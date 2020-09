NDBC BIDA BALITA (Sept. 23, 2020)

HEADLINES:

1. 34 bagong Covid-19 cases sa Region 12 naitala, may 34 na mga pasyente din ang gumaling

2. SA BARMM, may 14 ang bagong kaso ng Covid-19; ilang mga Covid patients sa office of chief minister, gumaling na

3. South Cotabato Provincial Hospital, kinulang na ng medical health worker dahil sa COVID-19, ayon kay Chief of Hospital Dr. Conrado Braña

4. Contact tracing sa nakasalamuha ng 2 namatay sa Maguindanao dahil sa Covid, ginagawa na ng IPHO.

5. PNP chief Coscolan na bumisita sa BARMM, nagsabing nais niyang bigyan ng comprehensive health care program ang mga police, pati retired police.

5. Ilang magsasaka ng palay sa North Cotabato, lumipat na sa pagtatanim ng saging dahil sa mababang presyo ng produktong palay ngayon

6. Kampo ng BIFF, nakubkub ng military sa Maguindanao.

Local

NAKAPAGTALA ANG DEPT OF HEALTH 12 NG 34-34. Ibig sabihin nito, may 34 na mga pasyente ng Covid ang gumaling pero meron ding 34 na panibagong kaso ang naitala hanggang kagabi.

Sa ngayon abot na sa 641 patients ang gumaling sa Soccsksargen region.

Sa mga gumaling, 14 ang taga Gen. Santos City, 11 ang taga South Cotabato, pito mula sa Cotabato City at tig-isa mula sa North Cotabato at Sultan Kudarat.

Sa 34 na mga panibagong kaso, 15 mula sa Cotabato City, walo taga Gen.Santos City, Sultan Kudarat at South Cotabato kapuwa merong lima at isa ang taga North Ctoabato.

Dahil diyan, meron na ngayong 1,173 COVID-19 positive sa buong Region 12..

Local

SA BANGSAMORO REGION, MAY 23 bagong kaso ng Covid ang naitala ng BARMM inter-agency task force on Covid-19.

Ayon kay BARMM Cabinet Secretary and BIATF Spokesperson Asnin Pendatun, umaabot na sa 719 ang mga pasyenteng gumaling hanggang kagabi, kabilang na ang mga kawani mula sa office of the chief minister at BARMM executive building sa Cotabato City.

Sa ngayon, meron nang 941 total Covid-19 patients sa buong rehiyon. SA 23 panibagong kaso, 20 ang muila sa Lanao del Sur, dalawa sa TAwi-Tawi at isa sa Maguindanao.

Ayon kay Pendatun, kahit gumaling na ang mga kawani asa BARMM executive building, di pa muna sila pinapa-report sa opisina at kailangan pa nila ng dagdag na panahon para magpahinga.

Si Pendatun ay nakapanayam ng Radyo Bida ngayong umaga.

Local

ISINASAILALIM NA NGAYON SA SWAB TESTS AT RAPID TESTS ang mga taong posibleng nakasalamuha ng dalawang pasyenteng nasawi sa Maguindanao na hinihinalang dahil sa Covid 19.

Sinabi ni Maguindanao health chief Dr. Elizabeth Samama na sila ang pamilya at mga taong nakasama, nakausap o nahawakan ng dalawang senior citizens ng Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sila ang latest fatality sa lalawigan ng Maguindanao dahil sa Covid 19 bagaman at ang swab test ng isa sa mga pasyente ay negatibo pero ang resulta ay lumabas ilang araw matapos siyang pumanaw.

ayon kay Dr. Samama, tapos na ang contact tracing at hinihintay na lang ang result ng lab tests.

Local

MARAMING PROGRAMA PARA SA MGA POLICE SI PNP Director Gen. Camilo Coscolan para sa mga tauhan ng PNP at para sa seguridad ng bansa.

Inihayag ito ni Gen. Coscolan nang pamunuan niya ang turn-over of command para sa bagong police regional director ng BARMM.

Itinalaga niya si Brig. Gen. Samuel Rodriguez bilang bagong hepe ng PRO-BAR kapalit ni Major Gen. Manuel Abu na itinalaga sa ibang position.

Ayon kay Coscolan, nais niyang matiyak na merong sasandalan ang mga miembro ng PNP kung health insurance o kalusugan nila ang pag-uusapan.

Hindi lang para sa mga active police officers ang health care program ni Gen. Coscolan kundi maging sa mga retired police officers.

Local

TINUTUTUKAN ngayon ng mga police sa Cotabato Ciyt ang CCTV ng bahay ng isang dating government employee na ninakawan ng 4 na milyong piso.

Ayon kay Police Station 2 commander Capt. Rustum Pastolero, malaking tulong ang CCTV footages para makilala ang mga suspect.

Sa report na nakarating sa PNP, nasa tahanan ang mag-asawang mga biktima sa Barangay Rosary Heights 10 nang pasukin ng apat na mga lalaki at nagdeklara ng hold-up sabay kuha sa bag na naglalaman ng P4 milyon at coin box na may P60,000.

Upang protektahan ang mga biktima, hindi na sila kinilala sa report.

Local

INARESTO NG POLICE AT ARMY ang dalawang lalaking sa quarantine checkpoint sa Esperanza, Sultan Kudarat dahil sa pagdadala ng shabu.

Sinabi ni 6th ID chief Maj. General Juvymax R. Uy na napansin ng mga sundalo ng 7th IB na tila balisa ang dalawang lalaking sakay ng top down tricycle habang nasa checkpoint.

Dahil ditto, ginawa ng mga sundalo ang body search kung saan nakuha ang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20 libong piso.

Kinilala ang mga naaresto na sina Mohammad Taupi Dalanda Kontik, 35, construction worker, at taga Isulan, Sultan Kudarat at Rasul Dalanda Agcong, 20 taong gulang na taga Barangay Kangkong, Esperanza, Sultan Kudarat.

Sila ay nakapiit na ngayon sa Esperanza detention facility at inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002).

LOCAL

Naglaan na ng pondo ang Provincial Government of Cotabato para makatulong sa susunod na cropping season ng mga magsasaka ng palay ngayong patuloy pa rin sa pagbaba ang presyo ng nasabing produkto ngayon.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni Provincial Agriculturist Sustines Balanag. Ayon kay Balanag, may iilang rice farmers na sa Cotabato Province ang lumipat na sa pagtatanim ng saging dahil sa napakapababang presyo sa at mas kumukita anya sila sa pag tatanim ng saging. Ilan sa mga namomonitor ng Provicial Agriculture Office ay ang magsasaka na mula sa bayan ng Tulunan, Magpet, Kidapawan City at iba pang lugar sa probinsya ng Cotabato.

Pero nilianw naman ni Balanag na walang kakulangan ng bigas sa ngayon at hindi naman anya ito nakakapekto sa rice production dahil may iilan namang magsasaka na lumipat din sa pagtatanim ng palay o land conversion. Dahil dito, naglunsad na ang pamahalaang panlalawigan ng Food Security Program noong September 01 kasabay ng pagdiriwang ng Kalivungan Festival.

Sinabi ni Balanag, layunin nitong makatulong sa mga maliliit na magsasaka para sa susunod na second cropping season. Dahil sa problema din ngayon ang drying facilities sa probinsya matapos makaranas naman ng tag-ulan, namimigay din ng trapal na maaring magamit ng mga palay farmers ang tanggapan ni Balanag maging ang fertilizer.

LOCAL

Land Transportation Office o LTO 12, magbibigay ng insentibo sa mga driver na walang maitalang traffic violations sa loob ng limang taon – ayon sa LTO regional director

Ito ang inanunsiyo sa Radyo BIDA ni Land Transportation Office o LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga. Ayon kay Gonzaga, epektibo na sa susunod na taon ang sampung taon na validity ng driver’s license sa mga walang naitatalang violations o walang paglabag sa trapiko.

Pero kung may merits ay meron ding demerits dahil kung may mga biolasyon ay maaring hindi marenew o kanselahin ang lisensya depende sa gravity ng traffic violations. Basehan nito ayon kay Macario ang Republic Act 10930 na isa ng National Law kung saan matatanggal na ang 3year validity ng driver’s license at magiging limang taon na ang minimum.

Base naman sa datus ng LTO 12, inihayag ni Macario na kunti lang ang mga naitalang grave offenses dahil karamihan ay less grave offense lamang tulad ng hindi pagsusuot ng helmet at iba pa. NDBC BIDA BALITA Special Program for the Employment of Students o SPES Program ng Cotabato Provincial Government, umarangkada na Nagsimula na ang 1st batch ng orientation para sa Special Program for Employment of Students (SPES).

Sila ay magtatrabaho sa loob ng dalawampung (20) araw na nagsimula na nitong September 14 hanggang Osctober 05, 2020.

Ayon kay PHRMO head Erlinda Catalan, aabot sa dalawang daan na mga estudyante ang sasali sa nasabing programa. Ito ang tugon ng Provincial Government na magbigay ng trabaho para sa mga mahihirap pero karapat-dapat na mga estudyante at mga out of school youth.

Bukod sa trabaho ay magbibigay din ito ng dagdag kasanayan at tataas ang kakayahang makapagtrabaho kung sila ay makapagtapos na sa pag aaral. Ang tagumpay ng SPES program ay sa pagtutulangan ng PESO, DOLE at ng Provincial Government.

Aabot sa 9, 540 pesos sa loob ng dalawapung araw na trabaho o 477. 73 pesos per day. Ang 60% o 286. 64 pesos ay sa Provincial Government at 40% o 191.09 pesos ang ibabayad ng DOLE sa isang SPES benificiary. Samantala, dagdag pa ni Reinalyn Nicolas designated PESO Manager, mahahati sa tatlong batch na ma de-deploy sa kanikanilang mga barangay.

Lalo na sa mga barangay na kalakip sa ELCAC program. Kaakibat ng PHRMO ang mga Barangay official para sa assessment at monitoring ng mga SPES beneficiaries.

LOCAL

North Cotabato Province, naglaan ng 200,000 pesos na pambili ng Polyvalent antivenom ngayong sunod-sunod na ang mga naiulat na nakakagat ng ahas sa probinsya

Isa sa prayoridad ng Provincial Government ngayon ang pagkakaroon ng anti-venom na supply para sa Cotabato Provincial Hospital ngayong marami na ang naitalang nakakagat ng ahas sa probinsiya.

Ito ang naging resulta ng pagpupulong ng Provincial Board kahapon at ipinag-utos kay IPHO Chief Dra. Eva Rabaya na kaagad na bumili ng anti-venom para sa mga mamamyan na maiulat na nakakagat nito. Nababahala na kasi ang pamahalaang panlalawigan sa pagdami ng mga natutuklaw ng makamandag na ahas na tinatawag na 'Banakon' o 'King cobra' sa probinsya.

Napag-alamang na naglaan ng P200,000 pambili ng 80 Polyvalent antivenom vials para may tamang supply nito sa CPH. Kabilang sa napag-usapan sa pinakaunang pagpupulong ng PHB ay ang pagbili ng 100 anti-rabies vials na nilaanan ng P238,000 at ang pagtatayo ng Banisilan District Hospital.

Samantala sa iba pang mga balita, magpapatupad naman ng 4-day work week ang tanggapan ng City Hall sa Kidapawan simula September 21, 2020.

Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ang isasagawang decontamination process Basehan din ng kautusan ang Section 4 ng RA 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act na nagbibigay ng alternatibong pamamaraan sa mga kawani at empleyado ng gobyerno sa kung papaano silang magta-trabaho at magbibigay serbisyo sa panahon ng pandemya.

Bukas mula 7am-6pm sa mga araw ng Lunes hanggang Huwebes ang lahat ng tanggapan ng City Government at mga Barangay LGU’s para sa lahat. Ngunit pagsapit ng araw ng Biyernes tanging mga essential offices lamang ang magbubukas para makapagbigay ng serbisyo sa lahat.

LOCAL

Dating konsehal na tumakbong alkalde sa Matalam, North Cotabato, nahaharap sa panibagong kaso, nakalabas na ng bilangguan matapos makapag piyansa

Muling nagpiyansa ng halagang tig-P72-thousand pesos bilang piyansa sa tatlong kaso para sa kanyang pansamantalang kalayaan si dating Matalam municipal councilor Josie Jadulco na noo’y tumakbo ring alkalde ng bayan.

Ito’y matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest dahil sa kasong ‘three counts of falsification by public officer’ na malinaw na paglabag sa Article 171 paragraph 4 ng Revised Penal Code.

Kabuuang nasa P220-thousand pesos ang piyansa ni Jadulco.

Nabatid na nito ring buwan ng Agosto, si dating municipal councilor Jadulco ay may kinakaharap ding two counts cyber liber.

Agad din noong nakapagpiyansa si Jadulco matapos na sumuko sa Matalam PNP.

Ang cyber libel case nito ay nag-ugat nitong May 2019 midterm election kung saan ay inakusahan sila ni nooy mayoralty candidate Oscar Valdevieso ng paninirang puri gamit ang social media. Sa ngayon ay patuloy ang pagdinig sa mga kasong kinakaharap ni Jadulco.

local

Regional evacuation center ipatatayo ng DSWD at OCD sa region 12 Magkakaroon na ng regional evacuation center ang SOCCKSARGEN.

Ipatatayo ito sa Barangay San Jose, Koronadal City. Ang nasabing proyekto ay pinaglaanan ng 36 million pesos ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Office of the Civil Defense o OCD 12. Inilaan ng lokal na pamahalaan para pagtayuan ng nasabing basilidad ang 1,500 square meter na lupain katabi ng San Jose Barangay Gym.

Kaugnay nito nagpasalamat naman si Koronadal Mayor Eliordo Ogena sa DPWH at OCD dahil napili ng mga ito para malagyan ng regional evacuation center ang lungsod.. Ayon kay Ogena, malaki kasi ang maitutulong nito sa mga mamamayan ng Koronadal lalo na sa panahon ng kalamidad.

Maliban dito ayon kay Ogena magbibigay din ito ng trabaho sa mga construction worker sa Koronadal na apektado ng COVID-19 pandemic. Dumalo sa inagurasyon ng ipatatayong evacuation center sin DPWH 12 Regional Director Basher Ebrahim, OCD 12 Regional Director Minda Morante, mga opisyal ng Barangay San Jose, kasama ang ilang mga department heads ng lokal na pamahalaan ng Koronadal.

LOCAL

NCIP Chairpeson Allen Capuyan may payo sa mga IP communities para sa katiwasayan ng kanilang lugar Resolbahin ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng customary laws.

Ito ang panawagan sa mga Indigenous Peoples’ o IP Communities sa region 12 ni National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Chairperson Allen Capuyan.

Ayon kay Capuyan, mahalaga ang customary laws sa pagresolba ng mga problema at decision making ng IP Communities. Sinabi nito na wala mang penal code, may solusyon sa problema ng mga IP ang customary laws. Igniit ni Capuyan na nagiging kumplikado lamang ang paghahanap ng solusyon sa problema ng mga IP lalong lalo na sa usapin ng pamumuno kung ito ay pinakikialaman ng mga indibidwal sa labas ng kanilang komunidad.

Paliwanag ni Capuyan ang customary laws kasi ay naka-angkla rin sa kultura,sinusunod at pinapahalagahan ng henerasyon na ng mga IP. Si Secretary Capuyan na siya ring excutive director ng National Task Force to End Local Armed Conflict o NTF-ELCAC ay bumisita sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat, South Cotabato, North Cotabato at General Santos City.

Pakay nito na personal na marinig ang hinaing upang matugunan ang hinaing ng IP Communities sa nasabing mga lugar.

LOCAL

Provincial Hospital ng South Cotabato mas kinulang pa ng medical health worker ngayon may COVID-19 pandemic ayon kay Chief of Hospital Dr. Conrado Braña

Aminado si South Cotabato Provincial Hospital Chief of Hospital Dr. Conrado Braña na kulang sila ngayon sa mga medical health worker. Paliwanag ni Braña kasunod ito ng pagsailalim sa quarantine ng marami nilang mga staff dahil sa COVID-19.

Ayon kay Braña, ito ay nakaapekto na sa operasyon ng provincial hospital. Kinumpirma ni Braña na labindalawang mga staff ng nasabing pampublikong ospital ang nagpositibo sa COVID-19. Maliban dito ayon kay Braña, naka-quarantine din sa ngayon ang 102 nilang mga kasama.

Tatlumpu sa mga ito ay iniligay sa quarantine facility sa bayan ng Lake Sebu. Sa ngayon ayon kay Braña ay nangangailangan ng dagdag na medical health workers ang South Cotabato Provincial Hospital. Umaasa din si Braña na dingin din ng provincial government ang hinaing ng mga medical health worker na kakulangan sa protective personal equipment o PPE.

LOCAL

Gensan LGU tinututukan ang pagpapaigting ng kapasidad ng kanilang COVID-19 testing laboratory.

Umaasa ang lokal na pamahaalaan ng General Santos City na maabot ng kanilang bagong accredited na molecular laboratory ang dalawang daang test kada araw sa susunod na buwan. Ito ay ayon kay Gensan Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging and Re-emerging of Infectious Diseases Deputy Incident Commander Dr. Ryan Aplicador.

Sinabi ni Aplicador na pinoproseso na nila ang pagbili ng automated extractor para mapabilis pa ang pagproseso ng sample sa kanilang laboratoryo.

Ayon kay Aplicador nangako na ng tulong para sa pagbili ng nasabing machine si National Task Force o NTF Secretary Vinz Dizon. Kinumpirma ni Aplicador na nagsimula na ang operasyon ng modular testing laboratory ng Gensan na may inisyal na 25 capacity kada araw noong lingo. Sinabi nito na ito ay kanilang imimintina hanggang sa katapusan ng lingo.

Layon nito na mabigyan ng sapat na panahon ang kanilang medical technologist na ma-familiarized ang proseso at maiwasan ang anumang aberya. Dinagdag nito na unti-unting itataas ang kapasidad ng testing laboratory kada lingo hanggang sa maabot ang maximum 96 capacity kada araw na walang automated extractor.

Iginiit ni Aplicador na mas maraming testing mas matutugunan din ng Gensan LGU ang tumataas na demand sa testing ng mga suspected COVID-19 cases at matukoy kaagad ang kanilang mga nakasalamuha.

Data gathering para matukoy ang kinakailangang tulong, isinagawa ng DA-12 sa tatlong mga barangay ng Columbio, Sultan Kudarat

Sakop ng tatlong araw na Participatory Rapid Approach o PRA data gathering ng Adaptation Migitation Initiatives in Agriculture o AMIA ng DA 12 ang tatlong mga barangay sa Columbio, Sultan Kudarat. Ang mga ito ay ang Mayo, Sucob at Sinapulan.

Tampok sa nasabing aktibidad ang focused group discussion ng DA 12 at lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor Edwin Bermunez. Kaugnay nito, ipinahayag ng mga komunidad sa nasabing mga barangay na maliban sa mababang kita at productivity, problema din nila ang post-harvest losses.

Ayon kay Bermudez, ikinatuwa nito na napili ng DA 12 ang tatlong mga barangay sa Columbio para maging benepisyaryo ng kanilang programa.

Sinabi ni Bermudez na dahil sa program mas matutulungan na ngayon ng ahensya sa kanilang mga pangngailangan ang mga magsasaka sa kanilang lugar.

Ang mga datus kasi na nakolekta ng ahensya sa tatlong araw na data gathering ay isasailalim sa validation ng DA.

Layon nito na matukoy kung anong tulong ang mas kakailanganin ng mga magsasaka sa tatlong mga barangay ng Columbio.

NATIONAL NEWS

Umaasa si Pangulong Duterte na tutupad sa usapan sina Speaker Alan Peter Cayetano at Congressman Lord Allan Velasco sa term-sharing sa speakership.

Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala namang magagawa si Pangulong Duterte kung walang numero si Velasco para suportahan ang pagka-speaker.

Agad namang nilinaw ni Roque na hahayaan na ni Pangulong Duterte ang mga kongresista na magdesisyon kung sino ang kanilang pinuno.

Ang posisyon nga po ng Presidente, hinahayaan niya ang miyembro na magdesisyon kung sino ang kanilang magiging leaders dahil lone jurisdiction yan ng mga miyembro ng Kongreso, ayon kay Roque.

Una nang inindorso ni Pangulong Duterte ang term-sharing sa speakership sa pagitan nina Cayetano at Velasco.

Mauupo si Cayetano ng 15 buwan o hanggang Oktubre ngayong taon habang si Velasco naman ang mauupo sa natitirang buwan bago matapos ang kanilang termino sa May 2022.

-0-

Bahagyang bumaba ang naitalang bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa bansa.

Pero, ayon sa Dept of Health, umabot na sa 291,789 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 56,097 ang aktibong kaso.

Sinabi ng kagawaran na 1,635 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Nasa 50 ang napaulat na nasawi.

Dahil dito, umakyat na sa 5,049 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Ayon pa sa DOH, 450 naman ang gumaling pa.

Dahil dito, umakyat na sa 230,643 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas.

