NDBC BIDA BALITA (March 18, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. COVID-19 patient sa Marawi City, pumanaw na! Cotabato city, nakapagtala naman ng kauna-unahang COVID-19 case sa buong region 12.

2. Posibleng lockdown dahil sa COVID-19 sa bansa pinaghahandaan na ng PNP sa region 12

3. North Cotabato, isinailalim na rin sa Preemptive lockdown.

4. Buong bansa, isinailalim na ni Pangulong Duterte sa state of calamity.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

ISINAILALIM NA ni Pangulong Duterte sa state of calamity ang buong Pilipinas kasunod pa rin ng patuloy na pagtaas ng kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa bansa.

Sa ilalim ng Proclamation no. 929, idineklara ng pangulo ang pagsailalim ng buong bansa sa state of calamity sa loob ng anim na buwan.

Pero maaari itong mapaiksi o mapalawig pa depende sa sitwasyon.

Nilagdaan ng pangulo ang proklamasyon kamakalawa at sa ngayon ay nasa enhanced community quarantine na ang Luzon.

Sa huling tala ng Department of Health o DOH hanggang March 17, nasa 187 na ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa.

Pumalo na rin sa 14 ang nasawi dahil sa naturang sakit.

Ayon sa Department of Health, dalawa pang pasyente ang nasawi, kahapon.

Ang patient 126 na 76-anyos na Pinoy ay nasawi kahapon dahil sa acute respiratory distress syndrome at severe pneumonia sa Manila Aventist Hospital.

Si patient 129 naman na 67-anyos na lalaki ay nasawi sa Lung Center of the Philippines kahapon dahil sa acute respiratory distress syndrome secondary to COVID-19 at community-acquired pneumonia.

-0-

ISANG PASYENTE naman umano ng Amai Pakpak Hospital sa Marawi city ang nasawi dahil sa COVID-19 kahapon.

Kinumperma ni Bangsamoro Parliament Member at Lanao del Sur provincial Anti-COVID 19 Task Force spokesperson Zia Alonto Adiong na ang naturang pasyente ay isang Islamic Missionary o Tablig na galing ng Malaysia.

Samantala, isang pasyente ng Cotabato Regional Medical Center o CRMC sa Cotabato city ang nagpositibo sa Coronavirus disease o Covid 19.

Base sa inilabas na pahayag ng DOH 12, ang naturang pasyente ay isa ring Islamic Missionary na taga-Lanao del Norte at nanggaling ng Malaysia para dumalo sa isang religious activity doon.

Sa ngayon ay nagpatupad na ng additional precautionary measures ang CRMC sa lahat ng mga kawani nito, nurses at mga doktor at tanging emergency cases na lamang muna ang tinatanggap sa pagamutan.

Sa lahat ng oras ay nagpapatupad din ang ospital ng social distancing at disinfection. Gumagamit din ng protective gears ang mga doktor at nurse sa ospital.

-0-

PATULOY namang nasa lockdown ang Cotabato City kasabay ng banta ng COVID 19.

Iniutos ni City Mayor Cynthia Guiani na pansamantalang isara ang entry at exit points ng syudad at mga piling personalidad lamang ang papayagang makapasok dito.

Maliban sa mga itinuturing na frontliner tulad ng mga Healthcare workers, PNP, AFP, Media, Emergency responders at mga pasyente na dadalhin sa mga ospital ay wala ng iba pang papayagang pumasok sa lungsod base sa guidelines na inilabas ng City Government.

Ang mga Armored trucks at Delivery Vans ay papasukin lamang alas singko ng umaga hanggang alas dose ng tanghali at sasamahan ng mga miyembro ng Kapulisan.

Sa press conference kahapon, sinabi ng alkalde na papapasukin din ang mga residente ng syudad na mula sa ibang lugar pero hindi na sila papayagan pang makalabas hanggang umiiral ang lockdown.

Nagpatupad na rin ng curfew mula alas otso ng gabi hanggang alas singko ng umaga.

Patuloy namang nananawagan si mayor Guiani ng pakikiisa, pang-unawa at kooperasyon sa mga mamamayan ng lungsod at iba’t ibang sektor para sama-samang labanan ang COVID-19.

-0-

NAGLAAN ng Emergency Operation Center ang BARMM READI o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao-Rapid Emergency Action on Disaster Incidence.

Dito naka-antabay ang Bangsamoro Inter-Agency Task Force Against COVID-19 at handang rumesponde sa mga emergency kaugnay ng nagpapatuloy na banta ng naturang sakit.

Maari umanong tumawag sa kanilang emergency hotline number sa 0996-301-8777 at 0936-339-5221 ang mga mamamayan ng BARMM na mangangailangan ng emergency assistance

Matatagpuan naman ang kanilang Emergency Operation Center sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City.

-0-

MAYROON namang 295 na Persons under monitoring o PUMs ang Sarangani, ayon kay Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro ng naturang lalawigan.

Sinabi ni Alejandro na ang mga ito ay nananatiling naka-home quaratine.

Anya, nadagdagan ang unang 205 na PUMs dahil mayroong dumating sa Sarangani na dumaan sa GenSan Airport mula sa Metro Manila habang sa ngayon ay may 12 na Person under investigastion o PUIs ang Sarangani ngunit anim sa mga ito ay nag-negatibo sa COVID-19 at dalawa ang nakatakdang lumabas sa pagamutan matapos na nag-negatibo rin sa ginawang pagsusuri.

Dagdag pa ni Dr. Alejandro na ang apat na iba pa ay nakapagsumite na ng swab sample sa Research Institute for Tropical Medicine at hinihintay na lamang ang resulta nito.

Samantala, bumuti naman umano ang kondisyon ng sampung taong gulang na Person under investigation na anak ng pasyenteng nasa Davao Medical Center matapos itong makitaan ng mga sintomas ng COVID-19.

-0-

Pagbisita sa mga evacuation centers sa Makilala, North Cotabato, lilimitahan muna ng LGU dahil sa COVID- 19

Ipatutupad na rin ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na pagmonitor sa mga lumalabas at pumapasok sa lahat ng mga evacuation center sa Makilala, North Cotabato. Ito ayon sa panayam ng Radyo BIDA kay Inter-agency task force spokesperson Lito Cañedo.

Sinabi niyang may mga bagong panuntunan na ipapatupad sa 6 major camps at 14 community based evacuation center sa bayan. Kailangan ding isusulat sa logbook kung sino man ang papasok sa mga evacuation center,pagbabawal ng mga malalaking gatherings sa loob at iba pa.

Magsasagawa rin sila ng pagpulong-pulong kasama ang mga camp managers at LGU sa kung papaano ipatutupad ang social distancing gayung mahirap ito lalo na sa mga evacuation camps. Sa ngayon, ipatutupad muna ang strikto at paglimita sa pagpasok sa mga ito habang inaprubahan na rin ng SB na isailalaim sa community qurantine ang bayan.

Batay naman sa pinakahuling datus ng Rural Health Unit ng Makilala mayroong 59 Persons under Monitoring ang bayan habang dalawa namana ng persons under investigation.

-0-

Isa pang Distressed Overseas Filipino Worker o OFW, nakabalik na sa Kidapawan City matapos tulungan ng LGU

Nakaligtas na sa pagmamaltrato ng kanyang amo ang isang Distressed Overseas Filipino Worker o OFW na taga Kidapawan City matapos na matulungan ng lokal na pamahalaan. Siya ay si Evelyn Pacatang Cumahig at residente ng Barangay Katipunan, Kidapawan City.

Nakauwi siya sa lungsod pagkatapos ng sampung buwang pagtatrabaho at pagmamaltrato ng kanyang arabong amo sa abroad. Nabatid na una na itong humungi ng saklolo sa kanyang pamilya na nasa Kidapawan sa pamamagitan ng pag upload ng kanyang video sa social media hinggil sa kanyang dinanas.

Kuwento niya, sinasaktan at hindi siya binibigyan ng maayos na tulugan tuwing gabi ng kanyang amo Nang malaman, agad na nakipag-ugnayan si City Human Resource and Development Aida Labina sa ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanyang agarang pagbalik.

Kaugnay nito, marami na ring mga distressed OFW ang natulungan ng LGU na hindi lamang taga Kidapawan City.

-0-

Bilang Person Under Monitong sa Kidapawan City, umakyat na sa 159, habang community quarantine, ipapatupad na ngayong araw

Abot na sa 159 na mga Person Under Monitoring o PUM kabilang na ang alkalde ang patuloy na tinututukan ng City Health Office sa Kidapawan City habang isa rito ay itinuturing na Person Under Investigation o PUI.

Habang epektibo ngayong araw ay isasalim na sa community quarantine ang lungsod matapos ang inilabas na Executive Oder no.25 ni Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista.

Kaugnay nito, aasahan naman ang gagawing mga protocol ng mga health personnel katuwang ang PNP at AFP at isa na rito ang thermal scanning sa lahat ng mga commuters na papasok sa lungsod.

Nakasaad naman sa executive order ng alkalde na lahat ng residente ng lungsod ay dapat manatili sa kanilang pamamahay. Maaari lamang silang lumabas kung sila ay pupunta ng trabaho, mamili ng pangunahing pangangailangan gaya ng gamot at pagkain at pagpumunta sa ospital.

Ipinagbabawal din ang anumang pagtitipon. Ang mga may travel history naman sa mga lugar na may COVID-cases ay kinakailangang sumailalim sa 14-day mandatory quarantine.

Nakasaad din sa EO na may kapangyarihan ang pulisya na hingian ng identification card ang sinuman na nasa pampublikong lugar at kung may travel history sa mga lugar na may kaso ng COVID.

Ipapatupad din ang Flexible work schedules sa mga pribadong kompanya. Sa lahat naman ng business establishment ay obligadong ipatupad ang social distancing ng hanggang isang metro.

Tanging sa overland terminal lamang maaaring magbaba ng mga pasahero. Sa ngayon aniya ay suspendido rin ang renewal ng mga business permit at tricycle renewal sa loob ng dalawang linggo.

Bawal din sa ngayon ang pagtanggap ng mga menor de edad sa mga internet café. Ipinagbabawal din ang pagpapatuloy sa mga board and lodging sa mga taong mga travel history sa mga lugar na may COVID cases.

Samantala, nakapaloob naman sa nasabing EO ang pagpapatupad ng pagsasagaw ng tricycle disinfection araw-araw.

-0-

Entertainment at mga recreational establishement ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Gensan dahil sa banta ng COVID-19

Ipinagutos ni Mayor Ronel Rivera ang pagpapasara ng lahat ng mga entertainment at iba pang recreational establishments sa General Santos City. Layon nito na mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Ayon sa alkalde suspendido muna ang business permits ng mga internet café,bowling lanes, online bingo, electronic facilities, sabungan, sinehan,karaoke bars, at iba pang kahalintulad na mga establisemento. Iniutos din ni Rivera sa business permits and licensing division ng syudad at mga barangay Chairman na tiyakin ang pagsunod ng nasabing mga establisemento sa kanyang utos.

Binigyan diin ni Rivera na ang mga lalabag dito ay maaring bawian ng business permit. Nauna nang inutos ni Rivera ang pagbabawal ng mga flight sa General Santos City International Airport. Pero nilinaw ng alkalde na hindi saklaw nito ang cargo at supply fights.

Bawal din sa mga crew ng mga barkong dumaong sa Gensan na lumabas sa mga port areas. Ayon kay Rivera lahat ng mga commuter na palabas at papasok ng Gensan ay kailangang magpatala at dumaan sa checking process ng mga checkpoints.

Nilinaw ni Rivera na saklaw din ng alas nuebe ng gabi hanggang alas kwatro na madaling araw na curfew sa Gensan maging ang mga 24 hour business establishments sa nasabing lungsod.

-0-

Pagdami ng Person Under Monitoring dahil sa COVID-19 sa South Cotabato ipinaliwanag ng health officer ng lalawigan

Nakapagtala na ng mahigit 570 na person under monitoring o PUM dahil sa posibleng coronavirus disease o COVID-19 ang provincial health Office ng South Cotabato. Natapos naman ng dalwamput lima sa mga ito ang 14-day quarantine na hindi nakitaan ng COVID-19.

Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Naging dahilan naman ng biglang paglobo ng PUM cases sa lalawigan ang pagdating ng maraming mga mamamayan mula sa national capital region o NCR na may kumpirmadong kaso ng COVID-19.

Ayon kay Aturdido marami sa mga ito ay nakilahok sa katatapos lang na national schools press conference o NSPC sa kalakhang Maynila. Ipinahayag ni Aturdido na maari pang madadagdagan ang mga PUM a South Cotabato. Ito ay dahil sa patuloy na pag-filter nila sa mga mamamayan na umuwi sa lalawigan noong Linggo.

Tiniyak naman ni Aturdido na may kanya- kanya nang ginagawa ang mga lokal na pamahalaan para ma-quarantine ang mga NSPC participants.

Ipinahayag ni Aturdido na isinailalim na rin ang mga dumalo sa NSPC sa orientation ng Deped.

Pakiusap lamang ni Aturdido sa mga Barangay Chairman tiyakin na ginagawa ng Barangay Health Emergency Response Team o BHERT ang kanilang mga tungkulin.

Kinumirma din ni Aturdido na pito sa labinisang mga person under investigation o PUI sa South Cotabato ay nakalabs na ng ospital matapos mag-negatibo sa COVID-19

Kaugnay nito, sinabi naman ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino na magbibigay sila ng dagdag na thermal scanners at chemicals na magagamit sa mga checkpoints sa lalawigan. Pakiuap naman ni Aquino sa mga commuter huwag mangamba kung kukunin sa mga chekpoints ang kanilang mga pangalan, address at contact numbers.

Layon nito na mapadali ang contact tracing sakali mang may mag-positibo sa COVID-19 sa lalawigan.

-0-

Magsasaka arestado sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Tantangan, South Cotabato Kulong ang isang magsasaka matapos maaresto sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga pulis sa Tantangan, South Cotabato.

Kinilala ng Tantangan PNP na pinamumunuan ni Acting Chief of Police Romeo Albano Jr. ang suspek na si Abe Enjam, 32 years old. Si Enjam ay inaresto ng mga pulis sa kanila mismong lugar sa Barangay Dumadalig, Tantangan.

Nakuha sa kanya ng mga pulis ang limang pakete ng suspected shabu, drug paraphernalia at paltik na 12 gauge shotgun na may limang mga bala. Sinalakay ng mga pulis ang bahay ni Enjam sa bisa ng search warrant ng korte. Inihahanda na ng Tantangan PNP ang mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Firearms laban sa inarestong magsasaka.

-0-

Posibleng lockdown dahil sa COVID-19 sa bansa pinaghahandaan na rin ng PNP sa region 12

May nakahanda ng Personnel Protective Equipment o PPE ang PNP na magagamit ng kanilang mga personnel sakali mang hilingin ng Department of Health ang kanilang tulong para makontrol ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa.

Ito ay ayon kay PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz. Pinagusapan sa emergency conference ng PNP 12 kahapon kung ano ang magiging papel ng mga pulis sa paglaban sa COVID-19. Sinabi ni Corpuz na kung sakali mang ipagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte nakahanda ang PNP na mag-mobilized ng dagdag na mga personnel para hindi na lumala pa ang pandemic crisis.

Nanawagan din si Corpuz sa publiko na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagsugpo sa COVID-19. Igniit ni Corpuz na ang ginagawa ng mga personnel ng LGU, pulis, militar at iba pang ahensya ng gobyerno ay hindi paglabag sa kalayaan at karapatan ng mga mamamayan.

Ayon kay Corpuz ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho na tiyaking ligtas ang publiko. Bilang paghahanda sa posibleng lockdown nagsagawa naman ng simulation exercise hinggil dito ang mga pulis sa Isulan, Sultan Kudarat.

Isinailalim na rin ng lokal na pamahalaan sa pre-emptive lockdown ang Isulan, kahapon. Kasabay nito ang pagpapatupad ng mula alas nuebe ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw na curfew sa nasabing bayan.

-0-

DA 12 ipinaliwanag kung paano makatulong ang publiko na manalo ang kanilang mga pambato sa Agri-Talino Year 7 ng nasabing ahensya

Makatutulong ang mga netizen na manalo ang kanilang mga pambato sa Agri-Talino Year 7 ng Department of Agriculture 12. Ito ay sa pamamagitan ng boto sa internet. Para makaboto kilangan munang i-like ang Agri Tayo Soccksargen facebook page. Pindutin ang Hit, Like o Wow sa litrato ng napisil na regional finalist.

Ayon sa DA 12 ang finalist na may pinakamaraming like, positive reactions at share ay agad na mabibigyan ng ten bonus points sa pagsisimula ng Regional Finals. Gaganapin ito sa DA 12 Office sa Koronadal City sa susunod na buwan.

Ipinagbabawal naman ng DA ang automatic liking at sharing ng mga litrato. Kabilang sa mga regional finalist sa Agri-Talino Year 7 sina Jemmavel Torrejas ng Cotabato City Division, Jennie Rose Dagohoy ng General Santos City Division, Ronel John Anub ng Kidapawan City, Nicole Nomananap ng Koronadal City, Naila Gomez ng North Cotabato, Ermela Sheen Dionisio ng Sarangani, Ian Vonn Mercado ng South Cotabato, Jethro Moldes ng Sultan Kudarat, at Chris Raphael Formacion ng Tacurong City, Division. Layon ng Agri-Talino Quiz Bee na mahikayat ang mga kabataan na pasukin ang larangan ng Agrikultura.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Magandang balita sa mga manggagawang nangangambang maaapektuhan ang kanilang hanap-buhay dahil sa COVID-19.

Maglalabas na ang Department of Labor and Employment o DOLE ng aabot sa 1.3 billion pesos na tulong sa ilalim ng COVID-19 adjustment measures program upang maaayudahan ang aabot sa 250 thousand workers na apektado ng sitwasyon.

Bahagi ito ng paunang ayuda para sa financial assistance sa mga manggagawang nasa quarantine area na hindi na makapasok sa kanilang mga trabaho.

Bukod sa nasabing halaga, maglalabas na din ng kabuuang 180 million pesos ang kagawaran para sa emergency employment program sa ilalim naman ng Tulong Pangkabuhayan sa Displaced/Underprivileged Workers o TUPAD para naman sa 16 na libong mga manggagawang nasa informal sector.

Ang inisyal na alokasyon naman para sa TUPAD ay ibabayad sa mga trabaho sa paglilinis ng mga komunidad sa barangay.

Sa iba pang balita, pinangunahan ni Sen. Manny Pacquiao ang pamamahagi ng kahon-kahong face masks sa Kampo Krame.

Mismong si PNP Chief Gen. Archie Gamboa at Lt Gen. Guillermo Eleazar ang tumanggap sa mga donasyon ng senador.

Ang mga nasabing protective equipment ay gagamitin ng mga frontliners gaya ng AFP, PNP, MMDA, DOH bunsod ng umiiral na enhanced community quarantine.

Nasa 200 libong facial mask ang ibinigay ni Pacquiao sa PNP.

Nakatanggap din ng donasyong face mask ang AFP, MMDA at DOH.

Una ng sinabi ng senador na nasa 50 libong testing kits ang ibinigay naman ng kilalang negosyante na si Jack Ma.