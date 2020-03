NDBC BIDA BALITA (March 31, 2020)

NEWSCAST

1. ISA sa walong nasawi sa nagliyab na Lion Air West Wind 24 aircraft sa NAIA runway, residente umano ng Buldon, Maguindanao.

2. ALKALDE ng Mlang, North Cotabato, nagbabala sa mga nag-aalok ng libreng bakuna kontra COVID-19

3. Senior citizen na byuda, patay sa pananaga sa Tampakan, South Cotabato

4. DA, hinikayat ang mga LGU na bumili ng mga 'farm produce' sa halip na canned goods bilang bahagi ng ipinamamaging food packs.

LUMOBO PA ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na 128 ang nadagdag na kaso ng sakit sa bansa sa nakalipas na 24 oras kaya’t pumalo na ngayon sa 1,546 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa.

Maliban dito, pito pang mga pasyente ang nasawi dahilan para umakyat sa 78 ang death toll ng COVID-19.

Ani Vergeire, nanatili naman sa 42 ang bilang ng mga gumaling sa sakit sa bansa.

Sa region 12, as of March 30, meroon pa ring tatlong confirmed COVID 19 cases sa buong rehiyon; umaabot sa 1, 150 ang kasalukuyang naka-home quarantine habang nasa pito katao naman ang death toll.

Sa BARMM naman, as of March 29, meroon ng anim na confirmed COVID-19 cases sa buong rehiyon. Dalawang Person Under Investigation naman ang kasalukyang nasa ospital habang tatlo katao na ang nasawi.

HINIHIKAYAT ngayon ng Department of Agriculture o DA ang mga local government unit na namimigay ng relief goods at food packs na bumili na lamang ng farm produce sa halip na canned goods at direktang bumili mula sa mga lokal na magsasaka sa gitna ng ipinatutupad na enhanced community quarantine na dulot ng coronavirus disease o COVID-19.

Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, mas mapapalakas kasi ng sariwang pagkain ang resistensya ng katawan laban sa nakamamatay na sakit.

Iginiit ni Dar na bukod sa mapapangalagaa ang kalusugan ng mga mamamayang nasasakupan ay makakatulong pa ang LGUs sa mga magsasaka.

Bagaman at ipinag-utos kasi ni Pangulong Duterte ang "work from home" at "flexible work arrangements" hanggang Abril, tuloy-tuloy namang nagbabanat ng buto ang mga nagbubungkal ng lupa.

Giit ni Dar, hindi naman kasi maaaring ipatupad ito sa mga nagtatanim at nag-aalaga ng hayop.

Kaya aniya, mahalagang tulungan ng LGUs na mabenta ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto upang meroong pambili ng bigas at iba pa nilang mga pangangailangan ang mga magsasaka.

NAGPAABOT ng pakikiramay ang North Provincial Government ng North Cotabato at ang LGUs ng Pigcawayan, at Buldon, Maguindanao sa naulilang pamilya ni Edmark Agravante Jael na kabilang sa walong mga nasawing sakay ng Lion Air West Wind 24 aircraft na pa take-off sana sa runway 24 ng Ninoy Aquino International Airport pasado alas otso ng gabi kamakalawa.

Si Jael ay tubong Barangay Dinganen, sa Buldon at nakapagtapos ng high school sa Notre Dame of Pigcawayan

Labis naman ang hinagpis ng pamilya ni Edmark sa biglaan nitong pagkasawi.

Magugunitang patungo sanang Haneda, Japan ang aircraft na sinakyan nila Jael para sa isang Medical Evacuation Mission kasama ng dalawang mga dayuhang pasahero nang maganap ang aksidente.

Nananawagan ang Department of Health o DOH-12 sa mga taong nakahalubilo at nakilibing kay Patient 600 na nasawi dahil sa COVID-19 sa Sultan Kudarat province.

Nais ng DOH-12 na makipag-ugnayan ang mga ito sa kani-kanilang LGUs o local health authorities para mabigyan ng tamang gabay sa pagsasailalim sa self quarantine.

Ginagawa ng DOH 12 ANG precautionary measures upang matiyak na ligtas ang mga nagkaroon ng contact sa nasawing pasyente at hindi rin makahawa sa iba ang mga ito.

Sa ngayon ay patuloy ang contact tracing ng mga otoridad mga taong nakahalubilo ng namatay na pasyente.

PATAY ang isang miyembro ng Barangay Peacekeeping and Action Team o BPAT sa panibagong insidente ng pamamaril sa Parang, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si Teofilo Pugatorio Cainglez, 35 anyos, may asawa at taga Purok Nangka, Barangay Gumagadong, Calawag, Parang, Maguindanao.

Sa report ng Parang PNP, habang on duty ang biktima sa kanilang outpost kasama pa ang isang BPAT nang matunugan nila ang dalawang kahina-hinalang taong umaaligid sa lugar.

Nang lapitan ng biktima ang dalawa para sitahin ay bigla na lamang umano siyang pinagbabaril ng mga suspek gamit ang M-16 armalite rifles.

Mabilis namang tumakas ang mga salarin patungong Barira pagkatapos gawin ang krimen.

Patay on the spot Cainglez na nagtamo ng maraming tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan habang nakaligtas naman ang kanyang kasama.

Senior citizen na byuda patay sa pananaga sa Tampakan, South Cotabato

Kinilala ng Tampakan PNP na pinamumunuan ni Police Captain Joseph Villanueva ang nasawing biktima na si Evangeline Jocson, 63 years old, byuda, nakatira sa barangay Lambayong, Tampakan, South Cotabato

Ipinahayag ng anak ni Jocson na si Kristine sa mga pulis na narinig pa nito na may kausap at nakikipagtransaksyon sa ibinebenta nitong gulay ang ina sa labas ng kanilang bahay.

Ayon kay Kristine makalipas ang ilang minuto lumabas siya ng kanyang kwarto pa tingnan kung ano ang nangyayari. Pero laking gulat na lamang nito nang makita natutumba na ang inang si Evangline na duguan habang buhat pa ang sako na may lamang inani na mga talong.

Agad namang sumigaw na humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay si Kristine. Pero ang biktima ay agad na binawian ng buhay sanhi mga tinamong sugat ng pananaga. Hindi pa batid ng Tampakan PNP kung sino ang tumakas na suspek at ano ang motibo nito sa pagpatay sa biktima.

Regional Director ng Population Commission 12 may panawagan sa publiko para maiwasan ang paglobo ng populasyon ngayong marami ang naka-quarantine dahil sa pandemic sa COVID-19

Maging resposableng mga magulang. Ito panawagan sa publiko ni Population Commission o POPCOM 12 Regional Director Edwin Quijano. Sinabi ni Quijano na madalas tuwing panahon ng krisis tumataas din ang kaso ng unplanned pregnancy .

Naging sanhi naman ito ng paglobo ng population. Ayon kay Quijano, dahil sa kanilang exposure o madalas na pagsasama tuwing may kalamidad tumataas din ang terms of production ng magasawa. Ayon kay Quijano, ganito ang nangyari nang manalasa ang Bagyong Yolanda sa Visayas Region noong 2013.

Sinabi ni Quijano na sa panahon ng krisis ay limitado din ang access ng publiko sa mga contraceptives.

Kaya hiling nito sa mga barangay Health workers o BHW, isabay ang pamimigay ng mga contraceptives kung may pagkakataon na makapagikot ang mga ito sa kanilang mga barangay at magsagawa ng information education campaign o IEC sa COVID 19.

Sinabi ni Quijano na dahil sa limitadong galaw sanhi ng ipinatutupad na community quarantine mahirap din sa maraming mga mamamayan na pumunta sa mga health centers.

Urban gardening hiniling ng Koronadal Councilor sa mga mamamayan ng lungsod ngayong patuloy pa rin ang banta ng COVID-19

Magtanim ng mga gulay sa bakuran para hindi na mamroblema sa kakainin habang nananatili sa mga bahay. Ito ang payo ni Koronadal Councilor Junette Hurtado sa mga mamamayan ng lungsod ngayong umiiral ang enhance community quarantine at calibrated total lockdown sa buong South Cotabato.

Binigyan diin ni Hurtado na ang pagkakaroon ng sapat na suplay ng pagkain ay dapat nagsisimula sa bawat tahanan.

Ayon kay Hurtado ang mga green plant, root crops, at maging mga pansahog tulad ng bawang at kamatis ay pwedeng itanim sa mga lumang container o bakanteng espasyo sa bakuran.

Sinabi nito na sa pamamagitan ng urban gardening nasisiguro din ng mga mamamayan ang pagkakaroon ng sariwa at ligtas na pagkain.

Ayon kay Hurtado na sa halip na ubusin ng mga mamamayan ang oras sa internet at social media mas makabubuting magtanim na lamang na mabisa ring pantanggal sa stress.

Matatandaan na si Hurtado at urban gardening lecturer na si Kian Castaneda ang nanguna sa pagbuo ng Koronadal Urban Gardeners Club noong nakaraang taon. Ang nasabing grupo ay may tatlumpung mga myembro na sinanay sa pangunahing farming techniques, seed growing, vermin composting, at container gardening.

Monitoring sa kampanya kontra COVID-19 ng mga LGU at barangay paiigtingin ng provincial health office ng South Cotabato

May ginagawa nang mekanismo ang integrated provincial health office o IPHO para alamin kung papaano nilalabanan ng mga lokal na pamahalaan ang COVID-19 sa South Cotabato. Ito ay ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido jr.

Ayon kay Aturdido, layon nito na matiyak kung ginagawa ng mga local government units ang kanilang mga trabaho kontra COVID-19. Sinabi nito na may binuo na ring monitoring tool ang IPHO para malaman ang mga kaso ng person under monitoring o PUM at person under investigation o PUI sa mga barangay.

Paliwanag ni Aturdido, sa pamamagitan nito ay malalaman nila kung ginagawa din ng mga opisyal ng Barangay at Barangay Health Emergency Team o BHERTs ang kanilang mga tungkulin. Binigyan ng nasabing provincial health officer na bilang mga frontliners mahalaga ang papel ng mga BHERTs sa paglaban sa COVID-19.

Ipinahayag din nito na isusumbong nila sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na opisyal na bigo sa kanilang kampanya kontra COVID-19.

Grupo ng mga doctor sa South Cotabato may hiling sa mga mamamayan kapalit ng pag-volunteer nilang maging front liners sa paglaban sa COVID-19

Umaapela ang mga kasapi ng South Cotabato Medical Society sa mga mamamayan ng lalawigan na manatili na lamang sa kanilang mga bahay.

Sa pamamagitan ng open letter ng grupo na pinamumunuan ng kanilang Presidente na si Dr. Jose Ferrante Solano, ipinahayag ng mga ito na sa kabila kasi ng panganib, nagkusa ang kanilang mga myembro na maging frontliner ngayong may pandemic sa COVID 19.

Sinabi ng grupo na nais nilang tumulong sa mga taga South Cotabato sa gyerang ito, pero hiling nila sa mga mamamayan na huwag nang lumabas ng bahay.

Ito lamang ayon sa kanila ang tulong na hinihiling nila sa publiko. Ipinahayag din ng mga ito na ang pagtugon ng provincial government sa hiling nilang lockdown ay isang napalaking hakbang.

Ayon sa mga ito, layon ng lockdown na mapigilan ang pagdami ng Person Under Monitoring o PUM at Person Under Investigation o PUI upang hindi kapusin ang mga doctor at health care providers. Suportado din ng grupo ang patalaga ng isang ospital sa South Cotabato para lamang sa mga PUI.

Base sa pinakahuling tala ng provincial health office, 217 sa mahigit 2,500 na mga PUM sa South Cotabato ay natapos na ang 14-day quarantine.

Habang 27 naman sa 35 na mga PUI sa lalawigan ang nakalabas na ng ospital.

Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr, isa sa apat na PUI na nasawi ay negatibo sa COVID-19, habang hihintay pa nila ang resulta ng swab test sa dalawang iba pa.

Paliwanag ni Aturdido ang isa pang PUI na sumakabilang buhay habang nasa emergency room ng isang ospital ay hindi na nakuhanan ng swab sample. Habang apat na mga PUI pa sa lalawigan ang nanatili pa sa ospital.

Kidapawan City Government, mamamahagi ng relief items para sa 43, 000 families na apektado ng community quarantine sa lungsod

Sinisimulan na ngayon ang pagrerepack ng mga relief items para sa mga pamilya na lubhang naapektuhan ng ipinatutupad na community quarantine dahil sa COVID-19 sa Kidapawan City.

Sinabi ni City Mayor Joseph Evangelista, abot sa 43, 000 na mga pamilya ang nabibigyan ng tulong mula sa LGU kabilang ng bigas at canned goods.

Ni recall ng alkalde ang mga empleyado ng City Government na nasa ilalim ng skeletal workforce upang magtulungan sa pagre-repake ng mga relief item sa City gymnasium.

Nilinaw naman nito na para sa apatnapung Barangay ng lungsod ang mabibigyan nito na apektado ng umiiral na Enhanced Community Quarantine. Tiniyak naman nito na Well Milled Rice ang matatanggap ng mga apektadong pamilya na ibibigay ng Philippine Red Cross at ng City Social Welfare and Development Office katuwang ang mga Barangay LGU’s.

Samantala, ipinatutupad na ng mga Barangay Local Government Units ang quarantine check points sa kani-kanilang mga hangganan.

Basehan ng pagtatayo ng checkpoints ang Executive order number 30 s. 2020 na ipinalabas ni Mayor Evangelista. Kaugnay nito ay dapat sumunod ang mga residente ng barangay sa kautusan ng National Government gaya ng 9pm-5am curfew hours, physical distancing, pag-iwas sa lahat ng pagtitipon at pag angkas sa mga motorsiklo para maka-iwas sa pagkalat ng COVID19.

Dalawang Moderate Persons Under Investigation na taga Matalam, North Cotabato, natapos na sa 14-day quarantine period

Nadischarge na mula sa isolation facility ng Provincial Hospital ang dalawang moderate Persons Under Investigation na taga Matalam, North Cotabato. Ito ang kinumpirma ni COVID-19 interagency task force spokesperson BM Philbert Malauan.

Habang inaantay ang confirmatory result ng test nadischarge na ang dalawa dahil gumaling ang lagnat, ubo’t sipon at natapos na sa kanilang quarantine period.

Pero nadagdan naman ito ngayon ng dalawa na taga Kidapawan City na naakaadmit na rin ngayon sa isolation facility. Si Patient number 3 na taga Kidapawan City ay 71 anyos na babae, may lagnat, hypertension at may sugat na matagal nang hindi gumagaling.

Habang si Patient number 4 naman ay isang 41 anyos na residente pa rin ng lungsod na nakaramdam ng lagnat, may diabetes, hypertension at nakasalamuha sa isa ding PUI na kinunan ng swab sample pero hindi pa lumabas ang resulta ng test.

Sinabi ni Malaluan, kanila lamang sinunod ang DOH guidelines na pagkatapos ng 14-days at hindi na nagpakita ng sintomas ng sakit ang isang pasyente ay maari nang madischarge kahit hindi paman lumabas ang resulta.

Kidapawan, nilinaw na makakatanggap pa rin ng tulong ang mga tricycle driver kahit hindi miyembro ng asosasyon sa lungsod

Iginiit ni PESO-Kidapawan Head Herminia Infanta na makakatanggap pa rin ng tulong mula sa department of Labor and Employment o DOLE 12 ang mga tricycle driver na hindi miyembro sa kahit anumang asosayon na naapektuhan ang kita dahil sa COVID-19 crisis.

Ginawa ng opsiyal ang paglilinaw matapos na dumagsa ang ilang mga tricycle driver sa himpilan ng Radyo BIDA dahil tinanggihan umano sila sa tanggapan ng PESO. Sinabihan din anya sila na prayoridad nila ang drivers na miyembro ng tricycle association.

Pero binigyang linaw ni Infanta na lahat na mga kwalipikado ay makakatanggap pagkatapos ng validation sa sandaling maapruba na ang kanilang proposal.

Isa sa mga hinaing ngayon ng mga tricycle driver sa Kidapawan City ay ang kaunting kita dahil sa krisis na nararanasan at walang pasahero dahil sa takot ng lumabas ang mga mamamayan. Bukod pa rito, dapat ding dalawang mga pasahero lamang ang sasakay sa tricycle isa sa harapan at isa sa likuran upang masunod pa rin ang physical distancing.

Alkalde sa bayan ng Mlang, North Cotabato may babala sa mga nasa likod ng nag aalok ng libreng turok kontra COVID-19

Tiniyak ni Mlang Mayor Russel Abonado na mahaharap sa karampatang kaso ang mga nasa likod ng nag aalok ng bakuna laban sa anti-covid vaccine na umano’y nasa isang barangay sa Mlang, North Cotabato.

Ito’y matapos makarating sa himpilan ng Radyo Bida na mayroong nag-iikot at nagtuturok ng COVID-Vaccine sa ilang mga barangay sa nasabing bayan, bagay naman na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad.

Kahapon din ay iniutos nito sa hepe ng PNP sa nasabing bayan na alamin ang mga nagpapasimuno ng naturang pagpapaturok dahil isa umano ito uri ng panloloko.

Umapela rin ang alkalde na ipaalam sa mga kinauukulan kung mayroong nag-aalok ng nasabing modus upang masampahan ng kaso. Samantala, patuloy rin ngayon ang isinasagawang hakbang ng LGU at PNP laban sa mga nagpapakalat ng peke at maling impormasyon hinggil sa corona virus disease sa bayan ng Mlang.

Ayon kay Abonado na mananagot din ang mga nagpapakalat ng fake news.

NAGLAAN ang gobyerno na 200 billion pesos bilang tulong sa low-income households na apektado ng community quarantines dahil sa banta ng COVID-19.

Sinabi ni Pangulong Duterte na ang mga mabibigyan ng nasabing ayuda ay yung mga manggagawa na sumasahod ng arawan o ang no work, no pay employees.

Dalawang buwan umanong makakatanggap ng tulong ang mga ito depende sa kung magkano ang ipinapatupad na regional minimum wage.

Samantala, nagbabala naman si Pangulong Duterte na ipaaaresto ang mga corrupt na opisyal at umaabuso sa tungkulin sa pamamahagi ng tulong para sa mamamayan.

Ayon sa pangulo na makukulong ang sinumang matutuklasan na hinahaluhan ng putlika ang distribusyon ng relief goods.

Babala pa ng pangulo kung malalaman niyang may namumulitika pa rin sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa papatawan niya ng suspensyon ang mga ito.

Para naman sa mga ibinubulsa ang perang dapat na ipangtulong sa publiko siniguro ng pangulo na ipakukulong sila.

Sa iba pang balita, itinulak ng isang labor group sa administrasyon ni Pangulong Duterte na magpatupad ng "zero collection" sa lahat ng public utilities ngayong Marso habang apektado ng enhanced community quarantine ang trabaho ng maraming mga Pinoy.

Ayon Sinabi ni Defend Jobs Philippines spokesperson Thadeus Ifurung, malaki ang maitutulong nito para sa mga manggagawa lalo pa at "No work no pay" ang marami sa kanila.

Kasalukuyang naka-"work from home" set-up ang maraming opisina upang makapagpatuloy ng operasyon habang lockdown, ngunit hindi lahat ng trabaho ay pwede ito.

Gutom ang kinakaharap ngayon ng mga tsuper ng jeep, tricycle, bus, taxi at sari-saring ride-hailing services bunsod ng isang buwang suspensyon ng public transportation.