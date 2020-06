NDBC BIDA BALITA (June 22, 2020)

NEWSCAST

1. Mayor ng South Upi, nakaligtas sa roadside bombing; NIA engineer ng Maguindanao, patay sa pamamaril sa Cotabato City

2. LTFRB-12, hindi pa tiyak kung kailan magsisimula ang interregional route ng public transport sa ilalim ng Modified General Community Quarantine

3. 4. Mga bisita at non-residents ng South Cotabato hinikayat ng provincial government na magpatala online sa Contact Tracing System

4. 11-year-old na COVID-19 positive sa Cotabato City, nag-negatibo na

5. Anti-terror bill, pinag-aaralan pa ng Malacanang legal team kung itutuloy o hindi.

NANINIWALA SI MAYOR REYNALBERT INSULAR ng South Upi, Maguindanao na siya talaga ang target ng roadside bombing sa likurang bahagi ng town hall kahapon.

Sa panayam, sinabi ni Mayor Insular na pinasabog ang improvised explosive device ng di pa kilalang mga suspect habang dumadaan ang kanyang itim na Mitsubishi pick-up sa likuran ng munisipyo pasado alas 3 kahapon ng hapon.

Ligtas ang driver ng pick-up habang si Mayor naman ay wala sa sasakyan nang maganap ang pagsabog.

Nagdulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan ng South Upi ang pangyayari. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa kasong ito.

Si Mayor Insular ay nakapanayam ng DXMS Radyo Bida ngayong umaga.

Naniniwala siyang may bahid pulitika ang pangyayari.

NAPATAY NG MGA police, regional at provincial drug enforcement unit operatives ang isang lalaki na taga Cagayan de Oro City sa anti-drug operation na isinagawa sa Pres. Quirino, Sultan Kudarat.

Kinilala ni PRO-12 spokesperson Lt. Colonel Lino Capellan ang nasawing suspected drug peddler na si Mayolito Mangilala, 39 years old.

Naaresto naman ang kanyang live-in partner na si Jocelyn Arnijo, 29 na taong gulang. Sila ay kapuwa taga Agong Zone 4, Canitoan, Cagayan De Oro City.

Isang tauhan ng PNP ang nagkunwaring buyer ng shabu mula kay Mangilala sa national highway, Barangay San Jose, Pres. Quirino.

Matapos makakuha ng shabu na nagkakahalaga ng isang libong piso, aarestuhin na sana ng mga police si Mangilala pero nanlaban umano ito. Bumunot ng kanyang baril si Mangilala at nagpaputok kayat gumanti ang mga police, ayon kay Colonel Capellan.

Sugatan si Mangilala at isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival.

Nakuha mula kay Arnijo ang isang Toyota Innova na may malaking sachet ng shabu, cal. 38 revolver at mga bala.

NARITO ANG MAGANDANG BALITA....Negatibo na sa coronavirus ang 11-taong gulang na batang babae na taga Cotabato City.

Siya si COVID-19 patient PH13919 na pinaniniwalaang nahawa sa ika-17 pasyente sa buong Region 12 na kawani ng Cotabato City government.

Dahil dito, abot na sa sampung recoveries ang naitala sa Cotabato City mula sa 15 nagpositibo sa sakit.

Ang 11-year-old girl ay kapiling na ngayon ng kanyang pamilya.

Noong nakaraang linggo, ang kanyang kapatid na 9-month old ay naka recover na din sa sakit.

Abot na sa 25 katao ang naia-recover mula sa 49 na nagpositibo sa buong Soccsksargen region.

MATAGAL NA PINAG-ARALAN AT SINUBAYBAYAN NG MGA POLICE ang kilos ng isa sa mga responsible sa pambobomba sa Isulan, Sultan Kudarat noong 2018.

Ito ang sinabi ni Maguindanao police intelligence unit chief Lt. Colonel Reynato Mauricio sa panayam ng DXMS Radyo Bida hinggil sa pag-aresto kay Norhasim Esmael sa Ampatuan, Maguindanao noong nakaraang linggo.

Ayon kay Mauricio, talagang hinintay ng mga police ang pagkakataon na lalabas si Esmael sa kanyang pinag-tataguan sa Mamasapano.

Siya ang itinuturong isa sa mga nagtanim ng bomba sa Ukay-Ukay area sa Barangay Kalawag 2, Isulan noong Aug. 28, 2018. Ang pagsabog ay nagresulta sa pagkasawi ng lima kaao at ikinasugat ng mahigit 30 iba pa.

BINARIL AT NAPATAY ng di pa nakikilalang mga suspect ang acting division manager ng National Irrigation Administration o NIA sa Maguindanao habang ito ay pababa sa kanyang sasakyan sa Barangay Rosary Heights Mother, Cotabato City kahapon.

Alas 5 ng hapon habang pababa si Engr. Nestor Espinilla mula sa kanyang sasakyan sa tapat ng kanyang bahay sa Purok Maunawain, RH-Mother nang dumating ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at agad siyang pinagbabaril.

Sinabi ni Cotabato City police director Colonel Richard Fiesta na isinugod si Espinilla ng mga nagrespondeng mga police sa pagamutan subalit idineklara siyang dead on arrival.

Nagbabalak nang mag-retiro sa susunod na buwan si Engr. Espenilla nang maganap ang krimen. Ayon sa kanyang kapatid, noong nakaraang taon, si Espinilla ay nakaligtas sa isang ambush.

WALA PANG NAGPOSITIBO sa rapid test on COVID-19 sa mga driver ng pampasaherong jeepney sa Cotabato City na gigawa ng city health office mula noong sabado hanggang kahapon.

Mahigit 200 driver na ang nagpa-rapid test.

Sinabi ni city health officer Dr. Meyasser Patadon sa DXMS Radyo Bida, tuloy tuloy pa din ang kanilang rapid testing sa mga ddriver ng pampasaherong sasakyan dahil sila ang isa sa mga most vulnerable sectors sa COVID-19.

Ang voluntary rapid test for COVID ng city government ay tatagal hanggang Biernes.

HALOS MAPUNO na ang 20-bed capacity COVID-19 municipal isolation center ng Buldon, Maguindanao dahil sa halos araw-araw ay may umuuwing locally stranded individual na kailangang sumailalim sa quarantine.

Sinabi ni Buldon Mayor Abolais Manalao na araw-araw ay may dumarating na LSI at Returning Overseas Filipinos (ROF) sa Buldon.

Dahil halos mapuno na ang 20-bed Ligtas Covid-19 center sa Matanog, ipinasiya ng alkalde na ipasa sa mga barangay official ang pangangalaga sa mga SLI at ROF na dapat mag 14-day quarantine bago sila pauwiin sa pamilya.

Inamin ni Manalao na medyo hirap na din ang LGU sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga pasyente.

Mga bisita at non-residents sa South Cotabato hinikayat ng provincial government na magpatala online sa South Cotabato-Covid-19 Contact Tracing System

Pwedeng maga-register online sa South Cotabato -COVID-19 Contact Tracing System o SC-CCTS ang mga bisita o mga mamamayan na hindi nakatira sa lalawigan.

Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Planning Coordinator Jennifer Bretania. Narito naman ang mga pamamaraan na inilatag ng SC-CCTS Implementing Team sa Visitor’s Online Registration. Hanapin ang southcotabato.ph website sa internet, i-click ang register at piliin ang citizen menu. Ilagay sa form ang mga mahalagang impormasyon at i-click ang register pagkatapos.

Hintayin ang verification sa email at sundin ang instruction para sa verification ng identity. Pagkatapos nito makatatanggap kayo ng confirmation email kasama ang printable na CCTS ID.

Ayon kay Bretania, kailangan ng mga bisita at non-resident ng South Cotabato na ipakita ang kanilang CCTS card sa mga checkpoint papasok ng lalaiwgan. Ito ay kapag ipinatupad na ang Covid-19 Contact Tracing Ordinance ng South Cotabato.

Kinikonsidera ng ordinansa na mga bisita ang mga non-resident pero nagtatrabaho sa lalawigan, may mga business transaction o maging ang mga dadaan lamang sa teritoryo ng lalawigan.

Kailangan din ang CCTS card sa pagpasok sa mga mall, shopping center, government offices, at mga pampublikong lugar tulad ng mga terminal, palengke at public transport.

Nauna nang ipinaliwanag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na kailangan ang SC-CCTS para sa contact tracing ng mga nakasalamuha ng mga may COVID-19. Base naman sa datus ng implementing team ng lalawigan, 80 percent ng mga registrants ay mula sa mga barangay habang 20 percent naman ay pawang mga walk-in.

Sa mga tanggapan naman ng pamahalaan 99 percent na ang nakapag-paregister sa SC-CCTS. Matatandaan na matapos ilunsad sa mga bayan ng Tampakan at Polomolok, isinagawa ang provincial launching ng SC-CCTS sa Koronadal City noong nakaraang lingo.

Tulong ng mga local government unit sa pagbubukas ng klase, ipinagpasalamat ng Deped 12 Regional Director

Nakatulong ng malaki ang mga local government unit para masolosyunan ng Deped ang ilang mga problema sa pagsisimula ng klase sa Agust 24 sa gitna ng pandemya sa COVID-19. Ayon kay Deped 12 Regional Director Allan Farnazo, ito ay kanila namang ipinagpasalamat.

Ipinahayag ng nasabing DepEd Official na may mga LGU na namigay ng school supplies para sa mga magaaral. Nakatanggap din ng pocket wifi mula sa mga ito ang ilang mga guro. Dinagdag din ni Farnazo na naglagay din ng internet connection sa mga eskwelahan, at barangay plaza at iba pang pangangailangan sa pagtuturo sa new normal ang ilang mga LGU sa rehiyon.

Samantala ipinahayag din ni Farnazo na tapos na ang learning modules na gagamitin ng mga magaaral sa Agosto.

Ayon kay Farnzao nakikipagugnayan na rin sila sa management ng ilang mga himpilan ng radyo. Ito ay ara naman sa pagapatupad ng radio-based learning.

Meat vendor patay sa isa na namang insidente ng pamamaril sa Tupi, South Cotabato

Binaril ang naka-motorsiklong biktimang meat vendor habang papauwi mula sa tindahan nito sa barangay Poblacion, Tupi, South Cotabato. Ito ay ayon kay Tupi, Chief of Police, Major Verlin Pampolina. Kinilala naman ni Pampolina ang biktima na si Eugene Palete, nasa hustong gulang at nakatira din sa nasabing barangay.

Ayon kay Pampolina ang biktimang si Palete ay agad na nasawi. Sanhi ito ng matinding mga tama ng bala ng baril ng mga riding tandem suspect. Ang mga ito ayon sa nasabing police official ay pinaghahanap pa ng mga ulis. Ayon kay Pampolina maaring may kaugnayan sa iligal na droga ang pagpatay sa biktima. Ito na ang ikalawang insidente ng pamamaril at pagpatay sa Tupi sa nakalipas na tatlong araw. Noong lingo patay din sa pamamaril ang 58 years old na magsasakang si Hernani Siocor.

Ang biktima ay nagmamaneho ng kanyang tricycle patungo sa kanyang sakahan sa kanilang lugar sa Barangay Polonuling nang pagbabarilin ng mga salarin. Umapela naman ng tulong sa publiko si Pampolina para maresolba ang sunod sunod na insidente ng pamamaril sa Tupi. V

Health safety measures pinaigting sa Sarangani kasunod ng pagpositibo sa COVID-19 ng tatlong mga returning overseas Filipinos at locally stranded inviduals sa lalawigan

Pinaigting ng provincial government ng Sarangani ang health at safety measures protocol nito dahil sa pinangangambahang pagdami ng kaso ng COVId-19. Kasunod ito ng pagdating ng mas marami pang mga returning overseas Filipinos o ROF at locally stranded inviduals o LSIs sa lalawigan.

Sa katunayan ayon kay Sarangani Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro ang lalawigan ay mayroon na ngayong tatlong COVID-19 cases. Sa kabila nito, ayon kay Alejandro walang dapat ikabahala ang mga mamamayan sa kanilang lalawigan.

Paliwanag nito, lahat na mga dumating na ROF at LSI ay obligadong dumaan sa istriktong quarantine protocol. Tiniyak din nito na may sapat na kasanayan sa proper health protocol ang mga medical at rescue staff ng Sarangani na sumusundo sa mga repatriate.

Ito ayon kay Alejandro ay maliban pa sa pagsailalim sa mga ito sa swab testing. Ayon kay Alejandro, may suot ding mga personel protective equipment o PPE ang mga staff na sumundo sa tatlong mga COVID-19 patients sa Sarangani.

Kaya ayon kay Alejandro, walang dahilan para i-discriminate ng publiko ang mga ito. Ayon kay Alejandro ginagawa lamang kasi ng kanilang mga staff kung ano ang makabubuti sa komunidad. Binigyan diin nito na walang ikatakot ang mga mamamayan hangga’t naka-quarantine at nakapag-comply sa mga requirement ang isang COVID-19 patient.

Dinagdag din ni Alejandro na stable na ang kondisyon sa Sarangani Health Facility ng tatlong COVID-19 patient sa lalawigan. Pinaalalahanan din nito ang publiko na para iwas COVID-19 panatilihin ang social distancing, magsuot ng facemask at palagiang maghugas ng mga kamay.

Pagbabawal sa karneng baboy mula Davao dahil sa pangamba sa ASF, ipinaalala ng provincial veterinarian sa mga mamamayan ng South Cotabato

Bawal pa rin sa South Cotabato ang mga karneng baboy o processed pork products mula Davao area. Ito ay dahil pa rin sa pangamba sa African Swine Fever o ASF. Binigyan diin ito ni South Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot. Ayon kay Bigot mayroon pa rin kasing mga pork-base products mula Davao ang naipupuslit sa lalawigan.

Ang mga ito ayon kay Bigot ay lulan ng mga pribadong sasakyan na hindi na iniinspeksyon sa mga quarantine checkpoints Pero tiniyak ni Bigot na kinukumpiska nila ang matutuklasang mga pork-meat products na galing Davao.

Layon nito na matiyak na mananatiling ligtas sa ASF ang South Cotabato. Samantala, kinumpirma ni Bigot na humina din ang bentahan ng buhay na baboy sa lalawigan dahil sa pandemya sa COVID-19.

North Cotabato Provincial Interagency Task Force, ipagpapatuloy pa rin ang pagtanggap ng mga Locally Stranded Individual sa kabila ng pagpositibo ng isang LSI sa probinsya

Bagaman nakapagtala ng panibagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 ang Cotabato Province mula sa isa sa mga Locally Stranded Individuals, patuloy pa ring tatanggap o tutulong ng mga LSI at Returning Overseas Filipino Workers o OFW ang Task Force Sagip.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan batay na rin sa mandatao ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Malaluan, sa ngayon nasa 2, 600 na mga stranded individual ang natulungang makauwi habang isa dito ang nagpositibo na mula sa Quezon City.

Hindi anya lahat ng LSI at ROF ay isasailalim sa anti-body rapid test pero silang lahat ay mahigpit na minomonitor ng mga Barangay Health Emergency Response Team ng bawat LGU at marami na rin ang nakapagtapos sa kanilang 14-day Quarantine.

Samantala, isinailalim din sa anti-rapid body test ang lahat ng mga nakasalamuha ng pasyente kabilang ang mga nakasama nito sa sasakyan at eroplano mula sa Luzon.

Ang pang-anim na confirmed positive case ng North Cotabato ay kukunan ulit ng swab test pagkatapos ng kanyang 14-day quarantine period. Nakahanda naman ang pamahalaang panlalawigan lalo na ang isolation facility at mga medical worker kung madagdan ang kaso ng COVID-19 mula sa mga LSI o ROF.

Mga motorista na gumagamit ng Modified Muffler sa North Cotabato sa panahon na ipinatutupad ang Community Quarantine, tututukan ng PNP

Tiniyak ng PNP na tututukan ang isyu ng Modified Muffler o gumamit ng Bora-Bora habang ipinatutupad pa ang Community Quarantine dahil sa COVID-19 sa ilang lugar sa North Cotabato. Ito’y matapos makatanggap ng reklamo ang Radyo BIDA dahil umaga palang hanggang gabi ay nakakadisturbo sa mga nagpapahingang mamamayan na malapit sa National Highway.

Sinabi ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Ramel Hojilla, kailangan lamang na ipagbigay alam ng mga opsiyal ng barangay ang reklamo at agad na magsasagawa ng aksyon ang PNP. Marami na rin anya ang mga nahuhuling lumabag dito ang PNP at kinumpiska ang kanilang Modified Muffler at pinagbabayad sa LTO.

Samantala, sa Makilala North Cotabato patuloy rin ang ginagawang monitoring ng PNP sa mga motorista na gumagamit ng Bora-Bora. Tiniyak ni Makilala Chief of Police Major Arniel Melocotones na magtuloy-tuloy ang kanilang kampanya para makumpiska ang mga gumagamit ng open pipes na bukod sa maingay ay nakakadisturbo pa kung gabi kapag minamaneho ang nasabing sasakyan.

Paalala din nito sa publiko na mahigpit ring ipinagbabawal ang backriding sa bayan ng Makilala batay na rin sa direktiba ng Department of Interior ang Local Government o DILG.

LTFRB- 12 Director, hindi pa tiyak kung kailan magsisimula ang interregional route sa ilalim ng Modified General Community Quarantine

Wala pang ibinigay na petsa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 12 sa kung kailan magsisimula ang interregional route sa mga sasakyan para sa mga public commuter sa ilalim ng Modified General Community Quarantine.

Sinabi ni LTFRB 12 Director Reynato Padua, pahintulot na lamang mula sa central office ang hinihintay upang maari ng makapasok sa ibang rehiyon ang mga bus at iba pang Public Utility Vehicle.

Bagaman bukas na ang border checkpoints sa Cotabato Province kailangan din na ikonsidera ng LTFRB ang ibang lugar na malapit sa probinsya kung papayag silang makapasok ang mga sasakyan sa kanilang lugar.

Sa ngayon, marami na ang nag-apply ng special permit sa kanilang tanggapan at kung macomply ang lahat ng panuntunan sa pagbiyahe, mga dapat at hindi dapat gawin ay bibigyan ito ng special permit bago makabiyahe.

Samantala, pinaalalahanan din ni Padua ang mga operator na dapat sundin ang itinakdang fare matrix upang hindi kukumpiskahin ang kanilang prangkisa Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagsakay ng sobra-sobra sa bus at ipinatutupad ang “No Facemask No Ride Policy”. VC- PADUA Si LTFRB 12 Director Reynato Padua.

Higit 30Million pesos na pondo mula sa DA-12, mapapakinabangan na ng mga magsasaka mula sa ibat-ibang lugar na North Cotabato na lubos naapektuhan ng nagdaang lindol

Para matulungan ang mga magsasaka sa Cotabato Province na naapektuhan ng lindol at sa kasalukuyang crisis na dulot ng COVID-19, nagbigay ng karagdagang pondo ang Department of Agriculture sa pamahalaang panlalawigan ng Cotabato.

Ito ay sa pamamagitan ng Special Area Program For Agricultural Development o DA SAAD. Sa isinagawang turnover ceremony ng tseke kahapon sa Capitol Rooftop, Amas, Kidapawan City sa panguguna ni DA Regional Director Arlan M. Mangelen, tinanggap ni Governor Nancy Catamco, BM Dr. Krista Piñol Solis at OPAg Head Dr. Sustines Balanag ang tsekeng nagkakahalaga ng P31.1M pesos na gagamitin sa pagpapatupad ng iba't-ibang pang agrikulturang proyekto sa lalawigan.

Ang P25M ay ilalaan sa crops and livestock program kung saan magiging benepisyaryo nito ang mga magsasaka ng iba't-ibang munisipyo ng lalawigan.

Samantalang ang P6.1 milyong pondo ay ilalaan naman sa anim na daang (600) magsasaka ng Makilala, Magpet, Tulunan, at Kidapawan City na labis na naapektuhan ng pagyanig noong nakaraang taon. Ito ay pangalawang tranche na ng programa kung saan ang unang tranche ay naipatupad noong taong 2018 na pinakinabangan ng mga farmers organization ng probinsya.

Nagpasalamat naman si Governor Catamco sa tulong ng DA sa probinsya ng Cotabato kung saan binigyang diin nito na sa panahon ng krisis at pandemya kailangan talagang mas tutukan pa ang sektor ng agrikultura dahil malaki ang papel nito sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng tao. Nagpahayag naman ng suporta sa lahat ng programang pang agrikultura ng provincial government si DA XII Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Maliban sa P31.1M na pondo nagbigay din ng vegetable seeds ang DA para sa mga magsasaka na apektado pa rin ng pagyanig noong nakaraang taon.

Banyo at tubig, problema ng mga residente sa isang evacuation center sa Kidapawan City

Maliban sa takot at pangamba dahil sa unti-unting pagguho ng lupang kinatatayuan ng relocation site sa Brgy Balabag, Kidapawan City, problema rin ngayon ng mga residente sa lugar ang pakikipagsiksikan sa banyo at suplay o mapagkukunan ng tubig sa lugar. Sa pagbisita ng Radyo Bida sa nabanggit na relocation site, kitang-kita ang malaking parte ng lupa na nagsimulang gumuho nang mag-umpisa rin ang tag-ulan.

Ayon kay Barangay Balabag Chairman Eduardo Umpan, tinatayang may taas na 80-feet ang itinambak na lupa sa nasabing relocation site na siyang kinatatayuan ang abot sa 140 mga bahay.

Kung ilalarawan ang lugar, nagmistulang bangin ang pinaka-dulong bahagi ng lugar at dahil sa nararanasang malalakas na ulan, papalapit ng papalit sa maraming bahay ang unti-unti pagguho ng mga itinambak na lupa. Ang ikinatatakot ng mga residente sa lugar ay ang posibleng aksidente ng mga batang pumupunta sa bahaging nabanggit.

Samantala, malaking problema rin sa kanila ang banyong ginagamit dahil sampung palikuran lamang ang itinayo para sa daan-daang mga pamilya pero sa ngayon, iilan na lamang ang maaaring gamitin. Pahirapan din ang pagkuha ng tubig dahil iisang gripo lang maaaring pilahan ng daan-daan mga pamilya, bagay na mas lalong nagpahirap sa kanila.

Nabatid kasi na simula nang tumama ang malalakas na mga lindol noong nakaraang taon, inilipat ang dalawang mga sitio ng naturang barangay sa nabanggit na relocation site. Nagkakahalaga ng abot sa 3.7-million pesos ang naturang relocation site project ng city government. NDBC BIDA BALITA

NATIONAL NEWS

PINAG-AARALAN PA NG LEGAL TEAM ni P. Duterte ang panukalang anti-terror law.

Ayon sa pangulo, pinaga-aaralan ng mabuti ng kanyang team ang implication ng panukala sa pangkalahatang kalagayan ng bansa.

Nangako ang pangulo na di niya madaliin ang proposed bill at pakikinggan ang lahat ng panig sa usapin.

Layunin ng anti-terror bill na palakasin ang Human Security Act of 2007 upang parusahan ang mga nagtutulak, nagtutulungan, nagbabalak na pabagsakin ang pamahalaan sa marahas na paraan.

Pati mga nagbabalak magbigay ng material support sa mga terorista sa bansa ay papanagutin ng batas, ayon sa pangulo.

Tiwala ng pangulo kay Health Sec. Francisco Duque ay di nagbabago.

Sa pahayag, sinabi ng pangulo na kung tatanungin siya ng Ombudsman, handa siyang patunayan ang katapatan at integridad ng mga miyembro ng Inter-Agency Task Force on Covid-19 na pinamumunuan ni Sec. Duque.

Malinis aniya at tiwala siya sa lahat ng miyembro ng task force.

Dagdag pa ng pangulo, matinding sakripisyo ang ginagawa ng mga taga-gobyerno para sa laban ng bansa sa COVID-19.

Magugunitang sinabi ng Ombudsman na iimbestigahan nito si Duque at mga iregularidad sa Department of Health (DOH).

SA ATING BALITA EXPRESS

1. Bilang ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19 sa buong bansa, 507 na

2. 280 na Pinoy mula North Africa naiuwi na sa bansa matapos ang halos 2 buwan na pag-asikaso ng DFA sa kanilang repatriation

3. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas ngayong araw. 75 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel at gasolina. 30 centavos naman ang posibleng dagdag sa kada litro ng kerosene.

4. Toyota-Philippines, nag-donate ng 17 kotse na magagamit ng mga government hospitals kontra COVID-19.

5. Pinabulaanan ni PhilHealth president Ricardo Morales na may sindikato sa loob ng kanyang opisina na sangkot sa corruption. Inamin niya na merong inefficiencies sa pagpapatakbo sa PhilHealth pero walang sindikato.