NDBC BIDA BALITA (June 19, 2020)

7:00 AM

HEADLINES:

1. COVID-19 cases sa BARMM abot na sa 72; sa Region 12, walang naitalang bagong kaso

2. North Cotabato, nangunguna sa Region 12 sa may pinakamaraming napauwing Locally Stranded Individual at at Returning Overseas Filipinos

3. Pagpapauwi sa mga ROF at LSI sa South Cotabato, tuloy kahit ilang frontliner nagpositibo na sa COVID

4. Mga di pa nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, wag mag-alala dahil may coming pa, ayon sa DSWD.

5. SSS members, maari nang mag apply ng calamity loan

ANG DETALYE NG MGA BALITA….

ABOT NA NGAYON SA 72 KATAO ang positibo sa Covid-19 sa buong Bangsamoro region at nangangamba ang mga health frontliners na mas dadami pa ito kapag di makikipagtulungan sa mga otoridad ang mga uuwing taga autonomous region.

Ito ang sinabi ni BARMM Inter-Agency Task Force on Covid-19 Asnin Pendatun sa news conference kahapon.

Hanggang June 18, abot na sa kabu-uang 72 ang mga COVID positive sa rehiyon dahil anim ang naidagdag na mga bagong nagpositibo. Ang mga ito ay mga locally stranded individual o LSIs at Returning Overseas Filipinos o ROF. Lahat sila nakauwi ng rehiyon sa pamamagitan ng “Hatid Probinsya Program” ng gobyerno.

Sinabi ni Pendatun na sa 72 cases, 56 ang tinuturing na active cases, 12 na ang naka recover at apat ang nasawi.

May pangamba si BARMM Health Minister Dr. Safrullah Dipatuan na mas marami pa ang madagdag sa Lanao Sur dahil karamihan sa mga umuuwi taga Lanao ay mula sa high risk areas.

Samantala, sa region 12, walang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala kahapon. Pero muling nagpaalala ang DOH-12 na sundin ang health protocols – gumamit palagi ng facemasks, hugas kamay gamit ang sabon at physical distancing.

Nationwide, meron nang 27,799 COVID-19 positive kasunod ng 562 new infections as of June 18.

-0-

NAARESTO NG COTABATO CITY PNP ang isang lalaki na nahaharap sa kasong may kinalaman sa illegal drugs sa Barangay Tamontaka Mother.

Ang naaresto sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni RTC-14 Judge Kasan Abdulrakman noong August 2019 ay nakilalang si JOEL SUMAEL BERNABE, 35 years old at residente ng naturang lugar.

Sinabi nbi Police Station 3 commander Police Major Theng Bacal na ikinasa ang pag-aresto sa suspect matapos na makatanggap ng intelligence information ang PNP na naroon sa lugar si Bernabe.

Si Bernabe ay nakakulong na ngayon sa selda ng police station 3 at nakatakdang i-turn over sa korte anumang araw mula ngayon.

-0-

MATAPOS ANG MAHABANG PANAHON ng pagtatago, naaresto din ng mga police ang isang wanted person sa kasong frustrated murder sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Si Pito Villamero, 58 years old ng Sitio Nabilan, Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao ay natunton ng mga police kahapon.

Sinabi DOS police chief Major Romel Dela Vega na katuwang ng PNP ang military at police forces sa pagsisilbi ng warrant laban kay Villamero na matagal ding nagtatago sa batas.

Dala ng mga police ang warrant of arrest na ipinalabas ni RTC-14 Presiding Judge Kasan Abdulrakman.

Ang suspect ay nakapiit ngayon sa DOS lock up cell.

Sa South Upi, nadakip din ng mga police si Mujimar Adam, foreman at residente ng Barangay Kuya dahil sa kasong illegal na pag-iingat ng armas.

Ang warrant ay ipinalabas ni RTC Judicial Branch 15 Judge George C. Jabido.

Sumuko ng maayos si Adam at nakuha sa kanya ang isa colt rifle at mga bala.

-0-

Micro and Small Enterprises sa North Cotabato, maaring makinabang sa COVID-19 assistance to restart Enterprises program ng Department of Trade and Industry

Unti-unti ng bumabangon ang usaping pang ekonomiya ngayon sa North Cotabato mula sa pagkabagsak noong nagdaang lindol hanggang sa COVID-19 na malaki ang naidulot na epekto sa ekonomiya lalo na sa mga negosyante.

Sa ilalim ng Modified General Community Quarantine, pinahihintulungan ng magbukas ang ilang business establishment matapos masuri ng compliance monitoring team at masigurong maipatupad pa rin ang minimum health protocol.

Kaugnay nito, tutulong ang Department of Trade and Industry o DTI- North Cotabato sa Micro enterprises sa muling pagbangon ng mga negosyanate sa pamamagitan ng pagpapa-utang o COVID-19 Assistance to Restart Enterprises o CARES program.

Ayon kay DTI- Provincial Director Ferdinand Cabiles, mula sa 10,000 pesos hanggang sa 200, 000 pesos ang maaring ma-loan depende sa kanilang kinikita at may anim na buwang grace period sa pagbabayad pagkatapos na marelease. 6 percent kung 12months ang pagbabayad habang 8 percent naman kung dalawang put apat na buwan o dalawang taon.

Sa mga nais makinabang ng programa, maaring mag-apply sa pamamagitan ng online habang sa mga walang internet connection pwedeng bumisita sa mga negosyo centers sa ibat-ibang bayan ng probinsya.

Bukod pa dito, magbibigay rin sila ng livelihood starter kits lalo na sa mga mangangawang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic sa pakikipagtulungan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE.

-0-

DSWD-12, pinaghahandaan na ang pamimigay ng cash subsidy sa mga left out beneficiaries ng SAP sa buong rehiyon

Nasa 125,000 na mga left out beneficiaries ang aasahang makakatanggap ng cash assistance ng Social Amelioration Program sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development Office Region 12.

Sinabi ni DSWD- 12 Regional Information Officer Dennis Domingo, sa nasabing bilang higit sa 10,000 dito ay taga Cotabato Province na naberipika ng bawat LGU.

Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang validation at encoding ng mga benepisyaryo para maipasa na agad sa central office at maibaba na ang pondo. Ihinayag din ni Domingo na may dalawang bayan pa sa rehiyon ang hindi pa nakapagsumite ng kanilang masterlist ng mga posibleng makinabang ng progarama at hindi pa ito napabilang sa 125,000.

Samantala, ipinaliwanag din nito ang dahilan kung bakit hindi na nakatanggap ng pension ang ilang senior citizen sa North Cotabato na dati namang pensioner.

Anya, dumaan sa data cleansing at revalidation upang masigurong indigent senior citizen ang tatanggap ng ayuda o hindi nakakatanggap ng pension mula sa SSS o GSIS. Ang proseso anya nito ay kailangang makapagbigay ng listahan ang lahat ng LGU at ipapasa sa Regional Office para mabaeripikang muli.

-0-

North Cotabato, nangunguna pa rin sa buong rehiyon sa pagpapatupad ng Balik Probinsya Program ng pamahalaan

Umabot na sa kabuuang 2, 241 na locally stranded individuals at Returning Overseas Filipino Workers o OFW ang tinutulungang makauwi sa pamamagitan ng Task force Sagip North Cotabateños ng pamahalaan simula ng pagpapatupad nito.

Pinakahuli rito ang pag-uwi ng 148 LSI at tatlumpu’t walong sakay ng C130 ang nakasamang nasundo ng team sa Davao International Airport.

Pagdating sa probinsya, isasailalim sa decontamination process at Rapid Testing ang lahat ng mga umuwing stranded individuals bago iturn-over sa kani-kanilang LGU’s. Laking pasasalamat naman ng mga natulungan ng programa dahil halos nawalan na rin umano sila ng pag-asa na makauwi matapos mastranded ng dalawang buwan sa ibat-ibang lugar.

Lulan rin ng chartered flight ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Myanila na sadyang di makauwi dahil walang masakyan at may ilan naman na nagsabi na mahirap ang kanilang kalagayan doon dahil umaasa lang sila sa relief na ipinamamahagi ng LGU.

Nanawagan naman ng kooperasyon si North Cotabato Governor Nancy Catamco sa lahat ng LSI na sumunod sa panuntunan upang maiwasan na makapasok ang posibleng COVID-19 carrier at hindi na madagdagan pa ang confirmed positive case ng probinsya.

Nabatid na sa buong region 12, nangunnguna ang probinsya ng Cotabato sa pagpapatupad ng programa dahil sa maraming bilang ng stranded individuals ang tinulungan.

-0-

Pamunuan ng MISFI Academy sa Makilala, North Cotabato, kinondena ang ginawa ng militar sa umano’y pagtatago sa nawawalang mga estudyante ng naturang paaralan

Illegal Detention, Harassment at Interrogation umano ang ginawa ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pagkustodiya sa dalawang mga mag-aaral ng Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated o MISFI academy sa Barangay Kisante, Makilala, North Cotabato, na una nang iniulat ng naturang paaralan na nawawala simula nitong June 13. Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni MISFI Academy Administrator Leah Mae Cerra.

Ayon sa kanya, propaganda lamang ang ginagawa ng militar na umano’y ni-rescue ang dalawang mga bata dahil ang totoo umano, mismong ang militar ang naghanap sa magulang ng mga bata upang bawiin ito sa kanilang paaralan, bagay naman maituturing na harassment sa pamunuan ng MISFI Academy.

Hindi rin aniya totoo na isa silang left-leaning school ang MISFI Academy dahil ang layunin lamang ng kanilang eskwelahan ay paaralin ang mga batang lumad upang sila ang po-protekta sa mga ancestral domain na ngayo’y inaako na umano ng makapangyarihan at naghaharing-uri.

Samantala, itinanggi naman ng 39th IB ang mga alegasyon ng MISFI Academy. Katunayan, ayon kay 39th IB Civil Military Operations Officer Lt. Walter Orille, nakarating na sa Malapatan, Saranggani ang magkapatid at ang kanilang ama kahapon sakay sa military vehicle at naiturn-over sa alkalde ng Malapatan upang maiwui ng maayos sa kanilang sitio.

Ayon pa sa opisyal, hindi rin totoo na may illegal detention at harassment na nangyari dahil mismong ang magulang ng dalawang mga bata ang humingi ng tulong sa militar.

-0-

Tulong sa mga sa mga distressed OFW sa kabila ng COVID-19 pandemic tiniyak ng regional director ng OWWA sa region 12

Tuloy pa rin sa pamimigay ng ayuda sa mga distressed na Overseas Filipino Workers o OFW ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA Region 12.

Ito ay bilang pagpapatupad sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay o BPBH Program ng ahensya. Ito ayon kay OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog. Ayon kay Sumalinog ang BPBH, ay napakinabangan na ng labindawalang mga OFW sa Sarangani Province at labinsiyam sa North Cotabato.

Ang mga ito ay nabigyan ng tig 20 thousand pesos na cash assistance. Ang nasabing programa ay napakinabangan din ng mga distressed OFW sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Ayon kay Sumalinog, maaring makinabang sa BPBH ang mga OFW na hindi natapos ang kontrata o naterminate, biktima ng pangaabuso, at iba pa. Kinumpirma din ni Sumalinog na tinutugan din ng OWWA ang reklamo na “No Work, No Pay” at iba pang pangaabuso ng ilang mga OFW. Ito ay sa kabila ng nararanasan pa rin ngayong pandemic sa COVID-19.

-0-

Pagpapauwi sa mga returning overseas Filipinos at locally stranded inviduals sa South Cotabato, tuloy pa rin sa kabila ng pagpositibo ng ilan sa kanila sa COVID-19, ayon sa gobernador ng lalawigan

Pauuwiin ng pamahalaang panalalawigan ang lahat na mga returning overseas Filipinos o ROF at locally stranded inviduals o LSIs sa South Cotabato. Binigyan diin ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na walang plano ang lalawigan na ipatigil muna ang Balik Probinsiya program sa South Cotabato.

Ito ay sa kabila ng pagpositibo sa COVID-19 ng ilang mga dumating na ROF at LSI. Pero hiniling ng gobernador sa mga ROF at LSI na tumalima sa 14 day quarantine protocol. Abot na sa mahigit 1,400 na mga indbidwal ang nakauwi sa South Cotabato dahil sa Balik Probinsiya Program ng pamahalaan.

Mahigit isang libo sa mga ito ay pawang mga LSIs at may tatlong daan naman ang mga ROF. Labinisa sa mga ito ayon kay Tamayo ang nagpositibo sa COVID-19.

Ayon kay Tamayo, inaasahan pa ang pagdating ng mahigit isang libong mga ROF at LSIs sa South Cotabato sa mga susunod na lingo.

Ito ang ipinahayag ni Tamayo sa province wide launching ng South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System sa Koronadal City kahapon

-0-

Paghahanda sa new normal na klase mas malaking hamon daw sa mga guro sa Sarangani, ayon sa Deped Schools Division Superitendent sa nasabing lalawigan

Tulad ng ibang mga lalawigan sa Soccksargen region abala na rin sa paghahanda para sa new normal na pagsisimula ng klase ang Deped sa Sarangani Province.

Pero ayon kay Deped Sarangani Schools Division Superintendent Gildo Mosqueda abot pa lamang sa mahigit 39 thousand na mga magaaral sa mga public school ang nakapag-enroll online sa lalawigan. Ito ayon kay Mosqueda ay may 28 percent sa target nilang mahigit 140 thousand na mga enrollee sa elementarya, junior and senior high school.

Ayon kay Mosqueda ang datus na ito ay nagpapatunay na mas maraming mga estudyante at magulang sa Sarangani ang walang access sa internet. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Mosqueda sinimulan na rin nila ang pagpapatupad ng face-to-face enrollment.

Pero nilinaw ni Mosqueda na may schedule para sa face to face enrollment ang Deped Sarangani. Layon nito ayon kay Mosqueda na maiwasan ang pagdagsa ng mga magpapa-enroll sa mga eskwelahan at mapanatili ang physical distancing.

Dinagdag din ng nasabing Deped Official na may mga pamamaraan din ang mga eskwelahan para matiyak na hindi lahat ng mga nasa kinder hanggang Grade 6 ay pupunta sa mga eskwelahan. Ayon kay Mosqueda kailangan din ng mga magpapa-enroll na sulatan ang “Learner’s Enrollment and Survey Form”.

Layon nito na malaman kung anong modality o pamamaraan ng pagtuturo ang nais ng mga magulang at estudyante. Kabilang sa pagpipilian ng mga ito ay ang modular learning, online, television, radio, blended o kumbinasyon ng mga ito.

Aminado naman si Mosqueda na ibinaba din ng Deped sa apatnapu mula sa 160 ang essential learning competencies ng Deped sa new normal. Ito ayon kay Mosqueda ay puspusan nilang pinaghahandaan dalawang buwan bago ang inaasahang pagsisimula ng klase sa Agosto.

-0-

Binata na nakamotosiklo patay sa vehicular crash sa Banga, South Cotabato

Kinilala ng Banga PNP na pinamumunuan ni Police Major Joseph Forro III, ang nasawing binata na si Richie Aguirre, 38 years old, nakatira sa Barangay Cabuling, Banga, South Cotabato. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nawalan ng kontrol sa minamanehong motorsiklo ang biktimang si Aquirre.

Sanhi naman ito para mag-overshoot sa tabing daan ang motorsiklo nito at nabangga ang stockpile ng mga buhangin.

Ang biktima ay pauwi na sa Cabuling mula Banga proper nang maganap ang vehicular crash sa nasabing barangay. Dahil sa lakas ng pagkakabangga nito sa stockpile ng buhangin ang biktimang si Aguirre ay nagtamo ng matinding sugat sa kanyang ulo.

Siya ay binawian ng buhay habang ginagamot sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City Ang motorsiiklo na minaneho nito ay ikinustodya ng Banga PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa nasabing vehicular crash.

-0-

Tulong sa mga corn farmer na apektado ng pamemeste ng Fall Army Worm tiniyak ng DA 12.

Pinaiigting ng Department of Agriculture 12 ang mga programa nito para maresolba ang pangaatake ng mga pesting Fall Army Worm o FAW sa mga maisan sa ilang mga lugar sa region 12. Ito ang tiniyak ni DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Sinabi ito ni Mangelen nang pangunhan nito ang Corn Growers’ Farm Tour sa demo-farm ng DA sa Barangay Carpenter Hill, Koronadal City. A

ng 1.5 hectares na techno-demo farm ay tinamnan ng DA ng anim na variety ng mais. Layon nito ayon kay Mangelen ay upang malaman kung anong mga variety ng mais ang resistant sa FAW at maaring itanim ng mga magsasaka sa region 12. Umapela din si Mangelen sa mga magsasaka na pagibayuhin pa ang monitoring sa posibleng worm infestation sa mga maisan.

Ito ay upang maagapan kaagad ang anumang banta sa corn industry sa rehiyon. Binigyan diin ni Mangelen sa panahon ngayon ay kailangang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain. Kaya ayon kay Mangelen, kailangan na maproteksyunan din ang industriya ng mais. Kaugnay nito, ipinahayag naman ni DA 12 Regulatory Division Chief Dr. John Pascual na namigay na ng mga insecticide at Trichoderma harzianum ang kanilang FAW-Technical Working Group sa mga magsasaka ng rehiyon.

Ito ay maliban pa sa paglalagay ng mga light trap sa mga apektadong mga maisan. Habang sinabi naman ni DA 12 Corn Program Focal Person Jocelyn Torres na magsasagawa sila ng malawakang information dessimination campaign hinggil sa FAW sa mga magsasaka. Ayon kay Torres hindi kasi madaling puksain ang FAW na labis makaapekto sa kabuhayan ng mga magtatanim ng mais sa region 12.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

TUMATANGGAP NA ng mga Calamity Loan application ang Social Security System o SSS para sa mga miembro na naapektuhan ng coronavirus pandemic.

Sinabi ni SSS Spokesperson Fernan Nicolas na sa loob lamang ng limang araw ay agad na maipoproseso ang mga loan sa pamamagitan ng card o tseke na ide-deliver sa mga Postal Office.

Bawat miyembro anya na nakapag-contribute na ng 36 months ay qualified na makakuha ng hanggang 20 thousand pesos na calamity loan.

Paglilinaw naman ni Nicolas, online dapat ang loan application sa My.SSS at online portal ng SSS.

0-

PINA-IIMBESTIGAHAN ng ilang Mindanaon congressmen ang umano ay warantless arrest na ginaw sa dalawang Muslim traders sa Manila na pinaghinalaang drug suspects.

Sa kanilang inihaing House Resolution No. 981, hiniling ni Deputy Speaker Mujiv Hataman at anim na iba pang Muslim solons sa Committees on Public Order and Safety at Muslim Affairs na imbestigahan ang pag-aresto kina Saadudin Alawiya at Abdullah Maute noong June 12.

Ito, ayon kay Hataman, ay matapos na halughugin ng Manila Police District Station 5 ang bahay ng mga Muslim trader na walang dalang court orders.

-0-

BALITA EXPRESS

Ø 20 COVID-recovered police sa Cebu, ready na magtrabaho uli matapos maka recover

Ø Grade 9 student sa Albay, nag-suicide dahil sa pressure ng ‘online classes’

Ø Pangulong Duterte, tiwalang masasagot ni Health Sec. Duque ang mga alegasyon ukol sa pagresponde sa COVID-19