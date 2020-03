NDBC BIDA BALITA (March 17, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Municipal Administrator ng Talitay, Maguindanao, nabaril at napatay sa Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao

2. North Cotabato isinailalim na sa modified community quarantine habang nasa Pre-emptive lockdown naman ang South Cotabato dahil sa COVID-19

3. Tatlo pang NPA members, sumuko sa mga otoridad sa South Cotabato.

4. Pangulong Duterte, hinikayat ang mga kumpanya na maagang ibigay ang 13th month pay ng kanilang mga empleyado.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

NAGPATUPAD ng temporary lockdown ang Cotabato city LGU simula kaninang madaling araw.

Sa maiksing pahayag ni city mayor Cynthia Guiani, hindi muna pinapayagang makapasok o makalabas ang sinuman sa lungsod.

Ito ang tugon ng alkalde matapos na ma-stranded ang maraming mga mamamayan sa mga checkpoint sa mga boundary ng lungsod sa Sultan Kudarat, Maguindanao at Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Hindi naman binanggit ni mayor Guiani kung hanggang kailan magtatagal ang temporary lockdown.

Muli namang pinayuhan ng alkalde ang lahat na manatili muna sa kani-kanilang mga bahay para sa kanilang kaligtasan.

Ito ay sa harap pa rin ng banta sa kalusugan ng CoViD 19.

-0-

ISINAILALIM NA sa preemptive community quarantine ang Midsayap, North Cotabato para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19.

Ito ay sa pamamagitan naman ng Executive Order No. 21 na inilabas ni Midsayap Mayor Romeo Araña.

Ang Preemptive Community Quarantine sa bayan ay magsisimula bukas ng hatinggabi, March 18.

Dahil dito, suspendido na ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas, graduation rites, moving up at iba pang mga aktibidad o pagtitipon.

Hiling rin ni Araña sa mga mamamayan ng bayan na manatili na lamang sa kanilang tahanan at lumabas lang sa panahon ng emergency.

Sa mga papasok naman sa Midsayap, sasailalim ang mga ito sa profiling at thermal scanners at kailangan ding magpakita ng ID.

Ang curfew hours sa bayan ay mula alas nuebe ng gabi hanggang alas kwatro ng umaga.

-0-

PATAY ang municipal administrator ng Talitay, Maguindanao matapos na tambangan ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Datu Anggal Midtimbang kahapon

Sa report ng Maguindanao PNP, sakay umano ang biktimang si Tato Aruyod ng kanyang minamanehong multicab mula sa Talitay at pagsapit nito sa Brgy Adaon, Datu Anggal Midtimbang ay bigla siyang dinikitan ng motorcycle-riding tandem suspects at pinagbabaril gamit ang cal.45 pistol.

Ayon kay Maguindanao PNP Director, Police Col. Arnold Santiago, nagtamo ng multiple gunshot wounds si Aruyod kaya’t hindi na ito umabot ng buhay sa ospital.

Sa ngayon aniya, mayroon na silang sinusundang anggulo sa krimen at may mga natukoy na rin umano silang persons of interest na posibling may kinalaman sa pamamaslang sa biktima.

-0-

DEAD ON ARRIVAL din sa ospital ang isang lalaki habang sugatan naman ang tatlong iba pa sa panibagong kaso ng pamamaril sa Cotabato city pasado alas siete kagabi.

Kilala ang nasawing biktima na si Talib Musa Akid, 30 anyos, binata, pedicab driver at taga Mother Barangay Poblacion ng lungsod.

Kinilala naman ang mga sugatan na sina Jaypee Martinez, 28; Nabila Abubakar Salikula, 35; at ang fish vendor na si Mandato Talipasan Balabaran.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Police Station 1 sa pangunguna ni Police Major Glenn Mar Avisa, ihahatid sana ni Akid ang pasahero nitong si Salikula nang bigla umano silang nilapitan ng motorcycle-riding tandem suspects at pinababaril pagsapit sa kanto ng SK Pendatun Avenue at Mabini Street, Barangay Poblacion 6.

Tinamaan sa dibdib si Akid na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan.

Nakuha ng mga otoridad sa crime scene ang walong fired cartridges at isang deformed slug ng cal. 45 pistol.

Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa naturang krimen.

-0-

ARESTADO sa buy bust operation ang isang drug suspect sa Barangay Poblacion 6, Cotabato City.

Nakilala ang suspek na si KARON PAGAL SABAL, alyas “Teng”, 45 years Old, taga Barangay Makaguiling, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Pinangunahan ng mga pulis mula sa Police Station 4 ang operasyon laban sa suspek pasado alas dose ng tanghali kamakalawa.

Hindi na nakapalag pa si Sabal nang mapagbentahan nito ng iligal na droga ang isang pulis na nagkunwaring buyer.

Nakuha mula kay Sabal ang dalawang sachets ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin mula rito ang buy bust money.

-0-

Kampanya kontra iligal na droga, mas pinalakas pa ng Sangguninang Kabataan sa Kidapawan City

Sa layuning mas mapalakas pa ang kampanya laban sa illegal na droga sa Kidapawan City, nagsagawa ang Sangguniang Kabataan members ng mga symposium sa ibat ibang mga paaralan sa lungsod kamakailan.

Sa pahayag ni SK federation Chairperson Cenn Teena Taynan, malaki anya ang hamon sa kanilang hanay upang mas lalong ipaunawa sa mga kabataan ang masamang epekto sa iligal na droga sa buhay at kinabukasan ng mga kabataan.

Masaya si Taynan dahil positibo naman anya ang mga kabataan sa pakikilahok at suportang ipinakita nito sa programa ng SK mula sa mga paaralan ng Spotswood National Highschool at Saniel Cruz National High School.

Katuwang sa pagpapatupad ng nasabing programa ng SK ang Balik pangarap program ng City LGU at ilang mga young professionals. Samantala sa pagdami at patuloy na paglubo ng kaso ng Corona virus disease sa bansa ngayon.

Nanawagan ngayon sa lahat ng Kabataan sa lungsod si Taynan na sumunod sa lahat ng panuntunan na ipinalabas ng Department of Health o DOH at ng kinauukulan. Iwasan muna ang pumunta sa mga pampublikong lugar, tulad ng mall at terminal sa panahon ng walang pasok at sa halip ay manatili muna sa bahay.

Inatasaan ni Taynan ang mga SK officials na i-monitor ang mga kabataan sa kani kanilang barangay at nanawagan din ito sa Kidapawan PNP na higpitang ipa tupad ang curfew ordinance lalong laho na sa mga menor de edad.

-0-

Professional Regulation Commission o PRC at NBI sa Kidapawan City, nagpatupad ng 4day work week simula kahapon

Ipinagbibigay alam ng Professional Regulation Commission Kidapawan City Service Center at National Bureau of Investigation Kidapawan Satellite Office ang panibagong oras at araw ng kanilang operasyon dala ng banta ng COVID19.

Simula kahapon, bukas ang PRC sa lungsod mula alas 7:00 ng umaga hanggang alas 7:00 ng gabi Lunes hanggang Huwebes habang ang NBI naman ay mula 7am-6pm.

Kahalintulad din na mitigating measure ang ipatutupad sa tanggapan ng City Government na epketibo kahapon hanggang March 31, 2020 pero maari pa rin itong palawigin depende sa magiging rekomendasyon ng Department heads.

Kabilang na dito ang tanggapan ng City health Office, City Hospital, Call 911, Traffic Management Unit at iba pa. Kailangan ding dumaan sa thermal scanner at personal disfenction ang lahat ng may transaksyon sa City Government.

Kung sakaling ang kliyente ay naka-schedule ang kanyang appointment sa PRC at NBI sa araw ng Biyernes, ipagpapaliban ito at iuurong ang kanyang transaction sa susunod na working day o ang susunod na Lunes.

Kaugnay ng anunsyong ito, nilinaw ng PRC at NBI na tanging mga kliyente na mayroong online appointment schedules at iba pang kliyente na nagpo-proseso ng serbisyo na wala ng online appointment ang tanging pwedeng papa-pasukin sa loob ng kanilang opisina.

Maglalagay naman ng hand sanitizer station n area ang naturang mga ahensya bilang dagdag proteksyon sa kanilang mga kliyente at empleyado.

Sa mga pupunta ng PRC Kidapawan City, pwedeng tumawag o magtext sa PRC Kidapawan City Service Center sa numero (Smart) 0910-736-7700 para sa dagdag na mga impormasyon.

-0-

North Cotabato isinailalim na sa modified community quarantine bilang preventive measure laban sa COVID-19

Sa pamamagitan ng Executive Order No.16 series of 2020 na inisyu ni North Cotabato Governor Nancy Catamco, isinailalim na sa modified community quarantine ang lalawigan bilang hakbang ng provincial government laban sa banta ng COVID-19.

Sa nasabing EO, nakasaad ang mandato ng gobernadora sa lahat ng alkalde sa lalawigan na sundin ang mga sumusunod: Hikayatin ang mga nasasakupan nito na manatili sa kanilang pamamahay at maaari lamang lumabas kung pupunta ng trabaho, mamili ng mga pangangailangan at pumunta sa mga pagamutan. Lahat ng mga pagtitipon ay mas mainam munang kanselahin o ipagpaliban.

Inirerekomenda rin ng gobernadora ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan pero ito ay nakadepende pa rin sa diskresyon ng bawat local chief executive. Lahat din ng religious activities ay inrerekomendang ipagpaliban muna. Sa pamamagitan din ng EO, ay ang pag-activate ng Barangay Health Emergency Response Team o BHERT sa bawat barangay na siyang inatasang imonitor ang mga PUM at PUI.

Kabilang na rin ditto ang pagbuo ng COVID-19 Hotline sa bawat munisipyo at lungsod upang madaling maiparating sa kinauukulan ang mga pinagdududahang PUM o PUI.

Iniutos din ng gobernadora ang paglalagay ng thermal scanner sa lahat ng mga entry points sa lalawigan.

Samantala, pinayuhan din nito ang lahat ng mga hotel, motels, resorts at restaurant sa lalawigan na gumawa ng precautionary measures laban sa COVID habang lahat naman ng tourists destinations ay hindi muna tatanggap ng anumang reservations at bisita.

Nakasaad din sa EO ang pagkakaroon ng localized curfew or community quarantine kung kinakailangan batay na rin sa umiiral na national guidelines.

Ayon pa sa EO, kinakailangan ding ipaalam sa mga mamamayan ang mga hakbang na dapat gawin upang labanan ang COVID lalo na ang pagpapalakas ng information education campaign. Dagdag pa sa inilabas na ang EO, iwasan ang hoarding lalo na sa alcohol at face mask at sundin ang rekomendasyon ng DTI na dalawang bote lamang ng alcohol at isang face mask sa isang customer bawat araw.

Kaugnay nito, maaaring ireport sa provincial hotline for COVID-19 ang nagbebentang ng mas mahal sa itinakdang suggested retail price sa numerong 0910-010-1101 o 0910-010-1110. Epektibo ang nasabing executive order simula kahapon.

-0-

Magsasaka patay sa panibagong kaso ng pamamaril sa bayan ng Matalam, North Cotabato

Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng di pa nakilalang salaring alas 10:30 ng umaga kahapon sa Purok Tagumpay 2, Barangay Marbel, Matalam, Cotabato.

Kinilala ng Matalam PNP ang biktima Cano Pandian Mamadra, 44-anyos, may asawa, magsasaka na residente ng Purok 6, Brgy. Kilada, sa nasabing bayan.

Ayon sa ulat ng pulisya, habang pauwi na sana ang biktima sakay sa kanyang Bajaj motorcycle mula sa Barangay Marbel nang pagdating sa pinangyarihan ay biglang itong pinagbabaril ng naka-abang na gunman.

Narekober naman sa crime scene ang dalawang fired cartridge cases ng caliber .45 pistol. Nagtamo ang biktima ng maraming tama ng bala sa kanyang katawan dahilan ng kanyang agarang kamatayan.

Dagdag pa sa ulat ng pulisya na ang suspek ay dating naaresto ng PNP noong Agosto taong 2014 dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Agad namang inilibing ang biktimang si Mamadra batay na rin sa kulturang Islam. Nabatid na ito na ang ikatlong kaso ng pamamaril sa bayan ng Matalam ngayong buwan lamang ng Marso.

-0-

Pre-emptive lockdown dahil sa COVID-19 ipinatutupad na rin sa South Cotabato

Napapanahon na ang pagsasailalim sa buong lalawigan ng South Cotabato sa preemptive lockdown dahil sa pinangangambahang coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Ito ang ipinahayag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ayon kay Tamayo, layon nito na mapanatiling ligtas sa COVID-19 ang mga mamamayan ng lalawigan. Sinabi ni Tamayo na kailangan ang preemptive lockdown dahil bukod sa kawalan ng testing kits wala ring papadalhan ng swab samples para masuri sa laboratoryo sa Kalakhang Maynila ang lalawigan.

Ito ay dahil sa community lockdown na ipinatutupad sa mga karatig lugar na may mga paliparan. Ayon kay Tamayo sa ilalim ng pre-emptive lockdown bawal muna ang pagpasok at paglabas sa South Cotabato kung hindi rin lang kinakailangan.

Nilinaw ni Tamayo na exempted sa pr-eemptive lockdown ang magde-deliver ng mga suplay at serbisyo. Sinabi nito na maglalagay ng checkpoints ang PNP sa mga exit points ng lalawigan. Ayon kay Tamayo kabahagi rin ng pre-emptive lockdown ang pagpapatupad ng mula alas syete ng gabi hanggang alas singko y medya na madaling araw ng curfew.

Ang mga lalabag dito ayon sa Gobernador ay huhulihin ng mga otoridad. Habang ang mga dadaan lamang sa lalawigan ay kinakailangang magpakita ng mga dokomento sa mga checkpoints, ibigay ang kanilang mga pangalan, at license plate ng mga sasakyan.

Bawal din ang mass gathering o malalaking pagtitipon. Dinagdag din ni Tamayo na suspendido rin ang operasyon ng lahat na tourist destination sa South Cotabato tulad ng Lake Sebu at maging ang Sports Complex at South Cotabato Gym. Hinihikayat din ng gobernador ang mga nas transportation sektor na magptupad ng 50 percent loading capacity.

-0-

DOH umapela sa mga mamamayan ng region 12 na kararating lamang mula National Capital Region na mag-self-quarantine para iwas COVID-19

Magpa-self quarantine.

Ito ang panawagan ng Department of Health sa mga mamamayan mula National Capital Region o Metro Manila na kararating pa lamang sa Soccksargen.

Kasunod ito ng pagdagsa ng mga dumating na mga mamamayan sa mga nakalipas na araw dahil sa suspension ni Pangulong Rodrigo Duterte ng domestic flights mula Maynila.

Ayon kay DOH-Sarangani Head Dr. Sahrir Dulduco, kabilang sa mga kauuwi pa lamang ang mga myembro ng Philippine Councilors League o PCL na dumalo sa kanilang convention sa Pasay City noong February 26 hanggang 28. Matatandaan na dumalo sa nasabing aktibidad ang isang councilor sa Negros Oriental na binawian ng buhay dahil sa COVID-19.

Sinabi ni Dulduco may mga councilor din mula sa Sarangani at karatig lalawigan ang dumalo sa convention.

Kaugnay nito pinayuhan na rin ng mga health officials na sumailalim sa quarantine ang mga delegado ng South Cotabato na dumalo sa katatapos lang na National Press Conference o NSPC sa kalakhang Maynila at National Festival of Talents o NFOT sa Ilagan City, Isabela. Ito ay ayon naman kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Ayon kay Aturdido inaasahan nila ang pakikiisa ng publiko para sa ikabubuti ng mas nakararami.

-0-

Fire Marshall ng Koronadal nanawagan sa publiko na maging alerto sa sunog ngayong fire prevention month

Tungkulin ng bawat mamamayan ang fire prevention kaya dapat maging bahagi ng pag-araw araw na pamumuhay ang fire safety practices. Ito ang ipinahayag ni Koronadal City Fire Marshall Chief Inspector Eddie Tanawan ngayong Fire Prevention Month.

Ayon kay Tanawan, para maging ligtas dapat ay alam ng bawat isa kung ano ang mga nararapat gawin para makaiwas sa sunog. Nanawagan din si Tanawan sa publiko na agad na i-report sa Bureau of Fire Protection o BFP ang mga insidente ng sunog. Sa tala ng BFP 12 abot sa mahigit two billion pesos ang mga ari arian na naabo sa rehiyon dahil sa sunog noong 2019. Ayon kay BFP 12 Regional Director Superintendent Louie Puracan, ito ang dahilan kung bakit pinaigting ng BFP ang pagpapatupad ng fire collection fees at fine fees.

Paliwanag ni Puracan ang makokolekta kasing pera ay gagamitin ng BFP sa pagbili ng dagdag na mga fire trucks, safety equipment at pagtatayo ng dagdag na mga fire stations.

-0-

Mga baboy at pork products mula sa mga lugar na may African Swine Fever hindi pinapapasok sa South Cotabato ayon sa veterinarian ng lalawigan

Bawal muna pansamantala ang pagpasok sa South Cotabato ng mga baboy at pork products mula sa mga lugar nagpositibo sa African Swine Fever o ASF. Ito ay ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot. Ayon kay Bigot para ito maipatupad pinaigting na ang mga quarantine checkpoints sa mga boundary ng South Cotabato.

Sinabi ni Bigot na ang South Cotabato ay mayroon ngayong labinisang mga quarantine checkpoints. Mariing binabantayan ng mga ito ang mga boundary ng lalawigan sa mga bayan ng Tupi,Lake Sebu, Polomolo,Norala, Sto. Nino, Tantangan at Koronadal City. Nilinaw ni Bigot na maari makapasok sa lalawigan ang mga alagang hayop partikular na ang mga baboy na may kumpletong mga dokomento.

Kalakip sa mga ito ang veterinary health certificate, veterinary quarantine permit, at dis-infection certificate. Ayon kay Bigot mariin ding ipinagbbawal ang pagbebenta ng karne lalo na sa mga talipapa na walang meat inspection certificate. Layon nito na mapantiling ligtas sa ASF ang South Cotabato.