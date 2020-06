NDBC BIDA BALITA (June 30, 2020)

NEWSCAST

1. UPI, MAGUINDANAO, nakapagtala ng kauna-unahang Covid-19 positive;

2. SAMPUNG katao, bagong kaso ng Covid-19, naitala sa BARMM, dalawa sa Soccksargen

3. ANGKAS SA MOTORSIKLO pwede na basta kapamilya

4. SA 300 mga Pinoy na NASAWI sa Saudi, lima mula sa Soccsksargen, ayon sa OWWA

5. PMA graduate na Army major at 3 iba pa patay matapos pagbabarilin ng mga police sa Jolo

NAKAPAGTALA NA ng kauna-unahang kaso ng COVID 19 ang Upi, Maguindanao.

Kinumpirma ni Upi mayor Ramon Piang Sr. kahapon na isang trese anyos na batang lalaki na nanggaling ng Makati city ang nagpositibo sa COVID-19.

Itinuturing naman bilang probable cases ng COVID-19 ang 130 mga Locally Stranded Individual at Returning Overseas Filipinos na dumating sa bayan.

Gayunman, tiniyak ni mayor Piang na mahigpit na minomonitor ang mga ito.

Aniya, 29 sa mga ito ay nasa isolation facility habang isang daan at isa naman ay nasa home quarantine.

SAMANTALA DALAWA PA ANG NADAGDAG SA BILANG ng mga nagpositibo sa Covid-19 sa buong Soccsksargen region.

Ayon sa situation report ng Department of Health sa Region 12, ang dalawang bagong pasyente ay mula sa Sarangani at South Cotabato.

Sa Sarangani, isang 52 taong gulang na babae na bumiyahe mula Maynila at dumating sa lalawigan noong June 21 ay pang-anim na kaso sa probinsya.

Ang mula South Cotabato, ika-61 pasyente ng region 12 ay isang 49-year-old na lalaki na dumating sa lalawigan noong June 12 mula Maynila.

Kapuwa silang wala pang PH number mula sa DOH-12.

Kung dalawa katao ang nagpositibo kahapon sa Region 12, lima katao naman ang iniulat ng DOH na naka-recover na.

Isa ay taga Cotabato City, isa ang taga Gen Santos City at tatlo mula sa South Cotabato.

As of June 29, meron nang 61 positive cases ang Region 12 at 38 sa bilang na ito ang naka-recover na.

SA BARMM, sampu ang nagpositibo sa Covid hanggang kahapon. Siyam sa kanila ay mula Lanao del Sur habang ang isa ay mula Maguindanao.

Dahil dito, abot na sa 123 ang Covid- 19 positive cases as of June 29 sa BARMM, ayon kay Regional Health Minister Dr. Safrullah Dipatuan.

Karamihan sa mga bagong kaso sa BARMM ay mga locally stranded individuals na umuwi ng lalawigan.

Tiniyak ni Dipatuan na di tatanggihan ng BARMM ang mga kababayan nitong LSI o OFW basta sila ay susunod lang sa health protocols.

Idinagdag ni Dipatuan na 69 sa mga positive cases ang nananatili sa pagamutan at isolation center habang abot naman sa 50 ang naka recover.

Magdaragdag ng Isolation Facility ang LGU Sultan Kudarat, Maguindanao upang ma-accommodate ang lumulubong bilang ng mga Returning Overseas Filipino ROF at Locally Stranted Individuals o LSIs.

Sinabi ni Mayor Shameem Mastura na umaabot na sa 70 ang bed capacity ng kanilang Ligtas Covid Center na matatagpuan sa Barangay Dalumangcob at Barangay Sambulawan.

Ayon sa alkalde, wala pa namang nagpositibo sa dumarating na LSIs at Returning OFWs dahil dinadaan muna sila sa Integrated Provincial Health Office o IPHO Maguindanao at kinukunan ng test bago ihatid sa kanilang bayan.

SUNDIN ANG IYONG MGA DOKTOR.

Ito ang payo ni Davao City Mayor Sara Duterte sa mga mamamayan ng lungsod. Aniya dapat sundin ang mga payo ng mga doctor sa paglaban sa sakit na Covid-19.

Ginawa ni Mayor Sara ang paalala sa harap ng pagdami ng mga taga Davao na niniwala sa “tuob” o steam inhalation bilang pantapat sa Covid.

Mas makabubuti na sundin ang pahayag ng mga doctor dahil mas alam nila ang tamang gawin kaysa sa mga kumakalat lang sa social media.

Lima sa mahigit 300 OFW na nasawi sa Saudi Arabia, mula raw sa Soccksargen ayon sa Regional Director ng OWWA 12

Mula sa region 12 ang lima sa 350 na mga overseas Filipino workers na binawian ng buhay sa Saudi Arabia. Ito ay ayon kay Overseas Workers Welfare Administration o OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog.

Ayon kay Sumalinog sa limang mga taga region 12, dalawa ang nasawi dahil sa COVID-19. Sinabi ni Sumalinog na naghihintay pa sila ng update kung kalakip ang mga ito sa mga makakauwi sa bansa. Kinumpirma din ni Sumalinog na dumating na sa rehiyon noong nakaraang lingo ang isa pang bangkay ng OFW na binawihan ng buhay sa Saudi Arabia.

Kaugnay nito, tiniyak ni Sumalinog na makatatangggap ng ayuda mula sa pamahalaan ang mga kaanak ng mga sumakabilang buhay na OFW.

Kalakip sa mga ito ang mula 120 hanggang 150 thousand pesos burial assistance, 15 thousand pesos livelihood assistance at scholarship program sa kanilang mga naulila. Ipinahayag din ni Sumalinog na nakauwi na sa Soccksargen ang mahigit dalawang libong mga returning OFW.

Ayon kay Sumalinog inaasahan nila ang paguwi din sa rehiyon ng mahigit tatlo libo pang mga OFW.

Mahigit limang daang wanted person naaresto ng PNP sa Sarangani sa unang anim na buwan ng 2020

Naaresto ng pulisiya ang mahigit limang daang mga wanted persons, at mga local law violators sa kanilang manhunt at preemptive operation sa Sarangani Province. Ito ay ayon kay Sarangani Acting Provincial Police Director, Colonel Michael Lebanan.

Ayon kay Lebanan kabilang sa kanilang mga naaresto sa nakalipas na anim na buwan ang mga may mga standing warrant of arrest at naaktuhang gumagawa ng krimen at lumabag sa batas. Sinabi din ni Lebanan na apatnaput dalawa sa mga naaresto ng PNP sa Sarangani ay pawang mga top wanted person sa lalawigan. Ang mga ito ayon sa nasabing police official ay wanted sa murder, homicide, robbery, rape at arson.

Iba sa mga ito ayon kay Lebanan ay sangkot din sa iligal na droga at iba pang mga krimen. Kinumpirma din nito na labinpito sa kanilang mga naaresto ay lumabag sa protocol sa COVID-19. Sa kabila nito, tiniyak ni Lebanan na patuloy pa rin ang maigting na security at law enforcement operation ng pulisya sa Sarangani.

Ito ay sa kabila pa rin ng COVID-19 pandemic. Ayon sa nasabing police official tututukan pa rin nila ang korupsyon at iligal drugs bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Babantayan din nila ayon kay Lebanan ang mga aktibidad at performance ng PNP personnel bilang kabahagi ng internal cleansing sa kanilang hanay.

Tree growing festival matagumpay pa ring naisagawa sa Koronadal city sa kabila ng pandemic sa COVID-19

Kakaiba ang isinagawang tree planting activity o Urban Greening Program sa Koronadal city kahapon. Ngayong taon hindi na kasi umakyat pa ng bundok ang mga participant.

Sa halip ang mga ito ay nagtanim ng mga puno sa mga tabing daan bilang bahagi ng roadside beautification ng lokal na pamahalaan.

Mas pinagtuunang pansin din ng local government ang patatanim ng mga shrub plants tulad ng cherry bloosoms at iba pang ornamental plants. Ito ay ayon kay City Environment and Natural Resources Officer Agustus Bretana.

Nilinaw naman ni Bretana na mananatili pa rin ang mga Caballero plants na itinanim noong mga nakaraang tree growing festivals.

Ayon kay Bretana pondo din ng pamahalaan ang ginamit sa pagtatanim ng mga Caballero na isinailim sa trimming noong mga nakaraang lingo.

Bukod dito ayon kay Bretana nagpapaganda din at maari na ring masilungan ng mga mamamayan ang nasabing mga tanim Ipinahayag ni Bretana na ang pagtatanim ng mga puno sa tabing daan ay bilang suporta na rin ng LGU sa Department of Public Works and Highways at national greening program ng Department of Environment and Natural Resources.

Ayon naman kay City Mayor Eliordo Ogena, tinutukan din sa tree planting activity and landscaping.

Ayon sa alkalde, bilang regional center ng Soccsksargen at capital ng South Cotabato, mahalaga na maeenganyo ang mga mamamayan na pumunta sa Koronadal City hindi lamang para mamili kungdi para na rin sa entertainment.

Mahigpit namang ipinatupad ng lokal na pamahalaan ang protocol sa physical distancing sa mga nakiisa sa tree planting activity kahapon.

Driver at angkas sa motorsiklo patay sa vehicular crash sa Banga, South Cotabato

Patay ang dalawa katao matapos masangkot sa vehicular crash sa Banga, South Cotabato. Kinilala ng Banga PNP na pinamumunuan ni Police Major Joseph Forro III ang mga biktima na sina Rodnie Maquiling, 23 years old at angkas nito sa motorsiklo na si Marlon Salazar, 33 years old.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyaat ng mga pulis na ang motorsiklong sinakyang ng mga biktima ay nabangga ng paparating na prime mover truck. Ito ay habang patawid sa national highway, Barangay Reyes sa nasabing bayan.

Ang dalawang mga biktima ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City. Sanhi ito ng tinamong matinding mga sugat. Nabatid na ang mga biktima ay mula sa karatig barangay ng Punong Grande, Banga at pauwi na sana sa kanilang lugar sa Barangay San Vicente nang maganap ang vehicular crash.

Ang sinakyang motorsiklo ng mga biktima at prime mover truck na minaneho ni Lydio Gastador, 63 years old ng Polomolok, South Cotabato na nakabangga sa kanila ay ikunustodya ng Banga PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa nasabing vehicular crash.

South Cotabato provincial jail may kondisyon sa pagtanggap ng mga preso matapos itong suspindehin noong nakaraang linggo

Tumatanggap na ng mga ililipat na inmate mula sa mga police stations ang South Cotabato Detention and Rehabilitation Center na mas kilalang provincial jail. Pero ayon kay OIC Provincial Jail Warden Felicito Gumapac, ito ay kung makapagpa-test sa COVID-19 ang ipapasok na person deprived of liberty o PDL.

Paliwanag ni Gumapac, ito ay base naman sa kautusan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Ano. Binigyan diin ni Gumapac na ang pinangalingang mga pulis stations na mismo ang magpa-test sa mga ililipat nilang inmate.

Dinagdag din ni Gumapac na dapat ding matapos ng mga PDL na dadalhin sa provincial jail ang 14-day quarantine. Ito ay upang maiwasan ang siksikan sa kanilang isolation area.

Para hindi mahalo sa ibang preso ang mga bagong dating ayon kay Gumapac ay inilalagay muna sa bagong gusali ng provincial jail. Matatandaan na noong nakaraang lingo, ipinagbawal muna ang paglipat ng mga PDL sa South Cotabato Provincial Jail dahil sa pangamba sa COVID-19 at lalo pang pagsiksikan ng mga preso sa mga selda.

Tatlo katao nakalaligtas sa karambola ng tatlong mga sasakyan sa Koronadal City

Nagpapagaling pa sa pribadong ospital ang sugatang sina Glen Salvatiera 24 years ng Barangay Morales Koronadal City at Rjay Viajar 21 years old ng Barangay San Vicente Banga, South Cotabato. Habang ang isa pang biktima na si Francis Matulac ng Ambalgan Sto. Nino, South Cotabato ay nakalabas na ng South Cotabato Provincial Hospital.

Ayon kay Koronadal City PNP Traffic Section Chief, Police Staff Sergeant Leo Dimaculangan ang tatlong mga sugatan ay pawang mga driver ng nagkarambulang mga sasakyan sa national highway barangay barangay Paraiso, sa lungsod pasado alas singko kahapon.

Ipinahayag ni Dimaculangan na nabangga ng pick-up na minamaneho ni Viajar ang kasalubong na Fuso Truck na may lulang mga saging.

Ito ay matapos mawalan ng kontrol dahil sa bilis ng takbo at pumihit sa center lane ng highway nang mag-overtake sa sinusundang Toyota Innova na minamaneho naman ni Salvatiera. Ayon kay Dimaculangan dahil sa lakas ng pagkakabangga ng pick-up sa truck umiikot pa ito sa highway na naging sanhi para mabangga ang Toyota Innova.

Dahil sa lakas ng impact ng banggaan, tilang parang latang nayupi ang bumper na nasabing mga sasakyan. Kaya ayon Dimaculangan himalang nakaligtas sa insidente ang driver ng mga ito. Hinala ni Dimaculangan maaring nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ng driver ng pickup na si Viajar dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito.

Ito ay bukod pa sa madulas na daan kasunod ng mga pagulan. Kaugnay nito nananawagan naman si Dimaculan sa mga motorista na para sa kanilang kaligtasan ibayuhin pa ang pagiingat sa pagmamaneho.

Department of Education Cotabato Division, magbibigay ng palugit sa mga kabataang hindi pa nakapag-enroll ngayong pasukan

Nasa higit 211,000 thousand na na mga mag-aaral ang nakapagtala para ngayong school year sa North Cotabato Division simula nang binuksana ang enrolment period noong June 01, 2020.

Ayon kay Cotabato Division Information Officer Charlie Antipolo, sa halip na ngayong araw ang pagtatapos ng pagpapatala magbibigay ng extension ang kagawaran para sa dalawang modality ang mga inilaang dropboxes sa bawat Barangay at online enrollment modality na gagamitin para sa lahat ng learners. Dapat na isumite ng mga magulang ang Learner Enrollment Survey Forms sa lahat ng enrollment booth sa ibat-ibang lugar bago ang itinakdang deadline.

Target ngayon ng kagawaran na maabot ang 100 percent enrollment rate ng mga mag-aaral para sa school year 2020-2021 gamit ang ibat-ibang modality. Kaugnay nito, simula kahapon ay sinumulan na ang 2week dry run bago ang pagpapatupad ng ibat-ibang modalities na gagamitin ngayong school year. Layon nitong malaman ang kailangan pang ayusin upang agad na mabigyan ng tugon na inisyatiba ng Cotabato Division.

Samantala, kasali naman sa kanilang learning continuity plan ang training sa mga guro, magulang iba pang volunteers bilang paghahanda sa new normal ngayong pasukan.

Pag-angkas sa motorsiklo ng mga miyembro ng pamilya, pinahihintulutan na muli sa Kidapawan City habang focus containment sa isang Barangay, inalis na

Matapos na lumabas ang resulta na negatibo sa Coronavirus Disease o COVID-19 ang lahat ng mga nakasalamuha ng 84 years old na pasyente sa Kidapawan City, pinahihintulutan na rin ang pag angkas para sa direct family members sa lungsod. Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni City Information Officer Atty. Jose Paolo Evangelista.

Pero nilinaw nito na ito ay limitado lamang sa direct family members tulad ng mag-asawa at hindi para sa lahat. Matatandaang ipinagbawal ng alkalde ang backriding simula noong June 25 dahil naitalang kaso ng COVID sa nasabing lugar at bilang preventive measure ng LGU.

Kaugnay nito, magpapatuoy ang dry run ng pagsasakay ng mga tricycle na may mga plastic cover ng tatlong pasahero kung byaheng Poblacion at apat naman sa mga point to point na byahe patungo sa mga barangay ng lungsod. Sa isinagawang meeting ng Health Cluster ng Local Task Force COVID-19 kasama ang alkalde at iba pang department heads na aalisin na ang ideneklarang focus containment status o partial lockdown sa isang Barangay sa Kidapawan City. Pinayuhan ang lahat na sundin ang minimum health protocol sa pag-iwas sa virus.

-0-

Lalaki patay matapos na pagsasaksakin ng menor de edad dahil umano sa selos sa Kidapawan City

Nasa kustudiya na ngayon ng City Social Welfare and Development Office ang 15 anyos na suspek sa pananaksak ng isang 28 anyos na lalaki sa Villamarzo Street, Kidapawan City. Ayon kay City PNP Chief Police Lt. Col Ramel Hojilla, ang nasawing biktima na nakilalang si Argie Supas Abelgas at nakatira sa Barangay Poblacion ng lungsod habang ang suspek ay sadyang hindi naman kinilala sa report.

Naganap ang krimen pasado ala 1:00 ng madaling araw kahapon sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Hojilla, lumalabas sa kanilang isinagawang imbestigasyon na selos ang dahilan ng pananaksak ng suspek sa nasabing biktima. Nagtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan si Abelgas dahilan din ng kanyang agarang pagkamatay.

Sa panig naman ng pamilyang Abelgas, wala anyang kasalanan ang biktima at nanindigan na hindi lamang isa ang suspek sa pananaksak dahil pinagtulungan umano ang kanilang nasawing kaanak.

Hinihinalang paaralan na sumusuporta sa makakaliwang grupo sa Magpet, North Cotabato nais ipasara ng militar

Sa pamamagitan ng isang resolusyon, hiniling ni 72nd Infantry Battalion Commanding Officer Lt. Col Rey Alvarado sa Sangguniang Bayan ng Magpet ang tuluyang pagpapasara ng Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated o MISFI academy na nasa Brgy Datu Celo, Magpet, North Cotabato.

Sa Question Hour sa session ng sanggunian kahapon kung saan bisita si Alvarado, sinabi nitong dapat nang mahinto ang recruitment sa mga kabataang umaanib sa mga left-leaning organization sa pamamagitan ng naturang paaralan. Isa rin sa basehan ng opisyal ay ang manifesto ng mga IP leaders sa lugar na naglalaman sa pagtutol ng mga ito sa operasyon ng MISFI dahil hindi aniya ito nakakatulong sa mga kabataan.

Batay sa ulat ni Alvarado, dinadala aniya ang mga mag-aaral sa mga hindi tukoy na lugar ayon na rin sa sumbong ng ilang mga magulang na nagpasaklolo sa militar. Seguridad at kinabukasan ng mga mag-aaral sa nasabing paaralan ang ikinababahala ngayon ng militar maging ng mga IP leaders kayat hiniling nito sa sanggunian ang resolusyon na siyang magpapahinto sa operasyon ng MISFI academy.

Sinabi rin ng opisyal na posibleng iligal ang pagpapatakbo ng naturang paaralan dahil sa kawalan ng school ID, siyang batayan na rehistrado ito sa DepEd central office.

Ang tinig ni 72nd Infantry Battalion Commanding Officer Lt. Col Rey Alvarado. Sa hiwalay na panayam, nilinaw naman ni Cotabato Schools Division Superintendent Isagani dela Cruz na 2016 pa ay mayroon ng school ID ang MISFI. Pero sinabi rin nito na hanggang ngayon ay nakabinbin pa sa DepEd Regional Office ang permit to operate ng naturang pamunuan para sa school year 2019-2020 kaya’t hindi rin makakapagsagawa ng evaluation ang DepEd Cotabato Division sa MISFI Academy.

Dagdag pa ni Dela Cruz na sa ngayon ay walang nakikitang batayan ang DepEd na nagpapatunay na isang left-leaning school o sumusuporta sa makakaliwang grupo ang naturang paaralan. Ayon kasi sa ulat ng Private School Coordinator ng DepEd, sinusunod naman aniya ng MISFI ang curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon.

Ang MISFI academy sa Barangay Datu Celo, Magpet ay annex school ng MISFI academy na nasa Brgy Kisante, Makilala, na itinuturing ding left-leaning school ng militar kung saan una nang nagsumite ng ulat ang pulisya sa Provincial-ELCAC o Ending Local Communist Armed Conflict na alamin ang estado ng naturang pamunuan.

Patay ang apat na sundalo matapos maka-engkuwentro ng mga pulis sa Sitio Marina, Barangay Walled City sa Jolo, Sulu kahapon.

Ayon kay WestMinCom Commander Lt. General Cirilito Sobejana, ang nasawing mga sundalo ay sina Army divisin intelligence chief Maj. Marvin Indamog, Capt. Irwin Managuelodr, Sgt. Eric Velasco, Cpl. Abdal Asula.

Hiniling na ni Sobejana ang tulong ng National Bureau of Investigation (NBI) para imbestigahan ang insidente para mabigyang-linaw ang dahilan kung bakit humantong sa engkuwentro ang pagsita ng mga pulis sa grupo ng mga sundalo.

Paglilinaw pa ni Sobejana, hindi misencounter ang naganap bagama’t malaki ang posibilidad na walang naging koordinasyon ang dalawang grupo na naresulta naman sa engkuwentro.

Sa report ng PNP, pinara ng mga pulis ang nabanggit na sasakyan kung saan nagpakilala ang mga sakay bilang miyembro ng AFP kaya’t inimbitan sa himpilan ng Pulisya para sa verification.