NDBC BIDA BALITA (March 21, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. COTABATO CITY, magpapatupad ng ‘Modified Community Quarantine’ sa bawat barangay ng lungsod.

2. North Cotabato, nagdagdag pa na COVID-19 checkpoints sa lahat ng entry points sa probinsya

3. Mga mamamayan sa region 12 na nasa community quarantine dahil sa pangamba sa COVID-19, tutulungan ng DSWD 12

4. BILANG ng COVID-19 cases sa bansa, umabot na ng 230; mga nasawi sa sakit, nadagdagan pa!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

SA HALIP na lockdown ay magpapatupad na lamang ng “Modified Community Quarantine” ang Cotabato city LGU para labanan ang patuloy na banta sa kalusugan ng Corona Virus Disease o COVID-19 sa kalusugan ng mga mamamayan ng syudad.

Sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na “Modified Community Quarantine” ay ipatutupad sa barangay level kaya inatasan nito ang lahat ng mga barangay na magkaroon ng designated entry at exit point sa kanilang mga lugar.

Ito aniya ay babantayan ng mga barangay tanod at kinatawan mula sa kanilang Barangay Health Emergency Response Teams upang lahat ng mga dadaan ay dadaan sa thermal scanning.

Dagdag pa rito, magbibigay din ang barangay ng Home Quarantine Passes sa kani-kanilang mga residente bilang pagsunod sa “social distancing” at mabawasan ang galaw ng mga mamamayan sa loob ng lungsod.

Ang bawat pamilya ay bibigyan ng isa o dalawang Home Quarantine Passes depende sa dami ng mga miembro nito.

Tanging ang may hawak lamang ng Home Quarantine Passes ang otorisadong lumabas sa kanilang tahanan para bumili ng mga pangangailangan ng kani-kanilang pamilya.

Ayon sa alkalde, ipatutupad pa rin ang iba pang precautionary measures na nauna ng ipinatupad sa lungsod.

Kabilang na aniya rito ang checkpoints sa entry and exit points ng lungsod sang-ayon sa guidelines ng Task Force COVID-19 subalit ang mga ito ay mamanduhan na ng Military sa pangunguna ng Task Force Kutawato.

-0-

SA HARAP ng mga reklamo ng mga mamamayan ng Cotabato city hinggil sa umano ay tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa CoViD 19 ay nagsagawa ng price monitoring ang DXMS AM Radyo Bida sa mga pamilihan sa lungsod.

Narito ang presyo ng mga pangunahing bilihin as of March 21, Friday sa Cotabato City batay sa isinagawang actual price monitoring and interview ng himpilan.

BIGAS:

Sinandomeng- P37/kilo

Banay Banay -P40/kilo

Jasmine Rice – P43/kilo

7-Tunner – P36/kilo

M1 – P35/kilo

KARNE:

Manok – P170/kilo

Baka – P280-P300/kilo

Pork – P200/kilo

ISDA:

Galunggong- P160-P180/kilo

Matambaka – P200/kilo

Maya-Maya – P280/kilo

Barilis – P330-P340/kilo

Pusit- P150/ P180/kilo

SPICES:

Bawang – P150- 160/kilo

Sibuyas- P80- P90/kilo

Sibuyas Dahon - P80/kilo

Kamatis – P30- P35/kilo

Luya – P160/kilo

GULAY AT PRUTAS:

Kangkong – P10 ang tali

Repolyo – P80/kilo

Carrot – P100/kilo

Pipino – P10-P20 ang piraso

Talbus ng Kamote – P10 ang tali

Lemon – P20 ang piraso

Kalamasi – P50/kilo

Saging Lakatan – P70-P100 ang sipi

Saging Seniorita- P30 -P40 ang sipi

Avocado – P45- P70/kilo

Apple – P10- P25 ang piraso

Mantika – P20 kada botelya

Suka Datu Puti – P8 ang sachet

Toyo Datu Puti – P9 ang sachet

Silver Swan Toyo - P12 ang sachet

Ayon sa mga market vendor, nanibago sila dahil mas nahuhuli na raw kung dumating ang kanilang mga produkto mula sa kanilang suppliers.

Ganunpaman aniya, naiintindihan nila ang sitwasyon at hindi rin umano sila nagpatupad ng price adjustments sa halos lahat ng kanilang mga paninda.

-0-

PANSAMANTALA munang isinara sa publiko ang Grand Mosque sa Barangay Kalanganan 2, Cotabato City alinsunod sa Pronouncement No.004 ng Darul Ifta na pirmado ni BARMM Grand Mufti Shiekh Abu Hurayra Udasan.

Ayon sa namamahala sa grand mosque na si Uztads Abdulmaguid Musa, napagdesisyunan nilang mga Jamaah na sundin ang Fatwa ng Darul Ifta bilang pag iwas sa pagkalat ng Corona Virus Disease.

Ayon kay Musa, malinaw sa Quran na ang pagsunod sa mga persons with authority ay bilang pagsunod sa mga pangaral ng propeta Muhammad at pagsunod na rin sa kautosan ng Allah.

Bukod sa lugar ng pagsamba, ang Cotabato City Grand Mosque ay isa rin sa mga tourist attraction ng lungsod bilang pinakamalaking Mosque sa Pilipinas.

-0-

PATAY ang isang lalaki sa bagong kaso ng pamamaril sa Cotabato city kahapon.

Kinilala ni Police Station 1 commander Police Major Glenn Marr Avisa ang nasawing biktima na si Albert Selvistre, taga -Purok Pinya, Mother Barangay Bagua ng lungsod.

Sa inisyal na imbistigasyon ng pulisya, nakaupo lamang umano ang biktima sa gilid ng kalsada pasado alas singko ng hapon kahapon nang biglang lapitan ng hindi pa nakikulalang suspek at pinagbabaril.

Tinamaan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima dahilan para hindi na ito umabot pa ng buhay sa ospital.

-0-

Dating PUM na taga Kidapawan City, hinikayat ang iba pang may travel history sa mga lugar na may kaso ng COVID-19 na sumailalim rin sa self-quarantine

Ikinwento sa Radyo BIDA ni Alyas ging na isang dating Person Under Monitoring ang kanyang naging karanasan habang siya ay sumailalim sa 14-day home quarantine.

Ayon sa kanya, noong January 21 nang lumuwas siya sa bansang Hongkong para magbakasyon at dumating ng Kidapawan City noong January 28.

Kasama anya nito ang kanyang limang kaibigan na lahat ay residente rin ng lungsod.

Dagdag pa niya na mismong ang tauhan ng Department of Health o DOH na nakakaalam na sila’y may travel history ang nagsabi na kailangan nilang sumailalim sa 14-day home quarantine.

Araw-araw din anya silang binibisita ng mga health worker sa kanilang mga bahay at minomonitor kung nagpakita ng sintomas sa sakit. Hanggang sa ngayon din anya na kahit natapos na ang labin-apat na araw ay hindi ito nakaramdam ng pananakit ng ulo o pag ubo at sipon.

Hinihikayat din nito ang iba pang may mga may travel history na wag matakot at boluntaryong sumailalim sa 14-day quarantine para sa sarili at para sa mga taong nakakasalamuha sa araw-araw.

-0-

Makilala LGU, nag-alok ng libreng sakay sa kanilang bus para sa lahat ng mga residente ng bayan

Dahil sa kakulangan ng mga pampubliko at pampasaherong sasakyan dulot ng COVID-19, nag-alok ngayon ang lokal na pamahalaan ng Makilala ng libreng sakay para sa kanilang mga mamamayan.

Batid kasi ng LGU na kaunti na lamang ang bumabiyaheng multicab na siyang kadalasan sinasakyan ng mga residente ng bayan.

Ang LGU Makilala Bus ay mula sa LGU compound patungong Old Bulatukan, mula Bulatukan hangggang sa Public Market at patungong Barangay Saguing kung saan boundary na ng Kidapawan City and vice versa. Babyahe ang bus mula alas 7:00 ng umaga hanggang alas 5:00 ng hapon simula kahapon.

Pinayuhan naman ang mga magulang na kung maaari ay iwasan na lamang magdala ng bata dahil ipatutupad pa rin ang social distancing at pagsuot ng face mask.

Samantala, nilinaw naman ng LGU na hindi mandato ng alkalde ng bayan ang paniningil ng sobra sa mga pasahero ng multicab. Dahil marami na ang kanilang natanggap na reklamo dahil sobra o triple ang sinisingil ng drayber sa kanilang pasahero.

-0-

Provincial Government, nagdagdag pa na COVID-19 checkpoints sa lahat ng mga entry points ng probisnya

Nilagdaan na ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang EO-24 na nagsasaad ng mga probisyon hinggil sa mga security measure na nakapaloob sa EO 21 na nagdeklara ng preemptive lockdown sa probinsya. Naitayo na ang 7 entry COVID-19 checkpoints sa mga bayan ng Arakan, Banisilan, Carmen, Makilala, Midsayap, Pigcawayan at Tulunan.

Ito ay bukas 24/7, at may mga tauhan galing sa AFP, PNP at kani-kanilang rural health units. Lahat ng tao ay kailangang dumaan sa thermal scanning.

Mayroong special lane para sa military, pulis, fire officers, medical personnel senior citizens, mga buntis at PWD. Dadamihan ang mga tent para maging mas maluwag at para masunod ang 1-meter social distancing advisory maliban dito mayroon ding ilalagay na portable toilets.

Kung may lagnat o ibang sintomas, susuriin ito ng assigned rural health unit personnel sa isang isolated tent, at kung kinakailangan ay may ipapadalang exclusive COVID-19 vehicle para sunduin at dalhin sa Cotabato Provincial Hospital Triage Area. Kailangan ding magdala ng para mapatunayang taga-Cotabato Province ang papasok at kung hindi taga North Cotabato ay bawal pumasok.

Exempted ang mga may delivery ng medicine, food and goods, media personnel, medical personnel, military and police at kung nagtatrabaho sa loob mismo ng probinsya. Kung walang ID, kailangan ng certification ng kani-kanilang mga barangay at local official.

-0-

PNP muling hinikayat ang publiko na sumunod sa curfew hours matapos masita ang ilang mga indibidwal na pagala-gala tuwing gabi

Muli ngayong umapela ang Kidapawan City PNP sa publiko na sumunod sa itinakdang curfew hours ngayong umiiral ang preemptive lockdown sa buong lalawigan.

Ito’y matapos masita ng PNP ang nasa 24 katao kamakalawa ng gabi na tumatambay sa labas at pagala-gala sa lungsod kahit pasado alas nuebe na ng gabi. Ayon kay Kidapawan City PNP Chief Lt. Colonel Rammel Hojilla, ang nasabing mga nahuli ay naka-inom at nagmomotorsiklo sa labas habang may magkasintahan ring mga menor de edad namamasyal pa sa city plaza.

Habang kagabi, abot naman sa 50 katao ang nasita rin ng umiikot na mga PNP personnel. Sinabi ni Hojilla na karamihan aniya sa mga ito ay hindi batid ang umiiral na preemptive lockdown. Umapela rin ang opisyal sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaan lumabas lalo na ang 17-taong gulang pababa.

Malinaw kasi sa inilabas na executive order ng probinsya hinggil na preemptive lockdown na lahat ng mga kabataang 17-taong gulang pababa at dapat manatili sa kanilang mga pamamahay ngayong suspendido ang klase.

Samantala, ilan din naman aniya sa mga nahuli ay may mga importanteng bibilhin sa labas gaya ng gamot at pagkain, bagay naman na binibigyang konsiderasyon ng kapulisan. Ayon kay Hojilla, sa pangalawang pagkakataon na mahuli ang mga ito ay sasampahan na sila ng karampatang kaso.

Maliban sa Kidapawan City, may iilan ding mga menor de edad ang nahuli ng PNP na lumabag din sa curfew hours. Kaugnay nito, patuloy ngayon ang isinasagawang roving ng PNP ngayong ipinapatupad ang curfew hours mula alas neube ng gabi hanggang alas singko ng umaga.

-0-

BJMP North Cotabato hindi muna maaaring pasukan kasunod ng nationwide lockdown sa mga bilangguan dahil pa rin sa banta ng COVID-19

Pansamantala munang walang makakapasok sa compound ng North Cotabato District Jail sa Amas, Kidapawan City kasunod ng ipinalabas na kautusan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP National Headquarters na magkakaroon muna ng nationwide lockdown sa lahat ng mga bilangguna sa buong bansa dahil pa rin sa banta ng COVID-19.

Ayon kay NCDJ Jail Warden Chief Inspector Israel Arboleda, ang nasabing lockdown ay para aniya sa mga personnel ng BJMP kung saan lahat ng naka-duty sa loob simula alas-dose ng tanghali kahapon ay hindi na maaaring makalabas sa kanilang compound.

Hindi rin makakapasok sa loob ang mga personnel na nasa labas mula nang ipinalabas ang naturang advisory mula sa BJMP National Headquarters epektibo alas 12:00 ng tanghali kahapon. Mananatili aniya sila sa loob hanggat umiiral ang State of Public Health Emergency.

Dagdag pa nito na nitong lunes pa ay wala ng mga dalaw ang pumapasok sa loob para bisitahin ang mga persons deprived with liberty of PDL. Nabatid na bago paman inilabas ang naturang kautusan mula sa kanilang pambansang tanggapan ay nagpatupad na ng security measures ang Amas District Jail gaya ng ‘no face mask, no enrty’, paglalagay ng quarantine area at pagpapahinto ng conjugal visit.

Isa ring nakitang dahilan kung bakit kinakailangan ang lockdown sa mga bilangguan lalo na sa NCDJ ay dahil mahirap ipatupad ang social distancing sa loob dahil siksikan ang mga bilanggo sa kanilang mga selda. NDBC BIDA BALITA

-0-

Mga mamamayan sa region 12 na nasa community quarantine dahil sa pangamba sa COVID-19 tutulungan ng DSWD sa rehiyon

Tatanggap pa rin at magsasagawa ng assessment sa application ng mga nangangailangan ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12.

Prayoridad ngayon na makinabang sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng ahensya ang mga apektado ng community quarantine at curfew na ipinatutupad sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon para mapigilan ang coronavirus disease o COVID-19.

Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo. Ang mga mamamayan na nasa community quarantine ay hinihikayat na manatili na lamang sa kanilang mga bahay maliban lamang kung may mahalagang lakad.

Ayon kay Espejo ang AICS ay programa ng DSWD na may layong matulungan ang mga mamamayan na apektado ng hindi inaasahang mga kaganapan tulad ng nararanasan ngayon pandemic sa COVID-19. Ayon kay Espejo nakikipagunayan ngayon ang DSWD sa mga local government units sa Soccksargen.

Layon nito na makahanap ng mas maayos na sistema sa pamimigay ng tulong para matiyak na masunod ang social distancing at mapaigting pa ang community quarantine protocols. Kaugnay nito, umaapela din si Espejo sa mga 4Ps beneficiary sa rehiyon na panatilihin ang social distancing kapag nag-withdraw ng cash grants sa mga ATM sa susunod na lingo.

-0-

Mga law enforcement agency ng pamahalaan nagtatag ng Task Force para sa mas maigting na kampanya laban sa COVID-19 sa region 12

Mahalaga ang pagtatag ng Joint Task Force Corona Virus Shield para sa pagtutulungan ng mga law enforcement agency na mapanatili ang katiwasayan sa region 12 sa harap ng COVID-19 pandemic. Ito ang ipinahayag ni PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Alfred Corpuz.

Ayon kay Corpuz sa pamamagitan ng Task Force ay sabay sabay na mamonitor at makontrol ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang galaw ng mga mamamayan. Mas maprotektahan pa nila ayon sa nasabing police official ang government installations at business establishments.

Kasama sa Joint Task Force Corona Virus Shield ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, at Bureau of Fire Protection.

Sa pagpupulong ng mga ito sa PNP 12 Regional Headquarters sa General Santos City, pinagusapan ng mga myembro ng Task Force ang mga suporta na maaring kakailanganing ng Department of health at iba pang government agency sa paglaban sa COVID-19. Ayon kay Corpuz tinalakay din nila ang protocol sa mga checkpoint lalong lalo na ang tamang handling at pag-turn over ng suspected cases ng COVID-19 sa mga health workers.

Sinabi ni Corpuz na nag-maxminized na ng kanilang mga resources ang mga myembro ng task force para maprotektahan ang Soccksargen laban sa COVID-19. Gayunpaman ayon sa nasabing police official mas magagawa nila ito sa pakikipagtulungan ng mga mamamayan.

Kaya hiling ni Corpuz sa publiko sumunod sa pakiusap ng kanilang mga lider at huwag nang hintayin pang maging huli na ang lahat at lumala pa ang COVID-19 crisis.

-0-

Huwag magpanic dahil sa kabila ng total lockdown ay magkakaron pa rin ng supply ng mga pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang lalawigan ng South Cotabato.

Ito ang binigyan diin ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., kasunod ng pagsisimula kaninang alas dose uno ng madaling araw ng enhance community quarantine kag calibrated total lockdown sa buong lalawigan.

Ayon kay Tamayo, may lockdown man, bukas pa rin ang grocery section at botika ng mga mall . Bukod dito ayon kay Tamayo, magdadala din ng supply sa mga sari-sari store at maliliit na tindahan sa mga barangay ang delivery van ng mga malalaking establisemento sa lalawigan. Hinikayat din ni Tamayo ang mga magsasaka na magtanim pa rin sa kabila ng lockdown.

Iniutos din ni Tamayo ang paglalagay ng food lane sa national highways sa lalawigan para hindi na dumaan sa inspection at hindi maantala ang delivery ng mga food supply.

Ipinahayag ni Tamayo na may pondo ang mga local government units at provincial government para magagamit na pantulong sa mga apektadong mga mamamayan. Ito ay maliban pa sa tulong na ipapadala ng national government.

Ayon kay Tamayo , suspindido din ang operasyon ng mga bus, van,jeep, tricycle at iba pang pampublikong mga sasakyan. Bawal din sa lockdown ang sabong, STL at lotto games operation, iba pang uri ng sugal at recreational activities.

Iginiit ni Tamayo na dapat sundin ng mga local government units sa lalawigan ang mga pantuntunan sa total lockdown dahil ang mga ito ay nasa ilalim pa rin ng supervision ng pamahalaang panlalawigan. Ayon kay Tamayo para mapanatiling ligtas sa nakababahalang COVID-19, mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko.

Kaya hiling nito sa mga mamamayan, manatili na lamang sa kanilang mga bahay kung wala din lang importanteng lakad.

-0-

Tricycle driver patay sa drug buy-bust operation ng mga pulis sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Chief of Police, Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang nasawing drug suspek na si Felimar Palas, nasa hustong gulang, at nakatira sa Barangay Poblacion, Polomolok, South Cotabato. Si Palas ay na-entrap sa drug buy-bust operation ng mga kasapi ng Polomolok PNP sa Barangay Pagalungan, sa nasabing bayan.

Ang drug suspek na si Palas ay nabaril ng mga pulis. Ito ay matapos umanong tankain na lumaban nang matunugan na nagkuwaring pulis ang ka-transakyon nito. Narekober ng mga pulis sa buy-bust area ang paltik na 38 revolver na baril, ang isang basyo ng nasabing armas, mga bala at motorsiklo na ginagamit umano ni Palas sa kanyang illegal drug transaction.

Ang tricycle driver na si Salas ay dead on arrival nang dalhin ng mga kasapi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Polomolok Municipal Hospital.

-0-

High ranking official ng NPA inaresto ng PNP at militar sa Lebak, Sultan Kudarat

Kinilala ni PNP 12 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Lino Capellan ang inarestong suspected na high ranking official ng New Peoples’ Army o NPA na si Leon Tabata Tacdoro.

Si Tacdoro na inaresto ng mga pulis at militar sa kanyang bahay sa Barangay Keytodac, Lebak, Sultan Kudarat, ay wanted sa mga kasong kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence or against intimidation of persons, murder, at nine counts of frustrated murder.

Ayon kay Capellan ang 62 years old na si Tacdoro na mula sa Tulunan, North Cotabato ay lider umano ng Regional Peasant Bureau, Far South Mindanao Regional Command ng NPA. Ayon kay Capellan hindi tumanggi si Tacdoro ng arestuhin ng mga otoridad.

Nakuha sa kanya ng PNP at militar ang 45 pistol na armas, homemade shotgun, dalawang granada at iba pang mga ebidensya.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Nakapagtala pa ng 13 panibagong mga kaso ng COVID-19 sa bansa ang Department of Health o DOH.

Dahil dito ayon sa DOH, umakyat na sa 230 ang COVID-19 cases sa Pilipinas.

Sa datos ng DOH mayroon ding isa pang nasawi sa sakit at ito ay si patient 124 na 64 anyos na lalaki mula sa Quezon City.

Siya ay mayroong travel history sa Singapore.

Dahil sa isa pang nasawi, 18 na ngayon ang bilang ng nasawi sa Pilipinas dahil sa naturang sakit.

Nananatili naman sa 8 ang bilang ng mga naka-recover sa COVID-19.

Sa iba pang balita, tumatanggap na ng aplikasyon ang Department of Trade and Industry o DTI para sa IATF-approved ID cards ng skeletal workforce sa mga establisyimento na pinapayagang mag-operate sa kasagsagan ng enhanced community quarantine.

Kailangan lamang magfill up ng form at ipadala ito sa email address ng mga ahensya ng gobyerno na nakakasakop sa establisyimento.

Narito ang email addresses kung saan maaring ipadala ang aplikasyon:

MANUFACTURING:

manufacturers@dti.gov.ph

RETAIL:

retailers@dti.gov.ph

LOGISTICS SERVICES:

logistics@dti.gov.ph

Sa kabilang dako pa, naglabas ng transmutation templates ang Department of Education na maaring magamit ng mga guro sa pag-compute ng 4th quarter grades ng kanilang mga estudyante.

Ito ay para sa mga eskwelahan na hindi na nakapagdaos ng 4th Quarter Examination dahil sa suspensyon ng mga klase.

Ayon sa DepEd, ang grade para sa 4th quarter ay maaring ibase sa written work at performance tasks ng estudyante.

Ang template ay maaring ma-download sa official website ng DepEd

Samantala, pinaalalahanan naman ni DILG Sec. Eduardo Año ang lahat ng mga local government unit na huwag harangin sa kanilang mga hurisdiksyon ang mga cargo, delivery trucks dahil taliwas ito sa guidelines ng Inter-Agency Task Force on the Management of the Emerging Infectious Diseases o IATF.

Ayon pa kay Año, maging ang kanselasyon ng flights sa mga airport na nasa probinsya ay wala sa hurisdiksyon ng LGUs.