NDBC BIDA BALITA (Sept. 10, 2020)

1. Tinanggihan ng ospital sa Koroandal City, ginang napaanak sa gilid ng kalsada, mga dumaan, tumulong

2. Simbahan ng United Pentecost sa Cotabato City, nasunog

3. TAga Cotabato City, nasawi dahil sa COVID-19, 37 bagong kaso naitala sa Region 12; BARMM member of Parliament, nagpositibo sa Covid.

3. Rekomendasyon na pagsailalim sa Koronadal sa lockdown dahil sa COVID-19 ipinaliwanag ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

4. South Cotabato tutulong sa ibang LGU sa paggamit ng Covid contact tracing app, tulad ng ginawa ng Cotabato City, sabi ni Planning and Development Coordinator Jennifer Bretana. (HEADLINE BRETANA)

5. Member of parliament ng BARMM, nagpositibo sa Covid-19

6. Gov. Catamco, nangakong tutulong upang mapanagot ang mga taong nasa likod ng Kabacan massacre.

6. DALAWANG miembro ng Dawlah Islamiyah, patay sa Army operation sa Surallah, South Cotabato

7. 748 private schools sa buong bnasa, nagsara dahil sa COVID-19

TINUPOK ng apoy ang United Pentecostal Church at isang bahay kahapon sa LR Sebastian St. Brgy Rosary Heights 10, Cotabato City.

Naganap ang sunog alas 3:00 ng hapon batay na rin sa ulat ng mga church caretaker.

Sinabi ni Pastor Jaime Magdadaro sa Radyo Bida na nasa Barangay Awang, Maguindanao siya nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang anak at sinabing nasusunog ang kanilang simbahan.

Mabilis naman itong nagtungo sa lugar upang sumaklolo subalit huli na ang lahat dahil nilamon na ng apoy ang gusali, pastor’s quarters, at kapitbahay nito.

Naniniwala si Pastor Magdadaro na nag-umpisa ang apoy sa kisame ng simbahan.

Patuloy ang ginagawang imbestigasyon rito ng Bureau of Fire Protection sa lungsod.

Naitala ng Department of Health sa Region ang 37 bagong kaso ng COVID-19 patients hanggang kagabi.

Dahil diyan, abot na ngayon sa 714 ang total confirmed cases sa rehiyon.

Sa 37 bAgong kaso, isa ang mula Cotabato City, 22 mula South Cotabato.

Pito naman ang gumaling na kinabibilangan ng tatlo mula South Cotabato, dalawa mula North Cotabato, isa mula Sultan Kudarat at isa mula Cotabato City.

Ang nasawi ay isang 52 taong gulang na lalaki na binawian ng buhay noong Martes, Sept. 8 dahil sa acute respiratory distress syndrome secondary to severe pneumonia secondary to Covid-19 at iba pang co-morbidities, ayon kay Cotabato City Health chief Dr. Meyasser Patadon.

Samantala, sinabi ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani Sayadi na ang city IATF ay nagdesisyon na ipatupad ang lockdown sa buong barangay ng Poblacion 6 simula ngayong araw.

Ito ay dahil sa marami ang nagpakita ng sintomas ng Covid-19 mula sa naturang lugar, particularly sa old market area.

SA BANGSAMORO Region, sampu ang panibagong kaso na naitala ng Ministry of Health.

Sa sampu, anima ng mula sa Maguindanao, apat mula sa Lanao del Sur.

Sa kabu-uan, umaabot na sa 749 ang total confirmed cases sa BAgnsamoro region.

Isa naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi na sa kabu-uan ay meron nang 22 fatallities.

Meron namang 44 ang gumaling.

SA PIGCAWAYAN, North Cotabato, isinagawa ang training sa mga kasapi ng Barnagay Health Emergency Response Team 0 BHERT hinggil sa pagtugon sakaling merong magpositibo sa Covid sa kanilang lugar.

Ayon kay Pigcawayan Mayor Jean Dino Roquero, abot sa 40 BHERT sa buong Pigcawayan ang sumailalim sa pagsasanay na ibinigay ng Dept of Health.

Marami na ang nagpositibo sa Covid sa Pigcawayan at lahat sila ay gumaling na.

SAMANTALA, isa pang opisyal sa Bangsamoro Region ang nagpositibo sa Covid-19.

Sa kanyang public statement, inamin ni Bangsamoro Transisiton Authority Member of Parliament Dr. Marjanie Mimbantas Macasalong na siya ay nakaramdam ng sintomas ng sakit noong sabado.

Dahil ditto, siya ay nag-self isolate at nagpa-swab test.

Kahapon, lumabas ang resulta na siya ay positibo.

Pinayuhan ni Macasalong ang lahat ng mga taong kanyang nakasalamuha na mag-self quarantine at kung kailangan ay magpa-swab test.

Nasa stable condition naman ang mababatas.

Nauna rito, si BARMM health Minister Safrullah Dipatuan ay nagpositibo din at nagpapagaling na ngayon.

MALAPIT NANG MAKUMPLETO ang road concreting project patungo sa Central Mindanao Airport sa Mlang, North Cotabato.

Sinabi ni DPWH Region 12 Director Basir M. Ibrahim na ang bagong kalsada ay magsisilbing access road patungo sa paliparan na inaasahang mag-operate na bago magtapos ang taon.

Ayon kay Director Ibrahim, mahalaga ang pagbubukas ng paliparan dahil magbibigay ito ng economic opportunity sa North Cotabato at kalapit na mga lugar.

Kauna unahang Covid 19 Cemetery sa Maguindanao, ginawa sa Datu Saudi Ampatuan.

Matatagpuan ito sa Sitio Over view, Barangay Kabinge, ayon kay Datu Saudi Ampatuan Mayor Edris "Resty" Sindatok.

Sinabi nito na napagkayarian sa kanilang Zoom meeting kasama si Gov Bai Mariam Sangki Mangudadatu na sa kanilang bayan ito ilalagay.

Ayon kay Mayor Sindatok, ang sementeryo ay 100 square meters na pwedeng libingan ng mga nasawing pasyente mula sa Datu Saudi at sa kalapit bayan ng Datu Salibo at Datu Piang.

Ang sementeryo ay malayo sa residential areas.

Umabot na ngayon sa 651 na mga alagang baboy ang nadepopulate matapos magpositibo sa African Swine Fever o ASF sa apat na mga Barangay sa Kidapawan City.

Ito’y makaraang kinumpirma sa Radyo BIDA ni City Veterinarian Dr. Eugene Gornez na nakapagtala na rin ng kaso ng sakit sa Barangay Sikitan ng lungsod.

Sa kabuuan nasa 124 na mga hog raisers na ang apektado mula sa mga Barangay Gayola, Linangkob, Sikitan at Muaan na kung saan aabot na sa higit 3Million pesos ang danyos kung 5,000 pesos ang halaga ng bawat baboy na isinailalim sa culling activity.

Ilan sa mga iniimbestigahan ng City VET o posibleng dahilan ng pagkalat ng virus sa kalapit na lugar ay may mga baboy anyang itinakas bago ang pagsasagawa ng depopulation, maging ang pagkatay at pagkain ng mga may sakit na na mga alagang baboy.

Kung kaya’t panawagan nito sa lahat ng hog owners sa lungsod ang agarang pagreport sa kanilang tanggapan kung makitaan ng sintomas ng virus ang kanilang mga alagang baboy. VC- GORNEZ Samantala, pinahihintulutan namang makapasok ang mga buhay na baboy sa lungsod kung galing ito sa lugar na wala pang kaso ng ASF. Tiniyak din nitong ligtas at isinailalim sa inspection at monitoring ang ibenebentang lechon sa Kidapawan City.

Kinumpirma ni Cotabato Electric Cooperative o COTELCO General Manager Engineer Godofredo Homez na simula nitong lunes ipinatupad na ang massive disconnection activity sa ilang member consumers na hindi nagbabayad ng kanilang electric bill sa itinakdang deadline.

Ayon kay Homez, noong mga nakaraang buwan ay hindi sila nagsagawa ng massive disconnection bilang konsiderasyon na rin sa krisis na dala ng COVID-19. Nasa sampung porsyento naman mula sa kabuuang bilang ng member consumers ng COTELCO ang maapektuhan ng nasabing aktibidad pero tiniyak naman ni Homez na may advance notice na sila sa mga maapektuhan sa pamamagitan ng radio ads at magpaskil ng impormasyon sa kanilang opisina at iba pang flatform.

Bilang konsiderasyon din, tanging mga member consumers lamang na hindi nakapagbayad ng elecrtric bill sa loob ng tatlong buwan pataas. Sinabi ni Homez, kailangan nila itong gawin upang makuha ang target na 98 percent collection efficiency habang nilinaw naman nitong hindi na sasailalim pa sa mga seminar ang member consumers na magpapareconnect.

Tiniyak naman ni Homez na mahigpit na ipapatupad ang security measures habang isinasagawa ang massive disconnection sa bawaty tahanan katuwang ang PNP.

Hinikayat ngayon ng PNP Special Investigation Task Group ang mga indibidwal na may malinaw na kuha ng CCTV footage hinggil sa tinaguriang USM massacre na ikinasawi ng siyam katao na lumapit sa kanila upang mapabilis ang kanilang isinasagawang imbestigasyon.

Ito ang panawagan mismo ni PNP Special Investigation Task Group spokesperson Police Lt.Col Bernard Tayong sa panayam ng Radyo Bida.

Aminado si Tayongn pahirapan ngayon ang PNP sa pangangalap ng ebidensya lalo’t hindi malinaw ang kuha ng CCTV na hawak nila sa ngayon kaya’t wala pang maituturong suspek ang task group na posibleng sangkot sa naturang krimen. Maliban pa rito ang mga witnesses na takot makipag-ugyanan sa kanila dahil sa bigat ng pangyayari.

Kaya’t kung tatanungin ang opisyal sa estado ng imbestigasyon: VC: LTC TAYONG (RE 40%) Ang tinig ni PNP Special Investigation Task Group spokesperson Police Lt.Col Bernard Tayong.

Samantala, epektibo kahapon ay pinalitan na ni Police Captain Wilson Magay si dating Kabacan PNP Chief Police Major Peter Pinalgan.

Si Magay ay siyang dating deputy chief ng Midsayap PNP habang pansamantala munang ilalagay si Pinalgan sa pamunuan ng Cotabato Police Provincial Office.

Mga pamilya ng biktima ng mass Killing sa Kabacan, North Cotabato, nakatanggap ng ayuda mula sa Provincial Government

Hustisya pa rin ang sigaw ngayon ng mga pamilya ng naulila ng siyam na Bangsamoro People na biktima ng pamamaril sa Kabacan, North Coatabato nitong August 29.

Kaugnay nito, nagpaabot naman ng tulong pinansyal sa mga naiwang pamilya ang pamahalaang panlalawigan ng North Cotabato sa isang simpleng programa sa bayan kung saan ipinamahagi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Division (PDRRMD) ang ayudang P200,000 o P20k bawat pamilya.

Naging emosyonal naman ang naging pahayag ni Ms. Jean Kalilangan kapatid ng isasa mga biktima at tumayong representante ng pamilya ng mga nasawi kung saan hiniling nito sa mga otoridad ang hustisya para sa kanilang mga napaslang na kamag-anak.

Nanawagan naman si Governor Catamco sa mga Kabakeño na maging mahinahon dahil ginagawa ng gobyerno ang lahat upang makamit ang hustisya at hiniling rin nito na ang insidente ay hindi maging sanhi ng pagkakaroon ng lamat sa relasyon ng muslim at kristiyano sa nasabing lugar.

Sa mensahe namang ipinaabot ni National Bureau of Investigation Assistant Regional Director Romy Jutengho hiniling nito ang kooperasyon at pakikipagtulungan ng mga mamamayan ng bayan lalong-lalo na sa mga may alam at aktwal na nakakita sa pangyayari upang agarang malutas ang kaso.

Binigyang diin nito na ginagawa ng NBI ang lahat upang malutas ang kaso at hiniling nito ang pamilya na maging mahinahon dahil walang kinikilingan ang imbestigasyon maliban sa pagtuklas sa motibo ng krimen at agarang pagbibigay aksyon.

Kung matatandaan, inatasan ang NBI sa pagsasagawa ng hiwalay at malalimang imbestigasyon sa kahilingan na rin ng mga pamilya ng biktima.

Nagpasalamat naman si Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr. sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan, at iba pang ahensya na malutas ang karumal-dumal na krimen.

Iniulat kagabi ng Department of Health Soccksargen Region ang limang mga panibang pasyente ng COVID- 19 na taga North Cotabato.

Dahil dito, umakyat na sa pitong put tatlo ang kabuaang kaso ng COVID- 19 sa probinsya matapos madagdagan pa ito sa loob ng 24 oras kahapon.

Batay sa ulat ni COVID- 19 task force spokesperson Philbert Malaluan, ang ika 69th case ay 29 anyos na lalaki, 57 years old naman ang ika 70th case habang isang senior citizen naman na taga Midsayap rin ang ika 71st case. Ang tatlo ang may close contact sa confirmed positive case at isinailalim sa swab test.

Ang dalawa ang assymptomatic habang ang isa naman ay mayroong ubo pero stable na ang kondisyon at nakaisolate na sa Midsayap LGU. Samantala ang ika 72nd at 73rd case ay galing pa rin sa bayan ng Midsayap.

Parehong health workers sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City at may close contact sa confirmed positive patients sa nasabing ospital. Asymptomatic at stable na rin ang kondisyon ng dalawa sa CRMC.

Rekomendasyon na pagsailalim sa Koronadal sa lockdown dahil sa COVID-19 ipinaliwanag ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Inirekomenda ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido sa lokal na pamahalaan ng Koronadal na isailalim lockdown ang nasabing lungsod. Paliwanag ni Aturdido kasunod ito ng biglang paglobo ng COVID-19 cases sa Koronadal.

Ayon kay Aturdido anim na mga barangay pa kasi sa lungsod ang nakapagtala ng COVID-19 cases maliban sa unang naitalang apat na mga barangay. Sinabi ni Aturdido na sa sitwasyon ngayon ng Koronadal, kailangan ang mabilis na pagsagawa ng contact tracing para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ito ayon sa nasabing provincial health officer ay maari lamang maging posible kapag may lockdown. Dinagdag din nito na problema din kasi ngayon sa Koronadal ang kakulangan ng mga health worker matapos ma-quarantine ang limamput anim sa mga ito na exposed sa mga kasamang COVID-19 positive.

Pero aminado naman si Aturdido na bago ipatupad ang lockdown dapat din kasing ikonsidera ng lokal na pamahalaan ang ekonomiya ng Koronadal.

Kinumpirma din ni Aturdido na apatnapu sa 209 na mga nagpositibo sa COVID-19 sa South Cotabato ay may travel history sa General Santos City Fishport

South Cotabato provincial government tutulungan ang ibang mga LGU sa region 12 sa pagpapatuapd sa R12-COVID 19 Contact Tracing, ayon kay Provincial Planning and Development Coordinator Jennifer Bretaña

Tutulungan ng provincial government ng South Cotabato ang iba pang mga local government sa region 12 sa management ng kanilang contact tracing system.

Ipinahayag ito ni Provincial Planning and Development Coordinator Jennifer Bretana kaugnay sa napipintong pagpapatupad ng South Cotabato COVID-19 contact tracing system sa buong region 12.

Sa katunayan ayon kay Bretana, naka schedule na para sa serye ng training at technology transfer ang iba pang mga lalawigan sa rehiyon.

Sinabi din nito na kapag mas marami ang gagamit ng SC-CCTS mas magagiging madali din ang pag-contact trace ng suspected cases ng COVID-19.

Dinagdag din nito na sa ngayon ay abala na sa pagsasagawa ng modification o ilang mga pagbabago ang IT Team ng lalawigan sa SC-CCTS na tatawagin nang R12-CCTS. Ilan sa mga papalitan ang logo nito at maging ang website na maaring puntahan ng publiko para makakuha ng contact-tracing card. Sinabi ni Bretana na kapag natapos ang mga pagbabagong ito sa Byernes, pwede nang kumuha ng R12-CCTS card ang mga mamamayan sa rehiyon sa bago nitong Uniformed Resource Locator o URL sa Lunes.

Ito ay ang https/r12/ccts.ph.

Matatandaan na ang papapatupad ng SC-CCTS sa buong region 12 ay inirekomenda ng Regional Inter-Agency Task Force o RITF.

Ginang tinulungan sa panganganak sa kalye ng ilang mga mamamayan sa Koronadal City

Inabutan na ng pangangak sa kalye ang isang ginang na taga Barangay Assumption sa Koronadal City. Ito ay matapos umanong tanggihan sa South Cotabato Provincial Hospital. Ayon sa netizen na si Kim Magtanong nasaksihan mismo nito kung papaano tinulungan ng mga nagmagandang loob na mamamayan na mailuwal ng ina ang kanyang sanggol kalye.

Dinagdag din nito na matapos manganak ang mag-iina ay agad ding dinala sa loob ng isang lying in-clinic na kanila sanang pupuntahan.

Sinabi din nito na ang mga ito ay nakauwi na sa Barangay Assumption. Sa isang pulong balitaan, ipinahayag naman ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido na sarado ngayon ang delivery room matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang midwife ng provincial hospital.

Hiniling ng South Cotabato Medical Society o SOCOMED kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang pagsailalim muli sa buong lalawigan sa enhanced community quarantine o ECQ.

Sa sulat na ipinadala ng mga ito sa gobernador sinabi ni SOCOMED President Dr. Rachele Suarez, ito ay dahil sa nakaalarma nang kaso ng COVID-19 sa lalawigan.

Dinadag nito na ang lalawigan ay mayroong dalawamput tatlong bagong symptomatic na COVID-19 cases. Ayon kay Suarez dahil dito marami ring mga healthcare workers mula sa iba’t ibang mga ospital sa South Cotabato ang isinailalim sa quarantine.

Kalakip dito ang labinlimang mga nurse at labindalawang admistrative staff ng provincial hospital; tatlumput pitong medical staff ng Allah Valley Medical Specialist Center, pitong medical at laboratory staff ng Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center, at dalawampung nurse at apat na ER Resident Physician ng Socomedic Medical Center.

Maliban sa mga ito naka-quarantine din ang dalawang personnel ng Herami Hospital, apat na staff ng Polomolok Municipal Hospital, apatnaput siyam na staff ng Bontouyan Medical Clinic and Hospital,at dalawampung hospital Staff ng Howard Hubbard Memorial Hospital.

Bukod sa mga ito naka-quarantine din ang tatlumput anim na staff ng City health office ng Koronadal, kaya tanging naiwan na lamang ngayon ayon kay Suarez para sa contact tracing ang Barangay Health Emergency Response Team o BHERT.

Iginiit ni Suarez na kailangan ngayon ngayon ang mas mahigpit na panuntunan para mapabagal ang transmission ng virus at mapigilan ang collapse sa hospital system ng South Cotabato. Ito ayon kay Suarez ay sa pamamagitan ng paglimita sa galaw ng ma mamamayan.

Dalawang myemro ng Dawlah Islamiya Terrorist Group napatay ng militar sa Surallah, South Cotabato

Nasukol ng mga kasapi ng 5th Special Forces Batallion ng militar ang umanoy dalawang mga myembro ng Dawlah Islamiyah Terrorist Group sa Barangay Lamsugod, Surallah, South Cotabato.

Kinilala ang isa sa mga ito na si Jeoffrey Nilong alyas “Momoy” habang hindi pa batid ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng kasama nito.

Ang dalawang mga high value target ay nasawi matapos umanong lumaban sa militar na tumutugis sa kanila.

Si Nilong ay konektado sa Dawlah Islamiyah-Maguid Group na responsable sa serye ng mga pambobomba sa Maguindanao at Sultan Kudarat.

Kaugnay nito, pinuri naman ni Philippine Army 6th ID Commander Major General Juvymax Uy ang 5th Special Forces Batallion ng militar na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Randy Banaag at Joint Task Force Central sa pag-neutralized nila sa dalawang myembro ng terroristang grupo.

Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na malakas ang antibodies ng mga Filipino kaya marami ang gumagaling sa COVID-19 at halos hindi rin nito tinatamaan ang mga taga-squatter.

Sa kanyang ulat sa bayan noong Lunes ng gabi, binanggit ng Pangu­lo na hindi niya gustong mang-insulto, pero napuna niya na malalakas ang resistensiya ng mga nakatira sa squatters maging sa kanilang lugar sa Davao.

Ang mga bata aniya na lumaki sa maruming lugar pero naka-recover ay lumalaking matatag.

Nasa walong terorista ang nagtatago sa Pilipinas, pahayag kahapon ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lt. Gen. Gilbert Gapay.

Ayon kay Gapay, na­na­natili ang banta ng suspected militias sa bansa dahil bukod sa mga tero­rista, binabantayan din ng militar ang 29 suspek na iniuugnay sa regional extremist groups.

Sinabi ni Gapay na pinaiigting ng militar ang kanilang intelligence work upang matukoy ang pinagtataguan ng mga terorista.

