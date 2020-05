NDBC BIDA BALTIA (May 27, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. LABING-ISANG mga estudyanteng nagbalik-probinsya mula Cebu, pinakabagong COVID-19 positive cases sa Maguindanao.

2. Mga OFW at locally stranded individuals mula sa iba’t ibang lugar sa bansa, nakabalik na ng North at South Cotabato kahapon.

3. Drug suspect, patay sa anti-illegal drugs operation ng mga pulis sa Tupi, South Cotabato

4. Driver ng Mlang ambulance na may pasaherong COVID-19 positive, negative sa sakit

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NAG-POSITIBO sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ang 11 mga estudyanteng kakauwi lamang ng Maguindanao mula Cebu sa pamamagitan ng Balik-Probinsya program ng gobyerno.

Sinabi ni IPHO Maguindanao chief Dr. Elizabeth Samama na dahil sa naturang mga bagong COVID-19 cases ay umaabot na ngayon sa 13 ang confirmed cases ng naturang virus sa lalawigan.

Nabatid na meroon namang dalawang probable cases at 52 suspect cases ang lalawigan kung saan tatlo sa mga ito ang nasawi

Ayon kay Samama, karamihan sa mga bagong COVID-19 positive cases sa lalawigan ay asymptomatic o walang nararamdamang sintomas ng virus.

Ang mga ito aniya ay nagkaka-edad ng 21 hanggang 28 taong gulang at mga residente ng ng Shariff Aguak, Sultan Kudarat, Datu Piang, Buluan, South Upi, Datu Odin Sinsuat at Datu Paglas.

Sa ngayon, tiniyak ni Samama na nasa stable namang kondisyon ang mga pasyente at nasa isang Isolation Facility ng Maguindanao Provincial Hospital.

Samantala, sa buong Bangsamoro region ay mayroon na ngayong 21 confirmed COVID-19 cases kung saan nangunguna na ang Maguindanao sa may pinakamaraming naitalang kaso ng virus.

Sa buong bansa naman, hanggang kahapon ng hapon ay may naitalang 14 thousand, 669 na confirmed COVID-19 cases.

Nasa three thousand, 412 naman ang total recoveries ng nakakahawang sakit habang umaabot na sa 886 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

-0-

Local………………..

PATAY ang dalawang mga lalaking caretaker ng isang fishpond matapos silang pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakilalang mga suspek na kanilang nakainuman sa Sitio Makulasi, Mother Barangay Kalanganan, Cotabato City.

Kinilala naman ng Police Station 4 ang mga biktima na sina MARVIN IBAÑES at isang nakilala lang sa pangalang TOTONG na kapwa pawang mga residente rin ng nabanggit na barangay.

Sa inisyal na report ng pulisya, pasado alas dos ng madaling araw kahapon nang magpasyang umuwi na ang mga biktima matapos na makipag inuman sa mga suspek.

Habang naglalakad pauwi sina IBAÑES at TOTONG, ay sinudan umano sila ng mga suspek at pinagbabaril gamit ang di pa natukoy na uri ng armas.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo ang mga biktima na naging sanhi ng kanilang agarang kamatayan.

-0-

PATAY naman ang dalawa pang mga pinaniniwalaang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF nang maka-engkwentro nila tropa ng Army’s 33rd infantry Battalion at Joint Task Force Central sa Mamasapano, Maguindanao.

Ayon sa Army’s 6th Infantry Division, unang nagpaputok ang mga miyembro ng BIFF sa tropa ng pamahalaan na nagmamando ng checkpoint sa Barangay Tuka, Mamasapano na nagresulta sa palitan ng putok.

Tumagal ng halos 20 minuto ang bakbakan hanggang sa umatras ang mga rebelde at matagpuan sa lugar ang mga labi ng dalawang BIFF members.

Kinilala naman ang naturang mga nasawi na sina Asraf Kalon at Mubin Sugadol.

Natagpuan din ng mga sundalo ang dalawang M16 rifles at isang sachet ng iligal na droga.

Sa ngayon ay patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang iba pang mga kasamahan ng mga ito na nakatakas.

-0-

WALA UMANONG ipatutupad na tuition fee hike ang mga pribadong paaralan sa Cotabato city.

Ito ang tiniyak ni City Schools Division Superintendent Concepcion Balawag sa regular session ng Sanguniang Panglunsod kahapon ng umaga.

Tugon ito ni Balawag sa inquiry ng Sangguniang Panglungsod matapos na magpaabot din ng katanungan ang ilang mga concerned parent sa mga lokal na mambabatas.

Kaugnay nito ay umapela naman ang Sangguniang Panglungsod sa mga paaralan na huwag nang maningil ng dagdag na miscellaneous fee kasunod ng pagpapatupad ng alternative learning options.

Nabatid na ipinagbabawal ng Department of Education ang Face-To-Face learning habang wala pang bakuna kontra COVID-19.

Kaya naman online learning at parent-teacher peer teaching ang isinusulong ng kagawaran para matiyak na tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante.

-0-

Mahigit 80 OFW at locally stranded individual dahil sa COVID-19 nakauwi na sa South Cotabato

Pagdating sa General Santos City airport sinundo na ng mga local government units ang walumput isang mga OFW at locally stranded individuals mula sa lalawigan ng South Cotabato.

Ito ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino ay upang isailalim sa 14-day quarantine kahit na nakapag-quaratine na ang mga ito sa Metro Manila.

Paliwanag ni Aquino, layon nito na matiyak na walang sintomas ng coronavirus disease o COVID-19 ang mga dumating na stranded na mga mamamayan.

Sinabi ni Aquino isasailalim sa rapid test ang sinumang umuwing stranded na makitaan ng sintomas ng COVID-19. Dinagdag din nito na ang mga magpositibo sa rapid test ay agad na kukunahan ng swab sample para sa confirmatory test.

Pero nilinaw ni Aquino na sa pangkalahatan nasa maayos na kalagayan ang mga returnee na dumating lulan ng dalawang mga sweeper flight mula Maynila. Tiniyak din ni Aquio na may nakandang isolation facilility ang kani-kanilang mga local government units.

Kinumpirma ni Aquino na walo pang mga umuwing stranded na mga mamamayan mula South Cotabato na sakay ng barko ang sinundo ng kanilang team sa Cagayan de Oro City.

-0-

Drug suspect patay sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga pulis sa Tupi, South Cotabato

Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina ang nasawing drug suspect na si Roden Malicia, 42 years old at nakatira sa barangay Poblacion, Tupi, South Cotabato. Si Malicia ay nabaril sa drug buy-bust operation ng mga pulis sa kanilang lugar.

Ito ay matapos magtangkang magpaputok ng kanyang armas nang mabatid na police pala ang ka-transaksyon nito sa iligal na droga. Ang drug suspect na si Malicia ay dead on arrival sa ospital sanhi ng malubhang mga tama ng bala ng baril.

Narekober ng mga pulis sa nasabing anti-illegal drug operation ang anim na pakete ng suspected shabu, 38 revolver at mga bala ng nasabing armas, at apat na basyo ng 9mm pistol. Kinumpiska din ng mga pulis ang motorsiklo na ginagamit umano nito sa kanyag illegal drug transaction.

Ayon naman kay PNP 12 Regional Public Information Officer Lieutenant Colonel Lino Capellan si Malicia ay kalakip sa Inter-Agency Drug Information Database o IDID ng pamahalaan.

Ayon kay Capellan ang nasawing drug suspect ay kabilang din sa Level 1 High Value Target o HVT ng ng PNP. Kasama ng mga personnel ng Tupi PNP sa kanilang anti-illegal drug operation laban sa suspek ang Regional Police Drug Enforcement Unit 12, Regional Intelligence Division 12, Philippine Drug Enforcement Agency at South Cotabato Provincial Police Office.

-0-

Health education and promotion officer ng provincial health office ng South Cotabato kunumpirmang negatibo sa COVID-19 ang mga nagkaroon ng contact sa COVID-19 patient sa Polomolok.

Negatibo o walang sintomas ng COVID 19 ang mga nagkaroon ng contact sa isang COVID-19 patient sa Polomolok, South Cotabato. Kinumpirma ito ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo.

Ayon kay Ebeo, kahit na ang mga kasama ng pasyente sa kanilang compound ay cleared na sa virus matapos ang labinapat na araw na quarantine. Pero aminado si Ebeo na ito na ang pinakamahirap na contact tracing na isinagawa ng mga health personnel sa lalawigan.

Paliwanag ni Ebeo iba kasi ang kaso ng COVID-19 patient sa Polomolok kumpara sa naunang tatlong mga kaso nito sa lalawigan. Ayon kay Ebeo ang hinahanap kasi ngayon ng mga contact tracer ay kung sino ang nakahawa ng COVID-19 sa pasyente. Sa kabila nito, pinuri naman ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.ang apat na mga local government unit sa lalawigan.

Ito ay matapos mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa kabila pagkakatala nila ng positibong kaso nito. Kalakip sa mga ito ang mga bayan ng T’boli, Banga, Polomolok at Koronadal City. Ayon kay Tamayo malaki rin ang nagawa ng mga personnel ng IPHO para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan.

-0-

Pagaresto sa mga lumalabag sa batas na gumagamit sa kanyang pangalan, mariing iniutos ng bagong PNP 12 regional director sa mga pulis sa rehiyon

Arestuhin ang sinumang gumagamit sa kanyang pangalan para makalusot sa kanilang paninita. Ito ang iniutos sa mga police personnel ng bagong regional director ng PNP 12 na si Police Brigadier General Michael John Dubria. Binigyan diin ng nasabing police official na hindi nito pahihintulutan ang sinumang gamitin ang kanyag pangalan sa mga anomalya o krimen.

Hiniling din ni Dubria sa mga kasapi ng PNP na gawin ang kung ano ang inaasahan ng sambayanan sa mga uniformed personnel. Nanawagan din ang nasabing police official sa publiko ng suporta sa kanyang pamunuan.

Ito ay upang mapanatili ang pagsulong ng katiwasayan at pagkakaisa sa region 12. Matatandaan na pinalitan ni Dubria bilang regional director ng PNP 12 si Police Brigadier General Alfred Corpuz. Si Corpuz ay itinalaga ni PNP Chief, Police General Archie Gamboa bilang Director of Directorate ng Integrated Police Operation o DIPO ng Western Mindanao.

-0-

Special Area for Agricultural Development Program beneficiaries sa tatlong mga bayan sa lalawigan ng Sultan Kudarat nabigyan ng upland rice seeds ng DA

Nakinabang sa uplad rice seeds ng Department of Agriculture o DA ang mga upland farmer sa tatlong mga bayan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang mga ito ay pawang mula sa mga bayan ng Senator Ninoy Aquino, Palimbang at Bagumbayan. Nabatid na tig 120 na mga magsasaka mula sa nasabing mga bayan ang nabigyan ng tig dalawang bag ng uplad rice seeds.

Ito ay pinaglaanan ng DA ng mahigit 2.1 million pesos. Ang mga nabigyan ng upland rice seeds ay mga benepisyaryo ng Special Area for Agricultural Developmet o SAAD Program ng DA. Nanguna sa pamimigay ng mga ito si Sultan Kudarat Agricultural Program Coordinating Officer Percy Yu na kumatawan kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Kasama ng mga ito ang mga staff ng bawat local government unit at office of the Provincial Agriculturist. Ayon naman kay Mangelen, layon ng programa na mapataas ang produksyon ng mga upland farmer sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng dekalidad na mga binhi. Ito ay sa kabila ng pandemic sa COVID-19.

Ang DA ay naglaan naman ng may 110 million pesos para sa livestock at poultry dispersal ng SAAD Program. Ang SAAD Program ay kabahagi ng Ahon Lahat, Pagkaing Sapat Kontra COVID-19 Food Resiliency Plan ng DA.

-0-

Mga Stranded Local Individuals mula sa iba’t –bahagi ng bansa nakauwi na sa North Cotabato kahapon

Umabot sa kabuuang 81 Overseas Filipino Workers (OFWs) at seafarers na mga tinaguriang Stranded local individuals (SLI) ang dumating dito sa lalawigan ng Cotabato kahapon makaraang sunduin sila sa iba't ibang airport at pantalan ng TF SaGIP stranded North Cotabateños. Pinangunahan ni Engr Mike Mineses, mission team head ng General Santos City team ang pagsundo kahapon umaga sa 24 na galing Manila sakay ng isang sweeper flight.

Walo sa mga ito ay residente ng bayan ng Pikit, dalawa ay taga Kidapawan City, dalawang taga Midsayap, dalawa rin mula sa Pres. Roxas, Tulunan (2), Makilala (2), Mlang (2), Pigcawayan (2), Libungan (1) at isang taga Alamada.

Isa pang batch ng 17 OFWs ang dumating sakay rin ng sweeper flight sa Davao international airport at inihatid ng IATF Davao hanggang sa North Cotabato border sa Bulatukan Makilala. 16 pang OFWs ang sinundo naman ng TF SaGIP stranded North Cotabato Mission Team na pinangunahan ni Junmar Gonsalez sa pantalan ng Cagayan De Oro City.

Ang 16 na mga SLI ay kinabibilangan ng sampung residente ng Kidapawan City, Kabacan - 1, Midsayap - 1, Mlang - 1, Magpet - 1, Makilala - 1 at isang taga Matalam. Ang mga ito ay binubuo ng mga OFW, Seafarers, Na stranded na mga estudyante at mga na lay- off na mga manggagawa. Isa pang grupo ng 19 na SLI ang dumating kahapon madaling araw sa Davao Airport na sinundo ng TF SaGIP katuwang ang kani-kanilang mga LGUs.

Limang seafarers din ang dumating ngayong gabi na sinundo sa Davao Airport ni Engr Mineses ng TF Sagip. Nagpahayag naman ng labis na pasasalamat kay Governor Nancy Catamco si Mr Arnold Alabado mula Miami Florida, USA dahil sa suporta at mabilis na aksyon ng tanggapan ng gobernadora.

Inihayag naman ni Owwa 12 personnel Dominique Dela Cerna na ang lahat ng advisories hinggil sa pagdating at flights ng mga OFWs ay nauna nang ipinadala sa pamamagitan ng emails direkta sa mga LGUs para sa mga kaukulang disposisyon.

Ang madaliang pagpapauwi sa mga SLIs ay nauna nang ipinag utos ng National IATF upang ma decongest ang national capital region. Pinasalamatan naman ni Governor Nancy CATAMCO ang lahat ng mga LGUs na masigasig na nakipag tulungan sa kanyang tanggapan upang mapa uwi ang mga SLIs at makapiling na ang kani- kanilang mga pamilya.

Nanawagan din ang ating gobernadora sa lahat ng mga SLI na seryosong makipag tulungan at sumunod sa lahat ng mga health protocols upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Samantala, pinangunahan naman ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang disinfection process ng lahat ng mga SLI at mga sasakyan sa kanilang pagdating sa border at maging sa Amas Provincial Capitol.

Pagkatapos ng mga proseso at dokumentasyon, agad silang ililipat sa kani-kanilang mga LGUs. NDBC BIDA BALITA

-0-

North Cotabato Governor Catamco, muling nanawagan ng kooperasyon sa publiko upang hindi na madagdagan pa ang Confirmed positive case ng probinsya

Muling nanawagan ng kooperasyon sa publiko si North Cotabato Governor Nancy Catamco na sumunod sa mga ipinatutupad na quarantine guidelines ng pamahalaan. Anya, dapat maging maingat at maging responsible ang bawat isa upang makaiwas sa pagkakaroon ng virus at maiwasan din ang local transmission.

Ngayong panahon, dapat na mas mag doble ingat ang lahat at maging responsable dahil sa pangamba ng nakakamatay na virus dahil hangga’t sa wala pang gamot o vaccine ay hindi pa ligtas sa virus. Panawagan din nito na kapag makaramdam ng sintomas ng sakit ay agad na lumapit sa mga health care worker o maging frontliner mismo sa sarili para mailigtas ang iba pa.

Inihayag din nito na handang tumulong ang pamahalaang panlalawigan sa mga nasasakupan nito. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa ang ginagawang paghihigpit sa lahat ng border checkpoints upang hindi na madagdagan pa ang natitirang COVID-19 case ng probinsya. Samantala, labinpito naman na mga mga Overseas Filipino Workers ang dumating sa Davao-North Cotabato Border sa Bulatukan, Makilala.

Dalawa sa mga ito ay mga residente ng Maguindanao habang ang 15 ay pawang mga taga North Cotabato. Ang 17 OFWs ay kabilang sa sakay ng isang sweeper flight na inorganisa ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) mula Manila-Davao. NDBC BIDA BALITA

-0-

Ordinansa na tutugon sa panahon ng infectious disease outbreak sa Kidapawan City, binubuo na ng City LGU

Ipinasa na ni Mayor Joseph Evangelista sa Sangguniang Panlungsod ang draft ng Proposed City Ordinance “Establishing Minimum Community Health Standards in times of Public Health Emergency Occurrence of Public Health Concern and/or Public Health Threat in the City of Kidapawan”.

Layun ng pinaplanong Ordinansa na ipapatupad sa lungsod na ma-protektahan ang mga mamamayan sakali mang magkaroon ng pagkalat ng mga sakit tulad na lamang ng Corona Virus Disease 2019.

Magiging basehan ito sa kung papaanong gagawin ang ‘new normal’ sa Kidapawan City kapag nai-lift na ang community quarantine na ipinatutupad ngayon.

Pinaplanong ipatupad ng naturang ordinansa ang iilang probisyon ng kasalukuyang implementation ng community quarantine lalo na sa aspeto ng physical distancing at ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar kapag lalabas ng tahanan lalo pa at nariyan lagi ang peligrong mahawa-an ng mga nakahahawang sakit.

Mas paiigtingin pa ng ordinansa ang pagbibigay ng nararapat na impormasyon sa mga mamamayan patungkol sa pag-iwas sa mga nakakahawang sakit.

Nasa Sanggunian na ang paghihimay nito dahil pwede nilang dagdagan, bawasan o mas i-detalye pa ang pagpapatupad ng mga probisyon ng pinaplanong ordinansa, ayon pa sa TF Covid. Inaasahan naman na isang magiging ‘Land Mark Ordinance’ na agad maisasakatuparan ang nabanggit na ordinansa dahil mapapakinabangan ito sa panahon na mangyaring muli ang mga pandemya tulad ng Covid19. NDBC BIDA BALITA

-0-

Kalusugan ng mga inmate sa North Cotabato District Jail, patuloy na tinututukan ng pamunuan habang isinasailim pa rin sa lockdown

Dahil pa rin sa banta ng COVID-19, nanatiling nasa lockdown ang North Cotabato District Jail o NCDJ sa Amas, Kidapawan City. Ayon kay NCDJ Jail Chief Inspector Isreal Arboleda, sa ngayon ay kontrolado ng pamunuan ang kalusugan ng mga bilanggo lalo na ang may mga Upper Respiratory Diseases. Patuloy rin aniya ang gamutan sa mga inmates na may Tuberculosis na una nang na-irefer sa TB-DOTS center sa lalawigan.

Nabatid na nito pang March 20 nang isailalim sa lockdown ang lahat ng jail facility sa bansa kabilang na ng NCDJ kasunod na rin ng kautusan mula sa BJMP National Headquarters bilang preventive measure laban sa banta ng COVID-19.

Kaugnay nito, dalawang buwan na ring hindi nakapasok ang mga dalaw sa loob kabilang na ang pupunta sana para sa conjugal visit.

Samantala, sinabi ni Arboleda na nasa dalawampung mga Persons Deprived with Liberty o PDL ang nakalabas na sa bilangguan matapos na naglabas ng memorandum circular ang Supreme Court na palayin na ang mga bilanggong may maliliit na kaso o matagal nang panahon na namalagi sa NCDJ.

Sa ngayon ayon sa opisyal, bagamat may mga face mask na suot ang mga inmates mahirap pa rin aniyang ipatupad ang social distancing dahil sa 200% congestion rate. NDBC BIDA BALITA

-0-

Driver ng ambulansyang nagsakay ng 19 years old na nagpositibo sa COVID-19, ikweneto ang karanasana sa loob ng Isolation facility.

Naka uwi na sa kanyang pamilya matapos na mag negatibo sa Swab test ang driver ng ambulance na taga bayan ng Mlang, North Cotabato. Sa kwento nito na mga masasakit na salita ang kanyang mga naririnig dahil sa sa ambulansyang minamaneho nito sumakay ang nagpositibo sa Mlang.

Pero, sa dasal at suporta ng pamilya at mga kaibigan siya kumuha ng lakas ng loob habang inoobserbahan siya sa loob ng naturang pasilidad.

Inaalala din nito ang kalagayan ng 19 year old na nag positibo sa covid-19 at maging ang kalagayan ng pamilya nito sa labas. Sa kanyang paglabas ay magpapatuloy ito bilang driver ng ambulansya upang magligtas ng buhay ng mga pasyenteng lalo na ngayong nasa COVID-19 pandemic.