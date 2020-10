NDBC BIDA BALITA (Oct. 3, 2020)

HEADLINES:

1. Daan-daang mga magsasaka sa Mlang, North Cotabato, nakilahok sa isinasagawang farmers day protest kahapon, sana daw mapansin sila ng gobyerno

2. Review at amendments ng Rice Tarrification Law, hiniling ni Gov. Catamco

3. 45 NA BAGONG KASO ng Covid, naitala sa Region 12; 23 naman ang gumaling. Sa BARMM, 24 ang bagong COVID positive.

4. South Cotabato health chief, pabor sa saliva testing, mas magaan daw ito sa panig ng pasyente.

5. Rabies vaccination stations dinagdagan ng veterinary office kaso ng rabies dumami sa Koronadal City.

6. Dalawang NPA leaders, patay sa military operation sa Antipas, North Cotabato.

6. Mga liblib na Iranun community sa Alamada, North Cotabato, pinailawan ng Cotelco PALMA

7. US President Donald Trump at first lady nito, nagpositibo sa Covid-19

ANG DETALYE NG MGA BALITA….

Local….

May 23 na mga Covid-19 positive sa Region 12 ang gumaling hanggang kagabi. Habang meron namang 45 na panibagong kaso ng infections ang naitala ng DOH-12.

SA mga gumaling, siyam ang mula South Cotabato, apat sa Gen.Santos City, tatlo ang mula sa Sarangani, tatlo din sa Cotabato City at apat sa Sultan Kudarat.

Umaabot na ngayon sa 962 ang kabu-uang bilang ng mga gumaling sa rehiyon.

Samantals, sa 45 mga bagong kaso, 25 ang taga Gen. Santos City, 11 ang South Cotabato, isa ang Sultan Kudarat, anim ang taga Cotabato City, isa sa Saraggani.

SA ngayon, meron nang total confirmed cases sa rehiyon na 1,534. Nangunguna pa rin ang South Cotabato na may 462 cases, sumusunod ang Gen. Santos City na may 402 at pangatlo ang Cotabato City na merong 282.

Gen. Santos City ang nakapagtala ng may pinakamaraming nasawi na abot sa 15.

-0-

LOCAL…

SA BARMM..may 24 NA PANIBAGONG kaso ng Covid-19 ang naitala ng Minsitry of Health at 14 sa mga ito ay sa Maguindanao.

Sa pahayag, sinabi ng MOH-BARMM, na sa 24, sampu ang sa Lanao del Sur.

Sa 14 na bagong kaso sa Maguindanao, 10 ang sa Datu Odin Sinsuat town habang tig-isa sa mga bayan ng Datu Abdullah Sangki, Guindulungan, Rjah Buayan, Upi at Parang.

Tatlo naman ang gumaling ngayon kayat abot nasa 893 ang gumaling.

Sa kabu-uan, meron na ngayong 1,200 commulative number of confirmed Covid-19 positive sa BARMM.

Abot naman sa 261 ang active cases at 46 na ang nasawi.

-0-

Local…

MULING NANAWAGAN si Cotabato City Mayor Cynthia Guiani Sayadi sa lahat ng mga taga lungsod na kung maari ay iwasan muna ang paglabas at pagkumpol-kumpol upang makatulong sa pagpigil sa sakit na COVID-19.

Ayon kay Sayadi, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng Covid-19 sa Cotabato City.

Sa ngayon, ang lungsod ay merong 282 positive cases, apat na ang namatay at 79 ang active cases.

Aniya walanga pinipili ang Covid. Kaya dapat ay iwasan ang close contact kanino man, maging sa kapamilya, ka-trabaho di kakilalang mga tao sa jeep o tricycle upang hindi mahawa sa sakit.

-0-

Local………………..

HINILING NI North Cotabato Gov. Nancy Catamco sa Kongreso na i-review at posibleng amendahan ang Rice Tariffication Law upang maprotektahan ang mga magsasakang Pilipino.

Ginawa ni Catamco ang panawagan matapos na mapakinggan ang hinaing ng mga rice farmers sa Mlang, North Cotabato.

Nagrereklamo na ang mga magsasaka, hindi lang sa North Cotabato, kundi sa buong bansa, dahil bagsak na talaga ang buying price ng palay.

Ang NFA ay bumibili ng palay sa halagang P19 to 20 per kilo pero karamihan sa mga magsasaka ay umutang ng kanilang pang-input sa palayan mula sa mga traders o middle men.

Dahil diyan, sa trade din sila magbebenta ngkanilang palay at mga trader ang nagdidikta ng presyo.

Sana, mapakinggan ng Kongreso at Senado ang panawagan ni Gov. Catamco.

-0-

Binawian ng buhay si Ginang Piñol habang nasa tabi niya ang kanyang 11 mga anak na pawang mga lalaki sa Mlang, North Cotabato.

Apat na taon nang bed-ridden si Ginang Piñol dahil sa Alzheimers.

Siya ay isang guro at mapag-mahal na ina.

Bagaman at alam ng magkakapatid na Pinol na darating ang bagay na ito, di pa rin nila napigilan ang lumuha para sa isang dakilang ina na nagbuhos ng lahat ng kanyang lakas at panahon upang mapalaki at gawing mabubuting mamamayan ang kanyang mga anak.

“Thank you Nanay. Now, you will be in heaven with Tatay,” ayon kay Sec. Pinol, ang panganay sa 11 magkakapatid.

Sa pahayag kagabi, pinasalamatan niya ang lahat ng mga nakiramay, nagpaabot ng panalangin at nakidalamahati sa kanila.

Si Ginang Pinol ay ihahatid at ililibing sa kanilang ancestral farm, katabi ng yumao nitong mister na si Bernardo Magbanua Piñol sa Barangay Nueva Vida, Mlang.

-0-

local..

Mahigit sa 250 na mga bahay ng mga katutubong Iranun ang pinailawan kahapon ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO PPALMA sa bayan ng Alamada,North Cotabato.

Ayon kay General Manager Felix Canja,Jr.,ito ay bahagi ng pagpapailaw ng pamahalaan ang "Sitio Electrification Program".

Sinabi ni Canja na ang mga benepisyaryo ng programa ay mga residente ng Sitio Badac, Sitio Mimbalawag, Sitio Teren-teren sa Barangay Dado, Sitio 93 at Sitio Tambunan ng Barangay Guiling sa nasabing bayan.

Umaabot naman sa P18 million ang pondong inilaan sa pamamagitan ni North Cotabato 1st District Representative Joel Sacdalan sa pakikipagtulungan ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process o OPPAP at Lokal na Pamahalaan ng bayan sa liderato naman ni Mayor Jesus Sacdalan.

-0-

Local……………………

Pinakamataas na ani ng palay, naitala sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao sa ilalim ng Community based Participatory Action Research o (CPAR) on Inbred Rice Production ng MAFAR-BARMM.

Sa isinagawang Harvest Festival SA Barangay Kitango umaabot ang harvest sa 10.26 tons bawat ektarya sa 10 hectares CPAR on Inbred Rice Production.

Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ni MAFAR BARMM Minister Dr. Mohammad Yacob,LGU officials,Farmer-participants, supporters mula sa Bangsamoro Islamic Armed Forces, at technical officials ng ahensiya.

-0-

local..

Dala ang kanilang plakards, nagsagawa kahapon ng kilos protesta ang ilan sa mga magsasaka ng palay sa Mlang, North Cotabato.

Inihayag ni Mlang Information Officer Hernard Dapudong, nasa limang mga irrigators association ang nakilahok sa isinagawang rally na kung saan isa lamang ang hiling sa pamahalaan, taasan ang presyo ng produktong palay.

Nabatid na patuloy pa rin sa pagbaba ang presyo ng palay hindi lamang sa bayan ng Mlang kundi s aiba pang lugar sa probinsya simula noong harvest season lalo na ngayong nasa peak season ang mga mag-aani.

Sinabi ni Dapudong sapat ang produktong palay ngayon sa bayan pero ang problema ay ang napakababang presyo o murang bilihan dahil na rin anya sa pagdami ngayong ng imported na bigas.

Kabilan din sa kanilang sentiyemento ang muling pagbalangkas sa Rice Tariffication Law o RTL na ipinatutupad ng pamahalaan at sana’y mapakinggan man lamang ang kanilang hinaing lalo na ngayong may kinakaharap pang krisis na dulot ng COVID-19.

Ang tinig ng iilan sa mga magsasaka sa Mlang, North Cotabato. Ito din anila ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila o mga magsasaka ng palay ay lumipat na sa pagtatanim ng saging.

-0-

local..

Kaliwa't kanan na ang isinasagawang paghahanda ngayon ng Department of Education sa Cotabato Division ngayong pasukan sa kabila ng COVID-19 pandemic.

Kaugnay nito hiniling ng pamahalaang panlalawigan ang suporta ng mamamayan, lalo na ng mga opsiyal ng lokal na pamahalaan at mga magulang sa ipinatutupad na inisyatiba ngayon ng kagawaran. Ito ay upang mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang bawat mag-aaral kahit paman sa kinakaharap na krisis ng buong mundo.

Ayon pa kay DepEd Schools Superintendent Isagani Dela Cruz, ang suporta ng komunidad ay makakatulong upang mapagaan ang pagkilos ng DepEd kaugnay sa ‘new normal’ na sistema ng pagtuturo.

Magkatuwang na ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng bawat bayan at ng Parents- Teachers Association ang isinagawang dry run at pagbibigay ng modules, pagsagot at pagkokolekta sa mga modules ng bawat mag-aaral.

Buo naman ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa DepEd. Nasa 86 million pesos na pondo sa ilalim ng special education fund ang nakatakdang gagamitin sa pagpapatupad ng Learning Continuity Plan ng kagawaran.

-0-

local...

Daan-daang mga magsasaka sa Mlang, North Cotabato, nakilahok sa isinasagawang farmers day protest kahapon

Dala ang kanilang plakards, nagsagawa kahapon ng kilos protesta ang ilan sa mga magsasaka ng palay sa Mlang, North Cotabato.

Inihayag ni Mlang Information Officer Hernard Dapudong, nasa limang mga irrigators association ang nakilahok sa isinagawang rally na kung saan isa lamang ang hiling sa pamahalaan, taasan ang presyo ng produktong palay.

Nabatid na patuloy pa rin sa pagbaba ang presyo ng palay hindi lamang sa bayan ng Mlang kundi s aiba pang lugar sa probinsya simula noong harvest season lalo na ngayong nasa peak season ang mga mag-aani.

Sinabi ni Dapudong sapat ang produktong palay ngayon sa bayan pero ang problema ay ang napakababang presyo o murang bilihan dahil na rin anya sa pagdami ngayong ng imported na bigas.

Kabilang din sa kanilang sentiyemento ang muling pagbalangkas sa Rice Tariffication Law o RTL na ipinatutupad ng pamahalaan at sana’y mapakinggan man lamang ang kanilang hinaing lalo na ngayong may kinakaharap pang krisis na dulot ng COVID-19.

Ang tinig ng iilan sa mga magsasaka sa Mlang, North Cotabato. Ito din anila ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila o mga magsasaka ng palay ay lumipat na sa pagtatanim ng saging.

-0-

local...

local..

Sa layuning makatulong na maitaguyod ang kabuhayan ng mga mahihirap na mga mamamayan, apatnaput dalawang beneficiaries ang nakinabang sa Livelihood Negosyo Starter Kits ng Department of Trade and Industry at City Government of Kidapawan.

Sila yaong mga inindorso ng Local Government Unit sa DTI para mabigyan ng livelihood assistance. Napapanahon din ang tulong lalo pa at magsisilbing pantawid ang mga ito sa kabuhayan ng mga beneficiaries gayung nahaharap sa kasalukuyan ang mundo sa krisis na dala ng COVID-19 pandemic. Isinagawa ang DTI City Government BEBEque at CAREnderia Livelihood Starter Kits distribution sa Mega Tent ng City Hall.

Mga gamit pang kusina para sa pagluluto ng barbeque at iba’t-ibang ulam para maibenta sa karenderia ang tinanggap na tulong ng mga beneficiaries ng programa ng DTI at City Government. Ito ay libreng tulong sa mga beneficiaries, ayon pa sa DTI kung kaya hinihikayat sila na magsikap na mapalago ang kanilang tulong pangkabuhayan ng mapakinabangan sa matagal na panahon.

-0-

local...

Naghahanda na ang Cotabato Electric Cooperative Inc., o COTELCO sa posibilidad na mas lalo pang tumaas ang demand ng kuryente ngayong patuloy na isinusulong ng gobyerno ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program na naglalayong makakapagbigay ng magandang kinabukasan sa higit na nakakarami dahil sa COVID-19 pandemic.

Ang bagong tayong 20-Mega Volt amperes substation ay pinasinayaan kahapon sa Purok Barangay Kalasuyan, Kidapawan City. Ito ay mayroong limang power feeders na siyang magsusupply ng kuryente sa malaking bahagi ng Kidapawan City at sa buong service area ng Magpet. Bawat feeder ay may nakatukang mga lugar na dapat mapagsilbihan.

Nitong mga nakalipas na mahigpit sampung taon, ang nabanggit na mga lugar ay konektado lamang sa isang Substation na may kapasidad na 10-MVA na nasa Poblacion kung saan mayroon lamang apat na feeders. Ibig sabihin ito lang ang tanging nagsusuply ng kuryente sa Kidapawan Cityat sa Magpet. Sa ngayon, dahil sa itinayong 20-MVA Substation ng COTELCO ay mas makakasiguro na makakabigay na ng magandang serbisyo sa lahat ng mga member- consumers na naging apektado sa mga nagdaang panahon dahil sa mga power interruptions.

Mayroon ng siyam na feeders ns siyang maghati-htai sa mga rea na kailangang masupplyan ng kuryente sakaling magkakaroon ng di inaasahang pangyayari na mawawala ang supply ng kuryente ay hindi lahat ang magiging apektado. Ito ay malaking tulong din sa mga mga mag-aaral para sa kanilang online class ngayong nalalapit na ang pasukan.

-0-

local...

Sumuko sa 108th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) ang tatlong suspek sa pamamaril at pagpatay sa magkapatid na Frontliners sa Pikit Cotabato.

Nakilala ang mga suspek na sina Sardin Mudali, Aladin Ali Bayah at Gapor Balabagan Datungan. Ayon kay Pikit Chief of Police, Captain Mautin Pangandigan na sumuko ang mga suspek kay Kumander Hadji Bayan ng 108th BC ng MILF.

Pinag-utos mismo ni Kumander Bayan na hulihin ang mga suspek at kung manlaban ay patayin na kaya sa takot ng tatlo ay sumuko na ito. Ang tatlo ay na nasa kostudiya ngayon ni Kumander Hadji Bayan at hinihintay nalang ang kautusan ng Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF) ng MILF para itoy i-turn over sa PNP.

Matatandaan na ang mga suspek ay nakipagtransaksyon sa magkapatid na Haizon Wahab at Bai Puti “Pepcy”Wahab na isang nurse sa ibibinta sanang motorsiklo ngunit hinold-up at pinatay nila ito.

Sa ngayon ay nakatakdang magsampa ng kaso sa korte ang pamilya ng mga biktima laban sa mga suspek.

-0-

local..

Patay ang dalawang mga drug suspek matapos umanong manlaban sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa magkahiwalay na lugar sa Cotabato Province kahapon.

Sa Kidapawan City, nakilala ang biktima na si Manuel Umpac, 25 years old na nakatira sa Barangay Poblacion. Nakipagkita umano ang suspek sa nagpanggap na poseur buyer sa Icdang Village Purok Papaya, Barangay Poblacion alas 10:00 kagabi pero nang mapansin ng suspek na pulis ito ay agad umanong bumunot ng caliber 45 pistol dahilan para bumunot din ng baril ang operatiba.

Sa Matalam, North Cotabato patay din ang isang binata matapos din umanong manlaban sa mga pulis sa isinagawang buy bust operation ng Regional Drug Enforcement Unit 12 at Local PNP. Nakilala ang suspek na si Stephen John Dahan, 22 years old na nakatira sa Purok 36 Calis Subd., Poblacion, Makilala.

Nang mapansin na pulis ang kanyang katransakyon ay bumunot ng armas suspek at pinaputok sa mga operatiba dahilan para manlaban ang pulis. Samantala sa Purok Katipunan, Sitio Magoncia, Barangay Kibudoc, Matalam, huli rin ang high value target na si Virgilio Francisco Dasargo, 33-anyos, may asawa, magsasaka na residente ng nasabing lugar.

Nakuha mula sa drug suspek ang isang sachet ng hinihinalang shabu at ang mark money na ginamit sa mga pulis sa buy bust operation

-0-

local..

Department of Trade and Industry o DTI at City Government of Kidapawan, namigay ng tulong pangkabuhayan sa mga piling benepisyaryo mula sa lungsod

Sa layuning makatulong na maitaguyod ang kabuhayan ng mga mahihirap na mga mamamayan, apatnaput dalawang beneficiaries ang nakinabang sa Livelihood Negosyo Starter Kits ng Department of Trade and Industry at City Government of Kidapawan.

Sila yaong mga inindorso ng Local Government Unit sa DTI para mabigyan ng livelihood assistance. Napapanahon din ang tulong lalo pa at magsisilbing pantawid ang mga ito sa kabuhayan ng mga beneficiaries gayung nahaharap sa kasalukuyan ang mundo sa krisis na dala ng COVID-19 pandemic.

Isinagawa ang DTI City Government BEBEque at CAREnderia Livelihood Starter Kits distribution sa Mega Tent ng City Hall. Mga gamit pang kusina para sa pagluluto ng barbeque at iba’t-ibang ulam para maibenta sa karenderia ang tinanggap na tulong ng mga beneficiaries ng programa ng DTI at City Government.

Ito ay libreng tulong sa mga beneficiaries, ayon pa sa DTI kung kaya hinihikayat sila na magsikap na mapalago ang kanilang tulong pangkabuhayan ng mapakinabangan sa matagal na panahon.

-0-

local..

Inaayos na ng provincial government ng Sarangani ang Memorandum of Agreement sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagtatayo ng 100-bed capacity na isolation center para sa coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Ito ay ayon kay Sarangani Assistant Provincial Administrator Gerald Faciol. Ipinahayag ito Faciol matapos ipasa ng Sangguniang Panlalawigan ang resolosyon na nagbibigay ng otoridad kay Governor Steve Chiongbian Solon na lumagda ng kasunduan kasama si DPWH 12 Regional Director Basir Ibrahim.

Ayon kay Faciol target nilang masimulan ang kontruksyon ng proyekto ngayong buwan. Sinabi ni Faciol na ang 55 million pesos na isolation facility ay ipatatayo sa lupain na pagaari ng Sarangani Provincial Government sa Barangay Ladol, Alabel.

Bubuin ito ng 40-footer container vans na ika-convert na isolation rooms. Dinagdag ni Faciol na kapag natapos na ang pasilidad, ito ang magiging pangunahing isolation center para sa symptomatic COVID-19 patients sa Sarangani.

Isa ito sa mga priority projects na aprubado ng central office ng DPWH. Sa ngayon kasi ayon kay Faciol ginagamit na isolation facility sa nasabing lalawigan ang kanilang provincial hospital, municipal at barangay quarantine facilities.

-0-

local...

Nakapagtala ng 95 percent accomplishment rate sa Subaybayan ang Proyektong Bayan o Subaybayan ang region 12 na pinakamataas sa buong bansa.

Kinumpirma mismo ito ni Departmant of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Marivel Sacendoncillo sa pamamagitan ng Memorandum na ipinadala sa kanilang regional office sa Koronadal City. Pumangalawa naman sa region 12 ang Regions 1 at 3 na may 93 percent accomplishment rate, at pangatlo ang Region 9 na may 87 percent.

Naging batayan naman sa ranking ang compliance o pagsunod ng mga local government unit sa encoding at pag-update ng mga project profile, physical at financial accomplishments, at mga natatanging proyekto sa Subaybayan Portal. Ito ay pinondohan naman ng Local Government Support Fund o LGSF ng national government.

Kaugnay nito, ipinahayag ni DILG 12 Regional Director Josephine Leysa na ang tagumpay na ito ay magiging inspirasyon pa sana mga LGU na ipagpatuloy ang transparency at accountability. Umaasa din si Leysa na mapapagiting din ng bawat LGU ang pagsisilbi sa mga komunidad lalo na ngayong panahon ng krisis kung kelan mas kailangan ng mga mamamayan ang kanilang tulong.

Layon ng Subaybayan ng DILG na mamonitor at maisulong ang accountability at transparency sa mga proyekto ng gobyerno.

-0-

local...

General Santos City Chamber of Commerce and Industry hiniling sa lokal na pamahalaan ang pagpanumbalik ng economic activites, kasunod ng extension ng General Community Quarantine sa lungsod

Bawiin ang movement restriction at border lockdown para sa muling pagsigla ng ekonomiya ng lungsod. Ito ang hiling ng General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated o GSCCCII sa lokal na pamahalaan .

Ginawa ng GSCCCII kasunod ng pagpalawig ni Gensan Mayor Ronnel Rivera ng General Community Quarantine o GCQ sa lungsod hanggang sa October 15. Ayon kay GSCCCII President Elmer Catulpos , suportado nila ang mga ginagawa ng lokal na pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa Gensan. Pero ayon kay Catulpos, labis din nakaapekto ang mga restriction sa business sector sa lungsod sa nakalipas na anim na buwan.

Dahil dito ayon kay Catulpos maraming mga nasa local industry ang nawalan ng kabuhayan. Binigyan diin nito na ngayong may krisis hindi lamang COVID-19 ang problema kungdi pati na rin ang gutom at kahirapan sanhi ng pagbagsak ng ekonomiya.

Ayon kay Catulpos na niniwala ang business sector na kayang pagsabayin ang pagsalba mula sa tuluyang pagkalugmok sa ekonomiya at mariing pagsunod sa health protocols na hiniling nila sa Inter-Agency Task Force o IATF. Binigyan diin ni Catulpos na hindi kailangan ang lockdown para talunin ang COVID-19. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Mayor Rivera sa pamamagitan ng IATF na kinosindera ng LGU ang mga hinaing ng iba’t ibang sektor sa lungsod.

Sinabi ng alkalde na ang pagpapalawig ng GCQ sa Gensan ay nakabase sa komprehensibong assessment sa COVID-19 situation at epekto nito sa mga mamamayan ng Gensan. Ang General Santos City ay nakapagtala ng mahigit 150 COVID-19 cases, 13 sa mga ito ay binawian ng buhay at 183 naman ang gumaling mula sa nasabing karamdaman.

-0-

local..

Pabor si South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. sa pagamit ng Coronavirus Diseases o COVID-19 testing kit na ginawa ng bansang Israel na isinusulong ng isang grupo sa kalakhang Maynila. Ito ay kung iindorso ng World Health Organization o WHO. Ayon kay Aturdido, malaking tulong ang nasabing testing kit sa mga suspected COVID-19 na nais magpa-test.

Paliwanag ni Aturdido ang kasalukyang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay gumagamit ng nasal at throat swabs para sa pag-detect ng virus. Ang swabs ay ipadadala pa sa mga laboratoryo at malalaman ang resulta na may 95 hanggang 97 percent accuracy sa loob ng 24 haggang 48 hours.

Ayon kay Aturdido ang isinasailalim lamang sa swab ng test kits na gawa sa Israel ay laway o nasal swabs at malalaman ang resulta sa loob ng tatlumpung minuto. Pero nilinaw nito na sa ngayon ay dapat pa ring gamitin ang tanggap o standard na RT-PCR. Voice Clip….Si South Cotabato Provicial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

-0-

local..

Nakapagtala na ng walong kaso ng rabies ang city veterinary office ng Koronadal mula Enero hanggang Setyembre nitong taon. Nilinaw naman ni City Veterinarian Dr. Charliemagne Calo na ipinagpasalamat nito na walang nasawi sa mga biktima. Gayunpaman ayon kay Calo, pinaigting pa rin ng kanilang tanggapan ang kampanya laban sa rabies.

Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng dagdag na mga rabies station kung saan maaring magpabakuna ng kanilang mga alagang hayop ang mga mamamayan sa lungsod. Ayon kay Calo matatagpuan ang mga rabies vaccination station sa lumang Koronadal City Hall, new city hall, at demo farm sa barangay General Paulino Santos.

Paliwanag ni Calo sa halip na magsagawa ng house-to-house dog vaccination, nagtalaga na lamang ng mga rabies station ang city veterinary office para maiwasan ang pagdami ng COVID-19 cases. Kinumpirma din nito na karamihan sa mga biktima ay nagakat ng mga asong hindi nabakunahan ng anti-rabies. Kaya panawagan nito sa publiko maging resposableng pet owners at pabakunahan ang kanilang mga alagang aso.

Ayon kay Calo ang sampung pisong babayaran sa pagbabakuna ay nakasaad sa local revenue code ng Koronadal.

-0-

ISANG hinihinalang big time drug personality ang nasawi habang dalawang iba pa ang nadakip sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Western Mindanao Region na nagresulta rin ng pagka-kumpiska ng P20 milyong pisong halaga ng shabu.

Kinilala ni Region 9 police director Brig. Gen. Jesus Cambay ang nasawi na si Mansor Mangoda ng Margosatubig, Zamboanga del Sur.

Nanlaban umano si Mangoda kayat siya ay nasugatan. Dinala ng mga police sa ospital; subalti idineklara itong dead on arrival.

Nakuha mula sa kanya ang tinatayang tatlong kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso, cal. 45 pistol at shabu paraphernalia.

-0-

ISANG DABAWENYA ANG kabilang sa top 3 ng 2020 Physician Licensure Examination na ginawa nitong buwan ng Maro at Setyembre.

Sa report na pinalabas ng Professional Regulation Commission (PRC), si Dhona Cambronero ng Davao Medical School Foundation ay naka-score ng 87.92-percent passing rate. Dahil diyan, siya lang sa mga nagtapos sa Davao medical school na pumasok sa Top 10.

-0-

ISANG SPINNER DOLPHIN ang natagpuan ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa baybayin ng Purok Bangunay, Barangay Bobon, Mati City.

Lmitaw sa imbestigason na ang 150-meter long na dolphin ay posibleng inatake ng mas malaking marine mammal. May mga palatandaan na meron itong sugat na posibleng dulot ng tama ng malalaking bato kung saan siya napadpad.

-0-

SA MALAYBALAY CITY, tatlong mga medical workers sa lungsod ang nagpositibo sa novel coronavirus disease. Sila ay mga nurse na nadagdag sa talaan ng mga may sakit sa siyudad, ayon sa city health office.

Sa ngayon, meron nang 82 total Covid-19 positive sa Malaybalay City.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Makatatanggap ng ayuda ang mga sanggol at mga buntis na “at-risk” ang kalagayan ngayong panahon ng COVID-19 pandemic.

Inihayag ito ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos aprubahan ng Inter-Agency Task Force (IATF) ang isang resolusyon para rito.

Sa ilalim ng tinatawag na dietary supplementation program, tatanggap ng cash o food packs ang mga sanggol na may edad anim na buwan hanggang 23 buwan at mga tinatawag na nutritionally at risk pregnant women.

Ayon kay Roque, bahagi ito ng pagpapahusay sa healthcare ng mga Pilipino at isang paraan na rin para mabawasan ang insidente ng gutom sa bansa na pinalala pa ng COVID-19 pandemic.

-0-

Mahigit 2,600 pa ang panibagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon sa DOH, umabot na sa 316,678 ang confirmed cases ng COVID-19 sa bansa. Sa nasabing bilang, 56,445 ang aktibong kaso.

Sinabi ng kagawaran na 2,611 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Nasa 56 ang napaulat na nasawi.

Dahil dito, umakyat na sa 5,616 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa sa DOH, 416 naman ang gumaling.

Dahil dito, umakyat na sa 254,617 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas.

-0-

BALITA ABROAD……………….

Nagpositibo sa COVID-19 si US President Donald Trump at kaniyang asawa na si First Lady Melania Trump.

Mismong si Trump ang nag-kumpirma ng balita sa official Twitter account ng presidente.

Ayon kay Trump, sasailalim na sila sa quarantine at recovery process.

Si Trump at si First Lady Melania Turmp ay nagkaroon ng close contact sa top aide ng US president na si Hope Hicks na naunang nagpositibo sa COVID-19.

“Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!,” ayon sa Tweet.

Si Hicks ay nakasama lang ni Trump kamakailan sa mga dinaluhang event ng presidente.

-0-

SPORTS ……………. (Play Stinger then play recorded report)

Bantay-sarado ng DOH ang bubble setup ng Philippine Basketball Association (PBA) sa Clark, Pampanga na siyang pagdarausan ng PBA Season 45 Philippine Cup restart.

Ito ang inihayag ng DOH upang masiguro na sumusunod sa matinding health protocols ang liga na nakatakdang magbalik-aksyon sa Oktubre 11.

Alam ng DOH na mas matindi pa ang inilatag na health protocols ng PBA kumpara sa isinasagawa sa bubble ng NBA sa Walt Disney Resort sa Orlando, Florida.

Tiniyak naman ni PBA commissioner Willie Marcial na nasusunod ang lahat ng health protocols.

SAMANTALA, sa NBA, game 2 ngayon ng finals sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Miami Heat.

Tagilid ang Miami dahil dalawa sa mga player nito ang injured.

Ito ay dahil sa posibilidad na hindi maglaro sina veteran guard Goran Dragic at center Bam Adebayo.