NDBC BIDA BALITA (May 15, 2020)

1. REGION 12, magdadalawang linggo nang walang naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 positive.

2. Lima katao na dalawang beses ng tumanggap ng SAP Cash Assistance sa South Cotabato, kakasuhan ng DSWD 12

3. Mahigit 400 libong mga pamilya sa North Cotabato, makakatanggap ng bigas mula sa Provincial Government

4. Bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, pumalo na sa mahigit 11 libo.

ANG DETALYE NG MGA BALITA….

MAHIGIT 11 libo na ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, pumalo na sa 11 thousand, 876 ang mga tinamaan ng nakakahawang sakit sa bansa.

258 na mga kaso kasi ang panibagong napaulat sa bansa sa nakalipas na 24 oras.

Samantala, nasa 18 mga pasyente naman ang bagong nasawi kaya 790 na ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Gayunman, mas marami pa rin ang gumaling sa naturang sakit na umaabot na sa two thousand, 337 matapos na makapagtala ng panibagong 86 recovery cases sa magdamag.

Sa region 12 naman, WALA PA RING naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon sa loob ng mahigit isang linggo.

Sa record ng DOH 12, mayroon pa ring 16 na confirmed COVID 19 cases ang rehiyon kung saan 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa kabuuan ay nakapagtala ng 453 suspect cases at tatlong probable cases ng COVID-19 ang rehiyon hanggang kahapon ng hapon.

31 naman sa mga suspect case na ito ang nasawi gayundin ang tatlong probable cases habang hinihintay ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 281 suspect cases at pitong probable cases base sa record ng BARMM Ministry of Health hanggang May 13.

Pinakamaraming confirmed COVID-19 cases pa rin ang naitala sa Lanao del Sur na umaabot sa siyam katao.

-0-

SINASANAY NA ngayon ng Cotabato City Schools Division ang kanilang mga guro para sa “new norm” o online teaching para sa pagbubukas ng school year 2020-2021.

Sinabi ni City Schools Division Supt. Conception Balawag na sa ngayon ay tinuturaan na nila ang mga guro sa paggawa ng modules at online lesson plans para sa ipatutupad na home-based education.

Ayon kay Balawag, sa blended learning approach ay gagamit ang sila ng digital-type modules, gaya ng computer, mobile phones at printed materials.

Nagsagawa na rin umano sila ng online survey at face to face interview para matukoy ang mga bata kung sila ba ay dependent o independent learners o kaya naman ay semi-independent.

Sinabi ni Balawag na sa bagong istilo ng pagtuturo ng mga guro, maaari umanong gumamit ang mga ito ng text blast, global classroom at gumawa ng group chat sa kada subject.

Samantala, nagsasagawa na rin ng sanitation and disinfection sa lahat ng mga paaralan sa lungsod bilang paghahanda sakaling payagan ng pamahalaan na pumasok ang mga mag-aaral.

Gayunman, ayon kay Balawag, labing limang mag-aaral lamang ang papayagang makapasok sa kada classroom at may isang metrong distansya ang bawat upuan.

Ito aniya ang paraan ng DepEd para matiyak na hindi mahahawaan ng COVID-19 ang mga estudyante.

-0-

BUKAS na ulit ang Licensing Center ng Land Transportation Office o LTO Cotabato City matapos ng halos dalawang buwan ding pagtigil ng operasyon dahil sa COVID pandemic.

Sinabi ni Cotabato City Licensing Officer In Charge, Kalil Bazar na maaari na muling kumuha o mag-renew ng driver’s license sa kanilang tanggapan.

Pero ayon kay Bazar, mahigit nilang ipatutupad ang "Client Sanitary Health Protocol" kabilang dito ang "No Face Mask, No Entry" Policy, Social Distancing, at pagkuha ng Thermal Scan sa lahat ng mga kliyente.

Ipinagbabawal ding pumasok sa kanilang tanggapan ang mga edad 21 anyos pababa at mga senior citizen na edad 60 years old pataas.

Bawal ding magdala ng kasama sa loob ng opisina ng LTO-Cotabato city

Samantala, hindi naman tumaas ang bayarin sa alinmang transaksyon sa tanggapan.

Nananatiling 821 pesos ang babayaran sa None Profession at Professional driver's License habang nasa 317.63 pa rin para sa Student permit.

Kung sakaling pasok sa Quarantine period ang expiration ng Driver's License simula March 18 ay walang babayarang penalty ang kliyente.

Pero kinakailangan aniyang ma-renew ang expired driver's license sa loob ng 60 araw.

-0-

ARESTADO ang isang drug suspect sa Buy Bust operation ng mga otoridad ala una ng hapon kahapon sa Mabini St. Barangay Bagua 3, Cotabato City.

Kinilala ng pulisya ang suspek na si DATU KING BARUDI, BPAT Member at taga Mother Barangay Bagua ng lungsod.

Sinabi ni Police Station 4 commander Police Major Razid Lincob na napagabentahan umano ng suspek ang isang pulis na nagpanggap na buyer kaya agad siyang dinakip.

Nakuha kay Barudi ang ilang maliliit na sachets ng pinaghihinalaang shabu, ibat ibang mga ID at ang buy bust money.

-0-

DEAD ON THE SPOT ang isang empleyado ng Lamsan Inc. matapos barilin sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si Eduardo Bulalao Ignacio, 41 anyos, may asawa at taga Brgy Poblacion 6, Cotabato City.

Sa report ng Sultan Kudarat PNP, nagbibiseklita ang biktima kasama ang kanyang kaibigan na si Ramil Sindatok at pauwi na mula sa kanilang trabaho.

Ngunit pagsapit nila sa Brgy Rebuken, Sultan Kudarat ay bigla siyang dinikitan ng motorcycle-riding tandem suspects at pinagbabaril gamit ang cal. 45 pistol.

Mabilis namang tumakas ang mga salarin matapos gawin ang krimen.

Tinamaan ng bala sa ulo at likod ang biktima na dahilan ng kanyang agarang pagkasawi.

-0-

Mahigit 400,000 na pamilya sa Cotabato Province, makakatanggap ng bigas mula sa Provincial Government

Aabot sa 176Million pesos ang pondo na inilaan ng Provincial Government para ibigay na tulong sa mga mamamayan ng Cotabato Province ngayong may kinakaharap pang krisis dulot ng COVID-19. Sinabi ni Provincial Social Welfare and Developmemt Office o PSWDO Head Jocelyn Maceda, nagsimula na ang pamamahagi ng tanggapan tungo sa mga ibat-ibat bayan ng probisnya.

Ito ay first wave na relief distribution ng pamahalaang panlalawigan, walongpung libong sako ng bigas naman ang ipinamahagi sa 544 barangays ng probinsya. Ipinaliwanag din nito na hindi lamang isahan ang paghahatid ng bigas para sa lahat ng LGU dahil may susundin pa ring skedyul. Batay sa datus ng PSWDO, 405, 443 ang makikinabang at makakatanggap ng sampung kilo na commercial rice.

Kahit din nasa isasailalim na ng Modified General Community Quarantine ang probinsya magpapatuloy pa rin ang isasagawang relief operation matapos na ideklara ang National State of Health Emergency hanggang sa Setyembre. Una nang nakapaghatid ng relief assistance ang pamahalaan para sa Person's With Disability (PWDs) sa labing limang bayan ng probinsya.

-0-

Halos 1,000 na mga magsasaka Kidapawan City, nakabenepisyo ng Loan Assistance Program ng Agriculture Office

Nasa 759 na mga maliliit na magsasakang taga Kidapawan City na apektado ng Covid19 ang nakapag-avail ng ALPAS COVID-19 Ahon Lahat Pagkaing Sapat Kontra Covid 19 loan program mula sa Department of Agriculture Region XII. Tig 25,000 pesos na pautang ang mga magsasaka at mangingisda na napabilang sa Registry System for Basic Sectors for Agriculture o RSBSA ng City Government sa isang simpleng seremonya.

Personal na pinangunahan ni DA XII Regional Director Allan Mangelen, City Agriculture Office, at ng Cooperative Bank of Cotabato ang pagbibigay ng loan program. Ito’y makakatulong sa mga magsasaka at mangingisdang nawalan ng kita. Babayaran ng bawat benepisyaryo na walang interes sa loob ng sampung taon sa Cooperative Bank of Cotabato.

Ang Survival and Recovery o SURE Aid program ng DA ay naglalayung makapagbigay ng kinakailangang tulong sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda.

Bahagi ng apat na bilyong pisong pondo ng Expanded Sure Aid and Recovery project at ng Agricultural Credit Policy Council ng Department of Agriculture ang loan program para sa 759 farmer beneficiaries sa lungsod. Patuloy na hinihikayat ng City Government ang iba pang mga magsasaka at mangingisda na hindi pa nakapagpatala sa RSBSA na sumali at upang makatanggap ng ayuda mula sa Pamahalaan. Mangyaring dumulog lamang sila sa tanggapan ng City Agriculture sa City Hall para makapagpatala.

-0-

Diocese of Kidapawan, binawi ang naunang pahayag na magsasagawa na ng public masses simula ngayong linggo Hindi na matutuloy pa ang isasagawang public masses sa lahat simbahan ng mga mananampatalayang katoliko sa Kidapawan City simula ngayong linggo.

Ito’y matapos na binawi ng Diocese of Kidapawan ang kanilang naunang pahayag at maging ng City Government hinggil sa pagbibigay pahintulot sa simbahan. Sa facebook post ng Diocese of Kidapawan, humihingi ito ng pasensya sa lahat ng parokyano hinggil sa kanilang naunang anunsyo.

Pero sinabi naman ni Diocese of Kidapawan Bishop Jose Collin Bagaforo, DD, mananatiling bukas ang mga simbahan pero kailangang limitado lamang mula sampu hanggang labin-lima upang maipatupad ang physical distancing. Anya, parehas lamang na mga protocol at guidelines ang ipapatupad ng simbahang katoliko sa Modified General Community Quarantine mula sa May 16.

Sa mga parokyano, maari namang tumagkilik sa online masses sa pamamagitan ng kanilang official facebook page at maari ring mapapakinggan sa himpilan ng Radyo BIDA Kidapawan. Nilinaw rin ng City Government na wala ring pinahintulutan at binigyan ng permiso sa ngayon ang ano mang religious organization at iba pang sekta na maaari ng makapagsagawa ng misa og pagsamba.

-0-

Cotabato Electric Cooperative o COTELCO at iba pang Electric Coops sa Region12, pinasalamatan ng Task Force COVID dahil sa kanilang pantawid liwanag pogram sa gitna ng krisis

Pinasalamatan ng Regional Inter Agency Task Group for Emerging Infectious Disease at ng Task Force on COVID-19 sa rehiyon dose ang limang mga Electric power cooperatives dahil sa ipinatupad na pantawid liwanag program kung saan benepisyaryo rito ang mga lifeline consumers ng COTELCO na komukonsumo ng 1-25 Kilowatt hours.

Ang naturang resolusyon ng Inter-agency task group na sinuportahan ng mga matataas na opisyal ng rehiyon na kinabibilangan ng mga gobernador, Mayors, PNP, Philippine Army, at mga Regional Directors ay ipinalabas noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng isang joint virtual meeting. Sa ngayon ang buong service area ng Cotabato Electric Cooperative Inc,. ay may lifeline consumers na 41,850, 17, 637 dito ang nakabenepisyo na.

Ang pantawid liwanang program ay bahagi ng Corporate Social Responsibility na magkatuwag na ipinapatupad ng COTELCO, National Electrification Administration o NEA, One EC- MCO Movement, Philreca at RECOBODA Partylist. Sa buong bansa abot sa mahigit tatlong milyong lifeline consumers ang benepisyaryo ng programa sa pamamagitan ng 121 electric cooperatives ngayong may banta pa rin ng COVID-19.

-0-

250 Rapid Test Kits ibinahagi ni Senador Zubiri sa North Cotabato

Abot 250 na mga rapid testing kits ang natanggap ng provincial government mula kay Senador Juan Miguel "Migz" Zubiri kahapon.

Ayon kay North Cotabato Governor Nancy Catamco, malaking tulong ang nasabing mga test kits at magiging prayoridad aniya ang mga frontliners lalo na ang mga nasa hospital. Dagdag naman ni IPHO Chief Doc Eva Rabaya, gagamitin din ang rapid test kits para sa mga COVID-19 suspect case na may sintomas, base na rin sa inilabas na guidelines ng Department of Health o DOH.

Nabatid na sa buong rehiyon, ang North Cotabato ang unang nakatanggap ng naturang mga test kits mula sa senador. Ayon naman kay Senator Zubiri, sa ngayon ay mga rapid test kits muna ang ibinahagi nito sa ilang mga lugar sa Mindanao kabilang na ang lalawigan kahit na mas accurate ang PCR kits.

Ito’y dahil pa rin sa kakulangan ng mga accredited laboratories sa Mindanao kung saan isasagawa ang PRC testing. Dagdag pa ng senador na tuloy-tuloy ang kanilang pamamahagi ng rapid test kits dahil maaari na itong gamitin kahit na hindi kinakailangan ng mga accredited laboratories.

Ang rapid testing ay isang paraan upang ma-detect kung ang pasyenteng may sintomas ng COVID-19 ay positibo sa naturang virus, pero ito ay dadaan pa rin sa itinakdang protocol ng DOH. Kung sakaling magpositibo ay idadaan pa rin ito a confirmatory test kung saan isusumite ang swab sample ng pasyente sa mga accredited laboratories at hihintayin ang resulta nito mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM.

Malaking tulong ang pagkakaroon ng test kits sa lalawigan dahil ang paunang resulta nito ay siyang magbibigay ng inisyal na impormasyon sa isang pasyente nang sa gayon mapaghandaan ang mga susunod na kinakailangang hakbang laban sa COVID-19 NDBC BIDA BALITA

-0-

Lima katao sa South Cotabato na dalawang beses tumanggap ng Social Amelioration Cash Assistance kakasuhan ng DSWD 12.

Pinaiimbestigahan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD region 12 kung paano dalawang beses nakakuha ng cash assistance sa kanilang Social Amelioration Program o SAP ang limang mga mamamayan sa South Cotabato.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ang mga ito ay mula sa mga bayan ng Tupi at Lake Sebu. Iginiit ni Espejo na ang pagkuha ng mga ito ng SAP Cash assistance sa dalawang mga barangay ay paglabag sa Bayanihan to Heal as One Act.

Kakasuhan ang mga ito ng perjury at estafa. Sinabi ni Espejo na natuklasan ang pananamantala ng nasabing mga suspek sa isinagawang cross matching ng DSWD. Babala ni Espejo sa publiko, bukod sa pagkuha ng litrato ng mga tumatangagp ng cash assistance mayroon ding bar code ang SAP forms na ipinamigay ng DSWD. Kaya ayon kay Espejo madaling mahanap kung sino ang mga nanamantala sa tulong na ipinamigay ng pamahalaan.

Ayon kay Espejo kung mapatunayan ng DSWD na may kasabwat ang limang dalawang beses nabigyan ng SAP cash assistance, idudulog nila ito sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Umapela di si Espejo sa publiko na ngayon panahon ng krisis dapat ay pairalin ang malasakit sa kapwa.

Matatandaan na sinimulan ng mahigit apatnapung mga kawani ng DSWD 12 ang validation ng mga tumanggap ng SAP cash assistance sa rehiyon noong nakaraang lingo. NDBC News AM May 15 Headline : Online teaching para sa pasukan, pinaghahandaan na ng Deped sa South Cotabato Handa na sa online teaching ang singkwenta porsyento na mga guro sa South Cotabato.

Ipinahayag ito ni Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio. Ayon kay Estacio, ito ay base naman sa isinagawang survey ng Deped sa lalawigan. Ipinahayag din ni Estacio na para maihanda sa online teaching ang iba pa nilang mga guro magsasagawa din sila ng training para sa mga ito.

Sinabi ni Estacio na maliban sa online teaching kalakip din sa mga modality o pamamaraan ng pagtuturo na isinusulong ng Deped South Cotabato ang traditional na face-to-face learning at modular learning. Kinokonsidera din nila ayon kay Estacio ang pagamit ng telebisyon, radyo, video lesson, text blast at iba pang pamamaraan ng pagtuturo depende sa kalagayan ng isang eskwelahan .

Ayon kay Estacio ito ay bilang paghahanda na rin nila sa ipatutupad na new normal sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Voice Clip…si Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio

-0-

Headline : Koronadal LGU may mga pagbabago sa mga panuntunan kasabay ng pagpapalawig ng General community quarantine sa lungsod

Nagtanggal ng ilang mga restriction ang lokal na pamahalaan ng Koronadal kasunod ng pagpapalawig sa modified General Community quarantine o GCQ hanggang sa May 31. Ito ay ayon kay Koronadal City Mayor Eliordo Ogena. Ayon kay Ogena ang mga pagbabagong ito ay nakabase sa guidelines ng Inter-agency Task Force on COVID-19.

Kaugnay nito, sinabi ni City Legal officer Atty. Joy Sollesta na papayagan na ngayon ang mga non-contacts sports, tulad ng golf, cycling at tennis. Pinapayagan na rin ang ilang reacreational activities tulad ng walking, biking at jogging.

Gayunpaman ayon kay Sollesta dapat pa ring sundin ang mga protocol sa social distancing at pagsusuot ng face mask. Nilinaw ni Sollesta na mariin pa ring ipinagbabawal ang pagbubukas ng mga gym o fitness studios, sports at entertainment facility, libraries, museum, cultural center, at maging tourists destination.

Dinagdag din nito na tuloy din ang pagpapatupad ng clustering ng mga barangay at no movement day tuwing araw ng Linggo. Nilinaw naman ni Sollesta na hinihintay pa ng lokal na pamahalaan kung may bagong mga panuntuan sa mga border ng South Cotabato ang provincial government.

-0-

Lalaki na naghahanda ng hapunan patay sa pamamaril sa Polomolok, South Cotabato

Binaril ng malapitan ng salarin ang biktima habang naghahanda ng hapunan kasama ang live in partner sa kanilang bahay sa Marangit Compound, barangay Rubber, Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang nasawing biktima na si Abdullah Bueno, 30 years old.

Ang biktimang si Bueno ay agad na binawian ng buhay sanhi ng mga tama ng bala ng baril sa kanyang ulo. Tumanggi naman ang ina ni Bueno na ipa-autopsy ang mga labi nito dahil ito ay kanilang ipinalibing nang naayon sa tradisyon ng mga Islam.

Narekober ng mga pulis sa crime scene ang isang basyo ng 9 mm pistol. Sa tulong ng mga saksi nakilala ng mga pulis ang suspek sa pagbaril sa biktima na si Ben Jack Alab, 26 years old, nakatira sa Barangay Magsaysay, Polomolok.

Ang tumakas na si Alab ay patuloy pang pinaghahanap ng mga pulis. Hindi pa batid ng PNP kung ano ang motibo nito sa pagpatay sa biktima. Lumabas din sa pagsisiyasat ng Polomolok PNP na ang biktimang si Bueno ay may mga kasong frustrated murder at attempted murder. Kalakip din ito sa Inter Agency Drug Information Data Base o drug watchlist ng mga otoridad.

-0-

DA 12 at lokal na pamahalaan ng Gensan nagbigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng COVID-19 crisis sa nasabing lungsod.

Nakinabang sa mahigit 21 million pesos na halaga ng agri-fishery aid ng Department of Agriculture 12 at lokal na pamahalaan ang libo libong mga magsasaka at mangingisda sa General Santos city.

Nabatid na 4.5 million pesos sa nasabing halaga ang inilaan ng DA para pambili ng seeds, fertilizers at mga gamit sa pangingisda. Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen ang pamimigay ng tulong ay resulta ng pakikipagungyan ng ahensya sa lokal na pamahalaan ng Gensan.

Layon nito na matulungan ang mga mangingisda at magsasaka sa nasabing lugar na apektado ng pandemic sa COVID-19. Pinasalamatan din ni Mangelen ang lokal na pamahalaan ng Gensan sa pagbibigay prayoridad sa agriculture at fishery sector.

Binigyan diin ni Mangelen na ngayong panahon ng krisis kailangan ang patutulungan para sa pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain.

Samantala ang DA ay nagbigay din ng tig dalawang daang bags ng palay seeds at fertilizers sa Gensan. Nagbigay din ang ahensya ng 150 hybrid yellow corn, glutinous corn at hybrid white corn seeds sa mga corn farmer ng lungsod. Ayon naman sa magsasakang si Maria Josefa Empal ng Barangay Sinawal, ipinagpasalamat naman nila ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda sa Gensan ngayong panahon ng krisis.

-0-

Isa sa pinakamalaking superstore sa Kidapawan City, nasunog

Kasabay ng malakas na buhos ng ulan ang pagsiklab din ng malaking apoy na tumupok ng isa sa mga pinakamalaking superstore sa Jose Abad Santos Street, Kidapawan City.

Batay sa ulat, nagsimula ang sunog alas 8:30 kagabi pero hanggang ngayong umaga ay patuloy pa ring inaapula ng mga bombero ang apoy. Batay sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP- Kidapawan City, nasa 18Million pesos ang iniwang danyos ng sunog at maari pa itong madagdagan dahil hindi pa kasali sa datus ang kanilang paninda.

Tinupok din ang Café Sabastian na nasa loob ng estbalisyemento. Ayon sa mga nakasaksi, may narinig anya silang putok sa loob bago sumiklab ang malaking apoy. Dagdag pa, agad na nakapagresponde ang BFP- Kidapawan pero nahirapan anya sa pag contact ang concern citizen. Mabilis na tinupok ng apoy ang nasabing estbalisyemento kahit paman malakas ang buhos ng ulan. Wala namang nadamay na kalapit na establisyemento. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng BFP- Kidapawan kung ano ang sanhi ng sunog. NDBC BIDA BALITA

-0-

NATIONAL NEWS………………….

UMAABOT na ngayon sa 29 ang mga lisensyadong COVID-19 testing laboratory sa bansa.

Sa update ng Department of Health o DOH, ang Divine World Hospital sa Region 8 ang bagong laboratoryo na umabot sa Stage 5 para makapagsagawa ng COVID-19 testing.

Sa ngayon ayon sa DOH, meroon pang 102 laboratory applications ang kanilang pinoproseso.

Samantala, nadagdagan pa ng 40 ang bilang ng healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na umakyat na sa two thousand, 165 ang bilang ng medical workers na tinamaan ng nakakahawang sakit hanggang May 13.

Nasa 219 namang non-medical staff ang naapektuhan ng nakakahawang sakit.

PLAY BREAKER

Sasampahan na ng kasong kriminal ng PNP si NCRPO chief Debold Sinas dahil sa birthday party nito na paglabag umano sa enhanced community quarantine guidelines.

Ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque, bukod kay Sinas, kakasuhan din ang iba pang senior officials na kasama sa birthday party.

Ayon kay Roque, humihingi na rin ng clearance ang PNP sa Office of the President para sampahan ng kasong administratibo si Sinas dahil sa paglabag sa quarantine rules.

BREAKER

Ipinagkibit-balikat lamang ng Malakanyang ang ulat ng ncoronavirus.org na isa ang Pilipinas sa “Worst Performing ASEAN Countries” kaugnay sa pagtugon sa COVID-19.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi niya alam kung saan nanggaling ang ncoronavirus.org

Aniya, mas pinaniniwalaan ng palasyo ang ulat ng Toluna Study Blackbox ng Singapore na nagpapakita na nasa ikaanim na pwesto ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamagaling na pag-responde sa COVID-19 pandemic.