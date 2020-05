NDBC BIDA BALITA (May 9, 2020)

NEWSCAST

1. BILANG ng mga gumagaling sa COVID-19 sa bansa, patuloy na dumarami!

2. Mahigit 40 million pesos na halaga ng mga pananim sa Kidapawan City, nasira dahil sa matinding tagtuyot

3. Mahigit SIYAM NA LIBONG mga mangagawa sa region 12 na apektado ng COVID-19 crisis, nakinabang sa cash assistance ng DOLE 12

4. Hirit na isapubliko ang medical records ni Pangulong Duterte, ibinasura ng Korte Suprema

MAS MARAMI pa rin ang gumagaling sa Corona Virus Disease 2019 o COVID-19 kaysa mga nasawi sa naturang sakit sa Pilipinas.

Sa record ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, umaabot na sa one thousand, 734 ang mga gumaling sa naturang sakit matapos na madagdagan kahapon ng 116 ang total number of recoveries sa bansa.

Habang may naitala namang 11 panibagong mga nasawi sa COVID-19 kaya umakyat pa sa 696 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19.

Samantala, sa ngayon ay umaabot na sa ten thousand, 463 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at pinakarami pa rin dito ay naitala sa National Capital Region.

Sa region 12 naman, WALA PA RING naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon mag-iisang linggo na.

Sa record ng DOH 12, mayroon pa ring 16 na confirmed COVID 19 cases ang rehiyon kung saan 14 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa kabuuan ay nakapagtala ng 418 suspect cases at tatlong probable cases ng COVID-19 ang rehiyon hanggang kahapon ng hapon.

28 sa mga suspect case na ito ang nasawi gayundin ang tatlong probable cases habang hinihintay ang resulta ng kanilang COVID-19 test.

Sa Bangsamoro region, nasa 11 ang confirmed COVID-19 cases; apat ang nasawi habang pitong mga pasyente naman ang gumaling.

Meroong 276 suspect cases at anim na probable cases ang pinakamarami rito ay mula sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan.

Pinakamaraming confirmed COVID-19 cases naman ang naitala sa Lanao del Sur.

NAMAHAGI ng food packs at face masks sa 19 na mga dating miembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang Army’s 7th Infantry Battalion sa Pikit, North Cotabato.

Sinabi ni Army’s 7th Infantry Battalion commander Lt. Col. Rommel Valencia na ang naturang hakbang ay bilang pagpapakita ng sensiridad ng pamahalaan at AFP na makamit ang kapayapaan sa bahaging ito ng Mindanao.

Todo pasasalamat naman ang mga former combatant sa natanggap na tulong dahil naramdaman umano nilang bahagi sila ng komunidad at binibigyan pansin ng gobyerno.

Sa kabilang dako naman, PINANGUNAHAN ni BARMM READI head at BARMM Interior and Local Government Minister Naguib Sinarimbo ang pamamahagi ng mahigit dalawang libong food packs sa pitong mga barangay sa Bongo Island, sa Parang, Maguindanao kahapon.

Tumanggap ng ayuda ang nasa halos tatlong libong mga mahihirap na pamilyang mula sa mga barangay ng Litayen, Cotongan, Tagudtungan, DM Biruar, GAD-Pebpandaran, Limbayan at Tuca Maror.

Bukod sa food packs ay binisita rin ng grupo ang ilang mga barangay hall na nasira dahil sa malakas na hangin at ulan.

Tinungo rin nila Sinarimbo ang barangay Litayen kung saan napaulat na nagkaroon ng diarrhea outbreak na ikinasawi ng dalawang mga bata.

Samantala, bukod sa Bongo Island ay nakatanggap din ng 1,250 food packs ang mga residente ng barangay Polloc.

Naging katuwang ng BARMM READI sa pamamahagi ng relief goods ang Parang LGU, Marine Battalion Landing Team 2 ng 1st Marine Brigade at Parang PNP.

DEAD ON THE SPOT ang isang pulis at ang sakay nitong isa umanong retired personnel ng BARMM Ministry of Basic, Higher and Technical Education matapos nilang makabanggaan mabangga ang kasalubong na 10-Wheeler truck sa Barangay Baguer, Libungan, North Cotabato.

Kinilala ang mga nasawi na sina Police Master Sergeant Bayangan Bakal, 37 anyos, isang pulis na nakatalaga sa 1st Maguindanao Provincial Mobile Force Company at Salima Tuladteg, 61 anyos na kapwa nakatira sa Datu Piang, Maguindanao.

Sa report ng Libungan PNP, minamaneho umano ni Bakal ang kanyang kotseng Kia Picanto at nag-overtake sa sinusundang sasakyan ngunit nakasalubong nito ang 10-Wheeler truck na minamaneho naman ni Arnel Helardes, 28 anyos na taga Brgy. Sinuggoyan, Don Carlos, Bukidnon.

Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nagawa pang umiwas ni Helardes kaya nakasalpukan nito ang mga biktima.

Dead on the spot sina Bakal at Tuladteg na agad ding inilibing sang-ayon sa tradisyon ng mga Muslim.

Nasa custodial facility naman ng Libungan PNP si Helardes at hinihintay ang isasampang kaso ng pamilya ng mga nasawi.

HINDI UMANO nagdagdag ng anumang mga bayarin sa kuryente ang Cotabato Light and Power Company.

Nilinaw ni ni CoLight Spokesperson Arlene Hepiga na nananatiling 8.14 Centavos per kilowatt hour ang electric rate sa mga residential consumer habang 8.18 centavos per kilowatt hour sa mga commercial consumer.

Tugon ito ni Hepiga matapos ulanin ng reklamo ang COLIGHT dahil sa tumaas na bayarin sa kuryente ng mga consumer nito.

Ayon kay Hepiga, ilang sa mga dahilan kaya tumaas ang Electric Bill ng ilang consumers Quarantine Season ay dahil sa tumaas din ang konsumo sa kuryente o paggamit ng electrical appliances sa bahay.

Kaya payo nito sa mga power consumer, magtipid sa paggamit ng kuryente.

Samantala, simula sa Lunes, May 11 ay magsisimula nang mamutol ng serbisyo ang COLIGHT sa mga power consumer na hindi nakapagbayad ng bill noong Enero at Pebrero.

PINARANGALAN ng pamunuan ng Army’s 6th Infantry Division ang mga sugatang sundalo sa naganap na magkakahiwalay na engkwentro laban sa mga armadong grupo sa Maguindanao.

Mismong si Army’s 6th ID Commanding General Maj. Gen. Diosdado Carreon ang nagbigay ng Wounded Personnel Medal sa mga sugatang sina PFC Lyndon Matias ng 57th Infantry Battalion na nasugatan sa engkwentro sa Barangay Talibadok, Datu Hoffer noong May 3 habang nagpapatupad ng security patrol; CAA Noli Martin na nasugatan naman sa barangay Maitumaig, Datu Unsay at CAA Nhor Guiaman na nasugatan sa sagupaan sa Barangay Salman, Ampatuan.

Isinagawa ang aktibidad sa Camp Siongco Hospital, sa Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao kung saan nagpapagaling mga sugatang sundalo.

Pinasalamatan din ni Carreon ang mga wounded personnel at hinangaan ang kagitingan at katapatan ng mga ito sa kanilang sinumpaang tungkulin.

Health Officer ng South Cotabato may paalala sa mga kawani ng pamahalaan mula ibang lugar na dumating para magtrabaho sa lalawigan para iwas COVID-19

Ipaalam ang travel history sa kanilang mga superior kasunod ng pagpapairal ng General Community Quarantine o GCQ mula sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ng lalawigan ng South Cotabato. Ito ang panawagan ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr, sa mga kawani ng pamahalaan na nagaling sa ibang lugar. Ipinahayag ni Aturidido na kailangan ng mga government employee na maging tapat sa pagpapaaalam ng kanilang travel history.

Ayon kay Aturdido, maari pa kasing bumuti ang GCQ status sa South Cotabato at maipatupad na ng buo ang “new normal” sa lalawigan pagkatapos ng May 15. Binigyan diin ni Aturdido na ang mga kawani ng gobyerno na nasa home status ay obligadong ipaalam sa kanilang mga superior ang pinangalingan o binisitang lugar. Layon nito na maituro din sa kanila kung ano ang mga dapat gawin.

Ayon kay Aturdido ang mga empleyado ng pamahalaan na mula sa mga lugar na may local transmission ng COVID-19 ay kailangan kasing sumailalim sa testing o 14-day quarantine. Paliwanag ni Aturdido may mga government employee sa South Cotabato na mula sa ibang mga lugar at iba sa kanila ay umuwi matapos ipatupad ang “work at home” scheme dahil sa COVID-19.

Umapela din si Aturdido sa mga mamamayan na ireport sa kanilang mga Barangay Health Emergency Response Team o BHERT ang mga indibidwal na kararating pa lang sa kanilang lugar. Sinabi ito ni Aturdido matapos makatanggap ng report ng pagdating ng ilang mga indibidwal sa South Cotabato na hindi ipinaalam ang travel history kahit na posibleng suspect ang mga ito sa COVID-19.

Nauna nang ipinahayag ni Koronadal City Health Office OIC Dr. Edito Vego na isang kawani ng gobyerno mula Davao City ang nagreport sa kanilang tanggapan na hindi umano sumunod sa protocol ng DOH. Paalala naman ni Integrated Provincial Health Office Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo sa mga government employee sundin ang payo ng DOH.

Ayon kay Ebeo kapag hindi kasi naging tapat sa kanilang travel history ang mga government employee, nilalagay lamang nila sa peligro ang kanilang mga sarili, kasamahan sa trabaho at buong komunidad.

South Cotabato Governor may panawagan sa mga opisyal ng pamahalaan na tutol sa pagamit ng contact tracing App sa paglaban sa COVID-19

Obligahin ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato ang mga establisemento na i-log ang kanilang mga customer gamit ang artificial intelligence o contact tracing app.

Ito ang iginiit ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Kaya panawagan ni Tamayo sa mga local na opisyal iwasan muna ang pamumulitika at makiisa na lamang sa isinusulong na ito ng provincial government. Layon nito ayon kay Tamayo na mapabilis ang contact tracing sakali mang may magpositibo sa COVID-19 sa lalawigan.

Sinabi ni Tamayo na may mga lokal na opisyal kasi sa South Cotabato na hindi pabor sa pagamit ng contact tracing app dahil sa pangamba na paglabag ito sa Data Privacy Law. Iginiit ng gobernador na limitado lamang ang mga personal o information na ilalagay sa quarantine pass na ipapakita kapag papasok sa mga establisemento sa lalawigan. Sinabi din ni Tamayo na ito ay pinayagan na rin ng inter-agency task force on COVID-19 sa region 12.

Sa katunayan ayon kay Tamayo handa ang mga IT expert ng ibang mga lalawigan sa rehiyon na irekomenda din ito sa kanilang mga local chief executives. Ipinahayag din nito na unang nagpahayag na gagamit din ng contact tracing App si Sarangani Governor Steve Chiongbian-Solon. Paliwanag ni Tamayo ang pagamit ng contac tracing app ay kahalintulad lamang ng paggamit ng logbook.

Ang pagkakaiba lamang ay ginamitan ito ng makabagong teknoholiya para sa mas mataas na accuracy rate at mas mabilis na contact tracing. Ayon kay Tamayo inutos nito sa mga kawani ng lalawigan na makipagugnayan muna sa mga punong barangay bago mamigay ng rapid survey form. Magiging batayan naman sa pamimigay ng quarantine pass na may QR Code ang Community Based Monitoring System ng DILG.

Deped South Cotabato kinumpirma ang pagnanais ng mga lokal na opisyal na gawing isolation facility para sa mga uuwing OFW ang ilang mga eskwelahan sa lalawigan

Hiniling mismo ng ilang mga local na opisyal sa Deped ang paggamit ng ilang mga eswelahan bilang quarantine areas para sa mga nabutan ng lockdown at stranded na OFW na darating sa South Cotabato. Kinumpirma ito ni Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio.

Ayon kay Estacio kabilang sa mga nais gumamit ng mga eskwelahan bilang quarantine areas ang mga lokal na pamahalaan ng T’boli, Norala, at Polomolok. Pero ayon kay Estacio ang tanging naaprubahan pa lamang sa ngayon ng Deped 12 ay ang T’boli LGU. Gagamitin bilang quarantine areas ang ilang mga paaralan sa nasabing bayan hanggang sa May 30.

Nilinaw naman ni Estacio na bago magamit ang mga ekswelahan bilang quarantine areas may mga requirement na dapat sundin ang mga local government unit. Ang mga ito ay ang letter of request para sa schools division superintendent, pagsunod sa mga panuntunan ng Deped at DOH.

Kailangan din ng mga LGU ng assessment mula sa regional o provincial offices ng DILG, local health officer, planned management, at pagityak ng kalinisan. Ayon kay Estacio dapat ding patunayan ng mga LGU na wala na silang mga pasilidad na maarin gawing isolation facility. Sagot din dapat ng mga LGU ang lahat ng mga gastusin dito sa mga eskwelahang gagawing isolation facility.

DTI pinaalahanan ang mga online seller at iba pang mga establisemento sa South Cotabato na sundin ang suggested retail price sa kanilang mga produkto

Sundin ang suggested retail price o SRP sa mga ibinebentang mga produkto tulad ng medical supplies at iba pang pangunahing mga pangangailangan Ito ang paalala ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga online sellers at maging sa iba pang mga establisemento sa South Cotabato.

Ipinahayag ito ni DTI South Cotabato Trade and Industry Development Analyst Januel King Vertido. Kasunod ito ng pagkakumpiska ng mga kasapi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG South Cotabato at Food and Drugs Administration ng limampung gallon ng natural sanitizer alcohol na ibinebentang mas mahal sa SRP.

Sinabi ni Vertido na ang mga nakumpiskang alocohol ay ibinebenta umano sa halagang 850 pesos per galloon na mas mataas sa SRP nitong 650 pesos.

Ang mga nakumpiskang alcohol ayon kay Vertido ay ibinigay sa Department of Health. Kinumpirma din ni Vertido na walong mga establisemento na sa South Cotabato ang pinadalhan nila ng DTI ng letter of inquiry. Ito ay matapos matuklasan sa supply at price monitoring ng ahensya ang pagtaas sa presyo ng ilang mga ibinebentang basic commodities ngayong may krisis sa COVID-19.

Mahigit 9,000 na mga mangagawa sa region 12 na apektado ng krisis sa COVID-19 nakinabang sa cash assistance ng DOLE 12

Natanggap na ng mahigit siyam na libong mga benepisyaryo ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP sa region 12 ang tig limang libong pisong cash assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay ayon kay DOLE 12 Regional Director Sisinio Cano.

Ang mga benisyaryo ay mga kawani ng 736 na mga kompanya sa rehiyon na nagpatupad ng flexible work arrangement o temporaryong nagsara dahil sa COVID-19 crisis. Ayon kay Cano karamihan sa mga nakinabang sa CAMP ay mga trabahante ng Micro Small Medium Enterprises o MSME. Ang mga MSME na ito ang labis na naapektuhan ng lockdown na dahil sa enhanced community quarantine na ipinatupad ng mga lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Naglaan naman ng mahigit 46 million pesos para sa CAMP ang Dole 12. Pero matatandaan na dahil sa kawalan na ng pondo, ipinatigil ng DOLE 12 ang pagtanggap ng application sa CAMP noong April 15.

North Cotabato at Kidapawan Division, pinaghahandaan na rin ang pagpasok ng mga mag-aaral sa buwan ng Agosto

Matapos na magpalabas ng pahayag si Department of Education Secretary Leonor Briones na sa buwan ng Agosto ang pagbubukas ng klase para sa School Year 2020- 2021, naghanda na rin sa mga magiging systema ng pagtuturo ang Cotabato at Kidapawan Division para sa kanilang mag-aaral.

Ayon kay Cotabato Divison Information Officer Charlie Antipolo, nagsagawa sila ng survey sa mga learner upang malaman kung ano ang gusto nilang modalities para matuto maging ang mga guro at magulang ay kinunan din ng opinyon sa pamamgitan ng survey para malaman din kung gaano na kahanda sa pagbubukas ng klase.

Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng Online Survey, habang sa mga magulang at mag-aaral na walang acces sa internet ay naglaan din sila ng paper documents upang doon sagutin na maaring makuha sa kani-kanilang mga paaralan.

Batay sa inisyal na resulta ng survey pinakamarami pa rin ang may gusto sa Face to Face instruction pangalawa ang Modular habang kaunti lamang ang may gusto sa Online class. VC- CHARLIE Si Cotabato Divison Information Officer Charlie Antipolo.

Sa Kidapawan City Division, sinabi ni Schools Division Superintendent Omar Obas Modified Blended Module ang gagamiting pamamaran sa pagtuturo sa kanilang mga estudyante. Ibig sabihin, bibigyan ng module ang lahat ng mga mag-aaral at may susunding pamamamran sa pamamahagi at pagsasauli nito bawat linggo.

Bukod pa rito, maari rin ang online modalities o ang paggamit ng social media. Isa din anya sa kanilang pinag-aaralan ngayon ay ang radio based instruction lalo na sa Senior High School Program at maging Alternative Learning System o ALS program.

-0-

Umabot na sa 49Miilion pesos na halaga ng ibat-ibang pananim sa Kidapawan City ang nasira dahil sa patuloy na nararanasang tag-init sa lungsod.

Ito ang kinumpirma ni City Agriculturist Marisa Aton sa panayam ng RADYO BIDA. Anya, patuloy ang kanilang isinagawang monitoring sa bawat Barangay pero nilinaw nitong hindi pa nakapagsumite ang iba pang lugar ng kanilang datus.

Pinakamalaking nasirang panamin batay sa kanilang record ay ang saging, palay, mais at gulayan. Sinabi ni Aton, nasa 300 hectars sa lungsod ang naapektuhan habang abot naman sa 286 na mga magsasaka ang apektado.

Dagdag pa niya, maari pa itong madagdagan dahil may dumadating pa rin na mga datus mula sa ibang Barangay at kung magtuloy-tuloy pa rin ang tag-tuyot. Base din sa kanilang datus, noong nakaraang taon nakapagtala ng abot sa 52miilion pesos na halaga ng nasirang pananim sa loob ng isang taon.

Mas lumubo pa ngayon ang bilang ng mga nagparehistro sa Task Force Sagip North Cotabatenos na binuo ng Provincial Interagency Task Force on COVID-19 upang tulungan ang mga nastranded na makauwi na sa kanilang tahanan. Batay sa pinahuling datus, abot na sa 5, 100 ang nakapagrehistro Online simula ng pagbuo nito.

Ayon kay EOC Manager at Task Force COVID spokesperson Philbert Malaluan, dahil dito nagdagdag na ng mga miyembro ang Task Force team dahil sa dami ng mga nagparehistro.

Bukod pa rito, dinagdagan rin nila ang mga numero na maaring macontact para sa mga katanungan dahil aabot ng isang oras ang tawag sa bawat stranded na Cotabateno.

Kamailan lamang nang magpulong ang Interagency Task Force, hiwalay na hotline para sa Emergency o Piority cases tulad ng mga buntis. Dahil batay sa quarantine guidelines, mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng mga buntis. Bukod dito, nagdagdag din sila ng mga Psychologist para kumausap sa mga suicidal at depressed stranded Cotabatenos.

Samantala, inihayag din ni Malaluan na nagnegatibo COVID-19 batay sa test result ang PUI suspect na isang CAFGU sa Antipas Cotabato pero nagpapagaling pa rin ito sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City.

North Cotabato Provincial Government, nagpahayag ng pagsuporta sa balik probinsya program ng pamahalaan

Suportado ni Cotabato Governor Nancy Catamco ang EO 114 o Balik Probinsya, Bagong Pag-asa BPBP Program ng National Government.

Ayon sa kanilang pag-uusap ni Mindanao Development Chairman Emmanuel Pinol, 200 pamilya ang planong babalik sa North Cotabato na may kaakibat nang libreng pabahay. Kasabay nito, inilatag ng gobernadora ang kanyang prioridad na magkaroon ng mga malalaking industriya sa lalawigan na makapagbigay ng trabaho at dagdag na kita sa mga mamamayan gayundin sa mga magbabalik probinsya.

Tinukoy ng gobernadora ang dressing plant sa bayan ng Mlang na maaring e develop at masuportahan nito na mapalago ang industriya ng native chicken sa probinsya at aniya, mayroong kagamitan ang Office of the Provincial Agriculture ( OPAG) para naman sa fruit dried processing dahil sagana ang probinsya sa iba’t ibang uri ng prutas.

Gayundin ang pagtatayo ng cassava at rubber processing plant para masuportahan at mapalago ang kabuhayan ng mga cassava at rubber farmers at makalikha ng sariling produkto ang lalawigan upang ibenta sa ibang mga lugar.

Muli nitong binigyang-diin na panahon na upang baguhin ang mga nakasanayang proyekto ng pamahalaan katulad ng animal dispersals tulad ng mga baka, kambing , baboy at mga fingerlings na sa matagal na panahon aniya ay wala namang umasenso. Batid aniya niya na malaking hamon ang tinatawag niyang “ Change the game” ngunit malakas ang kanyang loob na kapag naumpisahan ang mga sustainable projects na ito ay magdadala ng malaking pagbabago at kaunlaran sa lalawigan ng Cotabato.

Transport group sa Tulunan, North Cotabato nakatanggap ng tig-isang sakong bigas mula sa LGU

Daan-daang mga tricycle at skylab driver ang nakatanggap ng tig-isang sakong bigas mula local government unit ng Tulunan kahapon. Ayon kay Committee on Transportation Chairman Councilor Cathlyn Jane Sernal, unang nakatanggap ang 40 mga skylab driver at kahapon naman ang 115 mga tricycle drivers.

Nabatid na una nang nagbigay ng 1, 800 sako ng bigas ang Korean Government sa LGU Tulunan at isa ang transport group sa nasabing bayan ang unang nakinabang sa nasabing tulong, kung saan naglalaman ng tig 40-kilo bawat sako.

Ayon sa konsehal, ginawa ang nasabing hakbang dahil iilan lamang na mga driver ang nakatanggap ng benipisyo mula sa DOLE sa ilalim ng programang TUPAD. Samantala, susunod na makatanggap ng nasabing tulong ay ang mga jeepney at multicab drivers ng bayan. Nabatid na isa ang sector ng transportasyon sa naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Religious Gathering sa Kidapawan City ipinagbabawal pa rin sa ilalim ng General Community Quarantine

Sa isang official statement, nilinaw ng Kidapawan City Government na bawal pa rin ang ano mang religious activities sa mga simbahan ngayong umiiral ang General Community Quarantine.

Ito ay base pa rin sa guidelines ng National Inter Agency Task Force at ng provincial government kung saan nakasaad sa Executive Order No. 38 series of 2020 na nagbabawal sa ano mang uri ng mass gathering. Wala ring pinahintulutan at binigyan ng permiso ang city government sa ano mang religious organization at iba pang sekta na maaari nang makapagsagawa ang mga ito ng misa at pagsamba.

Maaari lamang makapagsagawa ng religious gathering kung may ilalabas na executive order at may nakapaloob na guidelines kung paano isasagawa ang pagsamba upang masiguro pa rin ang physical distancing at disinfection protocols. Pero sa ngayon ay wala pang executive order na inilabas hinggil sa naturang usapin at ipinagbabawal pa rin ito. NDBC BIDA BALITA

ABOT sa 800 mga empleyado ng gobyerno ang itatalaga sa mega swabbing facilities na layong mas paigtingin ang testing capacity ng bansa.

Ayon kay national policy against COVID-19 chief implementer Vince Dizon, ang nasabing bilang ay mula sa iba’t bang ahensya ng gobyerno.

Nanawagan din ang pamahalaan sa lahat ng health workers at medical students na mag-volunteer para sa mega swabbing facilities.

Tiniyak naman ni Dizon na bibigyan ng kompensasyon ang mga volunteer.

Samantala, 12 libo na ang testing capacity ng Pilipinas sa COVID-19 kada araw.

Ayon kay Dizon, target ng pamahalaan na sa May 30 ay mai-taas pa ito sa 30 thousand tests kada araw.

Magtatayo rin ng 50 pang mga laboratoryo ngayong buwan dagdag sa 20 testing laboratories sa bansa.

Sa iba pang balita, binalaan ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko sa pagbili ng dalawang brand ng face mask na; BioMask Flat-Plus Medical Face Mask at RespoKare Active Protection Mask Anti-Viral Mask

Ayon sa FDA hindi nila aprubado ang mga ito at mayroong misleading advertisements at promotion ang nasabing mga brand ng face mask.