NDBC BIDA BALITA (Oct 5, 2020)

1. Doctor sa Midsayap, North Cotabato, nagpositibo sa Covid-19

2. MAS MARAMI ANG GUMALING KAYSA SA NAGKASAKIT NG COVID. 31 sa 33 mga gumaling sa Region, 12 taga South Cotabato

3. SA BARMM, 14 na mga pasyente din ang gumaling kagabi.

4. ALL is set sa class opening ngayon sa public schools sa Region 12.

5. Late enrolees, tatanggapin pa rin ng DepEd kahit simula na ng klase ngayon, ayon kay Deped 12 Director Allan Farnazo

5. Cotabato Board Member KRISTA PINOL, nagsabing may kapangyarihan ang DA national na irekomenda ang safeguard provision ng rice trariffication law.

6. DTI South Cotabato Director Rectoniel Reginio may payo sa mga consumer para hindi maloko ng mga online seller

Local

MAS MARAMI ANG GUMALING kaysa sa nag-positibo sa Covid-19 sa Region 12 kahapon.

SA report ng Department of Health-12, may 33 mga pasyente ang gumaling habang 22 naman ang bagong kaso na naitala.

Isa naman ang nasawi dahil sa Covid-19, ayon sa DOH. Ito ay ang 74 na taong gulang na babae na taga Kiamba, Sarangani.

Sa 33 mga gumaling, 31 ang taga South Cotabato at tig-isa sa Cotabato City at Gen. Santos City. Dahil diyan, meron nang 1,009 ang total number of patients na gumaling.

Sa 22 bagong kaso naman, 11 ang mula Gen. Santos City, walo ang taga Cotabato City, isa Sultan Kudarat, isa North Cotabato, at isa South Cotabato. Dahil diyan, abot na sa 1,603 ang confirmed cases at 554 ang active habang 39 ang binawian ng buhay dahil sa Covid.

LOCAL

ABOT SA 14 na mga pasyente sa Bangsamoro Region ang gumaling mula sa sakit na Covid-19.

Dahil diyan, umaabot na sa 914 na mga pasyente sa buong BARMM ang gumaling habang ang active cases ay abot sa 1,213.

Ayon kay acting Health Minister Dr. Amirel S. Usman, walang naiulat na nasawi kahapon pero sa kabu-uan, abot na sa 46 ang death toll.

Lima ang nadagdag na bagong kaso as of Sunday night.

Lanao del Sur at Marawi City pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso na abot sa 658.

Local

PINASALAMATAN NI ACTING BARMM HEALTH MINISTER Dr. Amirel S. Usman ang International Office for Migration o IOM sa pagkakaloob ng gamit sa paglaban sa Covid-19.

Ang IOM, ayon kay Dr. Usman, ay nagbigay ng dalawang mga sasakyan na gagamitin ng mga health front liner upang labanan ang Covid-19.

Sa Lanao del Sur at Maguindanao integrated provincial health offices ibibigay ang dalawang mga sasakyan.

Umaasa si Dr. Usman na sana ay magkaroon ng sea ambulance na magsisilbi naman para sa iland provinces at sa coasta towns ng Maguindanao at Lanao del Sur.

Local

Sa kakapasok lang na balita nadakip na PDEA BARMM ang isang lalaki sa kanilang isinagawang operation kaninang madaling araw Purok Dimacaling, Buliao 1 Street, Barangay Poblacion Mother, Cotabato City.

Kinilala ni PDEA BARMM ng suspek nasi Nashrudin Kasan alyas Tato na taga Barangay POblacion Mother.

Nakumpiska mula sa suspek ang 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P350,000 pesos at isang caliber 45 pistol na may limang mga bala.

Sasampahan ng kaso ngayong umaga si Kasan.

Local

SAMANTALA, Handang handa ang Cotabato City Schools Division kasabay ng pagbukas ng klase ngayong araw sa lahat ng pampublikong paaralan.

Ayon kay City Schools Division Superintendent Concepcion Balawag, umaabot sa limamput limang libong mag aaral ang nakapag enroll ngayong pasukan.

Blended learning ang magiging strategy sa Cotabato City learners, ibig sabhin, may modular, radio based at online ang set up ng mga estudyante at guro, ayon kay Balawag.

Kaugnay nito, hinihimok ni Balawag ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak upang maging katuwang ng mga guro sa pag aaral ng mga ito.

Samantala sa lalawigan ng Maguindanao, handa na rin ang mga guro habang excited na man ang mga estudyante ngayong nagsimula na rin ang pasukan kung saan Modular Learing ang magiging set up sa mga taga probinsya.

LOCAL

Isang miembro ng Dawla Islamiya-Maute terrorist group ang sumuko sa PNP sa Lanao del Sur.

Sinabi ni BARMM police regional director Brig. Gen. Samuel Rodriguez na ang sumukong miembro ng Maute ay taga Tubaran, Lanao del Sur.

Kasabay nito, hiniling ni Rodriguez sa iba pang mga terorista na samantalahin ang alok ng pamahalaan na sila ay makapagbagong buhay at itawil ang maling ideolohiya.

Kasabay nito, pinasalamatan niya ang Army at Moro Islamic Liberation Front (MILF) sa pakikipagtulungan sa PNP sa Lanao del Sur.

local

Sinuspende ng Sangguniang Bayan ng Midsayap Cotabato ang isang barangay kapitan dahil sa grave misconduct at abuse of authority.

Batay sa Resolution No. 2020-183, sinailalim si Myrna Bregondo, punong barangay ng Brgy. Kiwanan, Midsayap, Cotabato, sa 30-days preventive suspension habang dinidinig kaso laban sa kanya.

Nag-ugat ang kaso sa umanoy hindi tamang proseso ng pagdedesisyon ni Kapitan Bregondo.

Isa rito ang pagpaupo niya sa barangay kagawad na una nang nagresign, pagtatalaga ng mga Barangay Peacekeeping and Action Team (BPAT) at ang pagtanggal sa ilang opisyal ng barangay.

Inirereklamo rin si Bregondo dahil sa pagpigil nito sa pagbibigay ng sweldo sa mga elected at appointed barangay officials sa loob ng tatlong buwan.

Lahat ng akusasyon na ito ay pinasinungalinan ni Bregondo.

Samantala, pansamantala kapitan ngayon ng barangay si Barangay Kag. Rolando Jabel habang suspendido si Kap. Bregondo.

local

Nagpasa na ng resolusyon ang Provincial Government of Cotabato hinggil sa hiling ng pagrepaso ng Rice Tariffication Law na siyang dahilan kung bakit mababa ang presyo ng palay ngayon.

Sinabi ni Board Member Krista Pinol-Solis na siyang may hawak ng Committee on Agriculture ng Sangguniang Panlalawigan, bukod sa pagpasa ng kahilingan kay Pangulong Duterte nais din nilang magbigay ng cash subsidy sa mga magsasaka ang bawat Local Government Unit pero kailangan muna itong pag-aaralan dahil sa kailangan ng malaking pondo.

Aminado din kasi ang opisyal na said na rin ang pondo ng gobyerno dahil sa nagdaang kalamidad at health crisis na dala ng COVID-19. Ito ang isa sa saknailang mga napag-usapan sa isinagawang committee and coordination meeting na pinangunahan ng Provincial Agriculture Office at dinaluhan ng municipal at City agriculturist maging ng mga irrigators association members and traders.

Hinaing pa rin kasi ng maraming mga magsasaka ngayon ang patuloy na pagbaba ng presyo ng palay dahil sa imported na mga bigas. VC- KRISTA PINOL Ang tinig ni Board Member Krista Pinol- Solis ang may hawak ng committee on Agriculture. Isa din sa mga problema ng mga magsasaka ngayon ang drying facilities lalo na at nagsimula na ang La Nina.

local

Mga Sangguniang Kabataan frontliner sa Cotabato Province, nakatanggap ng COVID-19 hygiene kits Sa patuloy na pakikipaglaban ng pamahalaan sa Coronavirus Disease o COVID-19 pandemic, isa din sa mga nagiging frontliner o tumutulong sa pagsugpo ang Sangguniang Kabataan members sa North Cotabato.

Dahil dito, namahagi ang Provincial Interagency Task Force on COVID-19 sa Cotabato Province ng hygiene kits sa mga SK frontliner sa ibat-ibang lugar sa probinsya. Ito ay para sa Municipal at City Sangguniang Kabataan Local Youth Development Office (LYDO).

Layunin nito ay upang makatulong sa sector ng mga Kabataan na kabilang sa mga Frontliners na ma-proteksyonan laban sa COVID-19 virus at naglalaman ng washable face masks, alcohol, vitamins, toiletries, disinfectants na ipinamamahagi sa mga SK at LYDO mula sa 17 Municipality at 1 City.

Dahil dito, nanawagan naman ang COVID taskforce team hindi lang sa mga SK official maging sa lahat na makipagtulungan sa kampanya ng pamahalaan para makaiwas sa COVID-19 ngayong wala pa ring bakuna laban dito. Kung maari ay huwag na lamang lumabas ng bahay kung kinakailangan, magsuot ng face mask, palagiing paghuhugas ng kamay at kumain ng mga masustansiyang pagkain.

local

Iniulat ng Department of Health o DOH – 12 ang pito pang panibagong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato nitong weekend. Ayon kay COVID-19 taskforce spokersperson Board Member Philbert Malaluan, anim mula sa pitong bagong pasyente nitong sabado at linggo ay may close contact kay Patient 134 na taga Midsayap na una nang naiulat na positibo sa sakit.

Siya ay galing sa Davao City noong September 13, nakaranas ng flu liked symptoms dahilan para isailalim sa swab testing. Si patient 137 ay 50 anyos na lalaki, isang doctor na nag-alaga sa nasabing pasyente sa Dr. Amado Diaz Foundation Provincial Hospital.

Siya ang kauna-unahang doctor sa Cotabato Province na nagpositibo sa sakit. Si patient 141 ay asawa ng pasyente habang si Patient 139 at 140 ay kanilang anak na may direct contact na residente ng nasabing lugar. Sinabi ni Malaluan, ang tatlong pasyente ay asymptomatic na at patuloy pa ring nakaisolate.

Samantala, si Patient 138 naman ay naconfine sa Cotabato Regional Medical Center o CRMC matapos makitaan ng sintomas. Ang ika 142nd case naman ay 40 anyos na babae mula sa bayan ng Kabacan, Cotabato. Siya ay may history of Travel sa Cotabato City at may close contact kay Patient 135 dahil nagkikita umano sila tuwing weekend.

Stable naman daw ang kondisyon ng pasyente at isolated na rin. Kagabi, iniulat naman ang bagong kaso ng sakit na taga Makilala, Cotabato. Siya ang ika 143rd na kaso. Siya ay isang Locally stranded individual o LSI at isinailalim sa swab test pagdating nito sa Davao International Airport.

local

Pagbubukas ng mga bilyaran, tinututukan ng PNP Kidapawan ngayong umiiral pa rin ang community quarantine

Simula ng lumuwag ang pagpapatupad ng community quarantine sa Kidapawan City, tila ilang mga mamamayan ng lungsod ang hindi na alintana ang pag-oobserba ng minimum health standard sa pag-iwas sa COVID-19. Isa na rito ang pagbubukas ng mga bilyaran sa ilang mga lugar sa lungsod sa kabila ng pagbabawal nito kung saan ay hindi na nasusunod ang social distancing, pagsusuot ng face mask at dagsa pa ang maraming tao.

Sinabi sa Radyo Bida ni Kidapawan City PNP Chief Lt.Col.Rammel Hojilla na sa ngayon ay patuloy na nag-iikot ang mga pulis sa iba’t-ibang lugar sa lungsod upang alamin kung nasusunod ang minimum health standard lalo na sa mga pampublikong lugar.

Ito’y matapos na inulan ng reklamo ang Radyo Bida na marami ng bilyaran sa lungsod ang nagbalik operasyon kung saan ilan sa mga ito ay tila fiesta sa dami ng tao.

Kaugnay nito, muli namang umapela sa publiko si Hojilla na agad ipagbigay alam sa PNP kung may mga iligal na pagtitipon gaya ng larong billiard, sabong, sugal at iba pa. Sa kabilang dako, sinabi naman ni Hojilla na mula nang ipatupad ang bagong curfew hours sa Kidapawan City ay konti na lang din aniya ang nahuhuling lumalabag dito.

Ayon pa sa opisyal, alas 9:00 pa lamang ng gabi ay tahimik na ang lungsod kahit pa 12 midnight to 4am na ang bagong curfew hours sa Kidapawan City.

local

Nilinaw ni Deped 12 Regional Director Allan Farnazo na tumanggap pa rin ng mga magpapa-enroll ang mga public schools sa rehiyon. Ito ay sa kabila ng pormal nang pagsisimula ng klase sa “new normal” ngayong araw.

Ayon kay Farnazo sa ngayon kasi ay hindi pa naabot ng Deped 12 ang kanilang target enrollees para sa school year 2020-2021.

Sa katunayan, ayon sa nasabing Deped Official, abot pa lamang sa mahgit 1,218,000 ang nakapag-enroll sa mga public schools sa region 12. Ito ay mas mababa sa mahigit 1,322,000 na mga enrollee noong nakaraang taon.

Kinumpirma din ni Farnazo ang pagbaba ng mga estudyante sa mga public school. Ayon kay Farnazo mula kasi sa mahigit 159 thousand noong nakaraang taon, abot na lamang sa may 79,000 ang mga nag-enroll ngayon sa mga pribadong eskwelahan.

Binigyan diin ni Farnazo na bagama’t posibleng lumipat sa mga public school ang maraming mga estudyante sa private schools, mas tinutukan muna ngayon ng Deped ang pagkakaroon ng maayos na pagsisimula ng klase sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Samantala, bilang tanda ng pormal na pagsisimula ng klase magkakaroon naman ng flag-raising ceremony ngayong sa Koronadal National Comprehensive High School o KNCHS sa Koronadal City kasabay din sa iba pang bahagi ng bansa.

Ang flag-raising ceremony na una ngayong school year ay pangungunahan naman ni RD Farnazo, Deped Koronadal City Schools Division Superintendent Crispin Soliven kasama ang mga regional at division officials ng Deped. Ito ay bilang kabahagi din ng World’s Teachers Day Celebration ng Deped.

local

Maari ng ipatupad ng lokal na pamahalaan ng Koronadal ang Local Public Transport Route Plan o LPTRP sa pamamagitan ng isang ordinansa. Ipinahayag ito ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 12 Regional Director Paterno Reynato Padua.

Kasunod ito ng pag-apruba ng LTFRB 12 sa LPTRP ng Koronadal Ayon kay Padua naibigay na nila sa Koronadal LGU ang notice of compliance para makumpleto ang plano na sumailalim sa serye ng asessement ng mga public transportation experts na kinomisyon ng kanilang central office.

Sa ngayon ayon kay Padua ay hinihintay na lamang nila ang memorandum circular na magaanunsyo ng mga rutang bubuksan para na rin nila masimulan ang selection process sa mga gustong kumuha ng prankisa. Sakop ng LPTRP ang siyam na mga ruta para sa pampublikong mga sasakyan sa mga pangunahing daan ng dalawamput pitong mga barangay at sentro ng Koronadal.

Ayon kay Padua sa ilalim ng guidelines papayagan lamang sa bagong mga ruta ang mga four-wheeled public utility vehiclesop PUV na pinamamahalaan ng mga kooperatiba. Ibig sabihin nito ayon kay Padua hindi na magbibigay ng prankisa ang LTFRB sa mga indibidwal na aplikante. Kaya payo nito sa mga t driver at operator ng mga PUV sa Koronadal City iorganisa at gawing kooperatiba ang kanilang grupo.

Ang mga kooperatiba ayon kay Padua ay dapat na nakarehistro din sa Cooperative Development Authority o CDA at accredited ng Office of Transport Cooperatives ng Department of Transportation.

Binigyan diin ni Padua na isang grupo lamang ang maaring payagan na mag-operate sa bawat ruta. Sinabi naman ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena na sa ilalim ng LPTRP, 138 na mga bagong public utility vehicles ang papayagang bumiyahe sa siyam na mga transport routes sa lungsod.

Sakop nito ang city proper at mga barangay ng San Jose, Saravia, Topland, San Roque, San Isidro at Morales. Dalawang mga loop naman ang bubuksan sa city proper na seserbiyuhan ng hanggang sa 16 na mga PUV.

Nilinaw naman ni Ogena na hindi maiitsapwera ang mga tricycle sa kapag ipinatupad na ang route plan dahil papayagan pa rin silang mag-operate sa mga drop-off point sa lungsod. Ayon kay Ogena, papayagan lamang na bumiyahe ang mga tricyle sa mga inner portion ng Koronadal. Layon nito ayon kay Ogena na maresolba ang problema sa trapiko at mapababa ang pamasahe sa mga PUV.

local

Dumarami pa ang mga local government unit o LGU ang nag-adopt ng South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SC-CCTS. Pinakahuli sa mga ito ang provincial government ng Davao del Sur na naglunsad din ng kanilang Davao del Sur Contact Tracing System o DS-CCTS. Kasunod ito ng pagbisita ng kanilang mga opisyal sa South Cotabato noong September 9.

Ang mga ito ay pinangunahan ng kanilang provincial administrator na si Hilbert Gonzales at provincial health officer na si Dr. Jonna Masongsong. Pinagaralan ng mga ito kung papaano nabuo ang SC-CCTS at kung papaano nito mapaigting ang kanilang COVID-19 contact tracing. Ayon sa kanilang Facebook page, tumatanggap na ngayon ng mga nais magpatala sa DS-CCTS ang Davao del Sur Provincial Government.

Samantala ipinahayag naman ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia na ipinagpasalamat nito ang pagbigay sa kanya ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., ng application o app na magagamit sa kanilang cellphone.

Ayon kay Leonardia, hango din sa SC-CCTS ang BacTrac system ng Bacolod City. Habang ipinahayag naman ni Bacolod City Administrator Em Ang, na nang ipakita nito ang online article ng SC-CCTS nagkasundo kaagad ang mga kasapi ng kanilang Emergency Operations Center o EOC na mas madali at mas epektibo itong gamitin.

Matatatandaan na ang SC-CCTS ay inindorso din ng SOCCKSARGEN Regional Task Force Against COVID-19 and the Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases o RIATF-EID. Ipinakita din ito sa United Nations General Assembly noong September 24. Ang SC-CCTS ay gumagamit ng card na may quick response o QR Code sa pag-trace sa posibleng mga kaso ng COVID-19. Makukuha ito sa pamamagitan ng pagpapatala sa provincial government.

Binigyan diin ni Governor Tamayo Jr, na mahalaga ang SC-CCTS sa mabilisang paghahanap sa mga posibleng nakasalamuha ng mga mamamayang nagpositibo sa COVID-19.

local

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang nasawing drug suspek na si Ian Kit Ramo, 41 years old, walang trabaho at nakatira sa Barangay, Poblacion, Polomolok, South Cotabato.

Si Ramo ay dead on arrival sa Polomolok Municipal Hospital. Ito ay matapos magtamo ng matinding mga sugat nang barilin ng mga pulis na magsasagawa sana ng search operation sa kanyang bahay. Lumabas sa imbestigasyon ng Polomolok PNP na una kasing pinaputkan ng armas ng suspek ang raiding team. Nakuha ng mga pulis sa bahay ni Ramo ang dalawamput siyam na sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng maghigit 34 thousand pesos, 38 caliber pistol at mga bala.

Si Ramo ay wanted dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang nasabing drug suspek ay nasa Inter-Agency Drug Information Data Base ng PDEA, at nasa mga pangunahing target drug personalities din ng pulisiya sa South Cotabato.

-0-

Suriing mabuti ang review sa mga produktong bibilhin online.

Ito ang payo sa mga mamimili ni Department of Trade and Industry o DTI South Cotabato Provincial Director Rectoniel Reginio. Ipinahayag ito ni Regioni matapos kumpirmahin, na marami pa ring mga mamamayan ang dumudulog sa kanilang tangapan. Ito ay matapos umanong maloko ng mga online seller sa kabila ng nararansang ngayong pandemya.

Ayon kay Reginio kadalasang isinusumbong sa kanila ng mga consumer ang pagpapadala ng mga online seller ng depektibong mga produkto. Meron ding iba ayon kay Reginio na inireklamo na iba ang natanggap kesa sa litrato ng mga produktong inorder online.

Mayroon naman ang hinaing ay hindi dumating ang mga bayad nang order. Tiniyak naman ni Reginio ang agarang pagtugon ng DTI South Cotabato sa mga reklamo sa kanila ng mga consumer. Voice Clip…Si DTI South Cotabato Provincial Director Rectoniel Reginio

local

DA 12 namigay ng mga mga binhi at pinansyal na tulong sa mga magsasaka sa Koronadal City

Nakinabang sa mga binhi at cash assistance ng Department of Agriculture o DA 12 ang mahigit 450 na mga magsasaka sa Koroandal City. Ang mga ito ay mula sa mga barangay ng Namnama at Avanceña. Ang pamamahagi ng certified seeds at registered seeds ay bilang tulong na rin ng DA at Koronadal LGU sa mga magsasaka na apektado sa pagsadsad ng presyo ng palay. Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Ayon kay Mangelen, umabot sa mahigit isang libong bags ng certified seeds ang naibibay ng ahensya sa mga magsasaka ng nasabing mga barangay. Bawat benepisyaryong magsasaka kasi ay nakatanggap ng tig dalawang bags ng certified seeds kada ektarya at talong bags naman kada ektarya sa mga magtatanim ng registered rice.

Maliban dito ang DA 12 at LGU ay namigay din ng tig dalawang libong cash assistance sa mahigit isang daang mga magsasaka ng mais sa lungsod. Gagamitin naman ng mga benispisyaryo ang ayuda sa pagbili ng corn seeds. Mula naman ang mga ito sa mga barangay ng Concepcion, San Roque, Sto. Niño, Rotonda, Mabini, Topland at Cacub.

NAKATAKDANG ILUNSAD NG Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Region 9 and Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) na magpapakita ng mga baong passenger jeepnesy.

Sinabi ni LTFRB-9 director Nonito Llanos III na sampung mga manufacture ng modernong jeepney at 40 transport cooperatives mula sa ibat ibang panig ng Region 9 ang dadalo sa launching na itinakda sa Oct. 9.

Itatampok sa launching ang modernong mini-buses tulad ng mga ginagamit na ngayon sa Taguig City.

Ang mga transport cooperative ay pwedeng umutang sa government banks para pondohan ang kanilang mga bago at modernong pampasaherong sasakyan.

SA CAGAYAN DE ORO CITY, inihayag ng Region 10 Inter Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases na mangangailangan sila ng dagdag na contact tracers at dadag na isolation units sa lungsod bilang tugon sa posibleng pagdami pa ng Covid-19 cases.

SA BUTUAN CITY, sinabi ng OWWA-Region 13 na abot na sa 5,152 returning overseas Filipinos (ROFs) ang nabigyan nila ng kaukulang tulong penansyal at nakauwi na sa kanikanilang mga lalawigan at bayan.

-0-

SA ISABELA CITY, BASILAN, Isang vintage bomb ang nadiskubre ng militar at kapulisan kahapon matapos na ito ay mahukay sa road construction project sa lugnsod. Agad na inasikaso ng mga police at bomb experts ang bomba na ngayon ay nasa pangangalaga na ng Joint Task Force Basilan.

AT SA BASILAN PA DIN, may tatlong bagong mga doktor ang lalawigan na pumasa sa katatapos lang na Physicians licensure examination. Kinilala ni Basilan Gov. Jimm Salliman ang mga bagong doctor na sina Nada Hasanin Abdulmalik Ukkung, Irshada Palentinos Hasan and Dalvin Roy Wong.

NATIONAL NEWS

For the first time in the country’s history, ang 22 million public elementary and high school students ay magsisimula ng kanilang pag-aaral sa mga pampublikong paaralan nang hindi na umaalis ng kanilang mga tahanan.

Opisyal na magsisimula ang Curriculum Year 2020-2021 ngayon sa 47,000 public schools nationwide matapos ang apat na buwan na delay dahil kay Covid-19.

Taliwas sa nakasanayan, walang mga school campus ang maglalagay ng mga tarpaulin upang i-welcome ang mga mag-aaral. Wala ring ginawang brigade eskwela at higit sa lahat, nakasalalay sa modules at internet ang pag-aaral ng mga estudyante.

-0-

Samantala, tiniyak ng PNP ang seguridad at pag-alalay sa mga guro, school personnel at mga magulang na magtutungo sa bawat paaralan para sa panimula ng distance learning.

Ayon kay PNP Chief, Gen. Camilo Cascolan, bagaman hindi naman daragsa ang mga guro at estudyante sa mga paaralan ngayong araw dahil distance learning sa anyo ng online class ang pamamaraan ng pag-aaral, inaasahan pa rin na may mga magtutungo sa mga paaralan.

Sinabi ni Cascolan na may mga guro pa rin na posibleng magtungo sa paaralan para sa kanilang ipamamahaging learning module o maaaring naroon ang kanilang kagamitan sa pagtuturo.

