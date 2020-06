NDBC BIDA BALITA (June 13, 2020)

NEWSCAST

1. PUV drivers at market vendors sa Cotabato city, isasailalim sa COVID-19 rapid testing.

2. LIDER isang gun-running syndicate, inaaresto ng mga pulis sa Tantangan, South Cotabato

3. 13 Million pesos na Supplemental Budget para sa COVID-19 recovery efforts sa Kidapawan City, inaprubahan na ng Sangguniang Panlungsod

4. MGA GUMALING mula sa COVID-19 sa bansa, nadagdagan pa ng halos 300 kahapon.

NEGATIBO na ang resulta ng pangalawang test ng COVID-19 patient sa Cotabato city.

Sinabi ni City Health Officer Dr. Meyasser Patadon ang naturang 19 na taong gulang na estudyanteng Locally Stranded na galing ng Davao city ay nagpositibo sa virus noong dumating ito sa lungsod.

Ngunit asymptomatic naman ito at makalipas ng dalawang araw ay negatibo na ang resulta ng test nito.

Samantala, kamakailan lang ay mayroon pang 17 mga Locally Stranded Individuals ang dumating sa lungsod.

Lahat ng mga ito ay isinailalim sa rapid test at sumasailalim sa mandatory 14-day quarantine.

Ayon kay Patadon, isa sa mga ito ay nagpositibo sa Covid 19 ngunit hinihintay pa nila ang resulta ng confirmatory test nito.

Samantala, habang nagpapatuloy ang COVID-1 9 testing sa mga frontliner ng lungsod ay isasailalim din umano sa rapid testing ang mga driver ng mga pampasaherong jeep, taxi, habal-habal at maging ang mga market vendor.

Ayon kay Dr. Patadon, mahalagang sumailalim sa testing ang mga ito dahil sila ang madalas na nakakasalamuha ng mga mamamayan ng syudad.

Aniya, ang sinumang magpopositibo sa Rapid testing ay agad kukunan ng Swab sample para masuri.

Nabatid na sa buong bansa ay mayroon pang 280 na mga bagong gumaling sa COVID-19 hanggang kahapon ng hapon.

Sa huling datos ng Department of Health, pumalo na sa five thousand, 454 ang total recoveries sa Pilipinas.

Habang sumampa naman sa 24 thousand, 787 ang bilang ng mga tinamaan ng sakit.

Umaabot naman sa one thousand and 52 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

HULI ang mag-asawang drug suspect sa isinagawang Buy Bust Operation ng PDEA BARMM sa Pascual Street, Purok KSP, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City.

Kinilala ng PDEA-Maguindanao Provincial Officer Anthony Naive ang mga suspek na sina DENNIS JOHN BASTES alyas GOYGOY at misis nitong si JULIE ANNE TALABERA, alyas BABY na mga residente rin ng nabanggit na Barangay.

Ayon kay Naive, isang buwan din nilang minanmanan ang mag asawang suspek bago isinagawa ang operasyon pasado alas nuebe ng umaga kamakalawa.

Nabatid na ginagamit din daw ng mag asawa ang kanilang bahay para sa mga pot session ng kanilang mga buyer.

Nadakip ang dalawa nang mapagbentahan ng mga ito ang isang PDEA agent na nagpanggap na buyer.

Nakuha mula sa mag-asawang suspek ang walong maliliit na sachets at isang large sachet ng pinaghihinalaang shabu na may kabuuang halagang 40 thousand pesos, mga drug paraphernalia at IDs.

Nabawi rin mula sa mga ito ang marked money na ginamit sa operasyon.

ARESTADO naman ang dalawa pang drug suspects sa isinagawang buy bust operation ng mga otoridad sa Old Fish Landing Site, Brgy. Taviran, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao pasado alas otso ng umaga kahapon.

Nakilala ang mga suspek na sina Kenny Pulalon alyas Mando at kapatid nitong si Fhai na pawang mga taga -Balong, Northern Kabuntalan, Maguindanao.

Nanguna sa operasyon ang PDEA BARMM katuwang ang Army’s 2nd Mechanized Infantry Battalion, Marine Battalion Landing Team 2, Datu Odin Sinsuat PNP at Mother Kabuntalan PNP.

Nakuha sa mga suspek ang mahigit kumulang 425 grams ng pinaniniwalaang shabu na may street value na mahigit 2.8 million pesos.

Nabawi rin sa kanila ang marked money na ginamit sa operasyon.

MAKATATANGGAP NA ng kanilang social pension ang mga senior citizen ng Cotabato city sa susunod na linggo.

Sinabi ni City Social Welfare and Development Officer Cheribin Viloria na isasagawa nila ang payout para sa social pension ng mga nakakatanda sa June 17-25.

Ayon kay Viloria, i-aanunsyo naman nila ang venue ng payout bago ang June 17.

Sa 2019 record ng CSWD, nasa four thousand, 979 Senior Citizens ng lungsod ang kabilang sa mga tatanggap ng pensyon.

Anim na libong piso ang tatanggapin ng mga naturang benipisyaryo para sa hindi nila natanggap na penson mula October 2019.

Habang mula January-June, 2020 naman ay umaabot sa nine thousand, 666 Senior Citizens naman ang benipisyaryo rin ng social pension na tatlong libong piso o 500 piso kada buwan.

Paalala naman ni Viloria, sa mga nakatatandang nahihirapan nang kumilos ay maaari namang magpadala ng kanilang authorized representative para kumuha ng kanilang pensyon.

Istrikto rin aniyang ipatutupad ang physical distancing at pagsusuot ng facemask sa gagawing payout.

NILINAW ngayon ng Cotabato City LGU na WALANG IPATUTUPAD NA LOCKDOWN sa Cotabato City sa Lunes, June 15, 2020.

Sa advisory na inilabas ng pamahalaang lungsod sa publiko iginiit nito na walang katotohanan ang mga kumakalat na impormasyon at voice message hinggil sa pagsasailalim sa lockdown ng lungsod.

Kaugnay nito ay umapela naman si city mayor Cynthia Guiani sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng fake news at mag-post o mag-share lamang ng mga impormasyong nanggaling sa mapagkakatiwalaang source at official social media accounts ng City LGU.

SA Tacurong City, pinabulaanan din ng local govenrment unit ang kumakalat sa social media na magkakaroon ng total lockdown sa buong lungsod bukas, June 14.

Sa isang pahayag, sinabi ng Tacurong LGU na walang kitotohanan ang naturang report at pinayuhan ang publiko na wag maniwala sa hindi officials webpage ng Tacurong LGU.

Lider ng gun-running syndicate inaaresto ng mga pulis sa Tantangan, South Cotabato

Nasa costudy na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa lalawigan ng Sultan Kudarat si Loreto Berbanio alyas Potenciano Berbanio Jr, 59 years old. Si Berbanio ay lider umano ng gun-running group na Berbanio Group.

Ito ay ayon kay PNP 12 Regional Public Information Officer Lieutenant Colonel Lino Capellan. Ayon kay Capellan Si Berbanio ay inaresto ng mga pulis sa kanilang lugar sa Sitio Malbog, Barangay Magon, Tantangan, South Cotabato. Ang Berbanio group na pinamumunuan ng suspek ay isinasangkot sa gun-running operation sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Si Berbanio ay itinuturing din ng pulis na number 9 wanted person sa Isulan, Sultan Kudarat . Wanted si Berbanio dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

DepEd officials tinungo ang pinakamalayong barangay sa South Cotabato bilang paghahanda sa pasukan sa “new normal.”

Pinili ng 99 percent na mga magaaral sa Ned, Lake Sebu, South Cotabato ang modular learning. Ito ang ipinahayag ni Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio.

Si Estacio kasama ang iba pang mga opisyal ng Deped ay tumungo sa Ned para alamin ang kahandaan ng mga eskwelahan at mamamayan dito sa new normal.

Ayon kay Estacio maliban sa pinakamalayo, ang nasabing barangay na may dalawamput isang mga eskwelahan ay pinakamalawak sa buong South Cotabato. Sinabi ni Estacio na dahil sa kawalan ng internet hindi option sa mga magaaral ng Ned ang online learning. Karamihan sa mga Sitio ng barangay ay wala ring kuryente .

Wala ring radyo o TV ang mas marami nilang mga magaaral. Marami ring mga magulang ng mga estudyante sa Ned ay hindi marunong magbasa kaya mas malaking hamon din sa Deped ang pagpapatupad sa lugar ng modular learning.

Kaya payo ni Estacio sa mga guro ng Ned magkaroon ng immersion sa mga komunidad. Ayon kay Estacio bawat Sitio o Purok sa Ned ay may itatalagang guro para kumuha ng profile ng mga pamilya ng kanilang mga estudyante. Pinagaaralan din ng Deped na kumuha ng mga magulang para maging “Parent-Teacher o Parent leader” para tumulong sa pagaaral ng mga bata sa kanilang mga komunidad.

Ayon kay Estacio pagaaralan ng Deped ang lahat na maaring gawin para matiyak ang angkop na modality o pamamaraan ng pagtuturo ng mga bata sa Ned sa ilalim ng new normal.

Mga kasamang pasahero sa sweeper flight ng apat na COVID-19 patient mariing minomonitor ng provincial health office ng South Cotabato

Prayoridad ng Integrated Provincial Health Office o IPHO South Cotabato na makuhanan ng swab sample para sa polymerase chain reaction test ang mga pasahero ng Cebu Pacific Air 5J251 flight na lumapag sa General Santos City Airport noong nakaraang buwan.

Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang apat nitong mga pasahero. Dalawa sa mga ito ay nasa General Santos City, at tig iisa sa mga lalawigan ng South Cotabato, at Sultan Kudarat. Ito ay ayon kay IPHO South Cotabato Health Education and Promotions Officer Hannah Ebeo.

Ayon kay Ebeo ang nasabing sweeper flight na may 102 na mga pasahero ay kinomisyon ng provincial government ng South Cotabato para sa paguwi sa mga locally stranded invidual sa lalawigan.

Gagawin ang swab testing ng mga ito sa kabubukas pa lamang na COVID-19 testing center sa Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center o DAPPMC sa Koronadal.

Nilinaw ni Ebeo na ang mga COVID-19 patient mula South Cotabato na sakay ng nasabing eroplano ay nasa maayos na ngayong kalagayan. Sa katunayan ayon kay Ebeo hinihintay na lamang ng isang 34 years old na pasyente na matatapos ang kanyang 14-day quarantine.

Dinagdag din nito na ligtas din ang 24 years na COVID-19 patient mula Tampakan at kanyang bagong silang na sanggol. Habang gumaling na rin ang ubo ng isa pang pasyente sa Tantangan. Ang mga ito ayon kay Ebeo ay sasailalim muli sa RT-PCR test para sa COVID-19 pagkalipas ng labinaapat na araw.

South Cotabato provincial government target na maparegister sa COVID-19 Contact Tracing ang mahigit 16,000 na mga establisemento sa lalawigan.

Nagbukas ng maraming registration desk ang provincial government ng South Cotabato para makapagpatala sa COVID-19 Contact Tracing ang mahigit 16,000 na mga establisemento sa lalawigan. Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Economic Investment and Promotions Officer Emmanuel Jumilla.

Target nila na matatatapos ito ayon kay Jumilla sa katapusan ng Hunyo, bago pa man ang provincewide na pagpapatupad ng Covid-19 Contact Tracing Ordinance ng lalawigan. Sinabi ni Jumilla na para mapabilis ang registration nakikipagugnayan sila sa mga local government unit, business establishments, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan.

Ito ang sinabi ni Jumilla kaugnay sa “digitalized o electronic logbook system” na binuo ng lokal na pamahalaan para sa mas mabilis na contact tracing ng posibleng COVID-19 cases sa mga local establishment at iba pang mga tanggapan.

Ang mga rehistradong establisemento at tanggapan ay mabibigyan ng access sa mobile application ng lalawigan para sa scanning ng COVID-19 contact tracing system o CCTS CArd. Ang CCTS Card na may QR Codes ay ibinibigay naman sa mga naka-register na mamamayan.

Sinabi ni Jumilla na sa ngayon ay tapos na ang registration sa mga bayan ng Tupi at Tampakan. Maaring magparegister sa CCTS ang mga mamamayan sa provincial capitol, munisipyo, at Negosyo Centers ng Department of Trade and Industry.

Naglagay din ang lalawigan ng registration desk sa apat na mga shopping mall sa Koronadal City Ayon kay Jumilla pwede ring magpa-register ang publiko sa pamamagitan ng website ng South Cotabato provincial government.

Mga iligal na troso at wood cutting equipment nakumpiska ng DENR 12 sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon.

Nakakumpiska ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources ng mahigit, 2,800 board feet na illegal logs at 61 na wood cutting equipment sa magkasabay na anti-illegal logging operation na kanilang isinagawa sa iba’t ibang lugar sa region 12.

Kaugnay ito sa ika tatlumput tatlong taong anibersaryo ng ahensya. Ginawa ito ng mga field offices ng DENR sa Soccksargen bilang pagpapatupad ng kanilang mandato na pangalagaan ang mga likas yaman. Ito ay ayon kay DENR 12 Assistant Regional Director for Technical Services Mama Samaon.

Binigyan diin ni Samaon na tuloy pa rin ang kanilang anti-illegal logging operation hindi lamang sa kanilang anibersaryo. Layon nito na matiyak na mapangalagaan ang nalalabing mga forest cover sa rehiyon. Ayon naman kay DENR 12 Enforcement Division Chief Forester Dirie Macabaning, walang kaukulang mga dokumento ang mga nakumpiska nilang troso at wood cutting equipment.

Dinagdag din nito na ang mga iligal na troso ay maaring pinutol ng mga illegal logger sa mga timberland. Pinaalalahanan din ni Macabaling ang mga mayari ng lumberyard na ang kanilang supply contract ay mangagaling dapat sa mga ligal na wood processing plants.

Pinagaralan pa ng DENR ang pagsasampa ng kaso sa mga mayari ng mga nadiskubreng iligal na torso at equipment.

Tricycle driver na nagsauli ng higit sa 20thousand pesos na pera ng kanyang pasahero sa Kidapawan City, hinangaan ng mga netizen

Sa kabila ng hirap na dinaranas ng karamihan dahil Corona Virus Disease 2019, ay may iilan pa rin na mas pinili ang maging tapat sa kanilang kapwa. Kahapon lamang ay nagsauli ng mahigit sa Php22, 000 ang isang tricycle driver sa kanyang pasaherong naiwanan ang pera.

Isinauli ni Fernan Madalo, ang nawalang pera ni Alma Ma ng Talisay Street nang magpang-abot ang dalawa sa himpilan ng Kidapawan City PNP. Napag-alaman na ang naturang halaga ay ambag-ambag pa ng mga kaanak ni Ginang Ma upang ipagamot ang kanyang kapatid na nakaratay sa Cotabato Provincial Hospital.

Nakalimutan anya nito ang pera sa tricycle patungo sa sakayan ng Van para iproseso sana ang hospital bill. Tunay ngang “We Heal as One” ang tema sa paglaban sa COVID-19 dahil ayon pa sa kanya, mabuti na nagtutulungan ang lahat upang maibsan ang epektong dulot ng pandemya tulad na lamang ng ipinakitang katapatan ni Madalo.

Isang patunay lamang ng katapatan si Madalo na kahit paman sa crisis ay nangingibabaw pa rin ang kabutihan na taglay ng Cotabaño.

State of art Rural Health Facility, nakatakdang itayo ng LGU sa Makilala, North Cotabato matapos masira ng nagdaang lindol

Permit to construct at business permit na lamang ang isinasayos ngayon para masimulan na ang konstruksyon ng state of the art Health Facility sa Makilala, North Cotabato. Ayon kay Municipal Health Officer Dr. Georgina Sorilla, ito’y makaraang masira ng nagdaang malalakas na lindol ang pasilidad at hindi na magamit pa.

Sinabi ni Sorilla, aabot sa 17Million pesos ang pondo na inilaan ng Local Government Unit para sa pagpapatayo ng gusali o Rural Health Facility na mula sa Quick Response Fund ng Department of Health. Dagdag pa sa ulat, ito ay itatayo sa lupa na dinonate ni Makilala Mayor Armando Quibod na matatagpuan sa Barangay Poblacion.

Ayon kay Sorilla, ito na ang magiging bagong Rural Health Unit o RHU Office, Birthing center, clinic para sa mga outpatient cases, laboratory at iba pang health services ng mga residente ng nasabing bayan at aasahang masisimulan na sa susunod na taon.

Pansamantalang nag-oopisina ang taga Rural Health office sa labas ng Municipal hall gamit ang tent para tumanggap ng mga kliyente. Ngayong extended na ang Modified General Community Quarantine, hiniling ng LGU ang kooperasyon ng bawat mamamayan upang mapanatiling Zero positive case ng COVID-19 ang bayan.

13Million pesos na Supplemental Budget para sa COVID-19 recovery efforts sa Kidapawan City, inaprubahan na ng Sangguniang Panlungsod

Napasa na ng Sangguniang Panlungsod ang Supplemental Budget number 8 na gagamitin sa recovery efforts ng City LGU sa paglaban sa kinakaharap na pandemya dulot ng COVID-19 sa Kidapawan. Ito’y makaraang mabinbin sa ilang special at maging sa regular na sesyon ng Sanggunian ang pagpasa ng nasabing Supplemental budget.

Gagamitin ang pondo sa pagbili ng medical devices at ilan pang kagamitan ng City Health office sa patuloy na paglaban sa COVID-19. Kabilang na rito ang kalahating Milyong piso na pambili ng plastic cover para sa mga tricyle driver at operators upang mabigyan na ng pahintulot ang pagsakay ng apat na pasahero maging ang paglaban sa pagdami ng kaso ng dengue sa lungsod.

Pinaburan ito ng labindalawang konsehal maliban kay Councilor Ruby Padilla-Sison. Ipinaliwanag ni Sison kung bakit hindi ito sang-ayon dahil sa nais anya nitong i-liquidate muna ang Supplemental Budget 1 hanggang number 7 bago sana ipasa ang number 8.

Bilang ng krimen kasagsagan ng General Community Quarantine sa North Cotabato, bumaba ng mahigit 50%

Lampas singkwenta porsyento ang ibinaba ng bilang ng iba’t-ibang uri ng krimen sa lalawigan mula ng ipinatupad ang General Community Quarantine o GCQ mula nitong buwan ng Marso.

Ayon sa ulat ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO Investigation Unit, mula sa kabuuang 131 nitong Enero hanggang Marso a-kinse, bumaba sa 59 na lamang nitong Marso-16 hanggang Mayo-30. Pinakamataas na kasong naitala bago ang pagpapatupad ng GCQ sa probinsya ay ang Homicide na may 35 na sinundan ng theft o pagnanakaw na may 25 at motorcycle theft na may 18.

Habang nitong kasagsagan naman ng GCQ o March 16 hanggang May 30, bagamat nangunguna pa rin ang homicide, bumaba naman ito sa 22, sinundan pa rin ng pagnanakaw na bumaba sa 13 at physical injuries na siyam.

Samantala, nabatid na kahit kasagsagan ng GCQ sa North Cotabato, may naiulat pa ring tatlong kaso ng murder at robbery, dalawang motorcycle theft at pitong kaso naman ng panggagahasa, sa kabila ng limitadong galaw ng mga tao dahil sa banta ng COVID-19. Ngunit kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng krimen dahil nitong unang quarter ng taong 2020, abot sa pito ang kaso ng murder, 15 ang physical injuries, 15 kasong ng robbery at 15 kaso rin ng panggagahasa.

Sa kabuuang ulat ng CPPO investigation unit mula January 1 hanggang June 12, abot sa mahigit dalawang daang kaso ng 8 focus crime ang naitala sa buong probinysa kung saan 134 dito ay crime-cleared habang 92 naman ang crime-solved. NDBC BIDA BALITA

NANAWAGAN si Pangulong Duterte sa mga Pinoy na magkaisa at maging bayani ngayong may COVID-19 pandemic sa bansa.

Sa kanyang mensahe kahapon kaugnay ng ika-122 taong paggunita ng Araw ng Kalayaan, sinabi ng Pangulo na dapat ipakita ng mga mamamayan ang kakayahang tularan ang katapangan ng mga nakaraang bayani.

Nagpahayag din ng pag-asa ang Pangulo na mananalo ang bansa sa nararanasang pandemya.

-0-

NAKIRAMAY ang Malacañang sa pagpanaw ng kauna-unahang Foreign Affairs Secretary ni Pangulong Duterte na si Perfecto Yasay.

Pumanaw si Yasay sa edad na 73.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nakikiramay ang Palasyo sa pamilya, mga kaibigan, naging katrabaho at mga nagmamahal kay Yasay.

Matatandaan na bumaba sa puwesto si Yasay bilang Foreign Affairs secretary matapos mabigong makalusot sa makapangyarihang Commission on Appointments dahil sa isyu ng kanyang citizenship.

-0-

NAGPAALALA NAMAN ang Department of Labor and Employment o DOLE sa employers na sundin ang tamang pasahod sa June 12 na idineklarang regular holiday dahil sa pagdiriwang ng 122nd Philippine Independence Day.

Ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bello III, dapat bayaran ng mga employer ng doble sa kanilang arawan na sahod ang mga empleyadong pumasok sa trabaho kahapon.

Ngunit paglilinaw ng DOLE, maaaring ipagpaliban ng mga kumpanya ang pagbibigay ng double pay ngayong nakararanas pa ng COVID-19 pandemic ang bansa.