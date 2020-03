NDBC BIDA BALITA (March 19, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Mga empleyado sa mga lugar na naka-community quarantine, hindi raw maaaring piliting pumasok ng kanilang mga employer, ayon sa DOLE

2. Barangay Officials na hindi tatalima sa kautusan ng North Cotabato Provincial Government sa pag-iwas sa COVID-19, pagmumultahin.

3. Mga deligado ng Koronadal city sa National Schools Press Conference at National Festival of Talents, sumasailalim ngayon sa 14-day quarantine

4. TATAMAAN ng COVID-19 sa Pilipinas, posible umanong umabot sa 75 libo kapag patuloy na hindi magpapatupad ng “social distancing” ang publiko.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NANANAWAGAN ngayon ang health authorities sa higit 100 Islamic missionaries na kasama sa 215 preachers na dumalo sa religious gathering sa Malaysia kasama ang dalawang nagpositibo sa COVID-19 na makipag-ugnayan agad sa kanila.

Ito ay matapos na magpositibo sa coronavirus infection ang dalawa sa mga ito kung saan ang isa ay binawian na ng buhay sa Amai Pakpak Hospital sa Marawi city habang ang isa pa ay patuloy na naka-confine ngayon sa Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City.

Ang dalawang daan at labinglimang Islamic preachers ay pumunta sa Malaysia noong nakaraang buwan na nagmula sa limang probinsiya na sakop ng BARMM.

Matapos makumpirma na nagpositibo sa coronavirus ang isang PUI sa Cotabato Regional Medical Center ay ipinatupad agad ang lockdown sa Cotabato City bilang precautionary measure.

Kasabay nito, nanawagan naman ng pang-unawa at kooperasyon ang Cotabato City Government sa mga naapektuhan ng ipinapatupad na lockdown.

Samantala, abala naman ang Bangsamoro Inter-Agency Task Force on COVID-19 sa paghahanap at pagsubaybay sa mga Pilipinong nakilahok sa Religious Gathering o Tabligh na ginanap noong February 27, 2020 hanggang March 1, 2020 sa Kuala Lumpur Malaysia partikular sa Kuala Lumpur's Jamek Sri Petalling Mosque.

Ito'y makaraang inanunsyo ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF na mayroong umanong 215 na Pilipino ang lumahok sa nasabing pagtitipon kung saan naiulat na ang bansang Malaysia ay nahaharap ngayon sa biglaang paglobo ng kaso ng mga nagpopositibo sa COVID-19.

Ang nasabing pagtitipon ay nilahukan ng 16 na libong deligado na nagmula sa ibat-ibang bansa.

Sinabi ni Inter-Agency Task Force Spokesperson Cabinet Secretary Mohammad Asnin Pendatun na mayroon nang nagkusang nagsumite ng kanilang mga pangalan at nagpaself- quarantine.

Gayunman, inamin ni Dipatuan na malaking pagsubok ang paghahanap sa iba pang mga lumahok sa naturang aktibidad sa Malaysia dahil marami sa mga ito ay nagtatago at ayaw umamin.

Sa ngayon ang Bangsamoro Inter-Agency Task Force at ang NCMF ay mayroon ng ginagawang hakbang upang matunton ang mga naturang indibidual.

Hihingi din ng listahan ng mga pangalan ang IATF sa Government ng Malaysia.

Tinatanong naman ang lahat ng mga nagkusang magsumite ng kanilang pangalan kung sino-sino ang kanilang mga naka salamuha.

Samantala, inabisuhan na din umano ang mga Provincial Health Officer mula sa ibat-ibang probinsya sa BARMM na kanilang hanapin ang mga taong nakilahok sa nasabing pagtitipon at obserbahan ang kanilang kalusugan.

-0-

HINDI UMANO maaring pilitin ng employers ang kanilang mga empleyado na pumasok habang nasa ilalim sila ng Community Quarantine.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, na maaring hindi mag-report ang isang empleyado kahit pa hindi pumapayag ang kanyang kompanya.

Idinagdag nito na ang hindi pagpasok ng isang empleyado ay hindi maaring maging basehan para siya ay disiplinahin.

Maaari aniyang i-charge sa leave credits ng isang empleyado ang hindi nito pagpasok sa trabaho.

Pero nilinaw ni Bello na hindi kailangang gamitin ang leave credits ng mga empleyado kung sila ay sasailalim sa 14-araw na quarantine.

Ayon pa kay Bello, hindi rin maaaring tanggalin ang isang empleyado kung hindi ito nag-report dahil sa nagpapatuloy na banta ng COVID-19.

-0-

NAGSIMULA ng gumawa ng mga facemask ang TESDA 12 na ipamamahagi nito ng libre sa mga frontliner na nakabantay upang mapuksa at hindi makapasok sa rehiyon ang Corona Virus Disease o COVID-19.

Mga estudyante ng Dressmaking NC II ang mga tumahi ng nasabing face masks na matatapos ngayong linggo na ibibigay sa mga piling Local Government Unit at pati na rin sa mga frontliner sa rehiyon.

Kaugnay nito ay nananawagan ang TESDA 12 sa publiko na magbigay ng cotton o polyester cloth upang makagawa pa sila ng mas maraming facemask na ibibigay sa mga LGU.

Para sa mga gustong magbigay ng cotton o polyester cloth ay maaari tumawag sa 0917 977 2565 at hanapin para sa inyong donasyon.

Ayon pa kay TESDA 12 Director Rafael Abrogar II, ang pagsugpo sa COVID 19 ay hindi lang laban ng mga health professional kundi ito ay laban nga buong bayan.

-0-

MAGPAPATUPAD ng curfew ang mga lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao, at maging sa buong region 12.

Sa ginawang Joint Meeting ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 at Regional Peace and Order Council 12 kahapon ay napagkasunduan ng mga ito ang pagpapatupad ng curfew mula alas nuebe ng gabi hanggang alas singko ng umaga sa buong rehiyon at maging sa lalawigan ng Maguindanao.

Pinangunahan ni RPOC 12 Chair at Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Mangudadatu at ni Maguindanao Governor Bai Mariam Sangki Mangudadatu ang naturang pagpupulong kasama ang ilang LGU officials at kinatawan ng iba’t ibang government line agencies kaugnay sa pinangangambahang kaso ng COVID-19.

Nabatid na exempted naman sa curfew ang mga hospital staff, medical clinics, drug store, power energy, water, media personnel at security personnel ng mga establisyemento.

Bukod dito, bilangkas din sa naturang pagpupulong ang isang inter-coordinated mechanism sa lahat ng namamahala sa LGUs at mga government agency sa SOCCSKSARGEN at ng karatig na lalawigan ng Maguindanao.

-0-

PANSAMANTALANG naka-shutdown ang operasyon sa mga entertainment and recreation-related establishments sa General Santos city bilang kaugnay ng banta pa rin ng nakamamatay na 2019 coronavirus disease o Covid-19.

Iniutos ni GenSan Mayor Ronnel Rivera ang pagpapasara sa pamamagitan ng Executive Order No. 16 kasabay ng takot sa umaakyat na kumpirmadong kaso ng Covid-19 sa ibat-ibang bahagi ng bansa.

Ayon dito, ang business permits sa mga resorts, recreational facilities, internet cafes, bowling lanes, online bingo, electronic games facilities, cockpits, cinemas, karaoke places, bars, arcade shops, at katulad na mga establishments ang suspendido muna.

Ang nabanggit na temporary closure order ay kabilang lang sa bagong direktiba na inisyu ni Mayor Rivera sa pamamagitan ng anim na EOs, na epektibo simula kahapon kasabay ng travel restriction at curfew na ipinapatupad sa lungsod simula noong weekend.

Kasunod rin ito ng Proclamation No. 922 ni P. Duterte nga nagdeklara ng public health emergency sa buong bansa.

-0-

SAPILITANG tinangay ng suspected carnapper ang isang kotseng naka parada sa Sausa Street, Barangay Rosary Heights -13, Cotabato City.

Ang suspected carnapper ay 28 anyos na negosyanteng taga General Santos City na kakilala din umano ng biktimang si JAIME SINGH TALAMBO, 30 years old, businessman at residente ng nabanggit na Barangay.

Ayon sa biktima, habang nakaparada malapit sa kanilang bahay ang kanyang Misubishi Montero Diamond Black Model 2018 pasado alas dose ng tanghali kahapon ay dumating umano ang suspek at sapilitang kinuha ang sasakyan.

Nagpapatuloy naman ang ginagawang imbestigasyon ng police station 2 sa nasabing insidente at nakikipag ugnayan na ang mga ito sa iba pang police stations sa mga karatig na bayan.

-0-

Barangay Officials na hindi tatalima sa kautusan ng Provincial Government sa pag-iwas ng COVID-19 sa North Cotabato, papatawan ng penalidad

Pinaalalahanan ngayon ang lahat ng mga Barangay Official sa North Cotabato na sumunod sa kautusan ng pamahalaang panlalawigan para makaiwas sa lumulubong kaso ng Corona virus disease o COVID 19.

Sinabi sa Radyo BIDA ni COVID-19 task force spokesperson Board Member Philbert Malaluan, pina-activate na ng Provincial Government ang Barangay Health Emergency Response team na siyang tututok sa kanilang mga nasasakupan na bago lamang dumating mula sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng sakit.

Kung may mga mamonitor man ay dapat agad na ireport ito sa LGU o sa tawagan na mismo ang hotline ng Provincial Government sa numerong 09100- 1011-01 upang agad na mabigyan ng kaukulang aksyon. Papatawan naman ng penalidad kung sinumang mga Barangay Official na hindi tatalima sa nasabing kautusan.

Dagdag pa niya, magbibigay naman ng pinakuhuling datus ang Provincial Government hinggil sa kaso ng PUM at PUI sa kanilang mga official facebook page.

-0-

Mga guro at school staff sa North Cotabato Division, pinayuhang gawin na lamang ang trabaho sa bahay - ayon sa SDS ng lalawigan

Matapos na sinuspende na ang klase ng mga mag-aaral sa Cotabato Division, pinayuhan ang lahat ng mga guro at iba pang DepEd personnel na gawin na lamang sa bahay ang kanilang trabaho sa halip na bumalik sa paaralan.

Ayon kay Schools Division Superintendent Dr. Isagani Dela Cruz, magpapalabas ng bagong Memorandum ang DepEd lalo na sa mga principal at school heads na hindi inoobliga ang mga guro na bumalik sa kanilang paaralan upang tapusin ang kanilang trabaho.

Ito matapos na marami na rin ang natanggap na reklamo at tanong ang Radyo BIDA dahil sa may ilang principal na binababalik sa paaralan kahit sinuspende na ang klase, graduation rites at moving uo ceremonies. VC- DELA CRUZ Si Schools Division Superintendent Dr. Isagani Dela Cruz.

Dagdag pa niya, ito ay kasali rin sa nilagdaang Executive order ni North Cotabato Governor Nancy Catamco sa pagsuspende sa lahat ng school activities. Sa Kidapawan City Division, nai-download na sa kanilang mga service bank kanilang sahod para buong buwan ng Marso kapwa sa teaching and non-teaching personnel. Ito ang kinumpirma ni SDS Omar Obas ng Kidapawan Division sa Radyo BIDA.

-0-

Gobernadora ng North Cotabato, nagpa-abot ng pasasalamat sa mga frontliners na nangunguna upang labanan ang COVID-19

Saludo at nagpapasalamat ngayon ni North Cotabato Governor Nancy Catamco sa lahat ng mga health workers gaya ng nurses at doktor, maging sa mga miyembro ng PNP at AFP at iba pang mga frontliners na siyang nangunguna upang maiwasan ang kaso ng Corona Virus Disease o COVID-19 sa North Cotabato.

Hinikayat ng gobernadora na ipagdasal ang kalusugan at kaligtasan ng mga nasa frontliners dahil sa kanila nakasalalay ang buhay ng libo-libung mga mamamayan ng probinsya.

Saludo rin ang gobernadora sa sipag at dedikasyon ng mga health workers lalo na ngayong mas pinahigpit pa ng pamahalaang panlalawigan ang mga preventive measures upang hindi makapasok ang naturang virus sa probinsya.

Nabatid na nitong Martes ng gabi nang isinailalim sa preemptive lockdown ang buong North Cotabato matapos makapagtala ng kumpirmadong kaso ng COVID sa mga karatig lugar.

Samantala, sa ngayon ayon kay Board Member Philbert Malaluan, siyang Committee chair on health and sanitation ng sangguniang panlalawigan, nasa 50 mga personal protective gear o PPE ang inilaan ngayon para sa mga health workers.

Dagdag pa nito, hihingi pa ito ng karagdagang pondo mula sa gobernadora upang madagdagan pa ang mga personal protective gear.

Katuwang ng mga ito ang mga miyembro ng PNP at AFP na siyang inatasang nagging katuwang ng DOH sa pagpapatupad ng health protocol at security measures sa mga checkpoints sa lalawigan.

-0-

50 mga classrooms sa isang paaralan sa Kidapawan City, gagamitin bilang isolation facility para sa mga PUI sa lungsod

Abot sa 50 mg classroom ng Kidapawan City Pilot Elementary School ang nakalaan upang gawing isolation facility para sa mga Person Under Investigation o PUI sa lungsod.

Ito ang inihayag ni Kidapawan City Information Officer Atty. Paolo Evangelista kasabay ng isinagawang press conference hinggil sa paghahanda ng city government laban sa corona virus disease o COVID-19.

Ayon sa batang Evangelista, ang standard isolation facility para sa isang PUI ay silid na mayroong C.R. dahil mananatili itong mag-isa sa loob ng 14-day quarantine period.

Sa ngayon aniya, batay sa pinakahuling ulat ng city health office dalawa na ang naitalang PUI sa Kidapawan City habang pumalo na sa 159 na mga PUM kung saan 16 na rito ang naka-rekober at wala pang naitatalang kumpirmadong kaso ng COVID.

Kaugnay nito, tuloy-tuloy aniya ang monitoring ng mga health workers sa mga PUM at PUI sa lungsod at hinikayat din ang ibang mga residente na nagkaroon ng travel history sa mga lugar na may positibong kaso ng COVID na mag-boluntaryo na para sa gagawing health protocols. Sa ganitong paraan aniya ay makakatulong ang mga ito upang labanan ang tumataas na kaso ng corona virus disease.

-0-

Bisita Iglisia sa Shrine of the Holy Cross ngayong Holy Week, kinansela ng Mlang LGU

Dala pa rin ng banta ng COVID ay nagdesisiyon ang Mlang LGU at simbahang katoliko na kanselahin muna ang bisita Iglesia at mga aktibidad sa Shrine of the Holy Cross sa Barangay Nueva Vida Mlang. Taon-taon ay dinaragsa ng libu-libong mananampalataya ang Holy Cross na gawa sa kahoy na unang dinala ng mga paring Oblato.

Ngayong taon ay hiniling ng LGU na wag munang umakyat sa bundok bilang pagsisiguro na rin na hindi kakalat pa ang Virus dahil sa dagsa ng tao. Sa Kidapawan City Cathedral naman ay tuloy ang ginagawang misa pero limitado lang ang pinapapasok na gustong magsimba.

Ito ang paraan ng Cathedral bilang pagsunod sa Executive Order na inilabas na iwasan muna ang pagtitipon ng maraming tao. Sa ngayon ay live na mapapakinggan ang Misa sa DXND Radyo Bida tuwing linggo alas 8 ng umaga at alas 5 naman ng hapon tuwing myerkules. Live din itong makikita sa Facebook page ng Diocese of Kidapawan. NDBC BIDA BALITA

-0-

Mga delegado ng Koronadal sa National Schools Press Conference at National Festival of Talents sumasailalim ngayon sa 14-day quarantine para iwas COVID-19

Pagdating sa Koronadal diretso na sa Nelmida Elementary School sa Barangay Assumption para sa 14-day quarantine ang mahigit animnapung mga estudyante sa lungsod. Ang mga ito ay dumalo sa katatapos lang na National Schools Press Conference sa Kalakhang Maynila at National Festival of Talents sa Ilagan, Isabela.

Ayon kay Koronadal City Sports Coordinator Jonathan Emmanuelle bilang precautionary measure laban sa COVID-19 ang mga inilagay sa quarantine ay ikinonsiderang person under monitoring o PUM. Kasama din ng mga ito sa quarantine ang dalawang mga opisyal ng Deped at isang guro.

Paliwang ni Emmanuelle ang mga PUM ay mga mamamayang galing lamang sa mga lugar na nagpositibo sa COVID-19 pero walang sintomas ng nasabing virus. Kaya ayon kay Emmanuelle walang dapat ikabahala ang mga mamamayan sa Barangay Assumption.

-0-

Serbisyo ng LTO 12 at DSWD 12 apektado na rin ng COVID-19

Tigil muna ang operasyon ng Land Transportation Office o LTO 12 sa Koronadal City simula ngayong araw.

Paliwanag ni LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga, ito ay alinsunod na rin sa Enhanced Community Quarantine declaration ng Malakanyang. Sanhi ito ng lumalalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Gonzaga layon ng suspension ng operasyon ng LTO 12 ay upang matiyak din ang kaligtasan ng kanilang mga kawani. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung kelan muli magbubukas ang LTO 12 Office.

Humingi naman ng pangunawa sa publiko sa temporaryong pagsara ng kanilang tanggapan si Gonzaga. Maliban sa LTO 12 apektado rin ng COVID-19 ang serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 sa Koronadal City.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo suspendido din sa loob ng isang buwan ang mga aktibidad ng ahensya na mayroong mass gathering o malakihang pagtitipon.

Ang mga ito ay ang payout ng Social Pension para sa mga Indigent Senior Citizens at Unconditional Cash Transfer o UCT.

Tigil din muna pansamantala ang Listahan enumeration ng ahensya, Kalakip dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, over-the-counter pay-outs at pamimigay ng cash cards; Climate Change Adaptation and Mitigation activities, Offsite Serbisyo, Emergency Shelter Assistance, Supplementary Feeding Program , Sustainable Livelihood Program at Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS); at service delivery assessments. Nilinaw ni Espejo na kung kinakailangan mamimigay pa rin ng food at non-food items ang DSWD 12 sa kondisyon na tutulong sa kanila bilang mga frontliner ang mga local government units.

Tiniyak din ni Espejo na magbibigay ng tent para gawing isolation area ng mga ospital sa region 12 na magkakaroon ng COVID-19 patients ang nasabing ahensya.

-0-

Lockdown dahil sa banta ng COVID-19 ipinatupad na rin ng LGU sa Tboli, South Cotabato Bawal muna ngayon sa mga outsider na pumasok sa bayan ng Tboli, South Cotabato.

Paliwanag ni Tboli Mayor Dibu Tuan, kasunod ito ng lockdown na kanyang inutos sa nasabing bayan. Ibig sabihin nito ayon kay Tuan tanging makapapasok lamang ngayon sa T’boli ay mga nakatira sa nasabing bayan.

Ipinagbabawal na rin sa mga taga Tboli na lumabas sa bayan maliban na lamang kung may sapat na dahilan tulad ng emergency cases na kailangan ding ipagbigay alam sa PNP. Layon nito ayon kay Tuan na mapanatiling ligtas sa coronavirus disease o COVID-19 ang Tboli.

Umapela din si Tuan sa mga taga Tboli na mangagaling sa ibang bansa o mga lugar na may COVID-19 na sumailalim muna sa 14-day quarantine. Dinagdag din nito na pinaigting na rin ng pulisiya ang kanilang mga checkpoints sa Tboli.

Iginiit ni Tuan na ngayong panahon ng krisis malaking tulong na ang pananatili ng publiko sa kanilang mga bahay para mapigilan ang pagkalalat ng COVID-19. Ayon kay Tuan ang Tboli ay mayroon mahigit isang daang person under monitoring o PUM.

Natapos na ng labinisa sa mga ito ang labinapat na araw na quarantine. Sinabi din ng alkalde na patuloy ding minomonitor ng lokal na pamahalaan ang anim pang mga person under investigation o PUI.

Hindi naman saklaw ng lockdown ang mga magdadala ng suplay ng mga pangunahing pangangailangan sa Tboli tulad ng karne, bigas, at gamot. Mananatili ding bukas ang mga Grocery Store, notika, palengke, bangko at remittance center sa bayan. Kaya ayon kay Tuan walang dahilan para magpanic buying ang publiko.

-0-

Provincial Health Officer ng South Cotabato pinahahanap ang mga mamamayan sa lalawigan na maaring kasama sa religious gathering sa Malaysia kung saan may nagpositibo umano sa COVID-19

Inaalam ngayon ng Integrated Provincial Health Office o IPHO South Cotabato kung sino ang mga mamamayan sa lalawigan na posibleng nakasama sa isang religious gathering sa Malaysia. Ayon kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. gagawin nila ito sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa mga “Imam” o Muslim leaders sa lalawigan.

Layon nito na matiyak na hindi kakalat ang pinangangambahang coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa South Cotabato Ito ay matapos matuklasan sa Cotabato City ang pagpositibo umano sa COVID-19 ng isang taga Lanao Del Sur na kabilang sa mga dumalo sa nasabing religious gathering.

Ayon kay Aturdido, dahil sa wala pang nakikipagugnayan sa kanila, nagkusa na ang provincial health office sa paghahanap sa mga mamamayan ng South Cotabato na posibleng nangaling din sa Malaysia. Inutos din ni Aturdido sa mga Barangay Health Emergency Teams na paigtingin pa ang monitoring sa mga mamamayan na kararating pa lamang sa kanilang lugar.

Samantala sinabi ni Aturdido na ang sinumang sumuway sa 14-day quarantine period kontra COVID-19 na ipinatutupad ng pamahalaan ay maaring makasuhan.

-0-

Pulis na nagtangkang pumatay sa dating Maguindanao board member, napatay ng sundalo sa Tacurong City.

Kinilala sa report ng PNP ang nasawing pulis na si Staff Sergeant Sherwin Berganio ng Regional Mobile Force ng PNP 12.

Si Berganio na sakay ng motorsiklo at ang di pa kilalang kasama nang pagbabarilin niya umano si dating Maguindanao provincial board member Nasser Ali Angas Sr habang ito ay pababa sa kanyang pickup truck sa tapat ng kanilang bahay sa Barangay New Isabela, Tacuorng City.

Si Berganio ay sugatan naman matapos makipagbarilan sa escort ni Angas na si Corporal Jaypee Santiago ng 40th Infantry Batallion ng militar.

Sina Angas at Santiago ay sugatan din sa insidente habang si Berganio naman ay binawian ng buhay sa isang ospital sanhi ng matinding mga tama ng bala.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP sa insidente.

-0-

Kawani ng DENR patay sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Koronadal City, dalawang magnanakaw ng motorsiklo sa Tupi, South Cotabato, patay din sa shootout sa nasabing lungsod

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Police Liuetenant Col. Joefel Siason ang nasawing drug suspek na si Abdulmajid Gholing, nakatira sa Barangay Santa Cruz sa lungsod.

Kinumpirma din ng mga kasama nito sa trabaho na si Gholing ay contractual na kawani ng Department of Environment and Natural Resources sa Banga, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nang matunugan na pulis ang ka-transaction nito sa bentahan umano ng iligal na droga sa bahagi ng Barangay San Filipe, Tantangan, South Cotabato tinangka umano ni Gholing na paputukan ng dalang armas ang mga ito.

Nang hindi pumutok ang baril, sumakay ng kanyang sasakyan ang suspek at nakipaghabulan sa mga pulis. Pagdating sa national highway sa Barangay Morales doon na naabutan at nabaril ng mga pulis si Gholing na tinangka pa rin umanong makipaglaban sa kanila.

Ang apat na taong gulang na anak na kasama nito ay nasa ligtas nang kalagayan. Nakuna ng mga pulis sa nasabing drug suspek ang apat na sachet ng suspected shabu at 38 revolver na baril. Samantala patay din ang dalawang magnanakaw ng motorsiklo sa bayan ng Tupi, South Cotabato nang makipaglaban umano sa mga pulis sa Koronadal City.

Lumabas sa imbistigasyon ng KOronadal PNP na matapos tutukan ng armas ang kanilang biktima sa Tupi , tinangay ng mga suspek ang kanyang motorsiklo patungong Kornadal City.

Pagsapit sa Purok Gumamela, Barangay Avancena Koronadal, doon na nakorner ng mga pulis ang dalawang motornapper mag aals dyes kagabi. Ang dalawang mga suspek na tinangka umanong manlaban sa kanila ay pinapatukan ng armas ng pulis.

Ang mga ito ay agad na binawian ng buhay sanhi ng matinding mga tama ng bala ng baril. Hindi pa batid ng PNP pagkakailanlan ng mga ito. Kasama ng mga Koronadal PNP sa pagtugis sa kanila ang mga personnel ng Tupi PNP, South Cotabato PNP at 27h IB ng militar.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Umabot na sa 200 libo katao sa buong mundo ang nadapuan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Ayon sa World Health Organization o WHO mahigit walong libo katao na rin ang nasawi matapos kapitan ng virus.

Nagpatupad na rin ang maraming bansa ng pagsasara ng kanilang border para hindi na kumalat pa ang virus.

Samantala, posible naman umanong umabot pa sa 75 libo katao ang tatamaan ng COVID-19 sa Pilipinas kung patuloy na hindi magpapatupad ng “social distancing” ang publiko.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na ang ‘modelling forecasts’ ay ginawa ng mga eksperto kasama ang WHO.

Ang peak aniya na 75 libo ay posibleng mangyari sa susunod na dalawa o tatlong buwan pero posible ring mabawasan at hindi dumating sa peak ang numero kung magpapatupad ng mahigpit na panuntunan kabilang nga ang social distancing.

Pinagbatayan din aniya ang statistics sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo tungkol sa reproductive rate ng virus kung saan ang isang carrier sa isang upuan lamang ay puwedeng makahawa ng dalawang tao.

Dahil sa resultang ito, iginiit ng DOH ang mas istriktong mga polisiya para mapababa ang naturang bilang at mas makaresponde ng mabuti ang pamahalaan.

Sa iba pang balita, nilinaw ni Health Undersecretary Rosette Vergeire na walang scientific basis na nakagagamot ng COVID-19 ang pagkain ng saging.

Sinabi ni Vergeire na bagama’t maganda sa katawan, wala pang konkretong ebidensya na magiging proteksyon ng isang tao ang pagkain ng saging sa COVID-19.

Una rito, sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na nabasa niya sa internet na mahusay ang pagkain ng saging at pagmumumog ng tubig na may asin para makaiwas sa COVID-19.

Ayon kay Vergeire, hanggang ngayon, wala pang gamot sa COVID-19.

Maging ang coconut virgin oil ay masusi pang pinag-aaralan sa Singapore kung makatutulong ito na panggamot sa COVID-19.