NDBC BIDA BALITA (March 16, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. "Community quarantine," ipinatutupad na sa Cotabato City dahil sa banta ng COVID 19

2. Municipal councilor at isa pa, patay matapos na tambangan sa Kabacan, North Cotabato

3. Barangay Kagawad, arestado sa anti-illegal drugs operation ng mga otoridad sa Columbio, Sultan Kudarat, ex-police, huli din sa Pikit, North Cotabato.

4. Bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, pumalo na sa 140; mga nasawi, umabot na ng labing isa.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

MAGPAPATUPAD ng community quarantine ang Cotabato city government simula ngayong araw para mapanatiling Corona Virus Disease 2019 o COVID 19 –free ang lungsod at pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan ng lungsod.

Sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na pinapayuhan ang lahat ng mga residente ng lungsod na manatili sa kani-kanilang mga bahay at iwasan munang bumyahe kung hindi naman importante.

Mas maghihigpit din ang mga otoridad sa pagtanggap ng mga bisita sa lungsod.

Ayon kay Guiani, dadaan sa profiling at thermal scanner ang sinumang papasok sa lungsod na hindi residente rito.

Para naman sa mga hindi taga-Cotabato city, pero dito nagta-trabaho sa lungsod, magdala lamang ng ID at ipakita sa PNP checkpoints para makapasok sa syudad.

Pinapayagan naman ang paghatid ng mga pagkain at iba pang mga produkto sa lungsod pero dadaan ito sa profiling at checkpoint.

Samantala, suspendido naman ang mga klase sa lahat ng antas ng paaralan simula ngayong araw sa lungsod.

Ngunit tuloy ang trabaho ng mga tanggapan ng gobyerno at sa pribadong sektor ngunit hinihikayat ni mayor Guiani ang mga ito na magkaroon ng flexible schedule para sa kanilang mga kawani.

Ipinagbabawal naman ang anumang uri ng pagpupulong o pagtitipon. Bawal din muna ang pagbisita sa mga bilangguan.

Ayon kay mayor Guiani, sakaling makaramdam ng mga sintomas gaya ng pag-ubo, sipon, lagnat at pamamalat ay agad kumunsulta sa doktor.

Paalala pa ng alkalde, panatilihing malinis ang kapaligiran, kumain ng masunstansyang pagkain at uminom ng maraming tubig para lumakas ang immune system.

-0-

MAS PINALAKAS pa ngayon ng Sultan Kudarat LGU ang kampanya laban sa COVID 19.

Nagpatawag na ng pagpupulong si Mayor Shameem Mastura kaugnay sa naturang sakit.

Ayon kay Mastura, bagaman at wala pa namang naitatalang kaso ng COVID 19 sa bayan ay inatasan na nito ang lahat ng Barangay Officials na i-monitor ang lahat ng mga pumapasok sa bayan lalo na yun mga nanggaling sa ibang bansa at Metro Manila.

Pinayuhan din nito ang mga mamamayan ng bayan na wag mag-panic at manatili sa kanilang mga tahanan upang hindi mahawa o makahawa ng anumang sakit.

Samantala, sa Shariff Aguak, Maguindanao naman, mahigpit ding tinututukan ng lokal na pamahalaan ng bayan ang sa COVID 19.

Nagbigay na ng direktiba si Mayor Marop Ampatuan sa mga punong barangay at health personnel na kailangang i-monitor ang mga OFW na kakauwi lamang sa bayan.

Pinaalalahanan naman ni Ampatuan ang kanilang mga residente na kaagad i-report sa mga health personnel kung may nararamdamang sintomas ng COVID 19/

Sa kabilang dako pa, may abiso naman ang Datu Odin Sinsuat LGU ukol sa COVID 19.

Nakasaad dito na kung sinuman umano ang uuwi sa Datu Odin Sinsuat na galing sa ibang bansa at area ng Metro Manila na may reported COVID 19 case ay obligadong makipag ugnayan sa mga Barangay Official, Barangay Health Emergency Response Team, RURAL HEALTH UNIT o kaya ay sa mga DOH-HRH nurse/midwife.

Kung nakakaramdam naman ng LAGNAT, UBO at SIPON, HIRAP SA PAGHINGA O PAGTATAE ay nararapat na tumungo sa mga Rural Health Unit upang masuri.

-0-

Nagpulong ang inter-agency, LGU, mga pribadong sektor at mga Barangay Official sa Midsayap, North Cotabato ukol sa mga plano at mga hakbang na gagawin laban sa COVID 19.

Sinabi ni Mayor Romeo Araña na napagkasunduan nilang magsagawa ng profiling sa mga residente, lalo na sa mga OFW na kababalik lang ng bansa.

Magtutulungan din ang Rural Health Unit, Department of Health - Integrated Provincial Health Office at mga ahensya ng gobyerno para agad matukoy ang mga Person Under Monitoring at Person Under Investigation sa bayan.

Ang lahat ng may sintomas sa COVID-19 ay dadalhin sa Anecito T.Pesante Memorial Hospital, kukunan ng swab sample at ipadadala sa RITM sa Manila.

Habang COVID-Free pa ang Midsayap ay maglulunsad ang LGU ng massive disinfection sa mga matataong lugar.

-0-

ARESTADO ang Top 4 most wanted person sa ikinasang manhunt operation ng pinagsamang pwersa ng Pigcawayan PNP, sa pamumuno ni Pigcawayan PNP Chief, Police Major Reynaldo Delantien, at CIDG 12.

Kinilala ang naarestong suspek na si Epefanio Molana Calnapat, 46 years old na taga Sitio Kampo Uno, Barangay Kimarayag ng bayan.

Sa report ng CIDG 12, nadakip si Calnapat sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Magnolia Velez ng RTC Judicial Region, Branch 20, Digos City pasado alas nwebe ng umaga kamakalawa.

Nahaharap si Calnapat sa mga kasong Grave Threat at Robery with Violence against or Intimidation of person, na may nakatakdang pyansang 362 thousand pesos.

Kalaboso na ngayun ang suspek at at nakatakdang iharap sa korte ngayong araw.

-0-

Inaresto rin ng mga mga otoridad ang isang lalaking nakuhanan umano ng di lisensyadong baril sa Yap Sy Street, Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City.

Nakilala ang suspek na si MOHAIDEI TAPAZ, 35 anyos, na taga Tanghal Subdivision ng lungsod.

Base sa ulat ng City PNP, nadakip si Tapaz sa checkpoint ng mga pulis.

Nakuha mula kay Tapaz ang cal. 45 Pistol at isang magazine na may lamang walong piraso ng bala ngunit wala siyang maipakitang kaukulang dokumento.

SAMANTALA, huli naman ang isang drug suspect sa ikinasang buy bust operation sa Sinsuat Avenue, Cotabato City.

Nakilala ang suspek na si THO TAPA ABAS, Alyas “Tho”, 40 years old, Payong Payong driver, na taga Brgy. Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nanguna sa operation si Police Station 2 commander Police Capt. Rustom Pastolero katuwang ang PDEA BARMM na nagresulta sa pagkakadakip sa suspek matapos nitong mapagbentahan ng iligal na droga ang isang pulis na nagkunwaring buyer.

Nakuha kay ABAS, ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at buy bust money na ginamit sa nabanggit na operasyon.

-0-

Klase ng mga mag-aaral sa ilang bayan sa Cotabato Province, sinuspende na rin dahil sa COVID- 19

Nagdeklara ng walang pasok ang mga mag-aaral sa ilang mga bayan sa North Cotabato bilang mitigating measure dahil na rin sa lumulubong kaso ng Corona virus disease o COVID- 19.

Simula ngayong araw hanggang sa March 22, walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa bayan ng Arakan, President Roxas, Antipas, Kabacan, Matalam, Magpet at Makilala Cotabato. Samantala, simula ngayong araw naman hanggang sa March 29 walang pasok sa bayan ng Kabacan North Cotabato sa lahat ng antas mapa pribado o pampublikong paaralan. Ipatutupad din ang 14day class suspension sa USM Kabacan at USM Kidapawan City Campus.

Pinayuhan din ng LGU ang lahat ng mga mag-aaral na nagsuspinde ng klase na manatili sa bahay at panatilihing malinis ang katawan at paligid upang makaiwas sa virus.

Samantala, patuloy naman ang isinagawang monitoring ng Integrated Provincial Health Office hinggil sa mga kaso ng PUM sa probinsya.

-0-

Municipal councilor at isa pa patay matapos na tambangan sa Kabacan, North Cotabato

Dead on the spot ang municipal councilor ng Datu Montawal habang dead on arrival naman ang kasama nito makaraang pagbabarilin ng di pa kilalang suspek sa Barangay Kayaga, Kabacan North Cotabato alas 10:30 ng umaga kahapon.

Sa ulat ng PNP, lulan ng color gray na kotse sina Datu Montawal Maguindanao Councilor Ruben Mindalagat at ang kasama nitong si Mokamid Mindalagat. Sinasabing pauwi na sana sa bayan ng Datu Montawal ang dalawa nang tambangan ng mga suspek gamit ang M16riffle dahilan ng kanilang agarang pagkamatay.

Naisugod pa sa pagamutan si Mokamid pero kalauna'y binawian rin ng buhay sa ospital. Sa ngayon, patuloy pa ang isinagawang imbestigasyon ng pulisya sa kung sino at ano ang motibo sa pamamaril sa mga biktima.

Samantala, patay din sa pamamaril ang isang negosyante alas 4:00 ng hapon nitong sabado sa Purok Kamia, Poblacion Matalam Cotabato.

Ang biktima ay kinilalang si Nicanor Haji Omar na residente ng Barangay Central Malamote ng nasabing bayan. Sa imbestigasyon ng PNP, pinagbabaril si Omar habang abala sa paglilinis ng kanyang sasakyan sa Canlas Car wash station.

Mabilis ding tumakas ang suspek na sakay mg motorsiklo. Napag- alaman ding isang drug surrenderee ang biktima.

-0-

Lineman ng Cotelco, patay matapos na mahulog habang nag iinstalll ng tore sa Makilala, Cotabato

Nagluluksa ngayon ang buong pamilya ng Cotabato Electric Cooperative (Cotelco) dahil sa biglaang pagkamatay ng kanilang kasamahan.

Nasawi si Jamer Masola Jr. matapos na matumba ang ginagawa nitong tower sa bayan ng Makilala, Cotabato kahapon.

Ayon sa report, kinuha ng isang private company ang serbisyo ng biktima upang mag install ng tore ng wifi, pero habang nasa taas ito ay natumba umano ang steel post kung saan umakyat si Masola.

Balak daw kasi sana na itayo ang may 100 feet na steel post, pero nasa 75ft palang daw ang naipapatayo ay bumagsak na ito at dahil naka built in ang biktima sa poste, bumagsak din ito sa lupa. Nangyari ang insidente sa Sitio Patulangon, Barangay Malasila, Makilala bandang alas 6:00 ng hapon nitong araw ng sabado.

Ngunit nilinaw ng pamunuan ng Cotelco na hindi na saklaw ng kanilang kumpanya ang trabaho nito. Gayunman, ipinanhihinayang nila ang biglaang pagpanaw ni Masola, dahil isa ito sa pinakamasipag nilang tauhan lalo na sa pag restore kapag nagka trouble ang 69 KB line ng Cotelco.

-0-

Provincial Jail, nagsagawa na rin ng preventive measure para proteksyunan ang mahigit kalahating libong inmates laban sa banta ng COVID-19

Kasunod ng mga preventive measures na ginagawa ng mga local government unit sa lalawigan laban sa banta ng COVID-19, nag-abiso na ngayon ang pamunuan ng North Cotabato District Jail o NCDJ sa mga kamag-anak ng mga inmates na mas mainam munang huwag nang dumalaw sa loob kung hindi rin naman gaano ka importante.

Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni NCDJ Jail Warden Chief Inspector Israel Arboleda. Bagama't wala aniyang pagbabagong sa sistema ng dalaw sa mga persons deprived with liberty o PDL, mahigpit namang ipinapatupad ngayon ng kanilang pamunuan ang No Face Mask No Entry policy at maging ang paglalagay ng alcohol sa entrance area ng NCDJ.

Katunayan ayon pa opisyal nagsagawa na sila ng disinfection sa mga selda ng mga inmates upang masiguro rin ang kalinisan sa loob.

Sa ngayon din aniya, wala na munang conjugal visit sa loob. Kaugnay nito, plano naman ng opisyal na mag-request ng thermal scanner sa provincial government dahil sa ngayon aniya ay pahirapan ang pagbili ng nasabing equipment.

Samantala, tuloy-tuloy naman ang monitoring ng BJMP sa kalusugan ng mga inmates sa loob. Muli ring pinayuan ng opisyal ang mga bilanggo sa loob na iwasan muna ang direct contact sa bawat isa kahit na mahirap ipatupad ang social distancing sa loob ng provincial jail. Ito'y dahil 200% congested pa rin ang NCDJ na ngayon ay mayroong mahigit kalahating libong mga bilanggo.

-0-

Dating PNP member na high valued target, arestado sa anti-illegal drug operation ng PNP sa Pikit, North Cotabato

Inaresto ng mga pulis ang High valued target na drug suspect na dati ring PNP member sa inilunsad na buy-bust operation ng mga pulis sa Barangay poblacion, Pikit North Cotabato. Sa report, nakilala ang nahuling suspek na si Motin Muwa Kidap, 41 anyos at nakatira sa nasabing lugar.

Isinagawa ng PNP ang operasyon sa pinagsanib pwersa ng Pikit Police, CPPO at PDEA12 alas 3:00 ng hapon kamakalawa sa nasabing lugar. Nakuha sa suspek ang labinlimang pakete ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin sa kanya ang buy bust money.

Nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

Preventive Restriction sa mga non-essential travel kontra COVID-19 ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng General Santos City

Hindi lockdown kungdi preventive travel restrictions lamang ang ipinatutupad ngayon ng lokal na pamahalaan ng General Santos City. Ito ang ipinahayag ni Gensan Mayor Ronnel Rivera kaugnay sa deklarasyon nito ng isang buwang Preventive Restriction of Non-essential Travels o PRNT at Suspension of Non-essential Travels o PSNT noong Byernes.

Ibig sabihin nito ayon kay Rivera, pinapayuhan lamang ang mga mamamayan na huwag nang pumunta o lumabas ng Gensan maliban lamang kung emergency cases o talagang kinakailangan.

Ayon kay Rivera exempted sa PRNT at PSNT ang mga magpapagamot na may sakit, at delivery ng food supply. Layon nito ayon sa alkalde na mapigilan ang pagpasok ng COVID 19 sa Gensan at paghawa ng nasabing virus sa karatig lalawigan.

Para maibsan ang person-to-person contact, ipinatutupad ngayon sa Gensan ang mula alas nuebe ng gabi hanggang alas kwatro a ng madaling araw na curfew. Ang mga lalabag sa curfew ay aarestuhin ng mga otoridad. Para sa mas mabilis na pagresponde sa panahon ng emergency nagtatag na rin ng biente kwatro oras na COVID-19 hotline ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Gensan.

Umapela si Rivera sa publiko na maging mahinahon at huwag basta maniwala sa mga hindi tiyak na imporasyon hinggil sa COVID-19 na kumakalat sa internet. Sa halip ayon kay Rivera mas makabubuting sundin na lamang ng publiko ang mga payo ng pamahalaan para makaiwas sa COVID 19.

-0-

4-day work week para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 ipinatutupad na sa tanggapan ng DOLE 12 at mga attached agency nito sa rehiyon

Epektibo na ngayong raw ng Lunes ang 4-day work week o apat na araw na pagpasok sa trabaho ng mga kawani ng Department of Labor and Employment o DOLE 12 at ma attached agency nito sa Soccsksargen. Ito ay ayon kay DOLE 12 Regional Director Sisinio Cano.

Ayon kay Cano ito ay base naman sa Administrative order ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Ito ay bilang kabahagi ng pagiingat matapos ideklara ang public health emergency sa bansa dahil sa pangamba sa COVID-19.

Ayon kay Cano, dahil sa 4-day work week scheme bukas ang tanggapan ng DOLE at mga attached agency nito mula alas syete ng umaga hanggang alas syete ng gabi Lunes hanggang Huwebes.

Kabilang sa mga sangay ng ahensya na nagpapatupad din nito ang National Conciliation Mediation Board, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Labor Relations Commision, Philippine Overseas Workers Welfare Adminstration , Overseas Workers Welfare Administration,at maraming iba pa.

Sinabi ni Cano na bilang panlaban sa COVID-19 lahat ng mga papasok sa tanggapan ng DOLE 12 ay kailangang mag-alcohol. Hindi na rin pinapapasok sa opisina ang mga may sakit nilang mga kawani.

Ito ay bilang pagsunod naman sa payo ng Department of Health o DOH.

-0-

Tourist destinations at mga establisemento ng South Cotabato Provincial government bukas pa rin sa kabila ng pangamba sa COVID 19,ayon sa OIC ng Economic Enterprise Management Office ng lalawigan

Mananatiling bukas ang mga tourist destination at iba pang mga pasilidad na pagaari ng provincial government ng South Cotabato sa kabila ng pangamba sa COVID-19.

Gayunpaman ang mga ito ay lalagyan ng notice o paalala kung papaano maiwasan ang nasabing virus. Ito ay ayon kay South Cotabato Economic Enterprise Management Officer-in-Charge Marlyn Almaden.

Halimbawa ayon kay Almaden ang mga security guard na nakatalaga sa South Cotabato Gym at South Cotabato Sports Complex ay mayroon nang mga alcohol para pang-disinfect sa mga papasok sa mga ito. Dinagdag din ni Almaden na kanselado na rin ang lahat na mga booking sa South Cotabato Gym.

Sa katunayan ayon kay Almaden ibinalik na ng provincial government ang downpayment ng mga organizer. Isa sa mga kinansela ay ang Mindanao-wide activity na dadaluhan sana ng mahigit limang libo katao.

Ito ay bilang pagtalima na rin sa ipinatutupad ngayon ng provincial government na pagpaliban ng malalaking pagtitipon para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Nilinaw din ni Almaden na bukas pa rin ang nangungunang tourist destination sa South Cotabato na Seven Falls sa bayan ng Lake Sebu. Ayon kay Almaden nasa mga turista na kung gusto pa rin nilang bumisita sa lugar ngayon. Dinagdag din nito na ang mga nais sumakay ng zipline ay kailangan munang pumirma ng waiver.

-0-

Barangay Kagawad arestado sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga otoridad sa Columbio, Sultan Kudarat

Kinilala ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan ang arestadong drug suspek na si Michael Tamles, alias Mike, 35 years old. Si Tamles ay third-termer councilor ng barangay Sucob, Columbio, Sultan Kudarat.

Siya ay inaresto sa nasabing lugar ng mga kasapi ng PDEA 12 at mga personnel ng South Cotabato PNP, Sultan Kudarat PNP, Columbio PNP at Regional Mobile Force Batallion ng PNP 12.

Isinagawa ng mga ito ang anti-illegal drug operation laban sa nasabing barangay councilor sa bisa ng Search Warrant ng korte.

Ayon kay Duquiatan si Tamles ay kabilang sa Top 10 sa target list ng mga drug personality ng mga otoridad sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Nakuha ng mga otoridad sa nasabing barangay kagawad ang limang pakete ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit pitong libong piso. Inihahanda na ng PDEA 12 ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa inarestong barangay Kagawad.

-0-

Hiling sa mga mananampalataya na huwag na munang magsimba dahil sa pangamaba sa COVID-19 ipinaliwanag ni Diocese of Marbel Bishop Casicas

Manatili na lamang muna sa bahay at makinig ng misa sa mga radyo o TV sa harap ng pangamba sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ito ang panawagan sa mga mananampalatayang katoliko ni Diocese of Marbel Bishop Cerilo Casicas.

Ayon kay Bishop Casicas obligasyon ng mga mananampalataya ang dumalo sa traditional catechesis. Sinabi nito na mortal sin ang hindi pagdalo sa Sunday Masses.

Pero ayon kay Bishop Casicas may mga pagkakataon na pwede itong i-dispense o ipagpaliban ng isang Opispo kung kinakailangan tulad ng kanyang ginawa ngayon dahil sa banta ng COVID-19. Ibig sabihin nito ayon kay Bishop Casicas kung pipiliin ng mga mananampalataya na huwag na munang dumalo sa misa ngayong panahon ng krisis hindi ito maituturing na mortal sin.

Pero nilinaw nito na tuloy pa rin ang Sunday masses at maging liturgical celebrations sa Semana Santa.

Ayon kay Bishop Casicas kung kanilang nanaisin pwede pa ring dumalo sa misa sa mga simbahan ang mga mananampalatgaya bastat sumunod sa protocol tulad ng social distancing at proper hygiene. Pinayuhan din ni Bishop Casicas ang mga may mga sintomas ng COVID-19 tulad ubo, sipon, lagnat, hirap sa paghinga at may travel history sa mga bansang may COVID-19 na manatali na lamang sa kanilang mga bahay.

Kapansin pansin maman ang tila pagsunod ng mga mananampalataya sa payo ng simbahan dahil sa pagkonti ng mga taong dumalo sa misa sa Christ the King Cathedral sa Koronadal.

Sakop ng Diocese of Marbel ang mga lalawigan ng South Cotabato, Sarangani at Milbuk at Palimbanang sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Samantala nagdekalara na nang kanselasyon ng klase ngayong araw sa lahat ng antas sa South Cotabato si Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino kasunod ito ng dalawang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Mindanao.

Si Koronadal Mayor Eliordo Ogena ay nagdekalara din ng suspension ng klase sa lungsod..

Pero ayon sa alkalde kung mang may panibagong direktiba ang Deped, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority, dapat pa ring sundin ang mga ito ng mga ekswelahan sa Koronadal City.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Nadagdagan pa ang bilang ng kumpirmadong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa bansa at umabot na sa 140 ang kabuuang bilang ng COVID-19 positive patients sa Pilipinas as of March 15.

Samantala, kinumpirma din ng DOH na nadagdagan pa ng tatlo ang bilang ng nasawi sa COVID-19 kaya umaabot na ngayon sa labing isa ang death toll nito sa bansa.

Sa kaugnay na balita, nakatanggap naman ang Pilipinas ng rapid test kits mula sa South Korea at China para mabilis na masuri ang mga hinihinalang kaso ng COVID-19.

Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na nauna nang dumating sa bansa ang 500 testing kits mula sa South Korea.

Ani Duque, may karagdagan pang isang libong test kit na ipapadala ang South Korea.

Nagpahayag din aniya ang China na magpapadala ng dalawang libong iba pa.

Samantala, GOOD NEWS naman!

May mahigit apat na pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis simula ngayong araw, March 16.

Sa abiso ng kumpanyang Sea Oil mayroong bawas na P4.25 sa presyo ng kada litro ng kanilang gasolina at diesel at P4.35 sa kada litro ng kerosene.

Ang kumpanyang Shell, Chevron Flying V, Petro Gazz, Phoenix at Petron ay may malakihang rollback din ng kanilang mga produkto bukas, March 17.