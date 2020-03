NDBC BIDA BALITA (March 14, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. High Valued Drug Suspect, patay sa anti-illegal drugs operation ng mga otoridad sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

2. PNP, may sinusundan ng suspek sa pagpatay sa isang lalaki sa Matalam, North Cotabato

3. 37 sumukong NPA members sa South Cotabato, nabigyan ng financial assistant ng pamahalaang panlalawigan

4. DTI, hihirit ng ‘extra powers’ laban sa hoarding at overpricing.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PINANUNUKALA ng Department of Trade and Industry o DTI na madagdagan ang kanilang kapangyarihan sa pagbabantay sa mga establismento upang maiwasan ang hoarding at overpricing.

Sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na hihintayin na lang nila ang ipapalabas na executive order na magmumula sa Malakanyang.

Paliwanag ni Lopez, makakatulong nila ang PNP at National Bureau of Investigation sa pagbisita sa mga establismento kapag ibinigay na ni Pangulong Duterte ang inihihirit nilang dagdag na kapangyarihan.

Kasabay nito, sinabi ni Lopez na babantayan din nila ang pagbebenta ng pekeng medical devices, sanitizers at alcohol.

Paalala pa ni Lopez, mahigpit nilang ipapatupad ang Republic Act 7394 o ang Consumer Act para protektahan ang mamamayan sa mga magsasamantala sa sitwasyon na idinudulot ng banta ng COVID-19.

-0-

NAGLABAS naman ng panuntunan o guidelines ang Cotabato city LGU kaugnay ng nagpapatuloy pa ring banta sa kalusugan ng Corona Virus Disease 2019 o CoViD-19.

Sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na bagaman at WALANG LOCKDOWN na ipinatutupad sa Cotabato City ay mahalagang sundin ng mga mamamayan ng syudad ang ilang mahahalagang panuntunan para matiyak ang kanilang kaligtasan at ng kanilang mga pamilya.

Una, mahalaga aniyang laging maging malinis sa sariling katawan at sa paligid upang hindi madaling dapuan ng anumang sakit.

Pangalawa, IWASAN MUNA ANG PAGKAKAROON NG MGA AKTIBIDAD AT PROGRAMA KATULAD NG MGA CONFERENCE, ASSEMBLY, at iba pa kung saan daan-daang tao ang inaasahang dadalo.

Pangatlo, may naghihintay umanong parusa para sa mga nagbebenta ng sobrang mahal na mga pangontra sa CoViD 19 gaya ng alcohol at face masks.

Pang apat, bumuo ng CoViD hotline ang City LGU na 0939-917-1042 na maaaring tawagan para agad na makahingi ng tulong sa mga otoridad

Ayon kay mayor Guiani, nananatiling COVID-19 FREE ang lungsod kaya kailangang magtulungan ang lahat upang mapanatili ang ganitong estado.

Kailangan din aniyang manatiling nagkakaisa, maging responsable, at higit sa lahat maging mahinahon sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa ngayon.

-0-

SUMASAILALIM naman ngayon sa self-quarantine si BARMM spokesperson Atty. Naguib Sinarimbo na siya ring BARMM Minister of the Interior and Local Government.

Bukod kay Sinarimbo, nag-self quarantine din sina Atty. Ali Pangalian at Regional Executive Secretary Abdulrauf Macacua na dumalo sa pagdinig ng Senate committees on local government and finance.

Ang desisyon ng mga BARMM official ay matapos namang mag-self quarantine din ang mga ilang lawmaker, Cabinet secretaries dahil sa paniniwalang maaaring na –expose sila sa mga indibidwal na dinapuan ng COVID-19.

Nabatid na lima sa mga dumalo sa ilang mga pagdinig sa senado ang nagpositibo sa COVID-19 kaya naman pansamantlaang isinara ang Senado at isinailalim sa disinfection.

-0-

PATAY ang isang High Valued Target drug suspect sa ikinasang anti- illegal drugs operation ng mga otoridad sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nakilala ang nasawi na si Prince Mohammad Uko Mama, 34 anyos, na taga Purok Polindao, Barangay Lower Semba ng naturang bayan.

Sinabi ni PDEA-BARMM Director Juvenal Azurin na bumunot ng baril si Mama at nagpaputok nang madiskubreng asset pala ng PDEA BARMM ang kanyang ka-transaksyon pasado alas dyes ng umaga kamakalawa.

Gumanti naman ng putok ang mga tauhan ng PDEA-BARMM dahilan para tamaan ng bala si Mama ng apat na beses sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan.

Nakuha ng mga otoridad mula sa suspek ang limang pakete ng pinaniniwalaang shabu, isang cal.45 pistol, mga bala, isang magazine at drug paraphernalia.

Nabawi rin mula kay Mama ang isang libong pisong marked money na ginamit ng mga otoridad sa operasyon.

Samantala, kinumpirma ni Azurin na dati nang nahuli si Mama dahil din sa iligal na droga ngunit nakapagpiyansa kaya nakalabas.

-0-

NASA KRITIKAL na kondisyon ngayon ang dalawang mga lalaking biktima ng pamamaril sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

Nakilala ang mga biktima na sina MARCO KUTIB, 30 anyos at HARRIS ESMAEL, 32, parehong mga residente rin ng nabanggit na bayan.

Ayon sa kwento ng kanilang kaanak, naglalakad lamang umano pauwi ang dalawa pasado alas syete ng umaga kahapon nang bigla silang pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang suspek.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan si KUTIB habang sa leeg naman ang sugat ni ESMAEL.

Inaalam pa ng mga otoridad sa ngayon ang motibo sa pamamaril sa mga biktima.

-0-

ARESTADO ang isang ama matapos umanong paulit-ulit nitong gahasain ang katorse anyos niyang anak sa loob ng tatlong buwan.

Sadyang hindi kinilala ang suspek para sa kapakanan ng katorse anyos nitong anak na taga-Barangay Balogo, Pigcawayan, North Cotabato.

Sa report ng Pigcawayan PNP, nadakip ang suspek matapos umanong magsumbong sa kanyang kaibigan ang bitkima at saka ipinagbigay-alam ng mga ito sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD.

Sa resulta ng mediko ligal, nakumpirmang ginahasa ang biktima kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang pulisya para madakip ang suspek.

Sa imbestigasyon ng Pigcawayan PNP, lumalabas na walong beses umanong ginahasa ng suspek ang biktima simula pa noong Enero.

Nasa Maynila umano ang ina ng biktima na isang OFW kaya’t tanging ang ama lamang nito ang nakakasama sa bahay.

Nakakulong na ngayon ang suspek na nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso

-0-

PNP, may sinusundan ng person of interest sa pagpatay sa isang lalaki sa Matalam, North Cotabato

Pinagbabaril hanggang sa napatay ang isang lalaki na nag-aabang lamang ng masasakyan sa Purok 1, Barangay Kilada Matalam, North Cotabato.

Sa ulat ng PNP, nakilala ang nasawing biktima na si Larry Almarines Sosmeňa Jr, 30 anyos at nakatira sa Tuscano Street Purok Rosal Barangay Poblacion Matalam.

Sinabi ni Police Corporal Moiser Diocales ang imbestigador ng Matalam PNP, mag aalas 12:00 ng madaling araw kahapon habang nag-aabang ang biktima ng masasakyan na galing sa sabungan ay dinikitan siya ng mga suspek at agad na pinagbabaril gamit ang caliber 45 pistol na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Dead on the spot ang biktima matapos na tamaan ng bala sa kanyang ulo. Ayon kay Doicales may person of interest na silang sinusundan ngayon na posibleng suspek sa pagapatay sa naturang biktima pero hindi na nito binanggit upang hindi na makompromiso ang kanilang isinasagawang imbestigasyon.

Sa pahayag naman ng kanyang pamilya, wala naman umanong alam na naka-away o naka-alitan ang kanilang anak. Hanggang sa ngayon, patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa naturang pamamaril.

-0-

Bagong wage order na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ipinaliwanag ng DOLE 12 sa mga private employer sa Kidapawan City

Dumalo sa isinagawang usapang 2ps o Pasahod at Productivity program ang mga employer sa North Cotabato kahapon na pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE region 12 sa JC, Complex Lanao, Kidapawan City.

Sinabi ni DOLE 12 Regional Director Sisino Cano, layon ng programa na maipaintindi sa lahat ng mga employer kung ano ang nakapaloob sa Wage order number 21 o dagdag umento sa mga manggagawa sa pribadong sector sa region 12.

Kabilang sa mga napag-usapan ang mga kinakailangan o requirements para mag apply para sa exemptions ng employers at maging ang productivity improvement programs na maaring maipatupad sa mga establisyemento.

Sa ngayon, epektibo na ang unang bugso ng dagdag umento ng sahod ng mga manggagawa sa Non-Agriculture Sector na naging 326 pesos na ang arawang sahod at 336 pesos naman sa ikawalang tranch ng implementasyon nito sa May 1.

Ito ay bahagi rin ng adbokasiya ng RTWPD bilang paraan sa pagbibigay alam hinggil sa usapin sa mga stakeholders.

-0-

Mga paaralan sa Kidapawan City, isang linggong walang pasok bilang mitigating measure dahil sa banta ng COVID-19

Nagsimula na kahapon ang pansamantalang suspensiyon ng klase sa lahat antas sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa Kidapawan City bilang hakbang ng city government laban sa banta sa Corona Virus Disease 2019 o COVID-19.

Ito ay kasunod ng inilabas na Executive Order No. 24, series of 2020 ni Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista kung saan nakasaad ang mga mitigating measures ng city government laban sa COVID-19. Sa isinagawang pagpupulong ng Expanded Inter-Agency Task Force on Covid, maglalagay na ng mga thermal scanner sa overland terminal at iba pang mga entry points sa lungsod.

Kung sakaling makitaan ka ng sintomas, ay agad kang i-rerefer sa mga health workers ng City Government.

Hindi maaaring makapasok sa lungsod ang isang indibidwal na nakitaan ng sintomas kung hindi ito residente ng lungsod. Ibabalik ito sa lugar na kanyang pinaggalingan.

Samantala, lahat ng business establishment ay obligadong maglagay ng alcohol o hand sanitizers, maging sa simbahan at iba pang mga lugar na pinupuntahan ng maraming tao.

Habang nag-abiso ang Department of Trade and Industry o DTI North Cotabato na huwag magpanic dahil sapat ang suplay ng mga alcohol sa lungsod. Ayon pa sa DTI may limang silang ipinatawag sa kanilang tanggapan matapos magbenta ng mahal na alcohon online.

Ang iba pang mga online sellers ay patuloy nilang minamanmanan. Sa ngayon, ang city social welfare and development lang ang maaaring makabisita sa anim na mga evacuation center sa ngayon.

Bawal muna ang bisita mula sa ibang lugar.

Samantala, aminado ang alkalde na walang sapat na isolation facility ang lungsod kung sakali mang magkaroon ng mga kaso ng COVID sa Kidapawan City kayat tiniyak nito ang pina-igting na hakbang upang hindi makapasok ang naturang virus sa lungsod.

Samantala, maliban sa Kidapawan City, naglabas din ng executive order ang bayan ng Matalam kung saan tatlong linggo silang walang pasok sa lahat ng antas sa pareho ring pampubliko at pribadong paaralan simula sa araw ng lunes.

-0-

Lalaki, arestado matapos na makuhanan ng di lisensyadong armas sa Kidapawan City

Inaresto ng mga kasapi ng Kidapawan City PNP ang isang 55 anyos na lalaki makaraang makuhanan ng di lisensyadong armas sa operasyon ng mga pulis sa Purok Tambis Barangay Manongol, Kidapawan. Nakilala ang suspek na si Eddie Apolinario, may asawa at nakatira rin sa nasabing lugar.

Ang pagkakaaresto sa suspek ay sa pamamagitan ng search warrant implementation na inisyu ng Regional Trial Court o RTC Branch 17. Matagal na rin umanong under surveillance ang suspek dahil sa pagtatago ng iligal na armas sa kanyang bahay.

Sa paghalughog ng operatiba sa bahay nito nakuha ang kaliber 38 pistol maging ang mga bala. Sa ngayon, pansamantalang nakapiit na ang suspek sa custodial facility ng Kidapawan City PNP at nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on firearms and ammunitions. NDBC BIDA BALITA

-0-

Tatlong tourist spot sa South Cotabato kabilang sa top 10 tourist destination sa region 12, ayon sa tourism office ng lalawigan

Tatlo sa Top ten na mga tourist destination sa region 12 noong 2019 ay nasa lalawigan ng South Cotabato. Dalawa naman sa mga ito ay nasa bayan ng Lake Sebu.

Ang mga ito ay ang Zipline na nasa top 4 at Punta Isla Lake Resort na nasa top 10. Hindi rin nagpahuli ang Mambucal Hot Sulfur Spring sa Koronadal City na nasa top 6.

Ayon kay Tourism Officer I Annaliza Mondejar ito ay batay sa report ng Department of Tourism o DOT. Sinabi ni Mondejar na batay sa datus ng DOT nangunguna pa ring tourist destination sa Soccksargen noong nakaraang taon ang London Beach Resort sa General Santos City.

Ayon kay Mondejar mahalaga ang nakukuha nilang datus sa DOT para sa pamamamahala sa sektor ng turismo. Kaya panawagan ni Mondejar sa mga may ari ng mga tourism establishment magsumite ng tamang datus para maging basehan sa pagpapabuti ng tourism services ng mga public at private organizations.

-0-

Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng South Cotabato maglalaan ng 35 million pesos para labanan ang COVID-19

Naglaan ng mahigit 35 million pesos para may magamit sa kanilang mga programa kontra coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC South Cotabato. Ang pondo ay kukunin sa kanilang Trust Fund.

Nagkasundo ang mga myembro ng PDRRMC sa kanilang emergency meeting na hindi pa napapanhon na ideklara ang state of calamity sa South Cotabato dahil sa COVID-19.

Ito ay dahil mayroong pang sapat na pondo na maaring gamitin kapag inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan. Kasunod ito ng kautusan ni South Cotabato Governor at PDRRMC Chairman Reynaldo Tamayo sa mga local government units sa lalawigan na paigtingin pa ang mga programa laban sa COVID-19.

Ayon kay Tamayo ito ay bilang pagsunod rin sa deklarasyon ng State of Public Health Emergency sa buong bansa ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Umapela din si Tamayo sa publiko na sa halip na mag-panic mas makabubuting sundin na lamang ang payo ng mga health experts kung papaano maiwasan ang COVID-19.

Binigyan diin din nito na hindi dapat mag-imbak ng suplay ng alcohol at iba pang hygiene products ang mga negosyante sa lalawigan.

Iginiit ni Tamayo na may kaakibat na penalidad ang pamahalaan para sa mga retailers na nag-iipon ng stock ng mga hygiene kits para mas maibenta ng mahal ngayong marami ang nanangamba sa COVID-19. Para malabanan ang COVID-19 binuo na ang Provincial COVID-19 Task Force sa South Cotabato.

Ayon kay Tamayo mangunguna ang nasabing task force sa pagpapatupad ng mga programa para mapigilan ang pagpasok ng COVID-19 sa mga komunidad.

-0-

Mga OFW sa region 12 na apektado ng COVID-19 nakinabang sa tulong pinansyal ng OWWA

Nakapagbigay na ng mahigit 1.4 million pesos na tulong pinansyal sa mga Overseas Filipio Workers o OFW na apektado ng Coronavirus disease o COVID-2019 ang Overseas Workers Welfare Administration o OWWA sa region 12.

Ayon kay OWWA 12 Regional Supervisor Marilou Sumalinog, ito ay napakinabangan ng 114 na mga OFW na tumanggap ng tig ten thousand pesos na pinanasyal na tulong.

Ang mga ito ay hindi na nakabalik pa sa China, Macau, Hongkong at Taiwan. Ito ay bilang tugon sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Labor and Employment para maibsan ang epekto ng COVID-19 sa mga hindi makapagtabaho na OFW.

Pero nilinaw ni Sumalinog na matapos bawiin ang travel ban sa Macau, Hongkong at Taiwan, tanging mga OFW na lamang sa China na apektado ng ng COVID-19 ang mabibigyan ngayon ng financial aid ng OWWA.

Nanawagan din ang OWWA sa mga stranded na OFW sa region 12 na hindi pa nakuha ang cash assistance na dumulog sa public OFW desk sa kanilang lugar. Kailangan ng mga ito na magdala ng passport, ticket sa eroplano, at proof of employment tulad ng overseas employment certificate at kontrata.

Dinagdag din ni Sumalinog na bilang pagiingat sa COVID-19 nagpapatupad na rin ng precautionary measures ang OWWA 12. Layon nito na matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kawani at kliyente laban sa nasabing virus.

Ayon kay Sumalinog, ang mga OFW sa mga bansang may COVID 19 na dumating sa bansa sa loob pa lamang ng labinapat na araw ay hindi papayagang makapasok sa tanggapan ng OWWA 12. Ito ay maliban pa sa libreng alcohol, hand sanitizers at facemask sa sinumang pumasok sa OWWA 12 office.

-0-

Bagong sistema sa mga driver na mahuhuling walang lisensya, ipinaliwanag ng Traffic Enforcer ng Koronadal City

Ibabalik lamang ng city traffic section ang kinustodya nilang mga sasakyan dahil sa paglabag sa mga batas trapiko kung may driver’s license ang nagmamaneho nito. Ipinahayag ito ni Koronadal City Traffic Officer Danilo Asong.

Iginiit ni Asong na mali ang nakasayan nang pagbalik ng motorsiklo o anmang sasakyan ng mga violator kapag nakapagybad na ng multa.

Ayon kay Asong ang mga walang driver’s license ay kailangan namang kumuha ng student permit o SP sa Land Transportation Office o LTO. Paliwanag ni Asong kapag payagan na bumiyahe muli ang mga driver na walang lisensya paulit ulit lamang ang gagawing panghuhuli sa kanila ng mga traffic enforcer sa Koronadal City.

-0-

37 na mga sumukong NPA member sa South Cotabato nabigyan ng financial assistant ng pamahalaang panlalawigan

Nakatanggap ng tig 20 thousand pesos na pinansyal na tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ang tatlumput pito pang mga dating myembro ng rebeldeng grupo sa South Cotabato. Ito ay bilang counterpart ng provincial government sa may 740 thousand pesos na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-clip ng pamahalaang nasyonal.

Kagunay nito, hinikayat ni Executive Assistant to the Governor Rudy Jimenea na nanguna sa pamimigay ng livelishood assistance ang iba pang mga NPA member na iwanan na ang pakikipaglaban sa pamahalaan.

Sa halip ayon kay Jimenea ay sumuko na lamang ang mga ito ay mamuhay ng matiwasay kasama ang kanilang pamilya. Ayon naman sa 39 years old na si alyas “Bert”, ang kahirapan na kanilang dinanas sa bundok ang dahilan ng kanyang pagbabalik loob sa pamahalaan.

Hinikayat din nito ang mga dating mga kasama na sumuko na rin at pakinabangan ang mga tulong ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno para sa kanila. Abot na sa mahigit limampung mga dating NPA member ang sumuko sa South Cotabato simula noong July 2019.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Hinikayat ni Sen. Ping Lacson ang Inter-Agency Task Force ng DOH na magpalabas ng simple, malinaw at komprehensibong paliwanag sa pagharap sa COVID-19 crisis.

Ito, ayon kay Lacson, ay dahil may mga doktor at eksperto ang iba ang opinyon ukol sa virus, partikular na kung paano nakakahawa ang sakit.

Binanggit nito, ang pahayag ni dating Health Sec. Janette Garin na tanging ang mga ‘symptomatic’ patient lang ang nakakahawa at ang quarantine ay para lang sa mga nagkaroon ng direct contact sa positibo sa virus.

Dagdag pa ni Lacson na sa China, isang babae ang nakahawa ng limang kaanak ngunit hindi naman siya nakaranas ng mga sintomas ng sakit.

Samantala, suspendido na ang pasok sa Mababang Kapulungan ng Kongreso mula March 16 hanggang April 12.

Ayon kay House Secretary General Atty. Jose Luis Montales ito ay dahil sa banta ng COVID-19.

Ayon kay Montales, base sa desisyon ni House Speaker Alan Peter Cayetano magkakaroon pa rin naman ng rotating skeletal workforce sa ilang tanggapan ng kamara sa kasagsagan ng suspensyon.

Sa iba pang balita, nagpatupad ng malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang kumpanyang Phoenix Petroleum.

Sa abiso ng kumpanya, tatlong piso ang tapyas sa kada litro ng kanilang gasolina at tatlong piso rin sa kada litro ng diesel.

Epektibo ang bawas presyo alas dose ng tanghali kahapon, March 13.

Ayon sa Phoenix ang bawas sa presyo ay resulta ng pagbaba ng halaga ng produktong petrolyo sa international market.