailangan pa ang Quarantine pass, Blue Pass at Tricycle pass simula ngayong araw.

Dapat e-report ang lahat na uuwi na mga OFW na residente ng lungsod na mula sa Hish at Risk Area sa CESU sa mga Barangay Officials pero kailangan pa rin ang 14-day quarantine. Kailangan pa rin na mainspect ang Compliance Monitoring Team ang lahat ng resraurant o kainan na 50 percent lamang in capacity. Pag-angkas ng mag-asawa, immediate na miyembro ng pamilya at medical frontliners.

Maari ng mag-operate ang hotel at lodging houses pero kailangan pa ring iinspect ng City Tourism Office para sa accredition. Bukas na ang Mega Market mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, ipinagbabawal pa rin ang pag-inom sa mga pampublikong lugar.

Bagamat tinanggal na ang paggamit ng Quarantine Pass sa mga lalabas ng bahay at maging sa mga dadaan sa mga quarantine control points, nagpaalala naman ang Kidapawan City PNP na huwag pa ring kalimutan ang pagdadala ng ID.

Maaaring ang government-issued ID, company ID o iba pang proof of employment mula sa opisinang pinagtatrabahuan, lalo na sa mga papasok ng lungsod. Ito ang isa sa mga kautusan sa mga PNP personnel na nag-maman sa mga checkpoint areas sa mga lugar na isinalalim sa general community quarantine.

Habang sa ibang mga bayan naman sa North Cotabato ay kinakailangan pa rin ng health certificate bago makapasok sa kanilang lugar at secondary na lang ang ID.

-0-

Gensan City Health Office pinagiingat ang kanilang mga mamamayan laban sa dengue fever ngayong papalapit na ang tagulan

Binalaan ng lokal na pamahalaan ng General Santos City ang mga mamamayan nito laban sa posibleng pagdami ng dengue cases. Bunsod ito ng iaasag pagdating ng tagulan sa mga susunod na lingo. Ayon kay Gensan City Health Educator Rebecca Ocat, dapat na patuloy na maging alerto ang mga mamamayan at panatilihin ang mga precautionary measures.

Layon nito na mapigilan ang dengue outbreak sa nasabing lugar. Ang City Health Office ng Gensan ay nakapagtala ng ng 339 na kaso ng dengue mula January 1 hanggang May 27. Apat sa mga ito ay binawian ng buhay. Ayon kay Ocat ang nasabig bilang ay mas mababa sa 449 dengue cases sa Gensan sa kaparehong panahon noong nakaraang tao kung kelan wala ring namatay dahil sa dengue.

Kabilang sa sampung mga barangay na may pinakaraming dengue cases ngayon sa Gensan ang Calumpang, Labangal, Lagao, Fatima, San Isidro, Apopong, Bula, Tambler, City Heights, at Sinawal. Binigyan diin ni Ocat na unang depensa pa rin sa dengue ang regular na paglilinis sa mga lugar o anumang bagay na maaring pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng nito.

Kaya panawagan nito sa mga mamamayan ng Gensan ugaliin ang paglilinis sa paligid kasabay din ng pagsunod sa community quarantine measures sa COVID-19. Nanawagan din ito sa mga mamamayan na may mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, na magpakosulta sa pinakamalapit na rural health unit para sa posibleng dengue infection.

-0-

SAP funding disbursement 100 percent na raw na nakumpleto ng mga LGU ayon sa DSWD 12.

Na-disbursed ng ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 ang one hundred percent ng pondo para sa kanilang Social Amelioration Program o SAP. Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, nanguna sa pamimigay nito sa mga mamamayan na labis na naapektuhan ng lockdown dahil sa COVID-19 ang mga lokal na pamahalaan.

Sinabi ni Espejo na hinihintay na lamng nila ang liquidation ng mga lokal na pamahalaan sa iba pang mga local government unit. Sa ngayon ay apatnaput sa limampung mga LGU sa region 12 ang nakapagsumite ng kanilang liquidation. Dinagdag din nito na naghihintay pa ang DSWD 12 ng direktiba mula sa kanilang central office kung may ikalawang tranch pa ng pamimigay ng cash assistace.

Pinasalamatan din ni Espejo ang mga naging katuwang DSWD 12 sa pamimigay ng pinasyal na tulong. Ang mga ito ay ang mga kasapi ng militar, pulisiya, LGUs, Department of the Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection, barangay officials at volunteers.

Ayon sa guideline, ang mga LGU ay mayroon lamang labinlimang araw para magsumite ng liquidation, financial reporting documents, kalakip ang encoded na listahan ng mga SAP beneficiary pagakatapos ng SAP cash assistance distribution.

-0-

Pangamba ng mga mamamayan ng paglipat sa North Cotabato ng 27th IB ng militar pinawi ng gobernador ng South Cotabato

Papalit sa 27th Infantry Batallion ng militar sa Tupi, Cotabato ang mga myembro ng kanilang special force na mayroon ding ibang expertise.

Kaya ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. walang dapat ipangamba sa katiwasayan ng lalawigan ang mga mamamayan nito. Ito ang ipinahayag ni Tamayo matapos kumpirmahin ang paglipat ng 27th IB sa North Cotabato. Ayon kay Tamayo, matagal nang nakabase sa bayan ng Tupi ang 27th IB kaya maging siya man ay nalulungkot din sa pagalis ng mga ito.

Sa katunayan ayon kay Tamayo ang pananatili ng grupo sa nasabing lugar ay ilang beses ding ipinaglaban noon ng mga lokal na opisyal. Gayunpaman ayon sa gobernador, nasa desisyon na ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang paglipat ng 27th IB. Ito ayon kay Tamayo ay ipinaliwanag na sa kanya ng mga opisyal ng militar.

Bagama’t tumanggi si Tamayo na isapubliko ang dahilan ng paglipat ng 27th IB , ginawa ito ng militar para sa kabutihan ng mas nakararami.

-0-

Sabayang patak kontra polio ipagpapatuloy ng provincial health office ng South Cotabato sa susunod na buwan

Ipagpapatuloy muli Integrated Provincial Health Office o IPHO ang Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP round 3 sa July 20. Ito ay bilang pagtalamina na rin sa advisory ni Department of Health-Center for Health and Development o DOH-CHD 12 Regional Director Aristides Concepcion Tan.

Ayon kay Tan layon nito na masolosyonan ang polio outbreak sa bansa at mapigilan ang pagdami pa ng kaso ng nasabing karamdaman. Mabibigyan ng Bivalent Oral Polio Vaccines o Type 1 at 3 ang mga batang nasa zero hanggang 59 months old. Magtatapos naman ang SPKP round 3 sa August 2. Naunang nang tiniyak ni IPHO Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo na tuloy pa rin ang mga vaccination program ng kanilang tanggapan.

Ito ay sa kabila ng pagiging abala ng mga health personnel sa mga programa ng lalawian kontra COVID-19.

-0-

DA 12 namigay din ng abono at palay seeds sa mga magsasaka ng North Cotabato

Nakinabang sa mahigit 140 thousand bags ng fertilizer, at 40 thousand bagas ng inbred rice seeds ng Department of Agriculture ang mga magsasaka ng palay sa North Cotabato.

Ito ay bilang pagpapatupad ng Ahon Lahat, Pagkaing Sapat o ALPAS Kontra Covid-19 sa ilalim ng Rise Resiliency Project o RRP ng DA. Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, layon nito na magkaroon ng sapat na supply ng pagkain ang rehiyon sa gitna pa rin ng COVID-19 Pandemic.

Ang nasabing programa na inilunsad sa Provincial Capitol sa Amas, Kidpawan City ay dinaluhan ng mga opisyal ng North Cotabato, farmer leaders at myembro ng irrigators association. Una nang nagbigay ng de kalidad na mga binhi ang DA 12 sa South Cotabato at mga mga uplad Farmers ng lalawigan ng Sultan Kudarat