NDBC BIDA BALITA (June 16, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DRUG SUSPECT, patay sa shootout sa Cotabato city kahapon!

2. ILANG mga barangay sa Pigcawayan, North Cotabato, binaha bunsod ng sunod-sunod na malakas na buhos ng ulan.

3. COVID-19 survivor sa Kidapawan City, ikinwento ang karanasahan sa dalawang buwang pananatili niya sa isolation facility

4. RAPPLER CEO Maria Ressa, hinatulan ng “guilty” sa kasong cyber libel

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

UMAABOT na ngayon sa 26 thousand, 420 ang bilang ng tinamaan ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH, 490 ang napaulat na bagong kaso ng COVID-kahapon.

Nasa sampung mga pasyente naman ang nasawi kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay one thousand and 98 na.

Ayon pa sa DOH, 298 ang gumaling pa sa pandemiya sa bansa.

Dahil dito, umakyat pa sa six thousand, 252 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas.

-0-

PITONG mga barangay sa Pigcawayan, North Cotabato ang binaha bunsod ng sunod-sunod na malakas na buhos ng ulan nitong mga nakaraang araw.

Sa report ng Pigcawayan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, binaha ang mga bahay sa mga barangay ng Maluao, Presbitero, Anick, Buluan, New Igbaras, Kimarayag at Brgy Midpapan.

Umapaw umano ang ilog na malapit sa naturang mga lugar kaya umaabot sa limang talampakan ang lalim ng tubig baha.

Agad namang nagsagawa ng Rapid Damage Assessment and Need Analysis sa mga apektadong barangay ang Pigcawayan LGU sa pangunguna muna ni mayor Jean Dino Roquero.

Pansamantala munang nanunuluyan sa evacuation centers ang daan-daang apektadong pamilya.

Naghahanda na rin ang Pigcawayan LGU para sa ibibigay na ayuda sa mga bakwit.

Bukod sa kanilang mga bahay ay apektado rin ang mga pananim at mga alagang hayop ng mga ito kaya naman tutulong din ang Department of Agriculture sa kanila.

-0-

PATAY sa shootout ang isang drug suspect sa Biniruan Road, Barangay Poblacion 9, Cotabato City pasado alas tres ng hapon kahapon.

Sinabi ni City Police Director, Police Col. Richard Fiesta na nanlaban kasi ang suspect na si Tohami Kamsa sa mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group kaya ito napuruhan.

Ayon kay Fiesta, nakuha mula sa nasawing suspek ang dalawang kilo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 13.6 Million pesos, isang motorsiklo at isang caliber 45 pistol

Nabawi rin mula kay Kamsa ang 1.3 million pesos na buy bust money na ginamit sa operasyon.

Samantala, patay din sa pamamaril ang isa pang lalaki sa Barangay Rosary Heights-11 ng lungsod.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si ANSAWI AMSA ISLA, 41 years old.

Sinabi ni Police Station 2 commander Police Capt. Rustom Pastolero na nangyari ang insidente pasado alas dyes ng gabi.

Nakatayo lamang daw ang biktima malapit sa isang restaurant sa nasabing lugar nang lapitan ng tatlong di pa nakikilalang mga suspek at agad siyang pinagbabaril.

Nagtamo ng maraming tama ng bala sa dibdib ang biktima sanhi ng kanyang agarang pagsawi.

-0-

TATLONG mga hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf Group o ASG na inaresto ng Royal Malaysian Police ang tinurn-over kay Western Mindanao Command o Wesmincom Commander Lt. Gen. Cirilito Sobejana nang magtungo ito sa Turtle Island, Tawi-Tawi noong June 7,2020.

Nakilala ang tatlong suspected ASG members na sina: Sison Masillam, 48-anyos; Abdulhakim Alih, 25 at Ridzwan Julasri, 18.

Naaresto ang tatlo ng Royal Malaysian Police sa Kuala Maraup, Lahad Datu, Sabah noon pang May 30.

Mismong si Sobejana at Turtle Island mayor Mohammad Faizal Jamalul ang tumanggap sa tatlong hinihinalang ASG members sa maritime boundary ng Pilipinas at Malaysia, malapit sa Great Bakungan Island.

Sa panig ng Malaysian authorities, si Eastern Sabah Security Command chief DCP Datu Hazani Bin Ghazali ang mismong nag turnover sa tatlong Pinoy kay Sobejana.

Sa ngayon, nananatili sa kustodiya ng Joint Task Force Tawi-Tawi ang tatlo para sumailalim sa verification and validation.

Samantala, sa ginawang inisyal na pagsisiyasat ng Joint Task Force Tawi-Tawi nabatid na ang tatlong Pinoy na nahuli sa Sabah ay mga agar-agar farmer at hindi umano miembro ng teroristang grupo.

Nanggaling umano sa Lugus, Sulu ang tatlo at patungo ng Tawi-Tawi para sunduin ang may sakit at buntis na anak ng isa sa tatlo pero naubusan ng gasolina kaya napadpad sa Malaysian waters.

-0-

PINALAWIG PA ng Social Security System o SSS ang deadline ng contribution payments ng hanggang June 30.

Sinabi ng SSS na applicable ang extension na ito para sa contributions sa buwan ng Pebrero, Marso, at Abril ng mga regular employer.

Samantala, para naman sa household employers, voluntary, self-employed, at non-working spouse members, ang extension ay applicable para sa contributions ng first quarter of 2020.

Pinalawig pa ng SSS ang deadline ng contribution payments para bigyan ng sapat na panahon ang kanilang mga miyembro na makapagbayad sa gitna ng nararanasang COVID-19 pandemic.

-0-

Extension ng modified community quarantine sa South Cotabato ipinaliwanag ng gobernador ng lalawigan

Magtatagal pa ang modified general community quarantine o MGCQ na nagtapos na sana kahapon sa South Cotabato hanggang sa June 30. Ito ay ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. P

aliwanag ni Tamayo kailangan pa rin ng lalawigan ng ibayong pagiingat bunsod ng patuloy pa ring pagdating ng mga returning Overseas Filipino Workers o ROF at Locally Stranded Individuals o LSIs sa lalawigan.

Ayon kay Tamayo, may mga ROF at LSI kasi na nagpositibo sa COVID-19 pagdating sa lalawigan. Ito ay kahit na negatibo ang mga ito sa virus sa pinanggalingang lugar. Ayon kay Tamayo kapag kasi binuksan na ang mga border ngayon ng South Cotabato mas magiging mahirap din ang monitoring sa mga ROF at LSI na dadadaan mula sa karatig lalawigan.

Pero aminado din ang gobernador na maaring hindi na tatagal pa sa June 30 ang extension ng MGCQ sa lalawigan. Ito ay kung hindi payagan ng national government ang hiling ng Regional Inter-agency Task Force na pagpapalawig sa border control ng bawat lalawigan sa rehiyon. Kapag nangyari ito ayon kay Tamayo ipatutupad na lamang control sa mga border ng region 12.

Pero hanggang may MGCQ binigyan diin ng gobernador na bawal pa rin sa mga 20 years old pababa at mga senior citizen na lumabas maliban lamang kung talagang kinakailangan. Ayon kay Tamayo bilang pagtalima sa direktiba ng national government bawal pa rin ang angkas sa mga motorsiklo. Ayon kay Tamayo sa ngayon bumalik na rin ang 90 percent na economic activities sa South Cotabato.

Nanawagan din si Tamayo sa mga ROF at LSI lalo na ang galing sa karatig lalawigan na makipagugnayan sa mga health official at sundin ang 14-day protocol bago makihalubilo sa kanilang mga komunidad.

-0-

Tagumpay ng PRO 12 sa kampanya laban sa insurhensya pinuri ni PNP Chief Gamboa

Pinuri ni PNP Chief,Police General Archie Francisco Gamboa ang mga kasapi ng pulisiya sa region 12. Ito ay dahil sa suporta ng mga ito sa whole-of-nation approach ng pamahalaan. Ginawa ito ni Gambaboa sa kanyang pagbisita kahapon sa Police Regional Office 12 Headquarters sa General Santos City. Ayon kay Gamboa maraming mga kasapi ng New Peoples’ Army o NPA sa region 12 ang nagbalik loob sa pamahalaan matapos bitawan ang kanilang mga armas.

Dinagdag din nito na sumuko ang mga ito ng matiwasay para makapagsimula ng bagong bahay. Ipinahayag ng nasabing police official na bawat lingo ay mayroong mga NPA member sa region 12 ang sumusuko sa mga otoridad.

Karamihan sa mga ito ayon kay Gamboa ay sumuko habang ipinatutupad ang community quarantine dahil sa COVID-19 Pinakahuli dito ayon kay Gamboa ang pagsuko ng maraming mga NPA member sa Tantangan at Norala, South Cotabato noong araw mismo ng kalayaan. Sinabi ni Gamboa na ang mga sumukong NPA ay makikinabang sa enchance comprehensive local integration program o E-clip ng pamahalaan. Voice Clip…si PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa.

Kaugnay nito,sinabi naman ni PNP 12 Regional Director, Police Brigadier General Michael John Dubria na dala din ng tatlumut dalawang mga rebel returnee sa Norala at Tantangan sa kanilang pagsuko ang tatlumput walong matataas na kalibre ng armas at mga bala.

Ang mga ito ay ipoproseso ng mga police unit sa nasabing lugar para makinabang sa tulong pangkabuhayan ng pamahalaan. Habang ang mga may mga kaso naman ay isasailalim sa jurisdiction ng korte at tatanggapin ng kani-kanilang mga lokal na pamahalaan.

-0-

Modular learning para sa susunod na pasukan mas pinaghahandaan ngayon ng Deped sa General Santos City

Prayoridad ngayon ng DepEd sa General Santos City ang pagawa ng mas maraming modules bilang paghahanda sa pasukan sa Agosto. Kasunod ito ng pagpili ng modular learning ng maraming mga magaaral sa lungsod sa new normal na klase dahil sa pandemic sa COVID-19.

Ayon kay Deped Gensan Schools Division Superintendent Romelito Flores, 70 percent ng mga magaaral sa Gensan ang may gusto ang modular learning kesa sa online and blended modalities o pamamaraan ng pagtuturo.

Base ito ayon kay Flores sa enrollment data na kanilang nakuha sa mga public at private schools sa Gensan mula June 1 hanggang 10. Ito ang mga magaaral ayon kay Flores na wala o limitado ang access sa gadgets tulad ng cellphone at computers, maliban pa sa mahinang internet connection.

Dinagdag ni Flores na naniniwala din ang mas maraming mga magulang sa Gensan na mas matututo ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng modular learning.

Pero nilinaw ni Flores na bagama’t nakatutok ang kanilang mga paghahanda sa modular learning, naghahanda din sa iba pang modalities ang iba pang mga eskwelahan sa Gensan.

Sinabi din ni Flores na sa ngayon 15 percent sa mga nakapag-enroll na sa Gensan ang may gusto sa online learning at 12 percent ang pumili ng blended mode. Ang blended mode ay kumbinasyon ng modular at face-to-face instruction.

Habang dalawang porsyento lamang ang nais ng supplemental learning modes tulad ng TV at radyo. Sa ngayon ay abot na sa mahigit 80 thousand na mga estudyante sa elementarya, junior at senior high school sa mga public at public schools sa Gensan ang nakapag-enroll.

Target naman ng ahensya na nakapag-enroll ng mahigit 178 thousand na mga magaaral para sa school year 2020-2021.

-0-

Mga suspek sa pagpatay sa isang magsasaka sa Polomolok, South Cotabato kilala na ng PNP

Tinutugis pa ng mga pulis ang limang mga susek sa pagbaril patay sa isang magsasaka sa Polomolok, South Cotabato. Kinilala ni Polomolok Deputy Chief of Police, Captain Rommel Hitalia ang mga ito na sina Aziz Macatigil, Cinar Adam, Abu Usama Darino, Saadan Macabangin at Alias Abu Saif.

Ang mga ito ayon kay Hitalia ay nakita ng mga saksi na bumaril sa biktimang si Morid Cadatuan alyas “Jay”, 43 years old sa Barangay Koronadal Proper Polomolok.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang biktimang si Cadatuan ay pinagbabaril ng mga salarin habang pauwi nagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Ang biktimang magsasaka ay agad na binawian ng buhay sanhi ng mga tama ng bala ng baril sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan.

Ayon kay Hitalia ang mga salarin na maaring mga myembro ng grupo na sumusuporta sa ISIS ay tumakas patungong bulubunduking bahagi ng karatig bayan ng T’boli matapos ang krimen. Hindi ba batid ng mga pulis ang motibo ng mga ito sa krimen.

Pero ayon kay Hitalia ang biktimang si Cadatuan ay kinasuhan noon ng frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Narekober ng mga pulis sa crime scene ang mga basyo ng 5.56 na armas at 45 pistol.

-0-

Driver ng tricycle patay sa vehicular crash sa T’boli, South Cotabato

Kinilala ng T’boli PNP na pinamumunuan Police Major Irish Hezron Parangan ang nasawing biktima na si Charles Rivera, nasa hustong gulang, may asawa at nakatira sa Barangay Poblacion, T’boli, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nabangga ng tricycle na minamaneho ni Rivera ang harang sa tabing daan. Ito ay matapos mag-overshoot sa palikong bahagi ng daan sa Barangay Edwards, T’boli habang binabaybay ang Surallah-T’boli road.

Dahil sa lakas ng pagkakabangga ng tricycle nito sa sementadong harang sa daan ang biktimang si Rivera ay nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Siya ay dead on arrival sa isang pribadong ospital sa T’boli.

-0-

Bureau of Internal Revenue o BIR- Kidapawan City, hindi na magbibigay pa ng palugit sa pagfile ng annual income tax return

Napaso na kahapon ang ibinigay na extension sa pagfile ng 2019 annual income tax return sa lahat ng taxpayers ng Bureau of Internal Revenue o BIR 108 District sa Kidapawan City. Ayon kay Revenue Officer Kris Ann Mie Pacturan, halos dalawang buwan din ang ibinigay na palugit ng tanggapan mula sa orihinal na petsa nitong April 15 bilang konsiderasyon na rin dahil sa COVID-19 pandemic.

Karamihan din anya sa mga tax payer nagbayad na sa pamamagitan ng Online sa eBIRforms, eFPs at sa iba pang Authorized Agent banks. Target nila sanang makapagkolekta ng 1.4Billion pesos para magamit sa mga infrastructure project at para na rin magamit ng pamahalaan ngayong may crisis pa dulot ng COVID-19. Ipinahayag din nito na maraming business establishment din sa lungsod ang naapektuhan noong nakaraang lindol at nagsara naman ngayon dahil sa virus. V

Samantala, nagsisimula na ring magparehistro ang online sellers na kumikita ng hindi bababa sa 250thousand pesos dahil bubuwisan nan g BIR.

PNP, patuloy ang isinasagawang imbestigasyon hinggil sa mga lumalabas na bagong investment scheme sa Kidapawan City

Nagsasagawa na ngayon ng monitoring ang Kidapawan City PNP hinggil sa mga bagong investment scheme na nangangakong malaking balik ng pera. Ayon kay PNP Chief Police Lt. Col Ramel Hojilla, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mga bago na namang investment scheme na CROWD 1 sa lungsod at marami na anya ang sumali rito.

Bukod sa KidapawanCity, may iilan din umanong sumali sa nasabing investment scheme sa ibang lugar sa probinsya ng Cotabato. Matatandaang noong nakaraang taon, marami na rin ang naglipanang scam at isa na dito ang kontrobersiyal na Kabus Padatuon O KAPA Ministry International Incorporated.

Kaugnay nito, pinaghahanap na rin ng mga pulis ang KAPA Media Coordinator sa Cotabato Province na si Dante Tabusares alyas Bong Encarnation na sinasabing nakalabas na ng rehiyon. Sinabi ni Hojilla, nakipag-ugnayan na sila sa bawat local at provincial police stations sa ibat-ibang lugar upang mas mapadali ang pagka-aresto kay Encarnation na may standing warrant of arrest.

Dagdag pa ng police official, mahalagang malaman kung anong proseso at kung paano nakakapagbigay ng malaking interes o balik ng pera ang pinasukan na investment scheme.

-0-

Modified General Community Quarantine sa North Cotabato, extended hanggang sa June 30

Muling pinalawig ng Provincial Interagency Task Force on COVID-19 ang ipinatutupad na Modified General Community Quarantine sa Cotabato Province simula ngayong araw hanggang sa June 30, 2020. Ito ay batay sa ulat na ipinalabas ng Provincial Government of Cotabato kahapon ng hapon.

Mananatili ang pagbabantay sa mga control checkpoints 24/7 lalo na ang nasa border control sa kalapit na probinsya upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 carrier at ito’y batay na rin sa naging resulta ng isinagawang regional meeting kasama ang lahat ng governors ng bawat probinsya kahapon.

Sinabi sa Radyo BIDA ni EOC Manager and COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan, wala naman anyang pagbabago maliban sa petsa ng MGCQ. Base sa dating Executive order na nilagdaan ni North Cotabato Governor Nancy Catamco, hindi na kailangan pa ang paggamit ng quarantine pass kung papasok sa kalapit na bayan kung sa loob lamang probinsya.

Pinapayagan na ang mga dine in sa mga restaurant pero 50 percent lamang mula sa orihinal nitong kapasidad habang binigyan na rin pahintulot ang mga business establishment na nasa Categogry 1 to Category 4 tulad ng mga barber shop at beauty parlor pero in reduced capacity pa rin at siguraduhing naipapatupad ang minimum health standard.

-0-

Barangay Kapitan ng Bulod, Pikit, North Cotabato may panawagan sa mga grupong sangkot sa nangyaring nakawan sa kanyang lugar matapos na sumiklab ang bakbakan

Dismayadong ibinahagi ni Brgy Bulod, Pikit Kapitan Zaida Mangindalat sa Radyo Bida na talamak ngayon ang nakawan sa kanyang barangay na kinasasangkutan ng grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF matapos na sumiklab ang gulo sa Brgy Talitay nitong June 04.

Nilinaw ng kapitana na sa brgy Bulod aniya ang tunay na sentro ng bakbakan at hindi sa barangay Talitay. Ayon sa kanya, hindi umano pinalampas ng mga armadong grupo ang halos lahat ng mga bahay sa apat na mga sitio sa kanyang barangay lalo na sa Bulod proper.

Dagdag pa nito na batay sa kanyang natanggap na ulat, nasa 20 mga bahay ang sinunog ng mga armado sa Sitio Baclayan habang 70 mga tahanan naman ang pinilit na sinira at ninakawan. Mga mamahaling mwebles, appliances at iba pang mga gamit ang ninakaw ng mga armado mula sa mga bahay.

Tinukoy naman ni Chairwoman Mangindalat na grupo ni Jack Abas ng MILF Eastern Mindanao Front ang sangkot sa nasabing engkwentro sa lugar dahil hinahanap ng mga ito si Butoh Sanday na dati ring miyembro ng naturang grupo. Panawagan nito sa nasabing grupo na tigilan na ang pagnanakaw sa lugar upang may mabalikan pa ang mga nagsilikas na mga residente.

Samantala, umapela naman si kapitana sa LGU na tugunan ang ibang mga pangangailangan ng mga bakwit lalo mahigit isang linggo nang nananatili sa evacuation center ang mga ito.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

NAKIUSAP ang Malacañang sa publiko na respetuhin naging

desisyon ng Manila Regional Trial Court 46 na nagbaba ng hatol na guilty sa kasong cyber libel laban kina Rappler CEO Maria Ressa at dating researcher na si Reynaldo Santos Jr.

2017 nang kasuhan ng negosyanteng si Wilfredo Keng sina Ressa at Santos dahil sa malisyong artikulo na ipinagamit niya umano ang kanyang mga mamahaling sasakyan kay dating Chief Justice Renato Corona noong 2012.

Ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque, bagaman at iginagalang ng Palasyo ang desisyon ng hukuman ay hindi pa umano dito nagtatapos ang paninindigan ni Pangulong Duterte.

Giit pa ni Roque, kailanman ay hindi sinupil ng Pangulo ang malayang pamamahayag sa Pilipinas.

Aniya, may pagkakataon pa rin naman sina Ressa na iapela ang kaso.

-0-

BUMABA ang mga naitatalang Dengue cases sa Pilipinas ngayong taon.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, bumaba nang 46 porysento ang Dengue cases kumpara sa kaparehong petsa noong 2019.

Posible aniyang dahilan ng pagbaba ng kaso ng Dengue ay ang tumaas na kamalayan ng publiko sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Kaya paalala ni Vergeire, mahalagang hindi matigil ang pagsunod sa preventive protocols.

-0-

May malakihan na namang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis na aabot sa 90 centavos hanggang pisong dagdag sa kada litro ng gasolina at diesel.

Habang 70 hanggang 80 centavos naman ang posibleng dagdag sa presyo ng kerosene.

Ito na ang ikaanim na linggong may pagtaas sa presyo ng diesel at kerosone.

Epektibo ang dagdag presyo ngayong araw, June 16.