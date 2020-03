NDBC BIDA BALITA (March 12, 2020)

NEWSCAST

1. KINSE ANYOS na dalagitang natagpuang patay sa Upi, Maguindanao, posible umanong ginahasa muna bago pinatay, ayon sa PNP.

2. Sanggol, natagpuang wala ng buhay sa likurang bahagi ng health center sa isang Barangay sa Kidapawan City

3. Mahigit 180 thousand pesos, natangay ng mga hold upper mula sa isang livestock buyer sa Surallah, South Cotabato

4. Bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, umabot na sa 49.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

POSIBLE umanong ginahasa muna bago pinatay sa pamamagitan ng pagsakal ang kinse anyos na dalagitang natagpuang patay sa Sitio Rakef, Barangay Blensong, Upi, Maguindanao

Nakilala ang biktima na si Baby Jane Francisco, 3rd year high school student at residente rin ng nabanggit na barangay.

Ayon kay Police Staff Sgt. Vincent Gamino ng Upi PNP station, pasado alas otso ng umaga kamakalawa nang rumesponde sila sa naturang barangay matapos umanong matagpuan ang bangkay ni Francisco.

Sa inisyal na imbestigasyon ng mga otoridad, napag-alamang noong Linggo pa nawawala ang biktima ngunit hindi ito agad ipinagbigay-alam sa pulisya ng kanyang mga magulang.

Huling nakita si Francisco kasama ang dalawa niyang mga kapatid para dumalo sa isang handaan noong Sabado ng gabi ngunit mula noon ay hindi na umano nakauwi pa sa kanilang bahay ang biktima.

Malaki ang paniniwala ng mga otoridad na ginahasa bago pinatay si Francisco dahil wala itong saplot nang matagpuan at mismong ang jogging pants niya ang ginamit ng hindi pa nakikilalang suspek para sakalin siya hanggang mamatay.

PATAY ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa sa hiwalay na mga kaso ng pamamaril sa Cotabato city kahapon.

Unang isinugod sa ospital ang BPAT member na nakilalang si Akmad Pasigan Daudie ng Barangay Bungabong, Sultan Mastura, Maguindanao.

Sa report ng Police Station 1, binabaybay umano ng biktima ang De Mazenod Avenue, Barangay Rosary Heights 3, sakay ng minamaneho nitong dump truck nang dikitan ng motorcycle-riding in suspects at pinagbabaril pasado alas nuebe ng umaga kahapon.

Tinamaan sa kanyang kaliwang binti ang biktima na kaagad ding dinala sa pagamutan.

Samantala, pasado alas dyes naman kagabi nang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek ang habal-habal driver na si SAMSUDIN KUSAIN ADA 27 years old, na taga -Pansacala Street, Barangay Rosary Heights 10 ng lungsod.

Bumibili lamang umano ng pagkain si Ada sa LR Sebastian street, nang bilang sumulpot ang nakamotorsiklong suspek at agad siyang pinagbabaril.

Isinugod pa sa ospital si Ada pero hindi na ito umabot pa ng buhay.

Tinamaan naman ng ligaw na bala sa hita si ORLANDO JACK RODA JR., 25 years old, estudyante at taga LR Sebastian Street habang siya ay natutulog.

SA PARANG, MAGUINDANAO naman, sugatan din sa pamamaril ang biktimang si RUSTIANO CASILIN ANG, 62 years old, driver at taga Purok Sto Niño, Barangay Making.

Pasado alas siete ng gabi kamakalawa habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo at pauwi na ang biktima mula sa pamamalengke nang sabayan umano siya ng motorcycle-riding suspects at pinagbabaril.

Nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang hita si Ang, bukod at nagkaroon din ng mga pasa at gasgas matapos na matumba ang kanyang motorsiklo.

Agad namang isinugod sa ospital sa Cotabato city ang biktima at hanggang ngayon ay patuloy pang ginagamot.

ARESTADO naman ang dalawang habal habal drivers sa buy bust operation na inilunsad ng mga otoridad sa Demazenod Avenue, Barangay Rosary Heights 3 Cotabato City pasado alas dose ng tanghali kahapon.

Kinilala ni Police Station 2 commander Police Major Theng Bacal ang mga nadakip na suspek na sina Benor Palti Matula, 27 anyos, ng Mother Barangay Poblacion at Sabel Mamalindo Kadir, 27 na residente naman ng Barangay Poblacion Dos.

Nakuha mula sa dalawa ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at 500 pesos na marked money.

Ayon kay Bacal, isang linggo nilang minanmanan ang mga suspek bago ikinasa ang operasyon upang matimbog ang mga ito.

Samantala, inamin naman ng mga suspek na gumagamit sila ng iligal na droga ngunit mariing itinanggi na nagbebenta sila nito.

KINUMPIRMA ng pamunuan ng Cotabato Regional Medical Center (CRMC) ang naunang pahayag ng Cotabato City Health Office na wala pang naitatalang kaso ng Corona Virus Disease 2019 (CoViD 19) sa lungsod.

Ayon sa CRMC, bagaman at may tatlong mga pasyente silang itinuturing na Persons Under Investigation, dalawa sa mga ito ay nag negatibo sa CoViD 19 habang ang isa ay patuloy pang ino-obserbahan at isinasailalim sa pagsusuri.

Kasabay nito ay nanawagan naman ang CRMC sa publiko na iwasan ang pagkakalat ng maling impormasyon at paniwalaan lamang ang datus na mula sa mga otorisadong ahensya ng pamahalaan.

Una rito, sinabi ni City Health officer Dr. Dr. Meyasser Patadon na naka- HEIGHTENED ALERT na ang lungsod at bumuo na rin ng Task Force on Corona Virus sa pangunguna ni city mayor Cynthia Guiani para mapigilang makapasok sa lungsod ang CoViD 19 at makapanghawa sa mga mamamayan nito.

Ayon kay Patadon, magsasagawa rin ng massive information drive ang City Health Office sa 37 mga barangay ng lungsod para matiyak na magkaroon ng sapat at tamang impormasyon ang publiko kaugnay sa COVID 19.

Inatasan ni mayor Guiani ang bawat barangay sa lungsod na magkaroon ng Barangay Health Emergency Response Team at sariling isolation and quarantine area para makontrol ang pagkalat ng COVID-19.

Samantala, sa Bangsamoro region naman, nasa Code Red din ang Ministry of Health o MOH-BARMM kasunod ng pagdeklara ni Pangulong Duterte ng state of public health emergency dahil sa mabilis na paglobo ng mga kaso ng COVID 19 sa bansa.

Sinabi ni BARMM Health Minister Dr. Safrollah Dipatuan na sa ilalim ng Code Red Status, inaatasan ang lahat ng health facilities sa BARMM na doblehin ang paghahanda sakaling may madiskobreng mga kaso ng COVID-19 na kinakailangan ng close monitoring.

Dagdag pa ni Dipatuan, inabisuhan na rin nila ang lahat ng mga ospital sa BARMM na maghanda ng dedicated ward para sa mga pasyente ng COVID-19.

Bagaman wala pang naitalang kaso ng naturang sakit sa BARMM, nakahanda umano ang pamunuan ng MOH at ginagawa nila ang lahat para proteksyunan ang mga mamamayan ng Bangsamoro region.

Sa lahat naman ng mga mag-aaral at mga magulang narito ang direktiba ng Department of Education na binigyang linaw ni Cotabato city mayor Cynthia Guiani:

1. Lahat ng GRADUATING STUDENTS ay tuloy ang kanilang mga EXAM mula MARCH 12-13, 2020. Pagkatapos ng mga araw na ito ay HINDI NA SILA PAPASOK ng paaralan. Ang pahabol na requirements ay maaari ng ibigay ng mga guro at gawin na lamang ito ng mga mag-aaral sa kani-kanilang mga bahay.

2. Para naman sa mga NON GRADUATING STUDENTS, MAY PASOK KAYO MULA MARCH 12-13, 2020. Ang inyong FINAL EXAMS ay gaganapin sa March 16-20. Nakadepende sa mga Principal at mga School Administrator ang ibibigay na schedule ng exam kaya maaari niyo silang tanungin hinggil dito.

3. Pagkatapos ng final exams ng mga NON GRADUATING STUDENTS, kayo ay hindi na papasok sa paaralan. Ang anumang additional requirements ay gagawin na lamang sa kani-kanilang mga bahay.

4. Lahat ng GRADUATION RITES na gaganapin ngayong Marso kung maaari ay gawin na lamang mula April 13-17, 2020.

Ang lahat ng direktibang ito ay mula pa mismo kay DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones at inaasahang susundin ng PUBLIC at PRIVATE schools ng bansa bunsod ng nagpapatuloy na banta sa kalusugan ng Corona Virus Disease 2019 o COVID 19.

Department of Health o DOH 12, nagpaalala sa publiko iwasang magpanic sa halip panatilihin na malinis ang katawan upang makaiwas sa COVID- 19

Umiwas sa matataong lugar at panatilihing malinis ang katawan at paligid. Ito ang paalala ng Depatment of Health o DOH 12 sa publiko upang maiwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng Coronavirus Disease 2019. Sa halip na magpanic, ugaliin na lamang ang paghugas ng kamay, iwasan ang muna pagyakap, pagbeso-beso at paghalik.

Dapat ding palaging icheck ang temperature kung may lagnat at agad na komunsulta sa doctor kung makaramdan ng sintomas. Ayon sa DOH, karamihan sa mga mamamayan ngayon sa rehiyon ay nagpanic matapos ang balita na lumubo ang bilang ng mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 sa bansa.

Sinabi ni DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjhon Gangoso, payo nito sa publiko na makipagtulungan sa pamahalaan at i-observe ang mga precautionary measure upang labanan ang pagkalat ng virus.

Sa Kidapawan City, naglagay na ng thermal scanner at rubbing alcohol ang City Government sa mga pampublikong lugar tulad ng sa terminal.

Hinihikyat naman ang iba pang private establishments na maglagay din ng kani-kanilang hand sanitiziers sa kanilang tanggapan lalo na sa mga malalaking tindahan.

Ilan pang mga PRC exam na nakatakdang gagawin sa Kidapawan City, kanselado na rin

Handa na sana ang lahat na mga testing center sa Kidapawan City sa isasagawang pagsusulit ng ilang mga PRC na isasagawa sa Kidapawan City dahil sa banta ng COVID-19.

Ang pansamantalang pagsuspende ng eksaminasyon ay bilang pagtalima ng komisyon base sa proklamasyon na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang deklarasyon ng State of public Health Emergency. Kabilang na dito ang Civil Service Examinations na nakatakdang gagawin sana ngayong linggo (March 15, 2020)

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni CSC North Cotabato Provincial Director Josefina Buenbrazo.

Sa buong rehiyon, mayroong tatlong testing center para sa CS exam ito ay sa Kidapawan City, Koronadal City at General Santos City na nasa 11,093 ang kukuha sana ng pagsusulit.

Samantala sa Kidapawan City lamang 3,000 examinees ang nagfile na isasagawa sana sa Notredame of Kidapawan College, Kidapawan Pilot Central School at Kidapawan National High School.

Kanselado din ang isasagawa sanang Qualifying Assessment for Foreign Medical Proffesionals, Pysician Exam, Medical Technologist, Licensure Examination for Teachers, Licensure Examination for Electronic Engineers and Electronics Technicians, Exam for Midwives, Licensure Examination for Registered Electrical and Master Electricians at Licensure Examination for Pharmacist. Wala namang inihayag na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang mga naantalang exam.

Pinsker's Hawk Eagle na rescue ng mga residente sa isang Barangay sa bayan ng Magpet, North Cotabato

Isang uri ng agila na mas kilala sa tawag na Pinsker’s Hawk Eagle ang na-rescue isang farm sa malayong Barangay ng bayan ng Magpet, Cotabato nitong sabado.

Upang matiyak ang kaligtasan ng nasabing agila, isang concern citizen na taga Barangay Magkaalam ang nagpadala ng mensahe sa Department of Environment and Natural Resources 12, sa pamamagitan ng Community Environment and Natural Resources Office na nakabase sa bayan ng Matalam, upang ipaalam ang pagkatagpo sa nasabing ibon.

Agad na nagtungo ang mga tauhan ng DENR sa lugar upang tingnan ang kalagayan ng agila. Sila narin mismo ang kumilala sa agila na isang Pinsker’s Hawk Eagle na may scientific name na (Nisaetus pinskeri.)

Ayon kay Barangay Kagawad Rodney Laguna, chair ng Committee on Environment, nakita ng kanyang katiwala ang juvenile Pinsker’s Hawk Eagle habang nag aani ito ng tanim na Tahiti nitong March 6. Nanghihina noon ang ibon kaya agad itong dinala ng tauhan ni Kagawad Laguna sa kanila upang maalagaan.

Inaalam pa ng DENR 12 kung ilang taon na ang ibon na tinatayang nasa walong kilo ang bigat. Pansamantala muna itong pinaalagaan ngayon sa isang registered community wildlife expert na si Rodel Largo, habang nasa proseso pa ng recovery ang agila.

Sakaling manumbalik ang lakas ng ibon, agad naman itong ibabalik sa kagubatan ang tahanan ng mga agila na nasa paanan lang ng Mount Apo.

Ang Pinsker’s hawk-eagle ay endemic sa Pilipinas at kinokonsidera naring nanganganib na maubos ang mga lahi dahil narin sa unti-unting pagkasira ng kanilang habitat.

Bilang ng NPA sa North Cotabato unti-unti nang bumababa ayon sa isang mataas na lider ng NPA na sumuko sa pamahalaan

Kung si Noel Legaspi o mas kilala noong Ka Efren Akasato, dating spokesperson ng National Democratic Front-Far South Mindanao Region ang tatanungin, unti-unti na aniyang bumababa ang bilang ng mga aktibong miyembro ng New Peoples Army lalo na sa North Cotabato.

Ito'y dahil na rin aniya sa tuloy-tuloy ng kampanya ng gobyerno upang wakasan ang problema sa insurhensiya. Bagamat, hindi na gaano kalakas ang kanilang pwersa, tuloy tuloy pa rin aniya ang kanilang pangongolekta ng revolutionary tax sa lalawigan.

Inihayag nito na noong aktibo pa ito sa kilusan, abot aniya sa dalawang milyong piso ang kanilang nakokolekta sa isang buwan sa buong rehiyon. Si Ka Efren ay dati ring aktibong miyembro ng Guerilla Front 72 na nag ooperate sa ilang mga bayan sa North Cotabato.

Ayon naman kay National Intelligence Coordinating Agency o NICA Regional Director Eduardo Marquez, isa aniya sa basehan sa bumababang bilang mga makakaliwa sa probinsya ay ang hindi na rin aniya pagkakaroon ng mga kilos protesta lalo na sa lansangan ng Kidapawan City.

Ibig sabihin nito, kaunti nalang aniya ang interesadong dumalo sa kanilang rally at maging sa kanilang kilusan.

Samantala, magpapatuloy aniya ang hakbang na ginagawa na pamahalaan upang mahikayat ang mga miyembro ng Communist Terrorist Group na magbalik loob sa pamahalaan.

Isa na rito ang programa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng EO70 o National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC. Sina Marquez at Legazpi ay parehong resource speaker sa isinagawang Media orientation seminar para sa isasagawang ELCAC sa North Cotabato. NDBC BIDA BALITA

Sanggol, natagpuang wala ng buhay sa likurang bahagi ng health center sa isang barangay sa Kidapawan City

Wala ng buhay nang matagpuan ang isang kakapanganak palang na sanggol matapos itong itapon sa likurang bahagi ng health center sa Barangay Onica sa Kidapawan City kagabi.

Ayon sa report, nagtataka umano ang mga residente malapit sa health center dahil sa pabalik balik ang mga aso sa likurang bahagi ng nasabing lugar. Dahil dito ay sinundan ng mga residente ang aso at dito natagpuan ang isang kakapanganak na sanggol.

Nang makita ay wala na ang kalahating katawan ng sanggol at pinaghihinalaang kinain ng aso. Sa ngayon ay inaalam na ng Barangay officials sa kung sino ang responsible sa pagtapon ng sanggol sa naturang lugar habang patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng otoridad sa insidente.

Regional evacuation center sa Gensan gagawing isolation facility ng LGU para sa posibleng pasyente ng COVID-19

Nais ng lokal na pamahalaan ng Generan Santos City na i-quarantine ang posible pasyente ng coronavirus disease o COVID-19 sa regional evacuation center sa Barangay Buayan. Layon nito na matiyak ang tamang gamutan sakali mang may magpositibo sa COVID-19 sa nasabing lungsod.

Ito ay ayon kay Gensan City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRM Head Agripino Dacera Jr. Ayon kay Dacera ang regional evacuation center ay mayroong multi-purpose rooms na maaring i-convert sa isolation facilities.

Ito ayon kay Dacera ay kanila nang pinaghahandaan sa ngayon. Ang pagtukoy sa regional evacuation center para maging quarantine facility sa posibleng mga pasyente ng COVID-19 ay napagkasunduan ng mga myembro ng CDRRMC ng Gensan.

Ang government hospital kasi sa lungsod na Dr. Jorge P. Royeca Hospital ay hindi maaring paglagyan ng isolation unit para sa COVID-19. Ayon sa administrator ng nasabing ospital na si Glenville Gonzales, sa ngayon ay naglagay lamang sila ng “isolation tent” sa compound ng ospital.

Sinabi ni Gonzales na ang tent na bigay ng Department of Social Welfare and Development ay magsisilbing temporaryong isolation facility ng mga posibleng COVID-19 patients bago ilipat sa regional evacuation center.

Paliwanag ni Gonzales, posible kasing ma-lockdown ang ospital sakali mang ipasok sa loob nito ang isang pasyente na may COVID-19.

Environmental Management Bureau 12 Regional Director nagpaliwanag kung bakit bawal muna ang paliligo sa ilang mga babayin ng Gensan at Malapatan, Sarangani.

Mataas na level na fecal coliform ang dahilan kung bakit ipinagbabawal muna ng Environmental Management Bureau o EBM 12 ang paliligo sa ilang mga baybayin ng General Santos City at Malapatan, Sarangani

Ayon kay EMB 12 Regional Director Omar Saikol, natuklsan sa kanilang pagsusuri na mapanganib sa mga tao ang labis na coliform bacteria sa ilang mga beach ng nasabing mga lugar. Kabilang sa mga ito ayon kay Saikol ang bayabayin malapit sa Queen Tuna Park, Barangay Dadiangas West, Labangal at Bula sa Gensdan.

Natuklasan din ng EMB na mataas ang coliform level sa mga baybayin ng Poblacion sa bayan ng Malapatan. Babala ni Saikol sa publiko ang paliligo sa nasabing mga lugar ay maaring magdulot ng typhoid fever, hepatitis at dysentery.

Paliwanag ni Saikol sanhi ng pagtaas ng coliform level sa nasabing mga lugar ang kawalan ng disiplina ng pagtatapon ng mga basura ng mamamayan at open defecation ng kalapit na mga komunidad.

Ayon kay Gensan City Environment and Natural Resources Officer Allan Marcilla para maresolba ang problema, magtatayo ang lokal na pamahalaan ng communal comfort rooms para sa mga pamayananan malapit sa mga baybaying dagat.

Ipinahayag ni Marcilla na nangako na ng 500 thousand pesos na inisyal na pondo para dito ang EMB 12.

Best Performing Barangay pararangalan sa Koronadal City May nakalaang tatlong milyong pisong reward ang lokal na pamahalaan sa mapipiling Best Performing Barangay sa Koronadal City.

Ito ay bilang kabahagi ng Barangay Empowerment Program ng lungsod.

Ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena, layun nito na hikayatin pa ang mga barangay na pagbutihin pa ang pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa kanilang mga mamamayan.

Napagkasunduan naman ng mga Barangay Chairman at kanilang mga kinatawan ang mga magiging batayan sa pagpili sa Best Peforming Barangay ng Koronadal. Ang mga ito ay ang Clean, Green Bueatification; Community mobilization o participation; Lighting of Streets and public places; Financial Management; Health and Nutrition Program; Community-Base Best Practices; at Disaster Risk Reduction Management. Magiging final rating naman ng mananalong barangay ang resulta ng quarterly assessment.

Pararangalan ang Best Peforming Barangay kasabay ng Foundation Anniversary ng Koronadal sa Enero sa susunod na taon.

Ayon naman kay Mayor Ogena bagama’t may supervision hindi maaring diktahan ng lokal na pamahalaan ang mga barangay. Pero ayon sa alkalde maaring maimpluwensiyahan ang mga ito sa maayos na pamamahala ng LGU.

Personal Protective Equipment kontra COVID-19 bibilhin ng South Cotabato provincial disaster risk reduction and management

Gagamitin ng mga health workers sa pag-tranport ng mga person under investigation o PUI na magpositibo sa COVID-19 ang bibilhing personal protective equipment o PPE ng provincial government ng South Cotabato. Ito ay ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management o PDRRM Officer Rolly Aquino.

Ayon kay Aquino naglaan ng mahigit 400 thousand pesos ang kanilang tanggapan para pambili ng facemask at iba pang infectious controlled gear ang kanilang tanggapan. Sinabi ni Aquino na mayroon na silang supplier ng nasabing mga PPE. Pero aminado si Aquino na dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa maaring kulangin din ang supply nito.

Kaya ayon kay Aquino naghahanap ng posible pang maging supplier ng PPE ang provincial government. Ipinahayag ni Aquino na nangangailangan pa ng dagdag na pondo para sa paglaban sa COVID-19 ang PDRRMC. Iginiit ni Aquino na ginagawa ng provincial government ang lahat para hindi makapasok sa South Cotabato COVID-19 kaya walang dapat ikabahala ang mga mamamayan .

Pinayuhan lamang nito ang publiko na maging alerto para makaiwas sa Covid-19. Voice Clip…Si South Cotabato PDRRM Officer Rolly Aquino

Mahigit 180 thousand pesos natangay ng mga hold upper sa isang livestock buyer sa Surallah, South Cotabato

Natangay ng dalawang mga hold upper na nambiktima sa isa katao sa Surallah, South Cotabato ang mahigit P180,000. Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Police Major Romy Castanares ang biktima na si Wilmar Nicor, 33 years old, livestock buyer at nakatira sa Barangay Benitez, Banga sa nasabing lalawigan.

Ang biktimang si Nicor na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo mula sa Barangay Talisay Lake Sebu ay hinarangan ng mga nakamotorsiklo ring suspect pagsapit sa Sitio Sta. Rita, Barangay Centrala, Surallah.

Hindi na nakapalag pa ang biktimang si Nicor ng tutukan ng armas ng mga suspek na nakasuot ng mask, helmet at sweatshirt at tangayin ang dala nitong pera. Inaalam pa ng Surallah PNP kung sino ang riding tandem suspects sa krimen.

Kinumpirma ng Department of Health o DOH na nakapagtala ng karagdagang 16 na mga bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa bansa.

Sinabi ni Health Assistant Secretary Ma. Rosario Vergeire na 49 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa.

Patuloy naman aniyang tinututukan ng kagawaran ang lagay ng mga pasyente para matiyak na walang maging komplikasyon sa kanilang paggaling.

Sa ngayon, sinabi ng DOH na hindi pa nila masasabi na mayroon nang community transmission sa bansa.

Wala pa rin anilang naiuulat na hospital-acquired transmission ng sakit.

Samantala, inatasan naman ni Senior Deputy Minority Leader Janet Garin ang DOH na magsagawa na ng vaccination para sa mga senior citizen.

Ayon kay Garin, sa ilalim ng batas ay kada taon isinasagawa ng flu vaccine sa mga nakatatanda.

Ang pneumonia vaccine naman aniya ay itinuturok pagsapit ng 60 taong gulang ng senior citizen at kada limang taon matapos ito.

Mayroon aniyang bakuna rito na nasa pangangalaga ng DOH pero kapag tinanong sa mga Regional Health Unit ng kagawaran ay wala sila nito.

Kaya sabi ni Garin na dating Health chief, kailangan na itong ipamahagi kaysa ma-expire pa ang mga ito.

Paliwanag pa niya, makatutulong ito sa mga nakatatanda lalo na at sila ay “prone” sa COVID-19.