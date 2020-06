NDBC BIDA BALITA (June 29, 2020)

NEWSCAST

1. DALAWANG TAGA SOCCSKSARGEN nagpositibo sa Covid-19; dalawa din sa BARMM

2. Mga taong nakasalamuha ng 84-year-old COVID positive sa Kidapawan, negatibo sa rapid test

3. Smuggled cigarettes, nakumpiksa ng Marines at PNP sa Datu Blah Sinsuat, Maguindanao

4. Sen. Pacquiao, umiyak; running partner na aso namatay, inilibing sa gilid ng kanyang mansion

5. Anti-terror bill, suportado ng maraming local official sa Region 12, ayon sa DILG

6. Cebu City, itinuturing na ngayong epicentre ng Covid-19 sa Pilipinas; drone o flying camera, ginamit ng PNP para i-monitor ang matitigas ulong residente

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

DALAWA KATAO pa ang nagpositibo ng Covid-19 sa Soccsksargen region hanggang kahapon.

Sa isang pahayag, sinabi ng DOH-12 na ang bagong nagpositibo ay mula Sultan Kudarat at Sarangani province. Sila ay nasa stable condition at naghihintay pa ng PH number.

Dahil dito, ang Region 12 ay meron na ngayong 59 positive cases at 33 ang naka-recover na habang isa ang nasawi dahil sa virus.

Isang taga South Cotabato naman ang pinakahuling naka recover.

Abot na ngayon sa 59 ang kabuuang bilang ng Covid positive sa Region 12

Local………………..

SA BANGSAMORO AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO, iniulat ng Ministry of Health na dalawa pang pasyante ang positibo sa Covid kayat meron na ngayong 115 confirmed cases ang rehiyon at sa bilang na ito ay 61 ang nasa pagamutan habang 50 na ang naka recover.

Ang dalawang bagong kaso ay mga locally stranded individuals na umuwi sa Lanao del Sur na ngayon ay may kabu-uang 77 confirmed cases.

Sinabi ni Lanao del Sur provincial health chief Dr. Allen Minalang na sa sa 77 confirmed cases, 68 rito ay mga bago at lahat ay mga locally standed individuals at returning OFW kayat walang local transmission.

Sa bilang na ito ay 23 ang mula Maynila, walo mula Cebu, lima mula Baguio City, apat mula Quezon City at iba pang bahagi ng Luzon. Karamihan ay mga residente ng Marawi City.

SA buong bansa, meron na ngayong mahigit 35,400 ang positibo sa Covid. Kahapon lang, 653 bagong kaso ng Covid positive ang naitala ng DOH.

Mga nakasalamuha ng 84years old COVID-19 positive na taga Kidapawan City, negatibo sa isinagawang PCR test

Kinumpirma ng Interagency Task Force on COVID- 19 na walang local transmission sa Cotabato Province. Ito'y matapos magnegatibo sa isinagawang Polymerase Chain Reaction o PCR test result ang lahat ng mga nakackose contact ng 84 years old na lalaking confirmed positive case ng COVID-19 na taga Barangay Sudapin, Kidapawan City.

Ayon kay EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, kabilang sa mga kinunan ng test ang pitong family members ng pasyente at hospital personnel ng pribadong pagamutan sa lungsod. Samantala, inirekomenda na rin ng Health Cluster ng the Local Task Force COVID-19 sa Kidapawan City na aalisin na ang “focus containment status” sa Barangay Sudapin kung saan nakatira ang pasyente.

Pinayuhan din ang publiko na wag pakampante at sundin ang minimum health protocol tulad ng pagsususot ng facemask at pag obserba ng 1-meter physical distancing sa pag-iwas sa COVID-19. Sa ngayon, nanatili at nagpapagaling pa sa Southern Philippines Medical Center o SPMC Davao City pasyente.

North Cotabato Provincial COVID Taskforce, nilinaw na wala pang basehan na nakakapatay ng virus ang pagtangkilik sa steam inhalation therapy

Nagpaalala ang Department of Health o DOH na wag bastang maniwala na nakakatulong at nakakapatay ng Coronavirus o COVID-19 ang steam inhalation therapy o “tuob” sa wikang Cebuano.

Sinabi sa Radyo BIDA ni COVID-19 Taskforce spokesperson Doctor Philbert Malaluan, walang basehan na nakakapatay o gamot sa COVID Disease ang steam inhalation dahil hanggang ngayon ay wala pang gamot ang nasabing virus.

Ang “tuob” o steam inhalation sa wikang English ay matagal ng stilo dahil gamot umano sa common cold symptoms. Lagyan ng maligamgam na tubig ang maliit na palanggana na may lemon at asin at paaamuyin sa taong may sakit sa loob ng isang oras.

Ginawa ni Malaluan ang paglilinaw dahil may ilang pasyente na rin sa bat-ibang isolation facility ang nagtatanong hinggil sa benepisyo na makukuha sa steam inhalation therapy. Hindi din lumalabas sa pag-aaral na nakakalala sa sakit ng pasyente ang pagtangkilik nito.

IP Community sa malayong barangay ng Magpet, North Cotabato, kakaiba ang istilo upang makaiwas sa COVID-19

Kakaiba ang istilo ng mga katutubo sa Brgy ng Manobo sa Magpet, North Cotabato, kung saan mas nag-iingat pa lalo ngayon ang mga residente sa kabila ng lockdown na ipinatupad ng naturang barangay.

Ayon kay Manobo Chairman Roldan Felonio, karamihan aniya sa mga residente ng naturang IP community ay nagpatayo ng temporaryong bahay sa kanilang mga sakahan sa mga malalayong sitio ng nabanggit na barangay at doon muna naninirahan. Ito ang nakikitang paraan ng mga residente upang ipatupad ang social distancing at para malayo na rin sa banta ng COVID-19.

Pagsasaka gaya ng pagtatanim ng gulay, kamoteng kahoy at iba pa ang ginagawa ngayon ng mga katutubo sa kanilang mga sakahan.

Samantala, nagpasalamat naman si Kapitan Felonio sa kanyang mga nasasakupan dahil hindi lamang aniya ito umaasa sa tulong gobyerno pero sila mismo ang gumagawa ng inisyatiba upang malabanan ang hirap na epekto ng pandemya.

Ang barangay Manobo sa bayan ng Magpet ay tinatayang mayroong halos anim na libong mga mamamayan na halos 95 porsyento ay mga tribung Manobo.

Help desk para sa mga returning OFW at locally stranded inviduals ilalagay ng Soccksargen Inter-Agency Task Force sa mga pangunahing airport at seaports sa bansa

Matatagpuan ang Special help desk para sa mga returning overseas Filipino workers at locally stranded inviduals o LSIs sa mga airport at seaport sa Maynila at Cebu. Ito ay pinaghahandaan na ngyon ng mga myembro ng Soccksargen Regional Inter-Agency Task Force o RIATF on coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Ayon kay General Santos City Administrator Arnel Zapatos, ito ay bilang tugon ng RIATF sa hiling ni Mayor Ronnel Rivera. Sinabi ni Zapatos na unang malalagyan ng special help desk ang Ninoy Aquino International Airport at Mactan International Airport domestic terminals. Ayon kay Zapatos tutulong ang help desk sa pagpapauwi sa mga LSI.

Hiniling na rin ni Rivera ang tulong ni Senator Manny Pacquio para makipagugnay sa Department of Transportation o DOTr. Sinabi din nito na ayaw na ng local government na maulit pa ang mga aberya na naranasan noon ng mga umuwing mamamayan dahil sa kakulangan ng flights at iba pang masakyan.

Marami sa mga nasabing LSI at maging returning overseas Filipinos ayon kay Zapatos ay napilitang manatili ng ilang araw sa mga airport terminal habang naghihintay ng kanilang flight. Ayon kay Zapatos hinihintay pa nila ang tugon dito ng DOTr at iba pang ahensya ng gobyerno .

Local………………..

Administrador ng 63 Barangay sa North Cotabato na sakop na ng BARMM itinalaga na

Ang mga barangay na ito ay dalawa sa Aleosan, pito sa Carmen, pito din sa Kabacan, 13 sa Midsayap, 12 sa Pigcawayan at 22 naman sa Pikit.

Samantala, nahati naman sa 8 cluster ang mga naturang barangay sa North Cotabato at may itinilagang Area Coordinators ang BARMM Government.

Ito ay sina Ibrahim Rahman bilang area coordinator para sa Pigcawayan; Duma Mascod at Mohamad Tayuan para sa 2 cluster ng Midsayap; Abdulatip Tiago, Jimmy Adil at Commander Nayang Timang para sa 3 cluster ng Pikit; MILF Local Monitoring Team Head Habib Guiabar para sa Kabacan; at Esmael Maguid para sa Carmen.

Local……………………

SAMANTALA …Huli ang isang Drug Suspect na lalaki matapos umanong makunan ng illegal na droga sa Checkpoint sa Barangay, Adaon, Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao.

Nakilala ang suspek na si ROYLAN DAGURO, 40 anyos, residente ng Zone 1, Koronadal City.

Base sa imbestigayon, kagagaling lamang umano ng suspek sa isa pang lugar sa nasabi ding bayan at habang nagmamaneho ng kanyang Nissan Almera nang mapansin diumano ng mga kinauukulan na may inihagis ito na isang bagay malapit sa checkpoint.

Nagduda ang mga otoridad sa kakaibang ikinikilos ng suspek dahilan upang kapkapan ito.

Nakuha diumano sa kanya ang two grams ng pinaghihilaang shabu at mga drug paraphernalia.

Mahigit isang libong indibidwal na apektado ng krisis sa North Cotabato, makikinabang sa cash assistance ng Department of Labor and Employment

Makakatanggap ng tulong pinansyal ang nasa 1, 470 na mga taga North Cotabato particular ang nasa pangatlong distrito mula sa Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim ng TUPAD program.

Ayon kay 3rd district Congressman Jose “Pingping” Tejada, napapanahon ang pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na pamilya lalo na sa mga nawalan ng hanap-buhay sa panahon na ipinatutupad ang Community Quarantine.

Ang mga target beneficiary ay magtatrabaho sa loob ng sampung araw sa mga paaralan at maglinis sa kanilang Barangay lalo na ngayong panahon ng tag-ulan at dumarami ang kaso ng Dengue. Sila yaong mga naberipika ng Barangay Officials at hindi nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa DSWD sa pamamagitan ng Social Amelioration program.

Bukod pa rito, lahat naman ng mga Locally Stranded Individual at Returning OFW na nagparehistro sa Task Force Sagip ng pamahalaan ay mabibigyan din ng tulong mula sa Congressional Office ng bawat distrito sa Cotabato Province.

Pagsunod sa “new normal” protocol ng mga establisemento sa South Cotabato mahigpit na babantayan ng DTI sa lalawigan

Aalamin ng Department of Trade and Industry o DTI kung sumusunod sa new normal protocol ang mga establisemento sa South Cotabato. Ito ay ayon kay DTI South Cotabato Trade and Industry Development Specialist Januel King Vertido.

Ayon kay Vertido, titiyakin nila kung nagsusuot personel protective equipment particular na ng facemask o faceshield ang mga trabahante ng mga establisemento. Ito ayon kay Vertido ay bilang pagsunod na rin sa utos ng DTI national office at Department of Labor and Employment.

Matatandaan na walong mga establisemento din sa South Cotabato ang pinagpapaliwang ng DTI kung bakit mas mataas ang presyo ng kanilang mga paninda sa suggested retail price. Kasabay paglalagay sa South Cotabato sa Modified General Community Quarantine o MGCQ dahil sa COVID-19 ay ang papanumbalik din ng economic activities sa lalawigan

Cotabato Electric Cooperative o COTELCO, tiniyak na walang ‘long day brown-out’ sa pagsisimula ng online class ng mga mag-aarl ngayong pasukan

Iginiit ng pamunuan ng Cotabato Electrict Cooperative, Inc (Cotelco) na walang nangyaring isang buong araw na power supply interruption sa service area na sakop nila, dahilan para ‘di nakapag-on-line class ang ilang mga mag-aaral sa North Cotabato.

Ito ang naging paliwanag ni COTELCO General Manager Engr. Godofredo Homez, matapos na lumabas ang nasabing ulat at nakarating sa pamunuan ni Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaugnay nito, ibinaba na ng kalihim ang deriktiba kay NEA Administrator Edgardo Masongsong upang maimbestigahan ang nasabing isyu.

Bagaman at aminado ang kooperatiba na may panakanakang pagkawala ng kuryente, nilinaw ni Homez na walang nangyaring buong araw na brownout na naging dahilan para ‘di makapag on-line class ang mga estudyante. Sa ngayon sinisikap ng COTELCO na walang mangyayaring power interruptions ngayong balik klase ang mga estudyante sa August 24 gamit ang iba’t-ibang mga modalities na iprenisinta ng Department of Education.

Anti-terrorism bill suportado ng mga lokal na opisyal sa Soccksargen, ayon sa regional director ng DILG sa rehiyon

Nagpalabas ng manifesto of support sa anti-terrorism bill o ATB ang apat na mga gobernador, apat na city mayor, at apatnaput anim na municipal mayor sa region 12. Ang mga ito ay kabilang sa mahigit walong daang mga local chief executives sa bansa na nagpahayag din ng suporta sa ATB na naghihintay pa ng lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG 12 Regional Director Josephine Leysa ang region 12 ay isa sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamataas na suporta sa nasabing panukala. Suportado kasi ito ng lahat na mga local chief executives sa rehiyon.

Ayon kay Leysa naniniwala ang mga local leader sa region 12 na mahalaga ang bill para matugunan ang problema ng terrorismo sa bansa. Naniniwala din ang mga ito ayon kay Leysa na ang ATB ay ang improved version ng Human Security Act of 2007, na may layong labanan ang insurhensya.

Kaugnay nito sinabi naman ni General Santos City Mayor Ronnel Rivera na ang mapapaigting ng ATB ang pag-counter ng LGU sa anumang pinplano ng suspected terrorists. Habang naniniwala naman si Glan Mayor Vivien Yap na napapanahon ang ATB dahil mapapanatili nito ang katiwasayan lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao.

Suporta ng publiko sa malawakang anti-polio vaccination ng DOH, hiniling ng Provincial Health Officer ng South Cotabato

Bantayang mabuti laban sa pangangagat ng kanilang mga aso ang mga health worker na mag-iikot sa mga barangay. Ito ang panawagan sa mga mamamayan ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr.Rogelio Aturdido Jr. Sinabi ito ni Aturdido kaugnay ng pagsasagawa ng Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP round 3 sa July 20 hanggang August 2.

Ayon kay Aturdido may mga may health worker kasi noon sa lalawigan na nakagat ng mga aso habang nagpapatupad ng SPKP. Nanawagan din si Aturido sa mga magulang na suportahan ang nasabing programa sa pamamagitan ng pagpapabakuna sa kanilang anak. Nilinaw din ni Aturdido na walang outbreak ng polio sa South Cotabato.

Target ng Department of health 12 ang 95 percent accomplishment sa SPKP round 3. Ang hamon na ito ay tinanggap naman ni South Cotabato Provincial Health Officer I Dr. Alah Baby Vingno. Gayunpaman aminado ni Vingno na magiging balakid sa pagpapatupad ng malawakang oral polio vaccination sa lalawigan ang kakulangan ng mga health worker.

Paliwanag ni Vingno ito ay dahil sa pandemya sa COVID-19 at repatration ng mga locally stranded inviduals o LSIs at Returning Filipinos o ROF at iba pang mga regular health program ng lalawigan.

Grupo ng mga magsasaka sa Sarangani nabigyan ng mga aalagaang kambing ng DA 12

Nakinabang sa mahigit apatnapung mga kambing na bigay ng Department of Agriculture 12 ang iba’t ibang grupo ng mga magsasaka sa Alabel, Sarangani Province. Kalakip sa mga ito ang Alabel Alabel Integrated Farmers' Association (AIFA), Tokawal Integrated Livestock Farmers' Association (TILFA), Kahugpungan sa Organikong Mag-uuma sa Alabel (KOMA) and Paco Farmers' Association (PFA).

Ang mga ito ay tumanggap ng tig sampung alagaing mga kambing. Maliban dito ang municipal nursery ng Alabel ay nabigyan din ng DA 12 ng dalawang mga kabing na maaring paramihin at ipamigay sa mga mamamayan.

Kaugnay nito hinamon ni Alabel Mayor Vic Paul Salarda ang mga magsasakang benepisyaryo na palaguin ang tulong na ipinagkaloob sa kanila.

Ito ay upang maeenganyo rin ang ibang mga magsasaka na sumama sa kanila sa halip na sa mga grupong kumakalaban sa gobyerno Ayon naman kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen ito ay bilang kabahagi ng pagpapatupad sa Special Area for Agricultural Development Program ng DA.

LOCAL….

NAKUMPISKA NG PINAGSANIB NA PWERSA NG PNP at Marines ang mahigit 100 malalaking kahapon ng smuggled na sigarilyo sa babayin ng Datu Blah Sinsuat, Maguindanao.

Sinabi ni PNP-BARMM Regional Director Manuel Abu na ang mga kontrabando ay sakay ng dalawang malalaking pumboat at balak na ipasok sa Maguindanao sa pamamagitan ng coastal areas ng Datu Blah.

Ang mga nakumspikang smuggled cigarettes n tinatayang nagkakahalaga ng P600 libong piso ay mula Malaysia.

Nauna rito, hiniling ni Datu Blah Mayor Marshal Sinsuat sa PNP at Marines na subaybayan ang mga malalaking pumpboat mula Jolo na dumadaong sa baybayin ng Datu Blah dahil posibleng smuggled items ang karga nito.

SA panayam ngayong umaga, pinasalamatan ni Mayor Sinsuat ang Marines at Army sa agad na pagtugon.

Nong Biernes nakumpiska rin ng Marines at PNP sa Buldon, Maguindanao ang smuggled na sigarilyo at inaresto ang dalawa katao.

Local

Upang makatulong sa maliliit na negosyante at mamamili sa lokalidad, patuloy ang pagsisikap ng Ministry of Agriculture,Fisheries and Aquatic Resources o MAFAR BARMM na ibaba ang kanilang mga programa sa komunidad.

Ito ay base na rin sa direktiba ni MAFAR BARMM Minister Dr.Mohammad Yacob sa ilalim ng pamumuno ni BARMM Interim Chief Minister Ahod Ebrahim.

Noong Sabado, inilunsad sa bayan ng Datu Odin Sinsuat ang MAFARLENGKE on Wheels na inaassist ang Local Farmers sa pagbebenta nang kanilang mga produkto tulad ng bigas, gulay, prutas, isda,manok at iba pa.

LOCAL

DIALOGUE ang pinakamabisang paraan sa pagresolba ng problema, kabilang na ang rido o family feud.

INihayag ito ni (BARMM) Executive Secretary Abdulraof Macacua o mas kilalang si Sammy Gambar matapos pagkasundu-in ang naglalabang malalaking Muslim families sa Maguindanao.

Naayos ni Macacua ang family feud nina Datu Saudi Ampatuan Mayor Resty Sindatok kasama ng kanyang mga kamag anak na sina Kumander Awhon ng 105th base command ng MILF at grupo naman ni Kumander Wahid Tundok ng MILF 118th base command.

Nag ugat ang kaguluhan dahil sa bangayan sa pulitika kung saan nasangkot ang mga kamag anak na miembro ng MILF.

TINGOG MINDANAO RADIO ALLIANCE REPORTS

IKAW BA AY ISA SA MGA MAY-ARI NG motorsiklo na na-impound ng LTO sa Davao City? Makinig sa balitang ito.

Itinakda ng LTO-Region 11 ang public auction ng mga motorsiklo na na impound dahil sa traffic violations pero di na tinubos ng mga may-ari.

Itinakda ang auction o bidding sa July 15. Abot sa 600 na mga motorsiklo ang ibebenta sa highest bidder depende sa kondisyon ng sasakyan. Meron na lamang hanggang July 14, Martes ang mga may-ari para ma-lukat o ma-tubos ang kanilang motorsiklo, ayon sa LTO.

SA ATING TIMRA EXPRESS BALITA

> SA GINGOOG (PRONOUNCED AS HINGO-OG) CITY, pinapa-utang ng Development Bank of the Philippines o DBP ang mga magsasaka at mangingisda upang matulungan silang makabawi sa pagkalugi dahil sa Covid-19 pandemic. Ito ay sa pamamagitan ng DBP Rehabilitation and Recovery Packages.

> SA STO TOMAS, DAVAO DEL NORTE, sinisikap ng local government doon na ibangon ang kanilang nalugmok na tourism industry dahil sa Covid-19 pandemic sa pamamagitan ng pagsusulong ng agriculture and eco-tourism projects sa Sitio Talos, Barangay San Jose.

> SA GEN SANTOS CITY, nagluluksa ngayon si Sen. Manny Pacquiao at ang kanyang pamilya matapos na pumanaw ang kanyang running partner na aso na si Pacman. Si Pacman, ang 14-year-old Jack Russell terrier na aso ay jogging partner ng Pinoy boxer mula pa noong 2006. Tinuturing ng senador na bunsong anak ang pumanaw na aso.

> SA PAGADIAN CITY, iniulat ng TIMRA station DXBZ Radyo Bagting na balik na ang biyahe ng bus pero mahigpit ang health protocol. Sabi ng Pagadian city government sa mga pasahero: NO FACE MASK, NO TRAVEL AUTHORITY, NO MEDICAL CERTIFICATE, NO RIDE.

> SA BANSALAN, Davao del Sur, iniulat ni TIMRA reporter Dondon Dinoy na patay ang isang bank security guard matapos na sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na cargo truck sa national highway ng barangay Mabuhay. Kinilala ang nasawing gwardiya na si Lloyd Apas ng Barangay Dolo, Bansalan, Davao Sur.

NATIONAL NEWS

INIULAT NG CEBU CITY health department na halos 5 libong kaso na ang positive sa Covid matapos maitala ang 131 cases kahapon, linggo.

Mula Metro Manila, Cebu City na ngayon ang epicentre ng Covid-19 dahil sa mabilis na pagdami ng kaso at patuloy na pag-suway ng mga Cebuano sa health protocols.

Sa Cebu pa din, kakasuhan ng PNP ang mga local official ng Barangay San Nicolas na nagdaos ng kanilang kapistahan, nagparada ng patron saint at nasayaw-sayaw pa ang mga tao sa harap ng kapilya kahit umiiral ang enhanced community quarantine o (ECQ) sa buong lungsod.

Sampung tao lang ang pinayagan ng inter-agency task force on COVID na sumama sa parada. Pagdating sa kapilya, di na napigilan ang mga tao na pumagitna ng kalsada at nagsayawan.

Ayon sa barangay kapitan, di niya alam na dance festival pala ang gagawin ng organizer at hindi basta procession lang.

SA ATING EXPRESS BALITA

> GINAGAMIT NA NGAYON NG PNP ang drone o flying camera upang i-monitor ang implementation ng lockdown sa ilang barangay sa Cebu City na may mataas na kaso ng Covid-19 at matitigas ang ulo ng mga nakatira.

> SIYAM NA MGA LALAWIGAN at lungsod ang umayaw nang tanggapin ang kanilang mga locally stranded individuals sa takot na ang mga ito ay Covid-19 carriers. Ang mga di na tumatanggap ng returning individuals mula Maynila at Cebu ay ang Romblon, Oriental Mindoro at Quezon province sa Southern Luzon; Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island at Butuan City sa Caraga region.

> LAHAT NG LICENSURE EXAM NA ITINAKDA mula July hanggang Agosto ngayong taon, ipinapagpaliban ng Professional Regulation Commission (PRC). Ito ay dahil sa restrictions na ipinatutupad ng govbyerno dulot ng Covid 19. Ang licensure exams ay gagawin na lang next year.

SPORTS...

Tatlo pang Pinoy boxers ang nakatakdang sumabak sa magkakahiwalay na bakbakan sa Hulyo sa magkakaibang venues sa Amerika.

Matapos ang laban ni super-featherweight Mark Bernaldez kontra kay undefeated American fighter Albert Bell sa Hulyo 2, sunod na masisilayan sa aksyon sina featherweight campaigner John Leo Dato, dating World Boxing Association interim bantamweight champion Reymart Gaballo at super featherweight John Vincent Moralde.

Parehong sasabak sina Gaballo at Moralde sa Hul­yo 17 sa Miami, Florida. Makakasagupa ni Ga­ballo si Hungarian Szilvester Ajtai habang haharapin naman ni Moralde ang isa pang Hungarian na si David Berna. Nakatakda naman ang laban ni Dato sa Hulyo 10 ngunit wala pang pinal na desisyon kung sino ang makakaharap nito.

Walang tigil sa ensayo si eight-division world champion Manny Pacquiao na posibleng paghahanda nito sa nalalapit na pagbabalik-aksyon sa mga susunod na buwan.

Muling naglabas ng vi­deo si Pacquiao sa kanyang social media account kung saan pukpukang ensayo ang ginagawa nito sa isang boxing gym.

Kitang-kita ang lakas ni Pacquiao habang sunud-sunod ang suntok nito sa heavy bag — bagay na mas lalong nagpalakas sa kutob ng marami na may pinaghahandaan itong matinding laban.