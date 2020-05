Paaralan sa NoCot, tinututukan ng PNP at Army dahil pugad daw ito ng mga maka-kaliwa

KIDAPAWAN CITY - Nagsumite na ng ulat ang pulisya sa Provincial-ELCAC o Ending Local Communist Armed Conflict hinggil sa estado ng pamunuan ng Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated o MISFI academy sa Barangay Kisante, Makilala, North Cotabato.

Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni Makilala PNP chief Major Arniel Melocotones makatanggap ng ulat na umano’y may mga mag-aaral pa rin sa loob ng nasabing paaralan kahit kasagsagan ng community quarantine.

Nabatid na kasi na nitong May 6, isang 15-anyos na batang babae na taga Matan-ao Davao del Sur, ang na-rescue ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army katuwang ang PNP matapos na nagpasaklolo ang ina nito dahil hindi umano ito pinayagang makauwi ng kanyang guro.

May 12 naman nang ma-rescue rin ng pulis at sundalo ang isang guro at estudyante na taga Kidapawan City.

Nais ng PNP at militar na alamin ang pamamalakad ng naturang paaralan sa pamamagitan ng DepEd na siyang may kapangayarihan na inspeksyunin ang legalidad ng paaralan.

Samantala, sinabi naman ni Cotabato Division Schools Superintendent Isagani Dela Cruz na September 2019 pa napaso ang temporary permit to operate ng naturang paaralan.

Kaugnay nito, magsasagawa rin ng sariling hakbang ang DepEd matapos ding makatanggap ng parehong ulat.

Samantala, pinasinungalingan naman ng pamunuan ng Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated o MISFI academy ang nasabing ulat dahil pang-haharass umano ang ginawa ng militar.

Sa isang pahayag na inilabas ng MISFI, hindi umano pinauwi ang naturang mga kabataan dahil nakasaad sa guidelines ng IATF na bawal lumabas ang mga menor de edad.

Isa rin aniyang uri ng harassment ang ginawa ng mga otoridad sa biglaang pagpasok kanilang paaralan.

Samantala, magpapatuloy naman ang gagawing monitoring ng PNP at AFP sa nasabing paaralan dahil nabatid na may mga left-leaning schools din umano sa mga bayan ng Tulunan at Magpet sa North Cotabato.