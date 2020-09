NDBC BIDA BALITA (Sept. 29, 2020)

HEADLINES:

1. Maguindanao town councilor, patay sa ambush sa Guindulungan town

2. Search and retrieval operation, tuloy para sa nalalabing dalawang bata na nalunod sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

3. Bilang ng mga gumaling sa COVID sa Region 12, mas marami kumpara sa bilang ng nagpositibo

4. South Cotabato Governor Tamayo, isinisi ang Sangguniang Panglalawigan bakit di pa ma-turn over ang Upper Valley Community Hospital DOH.

5. Marami ang naipit sa trapik at entrance ng Cotabato City dahil sa implementation ng digital ID, city government may paliwanag.

6. Dahil sa mataas na kaso ng COVID, na pati mga doctor, tinamaan na sa Tawi-Tawi, ospital pansamantalang isinara.

7. TESDA 12 magbibigay na rin ng training sa mga COVID-19 contact tracer, ayon kay Regional Director Rafael Abrogar II

8. NFA-South Cotabato official, humiling sa magsasaka na sa kanila magbenta ng palay upang makamit ang target procurement ngayong taon.

PATAY ANG ISANG MUNICIPAL Councilor ng Maguindanao matapos na pagbabarilin ng di pa nakilalang mga suspect na sakay ng isang mini-van sa Guindulungan, Maguindanao kahapon ng umaga.

Patungo sana sa town hall ng Guindulungan si Councilor Morcid Lauban para dumalo sa flag raising ceremonies.

Pero, di pa man siya naka baba sa kanyang Toyota hi lux nang paputukan ng di pa nakilalang mga suspect.

Si Lauban ay nasawi on the spot habang sugatan ang kasama niyang di kinilala sa report.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa motibo at kung sino ang may gawa ng krimen.

Mahigpit na kinundina ni Guindulungan Mayor Midpantao Midtimbang Jr ang pangyayari.

MULI, MAS MARAMI ang gumaling kaysa panibagong kaso ng COVID-19 sa Region na naitala ng Dept of Health hanggang kagabi.

SA ulat ng DOH-12, merong 38 mga pasyente ang gumaling sa Covid-19 habang may 30 lang ang panibagong kaso na naitala.

Sa 38, ang South Cotabato ay merong 22; Cotabato City ay may walo, lima sa Gen. Santos City, tig isa mula North Cotabto, Sultan Kudarat at Sarangani.

Dahil diyan, meron na ngayong total recovered patients ang rehiyon na 856.

Kagabi din, naitala ang 30 na bagong kaso kayat meron na ngayong 1,374 ang total confirmed cases sa Region 12.

Sa 30 bagong kaso, South Cotabato ay may siyam, siyam din ang mula Cotabato City, tatlo mula North Cotabato; GenSan anim, at dalawa sa Tacurong.

Isa pa ang nasawi na taga Cotabato City. Ito ay ang 75 year old na babae na nasawi kahapon at isang COVID-19 positive. Dahil diyan, tatlo na ang namatay sa Cotabato City.

Ang death toll sa buong rehiyon ay abot na sa 34.

PANSAMANTALANG ISINARA NG MINISTRY OF HEALTH sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao ang Datu Halun Sakilan Memorial Hospital (DHSMH) sa Bongao, TAwi-Tawi matapos ang biglang pagdami ng mga nagpositibo sa Covid-19.

Katunayan, 72 sa mga health worker, kabilang na ang walong mga doctor, ay meron nang virus.

Ang biglang pagdami ng kaso ay nagtulak sa IPHO-Tawi-Tawi na irekomenda ang pansamantalang pagsasara ng ospital upang maisagawa ang disinfection at decontamination.

Ito naman ay inaprobahan naman ng BARMM Minsitry of Health.

Nagpalabas din ng direktiba si acting health minister Dr. Amirel Usman sa IPHO-Tawi-Tawi na maaring i-reassign ang ibang health worker mula sa maunisipyo upang magsilbing augmentation sa health personnel ng Datu halun Sakilan hospital.

Inatasan rin ni Usman ang IPHO ang mga manganganak na pasyente ay maaring i-refer sa ibang pagamutan o health center o kayay lying in clinic.

Sa kanyang Memorandum Order Number 41, inatasan ni Usman ang IPHO-Tawi-Tawi na pormal na humiling ng hiring of physicians para sa naturang ospital.

NANAWAGAN SI BANGSAMORO Transition Authority O BTA Member of Parliament Eddie Mapag Ali sa publiko na suportahan ang mga health frontliner.

Ginawa ni MP Ali ang panawagan sa harap ng biglang pagdami ng mga frontliner na nagkaroon ng Covid-19 sa Tawi-Tawi.

Abot sa 72 ang kabu-uang bilang ng mga health workers ng Datu Halun Sakilan Memorial Hospital ang confirmed Covid-19 positive hanggang kahapon.

Sinabi ni Ali na nakakatakot ang biglang pagdami ng mga nagpositibo sa ospital at mga health care worker pa ang tinamaan.

SA BANGSAMORO Region, naitala ang 23 bagong kaso kagabi.

Dahil diyan, meron na ngayong 1,106 total confirmed cases a rehiyon.

Pinakamarami pa rin ang Lanao dle Sur at Marawi City na merong 605, Maguindanao na merong 142, Basilan/Lamitan may 115 at TAwi-Tawi ay 105, Suly ay meron lamang 19.

Makapagproseso na ng nasa 400 hanggang 500 swab test kada araw ang Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) sa Cotabato City.

Dahil ito sa bagong Automated Nucleic Acid Extraction Machine ang naturang ospital na mula sa Bangsamoro Government katuwang ang United Nation Population Fund (UNFPA).

Sinabi ni Chief of Hospital ng CRMC Dr. Helen Yambao, malaki ang maitutulong ng naturang extraction machine sa pagpapabilis ng paglalabas ng resulta ng swab test kung saan sa kasalukuyan ay nasa 83 lamang na samples kada araw ang nai-poproseso.

Nagpasalamat naman si Yambao sa UNFPA at Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (MOH-BARMM) sa patuloy na pagbibigay suporta at tulong sa CRMC.

DAAN-DAANG katao ang hindi pinayagang makapasok sa Cotabato city kahapon.

Ito ay dahil mahigpit ng ipinatutupad sa lungsod ang NO DIGITAL ID, NO ENTRY POLICY batay sa kautusan ni city mayor Cynthia Guiani.

Sa monitoring ng DXMS AM Radyo Bida, mahaba ang pila ng mga sasakyan sa mga entry point ng lungspd dahil isa isang hinahanapan ng Digital ID ang mga sakay ng mga ito.

Kaugnay nito, nanawagang muli ang City LGU sa mga residente ng lungsod at sa mga bibisita rito na mag register na sa www.cotabatocity.ph/registration para makakuha ng digital ID.

Una ng ipinatupad ang No Digital ID, No Entry sa lahat ng mga establisimento sa lungsod.

Ito ay bilang bahagi pa rin ng Covid 19 control efforts at para mas mapadali rin ang contact tracing.

Sa panayam ngayong umaga, sinabi ni Atty, Kitem Kadatuan, Cotabato City executive secretary to the mayor na hindi na kailangan ang medical certificate ng mga papasok sa lungsod.

Hinirang na Top 2 Performing City Police Station sa buong Pilipinas ang Kidapawan City Police Office

Mismong si Kidapawan City PNP Chief Lt.Col. Rammel Hojilla ang tumanggap ng naturang parangal sa ginanap sa seremonya sa PNP National Headquarters, Camp Crame, Quezon City kamakailan.

Ayon kay Hojilla, ang basehan ng naturang parangal ay batay sa over-all result ng kanilang mga accomplishment sa lahat ng aspeto na may kinalaman sa administrative matters, operation, intelligence, investigation at police community relations o PCR kung saan nakakuha ito ng mataas na marka.

Nabatid na kamakailan ay ginawaran din ng parangal ng Police Regional Office o PRO 12 ang Kidapawan PNP bilang Best Component City Police Station sa buong SOCKSARGEN.

Maliban pa dito ang parangal na outstanding City Police Office sa buong Region 12 nitong Police Community Relations Month culmination program.

Dagdag pa ni Hojilla na ang naturang parangal ay insipirasyon sa mga pulis ng City PNP upang mas lalong tataas ang kanilang morale at mas pagbubutihin lalo ang trabaho kabilang na ang patuloy na paglilingkod sa mga mamamayan sa kabila ng COVID-19.

Nagsisimula na ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng nagdaang malalakas na lindol particular sa Makilala, North Cotabato.

Ipinaliwanag naman ni PDRRM Head Mercy Foronda ang proseso ng pamimigay nito matapos na makatanggap ng reklamo ang himpilan ng Radyo BIDA hinggil sa umano’y pinipili lamang ang mga binibigyan nito.

Ayon kay Foronda, ang Barangay DRRM Committee ang pipili o mabibigay ng listahan ng mga lubos na apektadong pamilya na nananatili pa rin sa evacuation center. Sila yaong mga wala ng mauuwiang bahay matapos masira ng pagyanig.

Ang 10,000 pesos na cash assistance ay makakatulong upamg makapagsimula na sila sa pagpapatayo ng kanilang temporary shelter at sa layuning mabawasan ang mga bakwit sa mga evacuation center dahil na rin sa banta ng hawaan ng COVID-19.

Katuwang ng BDRRM Committee ang Municipal Social Welfare ang Development Council sa pag-identify ng recipeints na siyang ipapasa sa Sangguniang bayan at i-indorse sa Sangguniang Panlalawigan.

Inaayos na rin ngayon ayon kay Foronda ang tulong din para sa mga home based evacuees o yaong mga bakwit na pansamantalang nakatira sa kanilang kaanak o kapamilya na mula naman sa donayson, sa DRRM at General Fund ng probinsya para sa mga partially o totally damage na bahay.

Localized Lockdown, ipinatutupad sa isang lugar sa Pigcawayan, North Cotabato matapos maiulat ang COVID-19 related death

Isinailalim na sa 14-day localized lockdown ang isang purok sa Barangay Presbitero, Pigcawayan North Cotabato. Ito’y makaraang aprubahan ng Regional Interagency Task Force ang Resolution 2020-07 na ipinasa ng Municipal Interagency Task Force sa DILG-12.

Ayon kay Interagency Task Force on COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan, ito ay dahil sa nagpositibo ang isang residente sa Purok Zone 2 ng nasabing Barangay. Siya ay 66 years old na babae na na nakaranas ng 4-day history ng LBM at pagsusuka habang naconfine sa Dr. Amado Diaz Foundation Provincial Hospital sa bayan ng Midsayap.

Ang pasyente ay may comorbidities: Diabetes at hypertension, walang travel history sa labas ng probinsya at na-cardiac arrest habang nakaconfine.

Siya ay nasawi nitong September 23 habang ginagamot sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. Ang pagsasailalim sa localized lockdown ay simula noong September 24 hanggang sa October 9, 2020.

Samantala, sinabi naman ni Malaluan na tinaggal na ang lockdowns na ipinatupad sa ibang lugar sa probinsya. Inanunsiyo naman ng GSIS- Kidapawan branch na sarado ang kanilang tanggapan hanggang sa October 7, 2020 matapos tatlo sa mga mangagawa nito ang nagpsoitibo sa sakit.

Isinasagawa na rin ngayon ang disinfection sa nasabing tanggapan habang patuloy pa rin ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng tatlong mga pasyente. Ang mga miyembro o GSIS pensioners at iba pang clients ay maaring makipag - transact sa pamamagitan ng online facilities para sa loan at claims sa kanilang email account na GSISkidapawan@GSIS.gov.ph.

Tatlong mga Locally Stranded Individual o LSI na taga Cotabato Province, nagpositibo sa COVID-19

Muli pa ngayong nadagdagan ang bilang ng mga confirmed positives case ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa North Cotabato. Sa ipinalabas na tracker ng DOH-12 kagabi, tatlo ang nadagdag sa mga kumpirmadong kaso ng sakit sa probinsya.

Isang 42 anyos na lalaki na mula sa Kidapawan City. Batay sa facebook post ng City Government ang pasyente ay galing sa Bataan at dumating sa lungsod nitong September 26. Ang ika 130 na kaso naman ay 21 anyos na babae mula sa President, Roxas.

Habang 39 years old na lalaki galing sa Tulunan ang ika 131st case. Silang tatlo ay Locally Stranded Individual o LSI na may travel history sa Maynila.

Kinunan ng swab test pagdating sa Davao International Airport noong September 25 bilang bahagi ng protocol ng paliparan. Ang mga pasyente ay asymptomatic, on stable condition at isinailalim pa rin sa 14-day quarantine rule. NDBC BIDA BALITA

Mayroon ng accredited school para magsanay sa mga COVID-19 contact tracer ang Technical Education And Skills Development Authority o TESDA.

Ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II, ito ay ang General Santos City National School of Arts ang Trade sa Gensan. Ipinahayag ni Abrogar na sa ngayon ay inihahanda na lamang ng nasabing eskwelahan ang mga kakailanganing material para masimulan na ang training. Dinagdag din nito na matapos aprubahan ni TESDA Secretary Isidro Lapena,hinihintay na lamang nila ang pondo para dito.

Nilinaw din ni Abrogar na ang COVID-19 contact tracers training ay galing pa rin ng Department of health. Ang TESDA ayon kay ABrogar ay tumatayo lamang na facilitator tulad ng ginawa nila sa iba pang ahensya ng pamahalaan.

Matatandaan na dahil sa kakulangan ng mga aplikante, hindi na nagtakda ng deadline para sa mga nais mag-apply bilang COVID-19 contact tracer ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon sa DILG 12 ang rehiyon ang nangangailangan ng mahigit 1,500 na mga contact tracer.

Nilinaw ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.na hindi ito tutol na ilipat ang pamamahala ng Upper Valley Community Hispital o UVCH sa Department of Health o DOH para gawing Soccksargen General Hospital o SGH.

Ayon kay Tamayo, gustuhin man nitong i-turn over na ang nasabing ospital sa DOH, hindi ito maaring gawin dahil sa isyu sa legalidad. Paliwanag ni Tamayo nakalagay sa Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan ni dating governor Daisy Avance Fuentes sa DOH na ang pamamahala sa UVCH ay mananatili sa provincial government hanggang sa mailipat ito sa nasabing ahensya.

Tanong naman ng gobernador, papaano na ang mga pasilidad at lupa na pinagtayuan ng ospital kapag ito ay nai-turn over na sa DOH? Nangangamba din si Tamayo na ang biglaang paglipat ng pamamahala ng DOH sa UVCH ay magresulta sa kakulangan ng mga nurse sa mga public at private hospital sa South Cotabato.

Sinabi ni Tamayo na para maresolba ang problema kailangan na mapagusapan ito ulit ng mga transition team ng DOH at South Cotabato provincial government. Voice clip…Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Ayon naman kay Provincial Hospital Chief of Hospital at myembro ng transition team na si Dr. Conrado Braña, dahil sa COVID-19 pandemic, hindi natuloy ang pagpupulong ng mga myembro ng transition team noong Marso. Ang pagtatag ng regional hospital ng Soccksargen sa Surallah, South Cotabato ay naisabatas noong October 16, 2018.

Rufous Night-Heron na ibon na na-rescue, ligtas na ibinalik ng environment personnel sa natural habitat nito sa General Santos City

Pinakawalan na ng environment personnel ng General Santos City ang isang Rufous Night-Heron na ibinigay sa kanila ng isang concerned citizen.

Ayon kay Mae Dalid, ang nasabig ibon ay ibinigay sa kanya ng isang batang lalaki na nakakita dito sa puno ng kawayan sa Buayan River noong Sabado. Agad namang itong ipinagbigay alam Dalid sa Community Environment and Natural Resources Office o CENRO. Ayon kay Dalid, alam niya kasing iligal ang pagaalaga ng wild species.

Kaugnay nito, ipinahayag naman ng Forester at Ranger na si Cristopher Gimenez na walang sugat at hindi sinaktan ang nasabing ibon nang ma-rescue ng mga personnel ng CENRO Gensan. Kaya ayon kay Gimenez pinakalawan na nila ito sa Bakawan sa barangay Buayan kahapon.

Ayon sa DENR 12 ang Rufous Night-Heron ay protektado pa rin ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ito ay kahit pa nasa listahan ito ng “Least Concern” species ng International Union for Conservation of Nature.

Senior Citizen patay sa pamamaril sa Tupi, South Cotabato

Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina ang biktima na si Charlito Orencio, 63 years old at nakatira sa Barangay Lunen, Tupi, South Cotabato. Lumabas sa inisayal na pagsisiyasat ng mga pulis na si Orencio ay binaril ng maraming beses habang nagpapastol ng kanyang mga alagang kambing sa tabing daan sa kanilang lugar.

Ang biktimang si Orencio na may mga tama ng bala ng baril ay unang dinadala sa Roel Senador Memorial Hospital sa Tupi. Pero siya ay agad na inilipat sa South Cotabato Provincial Hospital sa kOronadal City kung saan siya binawian ng buhay.

Narekober ng mga pulis sa crime scene ang apat na mga basyo ng 45 pistol. Hindi pa batid ng mga pulis kung sino ang mga salarin at ano ang motibo ng mga ito sa pagpatay sa senior citizen na biktima. NDBC

Target ng National Food Authority o NFA sa South Cotabato nakabili ng mahigit 100 thousand bags ng palay ngayong taon. Ayon kay NFA South Cotabato Provincial Manager Nelson Sañada bagama’t mas mababa ito kumpara sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat at North Cotabato, sisikapin nilang na malagpasan ang kanilang target procurement.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Sañada patuloy pa rin ang panawgaan nila sa mga magsasaka na magbenta ng kanilang mga produktong palay sa ahensya. Sinabi ni Sañada na bukas para sa mga magsasaka ang mga bodega ng ng NFA sa Koronadal City, Banga, Surallah, Norala at Sto. Nino.

Nananatili pa prin sa 19 persos per kilogram ang bilihan ng palay ng NFA na mas mataas sa 11 pesos per kilogram ng mga local trader. Nilinaw ni Sañada na clean at dry palay lamang ang bibilhin ng NFA. Layon nito ayon kay Sañada na mapabuti ang kalidad ng NFA rice.

Ayon kay Sañada mahalaga layon ng rice procurement program ng NFA na magkaroon ng sapat na stock ng bigas ang ahensya na magagamit sa panahon ng kalamidad.

Tuloy tuloy ang search and retrieval operation ng LGU Sultan Kudarat, Maguindanao sa natitirang dalawang menor de edad na nalunod sa Simuay River kamakalawa.

Sinabi ni Mayor Shameem Mastura, nagrequest na siya ng mga scuba divers upang mapabilis ang paghahanap sa dalawang bata.

Nasuyod na rin kasi ng LGU ang lahat ng mga Barangay na nag uugnay sa ilog at kung saan posibleng natangay ang mga biktima.

Namigay na rin ang Sultan Kudarat LGU ng financial aid sa pamilya ng limang mga bata.

Kinilala ang mga nasawi na sina Rhea Balasa, 10 yrs.old, Rodelyn Balasa, 5 yrs.old, Renalyn Balasa 8 yrs.old at si Jeniffer Suizo, 11 yrs.old. Scholarship grant naman sa nag iisang survivor na si Jenelyn Suizo, 8 yrs.old.

Samantala, sa pinakahuling balita ngayong umaga, na-tagpuan na din ang isa pa sa mga bata kayat isa na lang ang pinaghahanap hanggang sa sinusulat ang balitang ito.

INAMIN KAHAPON NI Surigao City Vice Mayor Ernesto Matugas na siya ay positibo sa novecl coronavirus disease o COVID-19.

Sa isang pahayag, sinabi ni Matugas na hindi niya alam kung saan niya nakuha ang virus pero iginiit niya na siya ay nasa stable na kalagayan.

Hiling niya naman sa lahat ng mga taong kanyang nakasalamuha na mag-self quarantine o kayay magpa-check up agad sakaling silay merong karamdaman.

Ngayong sasailalim si Matugas sa isolation, sinabi niyang tuloy pa rin ang kanyang trabaho bilang vice mayor at presiding officer ng city council sa pamamagitan ng on-line conferencing.

SA ZAMBOANGA CITY , NAARESTO ng mga police ang isang miembro ng Abu Sayyaf Group na sinasabing right hand ni Abu Sayyaf Group (ASG) leader and bomb expert Mundi Sawadjaan. Si Hashim Saripada, alias Ibnu Kashir Saripada ay naaresto sa Barangay Recodo dakong alas 6 ng gabi noong linggo.

SA DAVAO CITY, nahulog na lampara ang pinaniniwalaang dahilan ng sunog na gumising sa maraming mga mamamayan ng Purok 9 Southbay, Barangay Lapu-Lapu, Agdao alas 12:30 kahapon ng madaling araw. Dahil yari sa light materials, mabilis na natupok ng apoy ang 42 mga bahay.

SA ZAMOBANGA DEL SUR, nailigtas ng mga tauhan ng DENR ang isang Philippine tarsier sa Lapuyan, Zamboanga del Sur after. Isang netizen kasi ang nag-post sa Facebook ng nahuli niyang tarsier at tinanong anong hayop ang tarsier. Dahil ditto, agad na nagtungo sakanyang bahay ang taga-DENR at muling pinakawalan ang tarsier sa gubat.

SA CAGAYAN DE ORO CITY, iniulat ng city health office na mas marami ngayon ang local transmission sa lungsod kaysa dami ng mga local stranded individual at returning overseas Filipinos. Ayon kay city health officer Dr. Lorrain Nery, karamihan sa mga bagong kaso ng COVID-19 ay mula sa hanay ng APOR o authoritzed persons outside residence tulad ng health frontliners, police, Army, fire officers at iba pa.

Epektibo na ngayong umaga ang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo.

May dagdag na 20 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina at 5 centavos ang dagdag sa kada presyo ng diesel at 45 centavos ang dagdag sa presyo ng kerosene.

Epektibo alas 6:00 ng umaga ngayong araw (Sept. 29) ang dagdag presyo ng mga kumpanyang Shell, Petron, Flying V, PTT, Phoenix Petroleum, Uniol at Petro Gazz.

Alas 12:01 naman ng umaga nauna nang nagpatupad ng oil price hike ang kumpanyang Chevron.

Nagpa-abiso naman ang kumpanyang Cleanfuel na wala itong ipatutupad na paggalaw sa presyo ng kanilang produkto.

Ipapanukala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara na i-abolish o buwagin na ang PhilHealth.

Sa kaniyang pre-recorded speech, sinabi ni Pangulong Duterte na imposibleng i-privatize ang PhilHealth.

Wala na kasi aniya itong pondo.

Habang hindi pa naipatutupad ang pag-abolish sa ahensya, sinabi ng pangulo na magpapatupad muna siya ng revamp at gagawin niya ito sa laliong madaling panahon

NDBC NATIONAL BALITA EXPRESS ……………….