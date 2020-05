NDBC BIDA BALITA (May 18, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. ESTUDYANTENG taga-Cotabato city na nanggaling ng Davao city, nagpositibo sa Covid-19.

2. Tatlong taong gulang na bata, patay matapos na pagtatagain ng suspek na may deperensiya sa pag-iisip President Roxas, North Cotabato

3. Accreditation ng tatlong COVID-19 testing centers sa rehiyon, isinusulong ng DOH 12

4. Construction driver na taga North Cotabato, nag positibo sa COVID-19.

5. Senior citizens sa Tacurong City tatanggap ng ayuda, ayon sa LGU.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NADAGDAGAN PA ng isa ang bilang ng mga nagpositibo sa Corona Virus Disease 2019 o COVID-19 sa Cotabato city.

Sinabi ni City Health Officer Dr. Meyasser Patadon na ang pinakabagong kaso nito ay 18 taong gulang na estudyanteng umuwi sa lungsod mula sa Davao city sa pamamagitan ng Balik-Bahay Program ng gobyerno.

Ayon kay Dr. Patadon, ang pasyente ay walang nararamdamang sintomas ng Covid-19 at ngayon ay mahigpit na mino-monitor sa isolation facility ng syudad.

Ito na ang pang-walong kaso ng Covid-19 za lungsod. Ang unang mga COVID-19 patient ay gumaling na at nasa maayos ng kalagayan.

Una rito, nitong nakaraang araw ay inanunsyo rin ng City LGU na isang 26 anyos na lalaking government employee ang nagpositibo rin sa naturang nakahahawang sakit.

Wala naman umano itong travel history sa mga high risk area ng bansa.

Agad ding isinailalim sa 14-day quarantine ang mga ka-trabaho at pamilya ng pasyente.

Samantala, kaugnay nito ay muling umapela si City Mayor Cynthia Guiani sa mga mamamayan ng syudad na manatili sa bahay at sundin ang umiiral na quarantine protocols lalo na ang pagsuot ng facemask at physical distancing kapag nasa mga pampublikong lugar.

Inatasan na rin ng alkalde ang City Health Office na magsagawa ng mass testing sa grupo o sa mga nakasalamuha ng mga bagong nag-positibo sa virus.

Isasailalim sa rapid testing ang mga ito at ang sinumang magpo-positibo ay kukunan ng swab sample at ipadadala sa COVID-19 testing facility sa Davao City.

Samantal, kahapon ay nagtulong-tulong ang Chinese Volunteer Fire Brigade at mga mamamayan ng Mother Barangay Poblacion sa paglilinis ng ilang pangunahing lansangan at palengke habang NO MOVEMENT day sa Cotabato City.

Kasamang nilinis ng mga ito ang Sinsuat Avenue, Quezon Avenue, SK Pendatun Extension, Mega Market at City Arcade.

Ito na ang ikalawang beses na nag-disinfect ang grupo para pigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus.

-0-

MAHIGIT isang daang mga residente na mula sa iba’t ibang mga bayan sa Maguindanao ang nakauwi na sa kanilang mga bahay sa ilalim ng Balik Probinsiya Program ng pamahalaan simula noong May 4.

Nitong Sabado, May 16, tatlumpo't lima pang mga residente ang nakauwi na ngunit mahigpit pa rin silang sasailalim sa monitoring, home quarantine at medical check ups.

Nakauwi ang naturang mga stranded na residente mula sa Davao city sa tulong ng Maguindanao Provincial Government at Davao City LGU.

Mismong si Davao City mayor Sarah Duterte ang naglaan ng sasakyan para ligtas na maihatid sa IPHO Maguindanao ang mga nagsiuwiang mga residente ng lalawigan.

Bukod sa libreng sakay ay binigyan din sila ng mga foodpacks bilang baon pauwi.

Sa iba pang balita, hinihihayat naman ngayon ng PNP BARMM ang mga mamamayan ng rehiyon at ang mga pulis na magtanim ng gulay upang may aanihin sa panahon ng COVID 19 pandemic.

Mismong si PNP BARMM Director Brigadier General Manuel Abu ang nanguna sa pagtatanim ng iba’t ibang mga gulay sa kanilang kampo at sa kanilang mga tahanan.

Ayon kay Abu, ang BARMM ay isang agricultural area kaya hindi magugutom ang mga residente ng rehiyon kapag natuto lamang itong magtanim sa kani-kanilang mga bakuran.

Pero sinabi ni Abu na bago pa man ang COVID 19 crisis ay nagtatanim na sila ng mga gulay bilang bahagi ng kanilang physical fitness routine.

-0-

Pinaiimbestigahan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 kung paano dalawang beses nakakuha ng cash assistance sa kanilang Social Amelioration Program o SAP ang lima katao sa South Cotabato.

Sinabi ni DSWD 12 Director Cezario Joel Espejo na ang mga tinutukoy na SAP beneficiary ay mula sa mga bayan ng Tupi at Lake Sebu.

Iginiit ni Espejo na ang pagkuha ng mga ito ng SAP Cash assistance mula sa dalawang magkaibang mga barangay ay paglabag sa Bayanihan to Heal As One Act.

Kakasuhan umano ang mga ito ng perjury at estafa.

Sinabi pa ni Espejo na natuklasan ang pananamantala ng nasabing mga suspek sa isinagawang cross matching ng DSWD.

Babala naman ni Espejo sa publiko, bukod sa pagkuha ng litrato ng mga tumatangagp ng cash assistance ay mayroon ding bar code ang SAP forms na ipinamigay ng DSWD kaya madali nitong matutukoy ang anumang anomalya.

-0-

PATAY ang 78 anyos na lola at pito katao naman ang nasagip sa kapahamakan matapos na masunog ang isang kainan sa Midsayap, North Cotabato

Nakilala ang nasawi na si Elvira Osorio, 78 taong gulang at may kapansanan.

Habang ang mga nailigtas naman ng mga bombero ay nakilalang sina Helen Tenerife, may-ari ng Tenerife Eatery at isang senior citizen; Emily Teo, 24 anyos; Richard Tenerife, 45 ; Jayceville Tenerife, 30; George Tenerife, 9 years old; Jessica Tenerife, 5 at Helena Tenerife na pitong buwang sanggol.

Sa report ng Bureau of Fire Protection o BFP-Midsayap biglang nagliyab ang ang Tenerife Eatery na malapit lamang sa Archdiocesan Shrine of Senior Sto Niño sa Brgy Poblacion 2.

Mabilis namang nagresponde ang BFP-Midsayap at tumulong din ang BFP-Aleosan, PPALMA Citizens Against Crime and Violence at ang De Rose Water Tanker.

Gayunman, dahil gawa lamang sa light materials ang naturang kainan kaya mabilis itong natupok ng apoy.

Hindi umano nakalabas agad ng kanyang kwarto si Osorio kaya ito namatay.

Sina Helen Tenerife at Emily Teo naman ay isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga paso at pasa sa katawan.

Maliban sa kainan ay tinupoy rin ng apoy ang isang kotse, isang pick-up at isang multicab na pagmamay-ari ng pamilya Tenerife.

Umaabot umano sa 1.5 million pesos ang halaga ng mga ari-ariang nasunog batay sa inisyal na report ng BFP-Midsayap.

-0-

KALABOSO ang isang drug suspect matapos maaresto sa ikinasang buy bust operation ng mga otoridad sa Sitio Marigalupa, Barangay GT Biruar, Parang, Maguindanao.

Kinilala ni Parang PNP chief Police Capt. Blayn Lomas-e ang suspek na si Akmad Guindar Lumabao, 20 years old at residente ng nabanggit na lugar.

Isinagawa ng Parang PNP ang nasabing operasyon katuwang ang Regional Intelligence Unit ng PNP BARMM.

Nakuha mula sa suspek ang isang maliit na sachet ng shabu at ang buy bust money.

Nasa kustodiya na ng Parang PNP ang suspek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

Barangay Workers sa ilang bayan sa North Cotabato, nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Provincial Government

Nakatanggap ng dagdag na tulong pinansyal ang Barangay Workers sa dalawang mga bayan at lungsod ng Cotabato Province. Ito ay ang mga bayan ng Makilala, Magpet at Kidapawan City na kinabibilangan ng BNS, Day Care Worker at BHW na nakatanggap ng tig-isang libong piso bawat isa.

Kamakailan lamang, abot sa 4, 853 na mga Persons With Disability ang nakatanggap din ng sampung kilo ng bigas, groceries at gulay na mula sa mga local farmer ng lalawigan. Labis naman ang pasasalamat ni Magpet PWD Federation President Romeo Lam-an sa Provincial Government dahil sa espesyal na relief packs na kanilang tinanggap.

Ayon din kay Kidapawan PWD President Rasul Camsagay na nakakataba ng puso ang hiwalay na pagbibigay sa kanila ng relief goods.

Habang abot naman sa 1,043,000Million pesos ang kabuuang halaga ang naibigay sa mga frontliner na Barangay Workers.

Kaugnay pa rin ito ng tuloy tuloy na pag iikot ng pamahalaang lalawigan upang mamigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng krisis dulot ng COVID-19.

-0-

Tatlong taong gulang na bata, patay matapos na pagtatagain ng suspek na may deperensiya sa pag-iisip President, Roxas North Cotabato

Dead on arrival sa pagamutan ang 3-years old na batang lalaki matapos na pagtatagin sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan ng isang mentally retarded na babaeng suspect sa Purok 7, Barangay Kamarahan President Roxas Cotabato.

Sa ulat ng PNP, nakilala ang biktima na si alyas Arjay at nakatira sa nasabing lugar habang ang suspek naman ang kinilalang si Arlene Justo Jabito na kapit-bahay lamang din ng biktima. Ayon kay PNP Chief Police Major Rolly Oranza, naglalaro lamang sa labas ng kanilang bahay ang biktima alas 3:00 ng hapon nitong sabado nang makita ni Seperiano Justo na kapatid ng suspek na pinagtataga ng kanyang kapatid na may deperensya sa pag-iisip ang biktima.

Agad naman anya itong humingi ng saklolo at paglabas ng lola ni Alyas Arjay ay nakita na lamang nitong duguan na ang kanyang apo. Sinabi rin ni Oranza na parehong nagtatrabaho sa Davao City ang magulang ng biktima at ang kanyang lola lamang ang nagbabantay dito.

Naisugod pa sa pagamutan si Alyas Arjay pero idenkelara itong dead on arrival ng mga doctor dahil na rin mga tinamong malalaking sugat sa katawan. Sa ngayon, nakakulong na sa custodial facility ng President Roxas PNP ang suspek para sa dagdag na imbestigasyon at nakatakdang sasampahan ng kaso ngayong araw.

-0-

Dagdag na higit 60 na mga bahay na itinayo ng Philippine Army, mapapakinabangan na nga mga nawalan ng tahanan dahil sa lindol sa Makilala, North Cotabato

The long wait is over para sa last batch na mga pamilya na makakatanggap ng bahay o “ balay paglaum” na itinayo ng Philippine Army sa ilang pamilya sa Barangay Bato, Makilala Cotabato. Ang Barangay Bato ay isa sa mga lugar sa probinsya na lubhang naakpektuhan ng malalakas na lindol noong nakaraang taon kung saan karamihan sa mga bahay ay nasira at maraming buhay ang nawala.

Nitong sabado ay pormal na itinin-over ang 120 units ng bahay na isinagawa sa Internally Displaced Person Center sa Barangay Luna Norte na pinangunahan ni 10thID Commander Major General Rueben Basiao, 901st Brigade Commander General Gabriel Viray. Kasama si Governor Nancy Catamco at Makilala Mayor Armando Quibod.

Sa naging mensahe ni Representative Congressman Rudy Caogdan na siyang may-ari ng lupa na pinagtayuan ng mga bahay, hinihikayat nito ang mga benepisyrayo na makipag-tulungan sa gobyerno. Nakalikom ang 10th ID ng 9.7Miliion pesos para sa pagpapatayo ng nasabing bahay mula sa kanilang sariling bulsa. Panawagan naman ni Basiao ng 10th ID ng Philippine Army sa kanila na wag sumuporta sa maling adhikain ng mga makakaliwang grupo upang matagumpay na makamit ang kapayapaan. Nagpasalamat naman si Barangay Bato Chairman Solociano Sumanggi dahil sa tulong ng AFP upang makaahon sa hirap at pagkawasaka ng kanyang mga residente.

-0-

Ginang benepisyaryo ng bagong bahay sa ilalim ng "Kapwa ko, Sagot ko" program ng Kidapawan City PNP

Abot tenga ang ngiti ng isang ginang matapos na magkaroon ng bagong tirahan na itinayo mismo ng tropa ng Kidapawan City PNP sa Purok 5B, Brgy Sibawan ng lungsod.

Si Aling Marilyn Basol, 29-anyos, ina sa apat na magkakapatid ay isa lamang sa maraming natulungan ng kapulisan ngayong mas pinatindi ng COVID-19 ang dinaranas na krisis ng ilang mga mahihirap na mamamayan ng lungsod.

Nitong Sabado, pormal nang na iturn-over ang bagong tirahan kay Aling Marilyn kasabay ng simpleng salu-salo na inihanda ng Kidapawan PNP. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng "Kapwa ko, Sagot ko" na programa ng Philippine National Police o PNP kung saan hinihikayat ang miyembro ng kapulisan na pumili ng pamilyang lubhang nangangailangan ng tulong at labis na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa umiiral na community quarantine.

Sa nasabing programa, ang mapipiling benipisyaryo ay mabibigyan ng tulong gaya ng grocery items, financial assistance at kung suswertehin ay may pabahay pa. Sa sitwasyon ni Aling Marilyn, hindi lamang damit, pagkain at pera ang natanggap ng kanyang pamilya kundi pati na rin ang simple ngunit maayos na tirahan matapos na mawasak ang bahay nito dahil sa tumamang lindol sa lungsod.

Ang nabanggit na proyekto ay mula mismo sa sariling bulsa ng mga miyembro ng 'intelligence section' ng Kidapawan City PNP.

-0-

Construction Driver, naitalang ika-apat na positibo sa COVID-19 sa Cotabato Province

Nagpositibo sa Coronavirus Disease o COVID-19 ang isang 43 anyos na lalaki na taga Banisilan, North Cotabato. Sa ulat ng Department of Health 12, siya ay isang construction driver sa isang private company na nakabase sa Tagoloan, Misamis Oriental.

Nilinaw ni Provincial COVID-19 spokesperson Philbert Malaluan, na hindi nakarehistro ang pasyente sa Task Force Sagip at nakaisolate sa LGU facility. Nakitaan ng sintomas ng sakit ang pasyente at kinunan ng swab test noong May 14. Dumating ito sa Gastav Banisilan Checkpoint noong Mayo 1 na agad isinailalim sa quarantine.

Ngunit noong Mayo 7, nakaranas ito ng lagnat, pananakit ng tiyan at pagsusuka at kalaunan ay dinala na sa Cotabato Provincial Hospital at ipinasok sa isang isolation room. Isinasagawa na ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng pasyente kabilang na ang kanyang anak na nagbantay sa kanya sa ospital at kukunan din ito ng swab sample bukas, pati na rin ang staff ng CPH na nag-alaga sa kanya. Sa ngayon, stable na ang kondisyon ng pasyente pero ayon sa may ubo pa rin ito.

Sinisiguro naman ni Malaluan na hindi ito nakalabas habang sumailalim sa quarantine.

-0-

Paglipat ng site ng extension ng provincial hospital hiniling ng South Cotabato Governor sa Sangguniang Panlalawigan

Hiniling ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa Sangguniang Panlalawigan na amayendahan ang resolution nilang kaugnay sa expansion ng provincial hospital. Ayon sa gobernador ipinakiusap nito sa SP ang paglipat ng construction ng two hundred million pesos four-storey building sa Protect Center. Ito ay sa halip na sa compound mismo ng Provincial Hospital.

Binigyan diin nito nq apektado ng kontruskyon ng gusali ang sa loob ng dalawang taon ang limampung porsyento ng provincial hospital. Dinagdag din nito na may approval na rin ng health facilities enchancement program incharge ng Department of Health at Commission on Audit ang paglipat ng site ng extension ng provincial hospital.

Minamadali na rin ng lalawigan ang konstruksyon ng proyekto dalawang taon matapos itong aprubahan.

-0-

Learning profiling sa mga estudyante ipinaliwanag ng Deped South Cotabato

Nagsasagawa na ng learning profiling ang Department of Education o Deped South Cotabato.

Layon ito na malaman kung anong learning modalities o pamamaraan ng pagtuturo ang angkop sa kanilang mga estudyante. Ito ay bilang paghahanda sa new normal na ipatutupad sa pasukan. Malalaman sa pamamgitan nito kung ang isang bata ay may kakayahan sa face-to-face learning, online classes at iba pa. Ito ay ayon kay Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio.

Pero ayon kay Estacio base sa kanilang pagaaral 60 percent ng mga eskwelahan sa South Cotabato ang magpapatupad ng tradisyunal na face-to-face learning. Nabatid na bilang paghahanda sa new normal, isinusulong din ng Deped ang modular learning bilang isa sa mga estratehiya na gagamitin sa pagtuturo sa mga kabataan.

-0-

Accreditation ng tatlong COVID-19 testing center isinusulong ng DOH sa region 12

Tuloy ang pakikipagugnayan ng Department of Health o DOH sa mga lokal na pamahalaan at stakeholders para mapadali ang operasyon ng tatlong mga Covid-19 laboratories sa region 12. Ito ay ayon kay DOH 12 Assistant Regional Director Fatima Emban.

Ayon kay Emban ang mga COVID-19 laboratory na ito ay ipinatatayo sa Cotabato Regional Medical Center o CRMC sa Cotabato City, Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center o DAPPMC sa Koronadal City at Dr. Jorge P. Royeca Hospital o DJPRH sa General Santos City.

Inirerekomenda din ng DOH ang patatayo ng testing center sa Soccksargen General Hospital sa Surallah, South Cotabato. Ayon kay Emban ang CRMC testing center ay makatutulong sa decongestion sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City.

Habang ang laboratory naman sa DAPPMC ay na-assess na ng team mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM at World Health Organization. Ayon kay Emban kasalukyan ding kino-comply ng integrated provincial health office ng South Cotabato ang dagdag na mga requirement.

Sinabi din ni Emban na kinomisyon ng lokal na pamahalaan ng Gensan ang kompanya na inirekomenda ng RITM para mag-assemble ng containerized laboratory sa DJPRH. Nakatakda naman ang delivery nito sa may 21. Dinagdag din ni Emban na nakapag-release na rin ng three million pesos ang DOH 12 para sa upgrading ng operation at pasilidad sa Surallah Hospital.

-0-

Social pension ipamimigay ng lokal na pamahalaan sa mga senior citizen sa Tacurong City

Sisimulan ng lokal na pamahalaan ng Tacurong City ang pamimigay ng social pension para sa mga senior citizen sa lugar sa May 20.

Ito ay ayon kay Tacurong City Social Welfare and Development Officer Eufemia Robles. Ayon kay Robles ibibigay ang social pension para ngayong 2020 sa mahigit limang libong mga senior citizen sa lugsod.

ang mga ito ay makatanggap ng pension simula noong nakaraang taon. Ayon kay Robles para sa mas madali at maayos na pamimigay ng social pension hahatiin nila sa iba’t ibang cluster ang mga barangay sa Tacurong. Target nila ayon kay Robles na matatapos nila ang pamimigay ng social pension sa dalawamput anim na mga barangay sa Tacurong sa May 24.

Sa Koronadal, nauna nang nilinaw ni City Treasurer Marloun Gumbao na para iwas aberya hindi na maaring gamitin sa pag-claim ng social pension ang authorization letter. Ayon kay Gumbao mismong mga taga city treasurer at city social welfare office mismo ang maghahatid ng social pension ng mga benepisyaryo na hirap nang makaalis sa kanilang mga bahay at hindi na makapunta para kumuha nito sa kanilang mga barangay hall.

-0-

DA 12 tiniyak ang maigting na monitoring sa ASF matapos maharang ng mga otoridad ang van na may lulang pork items sa Malungon, Sarangani Province.

Tuloy pa rin ang maigiting na precautionary measures ng Department of Agriculture 12 para matiyak na hindi makapapasok sa rehiyon ang African Swine Fever o ASF virus. Tiniyak ito ni DA 12 Regulatory Division Chief Dr. Johh Pascual. Ipinahayag ito ni Pascual matapos maharang ng mga otoridad sa Malungon, Saragani Province ang delivery van mula Davao City na may lulang pork items.

Ayon kay Pascual ang transportasyon ng nasabing mga produkto ay paglabag sa temporary ban sa Sarangani ng mga buhay na baboy, at pork products mula sa karatig lalawigan ng Davao del Sur at Davao Occidental. Ang mga naharang na pork items na nagkakahalaga ng mahigit 80 thousand pesos ay pagaari umano ng isang negosyante sa Koronadal City.

Ito ay nakatakda sanang dalhin sa iba’t ibang mga lugar sa region 12. Sinabi naman ni Agriculture Center Chief William Bustamante, ang naharang na pork items ay posibleng kontaminado ng ASF virus. Ang transportasyon ng nasabing mga produkto ay mariin namang kinondena ng DA XII, National Meat Inspection Services,at Provincial Veterinary Office ng Sarangani.

Kumuha naman ng sample ng hinarang na mga karne para maeksamin sa labortoryo ang Malungon Municipal Police Station at lokal na pamahalaan.